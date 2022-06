Mityukov en finale du 200 m +++ Popovici brille dans les bassins

Il y aura bien procès des professionnels de santé Image: KEYSTONE/AP/KARL HEINZ KREIFELTS Les Argentins sauront comment leur "Dieu" est mort. Car oui, procès il y aura. Huit professionnels de santé seront jugés pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes, de potentielles négligences, au terme de l'enquête sur la mort en 2020 de Diego Maradona, au corps usé, seul sur un lit de convalescence. Un juge de San Isidro au nord de Buenos Aires a suivi mercredi les réquisitions en avril du parquet, et renvoyé en procès ces praticiens, parmi lesquels un neurochirurgien et médecin traitant, un médecin clinicien, une psychiatre, une psychologue, un responsable infirmier, des infirmiers. Maradona est décédé d'une crise cardio-respiratoire le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans, seul, sur un lit médicalisé d'une résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires, où il était en convalescence après une neurochirurgie pour un hématome à la tête. L'ancienne star du football souffrait de pathologies multiples: problèmes rénaux, au foie, insuffisance cardiaque, détérioration neurologique et dépendance à l'alcool et aux psychotropes. La mort de Maradona, considéré comme l'un des plus grands génies du football, idole en Argentine avec laquelle il avait remporté le Mondial 1986, avait créé une onde de choc planétaire et bouleversé l'Argentine. Des dizaines de milliers de personnes avaient participé à la veillée funèbre de sa dépouille autour du palais présidentiel. Les huit suspects sont renvoyés devant un tribunal pour "homicide simple avec dol éventuel", une infraction qui est caractérisée lorsqu'une personne commet une négligence tout en sachant que celle-ci peut entraîner la mort de quelqu'un. Devront ainsi comparaître le neurochirurgien Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Diaz, la coordinatrice médicale Nancy Forlini, le coordinateur infirmier Mariano Perroni, les infirmiers Ricardo Almiron et Dahiana Madrid, le médecin clinicien Pedro Pablo Di Spagna. Pas de date de procès Dans ses attendus, le juge Orlando Diaz a estimé que "chacun des accusés, par la place qu'il occupait spécifiquement dans la configuration globale (...) aurait exercé la co-maîtrise des faits", déterminant l'événement final "en fonction des apports de chacun d'eux". Le magistrat a relevé "l'absence d'interposition, de toute action salvatrice qui aurait pu empêcher la mort". Ils encourent des peines allant de 8 à 25 ans de prison, mais devraient comparaître libres au procès, le parquet de San Isidro n'ayant jamais requis leur détention provisoire. Aucune date n'a été avancée à ce stade pour la tenue du procès. Selon les procureurs, le personnel en charge de Maradona avait été "protagoniste d'une hospitalisation à domicile sans précédent, totalement déficiente et imprudente", et aurait commis une "série d'improvisations, de fautes de gestion et de manquements". Un rapport d'expert accablant, produit en mai 2021 par une commission médicale dans le cadre de l'enquête, avait conclu que l'ancien joueur avait été "abandonné à son sort" par son équipe soignante, le menant à une "période d'agonie prolongée". Les médecins "n'ont rien fait" Les suspects avaient tous lors de leurs auditions, défendu leurs actions, dans le cadre de leur domaine de compétence, au chevet du champion. En renvoyant la balle dans le camp des autres professionnels. Ainsi Leopoldo Luque, médecin traitant et confident de Maradona, s'était dit "fier de ce qu'(il) a fait", assurant à tout moment avoir "essayé d'aider" Maradona. Il était "médecin de famille, pas en charge de l'hospitalisation à domicile", avait souligné son avocat. Le psychologue Diaz avait estimé que son travail de spécialiste des addictions n'avait eu "aucune sorte d'interférence" avec le décès, celui-ci n'ayant eu "rien à voir avec une question clinique ou psychiatrique". Et l'infirmière Dahiana Madrid, qui avait découvert Maradona sans vie, avait assuré n'avoir fait que "se conformer aux indications des médecins". Il y avait "beaucoup de signaux d'alerte selon lesquels Maradona allait mourir du jour au lendemain. Et aucun des médecins n'a rien fait pour l'éviter", avait plaidé son avocat. Le parquet avait ouvert une enquête, cherchant une éventuelle négligence ou imprudence, à la suite de déclarations de deux filles de Diego Maradona, pointant notamment du doigt le Dr Luque. D'autres procédures restent pendantes dans le sillage posthume du légendaire footballeur: une procédure au civil, sur le partage de l'héritage de Maradona, aux cinq enfants reconnus. Et une procédure entre ses deux filles aînées et son avocat pour l'utilisation commerciale de la marque ou du nom.

