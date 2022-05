Milan se rapproche du titre +++ Accident de Leclerc

La Suisse écrase le Danemark 6-0 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Pas franchement convaincante samedi face à l'Italie, la Suisse a giflé le Danemark 6-0 dimanche soir pour son deuxième match au Championnat du monde à Helsinki. Un succès estampillé NHL avec des joueurs qui ont su faire la différence. La facture était encore ouverte avec le Danemark, dira-t-on. Depuis un funeste 5-3 encaissé le 12 février dernier lors des JO de Pékin. Ce jour-là, la Suisse n'avait pas présenté son meilleur visage et la sélection de Heinz Ehlers le lui avait fait payer au prix fort. Rien à voir cette fois-ci en Finlande. Parce que la Suisse version Helsinki possède dans ses rangs sept joueurs de NHL et que ce sont eux qui ont su prendre les choses en mains lors d'un tiers médian de pure domination. Un tiers remporté 4-0 où les Helvètes ont tiré 17 fois sur le but danois contre seulement quatre petits shoots pour les Scandinaves. Superbe tiers médian SI la Suisse a mis un peu de temps avant d'éteindre son adversaire, c'est en raison d'un début de match un peu chaotique à cause de son indiscipline. A trois reprises, les joueurs de Patrick Fischer ont dû se battre avec un homme de moins sur la glace après une faute évitable. Heureusement, le box-play helvétique - qui tourne à trois unités - a su faire le dos rond devant Leonardo Genoni. Mieux, ce sont les Suisses qui ont ouvert les feux les premiers grâce à Fabrice Herzog. Le tout frais champion national avec Zoug a été précis sur son lancer des poignets à la 9e pour débloquer la situation. Un avantage jamais inutile face au Danemark de Heinz Ehlers! La suite fut délectable. Après neuf secondes de jeu de puissance, Timo Meier a expédié un laser en lucarne pour donner deux longueurs d'avance à ses couleurs. Puis Pius Suter a inscrit un 3-0 que les arbitres ont dû aller visionner. Déboussolés, les Danois se sont mués en spectateurs sur la fin de la période. Excellent, Janis Moser a trouvé le petit espace au-dessus de l'épaule droite de Frederik Dichow pour un magnifique 4-0. Et à la 38e, Hischier a offert le 5-0 à Kurashev en avantage numérique. Dire que la veille ce même Danemark avait écrasé le Kazakhstan 9-1... Malgin en évidence Un autre joueur a su se mettre en évidence dans cet aréopage nord-américain: Denis Malgin. Premier buteur samedi contre l'Italie, le centre des Zurich Lions a compilé quatre points, dont un but splendide à l'occasion du 6-0 helvétique en power-play (47e). La triangulation Moser-Meier-Malgin a parfaitement fonctionné et on se doute bien que le numéro 62 doit avoir un immense plaisir à jouer avec autant de talent autour de lui. Patrick Fischer a parlé de la créativité de ses joueurs, insistant sur le fait qu'elle devait pouvoir s'exprimer. Denis Malgin peut laisser parler son génie, et c'est toute la Suisse qui en profite. A revoir très vite contre le Kazakhstan mardi soir.

L'AC Milan se rapproche du Scudetto Rafael Leao a inscrit l'un de deux buts de l'AC Milan dimanche Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'AC Milan a fait un grand pas vers le titre de champion d'Italie dimanche. Les Rossoneri se sont imposés 2-0 à domicile contre l'Atalanta de Remo Freuler lors de la 37e et avant-dernière journée du Championnat. Les Milanais ont marqué par leur attaquant portugais Rafael Leao (57e) et leur défenseur français Théo Hernandez au terme d'un exploit personnel (75e). Ils comptent provisoirement cinq points d'avance - et un avantage à la différence particulière - sur leurs voisins et rivaux de l'Inter (2e). Champion en titre, l'Inter joue en soirée à Cagliari (20h45), où les Nerrazzuri doivent s'imposer pour maintenir le suspense.

