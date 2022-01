Nadal bat un record de Federer +++ Holdener encore battue en slalom

Djokovic "n'est pas vacciné", souligne le gouvernement australien Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Le gouvernement australien souligne dimanche que le no 1 mondial Novak Djokovic "n'est pas vacciné contre le Covid-19". Il estime que son combat juridique pour rester dans le pays est voué à l'échec, à la veille de l'examen de son recours. Dans des conclusions longues de 13 pages rendues publiques dimanche, avant l'audience prévue lundi matin, les avocats du gouvernement australien mettent en avant le fait que le champion serbe n'est "pas vacciné". Le visa de Djokovic, 34 ans, a été annulé à son arrivée à Melbourne en milieu de semaine et il est consigné depuis dans un centre de rétention de la ville, le Park Hotel. Lors d'une audience publique prévue lundi matin à 10h00 locales (minuit dimanche heure suissse), le juge fédéral Anthony Kelly doit examiner le recours du no 1 mondial, qui a fait le voyage pour participer à l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, qui débute le 17 janvier. Hostile aux vaccins, Djokovic a obtenu une exemption à la vaccination obligatoire pour entrer en Australie au motif d'un test positif au Covid-19 le 16 décembre dernier en Serbie (après une première contamination en juin 2020), selon ses avocats. Mais, selon les formulaires d'exemption de vaccination des autorités fédérales australiennes, une infection antérieure au Covid-19 n'est pas une raison valable pour ne pas se faire vacciner. Djokovic a par ailleurs participé à plusieurs événements publics les jours suivants, sans porter de masque. Argument rejeté Les personnes non vaccinées ont plus de risques de contaminer d'autres personnes et donc d'alourdir la charge de travail des systèmes de santé, rappellent les avocats du gouvernement australien dans leurs conclusions qui seront examinées lundi. Les avocats consultés par la ministre australienne de l'Intérieur Karen Andrews rejettent aussi l'argument selon lequel Djokovic n'a pas été traité de manière équitable par le douanier qui l'a accueilli. Selon eux, le Serbe a eu tout le temps nécessaire pour expliquer son cas à l'officier d'immigration de l'aéroport de Melbourne et a également eu celui, au préalable, de contacter ses avocats, contrairement à ses affirmations. "Cette demande de visa doit être refusée", plaident donc les avocats du gouvernement australien.

Doublé autrichien à Adelboden, 4 Suisses dans le top 10 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Autrichien Johannes Strolz a remporté à la surprise générale le slalom d'Adelboden. Superbe résultat d'ensemble des Suisses avec quatre hommes dans le top 10. Si le slalom d'Adelboden était un match de foot, on pourrait dire qu'il s'agit d'une victoire 2-0 pour l'Autriche. Derrière la surprise Johannes Strolz, la Wunderteam a placé Manuel Feller à 0''17. Et sans la présence de l'Allemand Linus Strasser au troisième rang, ce sont trois Suisses qui auraient suivi les deux Autrichiens. Attendus sur le Chuenisbärgli, les Suisses n'ont pas failli, mais il a manqué une petite étincelle pour revivre les moments de la victoire de Daniel Yule en 2020 et le succès de Marco Odermatt la veille en géant. Meilleur Helvète, Ramon Zenhäusern a pris la 4e place. Le géant de Bürchen a skié de manière très solide. Dommage qu'il n'ait pas su profiter de ses longs segments sur le plat pour s'offrir quelques précieux centièmes. "Surtout après les deux premiers résultats de cette saison, je suis très satisfait de cette 4e place, a relevé le Haut-Valaisan au micro de la RTS. Ca fait beaucoup de bien. Mais ça m'énerve quand même un petit peu de ne pas monter sur la boîte. Je pense que la banane avant le plat m'a coûté cette place. Mais bon, maintenant je vais pouvoir remplir tous les formulaires pour la Chine. (il rit)" Derrière "RZ", on retrouve Luca Aerni. Le skieur des Barzettes au physique diamétralement opposé à celui de son compère cantonal produit un ski de qualité. "Je suis sur le bon chemin et ça va payer sur le mois de janvier, a-t-il admis. Tous les Suisses ont montré qu'ils pouvaient être là. Est-ce une pression en moins pour les JO? Oui...même si je n'avais pas encore trop pensé à ça. Et il n'y a pas que le ski. Avec le covid, il faut espérer ne pas le choper d'ici-là." Perfectibles, Loïc Meillard et Daniel Yule ont eux aussi maîtrisé leur course avec ce sentiment qu'il ne manque pas grand-chose pour jouer le podium. Meillard a fini 6e et Yule 8e. Parmi les autres Suisses, on retrouve encore Tanguy Nef à la 13e place. Premier à s'élancer en deuxième manche, Marc Rochat a grignoté 12 places pour terminer 18e, mais le Vaudois aurait pu et dû réussir un beau coup sans une grosse faute à mi-parcours. 14e de la première manche, Sandro Simonet a malheureusement connu l'élimination sur le deuxième tracé.

