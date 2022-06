Murat Yakin rassure +++ Tampa Bay égalise

Alinghi Red Bull Racing avec deux rameurs et un cycliste Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipage d'Alinghi Red Bull Racing pour la 37e Coupe de l'America (Barcelone 2024) aura une moyenne d'âge de 30 ans et sera 100% suisse. Deux champions d'aviron et un de cyclisme en font partie. La sélection qui représentera la Société nautique de Genève (SNG), dévoilée mercredi dans la zone industrielle d'Ecublens, réserve quelques surprises. Pour naviguer à bord du nouveau monocoque à foil AC75 qui partira à la conquête de l'aiguière d'argent, Alinghi Red Bull Racing a sélectionné onze jeunes marins de talent mais aussi trois "outsiders": Augustin Maillefer et Barnabé Delarze, qui viennent de l'aviron, ainsi que Théry Schir, qui a mis fin à sa carrière de cycliste sur piste après les JO de Tokyo. Les trois Vaudois n'ont pas d'expérience particulière en voile mais feront partie du "team puissance" qui sera chargé, à bord du bateau, de fournir à la force de leurs muscles l'énergie qui alimentera les systèmes permettant de régler les voiles, notamment. Endurance et précision "Mon rôle sera de produire des watts. Il existe des analogies avec l'aviron puisqu'il faudra, en plus de la force, faire preuve d'endurance, d'esprit d'équipe et de précision", a expliqué Maillefer, ravi de pouvoir saisir cette nouvelle opportunité sportive deux ans après avoir mis un terme à sa carrière de rameur. Delarze, de son côté, aurait poursuivi de carrière jusqu'aux JO de Paris en 2024 si Alinghi Red Bull Racing ne l'avait pas sollicité. Le défi de la Coupe de l'America, assorti d'un contrat professionnel, était trop tentant. Les onze autres membres de l'équipage retenus viennent du monde de la voile, certains affichant déjà un solide palmarès. Il s'agit de Maxime Bachelin, Matias Bühler, Arthur Cevey, Nicolas Charbonnier, Lucien Cujean, Yves Detrey, Bryan Mettraux, Arnaud Psarofaghis, Nicolas Rolaz, Nils Theuninck et Florian Trüb. Par rapport à la dernière édition en 2021, le nombre de navigateurs sera réduit de onze à huit. L'AC75 sera plus léger d'environ 900 kg, avec un foil un peu plus long. Il pourra atteindre des pointes à plus de 100 km/h. Un team de 100 personnes Dans ce contexte, le partenariat avec Red Bull, connu notamment pour ses exploits en Formule 1, prend un sens particulier. En matière de technologie, les Autrichiens en connaissent un rayon. Certaines synergies avec l'EPFL pourraient aussi être trouvées. L'équipe de designers et d'ingénieurs est à l'oeuvre, sous la conduite de Silvio Arrivabene et Marcelino Botin, pour mettre au point le bateau le plus performant possible tout au long des prochains mois. A terme, en 2024, l'équipe regroupera une centaine de personnes. Les navigateurs prendront leurs quartiers à Barcelone vers la fin de cet été. Une forme de course contre-la-montre est engagée: contrairement aux quatre autres défis déjà officiellement connus - le defender Team New Zealand, Luna Rossa, Ineos Team UK et American Magic -, les Suisses n'ont pas l'expérience de la dernière édition. Alinghi, vainqueur en 2003 et 2007 et battu par les Américains d'Oracle en 2010, effectue son grand retour après plus d'une décennie d'absence. S'il arbore toujours le pavillon de la SNG, avec le financement d'Ernesto Bertarelli, le syndicat repart sur de nouvelles bases via son partenariat avec Red Bull. Le fait que tous les navigateurs doivent désormais être des "nationaux", donc Suisses en l'occurrence, est de nature à renforcer l'esprit de groupe mais constitue un défi supplémentaire: "Avec le même règlement, nous n'aurions sans doute pas gagné en 2003", reconnaît le syndicat suisse. Mais la nouvelle génération de marins helvétiques est prometteuse.