Serena Williams qualifiée pour les demi-finales du double Serena Williams en demi-finale du double Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Serena Williams s'est qualifiée pour les demi-finales en double à Eastbourne avec la Tunisienne Ons Jabeur. Elles ont battu la Japonaise Shuko Aoyama et la Taïwanaise Chan Hao-Ching 6-2 6-4. Au lendemain de son retour à la compétition après une année blanche, Williams a déjà semblé en progrès, notamment dans ses réflexes au filet et au service. Son entente avec sa partenaire, avec laquelle elle n'avait jamais joué avant ce tournoi, a aussi été meilleure, malgré de nombreuses fautes directes de part et d'autre. "On a bien mieux joué ensemble aujourd'hui, même si on avait déjà bien joué hier (mardi). Mais Ons m'a vraiment soutenue aujourd'hui. Je la regardais et je me disais "wow, c'est super", a commenté Williams après le match. "Je ne savais même pas qu'on était déjà en demi-finale, ça va super vite, mais c'est super pour nous", s'est réjouie Jabeur. Contrairement au premier tour, il n'y a pas eu de retard à l'allumage pour la paire américano-tunisienne qui a facilement remporté la première manche 6-2. La seconde a été plus serrée, Williams effaçant d'un ace une balle de break au 6e jeu, avant que Jabeur n'en sauve une, deux jeux plus tard, sur son engagement. Elles ont finalement réussi à s'emparer du service de leurs adversaires à 4-4 et Williams a conclu le match d'un service gagnant et sur un jeu blanc en 1h05. En demi-finale, Williams et Jabeur affronteront la Polonaise Magda Linette et la Serbe Aleksandra Krunic.

Première finale mondiale individuelle pour Mityukov Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a offert à la délégation suisse sa deuxième finale dans les Mondiaux en grand bassin de Budapest, après celle de Noè Ponti sur 200 m papillon (4e rang). Le Genevois a signé le 7e temps des demi-finales du 200 m dos. Lisa Mamié a en revanche échoué à 0''47 d'une place en finale du 200 m brasse. Médaillé de bronze dans la discipline lors des Européens 2021, Roman Mityukov a "explosé" son meilleur chrono de l'année pour prendre la 7e place des demi-finales en 1'57''03. "C'est une grosse fierté, car je ne suis pas à 100%. J'ai connu une saison compliquée, mon meilleur temps avant ces Mondiaux était de 1'59''16", a rappelé le Genevois, qui avait nagé en 1'58''61 lors des séries matinales. "Je savais que j'étais prêt à en découdre, même si je ne suis pas à 100%", a poursuivi Roman Mityukov, qui a terminé ses examens de deuxième année de droit il y a tout juste trois semaines, après avoir effectué son école de recrues pour sportifs d'élite entre novembre et mars dernier. "C'était un plaisir de voir 1'57''0 s'afficher", a-t-il lâché. Mityukov veut savourer Roman Mityukov abordera sans pression la finale, prévue jeudi à 19h01. "L'objectif sera de prendre du plaisir. Je ne pense pas pouvoir aller chercher une médaille. Je veux simplement savourer ma première finale mondiale individuelle", a encore expliqué le Genevois, qui pourrait néanmoins titiller le podium s'il bat son record de Suisse (1'56''33). Lisa Mamié n'a en revanche pas réussi à se hisser en finale sur 200 m brasse, discipline dans laquelle elle s'était parée d'argent aux Européens 2021. La Zurichoise, qui avait renoncé au 100 m brasse en raison d'une douleur à une jambe, a signé le 10e temps des demi-finales en 2'25''56. Elle s'est dite satisfaite de sa course, même si elle est restée à plus de 3'' de son record de Suisse.

