Nadal de retour à l'entraînement ++ Delétraz remporte les 4 Heures du Castellet

Thompson-Herah déjà bien là Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Elaine Thompson-Herah a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m en 10''89 en série du meeting de Walnut. La quintuple championne olympique jamaïcaine a ensuite zappé la finale. Cette réunion californienne du Continental Tour (label Gold) a fait la part belle aux sprints, avec encore les 22''02 de la médaillée de bronze olympique Gabby Thomas (USA) sur 200 m, tout juste 24 minutes après sa 3e place sur 100 m (en 10''86 trop ventés). Fred Kerley a survolé le 200 m masculin en 19''80. Le vice-champion olympique du 100 m est le premier homme à passer sous 20'' cette saison. L'Américain a précédé ses compatriotes Michael Norman (19''83) et Rai Benjamin (20''01).

Nadal de retour à l'entraînement, un mois après sa blessure Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Un mois après sa blessure à une côte, l'Espagnol Rafael Nadal a repris l'entraînement lundi, à un peu plus d'un mois du rendez-vous phare de la saison sur terre battue, Roland-Garros (23 mai-5 juin). "Aujourd'hui premier entraînement en douceur après quatre semaines sans fouler un court de tennis. Quelle excitation de fouler la terre battue à nouveau !", écrit lundi sur Twitter le no 4 mondial en légende de deux photos le montrant en train de s'entraîner. Victime d'une blessure au troisième arc costal gauche durant sa finale perdue à la surprise générale contre l'Américain Taylor Fritz au Masters 1000 d'Indian Wells sur le score de 6-3 7-6 (7/5), le joueur de 35 ans avait annoncé le 22 mars qu'il allait être absent de quatre à six semaines. Mais après avoir manqué le début de saison sur terre battue, le Majorquin, qui détient le record de victoires en Grand Chelem (21) depuis son sacre à l'Open d'Australie fin janvier, pourrait revenir pour le Masters 1000 de Madrid (2-8 mai) et aussi s'aligner à Rome (9-15 mai). Jusqu'à sa défaite contre Fritz, il affichait pour 2022 un bilan impressionnant de vingt victoires, en autant de matches, avec trois titres conquis (Melbourne, Open d'Australie, Acapulco). Malgré cette blessure, l'émergence de son compatriote Carlos Alcaraz ou encore la confirmation des aptitudes sur terre de Stefanos Tsitsipas, sacré pour la deuxième année de suite à Monte-Carlo, Nadal fait figure encore de favori pour son tournoi fétiche de Roland-Garros où il s'est imposé à treize reprises.

Louis Delétraz remporte les 4 Heures du Castellet Image: Keystone/SERGEY SAVRASOV Louis Delétraz a entamé victorieusement la défense de son titre de champion en European Le Mans Series. Le pilote genevois a en effet remporté les 4 Heures du Castellet, première épreuve de la saison. Delétraz partageait le volant d'une Oreca 07-Gibson du team italien Prema avec l'Italien Lorenzo Colombo et l'Autrichien Ferdinand Habsburg. Le trio a devancé de 10''396 l'Oreca 07-Gibson du team Algarve Pro Racing aux mains de l'Allemande Sophia Flörsch - laquelle s'était fait connaître avec un horrible accident en formule 3 à Macao en 2018 - et du Néerlandais Bent Viscaal. "Nous avons été très forts durant tout le week-end. Je suis très fier de l'équipe qui a travaillé très dur sur ce programme durant les trois derniers mois. Un grand merci à toutes les personnes impliquées et mes deux coéquipiers", a publié Louis Delétraz sur son site. La prochaine course de ce championnat qui constitue la deuxième division de l'endurance derrière le WEC aura lieu le 15 mai à Imola.