Accident de Leclerc, au volant d'une ancienne Ferrari de Lauda Image: KEYSTONE/EPA/GREG NASH Le leader du championnat du monde de Formule 1 Charles Leclerc s'est offert un accident coûteux dimanche. Le Monégasque de 24 ans pilotait une ancienne voiture de l'ex-champion du monde Niki Lauda. Charles Leclerc est parti à la faute dans les rues de Monaco, sa ville natale, lors du traditionnel Grand Prix Historique. Il se trouvait au volant de la Ferrari 312B3 que Niki Lauda avait pilotée au milieu des années 70. Il a tout de même pu continuer à rouler dans une voiture fortement endommagée à l'arrière, voiture dont la valeur est estimée à plusieurs millions de dollars. "Quand tu penses que tu as déjà eu toute la malchance du monde à Monaco et que tu perds tes freins dans le virage de la Rascasse avec l'une des voitures historiques les plus emblématiques de Ferrari en Formule 1", a écrit Charles Leclerc sur Twitter. Les vidéos de cet accident, dans lequel il n'a au moins pas été blessé, ont rapidement fait le tour de la toile. Même dans sa propre voiture de Formule 1, Leclerc n'a effectivement pas eu de chance jusqu'à présent sur le légendaire circuit monégasque. En trois départs, il n'a pas réussi à s'imposer. La prochaine occasion se présentera lors du Grand Prix du 29 mai.

Djokovic sacré pour la 6e fois à Rome Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Novak Djokovic est bien de retour à son meilleur niveau à une semaine du début de Roland-Garros, où il aura un titre à défendre. Le no 1 mondial a cueilli dimanche à Rome son premier titre de l'année, le sixième au total dans la Ville éternelle, en dominant Stefanos Tsitsipas (ATP 5) 6-0 7-6 (7/5) en finale. Battu d'entrée à Monte-Carlo pour ses débuts sur terre battue - et son deuxième tournoi de l'année -, Novak Djokovic n'a ensuite cessé de monter en puissance. Finaliste de l'ATP 250 de Belgrade, il s'était ensuite heurté à un Carlos Alcaraz (ATP 6) euphorique en demi-finale à Madrid. A Rome, il n'a pas lâché le moindre set en cinq matches, déclassant notamment Stan Wawrinka au 2e tour. Novak Djokovic, qui avait fêté samedi face à Casper Ruud (ATP 10) son 1000e succès sur l'ATP Tour, a dû s'employer dans le second set dimanche. Stefanos Tsitsipas, double tenant du titre à Monte-Carlos et demi-finaliste à Madrid la semaine dernière, a en effet servi pour le gain de cette manche à 5-3. "Cela se joue à quelques points au final. Cela aurait pu partir dans un troisième set", a souligné Novak Djokovic, qui a rappelé à l'interview avoir dû écarter une balle de double break à 1-4 dans la deuxième manche. "Mais j'ai gagné les points qu'il fallait dans les moments décisifs", a poursuivi le Serbe, qui n'avait plus affronté Stefanos Tsitsipas depuis leur finale de Roland-Garros 2021. Un 38e Masters 1000 Privé d'Open d'Australie après avoir été exclu du pays, Novak Djokovic s'avance donc comme le favori de Roland-Garros, avec peut-être une longueur d'avance sur Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas. Le tenant du titre parisien affiche désormais 87 titres à son palmarès, dont 38 en Masters 1000 (un record). La machine serbe est bel et bien relancée.

Hindley gagne au Blockhaus, Lopez reste en rose Image: KEYSTONE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI Jay Hindley (Bora) a remporté la 9e étape du Tour d'Italie, dimanche au sommet du Blockhaus dans les Abruzzes à 1665 m d'altitude. Juan Pedro Lopez (Trek) a conservé la tunique rose de leader du général pour 12 secondes, devant Joao Almeida. Pour la victoire, Hindley a lancé le sprint de loin et a précédé Bardet et le champion olympique, l'Equatorien Richard Carapaz. L'Espagnol Mikel Landa a pris la quatrième place devant Almeida et le vétéran italien Domenico Pozzovivo (39 ans). Au classement général, cinq coureurs (Lopez, Almeida, Bardet, Carapaz, Hindley) figurent désormais dans une fourchette de 20 secondes à la veille de la journée de repos à Pescara. La deuxième partie de ce Giro s'annonce somptueuse. Lopez a sauvé l'essentiel Dans cette étape de 191 kilomètres, l'Italien Diego Rosa a abordé en tête l'approche de l'ascension finale, devant un trio de contre-attaquants (Peters, Dombrowski, Sepulveda). Mais l'écart, moins de deux minutes sur le peloton des favoris, a fondu avant même la longue et dure montée du Blockhaus (13,6 km à 8,4 %). L'Italien Giulio Ciccone et le Britannique Simon Yates ont lâché prise dès les premières pentes, Yates perdant plus de 11 minutes. Juan Pedro Lopez a perdu contact après un accrochage à 8 kilomètres du sommet, mais l'Espagnol a sauvé l'essentiel. Jay Hindley, qui est âgé de 26 ans, a gagné pour la deuxième fois une étape du Giro dont il a pris la deuxième place du classement final en 2020. Il avait alors seulement été devancé le dernier jour par le Britannique Tao Geoghegan Hart.