Popovici signe un rare doublé 100/200 m libre Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le prodige David Popovici (17 ans) s'est paré d'or sur 100 m libre, la discipline-reine, mercredi aux Mondiaux en grand bassin de Budapest. Déjà sacré sur 200 m libre dans ces joutes, le Roumain est simplement le deuxième nageur de l'histoire à signer un tel doublé dans des Championnats du monde. David Popovici, qui imite ainsi l'Américain Jim Montgomery (vainqueur du 100 et du 200 m libre lors des premiers Mondiaux en 1973), s'est imposé en 47''58. Nettement moins impressionnant qu'en demi-finales (47''13, à 0''22 du record du monde), il a devancé de 0''06 seulement son dauphin français Maxime Grousset. Le bronze est revenu au Canadien Joshua Liendo Edwards, battu de 0''13. Léon Marchand, en or sur 400 m 4 nages samedi, s'est lui aussi offert un doublé en triomphant sur 200 m 4 nages. Vainqueur en 1'55''22, le Français est devenu le sixième meilleur performeur de l'histoire. Daiya Seto a cueilli le bronze en 1'56''22 soit 0''05 plus lent que le chrono qui avait permis à Jérémy Desplanches (éliminé en demi-finales) de terminer 3e aux JO de Tokyo... La délégation française a par ailleurs pu fêter une troisième médaille au cours de ce cinquième jour de compétition dans la Duna Arena, grâce à Analia Pigrée qui s'est parée de bronze sur 50 m dos. C'est la première fois que la France conquiert trois médailles au cours d'une même journée dans l'histoire des Championnats du monde en grand bassin.

Dressel forfait pour la suite de la compétition Caeleb Dressel est forfait pour la suite des Mondiaux de Budapest Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Caeleb Dressel est forfait pour la suite des championnats du monde pour "raisons médicales". La star américaine avait déjà renoncé à s'aligner mardi soir en demi-finales du 100 m libre, après avoir pourtant disputé les séries le matin. "Après s'être entretenu avec Caeleb, ses entraîneurs et le personnel médical, la décision a été prise de le retirer des Mondiaux. Notre priorité est et restera la santé de nos athlètes, et nous apporterons à Caeleb l'aide dont il a besoin pour récupérer au plus vite", a expliqué la fédération américaine dans un communiqué. Sacré à cinq reprises lors des JO de Tokyo l'an dernier et vainqueur de six titres mondiaux en 2019 à Gwangju, Caeleb Dressel (25 ans) se contentera donc de deux médailles d'or dans ces Championnats du monde 2022. Il s'est imposé sur 50 m papillon ainsi que dans le relais 4x100 m libre dans ces joutes. Le forfait de Caeleb Dressel n'est certainement pas pour déplaire à Noè Ponti. L'Américain est en effet le double tenant du titre mondial et champion olympique 2021 du 100 m papillon, discipline dans laquelle le Tessinois rêve de confirmer à Budapest la médaille de bronze conquise aux Jeux de Tokyo.

