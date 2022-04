Nadal absent à Barcelone +++ Le boss de la Juve suspendu?

Nadal n'est pas encore prêt à revenir aux affaires Nadal n'a pas encore repris sa raquette Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Rafael Nadal souffre toujours des côtes et n'a pas encore pu reprendre l'entraînement raquette en main. Son entourage a également confirmé que le no 4 mondial serait "logiquement" absent au tournoi de Barcelone la semaine prochaine. "Il souffre toujours au niveau des côtes et comme prévu lorsque sa blessure a été annoncée, il a besoin de quatre à six semaines. Nous en sommes à trois, donc logiquement il n'est pas en capacité de rejouer à Barcelone", a indiqué un proche de Rafael Nadal. L'Espagnol, vainqueur d'un 21e trophée majeur en Australie en début d'année, n'a même pas repris l'entraînement raquette en main. "Il fait de la salle, mais rien qui lui fasse mal et donc évidemment pas avec la raquette", a précisé ce proche. Un retour à Madrid? Rafael Nadal avait annoncé le 22 mars qu'il serait absent quatre à six semaines en raison d'une "fêlure à une côte" contractée à Indian Wells. Après avoir remporté de très haute lutte sa demi-finale contre Carlos Alcaraz, il avait perdu en finale face à Taylor Fritz et révélé sa blessure deux jours plus tard. La date de son retour n'est pas encore déterminée, mais il devrait reprendre bientôt l'entraînement sur un court, selon son proche. Le Masters 1000 suivant est programmé à Madrid (1er-8 mai), avant Rome (8-15 mai) et Roland-Garros (22 mai-5 juin).

Un an de suspension requis pour le patron de la Juve Andrea Agnelli risque un an de prison Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Un an de suspension a été requis mardi contre le patron de la Juventus Andrea Agnelli et onze mois à l'encontre du président de Naples Aurelio De Laurentiis. Tous deux sont assignés devant la justice sportive italienne pour des fraudes comptables présumées lors de transferts de joueurs. Onze clubs, dont cinq de Serie A, comparaissent depuis mardi matin devant les instances disciplinaires. Ils accusés d'avoir "comptabilisé des plus-values et des droits de transferts pour des valeurs supérieures à celles autorisées", selon la Fédération italienne (FIGC). Les clubs concernés risquent principalement une amende. Mais la soixantaine de dirigeants et représentants déférés à titre personnel risquent des sanctions pouvant aller jusqu'à une suspension. La Juve en première ligne A l'ouverture de cette procédure à huis clos, le procureur a requis des suspensions pour une dizaine de dirigeants de la Juventus. Il a notamment demandé un an de suspension à l'encontre du président Andrea Agnelli, 16 mois et 10 jours à l'encontre de l'ancien directeur sportif Fabio Paratici ou encore 8 mois pour le vice-président Pavel Nedved, selon un communiqué de la FIGC. Une amende de 800'000 euros a été demandée à l'encontre de la Juventus. La "Vieille Dame" est en première ligne dans ce dossier en raison des nombreuses plus-values comptabilisées ces dernières saisons lors de ventes de joueurs, pour des montants jugés parfois surévalués au regard de la valeur réelle des intéressés. Surévaluation Pour le président de Naples Aurelio De Laurentiis, le procureur fédéral a requis 11 mois et 5 jours de suspension. Le club napolitain, contre qui est aussi demandée une amende de 392'000 euros, est poursuivi dans le cadre du transfert du Nigérian Victor Osimhen en provenance de Lille en 2020, selon les médias. En parallèle à l'achat de l'attaquant, pour un montant estimé à quelque 70 millions d'euros, le Napoli avait en effet fait baisser la facture en vendant au club français quatre joueurs pour environ 20 millions d'euros au total. Cette somme est considérée par la presse comme largement surévaluée au regard de ces joueurs dont trois n'ont jamais joué à Lille et évoluent désormais dans des divisions amateurs en Italie.

