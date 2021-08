Murat Yakin a dirigé son premier entraînement à la tête de la Nati

Rublev envoie Karlovic à la retraite Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES L'outsider Andrey Rublev (no 5) s'est aisément qualifié pour le 2e tour de l'US Open. Le Russe s'est imposé 6-3 7-6 (7/3) 6-3 devant Ivo Karlovic, qui disputait le dernier tournoi de sa carrière. Andrey Rublev (23 ans) a fait parler sa puissance à l'échange face au vétéran croate de 42 ans (ATP 221), issu des qualifications. Il est parvenu à signer deux breaks tout en se montrant très solide sur son propre engagement, notamment lors du jeu décisif de la deuxième manche. Deux fois quart de finaliste à Flushing Meadows (2017, 2020) et finaliste du Masters 1000 de Cincinnati il y a deux semaines, Andrey Rublev est l'un des hommes à battre dans le bas du tableau masculin. Il sera opposé au 2e tour à James Duckworth (ATP 68) ou à Pedro Martinez (ATP 75).

Murat Yakin: "Cette équipe possède encore une marge de progression" Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS C'est sur "ses" terres, au Campus du FC Bâle à Münchentstein, que Murat Yakin a dirigé son premier entraînement dans la peau du sélectionneur de la Suisse. Un entraînement qu'il a voulu "léger". "Cela sera plus poussé mardi", souffle le Bâlois, qui a tenu à féliciter ses joueurs pour leur brillant parcours à l'Euro. "Mais ce quart de finale ne doit pas être une finalité. Cette équipe possède encore une certaine marge de progression. J'en suis convaincu. Je vais m'attacher à soigner les détails avec l'espoir d'améliorer le rendement de l'équipe." Murat Yakin assure avoir son équipe en tête pour la rencontre amicale de mercredi contre la Grèce. Mais il veut s'entretenir avec le staff médical avant de la dévoiler. "Certains joueurs ont joué 90 minutes dimanche alors que d'autres ne comptent aucun temps de jeu depuis le début de la saison", souligne-t-il, comme pour rappeler que trouver la bonne alchimie ne sera pas simple. "Dommage" pour Mbabu Murat Yakin a dû déplorer un forfait avant même ce premier entraînement. Touché à un genou, Kevin Mbabu est resté à Wolfsburg. Le Genevois a été remplacé par le défenseur des Young Boys Ulisses Garcia qui, comme son coéquipier Cédric Zesiger, apparaît pour la première fois dans le cadre de l'équipe nationale. "C'est dommage pour Kevin. Il était en très bonne forme en ce début de saison", lâche Murat Yakin qui pourra toujours s'appuyer pour le poste de latéral droit sur le concours de deux joueurs également à leur avantage le week-end dernier, Silvan Widmer et Jordan Lotomba.

L'égalité des primes de match instaurée entre hommes et femmes Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les footballeuses et footballeurs de l'équipe nationale d'Irlande recevront les mêmes primes de match. L'égalité salariale sera instaurée dès les rendez-vous internationaux de septembre. "La Fédération irlandaise de football est fière d'annoncer que les joueurs et joueuses représentant les équipes seniors féminines et masculines de la République d'Irlande recevront les mêmes primes de match lors des rencontres internationales, et ce avec effet immédiat, dans le cadre d'un accord révolutionnaire pour le sport irlandais", s'est félicitée la Fédération dans un communiqué. Pour parvenir à cet accord, l'équipe masculine a accepté de diminuer le montant touché par les joueurs lors de chaque rencontre afin que la Fédération utilise cette somme pour augmenter le salaire des joueuses. La Fédération a précisé que les primes de qualification aux tournois seraient également soumises au principe d'égalité. "Un grand jour" "C'est un grand jour pour le football irlandais", s'est réjouie la capitaine de l'équipe féminine irlandaise Katie McCabe. "Nous avons fait un grand pas en avant avec cet accord et avons montré au monde ce qui peut être accompli en étant unis, en offrant les mêmes opportunités aux joueurs et joueuses internationaux", estime-t-elle. Le défenseur d'Everton Seamus Coleman (59 sélections) a expliqué que les joueurs étaient heureux de contribuer à cet accord en le rendant possible. "Nous sommes ravis de faire ce que nous pouvons pour faire en sorte que nos internationales soient traitées de manière égale et juste, et nous restons totalement engagés pour faire tout ce que nous pouvons pour atteindre cet objectif ensemble", a-t-il déclaré. L'Angleterre, le Brésil, l'Australie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande font partie des pays qui se sont publiquement engagés à payer les joueurs et les joueuses de la même façon lors des matches internationaux.

