Morata «insulté et menacé» +++ Federer contre Mannarino

Verstappen domine aussi les essais libres 2 Max Verstappen le plus rapide des premiers essais Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Max Verstappen (Red Bull-Honda) a réalisé le meilleur temps des deux premières séances d'essais du GP de Styrie. sur le Red Bull Ring (4,318 km) à Spielberg. Hamilton n'est que 4e. Le leader du championnat s'est comporté en patron, sur les terres de son écurie au Red Bull Ring: Verstappen a tourné en 1'05''412, dépassant l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) de 0''336 et le Français Esteban Ocon (Alpine) de 0''378, surprenants 2e et 3e. Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le 4e temps à 0''384 de son rival avant les qualifications, samedi à 15h00 sur ce circuit court qui présente le tour le plus rapide de la saison. Le second pilote Mercedes, Valtteri Bottas, seulement 5e du championnat du monde, n'a pris que le 12e temps. Il s'est surtout fait remarquer par un tête à queue... dans la voie des stands. Après quelques gouttes vendredi, la météo reste une grande inconnue à Spielberg, où des orages pourraient éclater samedi ou dimanche. Chez Alfa Romeo-Sauber, Antonio Giovinazzi a réalisé une bonne performance. L'Italien a terminé deux fois dans le top 10 (9e/10e) et a laissé derrière lui les Ferraris de Charles Leclerc (11e/13e) et Carlos Sainz (12e/11e) lors des deux séances. Kimi Räikkönen n'a roulé que l'après-midi (14e), car il a dû laisser son cockpit au pilote d'essai polonais Robert Kubica le matin (19e).

Chutes pour Lüthi et Marc Marquez Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Thomas Lüthi a chuté lors de la 1re journée d'essais Moto2 du Grand Prix des Pays-Bas à Assen. Alors dans le top 8, le pilote bernois de 34 ans a rétrogradé au 16e rang au terme de la première séance. Dans l'après-midi, de retour sur sa Kalex mais sur une piste humide, Lüthi n'a pas pu améliorer son temps du matin et a terminé 12e. Le meilleur temps de la journée a été enregistré par l'Espagnol Augusto Fernandez qui a devancé Lüthi de 1''1. Dans la catégorie MotoGP, Marc Marquez, vainqueur dimanche dernier au Sachsenring, a été éjecté de sa moto. L'Espagnol a heurté violemment l'asphalte et a fait plusieurs tonneaux. Marquez a heureusement pu quitter les lieux du crash sur ses deux jambes. L'Espagnol Maverick Viñales a été le plus rapide dans la catégorie reine. Valentino Rossi, qui avait été fait citoyen d'honneur d'Assen la veille, n'a pu faire mieux que 17e sur ce circuit où il a célébré dix victoires en GP.

Cinquièmes Jeux olympiques pour Nicola Spirig Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Nicola Spirig prendra part à ses cinquièmes Jeux olympiques à Tokyo. La médaillée d'or des JO de Londres en 2012 a été retenue, ainsi que trois autres triathlètes par Swiss Olympic. Après 2004, 2008, 2012 et 2016, Spirig (39 ans) tentera de grappiller sa troisième médaille au Japon; elle avait aussi remporté l'argent à Rio en 2016. Elle sera accompagnée par Jolanda Annen et les messieurs Max Studer et Andrea Salvisberg. Le quatuor disputera également la course mixte par équipes, une épreuve qui figure pour la première fois au programme des Jeux olympiques. Avec les sélections du triathlon, la délégation suisse pour les JO de Tokyo compte désormais soixante-deux athlètes, sans compter les remplaçants.