Le Bayern s'offre Sadio Mané Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA "Le transfert royal du Bayern": pour la presse allemande, le recrutement de l'attaquant sénégalais Sadio Mané, officialisé mercredi, est le coup le plus spectaculaire de l'histoire du "Rekordmeister". Le Bayern s'est en effet rarement offert de joueur de ce standing. Sadio Mané, candidat au Ballon d'Or, quitte Liverpool et arrive en Bavière au sommet de sa gloire, dans un club d'ordinaire habitué à attirer des joueurs prometteurs pour les hisser ensuite vers le statut de stars: Franck Ribéry, Arjen Robben, Manuel Neuer, Robert Lewandowski,... A 30 ans, Mané aura coûté aux Allemands un montant estimé à 40 millions d'euros environ (presque la même somme en francs), pour un contrat qui court jusqu'en 2025. Mais l'investissement semblait indispensable, alors que deux des attaquants vedettes munichois, Robert Lewandowski et Serge Gnabry, pourraient quitter l'effectif en fin de saison. Le buteur polonais, double meilleur joueur FIFA 2020 et 2021, a très clairement exprimé son désir de partir, quitte à aller au clash avec ses dirigeants, alors qu'il lui reste une année de contrat. Certes ses statistiques ne font pas de Mané un clone de Lewandowski, l'homme à plus de 40 buts par saisons. Mais le Sénégalais a tout de même marqué 111 fois en 263 matches en Premier League avec Southampton (de 2014 à 2016) et Liverpool (à partir de 2016), plus 47 passes décisives. Lors de ses 55 apparitions en Ligue des champions, il a marqué 24 buts, accompagnés de huit passes décisives. Avant de rejoindre l'Angleterre, Mané s'était fait un nom au RB Salzburg (63 matchs/31 buts), où il a appris l'allemand. Football, fitness et prière Mais c'est à Liverpool qu'il a acquis son statut de star mondiale, et qu'il est devenu une légende pour les milliers de supporters des Reds. La vie de Mané tourne autour de trois pôles: le football, l'entretien de son corps pour être aussi compétitif que possible, et la prière, la religion ayant une place importante mais discrète dans sa vie. Mais à 30 ans, après avoir offert la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire au Sénégal, puis un billet pour le Qatar, en transformant deux tirs au but décisifs, Mané a eu le sentiment d'avoir besoin d'un nouveau défi. Il avait annoncé avant même la finale perdue de la Ligue des champions son intention de quitter Liverpool.

Jil Teichmann s'incline Image: KEYSTONE/EPA Jil Teichmann (WTA 23) a mordu le gazon dès le 1er tour du tournoi d'Eastbourne (GBR). L'Alémanique, tête de série no 10, a été battue en trois sets par l'Anglaise Harriet Dart. La 103e joueuse mondiale s'est imposée de haute lutte, 7-6 (9/7) 4-6 6-3. Meilleure au service, Dart a conclu l'affaire mercredi après-midi après que le match a dû être interrompu par l'obscurité la veille, à un set partout.

Antoine Bellier en quarts de finale Antoine Bellier tient la grande forme. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Antoine Bellier a signé peut-être le plus bel exploit de sa carrière au 2e tour du tournoi de Majorque. Le Genevois a éliminé en deux sets l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 19e joueur mondial. Bellier, 303e à l'ATP, s'est imposé 6-3 6-4 en 1h24' de jeu. Le grand blond de Vessy a converti sa deuxième balle de match, après avoir ravi le service de son adversaire à la fin du deuxième set. Dans ce match, il est allé sans cesse vers l'avant en allant gagner 41 points au filet. Et en claquant dix aces. La veille, Bellier (25 ans) avait remporté le premier match de sa carrière sur le circuit ATP, contre l'Argentin Federico Delbonis (ATP 85) 6-3 7-6 (8/6). Il a donc doublé la mise face à un adversaire coté, qui compte six titres à l'ATP. Certes, tous les trophées gagnés par Carreno Busta l'ont été sur terre battue ou sur dur, mais l'Espagnol restait tout de même sur deux victoires sur le gazon de Halle, face à Holger Rune et Sebastian Korda. En quarts de finale de ce tournoi majorquin doté de 886'000 euros, Antoine Bellier jouera contre le vainqueur du match entre le Slovaque Alex Molcan (ATP 50) et le Néerlandais Tallonn Griekspoor (ATP 53).