Henri Laaksonen sort John Millman Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Henri Laaksonen (ATP 130) a cueilli lundi son quatrième succès d'affilée à l'US Open. Vainqueur de trois matches en qualifications, le Schaffhousois a dominé John Millman (ATP 43) 7-6 (8/6) 7-6 (7/2) 6-1 au 1er tour du tableau principal. Cette victoire est la deuxième de l'année pour Henri Laaksonen face à l'un des 50 meilleurs joueurs du monde. La première avait été obtenue ce printemps à Roland-Garros, où il avait créé la sensation face à Roberto Bautista Agut (ATP 11 à l'époque) au 2e tour. Confirmation Le no 3 helvétique, qui s'était déjà extirpé des qualifications sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, confirme donc ses excellentes dispositions en Grand Chelem. Il peut rêver d'un nouvel exploit à Flushing Meadows, où il devrait se frotter au Chilien Cristian Garin (no 16) mercredi au 2e tour. Son succès obtenu lundi en début d'après-midi constitue en tout cas déjà une belle performance. Ancien renfort de Zoug dans les Interclubs de LNA, John Millman avait atteint les quarts de finale à New York en 2018. Il était alors venu à bout de Roger Federer en 8e de finale, sous une chaleur étouffante. 43 fautes directes pour Millman Henri Laaksonen a dominé les débats face à l'Australien, qui n'était il est vrai pas dans un grand jour (43 fautes directes, pour seulement 16 coups gagnants). Auteur de 16 aces, il n'a connu qu'une petite baisse de régime sur son engagement, concédant un break "blanc" alors qu'il servait pour le gain du deuxième set à 5-3. Mais ce coup de mou fut sans conséquence pour le joueur d'origine finlandaise, qui a profité d'une double faute de John Millman pour faire rapidement la différence dans le deuxième jeudi décisif. Et la longue pause survenue au terme de la deuxième manche n'a pas non plus perturbé sa marche en avant. Henri Laaksonen (33 coups gagnants, 35 erreurs non provoquées), dont le slice de revers a posé des problèmes insolubles à son adversaire, a signé un nouveau break dès le premier jeu du troisième set. Il a enfoncé le clou en s'emparant une troisième et avant-dernière fois du service adverse pour mener 3-0.

Vögele remplace Brady dans le tableau final Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Battue au dernier tour des qualifications, Stefanie Vögele (WTA 128) figure tout de même dans le tableau final de l'US Open. L'Argovienne de 31 ans a été repêchée à la suite du forfait de l'Américaine Jennifer Brady (no 13), blessée à un genou. Stefanie Vögele affrontera mardi au 1er tour la qualifiée britannique de 18 ans Emma Raducanu (WTA 150), surprenante 8e de finaliste sur le gazon de Wimbledon il y a quelques semaines. L'Argovienne n'a gagné qu'un seul match en neuf apparitions dans le tableau principal à New York, en 2009.