Alvaro Morata dit avoir "reçu des menaces, des insultes" Image: KEYSTONE/EPA/Marcel Del Pozo L'attaquant espagnol Alvaro Morata, critiqué pour sa maladresse face aux buts après les deux premiers matches de l'Euro, a déclaré avoir été victime de "menaces" envers lui et sa famille. "Après le match contre la Pologne, je suis resté neuf heures sans pouvoir dormir. J'ai reçu des menaces, des insultes envers ma famille, des messages qui souhaitaient la mort de mes enfants... Mais je vais bien, peut-être qu'il y a quelques années j'aurais été mal en point. Mais j'ai passé quelques jours isolé de tout", a confié l'attaquant de la "Roja" dans l'émission "El Partidazo" de la radio espagnole Cadena Cope, jeudi soir. Samedi soir après le match contre la Pologne, Alvaro Morata avait répondu aux critiques le visant en disant à la télé espagnole: "Dans ce pays, donner son avis est facile et gratuit". Une phrase qui a déchaîné la colère de certains supporters. "J'ai dit cela de rage, après avoir fait match nul dans un Euro. Je ne vais pas faire le beau devant toute l'Espagne. (...) Moi, je donne tout. On ne critique pas autant les autres. Chaque chose que je dis est interprétée d'une manière ou de l'autre. J'ai deux options : soit je me tais, soit je viens m'expliquer", a-t-il réagi jeudi soir. "Peut-être que je n'ai pas fait mon travail comme j'aurais dû. Je comprends que l'on me critique parce que je n'ai pas marqué de buts, mais si seulement les gens se mettaient à la place de celui qui reçoit des menaces", a ajouté Morata, encore muet lors du dernier match de poule contre la Slovaquie (5-0) mardi. "A chaque fois que j'arrive dans ma chambre, je laisse mon téléphone dans une autre pièce. Ce qui me dérange, c'est qu'on aille parler de ça à ma femme, qu'ils parlent de mes enfants...", a dénoncé l'attaquant de la Juventus Turin. Conspué lors de son remplacement au premier match, Morata a aussi été sifflé légèrement à sa sortie contre la Pologne, mais les applaudissements à son égard ont ensuite couverts les huées. L'avant-centre a fait appel au psychologue de la sélection: "Joaquin (Valdés) nous aide beaucoup, a expliqué Morata. C'est très bien d'avoir une personne qui t'écoute et te comprend à chaque fois que tu en as besoin. Pouvoir discuter avec lui, c'est très bien."

Federer pourrait retrouver Djokovic en finale à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/CATI CLADERA Roger Federer (no 6) entamera l'édition 2021 de Wimbledon mardi, face à Adrian Mannarino (ATP 42). L'octuple vainqueur du tournoi mène 6-0 dans son face-à-face avec le gaucher français. Le Bâlois de 39 ans est appelé à retrouver Daniil Medvedev (no 2) au stade des quarts de finale. Il ne figure donc pas dans la même moitié de tableau que le tenant du trophée Novak Djokovic (no 1), qu'il ne pourra affronter qu'en finale. Mais la route menant à une 13e finale londonienne ne sera pas de tout repos. Roger Federer se méfie forcément d'Adrian Mannarino, un joueur à l'aise sur gazon, même si leurs deux précédents duels livrés à Wimbledon ont été gagnés en trois sets par le Bâlois (1er tour en 2011, 8e de finale en 2018). Le conditionnel, plus que jamais Roger Federer, qui pourrait affronter Richard Gasquet (ATP 55) au 2e tour, peut également s'attendre à souffrir au 3e tour face au Britannique Cameron Norrie (no 29). La logique voudrait qu'il retrouve ensuite Pablo Carreño Busta (no 11), Daniil Medvedev puis Alexander Zverev (no 4) ou Matteo Berrettini (no 7) en demi-finale. Mais le conditionnel est plus que jamais de mise. Le Bâlois, qui avait sagement déclaré forfait avant son 8e de finale à Roland-Garros, ne s'est pas pleinement rassuré sur son état de forme à Halle. Il n'a gagné qu'un match sur le gazon allemand, subissant nettement la loi de Felix Auger-Aliassime au 2e tour. Bencic sur la route de Serena Tête de série no 9 du tableau féminin, Belinda Bencic rêve elle aussi de frapper un grand coup dans un tournoi où elle n'a jamais dépassé le 4e tour. La St-Galloise, qui affrontera la Slovène Kaja Juvan (WTA 102) au 1er tour, pourrait bien retrouver Serena Williams (no 6) au stade des 8es de finale justement. De retour après sa blessure à un pied qui l'avait privée de Roland-Garros, Jil Teichmann (WTA 53) défiera au 1er tour l'Italienne Camila Giorgi (WTA 75), très à l'aise sur cette surface. Dernière Suissesse en lice, Viktorija Golubic (WTA 72) se mesurera pour sa part à la Russe Veronika Kudermetova (no 29).