Geraint Thomas défendra son titre, Marc Hirschi en challenger Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Tour de Romandie fêtera cette année son 75e anniversaire, avec un parcours corsé pour l'occasion. Le Gallois Geraint Thomas défendra son titre, et les Suisses Marc Hirschi et Gino Mäder font partie des challengers. La boucle romande débutera le mardi 26 avril avec un prologue de 5 km sur les hauts de Lausanne, avec départ et arrivée au stade de la Tuilière. Le parcours empruntera même la piste - privatisée pour l'occasion - de l'aérodrome de La Blécherette. La 1re étape sera sans doute réservée aux baroudeurs entre la Grande Béroche et Romont. Ensuite, les sprinters pourraient trouver un terrain à leur convenance à Echallens et à Granges-Marnand (Valbroye). L'étape-reine du samedi 30 avril conduira les coureurs d'Aigle à Zinal avec les montées des Pontis, Saint-Luc et Grimentz avant l'arrivée dans la commune valaisanne. La dénivellation de l'étape sera de 4160 m. Le Tour de Romandie se terminera par un contre-la-montre en côte entre Aigle et Villars. Après un secteur de plat de 5 km, la route s'élèvera sur 10 km. Le Colombien Egan Bernal est le dernier à s'y être imposé. Forte équipe Ineos Pour la participation, Geraint Thomas viendra à la tête d'une forte équipe Ineos avec Edward Dunbar et Ethan Hayter. Quatorze Suisses sont annoncés au départ: les meilleures chances helvétiques reposeront sur Marc Hirschi (UAE Emirates) et Gino Mäder (Bahrain). Les deux Bernois peuvent nourrir des ambitions avec un dernier contre-la-montre qui laissera ses chances aux grimpeurs. Pour la victoire finale, le Français Thibaut Pinot se présentera sur des routes qu'il apprécie. Le leader de l'équipe Groupama a montré une condition rassurante ces derniers jours. Il devrait pouvoir se mêler à la grande "lessive" attendue entre Aigle et Zinal. Le grimpeur tricolore devra faire sans Stefan Küng. Le Thurgovien fait l'impasse sur la boucle romande pour digérer un programme copieux en début de saison. Quatre Romands avec Swiss Cycling L'équipe Swiss Cycling sera présente pour la 3e fois au départ du TdR. Le chef de file sera le médaillé olympique de VTT, Mathias Flückiger. On retrouvera également les Romands Robin Froidevaux, Yannis Voisard, Antoine Debons et Valère Thiébaud. Le budget de la course se monte à 4,5 millions de francs. Particularité: après 20 ans, le leader de la course ne revêtira plus le maillot jaune, mais retrouvera le maillot vert.

Sergio Ramos aimerait jouer trois ans au PSG Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Sergio Ramos a dit lundi sur Prime Vidéo espérer jouer jusqu'en 2024 au Paris St-German, où ses débuts ont pourtant été minés par les blessures. Le défenseur espagnol est sous contrant jusqu'en 2023. "J'aimerais jouer entre quatre à cinq ans de plus au haut niveau puis vivre une autre expérience", a déclaré l'ex-capitaine du Real Madrid, qui est âgé de 36 ans. "Ici, j'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois, un de plus, et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit bien concentré", a-t-il ajouté. Arrivé libre l'été dernier à Paris, Ramos n'a joué que sept matches avec le PSG, le dernier samedi à Clermont (victoire 6-1), mais pas un seul en Ligue des champions. Le défenseur central souffre de problèmes physiques récurrents depuis la saison dernière. Il devait apporter son vécu, son tempérament et son expérience hors norme au club parisien pour l'aider à franchir un cap en Ligue des champions.

