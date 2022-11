New Jersey battu ++ Clint Capela en forme

Neymar et Ronaldo entrent à leur tour en scène jeudi Le Brésil de Neymar et le Portugal de Ronaldo seront les derniers à s'élancer jeudi parmi les favoris du Mondial. Ils affronteront respectivement la Serbie (20h/groupe G) et le Ghana (17h/groupe H). Derniers arrivés au Qatar, les Auriverde de Tite sont également les derniers à entrer en lice. Le quintuple vainqueur, dont le groupe parait cette fois homogène et équilibré pour accompagner la star du PSG Neymar, est auréolé de l'une des étiquettes de favori après avoir survolé les éliminatoires d'Amérique du Sud. Prudence toutefois car la défense de la "Seleçao" va passer un test face à l'efficace et complémentaire doublette offensive serbe Mitrovic-Vlahovic. Les hommes de Dragan Stojkovic, qui disputent leur troisième Coupe du monde, ont des arguments, notamment techniques, et joueront crânement leur chance alors qu'ils n'ont jamais atteint les 8e de finale de la compétition. L'autre rencontre du groupe opposera la Suisse au Cameroun. Ronaldo sous les feux des projecteurs Dans le groupe H, l'enjeu principal a tourné jusque-là autour de Ronaldo, en délicatesse avec Manchester United. L'avenir du quintuple Ballon d'or a pollué la préparation du match du Portugal contre le Ghana, régénéré par Otto Addo. Ambitieuse, l'autre Seleçao est pourtant bourrée de talent dans toutes les lignes. Mais elle entretient également une histoire contrariée avec l'épreuve... Un peu plus tôt, l'Uruguay, où le vieux duo Cavani-Suarez réalise son dernier tour de piste, aura affronté la Corée du Sud, portée par l'attaquant de Tottenham Son Heung-min, dans un duel a priori équilibré. Le vainqueur de cette partie, si vainqueur il y a, pourra rêver des 8es de finale.

