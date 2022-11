Messi prudent ++ Djokovic attend un visa

Messi, France, Brésil et Angleterre "un peu au-dessus du reste" Lionel Messi est prudent quant aux chances de l'Argentine au Mondial Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Le Brésil, la France et l'Angleterre sont "un peu au-dessus du reste" des équipes engagées dans le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre), a estimé Lionel Messi. "A chaque fois qu'on parle des candidats (au titre), on parle des mêmes équipes. Si je dois en placer quelques-unes au-dessus des autres, je pense que le Brésil, la France et l'Angleterre sont un peu au-dessus du reste", a déclaré la star argentine dans une interview publiée par la Confédération sud-américaine (Conmebol). "Mais un Mondial, c'est tellement difficile et tellement compliqué que tout peut se passer", a-t-il nuancé. Interrogé sur l'Argentine, qui affiche également de solides ambitions - l'équipe a gagné la Copa America en 2021 et est invaincue depuis juillet 2019 -, Messi a une nouvelle fois appelé à la retenue. "Nous sommes pleins d'espoirs, nous avons une très belle équipe qui est très motivée mais il nous faut y aller petit à petit. Nous savons que les groupes en Coupe du monde ne sont pas faciles", a déclaré le septuple Ballon d'Or. Deux fois victorieuse de la Coupe du monde (1978, 1986), l'Argentine commencera son tournoi contre l'Arabie saoudite le 22 novembre, avant de rencontrer le Mexique, le 26, puis la Pologne, le 30, dans le groupe C.

Djokovic toujours dans l'attente d'un visa pour l'Australie Djokovic est toujours dans l'attente d'un visa pour l'Australie Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Novak Djokovic a indiqué lundi en marge du Masters à Turin que ses avocats négociaient avec le gouvernement australien pour qu'il obtienne un visa en vue du prochain Open d'Australie en janvier. "Il n'y a encore rien d'officiel. Nous sommes dans l'attente. Ils (ses avocats) discutent avec le gouvernement australien, c'est tout ce que je peux dire pour le moment", a déclaré le Serbe après sa victoire face à Stefanos Tsitsipas lundi soir. Refusant le vaccin anti-Covid, Novak Djokovic avait été retenu à son arrivée à Melbourne l'an dernier puis expulsé juste avant le début du tournoi. Depuis, l'Australie n'oblige plus les visiteurs à être vaccinés contre le Covid, mais le recordman des titres à l'Open d'Australie (9) avait écopé en outre d'une interdiction de territoire de trois ans. L'Open d'Australie 2023 est programmé du 16 au 29 janvier à Melbourne.

Fiala dépasse les 300 points en saison régulière Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Kevin Fiala a passé le cap des 300 points en saison régulière de NHL lundi. Ses 2 points inscrits face Calgary n'ont toutefois pas suffi au bonheur de Los Angeles, battu 6-5 sur la glace des Flames. Quatrième Suisse à atteindre les 300 points dans le championnat régulier (après Roman Josi, Mark Streit et Nino Niederreiter), l'attaquant saint-gallois s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist. Il a signé le troisième but des Kings, le 5-3 (35e minute), avant d'être crédité d'un assist sur le 6-5 à 1'19'' de la fin. Kevin Fiala, qui disputait son 437e match en saison régulière depuis ses débuts en mars 2015, était au terme de cette partie le meilleur compteur helvétique dans cet exercice 2022/23. Il en était à 18 points en 18 matches soit 1 de plus que Nico Hischier, qui a toutefois joué quatre matches de moins.

Atlanta bat Milwaukee, Capela dépasse les 6000 points Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash La soirée fut belle lundi pour Clint Capela et les Hawks. Le pivot genevois a passé la barre des 6000 points en saison régulière de NBA lors d'un match gagné 121-106 par Atlanta à Milwaukee. Les Hawks (9 victoires-5 défaites) se sont ainsi imposés pour la deuxième fois en une semaine face aux Bucks (10-3), à qui ils avaient infligé leur première défaite de la saison lundi dernier. Ils ont fait la différence grâce notamment aux 24 points de De'Andre Hunter et aux 21 points et 9 passes décisives de Trae Young. Clint Capela, qui en était à 5991 points avant cette partie, a dépassé le cap des 6000 points sur son cinquième panier inscrit face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo (27 points, 8 rebonds), à 10''3 de la fin de la première période. Il a terminé cette partie avec 19 points, ainsi que 10 rebonds, 2 contres et 2 assists. Le Meyrinois de 28 ans affiche une moyenne de 12,4 points par match en 485 rencontres jouées dans le championnat régulier depuis ses débuts en NBA en 2014/15 à Houston. Pour comparaison, Thabo Sefolosha - dont les qualités étaient il est vrai avant tout défensives - s'est arrêté à 4994 points en 868 matches de NBA.

