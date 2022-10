Nashville l'emporte ++ Lausanne défait, Genève et Fribourg en forme

Niederreiter et Nashville commencent bien Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek La nouvelle saison de NHL a bien commencé pour Nashville et Niederreiter. A Prague, les Predators ont battu San Jose 4-1. Pour le premier des deux rencontres disputées dans la capitale tchèque, l'équipe emmenée par Roman Josi a pris le meilleur sur les Californiens. Et si le génial défenseur bernois n'a pas inscrit son nom sur la feuille des pointeurs en un peu plus de 24 minutes de temps de jeu, Nino Niederreiter s'est chargé de faire briller le drapeau suisse en réussissant le 3-1. De l'autre côté de la glace, Timo Meier s'est démené et a terminé la partie avec un assist sur le but du régional de l'étape, Tomas Hertl. Les Sharks auront l'occasion de prendre leur revanche samedi soir dans la même enceinte pour le deuxième match de ce début de saison de la NHL sur le sol européen.

Lausanne n'y arrive pas, Genève en leader et Fribourg se reprend Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Sale soirée de National League pour Lausanne. Les Vaudois se sont inclinés 3-1 à Langnau et les voilà qui glissent à une peu enviable 13e place. On ne sait pas si John Fust sera encore sur le banc des Lions samedi soir pour la réception de Zoug, mais avec cinq défaites de suite il y a le feu au sein du LHC. Une scène résume parfaitement la mouise dans laquelle évolue les Lausannois. A la 44e, Genazzi parvient à réduire le score, mais le but est annulé en raison d'un cross-check de Sekac sur un Bernois devant le but de Boltshauser. Et au lieu d'avoir un semblant de momentum, les Vaudois ont dû annihiler un jeu de puissance adverse. Et à la 59e, Kovacs a manqué un penalty superbement arrêté par l'ancien portier vaudois. Les retours de Jiri Sekac et d'Ivars Punnenovs n'ont pas amené l'influx escompté au niveau du tableau d'affichage, même si les deux joueurs ont tout de même offert d'autres options à John Fust. On s'attendait à voir un LHC plus conquérant à l'Ilfis après les quatre défaites de suite. Ce fut le cas avec des Lausannois solides défensivement et plutôt portés vers l'offensive, comme en témoignent les statistiques des tirs après le premier tiers (9-3 pour le LHC). Seulement les Vaudois ne sont pas parvenus à déjouer Boltshauser et les Emmentalois en ont profité. Deux tirs très bien placés de Saarela (30e et 33e) et voilà Langnau devant contre le cours du jeu. Mais les Lausannois ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes puisqu'ils ont gaspillé quatre opportunités en power-play au cours des quarante premières minutes. Et sous les casques, Audette & Cie donnent l'impression de broyer du noir en n'arrivant pas à trouver la faille. Genève leader incontesté On attendait beaucoup de la partie entre le leader et des Zurichois restant sur une série de quatre succès consécutifs. Eh bien on n'a pas été déçu avec un match de très bonne qualité et un succès 3-2 des Grenat. Le but décisif est venu de la canne de Winnik à la 41e, juste après la deuxième pause. Les Aigles ont su frapper au bon moment, alors que les Zurichois ont fait preuve d'un bel opportunisme. Les Genevois pourraient en revanche avoir perdu Sami Vatanen pour un moment. Le défenseur finlandais, auteur de l'ouverture du score, s'est vraisemblablement blessé à la jambe. Fribourg se reprend Fribourg a été récompensé pour avoir préparé consciencieusement son déplacement dans les Grisons. De retour de Salzbourg, les Dragons ont rejoint la station davosienne jeudi. Ils ont empoché trois points en battant le HCD 3-2. Du coup, ils n'ont pas été pris à froid par les joueurs de Christian Wohlwend. Au contraire, ce sont même eux qui ont ouvert la marque sur une inspiration de Julien Sprunger, très habile pour reprendre un puck sautillant de Killian Mottet. Et alors que l'on pensait partir vers une prolongation à la suite du 2-2 de Prassl (57e), Gottéron a trouvé le moyen de l'emporter grâce à Mottet à la 59e. Est-ce que Fribourg retrouve la baraka de la saison passée? Coupable d'une mise en échec à la tête de Thomas Wellinger, Christoph Bertschy a eu sans doite un peu de chance de ne pas avoir été pénalisé. A la décharge de l'ancien joueur du LHC, Wellinger ne s'est pas préparé de la meilleure des manières à absorber l'impact. Bienne se paie Zoug Chose assez rare, Zoug a perdu deux matches de suite. Les hommes de Dan Tangnes ont été dominés 4-3 ap par un Bienne qui s'est présenté diminué en raison de plusieurs cas de covid. Mais les Seelandais se sont battus dans le troisième tiers lorsque Zoug est revenu à égalité. Et en prolongation, c'est Rajala qui a forcé la décision après 41 secondes. Après deux revers, Ajoie devait tenter de rentrer de Rapperswil avec quelque chose. Les Jurassiens ont presque réussi puisqu'il y avait encore 3-3 après 56 minutes. Mais Zangger, Jensen et Profico ont inscrit deux buts pour faire passer le score à 6-3. A Berne, le retour de Dominik Kahun a amené un vent de fraîcheur et une force offensive bienvenue. Les Ours ont battu Lugano 7-3. Dans le style "club en confiance", on demande Ambri-Piotta. Vainqueurs du champion Zoug dimanche dernier, les Léventins ont écrasé Kloten 6-0 dans la banlieue zurichoise.