Boston frustre Brooklyn, Bucks et Suns assurent Jayson Tatum (au centre) a inscrit le panier de la victoire au buzzer pour les Celtics Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Boston, grâce à un panier de Jayson Tatum au "buzzer", a pris l'avantage sur Brooklyn (115-114) en ouverture de leur 1er tour des play-off NBA. Milwaukee et Phoenix ont également assuré à domicile. Tout s'est joué dans les 36 dernières secondes au TD Garden: les Nets, menant 114-113, n'ont pu marquer au bout de leur possession, Kevin Durant manquant sa tentative. Avec douze secondes à jouer, les Celtics ont foncé en transition et Marcus Smart (20 points, 7 rebonds, 6 passes) a passé le ballon à Tatum (31 points, 8 assists), pour un double-pas gagnant juste avant la sirène. Voilà comment les Celtics se sont sortis d'un bien mauvais pas, après une rencontre qu'ils avaient cru maîtriser en menant de 14 unités au troisième quart-temps, avant que Kyrie Irving ne sorte le grand jeu. L'arrière des Nets a inscrit 18 de ses 39 points dans le dernier quart, dont quatre paniers primés qui ont fait taire les fans de Boston, très hostiles depuis son passage raté (2017/19). Chris Paul décisif Le champion en titre Milwaukee a également bataillé pour battre Chicago (93-86). Et pour une fois, ce n'est pas Giannis Antetokounmpo (27 points, 16 rebonds) qui a fait la différence pour les Bucks, mais le pivot Brook Lopez, qui a marqué 7 de ses 18 points dans le "money time". A l'Ouest, Phoenix, meilleure équipe de la saison régulière, a fait respecter la logique face à New Orleans (110-99). Les Suns ont compté jusqu'à 23 longueurs d'avance puis ils se sont endormis, laissant les Pelicans revenir à six unités. L'inoxydable Chris Paul est alors sorti de sa boîte, inscrivant 19 de ses 30 points au quatrième quart-temps.

Fiala rejoint Meier avec 73 points Kevin Fiala (22) a inscrit 4 points face aux Sharks dimanche Image: KEYSTONE/AP/Jim Mone La soirée de dimanche fut belle pour Kevin Fiala en NHL. Le St-Gallois a réussi 4 points sous le maillot de Minnesota, qui a validé son ticket pour les play-off en battant San Jose 5-4 après prolongation. Auteur d'un but - le 4-4 à la 49e minute - et de trois assists - dont un sur le 5-4 signé Jared Spurgeon après 1'05'' en "overtime", Kevin Fiala a inscrit 12 points sur ses six dernières sorties. Il affiche désormais 73 unités (29 buts, 44 assists) à son compteur 2021/22, soit autant que Timo Meier qui est resté muet dans le camp des Sharks dimanche. Minnesota, qui a cueilli dimanche une 13e victoire dans ses 17 dernières parties, se qualifie pour les play-off pour la troisième fois consécutive, la neuvième dans les dix dernières saisons. Des play-off auxquels ne participeront pas les Sharks, qui ont subi dimanche leur 10e défaite de suite. Les Preds lourdement battus Huitième défenseur de l'histoire de la Ligue à avoir réussi au moins 20 buts et 65 assists sur une saison régulière, Roman Josi en reste pour l'heure à 88 points dans ce championnat 2021/22. Le capitaine des Preds a passé une soirée difficile dimanche, affichant un bilan de -3 lors d'un match perdu 8-3 par Nashville face à St. Louis. Les Predators s'accrochent toujours à l'une des deux wild cards disponibles dans la Conférence Ouest, avec quatre points d'avance sur leur premier poursuivant Vegas et six matches à jouer. St. Louis, qui a cueilli dimanche sa neuvième victoire d'affilée, est pour sa part assuré de disputer les séries finales. Washington dernier qualifié à l'Est Tout est par ailleurs dit à l'Est dans la lutte pour les play-off. Washington a profité de la défaite subie par les Islanders à Toronto pour assurer sa place dans le top 8. Les Capitals rejoignent ainsi les Hurricanes de Nino Niederreiter, les Rangers, les Penguins, les Panthers, les Maple Leafs, le Lightning et les Bruins en play-off.