Djokovic domine Tsitsipas en deux sets Djokovic a battu Tsitsipas en deux sets lundi Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Novak Djokovic (no 7) a battu Stefanos Tsitsipas (no 2) 6-4 7-6 (7/4) lundi soir dans le deuxième match du groupe rouge du Masters. Favori logique du tournoi, le Serbe vise un sixième sacre dans ces ATP Finals, qui lui permettrait d'égaler le record de Roger Federer. Battu à la surprise générale par le Danois Holger Rune en finale à Bercy huit jours plus tôt, Novak Djokovic a repris sa marche en avant en battant pour la... neuvième fois consécutive Stefanos Tsitsipas. Il a dominé les débats, même s'il a dû patienter jusqu'au tie-break pour faire la différence au deuxième set. Vainqueur de 21 des 22 matches ayant suivi son élimination en quart de finale à Roland-Garros face à Rafael Nadal (Laver Cup non comprise), Novak Djokovic se frottera à Andrey Rublev (no 6) mercredi dans la deuxième journée de ce groupe. Stefanos Tsitsipas en découdra quant à lui avec Daniil Medvedev (no 4). Tsitsipas ne sera pas no 1 Stefanos Tsitsipas a par ailleurs déjà perdu toute chance de devenir no 1 mondial au terme de ce tournoi: pour y parvenir, il devait conquérir le titre en gagnant cinq matches. Rafael Nadal est donc le seul joueur encore en mesure de déloger Carlos Alcaraz. Mais le gaucher majorquin doit s'adjuger le trophée pour redevenir no 1.

La délégation suisse est arrivée au Qatar Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON L'équipe de Suisse est arrivée à Doha lundi soir, à 22h50 heure locale. La sélection de Murat Yakin quittera brièvement le Qatar pour se rendre à Abou Dhabi afin d'y affronter le Ghana jeudi, pour son unique match de préparation avant le Mondial 2022. La majorité de l'équipe est en bonne santé, et en forme. Granit Xhaka et Yann Sommer ont également donné des signaux positifs: le capitaine est complètement remis des problèmes d'estomac qui l'avaient contraint à être remplacé samedi en Premier League avec Arsenal, alors que le gardien titulaire est persuadé qu'il pourra à nouveau solliciter sans restriction son pied abîmé au plus tard lors du premier match contre le Cameroun le 24 novembre. Breel Embolo, qui était encore à pied d'oeuvre dimanche soir à 20h45 avec Monaco en Ligue 1, est arrivé un peu plus tard que les autres internationaux à l'aéroport de Kloten. Sa voix rauque avait de quoi inquiéter, mais l'attaquant bâlois s'est voulu pleinement rassurant: "Je suis un peu enrhumé, mais ce n'est pas grave". Le premier entraînement est programmé mardi, à 16h heure locale. Pour le match face au Ghana, Murat Yakin prévoit d'accorder du temps de jeu aux internationaux qui en manquent actuellement. Ainsi, Xherdan Shaqiri, qui s'est maintenu en forme avec le FC Lugano depuis la fin de la saison de MLS, devrait entamer une rencontre que Yann Sommer espère également pouvoir disputer.

