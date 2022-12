New Jersey battu ++ Défaites du LHC et de GE Servette

Suisse - Serbie: stop ou encore ? Stop ou encore ? Le sort de la Suisse sera scellé ce vendredi à Doha à l'issue des retrouvailles dont personne ne voulait contre la Serbie pour une affiche qui peut outrepasser le terrain du sport. Un partage des points suffira à la Suisse pour se hisser en huitième de finale du Mondial si l'on considère que le Cameroun, avec un gardien qui ne serait sans doute pas titulaire en Promotion League, ne peut raisonnablement pas battre le Brésil dans le même temps. Si la Suisse arrive à bon port, elle aura passé le cap de la phase de poules pour la quatrième fois lors des cinq dernières éditions de la Coupe du monde. Le seul échec depuis 2006 fut celui d'Ottmar Hitzfeld en 2010 en Afrique du Sud où la Suisse avait pris la troisième place de son groupe derrière l'Espagne et le Chili. Les feux sont au vert Malgré les aléas des derniers jours - les forfaits de Xherdan Shaqiri et de Noah Okafor contre le Brésil et l'absence de Yann Sommer et de Nico Elvedi à l'entraînement jeudi en raison d'un refroidissement -, les feux sont au vert. Ce relatif optimisme repose sur l'enseignement majeur des dernières rencontres des deux équipes lundi. La Suisse peut, en effet, s'appuyer sur une organisation défensive remarquable alors que les Serbes ont témoigné d'une extrême fébrilité dans leurs trente derniers mètres face au Cameroun. Même si Djibril Sow a raison de rappeler que la Suisse "n'a jamais été dans son histoire une grande équipe offensive", on la croit parfaitement capable d'exploiter les failles adverses. Surtout si Xherdan Shaqiri et Noah Okafor reviennent en jeu. Déjà à Kaliningrad en 2018, Xherdan Shaqiri était parti dans le dos des défenseurs serbes pour inscrire le but de la victoire (2-1) dans le temps additionnel. On ne sait pas si le Bâlois a toujours les jambes, quatre ans plus tard, pour conclure une telle percée. Mais son intelligence de jeu devrait lui permettre de poser sa griffe sur ce match face à une défense dont le meilleur élément selon les observateurs n'est autre que Strahinja Pavlovic qui a porté cette année les couleurs du FC Bâle pour un prêt de six mois bien infructueux. L'état de grâce n'est plus de mise Buteur contre le Cameroun, Srahinja Pavlovic, coéquipier aujourd'hui de Noah Okafor et de Philipp Köhn à Salzbourg, s'est affirmé à 21 ans comme l'un des représentants de la nouvelle vague de la sélection serbe dirigée par Dragan Stojkovic. L'ancien maître à jouer du Marseille de Bernard Tapie s'est également appuyé sur le sens du but de Dusan Vlahovic (22 ans) pour redonner à la sélection quelques lettres de sa noblesse passée. On rappellera que la Serbie a devancé le Portugal dans le tour préliminaire de cette Coupe du monde avant d'obtenir une promotion en première division de la Ligue des Nations. Fort heureusement pour la Suisse, Dragan Stojkovic n'est pas parvenu à maintenir cette sorte d'état de grâce dans lequel baignait son équipe depuis des mois. La faute à une cascade de blessures - Pavlovic et Vlahovic justement mais aussi Alksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic et Milos Veljkovic - et à un climat délétère suscité par de folles rumeurs de coucheries avec les compagnes de coéquipiers. On ne peut pas dire que la Serbie s'avance vers cette rencontre avec toute la sérénité voulue. Un rendez-vous à honorer Dans le camp suisse, on veut croire que le groupe, selon la formule consacrée, "vit bien". Mais cette rencontre contre la Serbie dira si cette Coupe du monde au Qatar colle bien au discours tenu par une génération soucieuse "d'écrire l'histoire". Une élimination en phase de poules serait ressentie comme un échec cinglant seize mois après le quart de finale de l'Euro. Murat Yakin devra alors s'expliquer sur des choix qui n'ont pas seulement dérouté les observateurs les plus avertis mais également ses propres joueurs. Mais si la Suisse s'impose ou prend le point qu'il faut, l'aventure avec un grand A continuera. Sans doute mardi soir dans l'écrin magnifique du stade de Lusail face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Il serait bêta de ne pas y être, non ? Les équipes probables Serbie - Suisse. Vendredi 20h00. Stadium 974, Doha. Arbitre: Rapallini (ARG). Suisse: 1 Sommer; 3 Widmer, 5 Akanji, 4 Elvedi, 13 Rodriguez; 8 Freuler, 10 Xhaka; 23 Shaqiri, 15 Sow, 17 Vargas; 7 Embolo. Serbie: 23 Vanja Milinkovic-Savic; 4 Milenkovic, 5 Veljkovic, 2 Pavlovic; 14 Zivkovic, 6 Maksimovic, 10 Tadic, 20 Sergej Milinkovic-Savic, 17 Kostic; 18 Vlahovic, 9 Mitrovic.