Antoine Bellier: un parcours incroyable Antoine Bellier: un premier titre sur le front des Challengers. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'impossible est parfois possible en tennis. Antoine Bellier en a apporté la preuve au Challenger de San Luis Potosi. Sur la terre battue mexicaine, le Genevois, 488e mondial, a enlevé son premier titre sur le front des Challengers après avoir écarté quatre balles de match au premier tour des... qualifications face au Français Calvin Hemery (ATP 350) . Jamais sans doute par le passé, un joueur n'avait réussi un parcours aussi improbable dans un tournoi. Vingt-quatre heures après son succès 2-6 6-3 6-3 en demi-finale contre le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 140) qui restait sur huit victoires de rang, le gaucher s'est imposé 6-7 (2/7) 6-3 7-5 en finale face à l'Argentin Reno Olivo (ATP 192) après 2h43' de match. Il a su, une fois encore, pleinement exploiter les conditions de jeu en altitude - 1860 m - pour signer un succès qui ne souffre aucune discussion. Après la perte de la première manche, il ne devait, en effet, concéder qu'une seule balle de break dans les deux dernières manches. A 5-5 au troisième set, il pouvait ravir le service de son adversaire grâce à une volée réflexe après avoir galvaudé cinq balles de break au cours de cette manche décisive. Un gain de 178 places au classement ATP A la faveur de cette victoire, Antoine Bellier figurera ce lundi au 310e rang mondial. Elle lui assure par ailleurs une place dans le tableau principal du Challenger d'Aguascalientes, toujours au Mexique et toujours en altitude, où son adversaire au premier tour sera mardi l'Ouzbek Denis Istomin (ATP 296). A 25 ans, Antoine Bellier peut croire que son heure a enfin sonné. Après avoir galéré pendant des années sur le Circuit des Futures, le troisième échelon, il est le troisième joueur suisse à remporter un titre cette année dans un Challenger après Dominic Stricker à Cleveland et Marc-Andrea Hüsler la semaine dernière à Mexico City.

Real Madrid renverse le Séville FC Image: KEYSTONE/AP/Angel Fernandez Mené 2-0 après une demi-heure de jeu, le Real Madrid a retourné la situation pour renverser le Séville FC 3-2 dimanche dans le choc de la 32e journée de Liga. Les Madrilènes comptent ainsi quinze points d'avance sur les Andalous et sur le FC Barcelone, qui reçoit Cadix lundi. Les Sévillans ont pris deux buts d'avance dans la première demi-heure de jeu, grâce à un coup franc direct d'Ivan Rakitic (21e) et un but d'Erik Lamela (25e), mais les Merengues ont réduit l'écart grâce à Rodrygo (50e), avant d'égaliser grâce à Nacho (83e), puis d'arracher la victoire grâce à l'inévitable Karim Benzema (90e+2).

PSG pratiquement champion après son succès sur l'OM Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Le Paris St-Germain a fait un pas de plus vers son dixième titre en Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés 2-1 contre l'Olympique Marseille dans un match au sommet bien terne. A six matches de la fin du Championnat, le PSG compte 15 points d'avance sur leurs dauphins, les Marseillais. Neymar sur une ouverture millimétrique de Verratti (12e) et une erreur de placement du portier Pau Lopez a donné l'avantage aux joueurs de la capitale. Après une mauvaise sortie du portier parisien Gianluigi Donnarumma, c'est Caleta-Car qui égalisait pour l'OM (31e). Un penalty de Kylian Mbappé en fin de première période pour une faute de main a permis au PSG de s'imposer. Après quatre victoires de rang, les Marseillais ont à nouveau connu la défaite. Ils pensaient avoir égalisé par William Saliba en fin de match, mais le but a été finalement annulé par la VAR pour un hors-jeu.

Aucune chance pour Atlanta sans Capela Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Les Atlanta Hawks se sont largement inclinés 91-115 à l'occasion de leur premier match des quarts de finale des play-off de la Conférence Est contre le vainqueur de la qualification Miami Heat. Les Hawks ont composé sans le Genevois Clint Capela, absent suite à une blessure au genou droit, subie lors du match décisif pour la qualification en play-off. Le quatrième du classement des rebonds de NBA devrait retrouver son équipe au mieux pour la troisième partie de cette série au meilleur des 7 matches. Miami, très performant collectivement dans le sillage du shooteur Duncan Robinson, a réservé un traitement spécial à Trae Young, facilitant d'autant mieux la correction infligée à Atlanta. Le Heat, finaliste en 2020 et tête de série no 1, a donné une leçon de basket à des Hawks (no 8) bien trop tendres, qui devront montrer de l'orgueil dans les confrontations suivantes, pour éviter un coup de balai.