BJK Cup: les Suissesses de retour au pays fatiguées mais heureuses Jil Teichmann et Belinda Bencic: plus qu'heureuses Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'équipe de Suisse dames a atterri à Kloten lundi après-midi, moins de 24 heures après sa victoire à Glasgow dans la Billie Jean King Cup. Les joueuses étaient fatiguées, mais plus qu'heureuses. "Nous sommes extrêmement fières de pouvoir ramener ce trophée avec nous en Suisse", a déclaré Belinda Bencic. La championne olympique a fêté ce succès historique dans la principale compétition par équipe en tennis féminin dimanche soir autour d'un bon repas en compagnie de ses coéquipières et du staff. "La fatigue ne s'est fait sentir qu'aujourd'hui: j'ai mal un peu partout", a déclaré la Saint-Galloise. Elle a été déterminante dans le parcours victorieux de la Suisse en Ecosse avec cinq victoires, dont quatre en simple. Beaucoup d'émotions "Il nous faudra encore un peu de temps avant de pouvoir réaliser", a pour sa part dit Jil Teichmann. La numéro 2 de l'équipe a avoué avoir connu beaucoup d'émotions. "C'est incroyable ce que nous avons réussi. Nous sommes hyper heureuses." Parmi les nombreux messages reçus, elle a mis en avant celui envoyé par Roger Federer. "Les félicitations de Roger m'ont fait particulièrement plaisir. Nous avons imité sa joie avec Stan (Wawrinka) lors des JO 2008, et tout ça est devenu viral."

ATP Finals à Turin: Rublev bat Medvedev en trois sets Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Andrey Rublev (ATP 7) a gagné le derby russe du groupe rouge du Masters à Turin. Il a battu Daniil Medvedev (ATP 5) 6-7 (7/9) 6-3 7-6 (9/7) au terme d'un gros bras de fer. Le deuxième match du groupe opposera à partir de 21h00 le Serbe Novak Djokovic (ATP 8) au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3). Medvedev, au service intermittent (24 aces mais 8 doubles fautes) qui lui a valu d'être breaké trois fois, a gagné la manche initiale au tie-break, non sans avoir sauvé au total sept balles de set. Deux doubles fautes d'affilée Dans la deuxième manche, Rublev a pris l'avantage pour mener 3-1 puis 5-3. Sur son service, Medvedev a d'abord sauvé deux balles de set avant de commettre deux doubles fautes d'affilée pour offrir la manche à son adversaire. Les deux joueurs en sont de nouveau arrivés au tie-break dans le set décisif, cette fois sans avoir concédé aucun break. Rublev s'est offert trois premières balles de match à 6/3, mais Medvedev les a sauvées avec autorité. Le vainqueur de l'édition 2020 a sauvé une quatrième balle de match sur un service gagnant, mais il a cédé sur la cinquième, jouée sur le service de Rublev, après plus de deux heures et demie de match. "Paix, paix, paix, c'est ce dont nous avons besoin", a écrit Rublev sur la caméra avant de quitter le court.

Joel Embiid écrase tout Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Feu d'artifice dimanche en NBA. Joel Embiid a établi le nouveau record de points cette saison, avec 59 inscrits lors de la victoire des Sixers contre Utah. C'est huit de plus que Darius Garland, également impressionnant mais battu avec Cleveland par Minnesota. Au lendemain de ses 42 points plantés contre Atlanta, le pivot camerounais des Sixers, naturalisé français puis américain ces derniers mois et qui devra dire pour lequel de ces deux pays il souhaite jouer à l'avenir, s'est montré plus dominant encore pour venir à bout de la défense du Jazz (105-98). Non content de largement faire mieux que ses 50 points réussis l'an passé, il a frôlé le triple-double (11 rebonds, 8 passes) et n'est pas passé loin, même, d'un rarissime quadruple-double avec ses 7 contres infligés. Seuls Nate Thurmond, Alvin Robertson, Hakeem Olajuwon et David Robinson ont réussi cet exploit dans l'histoire. Pour mieux encore mesurer son extraordinaire performance, Embiid a marqué dans le dernier quart-temps 26 des 27 points des Sixers, 7e à l'Est, qui avaient entamé la seconde période avec six unités de retard et sont longtemps restés sous la menace de Utah, finalement battu pour la deuxième fois d'affilée et délogé par Portland du fauteuil de leader à l'Ouest. "Je n'ai jamais vu une performance aussi dominante, lorsqu'il s'agit de combiner défense et attaque", a résumé son entraîneur Doc Rivers, admiratif. Plus tôt, ce qu'on pensait être le carton du jour avait été l'oeuvre de Darius Garland. Mais ses 51 points n'ont pas empêché les Cavs de concéder leur premier revers à domicile de la saison face à Minnesota (129-124).

