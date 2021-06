Messi bat un autre record +++ les rêves de Brazier réduits en cendres

Goran Bezina continue une saison Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'ancien international suisse Goran Bezina a toujours le feu sacré. Le défenseur valaisan de 41 ans effectuera une nouvelle saison avec Sierre en Swiss League. Né en Croatie, Bezina avait quitté Genève-Servette au terme de l'exercice 2018-2019 après quatorze saisons passées aux Vernets. Lors du dernier Championnat, il a disputé 50 matches pour les Bas-Valaisans pour 7 buts et 18 assists. Si tout se passe bien l'hiver prochain, il pourrait dépasser les 1000 matches (actuellement 965) dans les deux plus hautes ligues suisses.

Argentine qualifiée et Messi record, au bout de l'ennui Image: KEYSTONE/AP/Ricardo Mazalan L'Argentine, vainqueur du Paraguay (1-0) à Brasilia, s'est qualifiée lundi soir pour les quarts de finale de la Copa America, de manière très poussive. Une frappe de Sergio "Kun" Agüero en pivot au-dessus de la barre (8e), puis surtout un but d'Alejandro Gomez, d'un petit piqué après une belle passe décisive d'Angel Di Maria (10e), ont lancé le match... aussitôt refermé. Il ne s'est en effet à peu près rien passé ensuite, même si le Paraguay a dominé les débats. Cette courte victoire est en tout cas suffisante pour garantir à l'Argentine (7 points dans le groupe A) une place en quarts, comme le Chili peu avant (1-1 face à l'Uruguay). Pas vraiment un exploit, puisque quatre équipes sur cinq de chaque poule basculent vers ce premier tour à élimination directe. Messi en mode gestion? Lionel Messi, qui avait débuté en équipe nationale le 16 août 2005, a honoré lundi sa 147e apparition sous le maillot bleu et blanc, égalant ainsi le record national de Javier Mascherano, le "Jefecito" retraité depuis l'année dernière et qui fut son coéquipier à Barcelone (2010-2018). Le sextuple Ballon d'Or détient déjà le record de buts en sélection (73). Mais cette nouvelle marque historique pour le capitaine argentin constrastait de manière étonnante avec la transparence de sa prestation. Dans le stade Nacional Mané Garrincha de la capitale brésilienne, le no 10 de l'Albiceleste s'est montré très quelconque dans le jeu, contrairement à Di Maria, le seul joueur offensif à tenter de donner quelque relief à l'équipe. Messi était peut-être dans une forme de gestion physique, lui qui aura 34 ans jeudi et rêve toujours de décrocher son premier titre majeur avec sa sélection après avoir perdu quatre finales, aux éditions 2007, 2015 et 2016 de la Copa America, ainsi qu'au Mondial 2014. Et cela fait 28 ans que l'Albiceleste est sevrée de titres.

Brazier se brûle les ailes sur 800 m Champion du monde du 800 m, Donovan Brazier ne disputera pas les JO de Tokyo Image: KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP Stupeur à Eugene: Donavan Brazier a échoué à obtenir son visa pour les Jeux de Tokyo. Le champion du monde en titre du 800 m a fini dernier de la finale des sélections olympiques américaines lundi. C'est une rare défaillance, au plus mauvais moment de la saison, qui a frappé celui qui domine sa discipline sans conteste depuis deux ans. Deuxième après 400 m, Donovan Brazier n'a pu maintenir sa vitesse et a péniblement fini 8e de cette course en 1'47''88, à plus de quatre secondes du vainqueur, Clayton Murphy (1'43''17), qui a établi la meilleure performance mondiale de l'année. Mauvaise gestion Ce dernier, médaillé de bronze aux Jeux de Rio 2016, a devancé Isaiah Jewett (1'43''85) et Bryce Hoppel (1'44''14). Brazier a déploré sa mauvaise gestion de course. "Je pense que je suis parti trop fort trop tôt. J'ai essayé d'être dans la meilleure position possible aux premiers 300-350 m et j'en ai payé le prix dans les derniers 200", a-t-il souligné. C'est la deuxième fois que Donovan Brazier, 24 ans, subit un échec aux "Trials", puisqu'en 2016 il n'avait réalisé que le 19e temps, battu en séries. Mais à l'époque, il n'était encore qu'un coureur universitaire âgé de 19 ans, certes tout juste sacré champion NCAA. Cinq ans plus tard, c'est dans la peau du cador que Brazier s'est présenté sur la piste du Hayward Field, et rien ne laissait présager pareille débandade, sinon peut-être son 7e temps en demi-finale samedi. Il n'avait plus été battu sur 800 m dans une course disputée aux Etats-Unis depuis 2017. Pas d'excuse "Je suis très triste. J'ai eu quelques problèmes physiques, mais ce sont des choses qu'un prétendant aux sélections devrait être capable de surmonter et je ne peux pas trouver d'excuse. J'ai juste très mal couru. Mais je vais m'en remettre. J'ai déjà connu pire", a-t-il ajouté. Autre surprise, à la perche, un autre champion du monde en titre a perdu sa finale, puisque Sam Kendricks a fini deuxième avec un saut de 5m85, battu par Chris Nilsen qui a passé 5m90. Ce revers ne l'empêchera toutefois pas de pouvoir défendre ses chances aux JO de Tokyo.

