Nadal est de retour +++ Victoires capitales pour Genève et LHC

Deux points de plus pour Josi, Meier et Fiala Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Roman Josi, Timo Meier et Kevin Fiala ne cessent d'affoler les compteurs en NHL. Les trois Suisses ont comptabilisé chacun deux points mardi soir. Roman Josi a inscrit un 14e but et a délivré un 39e assist lors du succès 6-4 de Nashville à Sunrise face à Florida. Battus lors de leurs quatre derniers matches, les Predators ont témoigné d'une réelle force de caractère dans une rencontre au cours de laquelle ils furent menés 1-0, 3-1 et 4-3. A Anaheim, Timo Meier a réussi deux passes décisives pour ses 51e et 52e points de l'exercice. L'apport de l'Appenzellois n'a pas suffi à San José pour éviter une défaite 4-3 aux tirs au but. Battus pour une septième fois de rang, les Sharks se retrouvent désormais à neuf points des play-off. Lauréat de la deuxième étoile de la rencontre, Kevin Fiala a, comme Roman Josi, marqué un but - son 17e - et a réussi un assist - son 25e - à Ottawa où Minnesota s'est incliné 6-4. Kevin Fiala a permis à Minnesota de revenir à 2-1 à la 27e. Le Saint-Gallois traverse depuis près de deux mois une période d'état de grâce avec un bilan remarquable sur ses 19 derniers matches: 13 buts et 11 assists.

Un retour en douceur pour les finalistes de Melbourne 11 victoires en 11 matches en 2022 pour Rafael Nadal. Image: KEYSTONE/EPA Trois semaines après leur mémorable finale de Melbourne, Rafael Nadal et Daniil Medvedev ont signé un retour gagnant sur les courts. Les deux hommes ont passé le cap du premier tour à Acapulco. Dans ce tournoi ATP 500 au Mexique, Rafael Nadal s'est imposé 6-3 6-2 devant l'Américain Denis Kudla (ATP 100). Le Majorquin n'a concédé que... quatre points sur ses jeux de service pour signer son onzième succès de l'année. Toujours invaincu en 2022, il affrontera l'Américain Stefan Kozlov (ATP 130) ce mercredi. Daniil Medvedev n'a lui aussi, pas été inquiété devant le fantasque Benoît Paire (ATP 49) qui a concédé une quatrième défaite de rang dans un premier tour. Victorieux 6-3 6-4 du Français, le Russe sera opposé en huitième de finale à Pablo Andujar (ATP 68), l'homme qui avait battu Roger Federer en mai dernier au Geneva Open. Daniil Medvedev sera assuré de devenir no 1 mondial s'il remporte ce tournoi d'Acapulco indépendamment du parcours de Novak Djokovic à Dubai.

Ligue des champions: option pour la Juve et Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/Domenech Castello La Juventus et Chelsea ont pris une option pour une place en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Italiens ont fait 1-1 à Villarreal, alors que les Londoniens ont battu Lille 2-0. Denis Zakaria est entré en jeu à la 81e pour la Juve et n'a donc pas eu beaucoup l'occasion de s'illustrer. L'autre recrue turinoise du mercato hivernal, Dusan Vlahovic, a effectué des débuts fracassants en Ligue des champions. L'attaquant serbe de la Juve a en effet ouvert son compteur dès son premier ballon touché, trouvant le chemin des filets après... 32 secondes de jeu seulement. Il a exploité une passe en profondeur de Danilo, qui avait profité d'une approximation espagnole à mi-terrain. Superbe passe Villarreal a ensuite fait le jeu, mais s'est cassé les dents sur la défense italienne. Lo Celso a trouvé le poteau (13e) et Danjuma a vu sa talonnade être sauvée par Szczesny (16e), mais pour le reste le sous-marin jaune n'a guère pu menacer la cage adverse. Il a fallu une inspiration de Capoue, auteur d'une passe décisive pour Parejo, pour que les Espagnols trouvent enfin la faille (66e). Mais ce nul, et le fait de jouer le retour à domicile, laisse quand même la Juventus avec le costume du favori pour la qualification. Ceci même si le but marqué à l'extérieur ne comptera pas en cas d'égalité, comme le veut la nouvelle règle instaurée par l'UEFA. Chelsea pas inquiété Kai Havertz, préféré en pointe à Romelu Lukaku, a effectué une entame de match tonitruante à Stamford Bridge. L'Allemand a manqué de peu le cadre (4e), puis vu sa reprise être détournée par le gardien Jardim (7e). Et sur le corner qui a suivi, il a marqué de la tête (8e), profitant d'un marquage laxiste de la part du LOSC. Les Blues ont doublé leur avance à la 63e par Pulisic. L'Américain profitait d'une percée déterminante de Kanté, toujours très en jambes quand la C1 arrive à la phase à élimination directe. Les visiteurs français ont souvent fait jeu égal à mi-terrain, mais ils ont terriblement manqué d'efficacité et de précision dans la surface adverse. Mendy n'a ainsi eu aucun vrai arrêt difficile à effectuer. Chelsea, tenant du trophée, semble ainsi bien parti pour continuer son parcours dans la compétition.