Ribéry s'apprête à raccrocher les crampons, selon la presse Image: KEYSTONE/EPA ANSA/MASSIMO PICA Franck Ribéry, 39 ans, s'apprête à mettre un terme à sa belle carrière. Ses derniers mois ont été perturbés par les blessures avec la Salernitana, actuelle 14e de Serie A, ont rapporté les médias. En quittant la Salernitana, qu'il avait rejointe l'année dernière et où son contrat courait jusqu'à juin 2023, Ribéry a choisi de dire stop, rattrapé par des blessures à répétition, notamment des douleurs récurrentes aux genoux, selon le quotidien sportif français "L'Equipe". En Italie, le journal "Il Mattino" rapporte que Ribéry devrait rester à la Salernitana, où il émargeait à 125'000 euros net par mois, dans un nouveau rôle au côté du staff technique jusqu'en 2024. Il souhaiterait commencer prochainement une formation d'entraîneur. Contactée, la Salernitana a indiqué n'avoir aucune annonce à faire "pour le moment". Les agents de Ribéry, de leur côté, n'étaient pas joignables dans l'immédiat. Ribéry n'a plus joué depuis une défaite 1-0 contre l'AS Rome le 14 août. Cette décision devrait mettre fin à 22 années de carrière professionnelle, dont le sommet aura été la saison 2012-2013 avec le Bayern Munich, auteur cette année-là du triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions. Ribéry avait remporté le trophée UEFA de meilleur joueur de la saison et de nombreux observateurs le jugeaient même digne du Ballon d'Or, finalement échu à Cristiano Ronaldo, à sa grande déception. L'autre grand regret de sa carrière, c'est l'absence de trophée remporté avec les Bleus, dont l'ailier aux 81 sélections (16 buts) aura connu la face lumineuse (finale du Mondial 2006) comme les années sombres, jusqu'au cauchemar de Knysna à la Coupe du monde 2010. De là date son désamour avec le public hexagonal, renforcé la même année par l'affaire "Zahia", lorsque la justice lui reprocha des rapports tarifés avec une prostituée mineure. Il fut finalement relaxé en 2014. L'Allemagne, elle, aura su mieux apprécier le talent et la personnalité attachante et potache de Ribéry, qui a enchaîné les clubs en début de carrière (Boulogne, Alès, Brest, Metz, Galatasaray) avant d'éclore à Marseille et de s'épanouir au Bayern Munich (2007-2019), avec neuf sacres en Bundesliga à la clé. Après son départ de Bavière en 2019, Ribéry joue les prolongations en Italie, d'abord à la Fiorentina (2019-2021). Puis, avec la Salernitana, il contribue au maintien du club en mai 2022 avant d'être rattrapé par les blessures.