Départ inédit en Italie Image: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS Le Tour de France 2024 s'élancera de Florence pour le premier Grand départ en Italie de son histoire. C'est en tout cas ce qu'affirme la Gazzetta dello Sport. L'Italie est le seul pays limitrophe à n'avoir jamais accueilli un Grand départ depuis 1903, année de création de l'épreuve. Interrogée, ASO, la société organisatrice de la course, s'est refusée à tout commentaire. Selon le quotidien sportif italien, qui mentionne l'intervention d'investisseurs publics et privés pour financer l'opération, l'épreuve s'élancera le 29 juin 2024 de Florence, la ville du "campionissimo" Gino Bartali (deux fois vainqueur du Tour avant et après la Seconde guerre mondiale), pour une première étape se terminant à Rimini sur les bords de l'Adriatique. La deuxième étape reliera Cesenatico, la ville d'un autre ancien vainqueur (Marco Pantani, en 1998) à Bologne avant une troisième étape annoncée aussi en Emilie-Romagne du côté de Modène et Piacenza et le départ de la quatrième étape à Pinerolo pour une suite sur le territoire français. Le journal italien assure également que le Tour arriverait aussi pour la première fois de son histoire dans une ville autre que Paris, qui doit donner moins d'une semaine plus tard le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'été (26 juillet au 11 août). Le lieu d'accueil choisi pour la conclusion de cette 111e édition serait Nice.

Nadal a commencé un nouveau traitement au pied gauche Rafael Nadal est en train de soigner son pied Image: KEYSTONE/AP/MARK J. TERRILL Deux jours après son 14e sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal a commencé un nouveau traitement pour ses soucis de douleurs au pied gauche. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du joueur. Nadal a été soumis dans une clinique de Barcelone à un "traitement par radiofréquence pulsée (PRF)" qui endort "les nerfs dans la région de la blessure dont il souffre", a précisé son porte-parole mercredi. Nadal souffre depuis des années du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative et incurable qui se caractérise par la déformation d'un des os du pied. Le champion espagnol a révélé qu'il a dû jouer la finale de Roland-Garros avec le pied anesthésié, mais qu'il n'est pas prêt à renouveler l'expérience. "Je serai là si mon corps me le permet. Wimbledon est une priorité, les tournois du Grand Chelem sont une priorité. Les jouer sous anti-inflammatoire, oui. Avec des injections anesthésiantes, non", a affirmé Nadal lorsqu'on lui a demandé s'il allait participer cette année au tournoi londonien, qu'il n'avait pas disputé en 2021 pour, avait-il déclaré à l'époque, "laisser son corps récupérer". Le no 4 mondial se trouve à son domicile de Majorque. Il y restera "trois ou quatre jours avec une activité physique normale, pour s'entretenir" et "si l'évolution du traitement est positive, il reprendra les entraînements sur les courts", a précisé son porte-parole. Il n'est pas exclu que Nadal doive "réaliser un deuxième traitement en fonction de son évolution la semaine prochaine", a conclu le porte-parole.