City contraint au nul à West Ham Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Mené 2-0, mais avec un pénalty raté en fin de match, Manchester City s'est contenté du nul (2-2) à West Ham dimanche pour la 37e journée de Premier League. Le point pris à Londres est quand même un petit pas de plus vers le titre pour les champions sortants. Avec une victoire, ils auraient eu six points d'avance et une différence de buts bien supérieure à celle de Liverpool, à qui il ne reste que deux matches à jouer. Mais ils se contenteront bien de cette avance de quatre unités qui ne laisse qu'un petit espoir aux hommes de Jürgen Klopp. Ces derniers iront à Southampton mardi. En cas de défaite des Reds, City sera sacré sans jouer. Dans le cas contraire tout se jouera à la dernière journée où City recevra Aston Villa (entraîné par Steven Gerrard, capitaine emblématique de Liverpool dans les années 1990), alors que Liverpool recevra Wolverhampton. Tout du match-piège On savait que cet avant-dernier match chez West Ham avait tout du match-piège. Face à une équipe aussi forte dans les transitions, le manque d'automatisme défensif s'est payé cash, Jarrod Bowen partant deux fois dans le dos pour tromper Ederson (1-0, 24e, 2-0, 45e). City a ensuite souvent tremblé. Mais à force de faire le dos rond, West Ham a craqué. C'est d'abord Jack Grealish qui a réduit le score d'une belle volée à l'entrée de la surface (2-1, 49e), avant que Vladimir Coufal, sur un coup-franc de Riyad Mahrez, ne dévie le ballon dans ses filets (2-2, 69e). L'Algérien aurait pu être le héros du match en tirant le pénalty de la gagne, accordé après recours à la VAR pour une faute sur Gabriel Jesus. Mais Lukasz Fabianski est bien parti sur sa gauche et l'a repoussé (86e). Tottenham prend l'ascendant Tottenham n'a pas laissé passer sa chance de piquer à Arsenal la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions, en battant - non sans peine - Burnley (1-0). Après avoir dominé les Gunners (3-0) en milieu de semaine, les Spurs passent devant avec 68 points contre 66 et une différence de buts nettement meilleure (+24 contre +11). Autant dire que gagner à Newcastle, lundi (20h45) sera absolument impératif pour Arsenal et Granit Xhaka avant la dernière journée, dans une semaine, où les Gunners recevront Everton alors que Tottenham ira à Norwich, dernier et déjà relégué.