Genève remporte un succès très important, Lausanne aussi La joie des Lausannois pour cette victoire contre Ambri Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Genève a repris le championnat de National League de la meilleure des façons en allant s'imposer à Davos dans un match "à six points". Un succès 2-1 sans de nombreux titulaires. Les JO à peine digérés, c'était un match d'importance pour les Genevois et les Grisons avec cette sixième place en point de mire pour les Aigles. Et autant dire que la tâche des Grenat ne s'annonçait pas évidente au vu des absents. Jan Cadieux a dû composer sans ses champions olympiques Valtteri Filppula et Sami Vatanen, attendus finalement en Suisse mercredi soir, et sans Marc-Antoine Pouliot, toujours suspendu, ni Marco Miranda, blessé. Mais par chance, l'entraîneur genevois a pu compter sur le retour de son gardien Gauthier Descloux. Et le Fribourgeois a livré un excellent match face à des Davosiens qui n'avaient eux que Pospisil comme seul absent de marque. Mais Christian Wohlvend a tout de même pu aligner quatre étrangers avec Nygren, Bromé, Stransky et Rasmussen. Dans une partie qui a vu Andres Ambühl et Tanner Richard en venir aux mains et filer au vestiaire à la 28e, Genève-Servette a parfaitement négocié ce déplacement en altitude. Parce que Henrik Tömmernes a su oublier la déception olympique et cette quatrième place. "King Henrik" s'est fendu d'un assist et du but décisif sur un lancer flottant qui a trouvé la jambe d'un davosien pour une déviation heureuse. Mais Jan Cadieux s'en moque bien. Et avec raison. Son équipe a signé un succès extrêmement important pour revenir à quatre points de Davos. Lausanne au forceps Opposé à Ambri, Lausanne a mis du temps à prendre la mesure des Léventins. On peut même dire que les Vaudois n'avaient pas le sourire sur le 0-2 de Zwerger à la 37e. Et ce malgré un sacré volume de shoots avec 40 tirs sur la cage tessinoise. Sans Martin Gernat, passé par la Slovaquie pour fêter la médaille de bronze et qui manquera aussi le match de mercredi à Fribourg, le LHC s'en est remis à son capitaine Joël Genazzi. Celui qui vient de fêter ses 34 ans a inscrit le but de l'espoir à la 39e. Il a ensuite égalisé à la 45e pour relancer totalement la rencontre. Avec le vent dans le dos, les Lausannois sont allés chercher le 3-2 décisif grâce à Jiri Sekac sur une passe parfaite de Bozon. Mais en dépit de cet avantage, le LHC a tremblé jusqu'au bout face à des Léventins qui ont jeté toutes leurs forces dans la bataille. Heureusement, Tobias Stephan a pu tenir le fort et permettre aux siens de glaner trois points essentiels. Dans le troisième et dernier match de la soirée, Zoug a prouvé qu'il faudrait clairement compter sur lui pour le titre. Le champion en titre s'est imposé 5-2 à Zurich. Le défenseur suédois Niklas Hansson s'est fait l'auteur d'un joli doublé.

Jil Teichmann qualifiée pour les huitièmes de finale Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Jil Teichmann (WTA 41) a passé victorieusement le 2e tour du tournoi de Doha. La Biennoise a dominé la Belge Alison Van Uytvanck (WTA 53) 7-6 (11/9) 7-5. La gauchère aurait pu boucler cette partie bien plus tôt si elle avait su prendre sa chance avant. Du coup, elle a eu besoin de 2h23 pour régler le cas de la Belge. Alors qu'elle menait tranquillement 4-2 dans le deuxième set, la Bernoise a perdu son service pour voir la Belge lui passer devant 5-4. Mais Teichmann s'est bien ressaisie en breakant une nouvelle fois Van Uytvanck et en s'épargnant un nouveau tie-break en convertissant sa deuxième balle de match. En huitièmes de finale, elle sera opposée à la gagnante du duel entre Aryna Sabalenka, tête de série no 1, et la Française Alizé Cornet.