"L'ambiance dans l'équipe demeure excellente" Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI "L'ambiance au sein de l'équipe demeure excellente." Murat Yakin et Remo Freuler l'affirment avec force. A la veille d'affronter l'Espagne, le discours se veut rassurant. Il aurait été toutefois plus convaincant si le sélectionneur avait été accompagné par Granit Xhaka lors de cette conférence de presse d'avant-match. Mais comme à Prague et à Lisbonne, le capitaine n'était pas présent comme le veut pourtant la tradition. Murat Yakin n'a, d'ailleurs, pas officialisé la titularisation de Granit Xhaka pour le match de jeudi. Aligné en République tchèque et au Portugal, le capitaine pourrait être ménagé jeudi dans l'optique du dernier match de cette campagne de juin, dimanche face au Portugal. Sur le banc à Lisbonne, Remo Freuler figurera, en revanche, dans le onze de départ. Yann Sommer fera également son retour dans la cage. En ce qui concerne les défenseurs, Murat Yakin pourra compter à nouveau sur Manuel Akanji. "Je dois encore parler avec lui pour savoir s'il se sent apte à débuter. Mais il est opérationnel", assure le sélectionneur. Le Zurichois, qui s'apprête à quitter le Borussia Dortmund, traîne une gêne au genou depuis le début du rassemblement. "Pas uniquement une question de chance" Murat Yakin veut croire que la roue va tourner avec ces deux rencontres à venir à domicile. "La chance n'a pas été de notre côté tant à Prague qu'à Lisbonne. Mais je sais bien que cela n'est pas uniquement une question de chance, reconnaît-il. Nous n'avons pas encore été capables de jouer avec l'intensité voulue. Notre organisation dans le jeu a été aussi déficiente. Jeudi, il faut également que la concentration soit meilleure. Lors de nos deux derniers matches, elle fut défaillante. Il conviendra également d'être capable de jouer davantage dans la verticalité." Si la rencontre de dimanche contre le Portugal se jouera à guichets fermés, il restait encore 1500 places disponibles mercredi matin pour le match contre l'Espagne. L'engouement pour ces deux rencontres est indéniable, mais rien ne dit que les supporters de l'équipe de Suisse seront les plus nombreux dans les tribunes de la Praille...

La maîtrise absolue du Lightning Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Tampa Bay peut toujours rêver à un fabuleux triplé. Le double tenant du titre a égalisé à 2-2 dans la finale de la Conférence Est qui l'oppose aux Rangers. Battu lors des deux premiers matches de la série à New York, le Lightining a enlevé l'acte IV sur sa glace. Tampa Bay s'est imposé 4-1 après avoir témoigné d'une maîtrise absolue. Pat Maroon a ouvert le score à la 3e minute avant que Nikita Kucherov n'inscrive le 2-0 sur une rupture à la 34e. Parfaitement protégée par un Andrei Vasilevskiy auteur de 34 arrêts, la défense du Lightning n'a laissé qu'une ouverture aux Rangers, un but concédé à 4 contre cinq et marqué par Artemi Panarin à la 57e alors que le score était de 3-0. L'acte V de cette série aura lieu ce jeudi au Madison Square Garden où les Rangers ont remporté huit des neuf matches qu'ils ont disputés lors de ces séries finales. Le vainqueur de cette série sera opposé à Colorado en finale de la Coupe Stanley.

L'Italie se reprend, Allemands et Anglais dos à dos Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone L'Italie a relevé la tête pour battre la Hongrie 2-1 en Ligue des Nations. Il s'agit de la première victoire pour les Azzurri après un nul, mais aussi cette défaite face à l'Argentine. L'Italie, championne d'Europe, a démarré fort face à une équipe de Hongrie inspirée et qui venait de remporter sa première victoire sur l'Angleterre en 60 ans. Nicolo Barella a ouvert le score à la 30e et Lorenzo Pellegrini a doublé la mise juste avant la mi-temps. Les Hongrois ont réduit la marque à la 61e sur un autogoal de Mancini. Dans l'autre match, l'Allemagne et l'Angleterre n'ont pas pu se départager à Munich. Les Allemands ont vu leur ouverture du score refusée par la VAR à la 23e. Mais Jonas Hofmann s'est rattrapé à la 50e d'une belle frappe. L'Angleterre a fini par revenir dans la partie grâce à la VAR. Les Three Lions ont obtenu un penalty pour une faute de Nico Schlotterbeck sur Kane dans la surface. Le 50e but du capitaine a permis de sauver un point précieux, mais l'Angleterre reste sans victoire dans chacun de ses 4 derniers matches à l'extérieur en Ligue des Nations. A noter qu'à cette occasion Kane a dépassé le nombre de buts en sélection de Sir Bobby Charlton.