Le foot islandais secoué par un scandale d'agression sexuelle Le foot islandais se retrouve dans la tourmente Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le football islandais est secoué par un scandale d'agression sexuelle. Le président de la fédération (KSI) a démissionné après que deux femmes ont accusé un joueur de l'équipe nationale de les avoir violentées et harcelées sexuellement en 2017, l'une accusant également la fédération d'avoir essayé d'acheter son silence. Vendredi soir, Thórhildur Gyda Arnarsdóttir (25 ans) a affirmé à la télévision publique RUV avoir porté plainte après avoir été victime de violences et de harcèlement sexuel par un membre de l'équipe nationale, lors d'une soirée en boîte de nuit à Reykjavik en septembre 2017. Elle a indiqué que le joueur a reconnu les faits, s'est excusé et lui a versé en compensation une somme d'argent, dont le montant n'a pas été rendu public. Selon Mme Arnarsdóttir, une autre femme aurait également porté plainte contre le même joueur pour une agression sexuelle commise le même soir. La jeune femme a par ailleurs affirmé connaître au moins six autres joueurs impliqués dans des affaires d'agressions sexuelles. "Sincères excuses" Après plusieurs réunions d'urgence durant le week-end, le président de la Fédération Gudni Bergsson a démissionné dans la soirée de dimanche et la fédération a reconnu dans un communiqué qu'elle n'avait pas géré la situation correctement. "Chères victimes, nous vous croyons et vous présentons nos sincères excuses. Nous savons que nous, en tant que garants, vous avons laissé tomber et avons l'intention de mieux faire", a écrit le conseil d'administration. Selon le témoignage de la jeune femme, un avocat représentant la Fédération lui avait demandé si elle était prête à recevoir une compensation financière - dont le montant n'a pas été précisé - en échange de son silence, ce qu'elle a refusé. Une allégation que la fédération a réfutée. L'accusatrice n'a pas cité le nom du joueur en question mais selon plusieurs médias islandais, il s'agit de l'international Kolbeinn Sigthorsson, passé notamment par l'Ajax Amsterdam et le FC Nantes. Sans confirmer cette information, la KSI a annoncé dimanche soir que l'attaquant, initialement sélectionné, ne prendrait finalement pas part aux trois matches à venir contre la Roumanie, la Macédoine du Nord et l'Allemagne. Travail déjà en cours La fédération a assuré qu'elle allait "corriger ce qui n'a pas fonctionné et revoir de fond en comble la culture qui existe au sein du football". "Un travail est déjà en cours avec des professionnels externes pour examiner toutes les réponses aux délits et violences sexuelles au sein de la fédération et la manière dont le soutien a été et sera apporté aux victimes", a indiqué l'instance.

Thierry Henry au sein de l'encadrement jusqu'au Mondial 2022 Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Thierry Henry va rester au sein du staff technique de la Belgique jusqu'au Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre), a annoncé la Fédération belge. Le Français de 44 ans avait fait son retour dans l'encadrement des Diables rouges à l'Euro 2020. L'ancien attaquant occupe la fonction d'adjoint du sélectionneur Roberto Martinez, en compagnie de l'Ecossais Shaun Maloney. Il avait déjà été l'assistant du technicien espagnol entre 2016 et 2018.

Kevin Mbabu forfait sur blessure Image: KEYSTONE/AP/Michael Sohn Kevin Mbabu doit renoncer à sa convocation en équipe de Suisse pour cette fenêtre internationale. Le défenseur genevois de Wolfsburg est forfait sur blessure. Il est remplacé par Ulisses Garcia au sein de la sélection de Murat Yakin. Touché à un genou, Kevin Mbabu n'a pas effectué le voyage en Suisse, restant au sein de son club pour se soigner. Son remplaçant Ulisses Garcia avait déjàété appelé en sélection en 2017. Mais le défenseur de Young Boys ne compte aucune cape.