Le Grand Prix de Turquie ajouté au calendrier le 3 octobre Max Verstappen et les autres pilotes ont rendez-vous le 3 octobre en Turquie. Image: KEYSTONE/AP/Nicolas Tucat Le Grand Prix de Turquie a été ajouté au calendrier de Formule 1 le 3 octobre, remplaçant celui de Singapour déjà annulé en raison de la pandémie, a annoncé le promoteur du championnat du monde. Le GP de Turquie avait été ajouté une première fois au calendrier pour le 13 juin, en remplacement du Canada. Mais face aux restrictions de voyages, il avait finalement été annulé à son tour. Il est désormais prévu une semaine après le GP de Russie et une semaine avant celui du Japon, les organisateurs tablant, d'ici là, sur une amélioration globale de la situation sanitaire.

Simona Halep, tenante du titre, se retire sur blessure Image: KEYSTONE/AP/PAUL WHITE Simona Halep (WTA 3) a déclaré forfait pour Wimbledon en raison d'une blessure au mollet gauche, ont indiqué vendredi les organisateurs. La Roumaine est la tenante du titre à Londres. "C'est avec une grande tristesse que j'annonce mon retrait des Championships parce que je n'ai pas totalement récupéré de ma blessure au mollet", explique la joueuse de 29 ans dans un communiqué. Simona Halep avait déjà dû renoncer à s'aligner à Roland-Garros en raison de cette blessure. Elle avait auparavant été contrainte à l'abandon dans son 2e tour à Rome.

Favre n'ira pas à Crystal Palace selon divers médias Image: KEYSTONE/EPA Getty Images POOL Selon plusieurs articles concordants de la presse anglaise, Lucien Favre ne deviendra pas l'entraîneur du club londonien de Premier League de Crystal Palace. Le Vaudois aurait dû succéder à Roy Hodgson, parti à la retraite. Favre aurait refusé l'offre parce qu'il désire faire une longue pause. Les médias en Angleterre avaient annoncé que Favre et Crystal Palace s'étaient déjà mis d'accord sur un contrat de trois saisons.

L'Uruguay et le Paraguay qualifiés pour les quarts de finale Cavani et l'Uruguay sont en quart de finale de la Copa America Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner L'Uruguay et le Paraguay se sont qualifiés jeudi pour les quarts de finale de la Copa America 2021 en battant respectivement la Bolivie à Cuiaba et le Chili à Brasilia, sur le même score de 2-0. Côté uruguayen, l'ouverture du score est intervenue sur un centre de Giorgian De Arrascaeta dévié par le défenseur bolivien Jairo Quinteros puis par son gardien Carlos Lampe, buteur contre son camp (40e). Edinson Cavani a ensuite doublé la mise (79e). Le Paraguay a pour sa part défait le Chili, qui était déjà qualifié, grâce à une tête de Braian Samudio (33e) et un penalty de Miguel Almiron (58e). Derrière l'Argentine qui domine ce groupe A avec 7 points, se trouvent le Paraguay (6 points), le Chili (5) et l'Uruguay (4). Les quatre premiers de chaque groupe de cinq se qualifient pour les quarts. La Bolivie, qui ne compte aucun point, est en revanche déjà éliminée à une journée de la fin du groupe. La dernière journée de cette poule, prévue lundi soir, propose notamment une affiche Paraguay-Uruguay à Rio de Janeiro. L'enjeu principal est de savoir qui finira à la 4e place, qui garantit comme adversaire en quart le Brésil. Ce sera l'Uruguay s'il perd ou fait match nul. Si la Celeste l'emporte, la 4e place reviendra au Chili.