Sierra s'impose à Lausanne, Chabbey 6e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La première victoire de l'histoire du Tour de Romadie féminin est pour Arlenis Sierra (Movistar). La Cubaine de 29 ans s'est imposée au sprint devant le Musée olympique. Cette première disputée sous un généreux soleil s'est donc terminée au sprint et la victoire n'a pas échappé à Arlenis Sierra, clairement la plus forte sur les quais d'Ouchy. La coureuse des Caraïbes a pu contrôler ce sprint à la pédale pour ne jamais être véritablement inquiétée. Elle a devancé l'Allemande Liane Lippert et la Néerlandaise Demi Vollering. Il s'agit de sa 25e victoire en carrière depuis 2010. Dans les rangs helvétiques, jolie performance d'Elise Chabbey qui a pris une bonne 6e place.

La Suisse avec Bencic, Teichmann, Golubic et Waltert Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Belinda Bencic (WTA 14), Jil Teichmann (WTA 36) et Viktorija Golubic (WTA 80) disputeront comme l'an dernier la phase finale de la Billie Jean King Cup. Elles seront épaulées par la "rookie" Simona Walter (WTA 114) du 8 au 13 novembre à Glasgow. No 4 helvétique selon le classement WTA, Simona Waltert vivra logiquement sa première sélection, au terme d'une saison qu'elle avait entamée au-delà de la 200e place mondiale. La Grisonne de 21 ans s'est notamment hissée en quarts de finale à Lausanne, où elle a battu la finaliste de l'Open d'Australie Danielle Collins. "Dans un bon jour, Simona peut battre même les meilleures joueuses. Cela fait d'elle un renfort de premier plan pour notre équipe", explique dans un communiqué le capitaine Heinz Günthardt, qui avait convoqué Stefanie Vögele l'an dernier en finale au côté de l'indéboulonnable trio Bencic/Teichmann/Golubic. Battue par la Russie l'an dernier en finale à Prague, l'équipe de Suisse doit affronter l'Italie le mercredi 9 novembre puis le Canada le vendredi 11. Le vainqueur de cette poule A affrontera le premier du groupe C (Espagne, Kazakhstan, Grande-Bretagne) en demi-finale le samedi 12.

Marco Odermatt prolonge avec Stöckli Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Marco Odermatt et la marque de skis Stöckli vont collaborer sur le long terme. Le Nidwaldien, vainqueur du dernier général de la Coupe du monde et champion olympique de géant en 2022, a prolongé de quatre ans soit jusqu'en 2026 le contrat le liant à l'entreprise lucernoise. L'annonce survient à la veille de son 25e anniversaire. "Stöckli et moi sommes tout simplement faits l'un pour l'autre. Le matériel, l'encadrement et la collaboration sont de classe mondiale. Je me sens entre de bonnes mains et je peux compter à cent pour cent sur l'entreprise", explique dans un communiqué Marco Odermatt, qui chausse depuis douze ans les skis lucernois. Marco Odermatt sort d'une saison remarquable, couronnée par l'or olympique du géant et son premier gros Globe de cristal. Le prodige de Hergiswil a fêté sept succès en Coupe du monde en 2021/22, décrochant neuf autres podiums. Il a figuré dans le top 3 des huit géants figurant au programme, obtenant ainsi un premier petit Globe.

Wembanyama finit sa démonstration de force en beauté Image: KEYSTONE/AP/John Locher Victor Wembanyama est plus que jamais favori pour être le no 1 de la prochaine draft NBA. Encore ultra-dominant, le Français a guidé son équipe des Metropolitans au succès (112-106) jeudi en amical contre la G-League Ignite: il a réussi 36 points, 11 rebonds et 4 contres. L'Amérique du basket est prévenue, une "Wembamania" se profile bel et bien. Le Français de 18 ans a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui pour ses premiers pas aux Etats-Unis, qu'il rêve de conquérir. Le tout devant quelque 200 représentants, managers généraux, recruteurs, des trente franchises NBA, venus le scruter. Une opération promotionnelle inédite pour un "prospect" (espoir), de surcroit non Américain, qui ajoutait une énorme pression sur ses jeunes épaules, compte tenu des attentes à son endroit. Mais en deux matches, comme autant de démonstrations de force, porté par un talent insolent et des aptitudes physiques hors normes, il a mis tout le monde d'accord, tout en se montrant extrêmement à l'aise et mature face à l'engouement médiatique. "Cette expérience était unique, magnifique. Je ne sais pas comment ça aurait pu être mieux encore", a commenté Victor Wembanyama en conférence de presse d'après-match, qui était son deuxième en moins de 48 heures. Et constituait une revanche face à l'Ignite, une équipe en partie composée de jeunes talents susceptibles comme lui d'être sélectionnés par une franchise en 2023 et qui s'était imposée (122-115) dans la première manche. Encore rien accompli Cette fois, Wembanyama a non seulement brillé de plus belle individuellement, mais il a mené les siens à la victoire. Après ses 37 points et 5 contres réussis mardi, il a fait presque aussi bien offensivement, mais en se montrant plus actif encore des deux côtés du terrain, ajoutant à son escarcelle 4 passes décisives. Surtout, le Français a été décisif au quatrième quart-temps, marquant 15 points qui ont largement contribué au comeback des Metropolitans. Il suscite d'ailleurs déjà l'admiration des stars de la NBA, notamment de LeBron James qui l'a qualifié d'"extra-terrestre" mercredi soir. "C'est un honneur de voir des grands joueurs parler de moi de cette manière, mais ça ne change rien. J'ai trouvé ça cool, mais je dois rester focalisé sur mes objectifs. Je n'ai encore rien accompli, je n'ai pas joué un match en NBA, je n'ai pas été drafté", a-t-il réagi, imperturbable après le match. Le 22 juin 2023 est encore loin, plus de huit mois. Mais pour l'heure sa trajectoire est parfaite: Wembanyama n'a jamais été aussi bien placé et en vue pour devenir le premier Français de l'histoire à être sélectionné en premier.