Carl Nassib, premier joueur professionnel à faire son coming out Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore L'ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, est devenu le premier joueur de NFL à dévoiler son homosexualité, via une vidéo sur Instagram. "Je voulais simplement prendre un instant pour dire que je suis gay", a-t-il dit lundi dans sa vidéo. "Cela faisait déjà un moment que je pensais à faire ceci mais je me sens enfin suffisamment à l'aise pour m'ôter ce poids des épaules". L'ailier défensif de 28 ans est le premier joueur d'une équipe NFL en activité à faire son coming out. Plusieurs joueurs ont fait le leur après avoir pris leur retraite de ce sport, le plus regardé aux Etats-Unis. Nassib a dit espérer que son exemple rendrait plus visibles les autres sportifs homosexuels. "Je suis une personne plutôt attachée à sa vie privée donc j'espère que vous comprenez que je ne fais pas ça pour attirer l'attention. Je crois simplement que la représentation et la visibilité (de la communauté LGBTQ) sont tellement importantes", a-t-il confié. "D'ailleurs, j'espère qu'un jour les vidéos comme celle-ci et tout le processus de coming out ne seront plus nécessaires, mais d'ici là, je ferai de mon mieux et tout ce que je peux pour développer une culture tolérante et pleine de compassion", a-t-il ajouté. Dans sa vidéo, Carl Nassib annonce également faire don de 100'000 dollars à l'association The Trevor Project, une ONG de prévention du suicide parmi les jeunes personnes issues de la communauté LGBTQ aux Etats-Unis. "J'ai vraiment la meilleure vie, la meilleure famille, les meilleurs amis et le meilleur boulot dont un gars puisse rêver", a-t-il ajouté.

Tampa Bay écrase les Isles et prend l'avantage 3-2 Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Tampa Bay est à une victoire d'une deuxième finale consécutive de Coupe Stanley. Le tenant du titre a écrasé les New York Islanders 8-0 lundi en Floride pour mener 3-2 en finale de la Conférence Est de NHL. Battu 3-2 samedi à New York lors de l'acte IV, le Lightning a rapidement ôté tout suspense à ce match. Steven Stamkos a ouvert la marque après 45'' de jeu seulement, Yanni Gourde doublant la mise à la 12e minute. Andrei Vasilevskiy (21 arrêts) n'a pas eu à forcer son talent pour réussir son troisième blanchissage dans ces play-off. La série continue pour Point Même le changement de gardien des Islanders, survenu à la 16e après le 3-0 inscrit sur le 16e tir cadré par Tampa Bay, n'a pas modifié le scénario de cette partie à sens unique. Ilya Sorokin (21 arrêts) ne s'est pas montré beaucoup plus à son avantage que Semyon Varlamov devant le filet des Isles. Les stars du Lightning ont en revanche brillé lundi. Steven Stamkos et Alex Killorn ont tous deux réussi deux buts et un assist, Nikita Kucherov signant pour sa part trois assists. Auteur du 7-0 à la 42e, Brayden Point a quant à lui marqué un but lors des huit derniers matches! Il en est à 13 réussites dans ces play-off 2021.