Cristiano Ronaldo se sent "trahi" Cristiano Ronaldo: le reverra-t-on sous le maillot de Manchester United ? Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Cristiano Ronaldo se lâche enfin. CR7 affirme qu'il se sent "trahi" par Manchester United. Il ajoute que l'entraîneur Erik ten Hag et d'autres hauts dirigeants tentent de le contraindre à partir. Dans une interview accordée à Piers Morgan, le quintuple Ballon d'Or, 37 ans, traverse une saison compliquée. L'entraîneur néerlandais, arrivé en mai dernier à la tête des Red Devils, ne lui offre que peu de temps de jeu. Le Portugais n'était même pas dans le groupe retenu pour le match de Premier League de dimanche, remporté 2-1 à Fulham. "Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi", a-t-il lâché dans l'émission du célèbre présentateur de la télévision britannique. "Pas seulement l'entraîneur, mais deux ou trois autres types autour du club. Je me sens trahi." A l'animateur lui demandant si la direction de Manchester United tente de se séparer de lui, le Portugais, en instance de départ pour la Coupe du monde au Qatar, a répondu: "Oui, je me suis senti trahi et j'ai eu l'impression que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, pas seulement cette saison, mais la saison dernière aussi." L'international portugais, après avoir régné sur le Real Madrid et être passé par la Juventus Turin, est retourné à Manchester United en août 2021. Sans jamais renouer avec les années glorieuses de son premier passage, sous la tutelle d'Alex Ferguson. Les Red Devils avaient alors décroché trois titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions, Ronaldo avait obtenu lui le premier de ses cinq Ballons d'Or. La saison passée, Manchester United a échoué à la 6e place de la Premier League, échouant à se qualifier pour la Ligue des champions. Des médias avaient alors rapporté que Ronaldo avait tenté en vain de trouver un autre club, qui aurait été en lice lui pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. "Depuis que Sir Alex est parti, je n'ai vu aucune évolution dans le club. Rien n'a changé", a encore indiqué Ronaldo. "Je veux le meilleur pour ce club, c'est pour cela que je suis venu à Manchester United. Mais il y a des éléments internes qui ne nous aident pas à atteindre le top niveau de (Manchester) City, de Liverpool et même d'Arsenal (...) Un club de cette dimension devrait pourtant être tout en haut de la hiérarchie et il ne l'est malheureusement pas." Manchester United occupe actuellement la 5e place de la Premier League, à 11 points du leader, Arsenal.

Fin de série pour Timo Meier Pas de but pour Timo Meier mais une victoire quii fait du bien. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Buteur lors de ses cinq derniers matches, Timo Meier n'a pas trouvé le chemin des filets à Minnesota. Mais malgré le mutisme de l'Appenzellois, San Jose a pu enchaîner. Victorieux 3-2 du Wild au shootout, les Sharks ont, pour la première fois, remporté deux matches de suite. Ils doivent cette victoire aux réussites de Nick Bonino et d'Aleander Barbanov lors de la séance des penalties. A leur esprit de corps aussi qui leur a permis de revenir de 0-2 à 2-2 lors des sept dernières minutes du temps réglementaires. Crédité d'un bilan de -1, Timo Meier a eu la malchance de trouver le poteau dans la prolongation.

Nadal battu pour son entrée en lice à Turin Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Rafael Nadal a connu la défaite pour son entrée en lice dans le groupe vert du Masters ATP de Turin. Tête de série no 1 en l'absence de Carlos Alcaraz, le gaucher espagnol s'est incliné 7-6 (7/3) 6-1 devant le "rookie" américain Taylor Fritz (no 8). Rafael Nadal, qui jouait seulement son deuxième simple depuis son élimination en 8e de finale de l'US Open début septembre, n'a jamais eu sa chance. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem ne s'est ainsi pas procuré la moindre balle de break face à un Taylor Fritz extrêmement percutant dimanche soir, notamment au deuxième set. Cette défaite n'a rien de rédhibitoire pour Rafael Nadal, qui cherchera à relancer ses actions mardi face au Canadien Félix Auger-Aliassime (no 5). Le Majorquin est ainsi déjà parvenu à se hisser dans le dernier carré des ATP Finals en ayant perdu son premier match. Mais c'était en 2006, pour sa première participation.

