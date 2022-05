Mondiaux: quatre sur quatre pour les Suisses +++ Ruud domine Paire

On sent le potentiel latent et l'envie, mais les résultats ne se matérialisent pas. Ceci dit, tout le monde préfère que l'alchimie prenne lors des rencontres à élimination directe, car c'est vraiment là que la Suisse aura besoin de ses meilleurs éléments au top.

Malgré ce coup d'éclat et le 4-2 d'Hischier, on reste sur notre faim concernant la première triplette helvétique. Après la période Bertschy pas forcément concluante, on ne peut pas dire que la présence de Kurashev ait redynamisé l'ensemble.

Certainement moins flashy que son compère de ligne, Pius Suter mérite lui aussi la citation. Car sans lui et Simion, Malgin aurait de la peine à être aussi dominant. Passeur inspiré sur le 1-0, c'est encore lui qui a mis sa canne au bon endroit pour couper une passe slovaque et lancer idéalement Timo Meier pour le 3-2 de la 33e. On a souvent mis en lumière les qualités des joueurs de NHL: sur cette action l'ailier des San Jose Sharks a une fois de plus fait honneur à son pedigree en mystifiant le gardien slovaque.

L'essentiel est acquis après ces quatre premières rencontres, mais que ce fut stressant pour les supporters helvétiques. La faute à un autogoal de Geisser à la 50e, puis à deux pénalités stupides coup sur coup de Michael Fora (5 et match) et Jonas Siegenthaler.

Issu des qualifications, Johan Nikles s'attendait à un match difficile face à un joueur qu'il avait qualifié de "très solide" après sa victoire face à Leandro Riedi (ATP 301) la veille. Les quelque 2h30' passées sur le court dans une partie où il avait sauvé six balles de match ne l'ont qui plus est pas aidé à aborder ce 8e de finale dans les meilleures dispositions.

"Il a eu des problèmes de blessure pendant un certain temps et n'a pas beaucoup joué à Milan, donc il a refusé de jouer", a relevé Andersson aux journalistes alors qu'il dévoilait la liste des joueurs retenus en équipe de Suède.

Dans l'entourage de l'équipe, on indique que le choix d'abandonner la course a été pris par prudence. D'autres examens ophtalmologiques sont prévus à court terme pour Girmay, qui a quitté l'hôtel mercredi matin avec son manager après avoir salué ses coéquipiers et le staff.

Kevin Fiala, qui a renoncé au championnat du monde en raison de sa situation contractuelle, avait signé pour un an et 5,1 millions de dollars en août dernier en évitant l'arbitrage salarial. Auteur de 85 points en saison régulière (son record) mais en retrait en play-off (3 points en 6 matches face aux Blues), il deviendra agent libre avec restriction au terme de cette saison.

Le Wild a en outre accordé de très gros salaires au cours des deux dernières années à Kirill Kaprizov (9 millions par an) et à Joel Eriksson Ek (5,25 millions par saison), qui ont signé des contrats sur le long terme. Et Minnesota espère bien conserver également dans ses rangs le gardien Marc-André Fleury.

"Nous devons creuser un peu la question et voir ce que nous pourrions éventuellement faire. Mais il y a de l'incertitude", a poursuivi Bill Guerin, qui doit faire face à des problèmes de plafond salarial en raison notamment du rachat des contrats de l'attaquant Zach Parise et du défenseur Ryan Suter en 2021.

Tampa Bay a égalisé à la 37e minute par l'intermédiaire du vétéran Corey Perry (27 ans), avec un homme de plus sur la glace. Le 2-1 a été l'oeuvre du Français Pierre Edouard Bellemare (44e), Nikita Kucherov (56e) et Ross Colton (58e) trouvant ensuite eux aussi la faille en "power play".

Mené 1-0 après le premier tiers, le Lightning a pu compter sur un Andrei Vasilevskiy en feu pour rester dans le match et inverser la tendance. Le portier russe a effectué 34 arrêts mardi, après avoir déjà brillé lors des deux derniers matches gagnés face à Toronto au tour précédent (60 arrêts sur 64 titres dans les actes VI et VII).

"On se devait de réagir, c'est ce qui a fait changer les choses. Il a fallu jouer à fond. On a fait beaucoup d'efforts. Ça a été une corvée tout le match face à ces gars-là. Et ce sera la même chose à chaque rencontre", a commenté Jimmy Butler après avoir planté 27 points durant les 24 dernières minutes (9 rebonds, 5 passes).

C'est une rencontre aux deux visages que s'est adjugée au forceps Miami mardi. Malmené en première période par Boston et Jayson Tatum alors sur un nuage, le Heat les a brutalement ramenés sur terre pour tout renverser dans le troisième quart-temps (39-14) en retrouvant sa combativité et sa rudesse habituelles.

Il faudra hausser le niveau mercredi

Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

L'équipe de Suisse a accroché une troisième victoire en autant de parties au Championnat du monde à Helsinki. Mais Christoph Bertschy sait que la sélection nationale doit faire plus.

Le bilan est immaculé, mais la manière laisse encore à désirer. Comme contre l'Italie, la Suisse a perdu le troisième tiers alors qu'elle dominait son adversaire. Patrick Fischer est apparu un peu plus nerveux qu'à l'accoutumée au moment des interviews, rappelant que le Kazakhstan n'est pas une victime désignée dans ce tournoi malgré ses premiers résultats.

Si les succès ne vont pas de soi, la Suisse a tout de même largement dominé cette partie en tirant notamment 43 fois au but contre seulement 14 tentatives kazakhes. "Les tirs au but, ça veut certes dire quelque chose, mais 3-2 c'est un résultat assez serré, a analysé Christoph Bertschy. Ce fut un peu compliqué pour nous aujourd'hui. On n'a pas dominé comme on voulait dominer, ni fait le jeu comme on ambitionnait de le faire. A la fin ils ont mis un peu de pression et c'est bien d'avoir gagné les trois points, mais il y a nettement mieux à faire."

Jouer plus direct

Le Fribourgeois développe un peu: "Il y avait de bonnes choses. Offensivement on a essayé de créer, on a eu pas mal d'occasions et des shoots, mais on aurait voulu finir cette rencontre beaucoup plus tôt."

Ailier du premier bloc lors des deux premières parties, Bertschy s'est retrouvé au centre de la quatrième ligne avec les "nouveaux" Damien Riat et Marco Miranda. Habitué à jouer les deux positions, l'ancien Lausannois s'est adapté: "J'ai déjà joué au centre avec l'équipe de Suisse par le passé, donc ça ne me pose pas de problème. Comme avec moi j'avais Riat et Miranda qui n'avaient pas joué jusqu'à présent, on a essayé de jouer simple, de mettre les pucks au fond en créant de l'énergie. Je pense qu'on n'a pas trop mal fait, mais l'équipe dans son ensemble aurait quand même pu jouer un peu mieux."

Jouer mieux. Une évidence, surtout avec un match contre la Slovaquie mercredi soir. Mais qu'est-ce que l'équipe peut améliorer? "Cela se passe au niveau de l'énergie, de l'exécution. On doit finir nos checks, finir le jeu plus directement, chercher le chemin direct vers le but. Autant de détails que nous avons mieux fait lors des deux matches précédents."