Suisse - Cameroun: une victoire impérative L'heure de vérité a sonné pour l'équipe de Suisse. Ce jeudi à Doha (11h heure suisse), elle affronte le Cameroun pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, avec l'obligation de s'imposer. Le résultat du tirage au sort du 1er avril dernier ne laisse aucun choix pour Murat Yakin et ses joueurs. S'ils entendent se qualifier pour les huitièmes de finale, les trois points contre le Cameroun sont indispensables avant de croiser le fer contre le Brésil et la Serbie. La Suisse se retrouve dans le même cas de figure qu'il y a huit ans. En 2014, son sort était totalement lié au résultat du premier match, contrairement à 2006, 2010 et 2018 où elle avait joué d'entrée de jeu contre le favori du groupe, à savoir respectivement la France, l'Espagne et le Brésil déjà. A Brasilia ce 15 juin 2014, l'équipe alors dirigée par Ottmar Hitzfeld s'était imposée 2-1 devant l'Equateur après avoir pourtant concédé l'ouverture du score sur des réussites d'Admir Mehmedi et de Haris Seferovic. La faculté de rebondir A Doha, on demandera à l'équipe de Murat Yakin de témoigner de la même force de caractère que sa devancière de 2014, personnifiée par l'inoubliable rush de Valon Behrami sur l'action du deuxième but. Son récent parcours en Ligue des Nations avec trois victoires qui ont suivi trois défaites initiales incite à un certain optimisme. Cette faculté de rebondir alors que tout semblait bien perdu est quelque part très rassurante. Comme l'est la présence dans ses rangs de trois joueurs de classe mondiale avec le trio composé de Yann Sommer, Manuel Akanji et Granit Xhaka. Jamais la Suisse n'avait abordé la phase finale d'un grand tournoi avec de telles individualités. Le gardien de Mönchengladbach, le défenseur de Manchester City et le demi d'Arsenal, qui seraient sans doute également titulaires dans une équipe comme la France, s'invitent désormais à la table des très grands. Yann Sommer: un risque réel Ceci explique pourquoi Murat Yakin est prêt à prendre tous les risques avec Yann Sommer. Le sélectionneur sait que son gardien est devenu une véritable icône du sport suisse après son arrêt sur la frappe de Kylian Mbappé lors des tirs au but du 8e de finale de l'Euro 2021 face à la France. Il ne peut pas ne pas le faire jouer jeudi, alors que Sommer traine une blessure à sa cheville contractée le mois dernier qui a été jugée "préoccupante" par le staff médical. Comme le dos de Roger Federer lors de la finale de la Coupe Davis 2014 à Lille contre la France, la cheville de Yann Sommer fait trembler tout un pays. Encore davantage depuis son retour en jeu guère convaincant à Abu Dhabi lors de la défaite 2-0 face au Ghana, avec sa responsabilité engagée sur les deux buts adverses. La condition de Yann Sommer n'est pas la seule interrogation que soulève cette rencontre. Murat Yakin aimerait, en effet, savoir si Xherdan Shaqiri est réellement d'attaque après sa première saison en MLS, un championnat où la notion du repli défensif est prescrite. Buteur à quatre reprises déjà en Coupe du monde, le joueur de Chicago demeure incontournable. Il l'a démontré lors du dernier match de la Suisse en Ligue des Nations, le 27 septembre, avec son centre parfait pour la tête de Remo Freuler sur l'ouverture du score face à la République tchèque. Un discours qui ne tient pas La dernière inconnue réside dans la valeur de l'adversaire. Absent en Russe en 2018, le Cameroun reste sur une Coupe du monde 2014 pitoyable avec trois défaites contre le Mexique, le Brésil et la Croatie. Présent au Brésil à la pointe d'une attaque sans venin, Samuel Eto'o a accédé à la présidence de sa fédération avec la ferme volonté de remporter la Coupe du monde. Celui qui fut le meilleur joueur africain de son époque doit sans doute savoir que son discours ne colle pas vraiment à la réalité. Son équipe manque à la fois trop de talent et d'assise pour justifier une telle ambition. Et sa qualification pour la Coupe du monde tient d'un véritable miracle grâce à un but du Lyonnais Karl Toko-Ekambi au bout de la prolongation du barrage retour en Algérie.

Fin de série pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Le compteur s'est arrêté à treize pour New Jersey ! Battus 2-1 sur leur glace par Toronto, les Devils tombent le soir où ils auraient pu battre le record de succès de rang de la franchise. Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et leurs coéquipiers ont traversé un match très frustrant. Menés 2-0 à la 15e sur des réussites de John Tavares et de Pontus Holmberg, ils ont trouvé à deux reprises les poteaux de Matt Murray, lequel a été crédité de 34 arrêts, et, surtout, ont vu trois buts annulés par les arbitres. Les décisions des directeurs du jeu ont provoqué la colère du public du Prudential Center. Après l'annulation du troisième but, les fans ont jeté des objets sur la glace, de la bière aussi à l'adresse du banc des Maples Leafs. Il est rare que de tels débordements se produisent dans une patinoire de NHL. Ils témoignent toutefois de la ferveur retrouvée des supporters des Devils. "Ce fut vraiment très frustrant. Mais il n'y a rien à faire. Les arbitres ont pris leurs décisions et on ne peut rien changer", soupirait Nico Hischier. La dernière défaite de New Jersey remontait au 24 octobre, un revers 6-3 devant Washington. Cette série de 13 victoires de rang est la cinquième la plus longue de la NHL, à quatre succès du record établi par Pittsburgh lors de la saison 1992/1993. Un quatrième triplé pour Timo Meier A Seattle, Timo Meier a signé son le quatrième triplé de sa carrière. Mais malgré la verve de l'Appenzellois, San Jose s'est incliné 8-5 devant les Kraken. Timo Meier a inscrit les deuxième, troisième et cinquième buts des Sharks pour obtenir la troisième étoile de la soirée. Il comptabilise désormais 12 goals et 9 assists. On notera, enfin, le dixième assist de la saison pour Janis Moser lors du succès 4-0 d'Arizona à Raleigh. Le Biennois a, par ailleurs, payé de sa personne en se couchant à sept reprises sur les tirs adverses.