Une vraie victoire d'équipe Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Le premier triomphe de la Suisse dans la Billie Jean King Cup, la plus importante compétition par équipe du tennis féminin, est précisément cela: le succès de toute une équipe. Les attentes en dehors de la formation helvétique n'étaient pas énormes avant le tournoi final. Trop peu de choses avaient fonctionné pour les Suissesses au cours du deuxième semestre sur le circuit WTA. Mais elles n'avaient qu'un seul objectif et l'ont clairement exprimé tout au long de la semaine: remporter enfin ce titre. "Nous y travaillons depuis plusieurs années maintenant", a souligné le capitaine Heinz Günthardt. Métamorphose Elles l'ont en effet prouvé à maintes reprises par le passé: dès qu'elles enfilent le maillot rouge de l'équipe nationale, elles se transforment en géantes. Belinda Bencic et Viktorija Golubic l'ont montré l'année dernière aux Jeux olympiques de Tokyo en remportant l'or en simple et l'argent en double. Cette année, Belinda Bencic avait pourtant perdu deux matches importants contre Leylah Fernandez - à Roland-Garros - et contre Karolina Pliskova - à l'US Open. Mais cette semaine à Glasgow, elle a battu la Canadienne et la Tchèque en deux sets à chaque fois, en maîtrisant son sujet. Depuis son huitième de finale à Roland-Garros en juin, Jil Teichmann a quant à elle perdu 12 de ses 17 matches sur le circuit. Mais elle aussi a su se sublimer pour gagner ses deux matches dans ce tournoi final, tout comme Viktorija Golubic. Du coeur et de l'esprit Avant chaque rencontre, le capitaine Heinz Günthardt a fait exactement le bon choix pour le deuxième simple, au côté de l'indiscutable Belinda Bencic. Cette décision était primordiale. Mais "il n'y avait pas de mauvaise option. Qui sait si nous n'aurions pas gagné de la même manière autrement", a souligné le coach zurichois. Pour Jil Teichmann, la recette du succès est simple: "Nous sommes une véritable équipe. Nous ne faisons pas semblant, nous nous apprécions vraiment". Pour Belinda Bencic, ce succès se situe d'ailleurs au même niveau que son titre olympique. "C'est justement parce que nous nous réjouissons ensemble que c'est d'autant plus beau". Ou comme le dit Heinz Günthardt : "C'est le cœur et l'esprit".

GP du Brésil: Mercedes renoue avec la victoire Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Mercedes a fêté son premier succès de la saison en formule 1 et a même réussi un doublé. George Russell a en effet remporté un Grand Prix du Brésil très animé à Interlagos devant Lewis Hamilton. Russell (24 ans) a ainsi signé la première victoire de sa carrière au terme d'une course sans la moindre erreur. Hamilton aurait pu prétendre à la victoire sans un accrochage avec Max Verstappen (Red Bull) au 7e tour, pour lequel le Néerlandais a été pénalisé de cinq secondes. Le podium a été complété par Carlos Sainz (Ferrari). Ce Grand Prix a été passionnant, avec de nombreux dépassements et deux entrées en piste de la voiture de sécurité. Très loin des meilleurs en début de saison, Mercedes a petit à petit réussi à combler son retard. Cette première victoire en 2022 vient récompenser les efforts fournis. "Que le début" "Ce n'est que le début! Je suis si fier de vous tous", a déclaré Russell peu après avoir franchi la ligne. Le jeune Anglais, qui dispute sa première saison avec les Flèches d'argent, avait déjà remporté le sprint samedi sur le spectaculaire circuit brésilien. Hamilton, qui a gagné au moins une course lors de chaque saison depuis ses débuts en F1 en 2007, n'est pas passé loin de poursuivre cette série. Sans l'incident avec Verstappen, il aurait sans doute donné bien du fil à retordre à son jeune coéquipier. Superbe remontée Fernando Alonso (Alpine-Renault), qui s'était élancé 18e, a effectué une superbe remontée jusqu'au 5e rang derrière Charles Leclerc (Ferrari). Le vétéran espagnol a fini devant les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, un peu en retrait. L'écurie Alfa Romeo-Ferrari a inscrit deux points précieux grâce à la 9e place de Valtteri Bottas.