Chelsea gagne son billet pour la finale avec réalisme Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Cinq jours après avoir perdu sa couronne continentale face au Real Madrid, en Ligue des champions, Chelsea s'est consolé un peu en se qualifiant avec réalisme pour la finale de la Coupe d'Angleterre. Les Blues ont dominé le Crystal Palace de Patrick Vieira (2-0). Le 14 mai, ils affronteront Liverpool, vainqueur samedi de l'autre demi-finale, autrement plus passionnante, contre Manchester City (3-2). Après être passé si près de l'exploit à Santiago Bernabeu, en ayant mené 3-0, pour finalement être éliminé (1-3, 3-2), la réaction de Chelsea était attendue dans ce derby londonien. Malgré les 120 minutes de jeu en Espagne, Thomas Tuchel n'avait opéré que trois changements dans son onze de départ par rapport à celui qui avait débuté contre le Real, laissant notamment Thiago Silva et N'Golo Kanté sur le banc. Longtemps laborieux offensivement, les hommes de Thomas Tuchel ont su se montrer patients et réalistes en marquant sur leurs deux premières vraies occasions par Ruben Loftus-Cheek (1-0, 65e) et Mason Mount (2-0, 75e).

Stefan Küng: "J'ai passé un cap" Image: KEYSTONE/EPA Certes, la victoire lui a échappé, mais Stefan Küng a joué dans la cour des grands au cours de ce Paris - Roubaix. Sa troisième place est venue récompenser son travail infatigable. L'Enfer du Nord est, certes, pavé de mauvaises intentions. Mais avant d'aborder les secteurs pavés, la course avait connu un premier coup de théâtre avec une bordure initiée par les Ineos. "J'avais satisfait un besoin naturel et quand je suis revenu dans le peloton, j'ai vu qu'un groupe avait pris le large. Le temps qu'on s'organise pour mener la poursuite, il comptait une minute d'avance", relevait le Thurgovien après la cérémonie protocolaire où il a reçu son pavé. Küng et les autres ont fini par mettre fin au coup d'état des Ineos. La course a alors connu un déroulement plus classique. Dylan van Baarle a porté le coup décisif à 30 km de l'arrivée. Le rouleur de l'équipe Groupama ne ressentait aucun regret, mais plutôt une fierté d'avoir arraché cette troisième place. "Je suis battu par deux coureurs qui étaient les plus forts. J'ai essayé de surprendre van Aert sur l'anneau en me rappelant mes années de pistard, mais je n'ai pas réussi à faire craquer le Belge", précisait Küng. Le champion d'Europe du contre-la-montre sort d'une belle campagne des classiques avec une 3e place au GP E3, une 5e place au Tour des Flandres et une 8e à l'Amstel Gold Race. "Je pense que j'ai passé un cap. Il y a des hauts et des bas dans une course comme Roubaix. Je sais maintenant que les autres souffrent aussi dans les bas. J'ai pris une nouvelle confiance, je sais que je peux suivre les meilleurs sur les accélérations."