Un septième double double pour Clint Capela Clint Capela pour un contre magistral sur Malik Monk. Le Genevois devient de plus en plus dominant dans les airs. Image: KEYSTONE/AP/Erik Rank Deux jours après leur défaite à Cleveland, Clint Capela et les Hawks ont su relever la tête. Ils se sont imposés 115-106 sur leur parquet devant Sacramento. Face à un adversaire qui restait sept victoires de rang, Trae Young a sorti le grand jeu. Le meneur a inscrit 35 points pour mener les siens à la victoire. A la pause, la cause était entendue avec un avantage de 15 points (72-57) pour Atlanta. Avec ses 11 points et ses 14 rebonds, Clint Capela a signé son septième double double de la saison. Aligné durant 28 minutes, le Genevois a également réussi 3 contres pour être crédité d'un différentiel de +6. Cette onzième victoire en dix-huit rencontres permet aux Hawks de se hisser à la quatrième place de la Conférence Est. Ils tenteront d'enchaîner vendredi à Houston où Clint Capela retrouvera ses anciennes couleurs.

L'Espagne tombe dès les quarts face à la Croatie Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort L'Espagne s'est inclinée dès les quarts de finale de la phase finale de la Coupe Davis devant son public andalou, battue par la Croatie de Marin Cilic 2 à 0 à Malaga (Espagne). La Croatie, finaliste sortante, affrontera l'Australie pour une place en finale. L'Espagne a beau compter dans ses rangs les no 1 et no 2 mondiaux, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, leur absence à Malaga - le premier blessé aux abdominaux, le deuxième par choix - a forcément affaibli l'équipe ibérique. Le capitaine Sergi Brugera alignait toutefois deux joueurs du top 25, Pablo Carreno (13e) et Roberto Bautista (21e), face à Cilic (17e) et Borna Coric (26e). Ce dernier a apporté le premier point aux siens en moins de deux heures au bout d'un match solide, en particulier au service, aux dépens de Bautista, battu 6-4, 7-6 (7/4). C'est d'ailleurs sur un ace extérieur qu'il a converti sa troisième balle de match. Mené un set à zéro, Cilic a lui bataillé pendant près de 3h15 min pour venir à bout de Carreno au jeu décisif de la troisième manche, (5-7, 6-3, 7-6 (7/5)). La rencontre entre Espagne et Croatie a été brièvement interrompue par l'irruption sur le court du Palais des sports andalou de deux militants se réclamant de l'organisation "Futuro Vegetal", prônant "l'adoption d'un système agroalimentaire à base de végétaux". "Nous interrompons la Coupe Davis pour exiger des changements urgents dans le système alimentaire", ont-ils expliqué sur leur compte Twitter. Le double programmé en troisième match, désormais sans enjeu, ne sera pas joué, ont annoncé les organisateurs. La veille, l'Australie avait été la première équipe à se qualifier pour le dernier carré (2-0 face aux Pays-Bas). Les deux derniers quarts de finale, programmés jeudi, opposent l'Italie aux Etats-Unis, et l'Allemagne au Canada.