Les Suissesses affronteront le Pays de Galles Les Suissesses affronteront le Pays de Galles mardi en barrage qualificatif pour le Mondial Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe de Suisse dames jouera son ticket pour le Mondial 2023 face au Pays de Galles mardi prochain à Zurich. Les Galloises ont gagné le droit de défier la sélection de Nils Nielsen en battant la Bosnie-Herzégovine 1-0 après prolongation jeudi soir à Cardiff. Les Suissesses, qui visent une deuxième phase finale dans une Coupe du monde après 2015, partiront avec les faveurs du pronostic au Letzigrund. En six duels livrés face au Pays de Galles, la sélection féminine helvétique a fêté cinq succès, pour un nul. Seuls deux des trois vainqueurs des barrages européens se qualifieront directement pour le Mondial prévu en Australie, le "moins bon" vainqueur devant passer par les barrages intercontinentaux en février prochain. Mais la Suisse devrait être épargnée grâce à ses résultats obtenus dans la phase qualificative.

Daniela Ryf seulement 8e à Hawaii Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Daniela Ryf a cédé son titre de championne du monde de l'Ironman jeudi. Cinq mois après avoir conquis un cinquième titre à St. George dans l'Utah, la Soleuroise de 35 ans a dû se contenter d'une 8e place à Hawaii. La course féminine a d'ailleurs été le théâtre d'une grosse surprise avec le sacre de Chelsea Sodaro (33 ans), qui disputait simplement le deuxième Ironman de sa carrière après Hambourg début juin (2e place). Sodaro a offert aux Etats-Unis leur premier titre mondial dans la discipline depuis 1996. Daniela Ryf pointait pourtant en tête au terme des 180,2 km de cyclisme d'une épreuve qui comprend aussi 3,8 km de natation et 42,195 km de course à pied, comme cela avait été le cas lors de ses quatre triomphes consécutifs à Hawaii (2015-2018). Mais elle a flanché sur le marathon. La Soleuroise a rallié l'arrivée avec plus de 28 minutes de retard sur Chelsea Sodaro, qui l'a dépassée après à peine 7 kilomètres de course à pied. Elle en a sans doute trop fait sur son vélo pour récupérer le retard pris dans l'eau: elle ne pointait qu'au 14e rang à la première transition, à près de 7' de la leader provisoire et future vice-championne du monde Lucie Charles-Barclay. La course des hommes est programmée samedi à Hawaii. Jan van Berkel sera le seul véritable espoir suisse.

Conference League: Bâle surpris Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le FC Bâle n'a pas réussi la passe de trois dans le groupe H de Conference League. Très décevants, les Rhénans se sont inclinés 2-0 au Parc Saint-Jacques face au Slovan Bratislava. Les Slovaques ont marqué par Pauschek (35e) et Cavric (45e) après une première mi-temps léthargique côté bâlois. Au point qu'Alex Frei a effectué pas moins de quatre changements dès la pause! Ce rebattage des cartes n'a eu que peu d'influence. Le FCB a certes montré - enfin - un peu plus d'engagement, mais il a terriblement peiné à inquiéter le gardien Chovan, qui a finalement passé une soirée tranquille. Ce sont même les visiteurs qui sont passés plus près d'un troisième but en plusieurs circonstances en seconde période. Le football suisse a ainsi connu un jeudi noir, cette défaite inattendue des Bâlois venant après la déroute 5-1 subie par le FC Zurich en Europa League. Tout ça ne fait pas du bien au coefficient UEFA...

