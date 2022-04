Nagelsmann menacé de mort +++ Sean Dyche destitué de Burnley

La justice sportive absout la Juventus et Naples Image: KEYSTONE/AP/SALVATORE LAPORTA La justice sportive italienne a acquitté l'ensemble des onze clubs, dont la Juventus, et la soixantaine de dirigeants poursuivis pour de possibles fraudes comptables lors de transferts de joueurs. Le Tribunal de la Fédération italienne (FIGC) semble ainsi donner entièrement raison aux clubs qui contestaient les accusations du procureur fédéral d'avoir surévalué les prix de vente de certains joueurs et ainsi enregistré dans leurs comptes des plus-values non justifiées. "Le tribunal a acquitté tous les clubs, les dirigeants et les administrateurs des clubs qui avaient été déférés par le procureur fédéral", a annoncé la Fédération dans un communiqué. "Les motivations seront publiées dans les prochains jours", a-t-elle précisé. Les dirigeants risquaient une suspension A l'ouverture de la procédure, mardi, le procureur avait notamment requis un an de suspension contre le patron de la Juventus Andrea Agnelli et onze mois à l'encontre du président de Naples Aurelio De Laurentiis. Outre la Juventus et Naples, les trois autres clubs de l'élite renvoyés étaient la Sampdoria, le Genoa et Empoli. Les clubs concernés risquaient principalement une amende. Mais la soixantaine de dirigeants et représentants déférés à titre personnel risquaient des sanctions pouvant aller jusqu'à une suspension. L'ensemble des clubs contestaient les critères retenus par le procureur fédéral pour chiffrer la valeur des joueurs et remettre en question les prix effectivement payés lors des transferts.

Nagelsmann menacé de mort après l'élimination du Bayern Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK L'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a indiqué vendredi avoir reçu des menaces de mort après l'élimination du club bavarois par Villarreal en Ligue des Champions. "Je sais que je serai toujours critiqué de tous les côtés, c'est normal et je peux y faire face. Mais avec 450 menaces de mort sur Instagram, c'est moins facile", a souligné le technicien avant le déplacement du Bayern à Bielefeld dimanche en Bundesliga. "Si les gens veulent me tuer c'est une chose mais ils s'attaquent à ma propre mère qui ne s'intéresse même pas au football", a-t-il déploré. "Je ne peux pas le comprendre. Aussitôt qu'ils éteignent la télévision, les gens oublient toute décence. Et ils pensent qu'ils ont raison, c'est ça le pire", a-t-il poursuivi. Interrogé sur l'éventualité de le voir porter plainte, Julian Nagelsmann a estimé que les menaces étaient trop nombreuses pour que cela soit possible. "Je n'en verrais pas le bout. J'en reçois après chaque match, quel que soit le vainqueur". La famille de Salihamidzic aussi menacée Julian Nagelsmann est le deuxième membre de l'entourage du Bayern à avoir été menacé cette semaine après l'élimination surprise en quarts de finale de la Ligue des Champions contre Villarreal. La femme et le fils du directeur sportif Hasan Salihamidzic ont également indiqué qu'ils avaient été la cible de menaces, montrant des captures d'écran de messages reçus sur Instagram. Nagelsmann a toutefois précisé qu'il ne s'attendait pas à ce que la Bayern augmente les mesures de sécurité. "Nous sommes des personnes privées. Je ne veux provoquer personne et personne n'est encore venu chez moi" pour me menacer, a-t-il souligné.

Premier League: Sean Dyche n'est plus sur le banc de Burnley Image: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT Burnley a limogé son manager Sean Dyche (50 ans). Le club est actuellement en position de relégable en Premier League. Dyche était en poste depuis octobre 2012. Les Clarets occupent le 18e rang du classement, à quatre points d'Everton, le premier non relégable. Sean Dyche avait signé un nouveau contrat en septembre, valable jusqu'en 2025. Son successeur sera désigné ultérieurement. "Les résultats de cette saison ont été décevants et, bien que cette décision ait été incroyablement difficile à prendre, avec huit matches cruciaux avant la fin du championnat, nous pensons qu'un changement est nécessaire pour donner à l'équipe la meilleure chance possible de se maintenir en Premier League", a déclaré le président de Burnley Alan Pace.