La Belgique prend difficilement la mesure du Canada Le gardien belge Thibaut Courtois retient le penalty du Canadien Alphonso Davies. Image: KEYSTONE/EPA/Rungroj Yongrit La Belgique a souffert pour battre le Canada 1-0 à l'occasion de son premier match du groupe E de la Coupe du monde à Doha. Le portier belge Thibaut Courtois a arrêté un penalty. Le Canada constitue une bonne surprise de ce début de Mondial. Les joueurs à la feuille d'érable ont totalement bluffé les Belges au cours d'une première mi-temps enlevée. Les hommes de Roberto Martinez se sont retrouvés soumis à un impitoyable pressing de la part des Canadiens. Sans complexe dans leur jeu, les joueurs d'Amérique du Nord avec des éléments comme Jonathan David, Tajon Buchanan ou Alphonso Davies ont véritablement porté le danger vers les buts de Thibaut Courtois. Le portier belge s'est particulièrement illustré à la 10e en repoussant un penalty tiré trop faiblement par Davies. L'arrêt du portier du Real Madrid prenait toute sa valeur tandis que les Belges ont su finalement résister aux Canadiens. Mieux, ils leur ont donné une leçon de réalisme avec le but de Michy Batshuayi (44e) qui a su profiter d'une très longue ouverture d'Aldenweireld juste avant la pause. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne - pas dans son meilleur soir - étaient payés royalement d'autant que les Canadiens avaient adressé le nombre impressionnant de quatorze (!) tirs sur la cage de Courtois. Le manque de précision dans le dernier geste a finalement été fatale au Canada, qui n'a toujours pas marqué un but en Coupe du monde en quatre matches. Les Belges ont finalement pu compter sur une charnière centrale Alderweireld-Vertonghen très efficace dans le placement.

L'Espagne, conquérante, balaye le Costa Rica Image: KEYSTONE/EPA/Abedin Taherkenareh L'Espagne, contrairement à l'Allemagne surprise peu avant par le Japon dans le groupe E du Mondial 2022, n'a pas tremblé face au Costa Rica. La sélection ibérique s'est imposée sur un sec 7-0 avec un doublé de Ferran Torres, au stade al-Thumama à Doha. Les Espagnols, qui menaient déjà 3-0 à la demi-heure, ont confirmé leur statut de candidat sérieux au titre suprême. Cette séduisante Roja, en tête du groupe après sa démonstration devant des Costariciens certes très faibles n'ayant eu aucune occasion, affrontera l'Allemagne lors de son prochain match, dimanche (20h00).

Suisse: le capitaine ne fixe aucune limite Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "Réussir notre entame pour pouvoir écrire l'histoire lors de cette Coupe du monde: tel est notre mot d'ordre!" Granit Xhaka tombe le masque. Le capitaine ne fixe aucune limite pour l'équipe de Suisse. "Je ne sais si cette équipe de Suisse est la plus forte de l'histoire. Le prétendre serait irrespectueux pour les joueurs et le staff qui composaient celles du passé. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe différente, plus jeune, armée sans doute de davantage de certitudes dans le jeu." A la veille de rencontrer le Cameroun, Granit Xhaka n'a pas peur de tenir un discours très ambitieux. Convaincu dans son for intérieur que les faits lui donneront raison. Le demi d'Arsenal commande toutefois de ne pas sous-estimer le Cameroun. "Cette formation s'appuie sur des joueurs de valeur qui évoluent dans des grands clubs", remarque le Bâlois. Mais nous avons eu le temps de bien nous préparer. Nous serons prêts !" Sommer et Shaqiri titulaires Granit Xhaka dirigera une équipe qui s'articulera en 4-3-3 avec Yann Sommer dans les buts et Xherdan Shaqiri sur flanc droit de l'attaque. Murat Yakin a précisé que Yann Sommer était "en pleine forme". Quant à la titularisation de Xherdan Shaqiri, elle ne faisait aucun doute dans l'esprit du sélectionneur. "Xherdan n'a cessé de monter en puissance depuis dix jours. Il est parfaitement affûté", précise le Bâlois. Murat Yakin a, bien sûr, tiré des premiers enseignements de cette Coupe du monde. "Les matches sont intenses. Les équipes ne calculent pas, dit-il. On voit aussi que tout est possible. Personne ne pouvait prévoir la défaite de l'Argentine face à l'Arabie saoudite. On dit que notre groupe est le plus relevé. Je ne le pense pas. Parler de groupe de la mort ou de groupe facile n'a plus vraiment de sens." Il estime que le job a été fait avant ce match. "Je dois remercier mon staff. Nous avons pris le temps d'analyser le jeu du Cameroun. Je crois que nous savons tout de cette équipe", conclut-il.