Slalom de Kranjska Gora: Holdener battue de peu par Vlhova Wendy Holdener 2e du slalom de Kranjska Gora Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Wendy Holdener a terminé 2e du slalom de Kranjska Gora. La Schwytzoise a été battue de 0''23 par la star de la discipline Petra Vlhova, alors qu'Anna Swenn Larsson a terminé 3e. Forcément heureuse, mais forcément frustrée au fond d'elle-même. Car si la skieuse d'Unteriberg signe son 29e podium sur le virage court en Coupe du monde, elle est passée tout près de sa première victoire dans la discipline pour son 100e slalom. L'histoire aurait été magnifique et aurait enfin consacré celle qui semble tourner autour de ce succès sans jamais y avoir droit. Mais malgré une deuxième manche d'excellente facture, il a manqué un petit quelque chose sur le bas du tracé pour passer devant Petra Vlhova, Madame slalom depuis quelques années maintenant. Avec seulement 0''08 de bonus au terme du parcours initial, Wendy Holdener n'avait aucune marge. Mais ce deuxième rang démontre que la Schwytzoise de 28 ans a les capacités pour aller chercher une quatrième médaille olympique après les trois récoltées à Pyeongchang. Deux autres Suissesses ont marqué des points en Slovénie. Elena Stoffel a pris la 21e place et Nicole Good la 23e. En l'absence de Camille Rast, Aline Danioth et Mélanie Meillard, toujours à l'isolement en raison du covid, les principaux espoirs helvétiques, en plus d'Holdener, reposaient sur les épaules Michelle Gisin. Mais l'Obwaldienne, tracassée par la sortie de piste de son ami Luca De Aliprandini samedi lors du géant d'Adelboden, a enfourché après trois piquets. Une rareté pour ce métronome qu'est Gisin. Hormis son élimination lors de l'épreuve des derniers Mondiaux, il faut remonter à mars 2017 et un slalom à Aspen pour trouver trace d'une sortie de piste dans cette discipline. Même surprise lors de la deuxième manche avec Mikaela Shiffrin, 3e sur le premier tracé et qui était en train d'écraser la course au moment de son erreur. Ce zéro pointé de l'Américaine permet à Vlhova de revenir sur ses talons au général de la Coupe du monde et de s'envoler en slalom puisqu'elle compte 580 points sur les 600 possibles.

Le Canada remporte le titre face à l'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/DEAN LEWINS Le Canada a remporté dimanche à Sydney l'ATP Cup face à l'Espagne, succédant à la Russie dans ce jeune tournoi par équipe dont la première édition remonte à 2020. Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont remporté les deux matchs de simple, permettant au Canada de triompher. C'est Auger-Aliassime, 21 ans et 11e mondial, qui a appporté le point de la victoire en s'imposant 7-6 (7/3) 6-3 face à Roberto Bautista (19e). Un peu plus tôt, Shapovalov (14e) avait pris le meilleur sur Pablo Carreno (20e) 6-4 6-3 .

