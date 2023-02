Neuer déçoit par son attitude ++ LeBron James tout près du record

Michael Vogt 5e en bob à quatre Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Michael Vogt n'a pas signé d'exploit en bob à quatre lors des Mondiaux de St-Moritz. Médaillé de bronze en bob à deux une semaine plus tôt, le Schwytzois doit se contenter d'un 5e rang. Il pointait en 6e position après deux manches. Quatrièmes après la manche initiale, Michael Vogt et ses coéquipiers Silvio Weber, Cyril Bieri et Sandro Michel ont perdu toute chance de conquérir une médaille lors de leur seconde descente (10e chrono). Ils ont gagné une place lors de l'ultime "run" mais échouent à 1''08 du podium. Les deux autres pilotes suisses en lice, Cédric Follador et Timo Rohner, se sont classés respectivement 9e et 12e. Devancé par son compatriote Johannes Lochner en bob à deux à Celerina, l'Allemand Francesco Friedrich a pris sa revanche en bob à quatre. Le quadruple champion olympique s'est imposé avec 0''69 d'avance sur ses deux dauphins, le Britannique Brad Hall et le Letton Emils Cipulis, pour cueillir son 14e titre mondial.

Odermatt disputera le combiné des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Marco Odermatt disputera mardi le combiné des Mondiaux de Courchevel/Méribel. Le Nidwaldien a été retenu par Swiss-Ski pour cette épreuve en compagnie de Loïc Meillard, Justin Murisier et Stefan Rogentin. Un Justin Murisier qui ne sera en revanche logiquement pas aligné en super-G dans ces joutes. Ce choix a de quoi surprendre. Marco Odermatt avait certes décroché le titre mondial junior du combiné à Davos en 2018. Mais le champion olympique de géant a disputé un seul combiné sur le front de la Coupe du monde (21e à Bansko en 2019), et sa dernière participation à un combiné remonte aux championnats de Suisse 2021 (6e). A l'image de Lara Gut-Behrami chez les dames, Marco Odermatt devrait avant tout profiter de ce combiné pour prendre ses marques en super-G. Loïc Meillard (3e des Mondiaux 2021 dans la discipline) et dans une moindre mesure Justin Murisier aborderont en revanche ce combiné avec de réelles ambitions. Marco Odermatt, Loïc Meillard et Stefan Rogentin ont également été retenus pour disputer le super-G programmé jeudi. Le quatrième Helvète aligné dans cette discipline sera Gino Caviezel, qui avait pris la 3e place du super-G des finales de la Coupe du monde en mars 2022 sur la même piste.

Un 12e but pour Embolo en Ligue 1 Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Breel Embolo tient la grande forme. L'attaquant international suisse a signé dimanche son 12e but de la saison en Ligue 1 lors d'un match remporté 2-0 par l'AS Monaco sur la pelouse de Clermont Foot. Déjà buteur mercredi face à Auxerre, Breel Embolo a inscrit le 2-0 à la 13e minute en reprenant de la tête un centre d'Aleksandr Golovin pour tromper l'ex-gardien de Lausanne Mory Diaw. Il s'agit de son cinquième but en sept matches joués depuis la reprise du championnat à la fin décembre. Transféré dans la Principauté l'été dernier en provenance du Borussia Mönchengladbach, l'attaquant bâlois (25 ans) affiche donc désormais 12 buts à son tableau de chasse en Ligue 1. Soit autant que son coéquipier Wissam Ben Yedder et que Neymar, et un de moins que Kylian Mbappé.

Corinne Suter ressent toujours les effets de sa chute Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Corinne Suter ressent toujours les conséquences physiques de sa commotion cérébrale. La Schwytzoise l'a admis dimanche à Méribel, qui accueille dès lundi avec Courchevel les championnats du monde. La championne olympique et du monde en titre de descente est toujours en souffrance. Depuis sa lourde chute, survenue lors de la première descente de Cortina il y a deux semaines, elle a avant tout dormi. Swiss-Ski s'était pourtant contenté dans un premier temps contenté d'annoncer qu'elle "n'avait pas subi de blessures graves". Mais sa commotion cérébrale a laissé des séquelles. Corinne Suter a ainsi passé le plus clair de son temps allongée, dans une chambre obscurcie. "Pas de téléphone portable, pas de livre. Je n'ai rien fait", souligne la vice-championne du monde 2021 de super-G, qui a suivi un programme très réduit lors de la dernière phase de préparation à ces Mondiaux. Corinne Suter estime néanmoins avoir désormais surmonté sa chute sur le plan mental. Reste à savoir si sa condition physique lui permettra de participer aux championnats du monde. Elle doit entrer en lice mercredi à l'occasion du super-G, et remettra son titre de la descente en jeu samedi prochain.

