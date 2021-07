Mohoric remporte la 19e étape +++ Vögele éliminée à Lausanne

Le deuxième solo de Mohoric au Tour de France Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le champion de Slovénie Matej Mohoric (Bahrain) a remporté en solitaire la 19e étape du Tour de France, vendredi, à Libourne, son deuxième succès depuis le départ de Brest. Son compatriote, Tadej Pogacar (UAE Emirates), arrivé avec le peloton à plus de 20 minutes, conserve son maillot jaune. Mohoric a enlevé ce deuxième succès personnel, moins de deux jours après la perquisition opérée par les gendarmes dans l'hôtel occupée par son équipe dans les environs de Pau. En franchissant la ligne il a mimé une fermeture éclair sur sa bouche en réponse aux soupçons entourant les performances de Bahrain. Une enquête préliminaire a été ouverte le 3 juillet par le parquet de Marseille afin de "déterminer la réalité ou non des infractions ayant justifié son ouverture", sur des soupçons de dopage dans son équipe. Le Slovène qui est âgé de 26 ans, s'était déjà imposé dans la 8e étape au Creusot, la plus longue de l'épreuve. C'est la troisième victoire slovène en trois jours dans le Tour, après deux étapes gagnées par Pogacar. Ancien champion du monde juniors (2012) et espoirs (2013), Mohoric, qui est âgé de 26 ans, a gagné sur les trois grands tours nationaux. Il s'est fait connaître aussi pour avoir inventé une position aérodynamique désormais interdite en descente, assis sur le tube de selle. Le scénario de l'étape (207 km) a interdit à Mark Cavendish de gagner un cinquième sprint et de dépasser le record des 34 victoires qu'il détient à égalité avec Eddy Merckx. Mais le Britannique, qui avait reçu avant le départ les félicitations du champion belge en visite sur le Tour, a assuré un peu plus son maillot vert du classement par points. La course a traversé à grande vitesse la forêt des Landes, à la poursuite d'un groupe consistant d'échappés, six tout d'abord (Bernard, Bonnamour, Clarke, Mohoric, Rutsch, Zimmermann) rejoint par quatorze autres dont le champion de Suisse Silvan Dillier à 100 kilomètres de l'arrivée. L'écart a longtemps oscillé sous la minute sur un peloton conduit le plus souvent par l'équipe de Chris Froome, au grand confort de la formation de Cavendish qui avait placé l'un des siens (Ballerini) à l'avant. Puis, la formation Israël SN a fini par se lasser sur les longues lignes droites des Landes. Samedi, la 20e étape se disputera sous la forme d'un contre-la-montre de 30,8 km entre Libourne et Saint-Emilion dont le Thurgovien Stefan Küng sera l'un des favoris.

Verstappen règne sur les essais libres 1 à Silverstone Image: KEYSTONE/EPA/Christian Bruna Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), leader du championnat du monde de F1, a largement dominé la 1re séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Top départ d'un week-end inédit: avec cette session d'essais, la F1 se lance dans un nouveau format testé trois fois cette année, avec les qualifications vendredi soir et la toute première course sprint qualificative samedi. Avant le Grand Prix, bien sûr, dimanche. Le format change, mais le favori reste le même avant les qualifications (19h00), qui détermineront la grille de la course sprint: Verstappen. Le leader a relégué son premier poursuivant, Lando Norris (McLaren), à 779 millièmes Et si le public en nombre a pu apprécier la performance du Britannique Norris, l'Anglais que tout le monde attendait, Lewis Hamilton, ne s'est pas rassuré. Battu lors des cinq dernières courses, dont quatre victoires de Verstappen, Hamilton n'a pris que le 3e temps à 0''780. "Sept dixièmes ? Mais ils viennent d'où ?" s'est étonné celui qui a gagné sept fois ici, un record, à la radio quand son ingénieur lui a annoncé son retard. Pourtant, Mercedes, 2e également chez les constructeurs derrière Red Bull, a apporté des modifications avant le week-end. Pas de quoi rattraper l'écart si l'on se fie à cette première heure d'essais. Une heure primordiale pour ce 72e Grand Prix de Grande-Bretagne car c'est la seule avant les qualifications, contre trois habituellement. Il y en aura toutefois une autre samedi midi, avant la course sprint inédite de 100 km (17 tours, environ 30 minutes). Outre les deux rivaux pour le titre, Charles Leclerc (Ferrari) a pris la 4e place et Valtteri Bottas (Mercedes) la 5e.