Kloten s'impose en prolongation face à Olten Dario Meyer a inscrit le but de la victoire pour Kloten lundi Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Kloten a remporté l'acte I de la finale des play-off de Swiss League, prévue au meilleur des cinq matches. Les banlieusards zurichois se sont imposés 2-1 après prolongation lundi face à Olten. Les Aviateurs ont forcé la décision après 48'' de jeu dans la deuxième période supplémentaire sur une réussite de Dario Meyer. Le no 88 de Kloten avait déjà cru avoir offert la victoire à son équipe à la 79e minute, mais son but avait été annulé à la surprise générale après consultation de la vidéo. Kloten a fêté un succès mérité, malgré un manque cruel d'efficacité dans son jeu de puissance. La troupe du coach Jeff Tomlinson a ainsi bénéficié de deux périodes de double supériorité numérique, durant 47'' dans le premier tiers et pendant 1'28'' à la fin de la deuxième période, sans trouver la faille. Olten a pour sa part inscrit le 1-1 avec un homme de plus sur la glace grâce à Gary Nunn (15e), cinq minutes après qu'Andri Spiller avait ouvert la marque pour Kloten (10e). Mais les Souris de Lars Leuenberger ont manqué le coche à un moment décisif dans cette situation, à l'entame de la première prolongation.

Pas de Mondial pour Gaëtan Haas Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse devra composer sans Gaëtan Haas lors du prochain championnat du monde, prévu du 13 au 29 mai. Le capitaine du HC Bienne a expliqué à la chaîne "TeleBielingue" qu'il ne se sentait "pas à 100% en forme". Gaëtan Haas estime qu'il ne serait pas normal qu'il dispute ce tournoi en la circonstance. Médaillé d'argent au Mondial 2018, le centre de 31 ans a disputé cette année ses deuxièmes Jeux olympiques.

Les Lakers limogent leur entraîneur Frank Vogel Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Les Los Angeles Lakers ont annoncé lundi le limogeage de leur entraîneur Frank Vogel. Celui-ci fait les frais d'une saison 2021/22 très en deçà des objectifs de l'équipe de basket NBA. "C'est une décision extraordinairement difficile à prendre. Mais nous avons le sentiment qu'elle est nécessaire à ce stade", a expliqué le directeur général de la franchise, Rob Pelinka, dans un communiqué. En poste depuis l'été 2019, Frank Vogel avait décroché le titre de champion NBA lors de sa première saison à la tête des Lakers de LeBron James. Mais il n'a pas pu qualifier cette année son équipe pour les play-off, après avoir connu l'élimination dès le 1er tour l'an passé.

Stade partiellement fermé pour Atlético-Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL L'UEFA a ordonné lundi la fermeture d'une partie du stade Wanda Metropolitano de Madrid pour le quart de finale retour de Ligue des champions entre l'Atlético et Manchester City mercredi. Le "comportement discriminatoire" de certains supporters espagnols est en cause. Le club madrilène, défait 1-0 en Angleterre lors du match aller, devra désigner avant la rencontre le ou les secteurs fermés. Ceux-ci "devront comprendre au moins 5000 places", précise l'organe disciplinaire de l'instance européenne. Par ailleurs, les tribunes madrilènes devront arborer "une banderole portant l'inscription NoToRacism "avec le logo de l'UEFA", ajoute l'organisation. Vendredi, l'UEFA avait ouvert une enquête disciplinaire contre le champion d'Espagne en titre en raison du "comportement discriminatoire" de ses supporters lors du match aller le 5 avril, ainsi que pour "jet de projectiles". Le quotidien espagnol Marca a de son côté diffusé une vidéo montrant des supporters madrilènes faisant un salut nazi dans les tribunes de l'Etihad Stadium. Selon le Manchester Evening News, la police mancunienne a arrêté plusieurs personnes et ouvert des procédures pour racisme et violences. Suspensions provisoires Par ailleurs, cette fois en Conference League, la commission disciplinaire de l'UEFA a suspendu provisoirement l'entraîneur du club norvégien Bodö/Glimt, Kjetil Knutsen, ainsi que l'entraîneur des gardiens de l'AS Roma, Nuno Santos, le temps de statuer sur la bagarre qui a opposé les deux hommes la semaine dernière après le quart de finale aller remporté par les Norvégiens (2-1).