Tiger Woods annonce qu'il ne jouera pas l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Tiger Woods a annoncé qu'il ne jouerait pas l'US Open de golf la semaine prochaine à Brookline afin de poursuivre sa remise en forme à la suite de son grave accident de voiture de l'année dernière. L'Américain, âgé de 46 ans, avait participé au précédent tournoi du Grand Chelem, le Championnat de la PGA, le mois dernier, mais avait abandonné au troisième tour à cause de la douleur. "Mon corps a besoin de temps pour devenir plus fort pour les tournois majeurs", a déclaré sur Twitter le golfeur, gravement blessé aux jambes dans son accident.

Murat Yakin: un immense défi à relever Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Murat Yakin sortira-t-il indemne de cette campagne de juin? Porté aux nues après avoir devancé l'Italie dans le tour préliminaire de la Coupe du monde, le Bâlois est aujourd'hui dans le dur. Il n'endosse pas, bien sûr, à 100 % la démission collective de ses joueurs dimanche à Lisbonne. Son choix de laisser souffler Silvan Widmer, Remo Freuler, Noah Okafor et Breel Embolo fut toutefois une fausse bonne idée. On le rappelle, la Suisse doit livrer quatre matches en l'espace de onze jours dans le cadre de cette phase de poules de la Ligue des Nations. Le turnover est donc une nécessité pour tous les sélectionneurs. Ainsi, un Didier Deschamps a opéré lundi soir en Croatie... dix changements par rapport à l'équipe qui s'était inclinée trois jours plus tôt à Paris face au Danemark. La crainte du pire Seulement, le réservoir de la France est inépuisable. En Suisse, on ne peut pas se passer de quatre joueurs de champ majeurs sans dommage. A Lisbonne, Kevin Mbabu et Jordan Lotomba ont livré une performance qui explique pourquoi ils ne sont pas des titulaires indiscutables en club. Quant à Haris Seferovic, son manque de rythme après une saison pratiquement blanche à Benfica ne pouvait pas lui permettre de s'illustrer vraiment après sa réussite en début de match que la VAR devait annuler. Jeudi face à l'Espagne, Widmer, Freuler, Okafor et Embolo seront à nouveau titularisés. Malgré la présence de ce quatuor au coup d'envoi, Murat Yakin peut redouter que le pire soit encore à venir. La Suisse affrontera en effet un adversaire en mal de points après ses nuls contre le Portugal et la République tchèque. Elle le fera avec une défense de fortune dans la mesure où Fabian Schär sera suspendu, où Nico Elvedi sera sans doute absent et où Manuel Akanji n'en finit pas de soigner une douleur au genou. Les forfaits, entérinés ceux-ci, de Steven Zuber et de Ruben Vargas rendent le tableau encore plus sombre. Une défense à quatre vraiment? En attendant la venue fort probable du Saint-Gallois Leonidas Stergiou après le match de l'équipe des M21 mercredi en Moldavie, Murat Yakin n'a pas le choix. S'il reconduit sa défense à quatre - la mesure forte prise lors de son intronistion -, le sélectionneur alignera contre l'Espagne une charnière composée d'Eray Cömert et de Fabian Frei. Leur passé commun au FC Bâle est malheureusement l'unique raison de croire que les deux hommes peuvent faire la paire face à un tel adversaire. Titularisé à Prague comme à Lisbonne sur le flanc gauche de la défense, Ricardo Rodriguez est lui aussi apparu en difficulté. A bientôt 30 ans - il les fêtera le 25 août prochain -, le Champion du monde M17 a perdu de son explosivité et de cet allant qui avaient bien failli lui ouvrir il y a huit ans les portes du Real Madrid. A l'AC Milan, il n'avait pas pu faire le match très longtemps avec Théo Hernandez. Aujourd'hui au Torino, il évolue comme axial gauche dans une défense à trois. L'an dernier, il avait livré la marchandise dans ce rôle à l'Euro avant que la venue de Murat Yakin le rapproche de la ligne de touche. On ne sait pas si Murat Yakin sera tenté de revenir à une défense à trois jeudi contre l'Espagne, à la fois pour "soulager" Cömert et Frei et pour rassurer Rodriguez. Aura-t-il quelque part le cran de se déjuger ou persistera-t-il avec cette défense à quatre qui, en raison des circonstances particulières, suscite bien des craintes? Ce sélectionneur qui apparaît isolé aujourd'hui faute d'avoir pu enrôler un assistant qu'il aurait choisi et faute aussi de pouvoir compter sur le relais d'un capitaine qui partagerait pleinement ses idées, parviendra-t-il à retourner la situation? A redonner un souffle de vie à l'équipe qui s'est noyée à Lisbonne? L'entraîneur qui a éliminé Tottenham en Europa League avec le FC Bâle relèvera bien l'un des plus grands défis de sa carrière jeudi.