Medvedev revient avec une grande motivation Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT C'est un Daniil Medvedev serein et motivé qui s'est confié à la presse dimanche avant son retour à la compétition prévu au Geneva Open, dont il est la tête de série no 1. Sa pause forcée due à une opération à une hernie lui a permis de retrouver un certain relâchement. "Je suis très motivé", a lâché le no 2 mondial, dont le dernier match date du 31 mars. "Même si j'avais bien joué à l'Open d'Australie", où il ne s'était incliné qu'au terme d'une finale épique face à Rafael Nadal, "j'ai senti à Acapulco, à Indian Wells et à Miami que je ne parvenais pas à élever mon niveau de jeu", a-t-il souligné. "La saison 2022 a été très intense", a rappelé le Russe, vainqueur notamment de l'US Open et de la Coupe Davis l'an dernier. "Elle s'était terminée tard (réd: le 5 décembre pour lui), et je n'avais bénéficié que d'une à deux semaines de pré-saison. J'ai senti que ça a joué sur mon moral", explique-t-il. "Maintenant, j'ai pu récupérer sur le plan mental. Je reprends les habitudes que j'apprécie, je peux m'entraîner fort. Je me sens bien après trois bonnes semaines d'entrainement. Je me sens à nouveau heureux sur le court", a poursuivi Daniil Medvedev, qui doit maintenant retrouver au plus vite le rythme de la compétition. Besoin d'enchaîner les matches "J'ai décidé qu'il était plus judicieux de jouer quelques matches, enfin j'espère en tout cas plus qu'un, avant Roland-Garros. On jouera au meilleur des cinq sets à Paris, et ça n'a jamais été facile pour moi sur terre battue", a rappelé celui qui avait tout de même atteint les quarts de finale l'an dernier à Roland-Garros. Daniil Medvedev a confié ne pas avoir pleinement savouré son accession à la 1re place mondiale. "Ca n'a duré que deux semaines (réd: trois en fait, entre le 28 février et le 20 mars), et je ne jouais par ailleurs pas bien", a expliqué le Moscovite, qui avait été éliminé dès les 16es de finale à Indian Wells à la mi-mars. "Mais je suis heureux d'avoir réussi cela. Il y a des légendes du tennis qui n'ont jamais atteint la 1re place. J'espère pouvoir récupérer cette place et y passer d'autres semaines, mais à 70 ans je pourrai toujours dire que j'ai été no 1 mondial. On ne pourra jamais m'enlever cela", a-t-il lâché. "Je peux comprendre cette décision" L'exclusion des Russes et des Bélarusses de Wimbledon l'a-t-elle par ailleurs perturbé? "Je ne jouais pas lorsque la décision a été prise. J'avais donc l'occasion de m'informer plus que d'habitude. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Je ne donnerai mon opinion qu'en privé", a répondu Daniil Medvedev. "Je peux comprendre cette décision, même si un Russe peut toujours travailler en Grande-Bretagne. Et en même temps cela devrait rester du sport. Ca va être compliqué pour les autres tournois et les autres sports de savoir où se situe la limite pour une telle décision", a-t-il encore déclaré. "J'essaie de respecter chaque opinion, car chaque être humain est différent. Si vous demandez leur avis à 100 joueurs, vous aurez peut-être 100 opinions différentes. Mais ne pas jouer Wimbledon est, bien sûr, un immense regret. C'est un tournoi que j'adore", a conclu le Russe de 26 ans.

Formule E: Mortara se relance dans la course au titre Image: KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI Edoardo Mortara (Venturi) a connu un week-end faste en formule E à Berlin. Le Suisse d'origine italienne a gagné samedi et a fini deuxième dimanche, tout en signant les deux fois la pole position. Cela lui a permis de se relancer dans la course au titre, après deux courses blanches avant de venir dans la capitale allemande. Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes), troisième des deux e-Prix disputés sur la piste de l'ancien aéroport de Tempelhof, reste leader avec 111 points, soit 13 de plus que Mortara. La course dominicale a vu le succès du tenant du titre, le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes). Comme la veille, le Vaudois Sébastien Buemi (Nissan) a dû se contenter d'une anonyme 14e place.