Décès du multiple champion du monde Phil Read Image: KEYSTONE/AP NY/KURT STRUMPF Le Britannique Phil Read est décédé à l'âge de 83 ans, a annoncé la marque Yamaha. Il avait été sept fois champion du monde, dont deux fois dans la catégorie reine. Yamaha "est très triste d'apprendre que Phil Read, qui avait été le premier à conquérir un titre mondial pour la marque, est décédé ce (jeudi) matin à son domicile de Canterbury", en Angleterre, indique un communiqué publié sur le site du constructeur japonais. Né le 1er janvier 1939 à Luton près de Londres, Read a remporté ses premières courses dans des compétitions sur route comme le Manx Grand Prix ou le Ulster 200 au début des années 1960. Il a fait ensuite ses débuts en championnat du monde sur le circuit de l'île de Man en 1961, gagnant la course des 350 cm3. En 1964, il a remporté son premier championnat du monde au guidon d'une Yamaha 250 cm3. Read remportera d'autres titres en 250 cm3 et 350 cm3 avant de devenir double champion du monde dans la catégorie reine, alors celle des motos 500 cm3, en 1973 et 1974 sur des motos italiennes MV Agusta. Il avait disputé sa dernière course en 1983, à 43 ans, lors du célèbre TT de l'île de Man.

Europa League: le FC Zurich sombre corps et âme Yorbe Vertessen a inscrit les deux premiers buts du PSV Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Zurich a subi une véritable déroute lors de la 3e journée du groupe A d'Europa League. Il s'est en effet incliné 5-1 à domicile face au PSV Eindhoven. Si le FCZ avait montré quelques timides signes de reprise lors du derby contre Grasshopper, il est retombé très bas jeudi au Letzigrund. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les champions de Suisse ont en plus commis de grossières erreurs défensives, notamment sur les deux premiers buts, tombés durant le premier quart d'heure. Equipe à la rue Les Néerlandais, plus rapides et meilleurs techniquement, ont marqué par Vertessen (10e/15e), Gakpo (21/55e) et Simons (35e) contre une équipe véritablement à la rue. Ils n'ont même pas eu besoin de s'employer à fond pour obtenir un succès d'une ampleur parlante. Maigre consolation, le FCZ a sauvé l'honneur par Okita à la 87e, sur un bon service de Tosin. Il n'empêche que cette claque pourrait compliquer la tâche du président Canepa dans sa quête d'un nouvel entraîneur. Qui voudra prendre le risque de venir prendre place sur le banc d'une formation pareillement au fond du trou ?

FC Séville: Lopetegui limogé, arrivée de Sampaoli Jorge Sampaoli, nouvel entra Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Séville a changé d'entraîneur quelques heures après sa défaite 4-1 à domicile contre Borussia Dortmund en Ligue des champions. Julen Lopetegui a été limogé et remplacé par Jorge Sampaoli. "Sampaoli a signé jusqu'au 30 juin 2024 et dirigera son premier entraînement ce (jeudi) soir à 18h30", a précisé le club. Le technicien argentin retrouve le banc de Séville qu'il avait déjà occupé lors de la saison 2016/2017 avant de prendre en charge l'équipe nationale argentine. Sampaoli (62 ans) était libre depuis son départ de l'Olympique de Marseille en juillet dernier. Lopetegui (56 ans) a ainsi payé cash le départ catastrophique du FC Séville cette saison. Le club n'a gagné qu'une fois en sept rencontres de championnat et n'a pris qu'un point en trois matches de Ligue des champions.

