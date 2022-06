Morata quitte la Juve ++ Valverde revient à Bilbao

Jordan Siebatcheu quitte YB pour Union Berlin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jordan Siebatcheu (26 ans) quitte les Young Boys pour aller tenter sa chance en Bundesliga. L'international américain a en effet été transféré à Union Berlin, club entraîné par le Suisse Urs Fischer. Siebatcheu a été le meilleur buteur du dernier championnat de Super League avec 22 réussites. Union Berlin va verser entre six et huit millions d'euros (selon les bonus) pour le transfert de l'attaquant. Le joueur américain était arrivé à Berne en été 2020, en prêt de Rennes. Lors de sa première saison, il avait été champion mais il était un peu resté dans l'ombre de Jean-Pierre Nsame. Lors de l'exercice écoulé, moins bon pour YB, il s'est illustré en inscrivant 27 buts en 45 matches, toutes compétitions confondues. Dans la capitale allemande, Siebatcheu remplacera en pointe le Nigérian Taiwo Awoniyi, recruté par Nottingham Forest, promu en Premier League.

Morata quitte la Juve après ses deux années de prêt Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'attaquant international espagnol Alvaro Morata a annoncé jeudi qu'il quittait la Juventus Turin, où il était prêté depuis deux ans par l'Atlético Madrid. Il est encore sous contrat avec le club madrilène jusqu'en 2023. "J'ai toujours défendu ce maillot de toutes mes forces et je serai toujours +juventino+", a écrit l'attaquant de 29 ans dans un message sur Instagram, sans préciser où il évoluera la saison prochaine. La Juventus a confirmé que "l'aventure d'Alvaro Morata se termine" chez les Bianconeri, dont il avait déjà porté les couleurs entre 2014 et 2016 avant ces deux dernières saisons. "Son ultime (but) restera celui, magnifique, marqué à Turin contre la Lazio (2-2) le 16 mai dernier lors de sa dernière apparition avec le maillot bianconero", souligne le club turinois sur son site. Avec la "Vieille dame", Morata a remporté deux titres de champion (2015, 2016) et trois Coupes d'Italie (2015, 2016, 2021). L'ex-attaquant du Real Madrid et de Chelsea était revenu à Turin en septembre 2020 sous forme de prêt. La formule conclue à l'époque avec l'Atlético prévoyait un prêt payant de 10 millions d'euros pour une saison, assorti de deux options: un rachat définitif à hauteur de 45 M EUR à l'issue de cette première saison de prêt ou une prolongation du prêt - exercée par la Juve l'an dernier - avec une nouvelle option d'achat de 35 M EUR. Si la Juventus et Morata (auteur de 32 buts en deux saisons) se seraient bien vu continuer ensemble, le club turinois n'est en revanche pas prêt à verser cette somme convenue il y a deux ans avec le club madrilène, selon la presse italienne. Dybala s'en va aussi Malgré ces nouveaux adieux officialisés jeudi, date marquant la fin de la seconde année de prêt, il n'est toutefois sans doute pas totalement impossible que Morata puisse revenir à Turin, si l'Atlético venait à baisser ses prétentions financières. La Juventus a également officialisé jeudi la fin de l'aventure commune avec le meneur argentin Paulo Dybala, actée déjà depuis quelques mois faute d'avoir trouvé un accord pour prolonger son contrat, et avec l'international italien Federico Bernardeschi, également en fin de contrat.

L'Athletic Bilbao officialise le retour d'Ernesto Valverde Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL L'Athletic Bilbao a officialisé le retour d'Ernesto Valverde comme entraîneur, une annonce attendue après la victoire de Jon Uriarte lors de l'élection à la présidence du club basque vendredi dernier. Valverde, qui a dirigé le plus grand nombre de matches en tant qu'entraîneur de l'Athletic, était le choix privilégié pour diriger le banc des rouge et blanc à la fois pour Uriarte et son challenger Ricardo Barkala. Le troisième candidat dans la course à la présidence, Inaki Arechabaleta, souhaitait lui nommer l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa. Valverde, 58 ans, revient pour la troisième fois sur le banc du club basque après avoir entraîné les "Lions" entre 2003 et 2006, puis entre 2013 et 2017. Lors de ces deux passages, il est parvenu à faire gagner à l'Athletic son premier titre en 31 ans en remportant la Supercoupe d'Espagne en 2015. Valverde retrouve un banc de touche deux ans après avoir quitté le FC Barcelone, qu'il a entraîné entre 2017 et janvier 2020, remportant deux titres de champion, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne avec les Catalans.