Nadal titré pour son retour sur le circuit Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Rafael Nadal a remporté le tournoi ATP 250 de Melbourne pour son retour sur le circuit après cinq mois d'absence, aux dépens de l'Américain Maxime Cressy (112e), battu 7-6 (8/6) 6-3 dimanche. Un succès qui fait du bruit à huit jours de l'Open d'Australie (17-30 janvier). Nadal, 35 ans et désormais no 6 mondial, était quasiment à l'arrêt depuis sa demi-finale perdue à Roland-Garros en juin dernier, à cause de son pied gauche récalcitrant, à l'exception de deux matches joués début août à Washington. L'Espagnol a été contaminé par le Covid-19 fin décembre lors d'un tournoi exhibition à Abou Dhabi.

Slalom d'Adelboden: Aerni 3e provisoire, bagarre totale Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Il y aura un suspense incroyable lors de la 2e manche du slalom d'Adelboden. Luca Aerni pointe au 3e rang provisoire à 0''05 des Autrichiens Manuel Feller et Fabio Gstrein. Rarement course de slalom aura été aussi indécise avant la deuxième manche. Pour se rendre compte de la densité, il suffit de prendre les coureurs dans la même seconde. Ils ont ainsi 17 des trente premiers à être descendus sous les 55 secondes. Et parmi ces athlètes, on retrouve les six Suisses. Outre Aerni, Ramon Zenhäusern pointe au 6e rang à 0''16, Daniel Yule est 9e à 0''50, Sandro Simonet 11e à 0''62, Tanguy Nef 13e à 0''65 et Loïc Meillard 14e à 0''80. La deuxième manche aura lieu à 13h30.

Slalom de Kranjska Gora: Holdener vire en tête Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Wendy Holdener vire en tête après la première manche du slalom de Kranjska Gora. Michelle Gisin a pour sa part enfourché la 3e porte. La skieuse d'Unteriberg a réussi "l'exploit" de terminer ce premier run devant Petra Vlhova et Mikael Shiffrin. La Schwytzoise s'est fendue d'une très bonne mise en action et d'un excellent bas de piste. Suffisant pour lui offrir 0''08 de bonus sur Petra Vlhova et 0''25 sur Mikaela Shiffrin. Wendy Holdener aura toutefois la pression, elle qui n'a jamais gagné en slalom en Coupe du monde, mais qui compte 28 podiums. En l'absence de Camille Rast, Aline Danioth et Mélanie Meillard, toujours à l'isolement en raison du covid, les principaux espoirs helvétiques, en plus d'Holdener, reposaient sur les épaules Michelle Gisin. Mais l'Obwaldienne, tracassée par la sortie de piste de son ami Luca De Aliprandini à Adelboden, a enfourché après trois piquets. Une rareté pour ce métronome qu'est Gisin. Hormis son élimination lors de l'épreuve des derniers Mondiaux, il faut remonter à mars 2017 et un slalom à Aspen pour trouver trace d'une sortie de piste dans cette discipline. La deuxième manche aura lieu à 12h30.

Huit Suisses et Suissesses en qualifications Stricker affrontera un Egyptien au 1er tour des qualifications de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/MANUEL LOPEZ Pas moins de huit Suisses - six chez les dames, deux chez les messieurs - disputeront les qualifications de l'Open d'Australie. Stefanie Vögele (no 25) est toutefois la seule représentante de Swiss Tennis à faire partie des têtes de série. L'Argovienne se mesurera à l'Australienne Alexandra Bozovic au 1er tour. Conny Perrin sera opposée à la Suédoise Mirjam Bjorklund, Susan Bandecchi à l'Australienne Arina Rodionova, Ylena In-Albon à la Canadienne Rebecca Marino, Simona Waltert à l'Argentine Paula Ormaechea et Leonie Küng à la Géorgienne Ekaterine Gorgodze. Dominic Stricker et Marc-Andrea Hüsler sont les deux Helvètes engagés dans les qualifications du tableau masculin à Melbourne. Le grand espoir bernois de 19 ans se frottera à l'Egyptien Mohamed Safwat pour le premier match de sa carrière en Grand Chelem, alors que le gaucher zurichois affrontera l'Italien Alessandro Giannessi.