Tournoi WTA de Bois-le-Duc: Bencic passe le premier obstacle Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Belinda Bencic (WTA 17) a entamé victorieusement sa saison sur gazon. Au 1er tour du tournoi WTA 250 de Bois-le-Duc, la championne olympique a battu l'Américaine Madison Brengle (WTA 56) 6-4 6-3. La Suissesse, tête de série no 2 du tournoi néerlandais, n'a jamais vraiment été inquiétée durant cette partie conclue en 82 minutes. Elle avait entamé les débats de manière tonitruante en remportant les huit premiers points. Belinda Bencic - qui a pris le service de l'Américaine à quatre reprises tout en ne concédant qu'un break - a converti sa deuxième balle de match. Sa prochaine adversaire en 8es de finale sera la Russe Anna Kalinskaya (WTA 86).

Viktorija Golubic profite de l'abandon d'Emma Raducanu à Nottingham Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Viktorija Golubic (WTA 55) disputera les 8es de finale du tournoi WTA 250 de Nottingham. La Zurichoise a bénéficié de l'abandon de l'Anglaise Emma Raducanu (WTA 11) au premier set. La Suissesse menait 4-3 au moment où la lauréate de l'US Open 2021 a dû jeter l'éponge en raison d'une blessure. Elle a ainsi gagné son premier match de la saison sur gazon, ce qui ne peut que lui donner confiance avant Wimbledon où elle aura une place de quart de finaliste à défendre. Au prochain tour, Golubic sera opposée à une autre Britannique, en l'occurrence Heather Watson (WTA 102). La Zurichoise l'avait dominée l'an passé sur le gazon de Birmingham.

Tournoi ATP 250 de Stuttgart: Dominic Stricker franchit le 1er tour Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dominic Stricker (ATP 200) a franchi le 1er tour au tournoi ATP 250 de Stuttgart. Le Suisse a battu l'Américain Maxime Cressy (ATP 67) en trois sets, 6-7 (2/7) 7-6 (7/5) 7-6 /7/2). Cette rencontre qui a duré 2h37 a été très disputée sur le gazon allemand. Il a ainsi fallu trois tie-breaks pour départager les deux joueurs, qui n'ont chacun cédé qu'une fois leur service. Stricker a perdu le premier jeu décisif, mais il a su être très solide pour remporter les deux suivants et donc le match. Le jeune Suisse âgé de 19 ans a servi 19 aces pour 8 doubles fautes. Cressy a été moins heureux avec 16 aces et 14 doubles fautes. Stricker a fait le break sur sa seule opportunité et au bon moment, quand l'Américain a servi à 5-4 au deuxième set. Ce dernier n'a converti qu'une seule balle de break sur sept. Passé par les qualifications, Dominic Stricker affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série no 1, en 8es de finale. Il lui faudra donc réussir un exploit pour se hisser en quarts de finale comme en 2021.