Fazzini rejoint la sélection suisse Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Luca Fazzini rejoint finalement le premier camp d'entraînement de l'équipe de Suisse en vue du championnat du monde. L'attaquant de Lugano a été sélectionné lundi par Patrick Fischer. Le Tessinois n'était pas certain de pouvoir répondre à la convocation du coach après l'élimination de son club en quart de finale des play-off face à Zoug. Touché sur le plan physique, il a subi des examens médicaux qui se sont révélés satisfaisants. Cette première semaine de préparation au championnat du monde (13-29 mai) sera marquée par deux matches face à la France, vendredi à Megève et dimanche à Bâle. Patrick Fischer dispose de deux gardiens, huit défenseurs et désormais 14 attaquants.

Wawrinka battu en trois sets par Bublik Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 236) a chuté d'entrée dans le Masters 1000 de Monte-Carlo, son deuxième tournoi depuis son retour à la compétition. Le vainqueur de l'édition 2014 s'est incliné 3-6 7-5 6-2 au 1er tour devant le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 36). Le Vaudois est pourtant en net progrès depuis le 29 mars, date de sa défaite subie face à Elias Ymer dans le Challenger de Marbella, où il avait disputé son premier match depuis le 9 mars 2021. Mais son physique l'a trahi lundi sous le soleil monégasque. Diminué, Stan Wawrinka n'a pas pu donner sa pleine mesure au troisième set face à Alexander Bublik. En difficulté sur les nombreuses courses que les amorties du Kazakhe l'ont contraint à effectuer, il a rapidement lâché prise pour se retrouver mené 5-1. L'issue de cette partie est d'autant plus frustrante que l'ex-no 3 mondial a montré de très belles choses dans les deux premiers sets. Plus constant, plus percutant et plus conquérant qu'à Marbella, il a dominé les débats pendant plus d'une heure. Stan a eu sa chance Mais son manque de compétition et d'automatismes l'a trahi au moment de porter l'estocade. Stan Wawrinka a pourtant eu sa chance, mais il n'est ainsi parvenu à concrétiser l'une des trois balles de break dont il a bénéficié dans cette deuxième manche. Et le Vaudois de 37 ans a craqué sur son service dans le "money time". Il est parvenu à écarter trois balles de set à 4-5, mais a commis la faute en coup droit sur la quatrième à 5-6. La troisième manche ne fut ensuite qu'un chemin de croix pour lui.

L'Américaine Alysa Liu prend sa retraite à seize ans Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco L'Américaine Alysa Liu, 7e des Jeux olympiques 2022 de Pékin, a décidé à 16 ans de mettre un terme à sa carrière. Elle estime avoir "atteint tous (ses) objectifs". "Ce post pour vous dire que je mets un terme à ma carrière. J'ai commencé le patinage à cinq ans, j'ai passé onze années sur la glace avec ses hauts et ses bas (...) Je n'aurais jamais pensé réussir tout ce que j'ai accompli, je suis si heureuse", a-t-elle écrit ce week-end sur Instagram. "Maintenant que j'ai atteint tous mes objectifs en patinage, l'heure est d'avancer dans ma vie, le patinage m'a tant appris sur la vie, plus que je ne l'avais anticipé", a-t-elle ajouté. Liu est entrée dans l'histoire du patinage américain en remportant à 13 ans, en 2019, le titre de championne des Etats-Unis seniors, un record de précocité. Sa préparation pour les JO 2022 a été perturbée par le Covid-19: positive au coronavirus, elle a manqué les sélections américaines en janvier, mais a été retenue pour Pékin où elle a terminé 7e. Le mois suivant, elle a décroché la médaille de bronze lors des Mondiaux 2022, en l'absence des Russes, offrant aux Etats-Unis une première médaille mondiale dans l'épreuve féminine depuis 2016.