Vögele, dernière Suissesse en lice, éliminée Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Il n'y a plus de Suissesse en lice dans le simple du Ladies Open de Lausanne. Stefanie Vögele s'est inclinée en huitièmes de finale contre la Belge Maryna Zanevska 5-7 3-6. Comme Jil Teichmann, Vögele a buté sur la 193e joueuse mondiale. Alors que la partie avait été interrompue jeudi par la pluie alors que l'Argovienne menait 5-4 avec service pour Zanevska. La reprise fut difficile vendredi pour la Suissesse. Elle n'a gagné que 3 des 14 points pour concéder la première manche 5-7. Au cours du deuxième set, Vögele (WTA 130) s'est battue deux fois dans de longs jeux pour ne pas perdre son service, mais elle a échoué à deux reprises. Elle a contre-breaké à 3-3 mais celle n'a finalement servi à rien. Avec son troisième break de la deuxième manche, Zanevska a mis un terme à au match. Note: complété

Suisse: retraite internationale pour Admir Mehmedi Le tir au but d'Admir Mehmedi contre la France Image: KEYSTONE/AP/Vadim Ghirda Admir Mehmedi (30 ans) ne jouera plus avec l'équipe de Suisse. Le milieu offensif a en effet annoncé sa retraite internationale après avoir honoré 76 sélections et marqué 10 buts. Mehmedi, qui évolue actuellement avec Wolfsburg où il a encore un an de contrat, a participé à trois tournois majeurs sous les couleurs de la Suisse: Coupe du Monde 2014, Euro 2016 et 2021. Son choix lui permettra de passer plus de temps en famille. "Cette décision a été prise après mûre réflexion. J'ai toujours souhaité pouvoir déterminer moi-même l'heure du départ. Et dernièrement j’ai également dû faire face à des blessures”, a expliqué Mehmedi. Magnifique point final "En raison de toute cette situation, je suis arrivé à la conclusion que c'est le bon moment pour mettre fin à ma carrière en équipe nationale. L'Euro représente un magnifique point final. Je suis reconnaissant et fier d'avoir pu vivre tant d'années, et plus récemment ce grand tournoi, dans le cercle de la Nati", a-t-il expliqué. Vladimir Petkovic regrette la décision prise par Mehmedi: "Admir m'a informé de sa décision lors d'une conversation personnelle. Je peux comprendre ses motivations. Par son jeu, sa personnalité et son grand professionnalisme, il a beaucoup contribué au développement et au succès de notre équipe nationale. Pour cela, il mérite un grand merci et un grand respect", a déclaré le sélectionneur. Première sélection à Wembley Mehmedi a laissé son empreinte sur l'équipe nationale suisse. Il a fait ses débuts contre l'un des "grands" du football mondial, comme l'actuel capitaine Granit Xhaka lors du match nul 2-2 contre l'Angleterre à Wembley le 4 juin 2011. Il a également joué son dernier match international contre une grande équipe. Mehmedi, entré en jeu à la 87e, a en effet transformé avec confiance le cinquième penalty de la Suisse lors de la victoire contre la France en 8es de finale de l'Euro contre la France. Il a fait deux apparitions lors du tournoi. Buts importants Le joueur formé au FC Zurich a inscrit plusieurs buts de grande importance lors de précédentes phases finales. À la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il a marqué en tant que "joker" lors du premier match de groupe contre l'Équateur (2-1) pour égaliser à 1-1 et a ensuite joué lors de toutes les autres rencontres de la Suisse. Son but lors du match nul 1-1 contre la Roumanie au tour préliminaire de l'Euro 2016 en France a fait de lui le premier joueur suisse à marquer dans une Coupe du Monde et un championnat d'Europe.