Belgique et Danemark offrent la qualification à la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel L'équipe de Suisse disputera les 8es de finale de l'Euro! La sélection de Vladimir Petkovic est assurée de faire partie des quatre meilleurs troisièmes de groupe après la victoire de la Belgique sur la Finlande (2-0) et la défaite subie par la Russie face au Danemark (4-1) lundi soir dans la poule B. Le suspense n'aura donc pas duré pour la Suisse, victorieuse de la Turquie dimanche (3-1) et troisième du groupe A avec 4 unités à son compteur. Après la victoire de l'Autriche sur l'Ukraine dans le groupe C, un succès de la Belgique ou une défaite de la Russie suffisait en effet au bonheur des Helvètes. Le Danemark passe en force C'est de Copenhague qu'est venu le premier ouf de soulagement pour la Suisse. Battu dans ses deux premières sorties, le Danemark n'a en effet pas laissé passer sa dernière chance, dominant les débats face à une Russie qui échoue dès la phase de poule trois ans après s'être hissée en quart de finale de "sa" Coupe du monde. C'est Mikkel Damsgaard qui a montré la voie à suivre, à la 38e minute, enroulant parfaitement sa frappe du pied droit à l'orée des seize mètres. Yussuf Poulsen a enfoncé le clou à la 59e en profitant d'une passe en retrait catastrophique du défenseur russe Roman Zubnin, qui a pris à contre-pied son gardien Matvey Safonov. La Russie a certes recollé à 2-1 à la 70e grâce à un penalty transformé par Dzyuba. Mais une frappe puissante d'Andreas Christensen (79e) et un tir précis de Joakim Maehle (82e) ont ôté tout espoir aux Russes, le Danemark arrachant même la 2e place de son groupe grâce à ce net succès. La Finlande cale La Belgique a finalement elle aussi fait les affaires de la Suisse en dominant la vaillante Finlande à St-Pétersbourg. Les "Diables rouges" ont forcé la décision dans les vingt dernières minutes grâce à un autogoal du portier finnois Lukas Hradecky, qui a dévié dans ses filets un ballon repoussé par son poteau sur une tête de Vermaelen (74e), et à un but de l'inévitable Lukaku (81e). Victorieuse de ses trois matches dans cette phase de groupes, la Belgique disputera son 8e de finale dimanche soir à Séville (21h), éventuellement face à la Suisse. Le Danemark se mesurera pour sa part au Pays de Galles, 2e du groupe A, samedi à 18h à Amsterdam. Quant à la Finlande, troisième de cette poule D, elle doit patienter avant de connaître son sort. France et Angleterre également OK Les résultats de lundi profitent également à la France (groupe F), de la Suède (groupe E), de la République tchèque et de l'Angleterre (groupe D). Ces quatre nations sont assurées de finir au minimum parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe. Elles peuvent toutes encore espérer remporter leur poule.

L'Autriche gagne et fait les affaires de la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/Robert Ghement L'Autriche s'est qualifiée pour les 8es de finale de l'Euro grâce à sa victoire 1-0 face à l'Ukraine lundi à Bucarest dans la troisième journée du groupe C. Le succès autrichien fait aussi indirectement le bonheur de la Suisse: Ukraine et Autriche se seraient en effet toutes deux qualifiées en cas de nul, le moins bien classé des deux étant alors assuré de devancer la Suisse dans la lutte pour les quatre tickets attribués aux troisièmes de groupe. Ce résultat fait donc les affaires des Helvètes, puisque les Ukrainiens et leurs trois points sont moins bien classés que la bande à Vladimir Petkovic. Des Ukrainiens qui sont apparus apathiques lundi à Bucarest, où ils ont pourtant pu compter sur le soutien de nombreux supporters. L'Autriche défiera l'Italie Les Autrichiens ont eu le mérite d'aller chercher les trois points. Et c'est finalement un but de Baumgartner à la 21e qui suffit aux hommes de Franco Foda. Et même le dos au mur, les joueurs d'Andriy Shevchenko ont été bien timides. Les Ukrainiens n'ont tiré que cinq fois au but, contre 19 tentatives côté autrichien! Les Autrichiens seront opposés à l'Italie samedi 26 juin à Londres (21h) pour ce qui sera le premier huitième de finale de l'Euro de leur histoire. Ils avaient connu l'élimination dès le 1er tour lors de leurs deux précédentes participations. Les Pays-Bas déroulent Dans l'autre match du groupe, les Pays-Bas n'ont pas fait de détails pour venir à bout de la Macédoine du Nord 3-0. Dans leur stade d'Amsterdam, les joueurs de Frank de Boer ont fait la différence grâce à leurs hommes forts Memphis Depay et Georginio Wijnaldum. Depay a ouvert le score à la 24e, tandis que le nouveau joueur du PSG a inscrit un doublé en sept minutes entre la 51e et la 58e. Ce succès n'a pas eu d'impact au classement puisque les Bataves étaient déjà assurés de terminer en tête après leurs deux victoires initiales. Soulignons encore le dernier match du capitaine macédonien Goran Pandev, qui a terminé sa carrière en larmes et sur une haie d'honneur de ses compatriotes lorsque l'ancien buteur de la Lazio et l'Inter, notamment, est sorti à la 69e. Pandev, 37 ans, a porté le maillot national à 121 reprises.