La blessure de Joana Heidrich est profonde Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Joana Heidrich ne s'est pas "juste" déboîté l'épaule droite dimanche lors du match pour la médaille de bronze aux Mondiaux de Rome. L'articulation est plus gravement touchée. La Suissesse souffre de "dommages structurels" à l'épaule, indique mercredi un communiqué de Swiss Volley à la suite d'un examen effectué à la Clinique Schulthess de Zurich. Concrètement, cela signifie que la blessure n'est pas une simple luxation mais se révèle plus profonde, a précisé à Keystone-ATS Yvonne Rochat, manager de Joana Heidrich et de sa partenaire Anouk Vergé-Dépré. En raison du liquide présent dans l'articulation, un diagnostic plus précis s'avère impossible pour l'instant. Des examens plus approfondis vont avoir lieu, qui détermineront si l'épaule devra être opérée ou non, et le cas échéant, quand. La durée de l'indisponibilité de la joueuse reste inconnue. La blessure est d'autant plus douloureuse que Heidrich/Vergé-Dépré étaient toutes proches de remporter le match et donc la médaille de bronze, ce qui eût été une première pour le beach féminin suisse. Elles menaient 21-16 10-7 au moment où l'accident, terrible avec les cris de Joana Heidrich, est arrivé, alors que la Zurichoise était au service. La suite de la saison d'Anouk Vergé-Dépré, désormais privée de partenaire, reste à déterminer, en discussions avec son coach Spiros Karachalios et avec Sebastian Beck, chef du sport d'élite du beachvolley suisse. Médaillées de bronze l'été dernier aux JO de Tokyo, Heidrich-Vergé-Dépré sont classées no 4 mondiales.

Désillusion pour les épéistes suisses Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Les Suisses se sont inclinés contre l'Italie en quarts de finale de la compétition par équipes à l'épée aux Championnats d'Europe à Antalya (TUR). La bonne prestation d'Alexis Bayard n'a pas suffi. Le Valaisan, co-médaillé de bronze dimanche avec le Schwytzois Max Heinzer dans l'épreuve individuelle, a permis à la Suisse de prendre quatre touches d'avance en dominant 9-2 Federico Vismara dans son dernier duel. Las, le dernier tireur, Max Heinzer, a craqué en perdant 11-3 son dernier combat. Au final, les Helvètes se sont inclinés 45-41. En 8es de finale, ils avaient éliminé la Suède (45-34), et Heinzer s'était montré impeccable. Outre Bayard - excellent contre l'Italie avec quatre duels gagnés sur cinq - et Heinzer, l'équipe s'est alignée avec Lucas Malcotti et Hadrien Favre, Valaisans comme Bayard. Favre (20 ans) a disputé deux duels contre les Italiens, à la place de Malcotti. La dernière médaille suisse dans l'épreuve par équipes remonte aux Européens à Montreux il y a sept ans (bronze).