Nouvelle perquisition pour l'équipe Bahrain à Copenhague Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe Bahrain a annoncé jeudi avoir fait l'objet d'une nouvelle perquisition, à son hôtel, à la veille du départ du Tour de France à Copenhague et à la demande des enquêteurs français. Aucun objet n'a été saisi lors de cette fouille qui a duré deux heures, a précisé l'équipe dont plusieurs membres ont déjà fait l'objet de perquisitions en début de semaine à leurs domiciles. La formation, dont est membre le Bernois Gino Mäder, pas retenu pour la Grande Boucle, fait l'objet depuis le Tour de France 2021 d'une enquête du parquet de Marseille. L'opération a été menée par la police danoise, jeudi matin à 5h30, selon les précisions de l'équipe. L'Italien Damiano Caruso, deuxième du Giro 2021, le Slovène Matej Mohoric et le Belge Dylan Teuns, déjà vainqueurs d'étapes sur le Tour, sont les coureurs les plus connus du groupe aligné sur le Tour de France aux côtés de l'Australien Jack Haig, troisième de la dernière Vuelta. "Les officiers ont fouillé tous les véhicules de l'équipe, le personnel et les chambres des coureurs", a ajouté Bahrain qui a déclaré ne vouloir faire "aucun autre commentaire sur le sujet": "l'équipe a maintenant hâte de se concentrer sur la plus grande course cycliste au monde, le Tour de France". Cette perquisition intervient trois jours après les fouilles menées dans différents pays aux domiciles de plusieurs membres de l'équipe. Bahrain avait alors déclaré que l'enquête ouverte depuis près d'un an "n'a donné aucun résultat". "A ce jour, l'équipe n'a été informée de l'avancée, des résultats ou n'a reçu de retour sur l'enquête de la part du parquet de Marseille", avait relevé Bahrain en regrettant "l'atteinte à la réputation des personnes et de l'équipe". Suite à la perquisition opérée à Pau pendant la dernière semaine du Tour de France 2021, des fuites avaient révélé en octobre dernier que des traces de tizanidine, un puissant relaxant musculaire utilisé contre la sclérose en plaques (mais non interdit par la réglementation antidopage), avaient été trouvées dans les analyses capillaires de plusieurs coureurs. L'équipe bahreinie avait démenti avoir été informée et le laboratoire n'avait pas confirmé les identités. Dans l'équipe alignée sur le Tour 2022, Mohoric, Teuns et le Britannique Fred Wright sont les seuls coureurs de la formation qui étaient encore en course l'an dernier lors de la perquisition de Pau.

Shaqiri assure pour son retour après une blessure Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Xherdan Shaqiri a fêté une victoire en Major League Soccer avec le Chicago Fire 1-0 contre l'ancien leader Philadelphie Union. L'international suisse, qui avait manqué les deux parties précédentes en raison d'une blessure à la cuisse, a été crédité d'une bonne performance. Le seul but de la rencontre est à mettre à l'actif de l'Argentin Federico Navarro à la 68e minute. Il s'agit pour Chicago de la deuxième victoire au cours des trois derniers matches, après n'avoir pas remporté une série de onze parties, Coupe incluse (trois nuls). Les Fire occupent la 13e et avant-dernière place dans la Conférence Est.

Kevin Fiala en route pour L.A Fiala rejoint les Kings de Los Angeles Image: KEYSTONE/FRE Kevin Fiala quitte Minnesota pour prendre le chemin de Los Angeles, où il se serait engagé pour sept ans et environ huit millions de dollars par saison. Les droits de l'attaquant st-gallois ont été acquis en échange du 19e choix de la prochaine draft et d'un jeune défenseur des Kings. No 11 de la draft 2014, Kevin Fiala a réussi une remarquable saison régulière 2021/22, établissant son record personnel avec 85 points en 82 matches. Mais le vice-champion du monde 2018 s'est fait plus discret en play-off, se contentant de 3 points dans un 1er tour perdu en six matches par Minnesota face aux St. Louis Blues. Certaines rumeurs avaient envoyé Kevin Fiala (25 ans) du côté des New Jersey Devils, où il aurait retrouvé Nico Hischier et Jonas Siegenthaler. Le St-Gallois va donc finalement rester à l'Ouest pour y découvrir un troisième club après Nashville (2014-2019) et Minnesota. Il s'était engagé pour une seule saison l'été dernier avec le Wild, avec un salaire de 5,1 millions.