Les Clippers reviennent dans la série face aux Suns Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les Los Angeles Clippers ont réduit l'écart face à Phoenix en finale de la Conférence Ouest de NBA. Vainqueur 106-92 jeudi à L.A. grâce à une seconde mi-temps brillante, ils ne sont plus menés que 2-1 dans une série prévue au meilleur des sept matches. Le retour du meneur des Suns Chris Paul, qui avait raté les deux premiers matches pour cause de protocole sanitaire, n'a finalement pas donné à Phoenix l'élan suffisant. Après une première mi-temps terne en attaque pour les deux formations, les Clippers ont appuyé sur l'accélérateur en début de troisième quart-temps, imposant leur agressivité offensive et leur circulation de balle. En délicatesse avec son shoot (9 sur 26 au tir), l'ailier Paul George a cherché à contribuer par tous les moyens au rendement des Californiens, compilant 27 points, mais aussi 15 rebonds et 8 passes décisives. Grâce à la réussite de Reggie Jackson, Luke Kennard ou Marcus Morris, les Clippers ont converti 9 de leurs 16 tirs à 3 points en deuxième mi-temps, tandis que les Suns ne parvenaient pas à trouver la cible (38,9% de réussite sur le match). Aucun joueur de Phoenix n'a d'ailleurs atteint les 20 points jeudi, son meilleur marqueur étant le pivot Deandre Ayton avec 18 unités. Devin Booker a vécu une soirée particulièrement difficile (15 points, à 5 sur 21 au tir) dans le camp des Suns, qui restaient pourtant sur neuf succès d'affilée dans ces play-off.

Première finale de Coupe Stanley depuis 1993 pour Montréal Image: KEYSTONE/AP/Ryan Remiorz Montréal s'est qualifié pour la première fois depuis 1993 pour la finale de la Coupe Stanley. Le Canadien s'est imposé 3-2 après prolongation dans le sixième match de la demi-finale des play-off de NHL qui l'opposait aux Vegas Golden Knights, jeudi au Centre Bell. C'est l'ailier Artturi Lehkonen qui a offert la victoire aux Habs dans l'acte VI de la série. Le Finlandais a signé le but de la qualification après 1'39'' dans la première prolongation, reprenant directement d'un tir du poignet une passe du revers de Phillip Danault au terme d'une contre-attaque parfaite. Shea Weber (15e) et le "rookie" Cole Caufield (30e) avaient permis à Montréal de mener à deux reprises au score, mais Vegas avait pu recoller grâce à des réussites de Reilly Smith (15e, soit 48'' après le 1-0) et Alec Martinez (42e). Carey Price (37 arrêts) a également brillé dans les rangs montréalais. La franchise québécoise, qui fut pour mémoire menée 3-1 par Toronto au 1er tour des play-off, n'avait plus atteint la finale de la Coupe Stanley depuis son 24e et dernier sacre en 1993. Montréal devra vaincre Tampa Bay, tenant du titre, ou les New York Islanders pour mettre fin à cette attente interminable pour le hockey canadien.

Djokovic renonce à la finale du double Image: KEYSTONE/EPA/ATIENZA A 4 jours de Wimbledon, Novak Djokovic a dû renoncer à disputer la finale du double messieurs à Majorque. Ceci en raison d'une blessure au pied de son partenaire Carlos Gomez-Herrera. Associé à l'Espagnol, le Serbe s'était qualifié en battant la paire composée de l'Autrichien Oliver Marach et du Pakistanais Aisam-ul-Haq Qureshi, tête de série no 3, en deux sets 6-3 7-6 (7/4). Le tournoi de Majorque est la seule épreuve que dispute Djokovic en guise de préparation au Grand Chelem anglais. Le no 1 mondial et son ami de longue date devaient rencontrer en finale soit l'Italien Simone Bolelli et l'Argentin Maximo Gonzalez, soit l'Autrichien Philipp Oswald et le Néo-Zélandais Marcus Daniell. "Nous ne nous attendions pas à atteindre la finale, mais nous retournons bien, nous servons très bien et nous avons un jeu vraiment solide au filet. Tout s'est formidablement bien passé pour nous deux ces derniers jours", avait commenté le no 1 mondial après sa demi-finale victorieuse. Djokovic ne joue que de temps en temps en double et n'a remporté qu'un seul titre dans cette spécialité, en 2010 au Queen's, sur herbe déjà, avec l'Israélien Jonathan Erlich. Récent vainqueur à Roland-Garros, le no 1 mondial vise un sixième titre à Wimbledon, où il a gagné les deux dernières éditions en 2018 et 2019, celle de 2020 ayant été annulée à cause de la pandémie. Un vingtième sacre en Grand Chelem lui permettrait de rejoindre Rafael Nadal et Roger Federer.

