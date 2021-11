Murat Yakin confiant +++ Mancini: «Le match le plus important»

Murat Yakin: "Nous sommes prêts" Xherdan Shaqiri sait qu'il devra livrer une grande performance contre l'Italie vendredi soir Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS "Nous sommes prêts. Prêts à engager le combat. Et nous savons que seule une victoire nous donnera la première place du groupe!" Murat Yakin sait qu'il a rendez-vous avec son destin vendredi à Rome. Une victoire face à l'Italie, Championne d'Europe en titre, malgré l'absence du quatuor formé de Granit Xhaka, de Steven Zuber, de Breel Embolo et de Haris Seferovic qui a tout de même inscrit 54 buts en sélection, permettra à Murat Yakin de signer un exploit aussi authentique que celui réalisé par son prédécesseur face à la France en huitièmes de finale de l'Euro. De fermer à jamais le débat sur sa légitimité dans ce rôle de sélectionneur qu'il a embrassé après le départ abrupt de Vladimir Petkovic. "Faire mal à l'adversaire" "C'est un grand match qui nous attend vendredi. J'entends le savourer comme il le faut, lance Murat Yakin. Après avoir, j'espère, fait les bons choix et avoir insufflé à la fois de la confiance et du courage à mes joueurs. Il serait absurde de miser essentiellement sur notre rigueur défensive pour nous en sortir. Il faudra prendre des risques. Venir très haut sur le terrain. Faire mal à l'adversaire." Murat Yakin indique qu'il a arrêté son onze de départ. "Mais je ne le divulguerai aux joueurs que vendredi", glisse-t-il. La Suisse devrait opérer en 4-4-2 avec Xherdan Shaqiri qui fera la paire avec Noah Okafor en attaque. Les deux seules incertitudes pour les observateurs résident dans le choix du latéral droit entre Silvan Widmer et Kevin Mbabu et du demi gauche entre Ruben Vargas et Ulisses Garcia. Comme Widmer qui a l'avantage face à un Mbabu qui vient de perdre sa place de titulaire à Wolfsbirg, Vargas part avec une longueur d'avance. Titulariser Garcia serait un choix très défensif qui s'inscrirait en faux contre les propos tenus jeudi par le sélectionneur, lequel veut voir une Suisse portée vers l'avant. Ruben Vargas possède la vitesse qui peut offrir à l'équipe un réel tranchant dans la transition. Xherdan Shaqiri: "Un meilleur feeling" Mais une fois encore, il est acquis que rien ne sera possible si Xherdan Shaqiri, pour sa 99e sélection, ne signe pas une grande performance. Le Bâlois brûle de rappeler à Roberto Mancini qu'il fut parfois sous ses ordres à l'Inter Milan en 2015 un joueur capable de délivrer d'aussi beaux récitals qu'un ténor de la Scala. "C'est peut-être le match de l'année pour nous", salive le Bâlois qui a entendu son entraîneur lâcher quelques secondes plus tôt que "les grands joueurs forçaient toujours la décision dans les grands matches". "Je n'oublie pas que nous avons perdu 3-0 à Rome le 16 juin dernier lors de l'Euro, concède Xherdan Shaqiri. Nous étions vraiment dans un mauvais soir. Mais j'ai un meilleur feeling aujourd'hui. Nous avons un nouveau coach et c'est une autre compétition. Il y a, c'est vrai, le poids des absences. Mais les blessures ont toujours fait partie du foot. Il faut composer avec. Elles offrent aussi une chance à d'autres joueurs de se relever." Le capitaine pense alors très fort à un Ruben Vargas ou à un Noah Okafor. "Une chose est sûre: pour gagner vendredi face à une telle équipe, il conviendra de dépasser nos limites."