Isner frustre Murray au 2e tour Isner a sorti Murray en quatre sets mercredi Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Sacré en 2013 et 2016 à Wimbledon, Andy Murray (ATP 52) a subi une défaite frustrante au 2e tour de l'édition 2022. L'Ecossais s'est incliné 6-4 7-6 (7/4) 6-7 (3/7) 6-4 en 3h23' devant le géant John Isner (no 20). Son accession en finale sur le gazon de Stuttgart le 12 juin avait ravivé la flamme de l'espoir, même si une blessure aux abdominaux avait alors tempéré ses ardeurs. Mercredi, Andy Murray a une nouvelle fois fait vibrer ses supporters, mais il n'est pas parvenu à faire véritablement douter John Isner. Le Britannique de 35 ans a essuyé un déluge d'aces (36) face à John Isner (2m08), de deux ans son aîné. Il a bénéficié d'une seule ouverture sur le service de l'Américain, dans le premier set, mais n'est parvenu à concrétiser aucune des deux balles de break dont il a bénéficié dans le quatrième jeu. John Isner s'est en revanche montré d'une efficacité redoutable. Il a converti deux des trois occasions qu'il s'est procurées à la relance, signant le break décisif de la quatrième manche dans le cinquième jeu.

Lukaku de retour à l'Inter Milan, prêté par Chelsea Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Romelu Lukaku fait son retour à l'Inter Milan, un an seulement après son départ pour Chelsea. L'attaquant belge a été prêté aux Nerazzurri pour une saison par le club londonien où il n'a pas réussi à s'imposer, ont annoncé les deux clubs mercredi. Véritable fer de lance de l'Inter sacrée championne d'Italie en 2021, le puissant buteur de 29 ans revient à Milan avec l'espoir de se relancer après une saison mitigée à Londres, à quelques mois du Mondial 2022. "Le grand patron est de retour", a annoncé le président de l'Inter Steven Zhang dans une vidéo sur Twitter, au côté du Belge. Un an après avoir vendu Romelu Lukaku pour quelque 115 millions d'euros aux "Blues", l'Inter va l'accueillir pour une saison contre une indemnité de 8 millions d'euros, hors bonus supplémentaires liés aux résultats, selon des médias anglais et italiens. L'ex-attaquant d'Everton et de Manchester United aurait aussi accepté un salaire nettement en baisse pour pouvoir retrouver la tunique bleue et noire au côté de Lautaro Martinez, avec qui il pourra reformer un duo redouté, surnommé la "LuLa". En deux ans à l'Inter, Lukaku avait inscrit 64 buts en 95 matches. De quoi pousser Chelsea à signer un gros chèque l'été dernier. Mais l'attaquant n'a jamais réussi à s'épanouir dans l'équipe composée par Thomas Tuchel, étant souvent relégué sur le banc.

Avec 26 Suisses, dont cinq Romands Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Swiss Athletics a sélectionné 26 athlètes pour les championnats du monde, prévus du 15 au 24 juillet à Eugene. Cinq Romands seront de la partie, parmi lesquels le vice-champion du monde en salle de la hauteur Loïc Gasch. Médaillée de bronze sur 200 m en 2019 à Doha et titrée sur 60 m lors des derniers Mondiaux en salle, Mujinga Kambundji est la leader naturelle d'une équipe de Suisse qui comprend 18 femmes et 8 hommes. La Bernoise s'alignera sur 100, 200 et 4x100 m, comme cela devrait également être le cas aux Européens de Munich en août. Deux relais féminins seront engagés, sur 4x100 et sur 4x400 m. Sur 4x100, où la Suisse rêve de s'offrir enfin un premier podium sur la scène internationale, les places seront chères pour accompagner les stars Mujinga Kambundji et Ajla Del Ponte. Les deux derniers tickets se joueront entre Salomé Kora - qui semble toutefois aussi assurée d'être retenue -, Géraldine Frey, Natacha Kouni et Sarah Atcho. Agnou incertaine Ecartée du quatuor l'été dernier à Tokyo pour les JO, Sarah Atcho rêve de retrouver sa place au sein de ce relais. Les autres Romands retenus sont Julien Bonvin (400 m haies), Lore Hoffmann (800 m) et Caroline Agnou. Blessée lors des championnats de Suisse, l'heptathlète biennoise n'effectuera toutefois le voyage en Oregon que si elle a récupéré l'intégralité de ses moyens physiques. La sélection suisse pour les Mondiaux de Eugene (15-24.07). Messieurs. 200 m: William Reais. 400 m: Ricky Petrucciani. 110 m haies: Jason Joseph. 400 m haies: Julien Bonvin, Dany Brand. Hauteur: Loïc Gasch. Longueur: Simon Ehammer, Benjamin Gföhler. Dames. 100 m: Ajla Del Ponte, Géraldine Frey, Mujinga Kambundji. 200 m: Mujinga Kambundji. 400 m: Silke Lemmens. Lore Hoffmann. 100 m haies: Ditaji Kambundji, Noemi Zbären. 400 m haies: Yasmin Giger. 3000 m steeple: Chiara Scherrer. Perche: Angelica Moser. Heptathlon: Caroline Agnou*, Annik Kälin. 4×100 m: Sarah Atcho, Del Ponte, Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora, Natacha Kouni. 4×400 m: Annina Fahr, Giger, Sarah King, Lemmens, Julia Niederberger. * = sous réserve du feu vert du corps médical