National League: deux matches de suspension pour DiDomenico Chris DiDomenico: deux matches de suspension Image: KEYSTONE/PostFinance Le Canadien Chris DiDomenico (33 ans) a été sanctionné de deux matches de suspension, ainsi que d'une amende de 3630 francs. Il purgera sa peine au début de la saison prochaine. DiDomenico a été exclu jeudi lors du quatrième match de la demi-finale des play-off perdu par son équipe de Fribourg-Gottéron 6-2 chez les Zurich Lions. Il a donné un coup de genou à Patrick Geering à la 26e minute de jeu. La saison prochaine, l'attaquant canadien évoluera au CP Berne. Il ne sera donc pas disponible pour les deux premières rencontres du championnat 2022/23.

Kevin Fiala en état de grâce Kevin Fiala baat Scott Wedgewood pour l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/AP/Brandon Wade Kevin Fiala est animé par un véritable état de grâce en cette fin de saison. Auteur d'un doublé mardi contre Edmonton mardi, le Saint-Gallois a récidivé jeudi à Dallas. Il a inscrit ses 27e et 28e réussites de la saison lors du succès 3-2 de Minnesota. La décision est tombée dans la prolongation grâce à un but de Frederick Gaudreau qui avait délivré deux passes décisives sur les goals de Fiala. Kevin Fiala avait ouvert le score à la 3e minute avant de signer le 2-1 à la 32e pour sa première réussite de la saison inscrite en infériorité numérique. Auteur désormais de 67 points, l'ailier sera l'un des atouts maîtres du Wild lors des play-off. Après cette troisième victoire de rang, la qualification de Minnesota pour les séries finales est pratiquement assurée. Celle de Nashville demeure incertaine. Les Predators se sont inclinés 4-0 sur leur glace devant Edmonton, porté par le triplé de Leon Draisaitl. Roman Josi, crédité d'un bilan de -2, et ses coéquipiers ne comptent plus qu'une marge de 2 points sur la barre alors qu'ils doivent encore disputer huit matches avant la conclusion de la saison régulière le 30 avril. A Chicago, Timo Meier a fait le job lors de la défaite 5-4 au shootout de San José. L'Appenzellois a inscrit un... 32e but après cinq matches sans trouver le chemin des filets et a délivré un 40e assist pour une équipe qui a concédé une huitième défaite de rang. Enfin Nico Hischier a comptabilisé son 58e point de la saison avec une passe décisive à Denver où New Jersey s'est incliné 3-1 devant Colorado, et Janis Moser un 13e point sur un assist avec Arizona battu 7-1 à Vancouver.

L'Atalanta éliminé à Leipzig, Francfort sort le Barça Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Malgré une situation favorable avec le 1-1 réussi à l'aller à Leipzig, l'Atalanta a raté sa qualification pour les demi-finales de l'Europa League. Les Bergamasques ont été battus 2-0. Le Français Christopher Nkunku, troisième meilleur buteur de la saison en Bundesliga avec 17 buts devant Erling Haaland, a marqué le 1-0 après moins de 20 minutes d'un tir précis avec l'aide du poteau. L'Autrichien Konrad Laimer a manqué une grande chance de marquer le 2-0 tôt lors de la deuxième mi-temps, dans une phase où l'Atalanta poussait pour égaliser. Les Italiens sont très souvent entrés dans la surface de réparation de Leipzig en deuxième mi-temps, mais ils n'ont que très rarement réussi à contrôler le ballon dans les derniers mètres. La décision est intervenue à la 87e minute, lorsque Nkunku a doublé la mise sur penalty pour une faute provoquée par le gardien Juan Musso. Le Barça out L'Eintracht Francfort a créé la surprise en dominant le FC Barcelone 3-2 au Camp Nou après le nul 1-1 de l'aller pour se qualifier pour les demi-finales, où il rencontrera West Ham, tombeur de Lyon (1-1, 3-0). Les Allemands ont réussi à ouvrir la marque dès la 4e minute sur un pénalty transformé par Filip Kostic, ont doublé la mise sur une superbe frappe lointaine signée Rafael Santos Borré (36e) et ont même creusé l'écart à 3-0 grâce à un deuxième but de Kostic (67e), avant que Sergio Busquets (91e) et Memphis Depay (100e, sur pénalty) ne réduisent l'écart dans les arrêts de jeu.