Le Japon fait plier l'Allemagne Neuer et l'Allemagne ont subi la loi du Japon mercredi Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel Un nouveau favori du Mondial 2022 a connu la défaite mercredi, 24 heures après l'échec de l'Argentine face à l'Arabie saoudite. L'Allemagne s'est en effet inclinée 2-1 devant le Japon mercredi. Comme les Saoudiens la veille, le Japon a renversé la vapeur après avoir concédé l'ouverture du score. Deux remplaçants, Ritsu Doan (75e) et Takuma Asano (83e), ont trompé Manuel Neuer pour permettre à la sélection de Hajime Moriyasu de signer le plus bel exploit de l'histoire du football nippon. Revancharde après le couac de la Coupe du monde 2018 (élimination dès la phase de groupes), l'Allemagne a payé cher son manque d'efficacité et une certaine passivité. Elle a nettement dominé les débats, mais s'est finalement contentée du but inscrit sur penalty par Ilkay Göndogan à la 33e. La "Mannschaft" de Hansi Flick, qui avait concédé dès la 8e minute un premier but (annulé pour un hors-jeu), a bénéficié de nombreuses occasions de doubler la mise en deuxième période. La plus nette est venue d'un tir de Gündogan, qui a fini sa course sur les montants du but japonais à la 60e. L'Allemagne, qui avait subi la loi d'une autre équipe asiatique - la Corée du Sud - lors de la dernière journée de la phase de groupes au Mondial 2018, sera donc sous pression dimanche pour son deuxième match. Elle défiera en l'Espagne dans le choc de ce 1er tour. Le Japon se frottera pour sa part au Costa Rica.

Kane s'est entraîné et "va bien", assure Pickford Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Touché à la cheville droite à la fin du match contre l'Iran lors de l'entrée en lice de l'Angleterre dans le Mondial 2022, Harry Kane "va bien". L'attaquant des "Three Lions" s'est même entraîné mercredi, a indiqué le gardien de but Jordan Pickford. "Je pense qu'il va bien. C'est peut-être encore un peu douloureux mais il était sur le terrain avec nous aujourd'hui (mercredi). C'est une bonne chose (parce que) c'est notre capitaine", a expliqué le gardien d'Everton lors d'une conférence de presse. Dans la matinée, des médias britanniques avaient indiqué que Kane devait passer un scanner de sa cheville après avoir eu un entraînement très léger la veille. Lundi, l'attaquant s'était plaint de sa cheville après un tacle adverse autour de la 50e minute mais n'avait été remplacé qu'à un quart d'heure de la fin.

La Croatie manque son entrée en lice face au Maroc Image: KEYSTONE/EPA/Abedin Taherkenareh Finaliste malheureuse en 2018 en Russie, la Croatie a manqué son entrée en lice dans le Mondial au Qatar. La sélection de Zlatko Dalic a dû se contenter d'un nul 0-0 mercredi face au Maroc, dans un groupe F où figurent également la Belgique et le Canada. Les coups de patte de l'immense Luka Modric (37 ans) n'ont pas suffi à une équipe de Croatie dominatrice mais peu inspirée à la finition, dans un stade Al-Bayt dont les tribunes étaient majoritairement remplies par les supporters marocains. La défense des Lions de l'Atlas a tenu bon sans trop trembler. La Croatie s'est procuré ses deux meilleures occasions dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Sur la première, le gardien du Maroc Yassine Bounou a signé un arrêt réflexe déterminant sur une déviation à bout portant de Nikola Vlasic. Sur la seconde, Luka Modric a manqué le cadre alors qu'il était idéalement placé. Le Maroc, qui attend un succès en Coupe du monde depuis 1998, n'a ensuite pas ménagé ses efforts pour préserver le match nul. Mais les hommes du coach Walid Regragui devront présenter un visage plus conquérant dimanche face à la Belgique et le jeudi 1er décembre face au Canada s'ils entendent jouer les trouble-fête dans cette poule.