Euro 2021: la France a des problèmes au poste de latéral gauche Quelques soucis pour Didier Deschamps Image: KEYSTONE/EPA/HUGO DELGADO La France a des soucis au poste de latéral gauche. Tant Lucas Hernandez que Lucas Digne ont dû sortir sur blessure mercredi lors du 2-2 contre le Portugal à Budapest. Pire, Thomas Lemar et Marcus Thuram ont eux quitté l'entraînement de lendemain de match sur blessure. Les examens concernant Digne et Hernandez ont été réalisés en début d'après-midi avec Franck Le Gall, le médecin des Bleus, a-t-on indiqué de même source, sans donner d'indication sur une tendance les concernant. Didier Deschamps s'était montré pessimiste après la "blessure musculaire" de Digne à une cuisse, mercredi contre le Portugal (2-2). "Ce n'est pas bon signe", a dit le sélectionneur après la rencontre. Il s'était en revanche montré moins négatif concernant Hernandez, l'autre latéral gauche des Bleus également sorti à cause d'un pépin physique récurrent à un genou. Les soucis s'accumulent A date, les deux joueurs étaient donc censés accompagner vendredi matin leurs équipiers dans l'avion pour Bucarest, lieu du huitième de finale des Bleus contre la Suisse lundi. Jeudi en fin d'après-midi, les champions du monde ont essuyé deux autres pépins physiques. Le milieu Thomas Lemar a été touché à la jambe gauche dans un contact survenu à l'entraînement avec Mike Maignan, quittant la séance soutenu par deux membres de l'encadrement médical. Victime d'un "coup", il a ensuite pu marcher sans aide extérieure. Quant à l'ailier Marcus Thuram, pas utilisé depuis le début de l'Euro, il a lui aussi quitté ses partenaires d'entraînement, visiblement blessé au niveau de l'intérieur de la cuisse droite. Les ennuis s'accumulent pour Deschamps qui a déjà acté le forfait d'Ousmane Dembélé sur blessure. Aucun remplacement d'un joueur de champ n'est autorisé durant l'Euro.

Durant va mener l'équipe américaine de basket Kevin Durant en leader de Team USA Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La star des Brooklyn Nets Kevin Durant va mener une équipe américaine renouvelée pour les JO de Tokyo. C'est ce qu'a révélé ESPN mercredi. Durant, tout juste éliminé des play-off de NBA avec sa franchise, sera le seul joueur de l'équipe de 2016, qui avait remporté une troisième médaille d'or consécutive à Rio pour les États-Unis (après Pékin 2008 et Londres 2012). La sélection américaine finalise son groupe, où devraient figurer Zach LaVine des Chicago Bulls et Jerami Grant des Detroit Pistons, qui ont donné leur accord selon le manager général de Team USA Jerry Colangelo, qui s'est exprimé sur ESPN. Même sans les super stars NBA, notamment James Harden (Brooklyn), blessé à une cuisse, l'équipe américaine sera favorite de la compétition, avec également Draymond Green (Golden State), Damian Lillard (Portand), Bradley Beal (Washington), Bam Adebayo (Miami), Jayson Tatum (Boston) mais aussi Kevin Love (Cleveland), déjà doré à Londres. Trois joueurs pressentis sont encore en course pour un titre NBA cette année: Devin Booker (Phoenix) ainsi que Khris Middleton et Jrue Holiday des Milwaukee Bucks. S'ils accèdent à la finale NBA, celle-ci peut s'étendre jusqu'au 22 juillet en cas de match 7, soit trois jours avant le premier match du "Team USA", contre la France. Dans ce cas de figure, ils rejoindraient le Japon dans la foulée en avion privé, a affirmé Colangelo. La sélection américaine, décevante septième du Mondial 2019 en Chine, débute son rassemblement le 4 juillet à Las Vegas.