Fribourg est en vacances Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'aventure fribourgeoise en play-off de National League s'est terminée en demi-finales. Les Dragons se sont inclinés 6-2 à Zurich et ont été sortis en quatre matches. L'élimination est cruelle. Même si la tâche des Fribourgeois s'apparentait à un Everest, les joueurs de Christian Dubé avaient abordé ce duel avec la bonne attitude. A l'ouverture du score chanceuse de Marc Aeschlimann (6e), les Dragons avaient répondu 32 secondes plus tard via Desharnais. Tout se passait bien malgré l'absence de Julien Sprunger, blessé, mais le tiers médian a sonné le glas des espoirs fribourgeois. Il y a tout d'abord eu ce 2-1 de Noreau à la 24e, puis une faute impardonnable de Chris DiDomenico sur Patrick Geering. Le top scorer, futur joueur bernois, a dangereusement sorti le genou et logiquement pris la direction du vestiaire. Les Zurichois ont inscrit le 3-1 quelques secondes après le retour du substitut du banc des pénalités grâce à Marcus Krüger. Puis vint le 4-1 controversé de Bodenmann à la 36e. Alors que l'on pensait que Reto Berra avait posé sa mitaine sur le puck, une canne zurichoise est venue pousser l'ensemble et faire en sorte que la rondelle glisse dans les buts avec, en prime, Justin Sigrist empêchant le portier fribourgeois de faire correctement son métier. Les supporters fribourgeois se sentiront lésés par ce but et on peut les comprendre. Logiquement touchés au moral, les joueurs de Christian Dubé ont eu de la peine à se relever. Brodin a réduit la marque à la 47e, mais la messe était dite. En sortant son gardien, Dubé a permis à Zurich de saler l'addition. Après avoir remporté les trois premiers actes 3-2 ap, les Lions ont cette fois déroulé. Les leaders zurichois ont été un peu plus saignants que ceux de Gottéron. Et DiDomenico, brillant en quarts de finale et seul véritable détonateur dans les rangs fribourgeois, a finalement offert son plus mauvais côté et précipité la chute des siens.

La demi-finale de barrages Ecosse-Ukraine reprogrammée le 1er juin Image: KEYSTONE/EPA AFP POOL La demi-finale de barrages du Mondial 2022 Ecosse-Ukraine a été reprogrammée au 1er juin et son vainqueur affrontera le pays de Galles le 5 juin pour une place au Qatar, a annoncé la FIFA. Le match Ecosse-Ukraine aurait dû avoir lieu à Hampden Park le 24 mars. Mais il avait été reporté avec le soutien de la fédération écossaise, alors que la plupart des internationaux ukrainiens étaient profondément affectés par l'invasion russe en Ukraine commencée en février.

Le tenant du titre poursuit sa route Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Tenant du titre, Stefanos Tsitsipas (ATP 5) s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Grec a remporté un match accroché face à Laslo Djere (ATP 62), 7-5 7-6 (7/1). "Il a fallu faire un grand match, a reconnu Stefanos Tsitsipas après quasiment deux heures de bras de fer. Laslo ne m'a pas facilité la victoire, mais j'ai essayé de rester concentré à 100%" jusqu'au bout", a poursuivi le finaliste de Roland-Garros 2021, qui a également profité des soucis d'ordre physique rencontrés par son adversaire serbe en fin de partie. "Le tie break était très important et je suis heureux d'avoir pu produire ce niveau de tennis", a encore souligné Stefanos Tsitsipas, qui jouera vendredi son 13e quart de finale en Masters 1000, le cinquième sur terre battue. Le vainqueur du Masters 2019 affrontera le solide Argentin Diego Schwartzman (ATP 16), qui a remporté deux de leurs trois duels, pour une place dans le dernier carré.