Mityukov et Mamié qualifiés pour les demi-finales Roman Mityukov poursuit son parcours. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov, sur 200 m dos, et Lisa Mamié, sur 200 m brasse, ont assuré l'essentiel mercredi matin aux Mondiaux de Budapest en se qualifiant pour les demi-finales. Mais le Genevois et la Zurichoise devront se montrer bien plus performants dans la session du soir pour se hisser en finale. Eliminé dès les séries du 100 m libre la veille, Roman Mityukov a signé le 12e temps des séries du 200 m dos. Le Genevois, médaillé de bronze aux Européens 2021 dans la spécialité, a réalisé son meilleur temps de l'année (1'58''61). Il devra certainement s'approcher de son record de Suisse (1'56''33) en demi-finales (dès 19h36) pour faire partie des huit finalistes. Le constat est le même pour la vice-championne d'Europe 2021 du 200 m brasse Lisa Mamié. Forfait pour le 100 m brasse dans ces joutes en raison d'une douleur à une cuisse, la Zurichoise a elle aussi terminé 12e des séries avec un chrono modeste (2'27''28). Elle devra faire beaucoup mieux en demi-finales (dès 19h22) pour accéder à la finale prévue jeudi. Troisième représentante de Swiss Aquatics engagée mercredi matin dans le grand bassin de la Duna Arena, Maria Ugolkova a quant à elle échoué dès les séries du 100 m libre. La nageuse d'origine russe a terminé 18e avec un temps de 54''78 (son meilleur chrono de l'année), manquant pour 0''22 une place dans le top 16.

Le NUC doit dire non à La Ligue des champions Les joueuses du NUC se rabattront sur la CEV Cup la saison prochaine. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le NUC renonce à disputer la Ligue des champions féminine la saison prochaine. Les dirigeants du club neuchâtelois préfèrent ne pas s'engager dans cette aventure dévoreuse de ressources en termes financiers, logistiques et humains. Le comité central tire ainsi "les leçons de la participation à la phase qualificative de la Ligue des champions la saison passée", selon un communiqué du club champion de Suisse publié mercredi notamment dans Arcinfo. "La structure du club et les infrastructures de la ville ne permettent pas actuellement de respecter le cahier des charges" pour disputer la prestigieuse compétition. En cas de qualification pour la phase de groupes, l'équipe aurait dû disputer ses matches en dehors du canton. A la place, le NUC jouera la CEV Cup (2e compétition européenne), dont le tirage au sort aura lieu le 28 juin.

Pas de deuxième Norris Trophy pour Josi Image: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY Ses 96 points inscrits en saison régulière n'auront pas suffi. Désigné meilleur défenseur de la saison 2019/20, Roman Josi n'a pas été récompensé par un deuxième Norris Trophy dans cet exercice 2021/22. Le Bernois a terminé au 2e rang du vote des journalistes spécialisés, derrière l'arrière de Colorado Cale Makar. Il s'en est fallu d'un rien pour que Roman Josi ne signe le doublé. Le capitaine des Nashville Predators a hérité de 1606 points, contre 1631 pour Cale Makar. Maigre consolation, il a été placé au 1er rang à 98 reprises, contre 92 pour Cale Makar. Il fait en outre partie du All Star Team, en compagne de Makar, Auston Matthews, Johnny Gaudreau, Mitch Marner et du portier des Rangers Igor Shesterkin. Ancien joueur des Zurich Lions, Auston Matthews a par ailleurs été désigné MVP de la saison régulière (Hart Trophy). L'attaquant de Toronto, auteur de 60 buts durant la phase préliminaire du championnat, a devancé Connor McDavid (Edmonton) et Igor Shesterkin. Le centre de 24 ans a également reçu le Ted Lindsay Award, attribué au meilleur joueur de la saison selon le vote de ses pairs.

Pas de finale pour Desplanches sur 200 m 4 nages Pas de finale pour Desplanches sur 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Déception pour Jérémy Desplanches aux Mondiaux de Budapest. Le vice-champion du monde 2019 n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 200 m 4 nages. Les craintes du Genevois étaient donc fondées. Dans le dur depuis qu'il a rejoint le groupe d'entraînement de Philippe Lucas l'automne dernier, il n'était pas encore prêt à en découdre au plus haut niveau. Ces Mondiaux, ajoutés au calendrier en février, constituaient bien un "cadeau" empoisonné pour lui. Jérémy Desplanches avait entretenu la flamme lors des séries, signant le 3e temps avec son meilleur chrono de l'année (1'58''29). Il a dû se contenter de 1'58''31 en demi-finales, terminant à la 11e place, à 0''57 de la huitième et dernière place qualificative.