Un tirage compliqué pour Bencic à Sydney Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Belinda Bencic (WTA 23) n'aura pas la tâche facile pour son premier match de l'année. La St-Galloise affrontera en effet la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 5) au 1er tour à Sydney. Testée positive au Covid-19 après l'exhibition d'Abou Dhabi, Belinda Bencic a débarqué en Australie une semaine plus tard que prévu, déclarant forfait pour Adelaide en raison d'un "timing trop serré" après sa quarantaine. Barbora Krejcikova démarre elle aussi sa saison à l'occasion de ce tournoi WTA 500. Belinda Bencic a remporté les deux duels qui l'ont opposée à la Tchèque, tête de série no 3 du tableau à Sydney. Elle s'était imposée en trois sets en 8e de finale du tournoi olympique de Tokyo, où elle s'était parée d'or, avant de l'emporter en deux manches lors de la phase finale de la Billie Jean King Cup en novembre. Jill Teichmann (WTA 37) et Viktorija Golubic (WTA 43) seront quant à elles en lice à Adelaide pour un tournoi WTA 250. La gauchère, tête de série no 7 du tableau, se mesurera à une qualifiée au 1er tour. La Zurichoise se mesurera pour sa part à la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 35), vice-championne olympique à Tokyo.

La première étoile pour Josi, deux assists pour Meier Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Roman Josi et Timo Meier ont à nouveau été décisifs en NHL samedi. Le défenseur bernois a été désigné première étoile d'un match gagné 4-2 par Nashville sur la glace des Coyotes de Janis Moser, alors que l'attaquant appenzellois a signé deux assists au cours d'une partie gagnée 3-2 après prolongation par San Jose à Philadelphie. Crédité d'une mention d'aide sur le 3-0 de Nashville marqué par Tanner Jeannot à la 19e minute, Roman Josi a inscrit le 4-1 à la 48e en supériorité numérique d'un tir du poignet précis. Il affiche ainsi désormais une moyenne d'un point par match cette saison (12 buts et 22 assists en 34 rencontres disputées). Bien parti pour battre son record personnel (65 points en 69 matches en 2019/20, le Bernois est le meilleur compteur d'une équipe de Nashville qui a cueilli samedi sa quatrième victoire consécutive, la 11e dans ses 13 dernières sorties. Le capitaine des Preds a d'ailleurs réalisé 14 points dans ses 11 derniers matches. 38 points pour Meier Timo Meier en est quant à lui à 38 points cette saison (en 31 parties!), ce qui fait de lui le 9e pointeur de la Ligue. L'Appenzellois a réussi samedi ses 23e et 24e assists, dans une rencontre où San Jose fut mené 2-0. Il a signé la passe décisive sur les deux premières réussites de Tomas Hertl, auteur de son troisième but de la soirée après 24'' en "overtime". Kevin Fiala a également brillé samedi, réussissant un assist avant de transformer son penalty lors d'un "shootout" qui a permis à Minnesota de s'imposer à Washington (3-2). Le St-Gallois a été désigné troisième étoile de ce match. Nico Hischier a quant à lui marqué son 7e but de la saison pour les Devils, battus 4-3 sur la glace des Blue Jackets de Dean Kukan.

Liga: Benzema passe la barre des 300 buts avec le Real Madrid Karim Benzema: 301 buts avec le Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/MARISCAL Le Real Madrid s'est repris après sa défaite à Getafe. Il a battu Valence 4-1 lors de la 20e journée de Liga et renforcé sa place de leader. Auteur du 1-0 sur penalty à la 43e et du 4-1 final à la 88e, Karim Benzema a signé les 300e et 301e buts de sa carrière pour le Real. L'attaquant français est quatrième dans cette hiérarchie dominée par Cristiano Ronaldo (451) devant Raul (323) et Alfredo di Stefano (308). Contre Valence, les deux autres réussites ont été l'oeuvre de Vinicius (52e/61e). Barcelone a pour sa part égaré deux nouveaux points en faisant 1-1 à Grenade. Luuk de Jong avait donné l'avantage aux Catalans (57e), mais Puertas a arraché un point pour les siens à la 89e.