Roberto Mancini: "le match le plus important de l'année" Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI "Nous livrerons vendredi notre match le plus important de l'année !" Roberto Mancini n'a pas peur des effets d'annonce. A ses yeux, la venue de la Suisse à Rome prime sur la victoire à l'Euro. "Vendredi, nous jouerons notre participation à la Coupe du monde, précise le sélectionneur de l'équipe d'Italie. Contre une équipe qui nous pose bien souvent des problèmes." Roberto Mancini a sans doute davantage en mémoire le 0-0 du match aller de Bâle que le 3-0 du 16 juin à Rome dans le cadre de l'Euro qui a vu l'Italie s'imposer en finale face à l'Angleterre. Souvenir Il est certain que la "Squadra Azzurra" aborderait cette finalissima avec une plus grande sérénité si Yann Sommer n'avait pas détourné le penalty de Jorginho à Bâle. Vendredi, le souvenir de l'échec de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2018 en Russie risque bien de hanter les Italiens. "Mais nous ne devons pas jouer avec la peur au ventre, lâche Roberto Mancini. Nous devons jouer d'une manière entreprenante pour gagner très vite le soutien de nos tifosi." Le sélectionneur sait aussi que l'Italie reste sur une série magnifique à Rome. Elle n'a plus perdu un seul match à enjeu à l'Olimpico depuis... 1953. Une chance pour Belotti Roberto Mancini a, enfin, laissé entendre qu'Andrea Belotti prendra la place de Ciro Immobile, qui est blessé, à la pointe de l'attaque. Blessé jusqu'à la mi-octobre, le joueur du Torino n'avait pas inscrit le moindre but à l'Euro lors des 220 minutes que lui avait accordé Roberto Mancini sur l’ensemble de la compétition.

World Tour: Mauro Schmid pour deux ans chez Deceuninck Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO Mauro Schmid (21 ans) portera le maillot de l'équipe belge Deceuninck lors des deux prochaines saisons. Le jeune Zurichois, âgé de 21 ans, avait gagné une étape du Giro en mai. Schmid courait cette année avec la formation Qhubeka Assos, dont l'avenir est plus qu'incertain. Coureur polyvalent, à l'aise en cyclocross et aussi sur piste - il a participé aux JO de Tokyo avec l'équipe de Suisse de poursuite -, le Zurichois est promis à un bel avenir. "Mauro est encore très jeune, mais il a déjà remporté une étape sur un Grand Tour. Il a encore une grande marge de progression", a déclaré Patrick Lefevere, CEO de la formation Deceuninck qui aligne notamment le champion du monde français Julian Alaphilippe. Schmid va se concentrer sur sa carrière sur route. "Arriver dans cette équipe est un rêve qui devient réalité", a-t-il commenté. Au Giro, le Suisse avait remporté la 11e étape, qui utilisait le final des Strade bianche, après une longue échappée.

Premier League: Steven Gerrard nommé manager d'Aston Villa Steven Gerrard: retour en Angleterre Image: KEYSTONE/AP/LUIS VIEIRA L'ancien international anglais Steven Gerrard (41 ans) a été nommé manager d'Aston Villa. Les Villans avaient limogé Dean Smith la semaine dernière après une cinquième défaite consécutive. "Le conseil d'administration d'Aston Villa est ravi d'annoncer la nomination de Steven au poste d'entraîneur", a indiqué le club qui est actuellement 16e de Premier League. Ancien joueur emblématique de Liverpool et de la sélection anglaise, Gerrard entraînait depuis 2018 les Glasgow Rangers. Il les a conduits en 2021 à leur premier titre de champion d'Ecosse depuis dix ans, en terminant invaincus. Gerrard "a pris une décision courageuse en testant ses capacités dans l'environnement intense et à forte pression" du championnat d'Ecosse, "et cela a attiré notre attention", de même que "son expérience en Europe", a ajouté Aston Villa. Fierté Gerrard est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League. Il a marqué 186 buts en 710 matches sous le maillot des Reds. Ce sera sa première expérience d'entraîneur au plus haut niveau du football anglais. "Aston Villa a une riche histoire et une tradition dans le football anglais. Je suis immensément fier de devenir son nouvel entraîneur en chef", a réagi Gerrard, séduit par "les plans ambitieux" du club de la banlieue de Birmingham.