Blessé, Laaksonen forfait pour son quart de finale à Bastad Une blessure qui tombe mal pour Laaksonen Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Henri Laaksonen (29 ans) a dû déclarer forfait pour son quart de finale du tournoi ATP de Bastad, où il devait affronter le Norvégien Casper Ruud. Le Suisse souffre d'une blessure à l'aine. Le joueur de Schaffhouse a sans doute payé un programme chargé sur la terre battue suédoise. Il a passé plus de sept heures et demie sur les courts entre la qualification et son match du premier tour. Bastad figure parmi les tournois préférés du Suisse. Il y avait atteint les quarts de finale en 2017 et le dernier carré l'année suivante.

Bacsinszky met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Timea Bacsinszky range définitivement ses raquettes. La Vaudoise de 32 ans, médaillée d’argent en double au côté de Martina Hingis lors des JO 2016 et ex-no 9 mondial, l'a officialisé vendredi matin sur son compte Instagram. "Petite fille, je n'aurais pu imaginer accomplir tant de belles choses à travers toi, vivre tant d'émotions, apprendre tant de choses, notamment sur moi, mais sur le monde aussi", écrit-elle en s'adressant au tennis professionnel. "Tu as été la plus belle école de vie qui soit et je ne te remercierai jamais assez pour ça... 18 belles années au cours desquelles je me suis dédiée à toi", poursuit-elle. Tourner la page "Aujourd'hui il est temps pour moi de tourner la page, et d'en écrire de nouvelles, qui je l'espère seront aussi intenses. Merci pour les moments durs, les sourires, les larmes, les doutes mais surtout les enseignements que tu as pu me transmettre. Je suis très fière de tout ce que j'ai pu accomplir grâce et avec toi", écrit-elle encore, avant de remercier tous ceux "qui ont fait partie de mon voyage." La décision de Timea Bacsinszky n'a rien de surprenant. Le dernier match officiel de la guerrière de Belmont date du 16 septembre 2019, à Séoul, où elle avait subi lourdement la loi de l'Américaine Kristie Ahn (6-0 6-0). Blessée au dos dans la foulée, elle avait vu la pandémie de Covid-19 briser son élan au printemps 2020 alors qu'un comeback semblait proche. Deux demi-finales à Paris Enfant-prodige trop vite comparée à Martina Hingis, Timea Bacsinszky tire sa révérence après une carrière riche en émotions et en rebondissements. Freinée par de nombreuses blessures, elle avait mis sa carrière entre parenthèses en 2013, effectuant même un stage dans l'hôtellerie avant de retrouver la flamme au printemps après avoir pris part aux qualifications de Roland-Garros. C'est d'ailleurs au cours de sa deuxième carrière qu'elle a connu ses plus grands succès. Elle s'est ainsi hissée à deux reprises en demi-finale à Roland-Garros, s'inclinant à chaque fois face à la future lauréate (Serena Williams en 2015, Jelena Ostapenko en 2017), atteignant en outre les quarts de finale à Wimbledon en 2015. Médaille olympique Timea Bacsinszky a obtenu son meilleur classement en mai 2016 (9e), quelques mois avant de conquérir l'argent aux JO de Rio avec Martina Hingis, alors que cette dernière devait initialement faire équipe avec Belinda Bencic (forfait sur blessure). Elle a conquis quatre titres en simple sur le circuit WTA (Luxembourg 2009, Acapulco et Monterrey 2015, Rabat 2016), et cinq en double. L'émotive et volubile Vaudoise a également vécu de grands moments en FedCup, compétition dans laquelle elle a très souvent su élever son niveau de jeu, et ce dès ses débuts en 2004 à l'âge de 15 ans dans un barrage au Canada. Elle a participé aux deux récentes demi-finales perdues par la Suisse, en 2016 à Lucerne face à la République tchèque et en 2017 à Minsk face à la Biélorussie.

