Muguruza sacrée +++ Ruud bat Norrie au Masters

Ruud s'offre un quart de finale face à Rublev Casper Ruud a battu Cameron Norrie en trois sets mercredi Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Casper Ruud a cueilli son premier succès dans le cadre du Masters mercredi soir à Turin. Le Norvégien s'est imposé 1-6 6-3 6-4 devant Cameron Norrie, qui remplace Stefanos Tsitsipas. Malmené dans la première manche, Casper Ruud (22 ans) s'est montré bien plus solide par la suite. Il n'a ainsi pas dû faire face à la moindre balle de break dans les deux derniers sets. Cameron Norrie lui a facilité la tâche dans la manche décisive, concédant son service dans le cinquième jeu sur une double faute. Cette victoire, sa 54e de l'année, permet à Casper Ruud d'avoir son destin en main dans ces "ATP Finals". Le vainqueur des éditions 2021 du Geneva Open et du tournoi de Gstaad se qualifiera pour les demi-finales s'il bat Andrey Rublev vendredi. Cette partie sera d'ailleurs un véritable quart de finale. Cameron Norrie a donc en revanche perdu toute chance de se hisser dans le dernier carré. La tâche du gaucher britannique s'annonçait de toute manière extrêmement délicate: il devait gagner ses deux matches dans le groupe vert, dont celui qui l'opposera vendredi au no 1 mondial Novak Djokovic.

Affaire Peng Shuai: Un communiqué qui inquiète Le patron de la WTA est de plus en plus inquiet concernant Peng Shuai Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le patron de la WTA Steve Simon ne cache pas son inquiétude concernant le sort de Peng Shuai. "La déclaration publiée aujourd'hui (mercredi) par les médias d'Etat chinois (...) ne fait que renforcer mon inquiétude quant à sa sécurité et à l'endroit où elle se trouve", a fait savoir l'Américain dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, un message avait été publié sur Twitter par les médias d'État chinois au nom de Peng Shuai. La joueuse, ex-no 1 mondial de double, y explique que les accusations d'agression sexuelle qu'elle avait formulées sont fausses. Elle affirme se trouver chez elle et en sécurité. La semaine dernière, Peng Shuai (35 ans) avait fait part sur le réseau social chinois Weibo d'accusations d'abus sexuels à l'encontre de l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli. Ses déclarations ont ensuite été supprimées, et Peng Shuai n'est plus réapparue en public depuis. Toujours aucun contact direct Lundi, la WTA avait indiqué que plusieurs sources, parmi lesquelles la Fédération chinoise de tennis, confirmaient que la joueuse était en sécurité et ne faisait l'objet d'aucune menace physique. Mais visiblement, Steve Simon en doute de plus en plus. "La WTA et le reste du monde ont besoin de preuves indépendantes et vérifiables que Peng Shuai est en sécurité. J'ai essayé à plusieurs reprises de la joindre par de nombreux moyens de communication, sans succès", souligne-t-il dans son communiqué.

Un 3e succès consécutif pour Union Neuchâtel Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Union Neuchâtel a décroché mercredi sa troisième victoire consécutive en LNA messieurs. Les hommes du coach Mitar Trivunovic se sont imposés 92-79 devant les Lugano Tigers, qui concèdent ainsi leur septième défaite en huit journées. Les Unionistes ont joué à se faire peur dans cette partie. Après avoir compté 18 points d'avance à la mi-temps (49-31), ils ont vu les Tessinois revenir à une longueur (60-59) à 35'' de la fin du troisième quart. Mais Selim Fofana (29 points, 6 rebonds) et Bryan Colon (28 points, 9 assists, 7 rebonds) ont redoublé d'efforts pour porter leur équipe vers son quatrième succès dans cet exercice.

Varone signe à Berne jusqu'au terme de la saison Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Phil Varone quitte le Lausanne HC avec effet immédiat. L'attaquant canadien de 30 ans s'est engagé jusqu'au terme de la saison avec le CP Berne, ont annoncé les Ours dans un communiqué. Berne souligne avoir pris la décision d'engager un sixième renfort étranger en raison des longues absences sur blessure de Dustin Jeffrey et de Kaspars Daugavins. Le "SCB" avait déjà réagi à la mi-octobre en enrôlant un autre attaquant canadien, Christian Thomas. Phil Varone est arrivé à Lausanne en début de saison. Le centre ontarien n'est pas parvenu à s'imposer sous le maillot des Lions, ne réussissant que 7 points (2 buts, 5 assists) en 13 apparitions en National League.