Fiala réussit 3 points face aux Coyotes Image: KEYSTONE/FR45452 AP/TOM GANNAM Kevin Fiala a sorti le grand jeu mercredi en NHL. L'attaquant saint-gallois a réussi trois points dans un match gagné 5-2 par Minnesota sur la glace des Arizona Coyotes. Auteur d'un but et de deux assists, Kevin Fiala a été désigné première étoile de cette rencontre, la quatrième consécutive gagnée par le Wild qui a pris mercredi soir tête de la Central Division. Il en est désormais à 8 points, dont 2 buts, en 12 matches disputés cette saison. Crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0 de Marcus Foligno (10e) et sur le 5-1 de Kirill Kaprizov (39e), Kevin Fiala a inscrit lui-même le 3-1 à la 23e. Ce but est d'ailleurs somptueux: le Saint-Gallois a repris un puck dévié par un défenseur adverse de volée au premier poteau, à hauteur de hanche.

Pliskova bat Muguruza en trois sets Pliskova a battu Muguruza en trois sets mercredi au Masters Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Karolina Pliskova (no 3) a battu Garbiñe Muguruza (no 6) 4-6 6-2 7-6 (8/6) dans le deuxième match du groupe "Teotihuacan" mercredi au Masters WTA. Demi-finaliste des trois dernières éditions, Karolina Pliskova peut donc entrevoir une quatrième accession. La Tchèque a vaincu Garbiñe Muguruza pour la 9e fois en 11 confrontations, et pour la troisième fois consécutive au Masters, après 2h26' de lutte. Anett Kontaveit (no 8) avait dominé Barbora Krejcikova (no 2) 6-3 6-4 dans la première partie de cette poule, cueillant son 11e succès consécutif sur le Circuit. L'Estonienne, qui reste sur deux sacres d'affilée (Moscou et Cluj-Napoca), n'a eu besoin que de 1h15' pour vaincre la championne de Roland-Garros.

L'Italie sans Chiellini contre la Suisse Giorgio Chiellini a mal aux adducteurs. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Les rangs s'éclaircissent dans la sélection italienne. Le patron de la défense de l'équipe championne d'Europe Giorgio Chiellini déclare forfait pour le choc de vendredi contre la Suisse, à Rome. Cette défection s'ajoute à celles de Ciro Immobile, Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini et Nicolo Zaniolo. Chiellini (37 ans/Juventus) souffre de problèmes aux adducteurs.

Alexandre Balmer chez BikeExchange Alexandre Balmer ambitieux. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'espoir chaux-de-fonnier Alexandre Balmer prend du galon. Il a signé pour l'équipe australienne BikeExchange, en lice sur le World Tour, a repéré mercredi Arcinfo.ch. Il s'est engagé pour deux ans et disputera des courses sur route et de VTT, à chaque fois sous le maillot de la formation australienne. Balmer (21 ans) entend participer à la plupart des manches de Coupe du monde de VTT en 2022 et s'aligner pendant 45 ou 50 jours au total sur des épreuves sur route. Le Neuchâtelois s'est jusqu'à présent illustré en espoirs et juniors. En VTT, son palmarès est orné d'un titre de champion du monde M19 en 2018 et d'une 3e place au général de la Coupe du monde M23 en 2020. Sur route, ce grand gabarit (1m92, 74 kg) a été vice-champion d'Europe M19 sur route en 2018 et champion de Suisse M23 du contre-la-montre en 2020. Balmer courait jusqu'à présent au sein de la formation continentale Grouporama.FdJ, un échelon au-dessous du World Tour.

Choc au sommet à guichets fermés L'ambiance s'annonce chaude au Stadio Olimpico (ici lors du match entre la Roma et l'AC Milan le 31 octobre dernier). Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Le choc Italie - Suisse de vendredi à Rome, décisif pour l'accès direct à la Coupe du monde 2022 au Qatar, se jouera à guichets fermés. Les 51'900 billets ont été vendus. Comme l'annonce la "Gazzetta dello Sport" mercredi, un peu plus d'un millier de supporters suisses sont attendus. Le Stade Olimpico pourra être rempli aux trois quarts de sa capacité, en raison des restrictions liées au Covid.