L'Ecossais Gilmour, positif au Covid, forfait contre la Croatie Image: KEYSTONE/AP/Carl Recine Testé positif au Covid, le milieu écossais Billy Gilmour est forfait pour le match décisif pour la qualification pour les 8es de finale de l'Euro mardi contre la Croatie. Ses équipiers anglais à Chelsea Ben Chilwell et Mason Mount, qui avaient discuté avec lui après le match de vendredi (0-0), ont quant à eux été mis à l'isolement. "La fédération écossaise peut confirmer qu'un membre de l'équipe nationale de football écossaise, Billy Gilmour, a été testé positif au Covid-19", a écrit la Scottish FA dans son communiqué. "Billy va désormais s'isoler pour 10 jours et ratera le match (...) contre la Croatie, au Hampden Park" de Glasgow, ajoute-t-elle. C'est un très gros coup dur pour les Écossais qui ont absolument besoin d'un succès face aux vice-champions du monde pour avoir une chance de se qualifier. D'autant que le jeune joueur de Chelsea (20 ans) avait été éblouissant contre l'Angleterre, lors du nul (0-0) à Wembley lors du match précédent. Et en cas de qualification des hommes de Steve Clarke, il est probable que Billy Gilmour ne soit toujours pas sorti de son isolement pour les huitièmes de finale qui se déroulent du 26 au 29 juin. La fédération anglaise a quant à elle indiqué que tous ses joueurs et tous son staff avaient subi des tests négatifs dimanche. Mais en fin d'après-midi, elle a annoncé dans un communiqué, que, "à titre de précaution pour le moment et après consultation avec (les autorités sanitaires anglaises) Ben Chilwell et Mason Mount (avaient) été placés à l'isolement". La FA n'a toutefois pas précisé si Chilwell et Mount étaient forfait pour le match contre les Tchèques qui se déroulera mardi.

Mario Draghi opposé à la tenue de la finale à Londres Image: KEYSTONE/EPA/GIUSEPPE LAMI Le chef du gouvernement italien Mario Draghi s'est dit opposé à Berlin à la tenue de la finale de l'Euro dans l'enceinte londonienne de Wembley. La poussée de cas liée au variant Delta explique la position de M. Draghi, qui veut "s'employer à ce que la finale du championnat européen ne se déroule pas dans un pays où les contagions sont en train de croître rapidement". Le président du Conseil italien a fait cette déclaration alors qu'il était interrogé sur ce sujet lundi lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière Angela Merkel. La Grande-Bretagne est confrontée ces dernières semaines à une hausse des cas de Covid-19, en raison de la propagation du variant Delta identifié en Inde. Le gouvernement de Boris Johnson a dû faire face à cette hausse des cas, et malgré une large couverture vaccinale, repousser de quatre semaines, jusqu'au 19 juillet, la levée des dernières restrictions instaurées en Angleterre. Le Premier ministre britannique avait indiqué vendredi que sa priorité était "la santé publique", davantage que le maintien des demi-finales et de la finale de l'Euro à Wembley. Des sources ont confirmé à l'AFP que l'UEFA envisageait de déplacer ces matches à Budapest, la seule capitale à n'avoir imposé aucune jauge dans son stade pour cet Euro. Le gouvernement britannique prévoit pour l'instant une jauge à 50% pour les demi-finales et la finale. Mme Merkel et le président français Emmanuel Macron avaient appelé vendredi à Berlin à la vigilance dans l'organisation des matches face à la poussée du très contagieux variant Delta.

Stan Wawrinka à nouveau opéré au pied gauche La poisse pour Stan Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA ANP/KOEN SUYK La poisse colle décidément aux souliers de Stan Wawrinka. Le Vaudois de 36 ans a dû se faire réopérer au pied gauche. C'est sur les réseaux sociaux que le triple vainqueur en Grand Chelem a fait part de ses mésaventures en se montrant dans son lit d'hôpital avec le pied gauche plâtré. Le dernier match du droitier de St-Barthélemy remonte à début mars et une défaite au premier tour face au Sud-Africain Lloyd Harris. Le 30e joueur mondial n'a disputé que six matches cette année sur le circuit. Il s'était fait opérer fin mars et avait ensuite déclaré forfait pour Roland-Garros et Wimbledon.