Neuer a mis "ses intérêts personnels" avant ceux du Bayern Image: KEYSTONE/DPA/SVEN HOPPE Manuel Neuer a mis "ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club", regrette le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic dans l'hebdomadaire Bild am Sonntag. L'ancien joueur du "Rekordmeister" a mis les choses au point après la spectaculaire sortie médiatique du gardien allemand actuellement blessé. Dans deux entretiens au site sportif The Athletic et au quotidien Süddeutsche Zeitung, Manuel Neuer a vivement critiqué le limogeage de l'entraîneur des gardiens depuis 2011 et ami proche, Toni Tapalovic, par le Bayern le 24 janvier. "C'était pour moi un coup, alors que j'étais déjà à terre. C'est comme si on m'avait arraché le coeur", a expliqué le portier international allemand, qui a récemment fêté ses 37 ans et qui est indisponible jusqu'à la fin de la saison après une fracture de la partie inférieure de la jambe droite lors d'une sortie à skis. Attendu une autre attitude Pour Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, "la déception" exprimée par Manuel Neuer concernant le renvoi de Toni Tapalovic, "nous touche aussi, parce que Manuel a mis ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club", explique-t-il dans Bild am Sonntag. "Je comprends que Manuel soit touché personnellement. Mais en tant que capitaine, j'aurais attendu de sa part une autre attitude", ajoute Salihamidzic, affirmant que la "difficile décision" concernant Tapalovic n'avait rien à voir avec Neuer, "et nous le lui avons expliqué". A dix jours du choc Cette sortie médiatique de Neuer intervient à dix jours d'un choc en 8e de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes contre le Paris St-Germain. Cela fait que le Bayern a "avec Manuel, un thème très important de plus à résoudre", estime Salihamidzic. "S'il doit y avoir des conséquences, nous en parlerons d'abord avec Manuel", précise le directeur sportif du Bayern. Le club munichois, qui a enrôlé Yann Sommer pour remplacer Neuer, traverse en coulisses une forte zone de turbulences.

LeBron James à 36 points d'Abdul-Jabbar LeBron James battra le record de points d'Abdul-Jabbar mardi ou jeudi prochain Image: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert LeBron James s'est rapproché à 36 unités du record de points de Kareem Abdul-Jabbar samedi en NBA. Ses 27 points n'ont toutefois pas suffi pour les Lakers, battus 131-126 par des New Orleans Pelicans qui restaient pourtant sur dix défaites d'affilée. Sur le point d'écrire une nouvelle page de sa légende, LeBron James peut devenir le meilleur marqueur de l'histoire devant "KAJ" (38'387) dès mardi à Los Angeles contre Oklahoma City. Sinon ce sera pour jeudi face à Milwaukee.

Les Hawks battus à Denver Jokic a fait souffrir Capela et les Hawks samedi Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Atlanta n'est pas parvenu à enchaîner samedi un troisième succès consécutif en NBA. Les Hawks se sont inclinés 128-108 sur le parquet de Denver, 24 heures après s'être imposés en Utah face au Jazz. Auteur de son 22e double double de la saison, le 105e sous le maillot des Hawks, Clint Capela (12 points, 11 rebonds) a assisté de très près à un nouveau festival du double MVP Nikola Jokic. L'intérieur serbe a signé son 18e triple double dans cet exercice 2022/23 en cumulant 14 points, 18 rebonds et 10 assists. Les Nuggets - qui ont gagné tous les matches dans lesquels leur star a réussi un triple double - ont aussi pu s'appuyer sur Jamal Murray (41 points) pour faire la différence. Cette troisième victoire d'affilée leur a permis de rejoindre les Boston Celtics en tête du classement de la Ligue avec 37 succès pour 16 défaites. Privés de Trae Young (malade), les Hawks affichent quant à eux à nouveau un bilan équilibré (27 victoires-27 défaites). Ils pointent toujours au 8e rang de la Conférence Est, un rang qui les obligerait à jouer leur saison à quitte ou double lors des pré play-off.