Almond, Bozon, Holdener et Maillard prolongent au LHC Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne HC annonce la prolongation du contrat de quatre joueurs. Cody Almond, Tim Bozon, Makai Holdener et Guillaume Maillard se sont engagés pour respectivement deux, trois, trois et une saisons supplémentaires. Au club depuis 2019, le centre canado-suisse Cody Almond (32 ans) a disputé 121 rencontres avec les Lions pour un total de 49 points. L'ailier américano-français Tim Bozon (28 ans), qui évolue à Lausanne depuis septembre 2020, a quant à lui joué 107 matchs (35 points) avec le LHC. Aligné tantôt en défense tantôt en attaque, Makai Holdener (24 ans) porte pour sa part le maillot lausannois depuis octobre dernier (5 points en 44 matches). Eloigné durant de longs mois des patinoires sur blessure l'an passé, l'attaquant Guillaume Maillard (23 ans) s'est lui fait l'auteur de 10 points en 55 matches avec le LHC depuis son retour en août 2020.

Ibrahimovic rattrapé par le poids des ans Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Zlatan Ibrahimovic, le début de la fin? Régulièrement blessé à 40 ans, encore absent pour dix jours après une rechute, le géant suédois est devenu un intermittent à l'AC Milan, au point de poser la question de son avenir au plus haut niveau. La star a une motivation encore entière, en atteste son visage en sang lors de sa dernière apparition sur un terrain, contre Bologne (0-0) il y a dix jours, ou ses conseils permanents depuis le banc où il s'assied trop souvent à son goût. Mais le colosse est de plus en plus trahi par ses jambes. Ibrahimovic est de nouveau indisponible pour dix jours en raison d'une douleur au genou gauche. Le "quadra" a ainsi suivi près de la moitié des matches depuis les tribunes cette saison, entre sa convalescence après une opération au genou gauche en juin et deux blessures au tendon d'Achille en septembre et en février. En tout, 19 apparitions en championnat, dont seulement 11 comme titulaire, en 31 journées, avec un temps de jeu moyen d'une cinquantaine de minutes par rencontre jouée. Giroud devenu indispensable En Ligue des champions, où il pouvait entrer dans l'histoire comme le buteur le plus âgé de la compétition, il s'est contenté d'une seule titularisation (et trois entrées en jeu), sans marquer et sans éviter l'élimination des Rossoneri à la dernière place de leur groupe. Alors bien sûr, dans le vestiaire, son rôle reste primordial en raison de son expérience - il était dans la dernière équipe du Milan sacrée championne en 2011 - dans un effectif encore jeune, actuellement en tête du championnat. "C'est un combattant. (...) Il veut toujours nous aider. Et quand il vous parle, on l'écoute !", témoignait en mars Théo Hernandez dans L'Equipe. Mais ses blessures à répétition, le privant de rythme, mettent en question son avenir, alors que son contrat prend fin en juin. L'AC Milan n'a pas trop pâti de ce rendement en pointillé (8 buts, aucun depuis trois mois) grâce à la montée en puissance d'Olivier Giroud, la doublure de l'été dernier devenue indispensable en pointe. Selon des indiscrétions de la presse italienne, le club laissera Ibrahimovic décider seul de poursuivre encore une année ou raccrocher les crampons. Ce qui n'empêche pas les Rossoneri de travailler à rajeunir cette attaque vieillissante en sondant des joueurs comme le Belge Divock Origi (26 ans) et l'Italien Gianluca Scamacca (23 ans) pour la saison prochaine. "Écoute ton corps" Stop ou encore? Ibrahimovic avait confessé en mars sa "panique" d'arrêter le football. "J'ai cette petite peur: qu'est ce qui va se passer après? Je sais que j'aurais d'autres possibilités, mais cette adrénaline que j'ai sur la pelouse je ne la trouverai nulle part ailleurs", avait-il confessé avant les barrages de qualification au Mondial 2022. La non-qualification des Suédois pour le Qatar le prive d'un but tout trouvé pour continuer à entretenir son corps. Même s'il a assuré vouloir continuer en sélection, avec qui il a renoué l'an dernier après cinq ans de pause, sans toutefois pouvoir disputer l'Euro en raison de son opération au genou. Certains, comme l'ex-international italien Luca Toni, le poussent à songer à s'"arrêter au sommet, au niveau auquel il a été toute sa vie": "Ce serait dommage de voir un champion comme Ibrahimovic jouer peu et quand il le fait ne pas répondre aux attentes", a-t-il estimé mercredi dans la Gazzetta dello Sport. Francesco Totti, qui avait mis fin à sa carrière à 40 ans, en 2017, n'a lui qu'un conseil pour le Suédois: "J'espère te voir encore exulter après quelques buts lors de ces dernières journées de championnat. Ensuite, à la fin de la saison, écoute ton corps: c'est lui qui te dira quoi faire".