Audi étudie une entrée en Formule 1 Image: KEYSTONE/EPA ANSA / LAT IMAGES Le constructeur automobile allemand Audi, filiale de Volksawgen, évalue des options pour entrer en Formule 1, selon une source proche du dossier. La presse évoquait mercredi des coopérations avec McLaren, Red Bull ou Williams. Mais une éventuelle décision ne devrait pas intervenir avant 2022. Lors d'une réunion à Stuttgart, le conseil de surveillance s'est penché sur différentes options pour réaliser une entrée en Formule 1, dont d'"éventuelles transactions" avec McLaren, a rapporté l'agence Bloomberg. "Nous sommes constamment à la recherche de diverses idées de coopération dans le cadre de nos réflexions stratégiques", a simplement commenté une porte-parole d'Audi. McLaren démentit Lundi, McLaren avait démenti un rachat par Audi, expliquant que "la stratégie technologique de McLaren avait toujours impliqué des discussions et une collaboration permanentes." Mais le constructeur allemand aurait bien soumis une offre informelle de rachat, jugée trop faible par l'entreprise britannique selon Bloomberg. Bloomberg évoque aussi l'option de "partenariats alternatifs" avec les écuries Red Bull ou Williams. Le quotidien Handelsblatt affirme pour sa part qu'Audi a déjà commencé l'étude des données financières de McLaren. Afficher ses ambitions vertes Engagé comme l'ensemble du groupe Volkswagen dans un vaste virage électrique, Audi espère profiter d'une entrée en Formule 1 pour afficher ses technologies et ses ambitions "vertes", explique la presse allemande. "Une condition est que la série se base à partir de 2026 sur des technologies hybrides et des carburants synthétiques", souligne Handelsblatt. Le quotidien rappelle que le patron d'Audi, Markus Duesmann, est un grand fan de courses automobiles. Il était, avant de rejoindre le groupe Volkswagen, responsable du développement des moteurs au sein de l'écurie BMW en F1.

HC Ajoie: Asselin de retour, Wännström blessé Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Ajoie continue à jouer de malchance avec ses renforts étrangers. La lanterne rouge de National League se réjouit certes du retour aux affaires de Guillaume Asselin mais doit désormais composer sans Sebastian Wännström, annonce le club jurassien. Remis d'une blessure aux adducteurs, Guillaume Asselin devrait retrouver sa place au sein de l'attaque ajoulote vendredi face au leader Davos. Le Canadien, qui n'a joué que quatre matches en championnat cette saison, au repos forcé depuis début octobre. Le Suédois Sebastian Wännström (5 points en 8 matches de NL) est en revanche indisponible pour "quelques jours" en raison d'une blessure au haut du corps subie mardi face à Ambri-Piotta. Les examens médicaux n'ont révélé aucune lésion, précise le communiqué.

La suspension de la Russie maintenue La Russie reste suspendue par World Athletics Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA La Fédération internationale, réunie mercredi en Congrès, a décidé de maintenir la suspension de la Russie pour avoir mis en place un système de dopage institutionnalisé, malgré des "progrès". Le Congrès de World Athletics, qui s'est déroulé par visioconférence, a donc approuvé la recommandation faite par la Task Force chargée de juger des progrès de la Russie dans la lutte antidopage. Cette sanction s'applique depuis novembre 2015. "Rusaf (la Fédération russe) a fait de constants progrès pour satisfaire les conditions posées pour sa réintégration, a reconnu Rune Andersen, le patron de la Task Force. Les principaux jalons à ce jour ont été posés, ainsi que les différents indicateurs clés définis dans le Plan de réintégration." Encore du travail La Rusaf a mis en place depuis mars un "plan de réintégration", élaboré avec l'aide de trois experts indépendants, qui prévoit notamment une reconnaissance des actes répréhensibles passés, la création d'un département antidopage indépendant, le financement d'un plus grand nombre de tests de dépistage, des sanctions envers les régions russes connaissant des problèmes de dopage, un encouragement aux lanceurs d'alerte et une plus grande implication des sportifs dans la gestion de leur discipline. "Ces changements sont le reflet d'une nouvelle culture au sein de la Rusaf, a ajouté Rune Andersen. Mais il y a encore quelques personnes dans l'athlétisme russe qui n'ont pas embrassé cette nouvelle culture et il y a encore plus de travail pour la Rusaf afin de s'assurer qu'ils n'exercent pas d'influence. Le statut de Rusada (l'Agence russe antidopage) reste un autre sujet de préoccupation".