Sabitzer signe jusqu'en 2025 au Bayern Munich Image: KEYSTONE/AP Pool AFP Le milieu international autrichien du RB Leipzig Marcel Sabitzer s'est engagé jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, a annoncé le champion d'Allemagne. Le montant du transfert n'a pas été communiqué. Selon plusieurs médias allemands, les Bavarois auraient dépensé quelque 15 millions d'euros pour racheter la dernière année du contrat du maître à jouer des "Roten Bullen". Il s'agit de la troisième recrue chipée par le Rekordmeister lors de ce mercato à son dauphin saxon, après le défenseur français Dayot Upamecano et l'entraîneur prodige de 34 ans Julian Nagelsmann. Jusqu'ici capitaine de Leipzig, Marcel Sabitzer (27 ans), qui sort d'un Euro abouti avec son équipe nationale, aura fort à faire pour se faire une place au sein du dispositif en 4-2-3-1 déjà bien rodé des Bavarois. Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont bien établis dans le milieu de terrain du Bayern.

Noah Schneeberger de retour à Bienne Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Noah Schneeberger est de retour au HC Bienne, a annoncé le club seelandais sur les réseaux sociaux. Le défenseur de 33 ans a signé un contrat d'une année. Schneeberger, qui débarque en provenance de Lausanne, avait déjà défendu les couleurs biennoises entre 2008 et 2011. Il a également évolué à Davos, Fribourg-Gottéron, Rapperswil-Jona, Langnau et Genève-Servette au sein de l'élite.

Luis Suarez touché au genou gauche Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez Luis Suarez est indisponible avec l'Uruguay pour les matches de qualification pour le Mondial 2022 début septembre. L'attaquant de l'Atlético Madrid, buteur dimanche contre Villarreal (2-2) pour la troisième journée de Liga, souffre d'un "oedème modéré" au genou gauche, a annoncé son club lundi dans un communiqué. "Les services médicaux de l'Atlético Madrid ont fait passer des examens à Luis Suarez à la clinique universitaire de Navarre après qu'il est sorti du match contre Villarreal avec des douleurs. L'IRM (imagerie par résonance médicale) a détecté un oedème modéré sur la face postérieure du genou gauche", a précisé l'Atlético. Luis Suarez, dont la durée de l'absence n'a pas été communiquée, ne pourra donc pas rejoindre l'Uruguay pour la première fenêtre internationale de la saison. La Céleste doit affronter le Pérou (vendredi), la Bolivie (le 6 septembre) et l'Équateur (le 10 septembre).