La Suisse bat à nouveau la France Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Pour son deuxième match de préparation au Championnat du monde en Finlande, toujours contre la France, la Suisse a forcé la décision en fin de partie. A Bâle, les joueurs de Fischer l'ont emporté 4-1. Week-end pascal plutôt réussi pour l'équipe de Suisse. Deux matches et deux victoires pour les hommes de Patrick Fischer face à un adversaire plus limité que les nations traditionnellement rencontrées par la sélection nationale. Un adversaire que la Suisse retrouvera à Helsinki lors du Championnat du monde dans un mois et qui sera de toute façon mieux "équipé", puisque les meilleurs éléments tricolores, comme l'attaquant des Blue Jackets Alexandre Texier, seront en Finlande. Cette première ébauche suisse a donc dominé cette partie. Les Helvètes ont tiré à 51 reprises contre seulement 20 lancers en faveur de la sélection de Philippe Bozon. Les joueurs de Patrick Fischer ont d'ailleurs ouvert le score grâce à Nando Eggenberger à la 19e. Mais ces derniers n'ont pas su prendre le large. On a vu par exemple Jason Fuchs attraper le poteau lors du premier tiers. Et du coup, la France a égalisé par Lou Bogdanoff à la 38e sur un rebond accordé par Wüthrich et après une réaction trop lente de Simon Le Coultre. Heureusement, la troisième période a redonné une image plus conforme de la réalité avec des Suisses qui ont fait le siège de la cage de Quentin Papillon. Et ceci en commettant trop de fautes. Les joueurs de Patrick Fischer ont dû tuer quatre supériorités numériques françaises, mais le box-play a bien tenu. La France a cédé à la 53e sur un power-play helvétique. Santeri Alatalo a trouvé le pied de Luca Hischier devant le gardien tricolore pour le 2-1. Le Lausannois Ken Jäger a lui inscrit son premier but en sélection à la 58e, avant qu'Eggenberger ne réussisse un doublé à vingt secondes de la sirène. La Suisse va donc entamer sa deuxième semaine de préparation, cette fois à Cham, avant d'affronter l'Allemagne à deux reprises à Rosenheim jeudi et samedi.

Stefanos Tsitsipas conserve son titre Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive. Il a battu en finale l'Espagnol Alejandro Davidovich (46e) 6-3 7-6 (7/3). Le Grec devient ainsi à 23 ans le sixième joueur à conserver son titre dans le premier grand tournoi sur terre battue de la saison, au côté d'Ilie Nastase (1971-1973), Björn Borg (1979-1980), Thomas Muster (1995-1996), Juan Carlos Ferrero (2002-2003) et Rafael Nadal (2005-2012 et 2016-2018). Après un deuxième set disputé, le tie-break a été dominé par Tsitsipas et, comme un symbole, les deux hommes se sont retrouvés à terre alors que la balle de match roulait encore sur le court: Davidovich parce qu'il venait d'effectuer son dernier plongeon du tournoi, et Tsitsipas parce que la balle venait de rebondir en dehors des limites du court et qu'il était sacré. L'an dernier, quelques semaines après avoir remporté à Monte-Carlo son premier Masters 1000, Tsitsipas avait mené deux sets à zéro face à Novak Djokovic en finale de Roland-Garros avant de s'incliner.

Dylan van Baarle gagne Paris - Robaix en solitaire, Küng 3e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Néerlandais Dylan van Baarle (Ineos) a remporté détaché Paris - Roubaix, disputé sur 257 km. Il a précédé de plus d'une minute le Belge Wout van Aert, qui a battu au sprint Stefan Küng. Le Thurgovien Küng a fait la course dans le groupe de tête jusqu'à 30 km de l'arrivée. Mais il n'a pu suivre van Baarle quand celui-ci s'est échappé pour rejoindre le trio de tête Matej Mohoric, Yves Lampaert et l'étonnant Belge Tom Devrient. Küng a fêté son meilleur résultat dans une grande classique. Il est le premier Suisse sur le podium depuis Fabian Cancellara, vainqueur en 2013. Deuxième du récent Tour des Flandres, van Baarle fête à 29 ans le plus grand succès de sa carrière. Il avait enlevé la médaille d'argent des Championnats en automne dernier dans les Flandres derrière Julian Alaphilippe. L'équipe Ineos est passée à l'offensive à... 210 kilomètres de l'arrivée avec l'aide des Quick-Step. Le peloton des favoris (van der Poel, Küng) a été contraint à une poursuite de 105 kilomètres pour rentrer avant Haveluy. À l'avant, le Slovène Matej Mohoric, le vainqueur du dernier Milan-Sanremo, a animé une échappée formée avant la Trouée d'Arenberg, à 111 kilomètres du vélodrome. Mohoric, retardé un temps par un changement de vélo, a vu revenir ensuite un groupe réduit de favoris avant de repartir de l'avant, au seuil des 30 derniers kilomètres, avec le Belge Yves Lampaert. Derrière eux, van Baarle a réagi avant de se détacher sur les pavés de Camphin, à l'entrée des 20 kilomètres, et se diriger vers le 7e succès néerlandais de l'histoire, huit ans après Niki Terpstra.