La Fédération va payer l'équipe nationale féminine à égalité Image: KEYSTONE/AP/TED S. WARREN La fédération américaine s'est engagée à payer l'équipe nationale féminine au même niveau que l'équipe masculine dans un accord avec un groupe de joueuses, dont la star Megan Rapinoe, qui avaient poursuivi l'instance. "US Soccer s'est engagé à verser un salaire à taux égal à partir de maintenant pour les équipes nationales féminine et masculine lors de tous les matches amicaux et tournois, y compris la Coupe du monde", détaillent les termes de l'accord entre les deux parties, transmis mardi à l'AFP. Vingt-huit joueuses de l'équipe nationale féminine des Etats-Unis, championne du monde en France en 2019, avaient déposé un recours collectif contre la politique discriminatoire de la Fédération américaine de football. "Quand nous gagnons, tout le monde gagne", a applaudi sur Twitter la vedette américaine du football Megan Rapinoe, dans la foulée de l'annonce de l'accord. L'accord doit mettre fin aux poursuites engagées par ce groupe de joueuses et porte sur un total de 24 millions de dollars, dont 22 millions distribués selon un mode proposé par les joueuses de l'équipe nationale féminine. "Evidemment on ne peut pas revenir en arrière et effacer les injustices auxquelles nous avons été confrontées, mais il en ressort que cela ne pourra jamais se reproduire", a également déclaré Megan Rapinoe sur la chaîne ABC, saluant "un grand jour". L'application des termes de l'accord dépendra de la ratification d'une convention collective entre les joueuses de l'équipe nationale et la fédération. Une fois cette convention collective ratifiée et l'accord approuvé par un tribunal, les poursuites seront éteintes. La question de ces primes a constitué un volet important du procès intenté par l'équipe féminine américaine en 2019, et notamment porté par Megan Rapinoe, accusant la fédération de "refuser obstinément" de payer ses joueuses et ses joueurs de manière équitable. La FIFA a par exemple octroyé une prime de plus de 32 millions d'euros à la France lors de son succès planétaire en 2018 chez les hommes, alors que seulement 3,4 millions d'euros ont été versés aux Américaines lors de leur titre mondial de 2019.

Sion s'oppose aux 4 matches de suspension contre Tramezzani L'arbitre Sandro Schaerer expulse l'entraineur du FC Sion Paolo Tramezzani lors du match de Super League Sion - Zurich de dimanche (1-1). Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Sion fait opposition contre la suspension de quatre matches contre son entraîneur Paolo Tramezzani, sanctionné pour comportement agressif dimanche lors du match contre Zurich (1-1). "Cette mesure (de suspension) est excessive et pourrait malheureusement avoir un impact sur la régularité de la compétition", estiment le club valaisan et son entraîneur dans un communiqué publié mardi. Sion regrette que son technicien n’ait même pas été entendu à propos des faits qui lui sont reprochés et fera tout son possible pour que cette décision soit ramenée à une mesure raisonnable. La Swiss Football League (SFL) avait puni Tramezzani pour son intrusion "agressive" dans la zone technique de l’adversaire, puis sur le terrain en direction de l'arbitre. Tramezzani a été exclu et envoyé en tribunes. Ce match de Super League a en outre été émaillé d'une faute du défenseur de Sion Marquinhos Cipriano sur Becir Omeragic, qui a entraîné un carton rouge contre le Brésilien. Celui-ci est suspendu pour deux matches. Sion annonce également faire opposition contre cette sanction, qualifiée d'"excessive".

Stefan Bissegger gagne l'étape et prend la tête Stefan Bissegger redoutable contre-la-montre. Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Le Thurgovien Stefan Bissegger a remporté mardi le contre-la-montre de la 3e étape du Tour des émirats arabes unis et s'est emparé du même coup de la tête du classement général. Au terme des 9 km sur un parcours entièrement plat, le coureur âgé de 23 ans a devancé de 7'' l'Italien Filippo Ganna, champion du monde de la spécialité. C'est la quatrième victoire en carrière de Bissegger sur le World Tour, depuis son passage chez les pros en août 2020. Le Tour des émirats arabes unis se conclut samedi au terme de la 7e étape.