Un "nobody" norvégien joue les trouble-fête Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Odd Christian Eiking est fier. Le Norvégien, jusqu'alors largement inconnu, porte le maillot rouge de leader du 76e Tour d'Espagne depuis près d'une semaine. Le coureur d'Intermarché-Wanty Gobert ne cesse de répéter que tout cela "dépasse ses attentes" et que l'expérience est "formidable". En revanche, il n'est pas enclin à évoquer l'expérience vécue lors de sa dernière participation à la Vuelta, en 2017. "Je veux me concentrer et profiter du moment présent", lâche-t-il. Deux (ou trois) bières de trop Alors classé 48e du général, Odd Christian Eiking avait été mis hors-course par son équipe FDJ "pour comportement inapproprié" avant la dernière étape à Madrid. Il avait avoué à une chaîne de télévision norvégienne avoir bu deux bières avec son coéquipier suédois Tobias Ludvigsson dans un bar. Le Norvégien avait concédé ne pas avoir respecté le "couvre-feu" (23h), assurant ne pas s'être couché si tard non plus. Une version bien différente de celle de son directeur sportif: "Si cela n'avait été que deux bières, il n'aurait pas été ivre le matin", avait déclaré Marc Madiot au journal "Aftenposten". Un maigre palmarès Cet incident n'a peut-être pas changé grand-chose pour Eiking (22 ans à l'époque), qui savait qu'il ne porterait plus les couleurs de la FDJ la saison suivante. Il a néanmoins dû se contenter d'un contrat au sein d'une formation belge de seconde zone, Wanty Gobert, au sein de laquelle il s'est fait discret. Le Norvégien a dû se contenter de deux succès mineurs en un peu plus de trois ans, qui ne lui ont pas permis de se retrouver à la Une des journaux contrairement à ses frasques de 2017. Mais tout a changé mardi dernier, lorsqu'il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. Odd Christian Eiking s'est retrouvé au sein de la bonne échappée, reprenant ainsi onze minutes et demie au grand favori Primoz Roglic pour se retrouver propulsé en tête du classement général. Pas suffisamment dangereux aux yeux des cadors, il a prouvé depuis une semaine être capable de résister. L'exemple du TdF 2006 Le scénario du Tour de France 2006 aurait pourtant dû alarmer les favoris de cette Vuelta. Il y a quinze ans, Oscar Pereiro avait pu prendre une demi-heure aux hommes forts de la Grande boucle. L'Espagnol avait rallié Paris au 2e rang, avant d'être déclaré vainqueur après la disqualification de Floyd Landis pour dopage. Odd Christian Eiking ne s'attend néanmoins pas à ce que l'histoire se répète sur ce Tour d'Espagne. "Je ne pense pas que ce soit possible face à des coureurs comme Primoz Roglic. Mais on ne sait jamais", glisse le Norvégien, qui n'a pratiquement pas perdu de temps sur les deux étapes de montagne du week-end. Sa marge est de 54 secondes sur son dauphin Guillaume Martin, et de 1'36'' sur Roglic avant la dernière semaine de course. Coéquipier d'Eiking en 2018 et 2019, Guillaume Martin envisage toutes les issues: "Il n'a pas toujours été constant. Mais quand il a été bon, il a été super bon", lâche le Français. Odd Christian Eiking lui-même s'attend à perdre le maillot mercredi dans les montagnes des Asturies. Si ce n'était pas le cas, cette 76e Vuelta pourrait se jouer dans le contre-la-montre individuel prévu le dernier jour à Saint-Jacques-de-Compostelle. Eiking ne s'autorisera certainement pas deux bières la veille...

Andi Zeqiri à Augsbourg Andi Zeqiri change d'horizon Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'attaquant international suisse Andi Zeqiri quitte Brighton & Hove Albion (Premier League) pour Augsbourg. Il fait l'objet d'un prêt jusqu'en juin prochain, annonce lundi le club de Bundesliga. "Nous étions déjà en contact avec Andi lorsqu'il jouait encore à Lausanne. Nous apprécions son tempérament", écrit le club sur son site. "C'est un très bon finisseur, véloce et efficace." Zeqiri (22 ans) se dit quant à lui convaincu qu'Augsbourg est la bonne adresse "pour son développement". Il vient d'être retenu dans la dernière sélection de Murat Yakin avec l'équipe de Suisse. Auparavant, l'attaquant a évolué en équipe nationale à tous les échelons de la relève, notamment avec les M21 pour lesquels il a marqué 11 buts en 16 matches. Zeqiri a inscrit un but avec Brighton, mercredi dernier, lors du succès contre Cardiff en Coupe de la Ligue (2-0). Il n'avait auparavant pas été titularisé une seule fois en Premier League depuis son transfert en septembre dernier.

Steven Zuber à l'AEK Athènes Steven Zuber tente l'aventure grecque. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Steven Zuber va poursuivre sa carrière en Grèce. L'international suisse de Francfort a été prêté à l'AEK Athènes par son club allemand. Le milieu de terrain zurichois, auteur cet été d'un bel Euro, n'entrait guère dans les plans du nouveau coach de Francfort Oliver Glasner. Il a dû se contenter d'apparitions sporadiques. Zuber, 30 ans, était arrivé en septembre dernier sur les rives du Main, après avoir porté les couleurs de Stuttgart et Hoffenheim. L'ancien joueur de GC a débarqué en Bundesliga en 2014, après un crochet d'un an au CSKA Moscou.