Mujinga Kambundji seulement 4e ++ Halep au repos forcé

Si Alaphilippe participe bel et bien à la course en ligne, ils seront neuf Français au départ. Et si jamais il devait renoncer d'ici là parce qu'il ne se sent pas prêt, ils seront donc huit, comme les autres grandes nations du cyclisme.

Julian Alaphilippe, 30 ans, n'a plus couru depuis le 31 août et son abandon sur chute lors de la 11e étape du Tour d'Espagne, qu'il a quitté avec une luxation de l'épaule droite.

Il est accompagné dans la sélection pour la course en ligne, le 25 septembre à Wollongong, par Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Rémi Cavagna et Bruno Armirail. Ces deux derniers disputeront également l'épreuve du contre-la-montre qui aura lieu dès dimanche.

Le vice-champion d'Europe du 400 m Ricky Petrucciani n'a pas non plus signé d'exploit sur le tour de piste devant "son" public. Le Tessinois doit se contenter d'un chrono de 45''76, synonyme de 4e place dans une course remportée par le recordman du monde Wayde van Niekerk en 44''33.

Gian Kämpf a pour sa part annoncé sa démission du Conseil d'administration lundi à Ittigen, théâtre de l'Assemblée générale ordinaire de la SIHF. Le président du SC Langenthal était en poste depuis 2021 et représentait la Swiss League. Sa succession sera réglée "dans les plus brefs délais", souligne la SIHF, qui a par ailleurs clos l'exercice précédent sur un bénéfice de 152'000 francs.

Double nationale suisse et allemande, Kathrin Lehmann (42 ans) est la première femme à intégrer le CA de la SIHF. "L'un de nos objectifs stratégiques est le renforcement du hockey sur glace féminin. Je ne peux donc que saluer l'élection de Kathrin Lehmann et me réjouis de collaborer avec elle", explique dans le communiqué le président du Conseil d'administration Michael Rindlisbacher.

Les trois affiches les plus "chaudes" de la 8e journée, Brighton contre Crystal Palace, samedi, Manchester United contre Leeds et Chelsea contre Liverpool, dimanche, se joueront à une date ultérieure. Les rencontres maintenues pour dimanche ont aussi vu leur coup d'envoi décalé. Brentford contre Arsenal démarrera à 13h au lieu de 15h, et Everton-West Ham débutera à 15h15 au lieu de 15h.

Dimanche, l'UEFA avait déjà annoncé le report de 24 heures du match de la deuxième journée de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Naples. Plus tard dans l'après-midi, Chelsea a confirmé, lui, que son match de Ligue des champions contre Salzbourg aurait bien lieu comme prévu, avec l'accord des autorités.

La première rencontre à faire les frais de la mobilisation des forces de l'ordre pour d'autres missions a été le match d'Europa League entre Arsenal et le PSV Eindhoven, prévue jeudi dans le même groupe que le FC Zurich. "Ce report fait suite aux contacts entre l'UEFA, la police métropolitaine et nous-mêmes", ont expliqué les Gunners qui précisent qu'aucune date n'a été fixée pour le moment.

Ce n'est pas la vitesse du Monégasque ou de la Scuderia qui est en cause: Leclerc a réalisé huit pole positions en 2022, contre quatre seulement à Verstappen. Mais Ferrari n'a juste pas tenu la cadence, pour des raisons de fiabilité mécanique ou de stratégie, et Leclerc n'a pas non plus été infaillible (Imola, France).

Dans ces deux pays, pour la première et troisième manche, Leclerc en avait profité pour replacer Ferrari sur le devant de la scène. On pensait alors vivre un duel acharné entre les deux anciens rivaux en karting, âgés de 24 ans aujourd'hui.

On voit mal, en tout cas, comment il pourrait être battu. Réglé comme une horloge suisse, le Néerlandais est un monstre de sang-froid, au volant d'un bolide surpuissant et entouré par l'équipe stratégiquement la plus solide. Même la fiabilité mécanique n'est plus un problème: les abandons à Bahreïn et en Australie sont de lointains souvenirs. Juste le temps de chauffer la machine.

Il existe de multiples scénarios, mais si l'on ne retient que Leclerc et Pérez, alors Verstappen doit respectivement leur reprendre 22 et 13 points dans la cité-Etat asiatique. Par exemple, si Verstappen gagne avec le point du meilleur tour en piste (+26 points), que Leclerc fini 9e (+2) et que Pérez fini 4e (+12), alors Verstappen est titré. Plus probable est un titre à Suzuka, pour le premier GP du Japon depuis 2019.

Avec six Grands Prix restant, dont un précédé d'une course sprint au Brésil offrant huit points supplémentaires, 164 points au total sont en jeu. Pour être titré dès la prochaine course, Verstappen doit quitter Singapour avec 138 points d'avance sur son premier poursuivant.

Dès Singapour, le 2 octobre, le Néerlandais aura une première balle de match. S'il ne concrétise pas, il en aura une plus sérieuse au Japon, le 9 octobre. Une chose est sûre, il faudrait un cataclysme pour qu'il ne soit pas couronné, tant sa domination est totale cette année, au volant d'une Red Bull bien née et bien développée au cours d'une saison marquée par un nouveau règlement aérodynamique.

Après sa victoire à Monza, sa cinquième d'affilée et sa onzième cette saison, plus rien ne semble pouvoir empêcher un deuxième titre mondial consécutif pour Max Verstappen (Red Bull) en Formule 1.