Fury confirme un combat pour le titre des lourds contre Whyte L'Anglais Tyson Fury remontera sur le ring en avril. Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Le Britannique Tyson Fury a confirmé mardi la tenue d'un combat pour la défense de son titre WBC des lourds contre son challenger désigné, son compatriote Dillian Whyte. "Oh mon dieu ! Dillian Whyte a signé son contrat pour 8 millions de dollars. Quelle surprise !" a déclaré le Britannique avec un ton sarcastique sur son compte Instagram. Selon les médias britanniques, l'affrontement aura lieu le 23 avril au stade de Wembley, à Londres. Whyte avait jusqu'à mardi dans la matinée pour convenir d'un accord, après que le copromoteur Frank Warren a remporté les enchères pour ce combat entre les deux hommes, en faisant une offre à 41 millions de dollars (36 millions d'euros). Fury, 33 ans, a conservé sa ceinture WBC des lourds en venant à bout de l'Américain Deontay Wilder par KO au 11e round au terme d'un des plus grands combats de l'histoire à Las Vegas en octobre 2021. La WBC, une des trois principales fédérations de boxe, avait décidé le 12 décembre de lui imposer de défendre sa ceinture contre Dillian Whyte en 2022. Lors de son dernier combat, en mars 2021, Whyte, également âgé de 33 ans, a battu le Russe Alexander Povetkin par KO au 4e round.

Zverev gagne un match à 04h55, à l'aube, un record Image: KEYSTONE/EPA Alexander Zverev et Jenson Brooksby ont battu un record au 1er tour du tournoi d'Acapulco (MEX). Leur match s'est fini à 04h55 (heure locale), l'horaire le plus avancé pour une partie sur l'ATP Tour. Au bout de la nuit, l'Allemand Zverev, no 3 mondial, s'est imposé 3-6 7-6 (12/10) 6-2 face à l'Américain classé 47e. Au 2e set, Zverev a sauvé deux balles de match pour ensuite boucler l'affaire après 3h20' de jeu. Il est tenant du titre à Acapulco. Le précédent record en la matière sur l'ATP Tour datait de 2008, au terme d'une rencontre entre Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis qui s'était conclue à 04h33 à Melbourne.

Marcus Sörensen rejoint Gottéron Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg-Gottéron s'est attaché les services dès la saison prochaine et pour trois ans de l'attaquant international suédois Marcus Sörensen (29 ans). Il arrivera en provenance de Djurgarden. Sörensen a inscrit 34 points (14 buts, 20 assists) en 34 parties cette saison avec le club suédois, lanterne rouge du Championnat de Suède de 1re division dont il est le capitaine. Auparavant, il s'était illustré avec les San José Sharks en NHL, pour lesquels il a mouillé le maillot à 260 reprises (76 points), côtoyant là-bas notamment Timo Meier. "Sörensen correspond exactement au profil que nous recherchions: sa vitesse et sa technique ainsi que son sens du jeu et sa combativité (...) feront de lui un joueur important pour nous", commente mardi sur le site de Gottéron le directeur sportif et entraîneur Christian Dubé. Comme déjà annoncé, Daniel Brodin suivra le chemin inverse de son compatriote en quittant Gottéron pour Djurgarden.

La commission ad hoc saisie des propos de Verratti sur l'arbitrage Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le milieu du PSG Marco Verratti, excédé par l'arbitrage de Nantes-PSG (3-1) samedi en Ligue 1, devra répondre de ses mots prononcés à l'encontre des arbitres. Il devra se présenter devant la commission de discipline de la Ligue, a-t-on appris de source ayant connaissance du dossier mardi. Le Conseil national de l'éthique de la Fédération française (FFF) a en effet saisi la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) sur les propos de l'Italien, a-t-on appris de même source, confirmant une information du quotidien L'Equipe. Après la défaite parisienne en Ligue 1 à Nantes samedi (3-1), l'Italien s'était montré très remonté au micro de Canal+. "Ce n'est pas possible qu'on prenne 10 cartons jaunes (6 en réalité, ndlr). On ne peut pas parler avec l'arbitre (M. Lesage, ndlr), on ne peut rien faire. C'est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça (...) Parfois, les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s'est fait ch... dessus avec les arbitres", avait lancé le joueur du PSG. Selon le barème disciplinaire de la FFF, Verratti risque deux matches de suspension si ses propos sont jugés "excessifs" ou "déplacés", trois matches s'ils sont jugés "blessants" ou "susceptibles d'offenser une personne", et cinq matches s'ils sont jugés "grossiers" ou "injurieux". Seul Verratti a été renvoyé devant la commission de discipline. Le directeur sportif Leonardo, lui aussi en colère après un arbitrage "sans contrôle" selon lui, n'a pas été épinglé par le CNE. La date de passage de Verratti devant la commission de discipline n'a pas été dévoilée.