Alex de Minaur positif au Covid-19 et privé des JO Pas de JO pour Alex de Minaur Image: KEYSTONE/EPA/VICKIE FLORES L'Australien Alex de Minaur (ATP 17) manquera les Jeux olympiques de Tokyo. Il a en effet été testé positif au Covid-19, ont annoncé les responsables olympiques australiens. De Minaur, le joueur australien le mieux classé chez les hommes, a subi un test positif en début de semaine au virus en Espagne, où il vit. "Nous sommes très déçus pour Alex; il a dit qu'il était brisé", a déclaré le vice-président du comité olympique australien, Ian Chesterman. "C'était un rêve depuis qu'il était enfant de représenter l'Australie aux Jeux olympiques", a-t-il souligné. Le joueur de 22 ans devait s'aligner en simple et en double aux JO. Les organisateurs n'ont pas encore confirmé si le partenaire de double d'Alex de Minaur, John Peers, serait toujours en mesure de participer. Autres Australiens testés négatifs Malgré la déception, ce forfait lié au résultat d'un test est un signe que le système de protection de la bulle sanitaire anti-Covid pour les athlètes à Tokyo fonctionne, a assuré Chesterman. Tous les autres joueurs australiens ont été testés négatifs, et De Minaur n'avait pas été en contact physique avec d'autres joueurs de tennis depuis le test négatif effectué après son élimination à Wimbledon dès le premier tour, a-t-il ajouté. La délégation australienne pour les épreuves de tennis se voit donc réduite à cinq hommes et cinq femmes, dont la no 1 mondiale Ashleigh Barty et Sam Stosur, sacrée à l'US Open en 2011 et qui participera à ses cinquièmes Jeux olympiques.

Novak Djokovic disputera le tournoi olympique Novak Djokovic va viser un nouveau sacre Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Novak Djokovic (ATP 1) disputera bel et bien le tournoi olympique à Tokyo. Le Serbe, qui a récemment gagné son 20e titre du Grand Chelem à Wimbledon, l'a confirmé jeudi soir. Djokovic (34 ans) veut s'offrir l'occasion de réaliser le premier "Golden Slam" depuis l'Allemande Steffi Graf en 1988. "J'ai réservé mon vol pour Tokyo et rejoindrai fièrement l'équipe serbe pour les Jeux olympiques", a annoncé sur Twitter le numéro un mondial, vainqueur des trois premiers Majeurs de l'année 2021.

La Belge Zanevska empêche un duel suisse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Belge Maryna Zanevska a empêché au tournoi de Lausanne la tenue d'un duel suisse au deuxième tour. Elle s'est imposée, en effet, 6-3 2-6 6-2 face à la tête de série no 3, Jil Teichmann (WTA 56). Programmé mardi, puis reportée à mercredi, la rencontre n'avait pu se terminer en raison de la pluie. Les deux joueuses se sont retrouvées jeudi matin alors que le score était de 2-1 pour Zanevska et 30-0 en faveur de la Belge dans la troisième manche sur service de Teichmann. La Biennoise, qui fêtait ses 24 ans, n'a pu égaliser s'est finalement inclinée en 2h15' sur les deux jours. Cette défaite de la mieux classée des Suissesses empêchera donc la tenue d'un duel au deuxième tour contre Stefanie Vögele. Le match de cette dernière contre la Belge n'a pas pu aller à son terme jeudi soir. La partie a été interrompue à 5-4 pour la Suissesse, avec servie à suivre pour son adversaire. Le match reprendra vendredi, pour autant que la météo le permette. L'Argovienne s'était qualifiée mercredi en trois sets contre l'Américaine Francesca Di Lorenzo. Le bilan de Vögele contre Zanevska est maigre. Les deux joueuses se sont affrontées une seule fois il y a six ans sur terre battue à Marseille. La Belge s'était imposée.