Pat Emond congédié et remplacé par Jan Cadieux Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'entraîneur de Genève-Servette Pat Emond a été démis de ses fonctions mercredi matin, annonce le club. Jan Cadieux lui succède avec effet immédiat et jusqu'au terme de la saison. "La décision (de se séparer de Pat Emond) a été longuement réfléchie et prise après consultation des différentes parties du directoire Grenat ainsi que des joueurs", relève le GSHC sur son site. “Les objectifs que nous nous étions fixés n’ont pas été remplis et nous avons besoin d’un changement pendant la pause internationale", observe le président Philippe Baechler. "Nous sommes très reconnaissants de tout le travail accompli par Pat Emond au sein du Genève-Servette, que ce soit avec les jeunes et avec les professionnels." Le directeur sportif Marc Gautschi relève que "c'est une décision très difficile à prendre mais nécessaire (...). La situation n’est plus acceptable. Nous avons laissé du temps, nous avons apporté des solutions avec les engagements de Jooris et de Vatanen. Malheureusement les résultats ne suivent pas." "Un travailleur" Jan Cadieux, 41 ans, dirige son premier entraînement ce mercredi même. Le fils de Paul-André Cadieux était jusque-là entraîneur-assistant au sein du club depuis trois saisons. Auparavant, il avait été l’entraîneur-chef des Ticino Rockets entre 2017 et 2019 en Swiss League et entraîneur-assistant de l’équipe de Suisse en 2017-2018. Jan Cadieux a a porté le maillot servettien durant huit saisons (2003-2011). La direction du club le définit comme un grand "travailleur". Onzième et antépénultième de National League après 23 journées, le GSHC sort d'une défaite particulière dure à encaisser, il y a trois jours, aux Vernets. Les Genevois avaient perdu 4-3 chez eux contre la lanterne rouge Ajoie après avoir mené 3-0

Des raisons d'y croire Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay 149 jours après une défaite 3-0 qui fut sans doute la plus cinglante de l'ère Petkovic, la Suisse affrontera à nouveau l'Italie ce vendredi à Rome. Objectif: se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Une telle performance serait au fond conforme au rang que la sélection helvétique tient en ce 21e siècle puisqu'elle reste sur quatre qualifications consécutives pour une phase finale de Coupe du monde. Il y a quatre ans, la Suisse avait affronté le Portugal à Lisbonne dans une rencontre qui comportait le même enjeu. Elle s'était inclinée sans gloire 2-0 sur un malheureux autogoal de Johan Djourou et sur une réussite d'Andre Silva pour se retrouver contrainte de jouer - et de gagner - sa qualification pour la Coupe du monde en Russie dans un barrage bien indécis face à l'Irlande du Nord. A Rome, une défaite enverrait à nouveau la Suisse vers la case des barrages. Et cette fois, il faudrait éliminer deux adversaires - sur un seul match à chaque fois - en mars prochain pour disputer la Coupe du monde au Qatar. La foi du sélectionneur Malgré le poids des absences, Murat Yakin n'en démord pas. Le sélectionneur croit son équipe capable de l'emporter à Rome face aux Champions d'Europe en titre. Il est convaincu que les Italiens pourraient être rattrapés par le souvenir de leur non-qualification pour la Coupe du monde 2018. Pour cela, il conviendra de "tenir" le 0-0 le plus longtemps possible. Les quatre clean sheets de Yann Sommer lors des quatre dernières rencontres de l'équipe de Suisse incitent à un relatif optimisme même si l'absence de Nico Elvedi en défense centrale représente un coup très dur. L'envol de Denis Zakaria, élu une nouvelle fois le week-end dernier dans l'équipe idéale du Kicker aux côtés notamment de Yann Sommer et de Silvan Widmer, suscite, par ailleurs, bien des promesses. Dans la forme de sa vie après avoir enfin retrouvé l'intégralité de ses moyens physiques, le Genevois peut, avec Remo Freuler, gagner la bataille du milieu. L'heure de Shaqiri Et devant Denis Zakaria, il y aura Xherdan Shaqiri. Promu capitaine en l'absence de Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri n'a pas vraiment le choix. Il se doit de livrer une performance XXL. Sans un grand Shaqiri, la Suisse n'aura aucune chance de gagner à Rome. A lui donc de se démultiplier, d'être à la fois le créateur, le passeur et le buteur qu'il peut être dans les grands soirs. Même si elle n'arrivera pas à "rivaliser" avec la Suisse dans ce domaine bien malheureux, l'Italie risque, elle aussi, de payer un lourd tribut au poids des absences. Elle se présentera vendredi sans trois titulaires indiscutables: le latéral de la Roma Leonardo Spinazzola, le demi du PSG Marco Verratti et l'attaquant de la Lazio Ciro Immobile. Les Transalpins peuvent voir le doute s'immiscer en eux. Rien ne sera acquis... Rien ne sera acquis vendredi soir quel que soit le résultat. Même battue, la Suisse conserverait l'espoir de remporter ce groupe C. Il serait infime et passerait à la fois par une défaite de l'Italie lundi à Belfast contre l'Irlande du Nord et par un large succès de la Suisse le même soir à Lucerne devant la Bulgarie. Un nul ne serait peut-être pas une mauvaise affaire pour Murat Yakin et ses joueurs. Ils pourraient, après un tel résultat, devancer l'Italie à la différence de buts. Dur. Non, le moyen le plus direct pour s'ouvrir les portes de la Coupe du monde au Qatar est bien de gagner vendredi soir. C'est le message que ne cesse de marteler Murat Yakin à ses joueurs.