419'000 spectateurs sur quatre jours au GP d'Australie Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Près de 420'000 fans, 419'114 très exactement selon les organisateurs, ont investi l'Albert Park en quatre jours pour le retour du Grand Prix d'Australie de F1 au calendrier mondial. Ce nouveau record pour l'épreuve, et l'une des plus grandes audiences cumulées de l'histoire de la F1 sur un week-end, dépasse le score de 401'000 spectateurs réalisé en 1996 pour la première édition du GP d'Australie à Melbourne, après onze ans passés à Adelaïde. Charles Leclerc, le pilote monégasque de Ferrari, a gagné dimanche devant 128'294 fans, mais ils étaient déjà 55'107 jeudi pour profiter de l'ambiance décontractée et ensoleillée, autour du paddock et dans les stands, alors qu'aucune F1 n'a roulé ce jour-là. En 2021, 400'000 fans s'étaient déplacés sur le Circuit des Amériques pour le GP des USA à Austin. Le record en Australie est toujours de 520'000 spectateurs en 1995, pour la dernière édition à Adelaïde, dans un pays dingue de sport. Les organisateurs estiment que l'effet Netflix, et donc les nouveaux fans créés par la série documentaire "Drive To Survive", explique en partie ce succès, en plus des annulations de 2020, à la dernière minute, et en 2021, pour les mêmes raisons sanitaires. Le héros local, Daniel Ricciardo, originaire de Perth, a été très suivi mais a dû se contenter de la 6e place dimanche dans sa McLaren à moteur Mercedes, derrière son coéquipier britannique Lando Norris.

Deux assists pour Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker La soirée de dimanche fut belle pour Nino Niederreiter. Le Grison a signé deux assists lors d'un match remporté 5-2 par Carolina face à Anaheim. Les Hurricanes ont ainsi repris la tête de la Metropolitan Division en NHL. Nino Niederreiter, qui affiche désormais 39 points à son compteur 2021/22, a été crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0 (6e minute) puis sur le 4-2 (54e) des Canes. Ces deux réussites ont été l'oeuvre de Jordan Staal, auteur d'un triplé dimanche à Raleigh. Kevin Fiala a pour sa part réussi un assist sous le maillot de Minnesota, qui a dominé Los Angeles 6-3 après avoir été mené 3-0 dès la 11e minute. Le Wild consolide ainsi sa place dans le top 3 de la Central Division, dominée par Colorado. Josi "muet" à Pittsburgh Quatrième de cette Division et pour l'heure en position d'atteindre les play-off grâce à une "wild card", Nashville s'est incliné 3-2 après prolongation face aux Penguins. Roman Josi est resté "muet" à Pittsburgh, où Sidney Crosby a signé son 1400e point en saison régulière en marquant le but de la victoire. A noter également le 6e but inscrit cette saison par Philipp Kurashev. Le Bernois (18 points en 59 matches dans cet exercice 2021/22) a néanmoins connu la défaite avec Chicago, dominé 6-4 par les Dallas Stars. Des Stars qui détiennent pour l'heure la deuxième "wild card" à l'Ouest, avec un point de retard sur Nashville.

Atlanta bat Houston mais reste 9e à l'Est Clint Capela (15) et les Hawks affronteront Charlotte mercredi en barrage Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Atlanta a conclu la saison régulière sur une victoire en s'imposant 130-114 à Houston dimanche. Les Hawks de Clint Capela terminent donc au 9e de la Conférence Est et affronteront donc le 10e Charlotte mercredi dans un premier barrage. Finaliste malheureuse de la Conférence Est l'an passé, la franchise géorgienne doit gagner deux matches pour accéder aux play-off. S'ils s'imposent à domicile face aux Hornets. Clint Capela et ses équipiers affronteront vendredi le perdant de Brooklyn-Cleveland pour l'obtention du 8e et dernier ticket donnant accès aux séries. Les Hawks - qui défieraient Miami en cas de qualification pour ces play-off - ont dominé les débats dimanche sur le parquet de la moins bonne équipe de la saison (20 victoires pour 62 défaites pour les Rockets). Atlanta a cueilli son 43e succès dans ce championnat régulier grâce notamment aux 28 points et 11 assists de Trae Young. Clint Capela a quant à lui fait le job face à son ancienne équipe. L'intérieur genevois a compilé 18 points (à 7/10 au tir) et 13 rebonds (dont 7 captés en phase offensive). Meilleur rebondeur de la Ligue la saison dernière, il termine 4e cette fois-ci avec en moyenne 11,8 prises par rencontre.