Guardiola prolonge jusqu'en 2025 avec les Citizens Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le manager de Manchester City Pep Guardiola a prolongé de deux ans son contrat avec les Citizens. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2025, a annoncé le champion d'Angleterre en titre. "Je suis tellement heureux de rester à Manchester City pour deux années supplémentaires", a déclaré le technicien catalan de 51 ans, cité dans le communiqué. L'ex-entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich a notamment remporté quatre titres de champion d'Angleterre depuis qu'il a rejoint Manchester en 2016.

L'hécatombe se poursuit chez les Bleus: Lucas Hernandez forfait Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'hécatombe se poursuit au sein de l'équipe de France. Le défenseur Lucas Hernandez, blessé mardi contre l'Australie lors du premier match des Bleus au Mondial 2022, souffre d'une rupture d'un ligament du genou droit, a annoncé mercredi la Fédération française (FFF). Le champion du monde 2018 a passé une IRM à Doha dans la soirée qui a "malheureusement confirmé le diagnostic clinique : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit", indique la FFF dans son communiqué. Le joueur du Bayern Munich ne peut pas être remplacé dans le groupe de Didier Deschamps, qui devra disputer le reste du Mondial avec un groupe de vingt-quatre joueurs. Titulaire au poste de latéral gauche lors du premier match remporté contre les "Socceroos" (4-1), Lucas Hernandez s'est blessé au genou droit tout seul, en voulant contrer un ballon et a dû être remplacé par son frère cadet, Théo, dès la 13e minute. Il devrait être absent des terrains plusieurs mois. Il s'était blessé aux adducteurs le 13 septembre et avait fait son retour à la compétition le 5 novembre. "Continuer à avancer" L'équipe de France est touchée par une cascade de blessures: les milieux Paul Pogba et N'Golo Kanté, le gardien no 2 Mike Maignan, le défenseur Presnel Kimpembe, l'attaquant Christopher Nkunku et le Ballon d'Or Karim Benzema, blessé samedi dernier à l'entraînement. "Honnêtement, ça commence à faire vraiment beaucoup", a pesté le capitaine Hugo Lloris devant les médias en après-match. "On sent tout de suite qu'il y a quelque chose de sérieux. C'est un nouveau coup dur mais il faut continuer à avancer, regarder devant. Ça doit nous souder encore plus."

3 points mais une défaite pour Fiala Fiala a inscrit mardi son 7e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Kevin Fiala a brillé mardi en NHL. Les 3 points réussis par l'attaquant saint-gallois n'ont toutefois pas suffi aux Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 5-3 à domicile devant les Rangers. La formation californienne a pourtant ouvert la marque après 35 secondes de jeu grâce au 7e but de la saison de Kevin Fiala. Elle a même mené 2-0 après 6'01'', Gabriel Vilardi ayant alors profité d'une somptueuse passe de l'attaquant helvétique en supériorité numérique. Mais les Kings se sont ensuite heurtés à un Igor Shesterkin inspiré devant le filet des New York Rangers (35 arrêts). Ils ont certes pu égaliser à 3-3 à la 47e sur une réussite de Sean Walker - avec l'assist no 14 de Fiala à la clé - mais ont cédé sur un doublé de Chris Kreider (48e et 60e). "Muet" au cours des trois derniers matches, Kevin Fiala a été désigné première étoile de cette partie. Il est le deuxième Suisse à avoir atteint la barre des 20 points cette saison, après le capitaine des Devils Nico Hischier.