Tsurenko dénonce un "mensonge" russe sur la frappe de Krementchouk Image: KEYSTONE/AP/Steve Paston L'Ukrainienne Lesia Tsurenko, qualifiée mercredi pour le 3e tour de Wimbledon, en a profité pour dénoncer le "mensonge" russe sur la frappe au missile qui a touché un centre commercial à Krementchouk. Alors qu'elle venait de sortir sa compatriote Anhelina Kalinina, tête de série no 29, la 101e joueuse mondiale a remercié le public où certains spectateurs agitaient des drapeaux jaune et bleu pour leur "soutien incroyable". En conférence de presse, Lesia Tsurenko avait été autorisée à porter un ruban aux couleurs nationales et elle a dénoncé la "propagande russe qui dit, par exemple, que le centre commercial de Krementchouk n'était pas en activité". "Un mensonge" "C'est un mensonge parce que mon préparateur physique est de cette ville. Sa belle-mère, elle travaille dans ce centre commercial et elle a eu de la chance d'être de repos ce jour-là", a assuré Lesia Tsurenko. "Lui et son père n'étaient pas loin de cet endroit (...) et son père est tombé sous l'effet de l'onde de choc", a-t-elle encore raconté. Un missile russe avait frappé et détruit, lundi, l'enceinte commerciale, faisant au moins 18 morts et des disparus. Le lendemain, l'armée russe avait démenti avoir visé une installation civile, assurant avoir bombardé un dépôt d'armes voisin et que le centre commercial n'était pas en activité à ce moment-là. 10% des primes reversés Lesia Tsurenko a soutenu la décision de Wimbledon d'interdire les athlètes russes et biélorusses de participer au tournoi cette année et s'est engagée à donner 10% des primes qu'elle touchera. Au prochain tour, elle affrontera l'Allemande Jule Niemeier, 97e mondiale, qui a créé la surprise en sortant Anett Kontaveit (no 2).

Garcia stoppe Raducanu dès le 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Titrée en double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic et sacrée sur le gazon de Bad Homburg en simple samedi dernier, Caroline Garcia (WTA 55) poursuit sur sa lancée. La Française s'est hissée en 16e de finale à Wimbledon en dominant la Britannique Emma Raducanu (no 10) au 2e tour. Ex-no 4 mondial (c'était en septembre 2018), Caroline Garcia s'est imposée 6-3 6-3 en 1h25' devant la surprenante gagnante du dernier US Open, en pratiquant un tennis extrêmement offensif et varié. Elle a signé le break à cinq reprises au total, concédant dans le même temps deux jeux de service. La victoire de Caroline Garcia - qui affrontera Zhang Shuai (no 33) au 3e tour, ne constitue pas vraiment une surprise. Révélée il y a un an devant "son" public grâce à son accession aux 8es de finale, Emma Raducanu (19 ans) n'a pas abordé ce tournoi dans les meilleures dispositions: elle avait abandonné face à Viktorija Golubic au 1er tour à Nottingham le 7 juin en raison de douleurs aux côtes.

Epidémie pour les Tchèques à Roland-Garros, selon Tatiana Golovin Image: KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT "Les Tchèques ont toutes eu le covid" durant le dernier Roland-Garros, a assuré mercredi l'ancienne joueuse Tatiana Golovin. Cette affirmation a été qualifiée de "complétement absurde" par la Fédération tchèque. La problématique du Covid-19 se réaffirme dans le tennis après que deux joueurs de premier plan, l'Italien Matteo Berrettini et le Croate Marin Cilic, ont dû renoncer à Wimbledon. Selon Tatiana Golovin, reconvertie en consultante TV sur la chaîne beIN, "les Tchèques ont toutes eu le covid (durant Roland-Garros) et personne n'en a parlé". "Il y a eu beaucoup de cas, on n'en a pas parlé, on en parle parce qu'il y a eu le cas Berrettini, il y a eu des cas à Roland et personne n'en a parlé", a insisté la Française, ex-no 12 du classement WTA, qui réagissait aux propos tenus la veille par Alizé Cornet à Wimbledon. Cornet a allumé la mèche Alizé Cornet avait affirmé après sa victoire au 1er tour du tournoi londonien qu'il y avait eu "une épidémie de Covid (à Roland-Garros)". "Dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit", a-t-elle assuré, avant de revenir sur ses déclarations plus tard sur ses réseaux sociaux. "J'ai dit que je soupçonnais quelques cas de Covid pendant Roland-Garros, sans avoir aucune preuve. C'était avant tout pour souligner que le virus faisait désormais partie de nos vies et qu'il fallait faire avec", a-t-elle ensuite précisé. Absurde Contactée par l'AFP, la Fédération tchèque a balayé les affirmations de Tatiana Golovin. "Sa déclaration est si absurde qu'on a du mal à croire que quelqu'un ait pu tenir de tels propos et voulu dire ça. C'est complètement absurde", a déclaré le porte-parole de la fédération Karel Tejkal.