Un 2e succès en deux matches pour Djokovic Djokovic jouera samedi sa 10e demi-finale dans un Masters Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Novak Djokovic figure pour la 10e fois dans le dernier carré du Masters. Le no 1 mondial s'est même assuré la première place du groupe vert mercredi à Turin en battant Andrey Rublev (no 5) 6-3 6-2 dans le duel des vainqueurs de la 1re journée. Le forfait de Stefanos Tsitsipas (no 4), que Novak Djokovic aurait dû affronter vendredi, a simplifié la donne pour le Serbe. Il est assuré de devancer le remplaçant Cameron Norrie même si ce dernier gagne ses deux matches, un bilan de deux victoires pour une défaite étant considéré comme "meilleur" qu'un 2-0. Cette 1re place permet à Novak Djokovic d'éviter d'affronter en demi-finale son grand rival Daniil Medvedev (no 2), qui est certain de s'adjuger la poule rouge. Nole, qui vise un sixième sacre dans les "ATP Finals", se frottera à Alexander Zverev (no 3), Jannik Sinner (no 9) ou Hubert Hurkacz (no 8) pour une place en finale. Novak Djokovic n'a pourtant pas démarré de manière idéale son duel avec Andrey Rublev, concédant d'entrée son service, comme lundi face à Casper Ruud (no 7). Le Serbe de 34 ans a toutefois effacé immédiatement ce break de retard, et n'a plus laissé la moindre ouverture au Russe sur son engagement. Auteur de 14 aces dans une partie qu'il a conclue en 1h09', Novak Djokovic affiche en outre 40 succès à son compteur dans un Masters, en 14 participations. Il est désormais seul 2e du classement des joueurs ayant remporté le plus de matches dans ce tournoi, devant Ivan Lendl (39), mais loin derrière Roger Federer (59).

ATP Finals: Tsitsipas jette l'éponge Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 4) s'est retiré des Masters de Turin avant son 2e match. Il a pris cette décision en raison de son coude droit toujours douloureux, a annoncé l'organisation. Tsitsipas "s'est retiré (des Masters) à cause d'une blessure au coude droit", a indiqué l'ATP. Il est remplacé par le Britannique Cameron Norrie (ATP 12) qui affrontera donc en soirée le Norvégien Casper Ruud (ATP 8). Le finaliste de Roland-Garros, qui restait sur un abandon dès son entrée en lice au Masters 1000 de Paris au début du mois en raison déjà d'une blessure au coude droit, avait été battu lors de son entrée en lice à Turin lundi par le Russe Andrey Rublev (ATP 5), 6-4 6-4. Vainqueur du tournoi en 2019, Tsitsipas est le deuxième joueur à se retirer du Masters 2021 après Matteo Berrettini (ATP 7) qui avait abandonné dès son premier match dimanche en raison d'une blessure aux abdominaux.

Antonio Giovinazzi va rouler en formule E Image: KEYSTONE/AP/Marcelo Chello L'Italien Antonio Giovinazzi (27 ans) va découvrir la formule E. Non conservé par Alfa Romeo-Ferrari en formule 1, il a signé un contrat avec l'écurie Dragon-Penske Autosport. Giovinazzi a disputé 59 Grands Prix de F1 depuis 2017. Son meilleur résultat a été un 5e rang au Brésil en 2019. Il s'est classé 17e du championnat en 2019 et en 2020. Cette saison, il occupe le 18e rang provisoire avec un seul point inscrit. "J'ai toujours suivi la formule E et je suis ravi de rejoindre Dragon-Penske Autosport dans cette discipline où j'avais effectué des tests il y a trois ans", a déclaré le pilote. Il prendra le volant pour la première fois à fin novembre lors des tests prévus à Valence.