Bouchard se présente dans la métropole indienne avec une wild card. La joueuse de 28 ans, qui n'est actuellement plus que 908e au classement, n'est revenue que récemment sur le circuit après une longue pause et une opération à l'épaule droite.

Plus à l'aise sur terre battue, la Bâloise n'a pas franchement une grande habitude des courts en dur. Mais on aurait pu penser que face à une joueuse revenant de blessure, elle aurait sa chance.

Les examens médicaux réalisés quelques jours plus tard ont révélé la déchirure des trois ligaments externes de la cheville droite, une blessure qui a nécessité un passage sur la table d'opération et une période de rééducation.

Sur un appui, la cheville droite de Zverev s'est complètement retournée, le joueur est sorti en fauteuil du court Philippe-Chatrier et est revenu quelques minutes plus tard en béquilles et en larmes pour officialiser son abandon (7-6 (10/8) 6-6).

Alan Roura: "Je suis fait pour ça"

Alan Roura a un joyau entre les mains. A la barre de l'ancien bateau d'Alex Thompson, il est un navigateur heureux et ambitieux.

"Je suis fait pour ça, j'aime ça, et je fonce tête baissée", confie le skipper genevois, qui était habité par le doute à l'heure de terminer le dernier Vendée Globe en 2020/21.

"Pendant la course déjà, je m'étais demandé si j'aurais envie de me relancer dans une telle aventure", rappelle-t-il. "Le public ne voit que la course et la performance, et oublie tout le travail en amont. Il faut chercher des partenaires, former une équipe. C'est une gestion conséquente", souligne-t-il.

"La question était en fait de savoir si je voulais relancer cette machine. La réponse fut oui. Mais je devais avoir l'ambition d'avoir toutes les cartes en main pour aller chercher une belle performance sur le Vendée Globe 2024/25", explique Alan Roura, 17e d'une édition 2020/21 disputée avec un bateau construit en 2007 qui a connu de gros problèmes techniques.

"Du coup, la machine est encore plus complexe. Pour être ambitieux, il faut un bon bateau, et une bonne équipe", poursuit-il. "Ce bateau (renommé Hublot, du nom de son nouveau sponsor principal) est fait pour le Vendée Globe. Il n'est pas polyvalent. Il est facile à naviguer. C'est le bateau le plus agréable sur lequel j'ai pu naviguer depuis de nombreuses années", estime-t-il.

"Il y a pas mal de confort. On navigue à l'intérieur, au sec, dans un cockpit fermé et ergonomique", explique encore le Genevois, qui peut poursuivre sereinement sa longue préparation au Vendée Globe. "C'est gratifiant de pouvoir évoluer en même temps que son bateau et de construire un projet à hauteur de ses ambitions", glisse-t-il.

Un travail d'équipe

"Nous devons aller chercher le meilleur de chacun. C'est ce qui nous fait grandir", lâche Alan Roura, conscient qu'il ne serait rien sans le travail de son équipe. "C'est une petite équipe de 8-10 personnes, avec des corps de métier très différents. Chacun est donc responsabilisé", explique-t-il.

"Tout le monde est particulièrement impliqué dans ce projet, et tout le monde veut performer", ajoute le Genevois, qui doit mettre tous les atouts de son côté avant de se retrouver seul aux commandes en mer. Tout en sachant qu'il n'est pas totalement maître de son destin: "On peut avoir toutes les cartes en main au départ et finir dernier car on a cassé quelque chose", lâche-t-il, fataliste.

Alan Roura, qui s'était classé 12e d'un Vendée Globe 2016/17 dont il était à 23 ans le plus jeune participant, part forcément à chaque fois dans l'inconnu. "Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut pour gagner le Vendée Globe, car je ne l'ai jamais gagné. Mais c'est un sport mécanique, et il faut savoir anticiper", assure-t-il.

La casse, un mal nécessaire

"Le but est que bateau et marin ne fassent qu'un. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, une bonne préparation physique et mentale, une nutrition idéale, du sommeil, une équipe soudée", énumère-t-il. "Il faut aussi un budget qui te permette de tester, de faire évoluer le bateau, de casser aussi. Casser est un gage de fiabilité future", précise-t-il.

"Mieux vaut casser aujourd'hui que pendant le Vendée Globe", ajoute Alan Roura, pour qui cette course est bien l'objectif ultime. "C'est un rêve d'enfant. Petit, je me voyais toutefois disputer une seule fois cette course. Mais quand tu mets le doigt dans l'engrenage, tu te fais prendre", sourit-il.

"C'est tellement puissant comme expérience que tu veux forcément la revivre. Je ne vais peut-être pas disputer dix fois cette course. Mais trois participations, c'est déjà bien", lâche le Genevois, pour qui la route est encore longue avant le Vendée Globe 2024/25. "Pour cette course, plus tu te prépares tôt, mieux tu seras préparé."

Sa préparation a d'ailleurs démarré dès l'acquisition de son nouveau bateau. Elle le mènera cet automne sur la Route du Rhum, dont le départ est prévu le 6 novembre à St-Malo, puis passera en 2023 par la Transat Jacques Vabre notamment. "Je disputerai aussi deux Transats en solitaire en 2024. J'ai donc encore beaucoup de courses pour me préparer", conclut Alan Roura.