Djokovic passe en trois sets Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Novak Djokovic s'est hissé sans difficulté en 16e de finale de Wimbledon. Le triple tenant du titre et sextuple vainqueur du tournoi a dominé l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 79) 6-1 6-4 6-2 mercredi sur le Centre Court londonien. Le no 3 mondial, qui avait lâché un set dans son 1er tour face au Sud-Coréen Kwon Soonwoo (ATP 81), a donc parfaitement rectifié le tir pour atteindre une 16e fois le 3e tour à Church Road. Il a dû faire face à une seule balle de break, que Thanasi Kokkinakis s'est procurée grâce à une double faute dans le dernier jeu du match. Novak Djokovic - qui chutera à la 7e place du classement ATP en raison de la non-attribution de points dans ce tournoi - n'aura pas non plus grand-chose à craindre dans son 3e tour. Il affrontera son compatriote Miomir Kecmanovic (no 25), qu'il a battu à deux reprises en deux duels, à chaque fois sur terre battue. En quête d'un 21e trophée majeur, Novak Djokovic devrait logiquement subir son premier véritable test de la quinzaine en 8e de finale. La logique voudrait que le grand favori du tournoi retrouve au 4e tour le Néerlandais Tim van Rijthoven (ATP 104), sacré sur le gazon de Bois-le-Duc il y a trois semaines, ou le grand serveur américain Reilly Opelka (no 15). Ruud sorti dès le 2e tour Propulsé tête de série no 3 en raison des absences de Daniil Medvedev (ATP 1) et Alexander Zverev (ATP 2), Casper Ruud a pour sa part connu la défaite dès le 2e tour à Church Road. Le finaliste de Roland-Garros s'est incliné 3-6 6-2 7-5 6-4 devant le Français Ugo Humbert (ATP 112). L'élimination prématurée de Casper Ruud, qui aurait pu retrouver Novak Djokovic au stade des demi-finales, n'a rien d'étonnant: le Norvégien de 23 ans n'a jusqu'ici gagné que trois matches sur gazon sur le circuit principal. Elle ouvre un peu plus un quart de tableau dans lequel figurait également au départ le demi-finaliste de l'édition 2021 Hubert Hurkacz (no 7), battu dès le 1er tour. Kontaveit éliminée Tête de série no 2 du tableau féminin, Anett Kontaveit a par ailleurs été balayée 6-4 6-0 par l'Allemande Jule Niemeier (WTA 97) dès le 2e tour mercredi. A 26 ans, l'Estonienne n'a jamais dépassé le 3e tour du Majeur sur gazon atteint en 2017, 2018 et 2019. L'an dernier, elle avait perdu dès le 1er tour.

Giorgio Paltrinieri en or sur 10 km Image: KEYSTONE/AP Gregorio Paltrinieri est devenu champion du monde du 10 km en eau libre mercredi à Budapest. L'Italien s'était déjà paré d'or sur 1500 m en grand bassin dans la Duna Arena la semaine passée. Sacré sur 10 km aux JO 2016 et médaillé de bronze à Tokyo en 2021, Paltrinieri s'est imposé en 1h50'56''8 devant son compatriote Domenico Acerenza (2e à 1''4) et l'Allemand Florian Wellbrock (3e à 14''4). Il a également remporté le bronze avec ses coéquipiers du relais 6 km et l'argent du 5 km en eau libre dans ces joutes. Sharon van Rouwendaal a pour sa part remporté le 10 km dames, en 2h02'29''20, pour conquérir son premier titre mondial. La Néerlandaise, qui a devancé l'Allemande Leonie Beck (2e à 0''5) et la Brésilienne Ana Marcela Cunha (3e à 1''5), avait elle aussi enlevé le titre olympique dans la discipline en 2016.