Adrian Rothenbühler nommé entraîneur du 4 x 100 m dames Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Adrian Rothenbühler a été nommé entraîneur du relais 4 x 100 m dames. Le Bernois succède au Jurassien Raphaël Monachon, qui a quitté son poste en septembre. Monachon avait dirigé les sprinteuses suisses durant quatre ans. Il ne voulait pas faire l'année de trop, avait-il indiqué au moment d'annoncer son départ. L'ancien recordman de Suisse du 110 m haies a vu ses athlètes régulièrement briller ces dernières saisons sur la scène internationale. Au pied du podium L'équipe composée de Riccarda Dietsche (KTV Altstätten), Ajla Del Ponte (US Ascona), Mujinga Kambundji (ST Berne), Salomé Kora (LC Brühl), Sarah Atcho (Lausanne-Sports) et Cynthia Reinle (TV Unterseen) a, dans diverses configurations, notamment fini au 4e rang aux championnats d'Europe de Berlin 2018, aux Mondiaux 2019 à Doha et plus récemment aux JO de Tokyo cet été. Adrian Rothenbühler (48 ans) entraîne actuellement les soeurs Mujinga et Ditaji Kambundji, entre autres. L'ancien décathlonien avait été désigné entraîneur de l'année lors des Sports Awards en 2019.

Gregor Deschwanden positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Lucernois Gregor Deschwanden va manquer l'ouverture de la saison de saut en Russie. Le numéro un suisse a en effet été testé positif au Covid-19. Deschwanden (30 ans) a été testé deux jours avant l'envol prévu pour Nizhny Tagil. Il ne présentait pourtant aucun symptôme. Le champion de Suisse a été mis à l'isolement. Comme il est vacciné, il devrait pouvoir en sortir la semaine prochaine si un nouveau test s'avère négatif. Son retour à la compétition pourrait avoir lieu le week-end suivant à Kuusamo, en Finlande.

Le double champion olympique est toujours blessé Yuzuru Hanyu doit encore patienter avant de retrouver la glace Image: KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH Le Japonais Yuzuru Hanyu est encore loin d'être remis de sa blessure à la cheville droite. Le double champion olympique l'a dit à deux mois et demi des JO de Pékin. "Je ne suis même pas encore sur la ligne de départ. Mais je vais avancer, prudemment", a-t-il expliqué. Il n'a pas donné de date de retour à la compétition. Blessé à l'entraînement début novembre, à un ligament de la cheville droite, Hanyu (26 ans) a déclaré forfait pour la Coupe de Russie à Sotchi (26-28 novembre). Il n'a pas fait la moindre apparition cette saison en Grand Prix. Moins de douleur "Cela fait mal selon comment je bouge, mais j'ai commencé à sentir moins de douleur dans ma vie quotidienne", a ajouté le double champion du monde qui espère être "vite de retour sur la glace". Juste avant les JO de Pyeongchang en 2018, Hanyu avait déjà été privé de compétition pendant trois mois par une blessure à la cheville. Même après avoir conservé sa médaille d'or, une première en 60 ans dans la discipline, il avait déclaré ne jamais s'être complètement remis.

Deux points et la première étoile pour Meier Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Le passage par la case "protocole Covid" n'a visiblement pas freiné Timo Meier. L'Appenzellois a réussi deux points mardi en NHL dans une partie gagnée 4-1 par San Jose face à Minnesota. Auteur d'un assist trois jours plus tôt face à Colorado pour son retour aux affaires, Timo Meier a été crédité d'une mention d'assistance sur l'ouverture du score signée Mario Ferraro à la 6e minute. Il a marqué lui-même le 2-0 à 44'' de la première sirène, reprenant un rebond accordé par le portier du Wild Cam Talbot. Timo Meier en est désormais à 14 points (6 buts, 8 assists) en dix matches disputés cette saison. Il suit ainsi le rythme effréné d'un autre international suisse, le défenseur de Nashville Roman Josi (16 points mais en 16 parties), qui est toutefois resté muet mardi sur la glace de Toronto où les Predators ont été battus 3-0. Niederreiter de retour Kevin Fiala s'est également illustré dans le "derby" suisse qui opposait Minnesota à San Jose. L'attaquant saint-gallois du Wild a réalisé un assist sur l'unique but de son équipe, portant son total de la saison à 9 points (en 15 parties). A noter par ailleurs le retour de Nino Neiderreiter, qui avait manqué les six précédents matches de Carolina en raison d'une blessure au bas du corps. L'attaquant grison n'a toutefois pas inscrit de point mardi dans une partie gagnée 4-2 par les Hurricanes à Las Vegas.