Pour Wembanyama, c'est déjà l'Amérique Image: KEYSTONE/AP/John Locher Les fans américains de basket ne crient pas encore son nom, mais toute la NBA n'a déjà d'yeux que pour Victor Wembanyama. Le Français est le favori pour être le no 1 de la prochaine draft. Dire que l'engouement est énorme autour du phénomène français âgé de 18 ans est un euphémisme. Plus de 70 médias se sont accrédités pour son tout premier match aux États-Unis mardi soir, perdu (122-115) avec son club des Metropolitans de Boulogne-Levallois contre la G-League Ignite. Une équipe composée de jeunes talents, susceptibles comme lui d'être sélectionnés par une franchise en 2023. Et ils n'ont pas été déçus du voyage: Wembanyama a déployé son immense talent avec 37 points (7 tirs primés sur 11) et 5 contres, parvenant à élever son niveau dans son duel à distance avec un autre grand espoir, Scoot Henderson, rival désigné dans la lutte au sommet de la draft. "C'est le plus gros match de l'histoire de la G-League!", s'emballait avant le coup d'envoi, Shareef Abdur-Rahim, patron de cette ligue de développement. "C'est très excitant. Ce n'est pas tous les ans que l'on a deux joueurs qui sont considérés comme les meilleurs espoirs de la draft, sans qu'au moins l'un d'entre eux joue à l'université", soulignait à raison cet ancien ailier-shooteur, champion olympique en 2000 avec Team USA. En Une de SLAM Après sa performance retentissante, dans le Dollar Loan Center, une salle de 5000 places remplie de moitié de fans de basket inspirés, qui pourront se targuer d'avoir vu les premiers pas d'un joueur hors norme (2,21 m, 2,43 m d'envergure) appelé à être le futur visage de la NBA, il s'est plié à sa deuxième conférence de presse en deux jours, dans une salle dédiée bien trop petite pour accueillir tous les journalistes. Wembanyama, qui avait avancé que ce match et la revanche prévue jeudi seraient "les plus importants de (sa) vie sur le plan de l'exposition au niveau mondial", ne s'est pas trompé. Ce qui a précédé - les prises d'antennes sur ESPN, la couverture du magazine référence SLAM, qui avait loué à l'époque l'énorme potentiel de LeBron James lorsqu'il était encore lycéen, les comparaisons avec Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo voire Kareem Abdul-Jabbar, ne l'ont pas empêché de rester de marbre. Wembanyama, accompagné aux États-Unis par ses parents et tout l'état-major de Comsport, l'agence des "Frenchies" évoluant en NBA, est parvenu sans peine à contrôler tout cet engouement et cette pression, avec une décontraction et une confiance en soi confondantes. "Ce qui rend spéciaux les joueurs comme Victor, c'est leur capacité à tout gérer, les attentes, l'excitation qu'ils génèrent. Et une fois que le coup d'envoi est donné, ils parviennent à se focaliser sur le jeu et à être vraiment bons", a souligné Abdur-Rahim. "Sa maturité est impressionnante, pour un garçon de 18 ans. Il sait qui il est, ce qu'il veut et les efforts à accomplir pour l'obtenir", a résumé, admiratif, son entraîneur Vincent Collet. "C'est le talent" "Quand on a affaire à des joueurs uniques comme Victor, on ne peut pas être surpris. Il est capable de faire ce que des joueurs normaux ne peuvent pas faire. C'est le talent", a ajouté le sélectionneur de l'équipe de France, finaliste des derniers JO et Euro, qui peut voir avec gourmandise les prochaines échéances internationales avec ce diamant qu'il va s'employer à polir. Preuve de l'importance que revêt Wembanyama aux yeux de la NBA, c'est elle qui a eu l'idée d'organiser deux matches amicaux impliquant les Metropolitans 92, pourtant déjà engagés en championnat de France. Jamais cela ne s'était encore produit pour un "prospect". Le tout devant quelque 200 représentants de la ligue, venus le scruter. "Les managers généraux et recruteurs des trente franchises sont tous très excités", affirmait Abdur-Rahim. Même ceux qui n'ont que peu d'espoir de le sélectionner à la draft du 22 juin 2023, car le premier choix reviendra à une des cinq équipes ayant fini avec les plus mauvais bilans de la saison régulière écoulée. La position préférentielle sera déterminée par un tirage au sort. Evidemment, il n'y a aucune garantie qu'il devienne assurément le premier Français no 1 de la draft. Et nul ne sait encore quelle casquette d'équipe aura Victor sur le chef, quand il serrera la main d'Adam Silver. Mais l'histoire est bel et bien en marche. Et, avec elle une probable "Wembamania" en Amérique.