Cristiano Ronaldo retrouve l'Atlético Cristiano Ronaldo et ManU partent favoris contre l'Atletico Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL La superstar de Manchester United Cristiano Ronaldo retrouve sa victime favorite, l'Atlético Madrid, en 8e de finale aller de Ligue des champions, mercredi (21h00) La soirée sera aussi marquée aussi par un duel d'anciens vainqueurs entre le Benfica et l'Ajax Amsterdam. "CR7" apprécie l'air de Madrid: en plus d'avoir brillé avec le Real entre 2009 et 2018, le Portugais a pris l'habitude d'empiler les buts face à l'autre club de la capitale espagnole. L'attaquant compte 25 buts en 35 rencontres contre les "Colchoneros", dont deux triplés en C1. Il a aussi marqué lors de la finale gagnée en 2014 (4-1 ap). Avant de retrouver sa proie préférée, Ronaldo connaît un début d'année moins en verve, avec un seul but en Premier League. Mais les "Red Devils", invaincus depuis plus d'un mois et demi, se portent mieux, et restent sur une belle victoire à Leeds (4-2) dimanche en Championnat. "Ce match va nous donner de l'énergie supplémentaire pour la Ligue des champions", a déclaré l'entraîneur Ralf Rangnick, qui a succédé fin novembre à Ole Gunnar Solskjaer. En face, l'Atlético, à la peine depuis décembre en Liga (6 défaites en 11 rencontres), se sont rassurés après sa victoire à Osasuna (3-0) samedi. Haller en rythme Le gardien Jan Oblak a gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis le 6 janvier en Coupe du Roi, date à partir de laquelle l'Atlético avait encaissé 16 buts en 7 matches. L'autre affiche oppose deux anciens vainqueurs de la C1, qui accumulent six trophées à eux deux. L'Ajax, qui en compte quatre, part favorite face au Benfica Lisbonne, qui s'est qualifié aux dépens du FC Barcelone en décembre dernier alors que le club entraîné par Nelson Verissimo était encore sous la houlette de Jorge Jesus, parti le 28 décembre. Amsterdam ne compte cette saison que deux défaites toutes compétitions confondues, les deux en championnat, et reste sur sept succès. Cet automne, les Néerlandais ont réussi un carton plein, avec six victoires en autant de rencontres. Un sans-faute auquel n'est pas étranger l'attaquant international ivoirien Sébastien Haller, le meilleur buteur de la C1 avec 10 buts. "Avant la compétition, si vous m'aviez demandé si j'allais marquer autant de buts, bien sûr que j'aurais répondu non", a-t-il savouré devant les caméras d'Ajax TV, la chaîne officielle du club, dimanche.

L'hospitalisation de Pelé prolongée en raison d'une infection Image: KEYSTONE/EPA ANSA Pelé, la légende brésilienne, hospitalisé depuis huit jours pour une chimiothérapie, devra prolonger son séjour en raison d'une infection urinaire, a indiqué l'hôpital Ambert Einstein de Sao Paulo. L'ancien footballeur, âgé de 81 ans, triple vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil (1958, 1962, 1970), avait été admis à l'hôpital le 13 février pour y poursuivre le traitement d'une tumeur du colon décelée en septembre dernier. Huit jours après son admission, l'hôpital a annoncé avoir détecté une infection urinaire lors d'examens de routine, entraînant une prolongation de l'hospitalisation d'Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé. "Les conditions cliniques sont stables, et il devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours", a indiqué l'établissement dans un communiqué. Le 4 septembre, Pelé avait été opéré dans ce même hôpital pour retirer une tumeur au côlon détectée lors d'examens de routine. Il était ensuite resté une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, avant d'y retourner brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires. Il avait de nouveau été hospitalisé deux semaines en décembre pour une chimiothérapie. La santé du mythique numéro 10 de la Seleçao a été fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations. En 2019, il avait été hospitalisé à Paris puis transféré à Sao Paulo pour des calculs rénaux.