Stan Wawrinka: "Content de m'en être sorti" Stan Wawrinka peut lever le poing: il a fait le travail. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le soulagement était perceptible chez Stan Wawrinka après ce samedi pas comme les autres. Le Vaudois est parvenu à mener l'équipe de Suisse à bon port à Trèves. "Je suis très content de m'en être sorti, sourit le triple vainqueur en Grand Chelem. Ce fut, il est vrai, une journée très chargée. J'ai le sentiment que nous aurions pu mieux faire dans le double. Ce fut une grosse bataille. Après, Marc-André (ndlr: Hüsler) a livré un match extraordinaire pour me donner la chance de disputer le simple décisif. C'est grâce à lui et ses deux victoires si nous étions toujours en vie." Un simple décisif qui fut, au final, très loin d'être... simple. "Je me sentais beaucoup mieux que vendredi face à Zverev. J'étais en contrôle avant de commettre deux ou trois erreurs au moment où Altmaier jouait mieux, explique Stan Wawrinka. Après, j'ai dû mener des combats contre lui, bien sûr, contre le public et contre moi-même..." Au final, la victoire n'est que plus belle pour un joueur qui l'attendait toujours cette année. "C'est exactement le genre de match dont j'ai besoin, poursuit le Vaudois. Ce fut difficile. Mais j'ai tenu. J'ai surtout pu enchaîner beaucoup de tennis en deux jours. Je suis heureux d'avoir pu offrir ce troisième point à mes coéquipiers. Ils le méritent. Ils se sont battus ces derniers mois pour que l'équipe de Suisse retrouve une place bien plus conforme à son rang." La suite s'écrira en septembre prochain avec le tour intermédiaire dans une poule à quatre qui qualifiera deux équipes pour le Final 8 de Malaga en novembre prochain. Stan Wawrinka veut y être bien sûr. "L'envie est là. J'ai adoré passé cette semaine avec cette équipe. Mais il faut que je sois en forme en septembre. D'ici là, j'aimerais faire une belle saison, remonter au classement bien sûr. Je veux aider cette équipe. Je crois qu'elle a un réel potentiel avec Marc-André Hüsler qui sait être présent dans les grands matches et Dominic Stricker et Leandro Riedi qui sont en passe de s'affirmer. Oui, il y a de quoi faire avec cette équipe."

Servette prend l'eau à St-Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Servette a connu une soirée noire à St-Gall en Super League. Les Genevois sont rentrés avec un 3-0 dans les valises suite à toute une série de malheurs. La soirée a tourné au cauchemar pour Jérémy Frick. Le portier du Servette FC a commis une faute de main dès la 8e minute qui a permis à Lukas Görtler d'ouvrir la marque en poussant le ballon mal maîtrisé par le gardien genevois au-delà de la ligne. Les Genevois auraient pu effacer ce départ malencontreux juste avant la demi-heure. Après visionnement de la VAR, l'arbitre Sven Wolfensberger décidait d'accorder un penalty aux Genevois pour une faute de main minuscule de Leonidas Stergiou après une déviation de Chris Bedia. L'ancien Saint-Gallois Dereck Kutesa était chargé de transformer le coup de pied de réparation. Le tir du Genevois, manquant de puissance, était repoussé par Zigi (33e). Cinq minutes plus tard, Frick, décidément pas en veine, ne maîtrisait pas sa sortie et ramassait l'ancien Servettien Jérémy Guillemenot. Ce dernier transformait lui-même le penalty (39e). La première période se terminait sur nouveau coup de théâtre. Timothée Cognat avait bien cru avoir réduit le score à la 45e mais son but était annulé pour un hors-jeu de position de Beida, qui se trouvait sur la trajectoire de Zigi. La deuxième mi-temps des Genevois fut de meilleure facture avec un Stevanovic très remuant sur son aile droite. Mais l'expulsion de Boris Cespedes à la 64e minute pour un deuxième avertissement a freiné les ambitions genevoises. Les St-Gallois ont encore marqué par le nouveau venu Geubbels (88e). Servette se retrouve quatrième au classement avant de se déplacer à Winterthour mercredi.