Emma Raducanu entraînée par Torben Beltz Emma Raducanu explore de nouvelles voies. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA La jeune Britannique Emma Raducanu (19 ans), gagnante de l'US Open, a trouvé un nouvel entraîneur en la personne de l'Allemand Torben Beltz, qui coachait jusqu'à présent Angelique Kerber. La collaboration commence avec effet immédiat. Raducanu s'était séparée peu après son triomphe surprise à New York de son entraîneur Andrew Richardson. Depuis sa victoire à Flushing Meadows, elle n'a gagné que deux de ses cinq matches disputés.

Rien ne va plus pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Rick Bowmer Rien ne va plus pour Atlanta en NBA. Clint Capela et ses équipiers ont subi mardi leur cinquième défaite de suite, la septième dans leurs huit dernières parties, en s'inclinant 110-98 en Utah face au Jazz. Clint Capela n'a pas grand-chose à se reprocher au terme de cette partie. L'intérieur genevois des Hawks a signé son habituel double double (13 points, 12 rebonds), ajoutant 2 contres, 2 passes décisives et 2 interceptions pour un différentiel de -6 en 35 minutes passées sur le parquet. Son équipe a failli collectivement, notamment sur le plan défensif. Menés 62-45 juste avant la mi-temps, les Hawks ont trouvé les ressources pour recoller à trois longueurs du Jazz (64-61). Mais la franchise géorgienne a encaissé un partiel fatal de 13-2 en fin de troisième quart-temps pour se retrouver menée 95-77. Le Jazz de Donovan Mitchell (27 points) a parfaitement tenu le choc dans le dernier quart, n'encaissant que 15 points, pour décrocher son huitième succès en onze matches cette saison. Atlanta affiche pour sa part un bilan de 4-8, avec une seule victoire obtenue en huit rencontres jouées loin de ses bases.

Hischier et Siegenthaler brillent face aux Panthers Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont brillé mardi lors d'un match remporté 7-3 par New Jersey face à Florida en NHL. Le centre valaisan, qui a été désigné première étoile de cette rencontre, et le défenseur zurichois ont tous deux réussi deux points. Capitaine des Devils, Nico Hischier a donné pour la première fois l'avantage à son équipe à la 18e (2-1) en déviant un tir de Ty Smith, avant d'offrir une passe décisive à Pavel Zacha sur le 5-3 marqué en supériorité numérique à la 45e. Il affiche désormais 7 points (2 buts, 5 assists) à son compteur personnel 2021/22. Crédité d'une mention d'assistance sur le 4-3 (39e) et sur le 7-3 (57e), Jonas Siegenthaler a quant à lui inscrit ses deux premiers points de la saison. Vainqueurs pour la sixième fois en onze matches, les Devils ont ainsi infligé aux Panthers leur troisième défaite seulement en 13 sorties.