British Open: Louis Oosthuizen en tête après le 1er tour Louis Oosthuizen est bien parti dans le British Open Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Le Sud-Africain Louis Oosthuizen a pris la tête du British Open au terme du 1er tour à Sandwich. Il a rendu une carte de 64. Oosthuizen, 2e cette année à l'USPGA et à l'US Open, a effectué un tour qualifié "d'entame parfaite". Alors qu'une trentaine de joueurs étaient en train d'en finir avec leur promenade sportive en bord de mer, Oosthuizen, parti le matin, était rentré depuis longtemps au club-house du Royal St George de Sandwich (Kent), à six coups sous le par. Rahm loin derrière Il compte un coup d'avance sur deux Américains, Jordan Spieth et Brian Harman. Oosthuizen a creusé un écart conséquent sur plusieurs favoris dont Jon Rahm, vainqueur du dernier US Open et numéro 2 mondial, et Shane Lowry, victorieux au British Open 2019. Ils jouaient avec lui, mais n'ont pas pu faire mieux que 71 (+1) et vont devoir bien mieux jouer vendredi pour passer le cut. Aucun bogey Six fois deuxième d'un Majeur, Oosthuizen en a quand même remporté un, le British justement, en 2010. Très solide, il a commencé par 7 pars, suivis de trois birdies entre le 8 et le 10, et encore trois birdies sur les 9 trous du retour pour rendre une carte vierge de tout bogey. "J'ai appris que la patience est la clé dans les Majeurs, car on sait que beaucoup de joueurs vont faire des bogeys", a réagi le Sud-Africain, parti en début de journée, avant que le vent se lève et que les greens se dessèchent. Le numéro 1 mondial actuel, Dustin Johnson, a bien géré sa journée et terminé à -2, donc pas loin d'Oosthuizen. C'est aussi bien que Sergio Garcia, vainqueur du Masters 2018, qui rêve de marcher en Angleterre sur les traces de Severiano Ballesteros, triple vainqueur de "The Open".

Tour de France: Tadej Pogacar réfute les soupçons Image: KEYSTONE/EPA Tadej Pogacar a estimé que le cyclisme avait changé. Il a réfuté les suspicions liées à la présence dans son entourage du sulfureux Mauro Gianetti, l'ancien coureur tessinois. "Quand j'ai rencontré Mauro, il a été très sympathique avec moi, c'est une bonne personne", a déclaré le leader slovène d'UAE au sujet de son patron, non sans avoir roulé des yeux. Le maillot jaune du Tour de France était manifestement agacé pendant qu'on lui traduisait la question posée en français lors de la traditionnelle conférence de presse après son succès dans la 18e étape du Tour de France. Nombreux cas de dopage Aujourd'hui à la tête d'UAE, Mauro Gianetti est l'ancien responsable de la défunte équipe Saunier-Duval dont les chefs de file ont eu maille à partir avec les autorités antidopage (Ricco, Piepoli, Cobo, Mayo) à la fin de la décennie 2000. "Je pense que ce qui s'est passé appartient au passé", a ajouté Pogacar. "Le nouveau cyclisme est un sport bien plus beau qu'auparavant", a avancé le maillot jaune et meilleur jeune, qui s'est aussi emparé du maillot à pois jeudi. Mais "je ne peux parler qu'en mon nom", a-t-il conclu. Nombreux contrôles Interrogé sur ses propres performances lors de la première journée de repos le 5 juillet, Pogacar avait invoqué les nombreux contrôles antidopage dont il faisait l'objet. "Quand quelqu'un ne croit pas en moi, j'essaie toujours de prouver qu'il a tort", avait-il expliqué. "Nous avons de nombreux contrôles pour donner tort aux sceptiques", avait encore estimé le vainqueur sortant de la Grande Boucle.