Van Aert présent dans un rôle d'équipier Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le champion de Belgique Wout van Aert sera présent dimanche au départ de Paris-Roubaix dans un rôle d'équipier, a annoncé son équipe Jumbo. Il a manqué le Tour des Flandres à cause du Covid-19. Le Belge a reçu le feu vert médical pour participer à la course, "après des examens approfondis", a précisé l'équipe néerlandaise qui évoque "une décision mûrement réfléchie". "La santé de Wout va très bien. Mais, après une semaine d'isolement, la meilleure forme n'est bien sûr plus possible", a estimé le directeur de l'équipe Merijn Zeeman. "C'est tout sauf une préparation idéale. Cela n'enlève rien au fait qu'un coureur comme Wout peut encore jouer un rôle, par exemple en soutenant Christophe Laporte, Mike Teunissen ou Nathan Van Hooydonck". Vainqueur du Het Nieuwsbland en février et de l'E3 Classic en mars, Wout van Aert n'a plus couru depuis Gand-Wevelgem le 27 mars. "Après une infection au covid, nous sommes extrêmement prudents avec la santé de nos coureurs", a insisté le directeur de l'équipe néerlandaise.

Un grand joueur colombien s'est éteint Image: KEYSTONE/AP/OSWALDO PAEZ Ancien capitaine de la Colombie et du Real Madrid, Freddy Rincon est décédé mercredi à Cali. Il avait été victime d'un accident de la route deux jours plus tôt. Agé de 55 ans, Freddy Rincon avait été hospitalisé lundi dans un état critique, après une violente collision entre un autobus et la camionnette à bord de laquelle il voyageait. "Malgré tous les efforts réalisés par notre équipe médicale, le patient Freddy Eusebio Rincon Valencia est décédé ce jour", a annoncé dans un communiqué la clinique Imabanaco de Cali, où il était soigné. Surnommé "El Coloso" ("le colosse"), Freddy Rincon avait été l'une des vedettes de l'équipe nationale colombienne lors de la Coupe du monde 1990 en Italie et de la génération dorée qualifiée pour trois Coupes du monde consécutives (1990, 1994 et 1998). Il a porté les couleurs du Real Madrid, du Napoli, de Palmeiras, des Corinthians de l'America de Cali.

Cela passe pour Atlanta Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta est toujours en vie ! Les Hawks se sont imposés 132-103 sur leur parquet face à Charlotte pour conserver l'espoir de défier Miami en play-off. Clint Capea et ses coéquipiers doivent encore battre Cleveland ce vendredi dans l'Ohio pour sortir indemnes des play-in où vous jouez votre peau sur un seul match. Celui contre Charlotte fut négocié à la perfection. Les Hawks ont livré une performance très aboutie avec six joueurs à dix points ou plus. Clint Capela a sorti le grand jeu. Avec ses 15 points et ses 17 rebonds, le Genevois a été crédité du différentiel - +28 - le plus élevé de la soirée. Les Hawks ont mené 60-52 à la pause avant de remporter 42-24 le troisième quarter. Les Hornets, malgré les 26 points de LaMelo Ball, n'ont pas vraiment existé pour, au final, traverser une sixième saison de rang sans play-off. A l'Ouest, New Orleans a éliminé San Antonio. A domicile, les Pelicans ont battu 113-103 les Spurs. Ils joueront leur peau vendredi à Los Angeles face aux Clippers.