Lugano, le bonheur en noir et blanc La joie des supporters du FC Lugano, vainqueur de la Coupe de Suisse 2021/22 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Lugano a remporté sa quatrième Coupe de Suisse, la première depuis 1993, au terme d'une finale magnifique et engagée contre St-Gall (4-1). Les Tessinois ont fait le spectacle dimanche à Berne. St-Gall n'a pas démérité mais s'est montré trop naïf et trop peu rigoureux face à des Tessinois hyper-tranchants et efficaces. Les 10'000 supporters qui avaient fait le déplacement d'outre-Gothard ont fini par prendre le dessus sur les quelque 20'000 fans saint-gallois. Ce sacre sous les yeux du président tessinois de la Confédération Ignazio Cassis marque le retour au premier plan d'un club qui avait fait faillite en 2003, avant de se reconstruire patiemment. La patte de Ziegler Lugano a entamé la partie pied au plancher et a trouvé la faille dès la 4e sur un surgissement de Celar, son meilleur artilleur. Le Slovène a placé sa tête au bon endroit suite à un corner de Ziegler. St-Gall a répliqué à la 21e sur une action semblable, Maglica reprenant de la tête un coup franc de Ruiz assez proche du point de corner pour le 1-1. Watkowiak, qui avait pris la place du titulaire Zigi devant le but saint-gallois comme durant toute la saison en Coupe, a sauvé deux fois les St-Gallois à l'approche de la mi-temps. Mais les Luganais, engagés et fougueux, poursuivaient leurs chevauchées et étaient récompensés juste avant la pause par le 2-1 signé Custodio. Le Vaudois a profité à bout portant d'une maladresse des Saint-Gallois devant leur but. Tout le Tessin a rugi quand Bottani, formé au club, a surgi pour inscrire l'heure de jeu le 3-1 qui sonnait l'hallali. Et l'allégresse tessinoise était totale après le 4-1 du véloce Haile-Selassie peu après. Mention spéciale, à l'issue de cette finale, aux trois Vaudois titulaires à Lugano, Ziegler, Custodio et Lavanchy. Reto Ziegler, en particulier, couronne de superbe manière une carrière - du reste pas terminée - entamée en 2002 avec le titre de champion d'Europe M17 avec la Suisse. Il a aussi remporté deux fois la Coupe de Turquie avec Fenerbahce et une première fois la Coupe de Suisse avec Sion, en 2015. Bon mélange Ce succès bianconero est aussi celui d'un projet bien monté, grâce aux millions du propriétaire américain Joe Mansueto et au savoir-faire local incarné par des joueurs du cru et un encadrement tessinois sous la conduite du jeune coach Mattia Croci-Torti. Néophyte à ce niveau, l'entraîneur à la casquette et ex-joueur de Challenge League avait pour seules expériences, auparavant, un travail d'assistant à Chiasso et Lugano et un premier rôle de coach à Balerna. Ce trophée va donner un bel élan à toute une région, à trois ou quatre ans de l'inauguration du Nuovo Cornaredo, futur écrin du club. Pour Saint-Gall, la pilule est amère. Auteurs d'un excellent 2e tour en Championnat, les "Brodeurs" calent sur le fil. Les hommes de Peter Zeidler échouent pour la cinquième fois en finale de la Coupe, sur six participations, après avoir déjà perdu l'an dernier en finale contre Lucerne. Leur dernier succès remonte à 1969. Les Saint-Gallois, 5e en Championnat, ne disputeront pas la Coupe d'Europe alors que Lugano découvrira les joies de la Conference League, un parfum européen qui lui rappellera de jolis souvenirs.

Le Canada écrase l'Italie 6-1 dans la poule A Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Tenant du titre, le Canada a cueilli son deuxième succès en deux sorties dans le championnat du monde 2022. Les joueurs à la feuille d'érable, qui avaient battu l'Allemagne 5-3 vendredi, ont dominé l'Italie 6-1 dimanche en début d'après-midi dans la poule A. Cette rencontre n'avait pourtant pas démarré de manière idéale pour le Canada, surpris par un contre italien conclu par Phil Pietroniro à la 13e minute. Mais les Canadiens ont pu égaliser à la 16e et menaient déjà 4-1 à la 38e. Leur portier Chris Driedger a dû faire face à 12 tirs cadrés seulement, dont 6 dans le dernier tiers.

GP de France MotoGP: Enea Bastianini triomphe Enea Bastianini: une saison magnifique pour le rookie italien Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'Italien Enea Bastianini (Ducati) a remporté le Grand Prix de France MotoGP au Mans. Le rookie a ainsi signé son troisième succès de la saison après ceux conquis au Qatar et aux Etats-Unis. Bastianini, qui dispute sa première année dans la catégorie reine dans l'équipe satellite Ducati-Gresini après être devenu champion du monde Moto2 l'an passé, est le seul pilote à y avoir gagné plus d'une course en 2022. Le natif de Rimini, âgé de 24 ans, a devancé de 2''718 la Ducati officielle de l'Australien Jack Miller. Quartararo au pied du podium L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a fini troisième et a ainsi privé Fabio Quaratararo (Yamaha) d'une place sur le podium devant son public. Il a manqué un dixième de seconde au champion du monde en titre, qui a été pénalisé par un mauvais départ. Au championnat, Quartararo reste toutefois leader avec 102 points. Il en compte quatre de plus qu'Aleix Espargaro, alors que Bastianini est à huit longueurs. Auteur de la pole position, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a longtemps mené avant d'être dépassé par son compatriote, puis de chuter. L'Espagnol Augusto Fernandez s'est pour sa part imposé en Moto2 devant son compatriote Aron Canet. Un autre Espagnol, Jaume Masia, a quant à lui gagné en Moto3.