Lausanne tombe à Ajoie, Berne domine Bienne Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Après une série de cinq succès, Lausanne s'est incliné 2-1 après prolongation sur la glace d'Ajoie au terme d'un match très disputé. Les Vaudois abandonnent la 13e place aux Langnau Tigers. Pour ce déplacement dans le Jura, Lausanne avait retrouvé Punnenovs dans les buts et Richard Panik en attaque. Les Vaudois sont tombés sur des Ajoulots totalement remontés après leur victoire à Ambri-Piotta (4-3 ap) la veille. Le Canadien Guillaume Asselin, à la recherche d'une prolongation de contrat, a ouvert la marque à la 24e en supériorité numérique. Tim Bozon, qui retrouvait son frère Kevin dans le camp adverse, a égalisé deux minutes plus tard. C'est finalement Thibault Frossard, déjà auteur du but victorieux en Léventine la veille, qui a crucifié Punnenovs de près en prolongation. Berne en 32 secondes Grâce à son succès 4-0 sur Bienne, Berne entretient encore l'espoir de se qualifier directement pour les play-off. Les joueurs de la capitale reviennent à cinq points de Fribourg-Gottéron, qui jouera ce dimanche aux Vernets contre un Genève-Servette officiellement qualifié pour les play-off. Les coéquipiers de Romain Loeffel, de retour après une longue absence, ont fait la différence en 32'' à la 9e minute avec des buts de Chris DiDomenico et Cody Goloubef. Les Seelandais ont tenté en vain de revenir dans une partie somme tout équilibrée, DiDomenico a inscrit le but de la sécurité à la 57e. Jeroen van Pottelberghe a disputé son deuxième match de la saison dans la cage seelandaise. Un Davos offensif s'est imposé 6-3 face aux Langnau Tigers. Les Grisons ont fait une superbe opération en consolidant leur 5e place. Ils possèdent un matelas de neuf points sur le septième Berne. Menés 2-0 après 5 minutes, ils ont retourné le score au cours d'une partie qu'ils ont totalement dominée (51-10 aux tirs !). Premier succès de Lugano Après deux revers sur la route, les Rapperswil-Jona Lakers ont retrouvé le chemin de la victoire. Ils se sont imposés 3-0 contre Zoug, battu pour la quatrième fois de rang dans une période où les points sont précieux. Aberg, Rowe et Djuse dans la cage vide ont marqué pour les Lakers. Lugano tient enfin son premier succès de la saison sur Kloten après trois revers. Les Tessinois se ont gagné 5-3 avec un doublé du défenseur tchèque Lukas Klok, déjà auteur du même exploit la veille contre Zoug. Les Luganais ont remporté un succès important contre un adversaire direct pour les pré-play-off.

Stan Wawrinka marque le point de la victoire contre l'Allemagne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Malgré bien des tourments, Stan Wawrinka n'a pas failli à Trèves. Le Vaudois a apporté le point de la victoire à la Suisse face l'Allemagne lors des Qualifiers de la Coupe Davis. Stan Wawrinka s'est imposé 6-3 5-7 6-4 dans le simple décisif devant Daniel Altmaier, préféré à Oscar Otte, pour donner en quelque sorte tout son sens à l'exploit de Marc-Andrea Hüsler devant Alexander Zverev. Face à un néophyte en Coupe Davis, le Vaudois a témoigné d'une maîtrise totale jusqu'au huitième jeu du second set. Alors qu'il servait pour mener 6-3 5-3, il devait céder son engagement sur la première balle de break du match en faveur de l'Allemand... Vingt minutes plus tard, c'est le set qu'il perdait sur une faute en coup droit à 6-5 30-40. Visiblement marqué par le dénouement de ce deuxième set, Stan Wawrinka attaquait la troisième manche, sa sixième de la journée, sur la pointe des pieds. Dans les cordes, il écartait deux balles de 3-1 avant de signer l'unique break au jeu suivant. Il devait le conserver jusqu'à la ligne d'arrivée grâce notamment à deux magnifiques coups sur les deux derniers points du match, sa "spéciale" en revers sur la ligne à 30-15 et une volée posée avec une surprenante délicatesse à 40-15. Presque douze ans après avoir battu Lleyton Hewitt à Sydney, le Vaudois connaît, ainsi, à nouveau le frisson incomparable de gagner le simple décisif d'une rencontre de Coupe Davis. Cette victoire, sa première de l'année, devrait lui faire le plus grand bien. Obtenue presque dans la douleur, elle peut lui insuffler la confiance qu'il recherchait depuis des semaines.