Christina Liebherr annonce la fin de sa carrière de cavalière Image: KEYSTONE/EPA/HARISH TYAGI Christina Liebherr (43 ans) a annoncé la fin de sa carrière. La cavalière fribourgeoise avait notamment remporté une médaille de bronze olympique par équipe en 2008. Elle a expliqué sa décision dans un message adressé à ses soutiens et à ses proches dimanche, révèle La Liberté mardi. Deux facteurs ont principalement motivé sa décision, à savoir l'arrêt du propriétaire de ses chevaux et la future vente du centre équestre où elle officie à Riaz, en Gruyère. Christina Liebherr a aussi obtenu deux médailles d'argent lors des championnats d'Europe 2005, en individuel et par équipe. Elle a conquis ses plus belles victoires avec son cheval No Mercy, dont la carrière s'est conclue sur une blessure en juin 2009 à Aix-la-Chapelle. Même si elle ne montera plus en compétition, la Fribourgeoise va rester proche du milieu hippique puisqu'elle continuera à faire de l'élevage.

L'Avalanche impitoyable Image: KEYSTONE/AP/Jason Franson Pour la troisième fois de son histoire. Colorado disputera la finale de la Coupe Stanley. La franchise de Denver s'est qualifiée à la faveur d'un quatrième succès en quatre matches face à Edmonton. Sur la glace des Oilers, l'Avalanche a remporté 6-5 l'acte IV de la finale de la Conférence Ouest. Artturi Lehkonen a inscrit le but de la victoire après 1'19'' de jeu dans la prolongation. Mené 4-2 au milieu du troisième tiers, Colorado a su trouver un second souffle pour marquer trois buts en moins de 6 minutes avant que Zack Kassian ne permette à Edmonton d'arracher la prolongation à la 57e. Mais ce ne fut qu'un sursis pour les Oilers. Avec 1 but et 4 assists, Cale Makar, le grand rival de Roman Josi pour le titre du meilleur défenseur de l'année, a été, une fois de plus, l'homme fort de l'Avalanche. Dans le camp adverse, l'Allemand Leon Draiaiti a, lui aussi, délivré quatre passes décisives. Victorieux des deux finales de la Coupe Stanley qu'il a disputées, en 1996 face à Florida et en 2001 face à New Jersey avec un alignement dans lequel figurait le Fribourgeois David Aebischer, Colorado visera la passe de trois. Son adversaire sera le vainqueur de la finale de la Conférence Est entre le double tenant du titre Tampa Bay et les New York Rangers. Les Rangers mènent 2-1 dans la série avant l'acte IV de ce mardi en Floride.

La France et la Croatie dos à dos Image: KEYSTONE/EPA/- Dans un remake de la finale de la dernière Coupe du monde, la France et la Croatie n'ont pu se départager pour leur 2e match de la Ligue des Nations. A Split, les deux équipes ont fait match nul 1-1. Aucune des deux équipes n'a donc pu vraiment se racheter de son mauvais départ dans cette campagne. Vendredi, la Croatie s'est inclinée 3-0 face à l'Autriche et la France, sans son entraîneur Didier Deschamps (père décédé), a perdu 2-1 à domicile contre le Danemark. A Split, Deschamps était sur le banc, tout comme Karim Benzema, Kingsley Coman, Antoine Griezmann (qui est entré en jeu) et Kylian Mbappé. Même sans ses vedettes, la France a longtemps géré. Adrien Rabiot a ouvert le score à la 52e. C'est sur penalty qu'Andrej Kramaric a égalisé à la 83e. En raison d'une panne d'électricité à Vienne, le deuxième match du groupe 1 de la Ligue A entre l'Autriche et le Danemark n'a commencé qu'à 22h15.