Un 5e titre consécutif pour Swiatek Iga Swiatek est innar Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Iga Swiatek (WTA 1) est inarrêtable. La Polonaise a conquis un cinquième trophée consécutif dimanche à Rome, cueillant son 28e succès de rang en battant Ons Jabeur (WTA 7) 6-2 6-2 en finale. L’opposition semblait pourtant féroce pour Iga Swiatek, Ons Jabeur ayant cueilli le titre huit jours plus tôt à Madrid sur la même surface en l’absence il est vrai de la meilleure joueuse du monde. Mais la Polonaise a survolé les débats dimanche: elle a concédé un seul break face à la Tunisienne, alors qu'elle menait déjà 6-2 4-0. Iga Swiatek avait entamé sa série victorieuse le 22 février à Doha, face à la Zurichoise Viktorija Golubic qui lui avait d’ailleurs ravi un set. Sacrée au Qatar, elle a également triomphé sur dur à Indian Wells et Miami, avant de s’imposer sur terre battue à Stuttgart et à Rome où elle était tenante du titre. La Polonaise de 20 ans, qui n’a concédé que cinq sets dans ses 28 derniers matches (dont un seul sur terre battue), sera la grandissime favorite à Roland-Garros dès le 22 mai. La pression ne lui fait pas peur: elle a déjà triomphé sur la terre battue parisienne, à l’automne 2020.

Victoires du Tanzanien Gisamoda et de l'Ethiopienne Meseret Tadesse Abraham a pris la 2e place du semi-marathon. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Coup d'essai, coup de maître! Pour sa première sortie sur la distance, le Tanzanien Emanuel Gisamoda a remporté à 33 ans le Marathon de Genève en 2h10'39, matant l'armada kényane. La température était d'environ 23 degrés à l'arrivée sur le Pont du Mont-Blanc, trop chaud pour un marathon. Dans ces conditions, le chrono de Gisamoda, qui est resté à quelque 4' du record, est de bonne facture. Ce spécialiste de la piste et du cross a précédé les Kényans Sila Kiptoo (2e en 2h11'31) et Stanley Bett, 3e en (2h12'01), qu'il a progressivement lâchés après le 25e km. Chez les dames, la favorite éthiopienne Dinke Meseret s'est imposée dans l'excellent temps de 2h26'22. Malgré la température élevée, elle n'est restée qu'à 1'10'' de son record et a signé le 9e chrono "scratch" (hommes et femmes confondus). La Kényane Marion Kibor a terminé 2e en 2h28'30. Très attendu en raison de la présence de la star locale Tadesse Abraham, le semi-marathon a débouché sur un nouveau record du parcours. Le Sud-Soudanais réfugié en Suisse orientale Dominic Lobalu a filé en 1h01'39, améliorant de plus de 2 minutes l'ancienne marque d'Abraham. Ce dernier n'a pas démérité. Cinq semaines après avoir établi un record de Suisse du marathon à Zurich (2h06'38), il a pris la 2e place, en 1h03'05. La Kényane Cynthia Kosgei, lauréate des 20 km de Lausanne, a survolé l'épreuve féminine en 1h09'49. Toutes épreuves confondues, celles de samedi y compris sur des distances inférieures, quelque 14'000 concurrents s'étaient inscrits. uelque

Nikles passe l'écueil des qualifs à Genève Johan Nikles s'est qualifi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Johan Nikles (ATP 294) figure pour la troisième fois de sa carrière dans le tableau final d'un tournoi ATP. Le Genevois de 25 ans a battu Lukas Rosol (ATP 249) 6-4 6-4 dimanche au 2e et dernier tour des qualifications du Geneva Open. C'est même la première fois que Johan Nikles décroche par ses propres moyens son ticket pour un tableau final ATP. Il avait en effet été repêché en tant que "lucky loser" en 2016 à Genève, après avoir été battu au 2e tour des qualifications, et avait bénéficié d'une invitation l'été dernier à Gstaad. Battu sèchement les deux fois au 1er tour du tableau final, le Genevois rêve de fêter enfin un premier succès sur la grande scène. Il pourrait retrouver au 1er tour l'invité zurichois Leandro Riedi (ATP 331/20 ans), seul autre Suisse présent dans le grand tableau sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives.