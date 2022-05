Nadal blessé +++ Nul frustrant pour GC

Nadal, blessé, éliminé par Shapovalov Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Rafael Nadal, blessé, a été éliminé en 8es de finale du Masters 1000 de Rome par le Canadien Denis Shapovalov (16e mondial), 1-6 7-5 6-2, à dix jours du début de Roland-Garros. Après avoir nettement dominé la première manche, l'Espagnol (4e) a petit à petit baissé de niveau jusqu'à avoir manifestement de grosses difficultés à se déplacer. Il souffre d'une blessure chronique au pied qui l'avait obligé l'an dernier à mettre un terme à sa saison dès le mois d'août. Il n'était revenu à la compétition qu'en janvier pour remporter l'Open d'Australie et porter à 21 le record de titres en Grand Chelem. Du coup, c'est Shapovalov qui affrontera le Norvégien Casper Ruud (10e) vendredi pour tenter de décrocher une place dans le dernier carré.

Nul frustrant de GC à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La lutte contre la place de barragiste en Super League sera âpre jusqu'au bout. Grasshopper a glané un nul à la fois important et rageant à Bâle (1-1) pour repasser devant Sion au classement. Les Sauterelles, plus efficaces, étaient bien parties pour remporter les trois points, suite à la magnifique ouverture du score par Riascos à la 50e, d'un tir dans la lucarne. Mais tout s'est gâté avec l'entrée en jeu de Herc à la 7e. A peine sur la pelouse, le milieu de terrain de Grasshopper écopait d'un premier avertissement, suivi d'un deuxième une minute plus tard. GC a fini à dix et n'a pu éviter l'égalisation d'Esposito à la 84e. Bâle, 2e, compte 2 points d'avance sur YB, 3e. Du côté de GC, ce nul a de quoi nourrir toutes les frustrations. L'équipe de Contini a tiré deux fois sur le poteau et aurait pu s'éloigner de la 9e place synonyme de barrage. Au lieu de cela, Grasshopper, 7e, ne compte qu'un point d'avance sur Lucerne (9e) et se retrouve à égalité de points avec Sion. Le sprint final s'annonce chaud. Lausanne accroche le champion Au Letzigrund, Lausanne a un peu terni la fête du FC Zurich, le nouveau champion, en allant faire match nul 2-2. Koyalipou a ouvert la marque pour le LS à la 32e pour son premier but de la saison. A la pause, le coach zurichois Breitenreiter a mis de la puissance dans le moteur de son équipe en introduisant Ceesay, auteur du 1-1 à la 56e (son 19e but de la saison) et Doumbia. Mais Kukuruzovic transformait un penalty pour Lausanne (1-2, 63e) pour une faute de Guerrero sur Mahou, avant que Marchesano sauve les meubles pour Zurich dans les arrêts de jeu (2-2), exploitant une mauvaise passe du gardien lausannois Kostadinovic.

Coutinho s'engage définitivement avec Aston Villa Image: KEYSTONE/AP/Mike Egerton Le meneur de jeu brésilien Philippe Coutinho, prêté cet hiver par Barcelone à Aston Villa, s'est engagé de façon permanente avec le club de Birmingham, jusqu'en 2026, a annoncé jeudi le club anglais. Le Barça a indiqué dans son communiqué que l'indemnité de transfert était de 20 millions d'euros et qu'il toucherait aussi 50% d'une éventuelle plus-value sur sa revente. C'est une belle prise pour les Villans, Coutinho ayant dynamisé leur entre-jeu et inscrit 4 buts pour 3 passes décisives.

Djokovic étouffe Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI La marche était trop haute pour Stan Wawrinka. Il s'est incliné 6-2 6-2 en 8es de finale du Masters 1000 de Rome devant Novak Djokovic pour son premier "grand match" depuis son retour sur le circuit. Le score est un peu sévère. Wawrinka (ATP 361) n'a pas démérité face au Serbe, quintuple vainqueur du tournoi et contre lequel il restait sur deux victoires. Mais c'était avant sa double opération de l'an dernier. Le Vaudois avait prévenu la veille: il a encore besoin de temps, d'entraînement et de compétition pour retrouver le niveau lui permettant de rivaliser avec les meilleurs. Djokovic appliqué Le numéro 1 mondial n'a pas commis l'erreur de prendre ce match à la légère. Djokovic a serré le jeu à chaque fois que Wawrinka affichait des velléités de revenir dans le match. L'homme aux 20 titres de Grand Chelem a par exemple sauvé cinq balles de premier jeu en deuxième manche pour réaliser le break d'entrée, comme il l'avait fait dans le premier set. Wawrinka a par moments fait jaillir quelques éclairs de sa raquette, en coup droit comme en revers, mais Djokovic s'est montré beaucoup plus constant. Le Serbe a aussi distillé quelques amorties qui ont coupé les jambes du Vaudois. Implacable sous le soleil romain, il a converti cinq de ses six balles de break. Juste avant Roland-Garros, Stan Wawrinka peut se dire qu'il a effectué un pas important malgré cette lourde défaite. Ses deux victoires en trois manches aux tours précédents et cette bataille malheureusement déséquilibrée contre "Djoko" devraient l'avoir remis sur les rails. Quant à Djokovic, toujours à la recherche d'un premier titre en 2022, il poursuit sa montée en puissance. Son prochain adversaire sera le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 9).

Démare de nouveau vainqueur Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Bis repetita pour Arnaud Démare: le Français a enlevé son deuxième succès en deux jours sur le Giro en gagnant la 6e étape, jeudi, à Scalea, sur la côte de Calabre. Le coureur de l'équipe Groupama-FDJ, auteur d'un sprint étourdissant, a devancé de peu l'Australien Caleb Ewan. La photo-finish a été nécessaire pour les départager en raison de l'écart d'un boyau sur la ligne. L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) a gardé le maillot rose de leader conquis mardi à l'Etna. Démare, 30 ans, a remporté sa septième victoire d'étape dans le Giro. Il est devenu le coureur français le plus souvent victorieux dans ce classement des étapes, devant deux légendes, Jacques Anquetil et Bernard Hinault (6 étapes). Surpuissant L'étape, longue de 192 kilomètres, s'est résumée à un sprint après la longue échappée de l'Italien Diego Rosa, seul en tête sur 141 kilomètres. Rosa, parti à l'avant à... 169 kilomètres de l'arrivée, a été laissé à l'avant par le peloton mené par les équipiers de trois des principaux sprinters candidats au succès (Cavendish, Démare, Ewan). Mais, sur les longues lignes droites épousant la +Costa Tirrenica+, le dénouement était inéluctable: l'Italien, deuxième du Tour de Lombardie 2016, a été rejoint à l'entrée des 30 derniers kilomètres. Au sprint, Démare, surpuissant, a débordé in extremis Ewan. Le Britannique Mark Cavendish, vainqueur dimanche dernier en Hongrie, a pris cette fois la troisième place d'un sprint monumental au bout d'une très longue ligne droite. "C'était vraiment chaud, ça se joue à rien mais aujourd'hui c'est en ma faveur", a commenté le Picard. "L'équipe a fait un énorme travail, je ne pouvais pas avoir mieux". Vendredi, puncheurs et grimpeurs retrouvent un terrain favorable dans la 7e étape sur un parcours éprouvant de 196 kilomètres entre Diamante et Potenza. Quatre ascensions sont répertoriées entre le littoral calabrais et la préfecture du Basilicate, l'ancienne Lucanie, où l'arrivée est jugée au sommet d'un petit mur (350m à 8%).

Roman Josi forfait pour raisons familiales Roman Josi ne disputera pas le championnat du monde Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Coup dur pour l'équipe de Suisse! Roman Josi ne disputera pas le championnat du monde qui débute vendredi en Finlande. Le capitaine des Nashville Predators renonce pour des raisons familiales, sa femme attendant leur deuxième enfant pour le mois de juin. "La décision a été très difficile à prendre", explique le défenseur bernois, cité dans un communiqué de Swiss Ice Hockey. "Eu égard à ma situation personnelle, le timing du Mondial est malheureux. Je ne souhaite pas laisser ma femme seule à ce stade de la grossesse", souligne-t-il. Le défenseur Tobias Geisser, dont l'équipe des Hershey Bears vient d’être éliminée en AHL, et l’attaquant des Chicago Blackhawks Philipp Kurashev sont en revanche tous les deux arrivés à Helsinki. Ils remplacent dans l'effectif de Patrick Fischer Lukas Frick et Nando Eggenberger.

Teichmann bat Rybakina en trois sets Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Demi-finaliste à Madrid la semaine passée, Jil Teichmann (WTA 29) enchaîne avec une place en quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Rome. La Seelandaise s'est imposée 6-7 (3/7) 6-3 7-5 devant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 17) au 3e tour. Jil Teichmann est revenue de loin avant de décrocher son sixième succès de l'année face à une membre du top 20 mondial. Elena Rybakina a en effet servi pour le gain du match à 5-4 au troisième set, avant de perdre les trois derniers jeux d'une partie qui a duré près de trois heures. Le sang-froid de Teichmann La Kazakhe, qui avait été écrasée 6-3 6-1 par la gauchère seelandaise en 8e de finale à Madrid, a pourtant tout tenté dans le "money time". Elle a en effet obtenu un temps-mort médical alors qu'elle s'apprêtait à servir pour rester dans le match à 5-6 dans la manche décisive... Fâchée, Jil Teichmann a cependant su garder son sang-froid, même si le kiné a mis quelque cinq minutes pour rejoindre le court Pietrangeli du Foro Italico. La gauchère de 24 ans a remporté quatre des cinq derniers points, concluant cette rencontre sur sa première balle de match. Badosa ou Kasatkina en quarts Assurée d'améliorer encore son classement grâce à cette accession aux quarts de finale, Jil Teichmann affrontera vendredi Paula Badosa (WTA 3) ou Daria Kasatkina (WTA 23). Elle est menée 3-0 dans son face-à-face avec l'Espagnole, et a perdu l'unique duel livré face à la Russe.

Wawrinka, Berrettini et Stricker de la partie Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Stan Wawrinka (ATP 361) va faire son retour à Gstaad, où il n'a plus joué depuis 2013. Matteo Berrettini (ATP 8) et Dominic Stricker (ATP 178) ont également confirmé leur participation au Swiss Open (17-24 juillet), annoncent les organisateurs dans un communiqué. Finaliste malheureux sur la terre battue bernoise en 2005, pour sa troisième participation, Stan Wawrinka reste sur une expérience douloureuse à Gstaad. Il avait abandonné dans son 2e tour en 2013, en raison de problèmes de dos. Le Vaudois tente de revenir au plus haut niveau après sa double opération à un pied. Titré en 2018 dans la Roy Emerson Arena, Matteo Berrettini s'est depuis installé solidement parmi les dix premiers de la hiérarchie. Le finaliste de Wimbledon 2021 est actuellement au repos forcé à la suite d'une opération à la main droite. Il est le deuxième top 10 inscrit à Gstaad, après le tenant du titre Casper Ruud (ATP 10). Dominic Stricker (19 ans) disputera quant à lui son deuxième Swiss Open consécutif, lui qui avait été sorti d'entrée l'an dernier. Roberto Bautista Agut (ATP 19), Lorenzo Sonego (ATP 28), Benoît Paire (ATP 65), Christian Garin (ATP 45) et Richard Gasquet (ATP 77) seront également de la partie.

Les Warriors sombrent à Memphis Image: KEYSTONE/AP/Karen Pulfer Focht Golden State a sombré à Memphis. Face à un adversaire pourtant privé de sa star Ja Morant, les Warriors se sont inclinés 134-95 après avoir été menés de... 55 points (119-64) à la 36e minute. Malgré cette humiliation, Stephen Curry et ses coéquipiers gardent la main dans cette série. Ils mènent 3-2 et ils auront une seconde balle de match à jouer vendredi, cette fois à San Francisco où ils restent sur une série de sept victoires de rang. Une statistique souligne pourquoi cette défaite de Golden State revêt un caractère historique. Jamais en play-off, une équipe n'avait accusé un retard de 52 points (119-67) à la fin du troisième quarter. A l'Est, Milwaukee a regagné l'avantage du terrain. Les Bucks se sont imposés 110-107 à Boston pour mener 3-2 dans cette demi-finale de Conférence. Mené de 14 points (93-79) à 11 minutes de la fin du match, le Champion en titre a signé une belle remontada qui porte bien sûr la griffe de Giannis Antetokounmpo. Le Grec a inscrit 40 points pour maintenir son équipe à flot.

Les Rangers peuvent à nouveau y croire Image: KEYSTONE/AP/Matt Freed Les Rangers sont toujours en vie. Dans son antre du Madison Square Garden, New York s'est imposé 5-3 devant Pittsburgh pour ne plus être mené que 3-2 dans la série. New York revient de loin dans la mesure où les Penguins menaient encore 2-0 à la 35e minute. Mais les Rangers ont renversé la table avec trois buts inscrits en l'espace de 162''. Pittsburgh a dû, par ailleurs, composer sans Sidney Crosby dans le troisième tiers. Le maître à jouer des Penguins a été touché en haut du corps dans la deuxième période. Sa présence pour l'acte VI vendredi est incertaine. A Sunrise, Florida, la meilleure équipe de la saison régulière, a pris la main dans la série qui l'oppose à Washington. Les Panthers mènent désormais 3-2 après leur succès 5-3 dans une rencontre au cours de laquelle ils furent pourtant menés... 3-0. Avec deux buts et trois assists, Carter Verhaeghe a été le héros de la soirée.

Déroute sédunoise face à Lucerne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion s'est mis dans l'embarras. Les Valaisans se sont inclinés chez eux 3-1 contre Lucerne dans le match à ne pas perdre de la 34e journée de Super League Ils vont désormais trembler jusqu'au bout pour assurer leur maintien. Sans tranchant, les joueurs de Tramezzani ont reçu une leçon d'application et d'efficacité de la part de Lucernois qui ont engrangé à Tourbillon une quatrième victoire sur leurs cinq derniers matches. Les buts lucernois ont été inscrits par Sorgic juste avant la mi-temps suite à une intervention ratée du gardien Fikentscher, par Schulz à l'heure de jeu (0-2) et Dräger à la 72e (0-3), sous les sifflets du public stupéfait devant la passivité de la défense valaisanne. Le penalty transformé par Grgic pour Sion à la 86e n'a rien changé. Peur sur Tourbillon A deux tours de la fin, Sion ne compte plus qu'un point d'avance sur la formation de Suisse centrale, qui partage désormais la 9e place, celle du barragiste, avec Grasshopper, en déplacement Bâle ce jeudi. Après la 20e journée, les hommes de Tramezzani précédaient encore Lucerne de 14 unités. Jeudi de la semaine prochaine, Sion se déplacera à Lausanne avant d'accueillir Servette lors de l'ultime journée. Lucerne accueillera encore pour sa part YB avant de finir à Zurich contre le champion. Le FC Sion joue à se faire peur. On se souvient que l'an dernier, il n'avait dû son maintien qu'à sa victoire contre Thoune en barrage de promotion-relégation. Servette in extremis Servette est passé à deux doigts d'une cinquième défaite consécutive qui l'aurait plongé dans la zone dangereuse. Mais les Genevois, sur un penalty dicté après l'intervention de la VAR et transformé à la 92e par Oberlin, ont arraché le nul (2-2) chez eux contre Lugano. Trois des quatre buts ont été inscrits sur penalty après consultation de la vidéo. Le Luganais Lovric, à la 62e, a marqué le seul but dans une action de jeu pour le 2-1.

Stan Wawrinka défiera Novak Djokovic Stan Wawrinka: il a rendez-vous ce jeudi avec Novak Djokovic au Foro Italico. Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Stan Wawrinka enchaîne ! Deux jours après son succès face à Reilly Opelka, le Vaudois s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. Stan Wawrinka s'est imposé 7-6 (10/8) 3-6 6-4 devant Laslo Djere (ATP 58) dans une rencontre qui a dû lui rappeler de grands souvenirs: ceux des formidables combats qu'il avait livrés avant de devoir subir l'an dernier une double opération au pied. Ce succès acquis après 2h49' de jeu sur sa quatrième balle de match lui offre un rendez-vous de gala ce jeudi face au no 1 mondial Novak Djokovic. Les deux hommes s'affronteront pour la 26e fois, deux ans et demi après leur dernière rencontre qui avait vu Stan Wawrinka s'imposer avant la limite en huitième de finale de l'US Open. Ils se retrouveront pour la troisième fois au Foro Italico après la finale de 2008 et le huitième de finale de 2011 remportés par Novak Djokovic. Face à Laslo Djere, peut-être le joueur serbe le plus talentueux du moment derrière Novak Djokovic bien sûr, Stan Wawrinka a démonté une certaine force de caractère. Il a dû écarter deux balles de premier set dans un tie-break remporté 10/8 malgré deux doubles fautes avant de revenir au score au troisième set après avoir été mené 3-1. Mème s'il n'a pas encore retrouvé le jeu qui lui avait permis de gagner trois titres du Grand Chelem et de se hisser au troisième rang mondial, Stan Wawrinka a réussi des coups magnifiques pour revenir dans ce match et pour porter l'estocade. On pense notamment à cette amortie de coup droit sortie pratiquement de nulle part pour s'offrir une balle de match.

Démare s'impose au sprint Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté au sprint la 5e étape du Tour d'Italie, mercredi à Messine, le premier succès français depuis le départ. Il a devancé le Colombien Fernando Gaviria et l'Italien Giacomo Nizzolo en conclusion de cette étape de transition, pour la seconde journée sicilienne de l'épreuve. L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) est resté aux commandes du Giro après cette étape de 174 kilomètres comportant un col dans la première moitié de parcours. Plusieurs sprinters ont été distancés dans cette ascension. Si Démare a pu recoller au bas de la descente, à 75 kilomètres de l'arrivée, l'Australien Caleb Ewan et le Britannique Mark Cavendish n'ont pu revenir sur le peloton principal. Démare, qui est âgé de 30 ans, s'est imposé pour la première fois de l'année. Le Picard compte à son palmarès désormais 85 victoires, parmi lesquelles six étapes du Giro après un succès en 2019 et quatre en 2020 (en plus du maillot cyclamen du classement par points). "Savoir persévérer" "La montée a été difficile, on s'y attendait", a expliqué le Français. "J'ai perdu pas mal de temps mais les gars (de l'équipe) ont fait un super travail pour revenir dans la descente. On a repris vite la tête ensuite pour maintenir l'écart." "On sait de quoi on est capable", a ajouté l'ancien champion de France. "Dans le cyclisme, c'est difficile parfois de mettre en place les choses mais il faut savoir persévérer." Démare, qui était arrivé deuxième derrière Cavendish de la 3e étape du Giro, dimanche au lac Balaton, en Hongrie, s'empare du maillot cyclamen du classement par points. Jeudi, la course s'installe sur le continent et parcourt 192 kilomètres en Calabre entre Palmi et Scalea, sur une route plane après les 50 premiers kilomètres et favorable aux sprinteurs.

Ronald Araujo a pu sortir de l'hôpital mercredi Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA Le défenseur central du FC Barcelone Ronald Araujo est sorti de l'hôpital après des examens "satisfaisants", a annoncé son club mercredi. L'Uruguayen a été victime d'une commotion après un choc à la tête subi mardi lors d'un match contre le Celta Vigo. La durée de son absence dépendra de l'évolution de son état de santé. L'international uruguayen avait dû être évacué du Camp Nou en ambulance après un choc tête contre tête avec son jeune coéquipier Gavi peu après l'heure de jeu. Revenu à son poste en titubant et en grimaçant, il s'était ensuite effondré au sol, alors que le score était de 3-1. "On a eu peur, mais le docteur nous a rassurés, il nous a dit qu'il était conscient, qu'il allait bien, qu'il était hors de danger. Il va passer la nuit à l'hôpital par précaution, mais il va bien, il pourra peut-être rentrer chez lui dès demain", avait glissé son entraîneur Xavi en conférence de presse d'après-match.