Lausanne commence l'année avec un succès dans le derby Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Après trois défaites de suite en décembre, Lausanne a bien commencé l'année. Les Vaudois se sont imposés 3-1 contre Genève-Servette dans l'unique match de National League à l'affiche. Comme la veille contre Ambri-Piotta, les Genevois ont raté leur première période. La faute aussi aux Lausannois, qui ont largement pressé leur adversaire dans leur camp. Le héros côté servettien, ce n'était pas Henryk Tömmernes, mais plutôt le portier Dominic Nyffeler. Même si Marco Miranda a gâché la plus belle occasion genevoise en butant sur un Tobias Stephan des grands soirs (9e), c'est Lausanne qui a pu ouvrir le score par le Canadien Francis Paré après un renvoi généreux de Nyffeler (17e). Une avance au score parfaitement méritée pour les joueurs de John Fust. La première pause a de nouveau permis aux Genevois de se remettre dans le match. Ce fut à leur tour de dominer mais avec un cruel manque d'efficacité dans le dernier geste. Même lorsqu'ils ont évolué à 5 contre 3 pendant 50''. Pire, ils ont réussi à encaisser un but dans la dernière minute du deuxième tiers-temps quand Tim Bozon, bien inspiré, a pu surprendre Nyffeler dans un angle difficile. Les Genevois ont finalement réduit le score par Tyler Moy à 5 contre 4, mais ils n'ont jamais pu battre une deuxième fois un Tobias Stephan, étincelant, qui n'avait plus joué depuis le 2 novembre suite à une blessure. Finalement, Lausanne a arraché un succès mérité, scellé par un but de Martin Gernat, inscrit dans la cage vide (59e). Ainsi pour la troisième fois de la saison en trois matches, les hommes de John Fust ont quitté la glace en vainqueur contre Genève-Servette. Ils ont également mis fin à la série de cinq victoires de rang des Servettiens. De quoi se redonner un moral de vainqueur. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71. 2. Rapperswil-Jona Lakers 35/67. 3. Zoug 32/63. 4. Davos 34/62. 5. Bienne 34/61. 6. Zurich Lions 34/58. 7. Lugano 34/51. 8. Lausanne 33/46. 9. Berne 32/45. 10. Genève-Servette 33/44. 11. Ambri-Piotta 34/39. 12. Langnau Tigers 35/32. 13. Ajoie 34/18.

Bundesliga: Borussia Dortmund revient à six points du leader Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Borussia Dortmund a profité du faux pas du Bayern Munich vendredi pour revenir à six points du leader de la Bundesliga. Le BVB a gagné 3-2 à Francfort contre l'Eintracht, après avoir été mené 2-0. La partie semblait mal engagée pour Dortmund, puisque Santos Borré trompait deux fois Gregor Kobel (15e/24e). Le Borussia a cependant renversé la situation en fin de rencontre, grâce à des réussites d'Hazard (71e), Bellingham (87e) et Dahoud (89e). Ces trois points conquis in extremis relancent un peu le suspense dans la course au titre après la 18e journée. Par ailleurs, le duel entre les entraîneurs suisses Gerardo Seoane et Urs Fischer s'est conclu sur un nul: Bayer Leverkusen et Union Berlin se sont en effet séparés sur un score de 2-2.

Bischofshofen: Killian Peier 14e en Coupe du monde Killian Peier en plein vol dans le ciel de Bischofshofen Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Killian Peier a un peu mieux appréhendé le tremplin de Bischofshofen samedi. Le Vaudois s'est classé 14e de l'épreuve Coupe du monde remportée par le Norvégien Marius Lindvik. Lors de la récente Tournée des quatre tremplins, Peier avait dû se contenter de résultats modestes à Bischofshofen (26e/28e). Cette fois, il est au moins parvenu à se rapprocher du top 10 grâce à des sauts de 130 et 129,5 m. Le Lucernois Gregor Deschwanden ne s'est quant à lui pas qualifié pour la finale après un saut modeste à 124,5 m qui l'a laissé en 32e position. Simon Ammann a fait l'impasse sur ce week-end. Doublé norvégien Lindvik s'est imposé avec des sauts de 133,5 et 139 m. Les Norvégiens ont signé le doublé avec la 2e place de Halvor Egner Granerud (133,5/136), le podium étant complété par l'Autrichien Jan Hoerl (131,5/137,5). Vainqueur de la Tournée et leader de la Coupe du monde, le Japonais Ryoyu Kobayashi a dû se contenter du 4e rang.