Fribourg bat les Lions 82-74 Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Olympic est allé s'imposer 82-74 au Pommier face aux Lions de Genève samedi dans le traditionnel choc de la SBL. Les Fribourgeois laissent ainsi leurs adversaires du jour à 8 points au classement. Les joueurs de Petar Aleksic ont fait la course en tête pendant quasiment tout le match. Le 6-0 signé à l'entame du dernier quart-temps leur a permis de se détacher (66-53), et ils ont assuré leur succès en prenant 17 longueurs d'avance (74-57) à 4'59'' de la fin après un panier primé de Natan Jurkovitz. Olympic a largement dominé les débats dans la raquette. Le meilleur rebondeur du match est certes Genevois (Keith Clanton, avec 11 prises), mais les Lions n'ont capté que 29 rebonds contre 45 pour Olympic. Les remplaçants fribourgeois ont en outre marqué 39 points, contre seulement 11 pour les joueurs sortis du banc genevois. Nyon a pour sa part renoué avec la victoire samedi. Battus lors de leurs trois précédentes parties en championnat, les hommes du coach Stefann Ivanovic ont dominé Lugano 81-70 grâce notamment aux 20 points et 17 rebonds de l'intérieur Devante Brooks.

Grasshopper obtient un succès inespéré face à Bâle Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Grâce à un but de Kawabe, tombé dans les arrêts de jeu, Grasshopper a battu 1-0 Bâle au cours de la 19e journée de Super League. Le match de Coupe de Suisse mercredi entre les deux mêmes équipes et sur la même pelouse avait donné lieu à un spectacle attrayant (5-3 pour Bâle). Trois jours plus tard, les deux adversaires avaient resserré les lignes. Le match fut bien plus fermé entre deux équipes longtemps prudentes. Hormis les premières minutes de la rencontre, les Zurichois ont été nettement dominés par les joueurs de l'entraîneur Alex Frei. Mais les Grasshoppers avaient une arme ultime dans leurs rangs: le portier André Moreira. Il a fait le désespoir des attaquants rhénans. Après deux arrêts face à Zekiri et Hamdouni en première période, le Portugais a encore brillé en seconde période. A la 52e, il se montrait décisif coup sur coup face à Kade et à Lang. Dans les arrêts de jeu, Ndoye et Amdouni se sont encore retrouvés en position favorable. Mais Moreira était encore là. A la 94e, c'était la consternation sur le banc bâlois. Dadashov lancé en profondeur était arrêté par Hitz, sorti avec retard, le ballon prenait la direction de Kawabe, qui reprenait directement dans le but vide. Une conclusion complètement inattendue, qui permet à Grasshopper de passer son adversaire du soir au classement.

Pas de descente a priori pour Shiffrin Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin devrait disputer quatre épreuves aux Championnats du monde qui débutent lundi à Courchevel/Méribel. Elle ne devrait en revanche pas s'aligner en descente, a-t-elle annoncé vendredi. "Je prévois de disputer le combiné, le super-G, le géant et le slalom" a annoncé la skieuse du Colorado avant sa sixième participation aux Mondiaux. L'Américaine de 27 ans compte pour l'instant onze médailles dont six titres (slalom en 2013, 2015, 2017 et 2019, super-G en 2019, combiné en 2021). "Le programme pourrait changer", a toutefois prévenu Mikaela Shiffrin, qui doit donc entamer sa quête de podiums lundi avec le combiné dont elle est l'immense favorite. "J'ai déjà rempli tous mes objectifs aux Mondiaux en terme de médailles. Le but aux Mondiaux est de viser l'or, il n'y a pas de classement à protéger ou de points à marquer. Donc chaque jour je dois me préparer à prendre des risques pour skier le plus vite possible et espérer que cela suffise pour gagner une médaille. Mais je n'ai aucune attente."