Improbable défaite de New Jersey Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Coup d'arrêt pour le New Jersey de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler ! Sur leur glace, les Devils ont concédé une défaite bien improbable devant Nahsville. Les Predators de Roman Josi et de Nino Niederreiter se sont, en effet, imposés 4-3 grâce à une réussite de Ryan Johansen après 33'' de jeu dans la prolongation. New Jersey avait concédé l'égalisation à 10'' de la sirène alors qu'il venait de rater une occasion en or de plier le match avec un power play à 5 contre 4. Nico Hischier a comptabilisé un assist pour son 26e point de la saison dans ce match qui a vu son équipe s'incliner seulement pour la deuxième fois en... dix-huit rencontres. Dans le camp adverse, Roman Josi a également délivré une passe décisive pour un 18e point. Kevin Fiala s'est, toutefois, montré le joueur suisse le plus productif de la soirée. Le Saint-Gallois a inscrit un 8e but et a délivré un 20e assist lors du succès 5-3 à domicile de Los Angeles face à l'Arizona de Janis Moser. Kevin Fiala a scellé le score dans la cage vide. Deux jours plus tôt, il avait livré un match à 4 points - 4 assists - face à Seattle.

Groupe H: le Portugal bien parti pour finir premier Le Portugal est d'ores et déjà qualifié et pourrait retrouver la Suisse en huitièmes de finale. La seconde place qualificative du Groupe H pour les matches à élimination directe va être disputée. Avec 3 points, le Ghana, qui a livré deux des plus belles rencontres de la compétition contre le Portugal (défaite 3-2) et la Corée du Sud (victoire 3-2), est en ballottage favorable: s'il bat l'Uruguay (1 point) ce vendredi, il tiendra sa qualification (et peut même s'emparer de la première place du groupe si le Portugal perd contre la Corée du Sud, qui n'a pas encore remporté de match dans cette 22e édition de la Coupe du monde). Si les Blacks Stars font en revanche match nul contre la Céleste, ils seront qualifiés si les Coréens (1 point) perdent ou font match nul. A l'inverse, si la Corée bat le Portugal de Cristiano Ronaldo, la qualification se jouera à la différence de buts (0 pour le Ghana, -1 pour la Corée du Sud). Si le Ghana perd, l'Uruguay, qui n'a pas encore ouvert son compteur buts, le dépassera au classement. La Céleste se retrouverait alors avec 4 points et sa qualification dépendrait du résultat de la Corée du Sud: un nul ou une défaite des Coréens les qualifieraient; si la Corée s'imposait, les deux nations seraient à 4 points et se départageraient à la différence de buts (-1 pour la Corée et -2 pour l'Uruguay). Eviter le Brésil C'est l'autre enjeu de cette fin de poule, déterminer qui finira en tête et évitera a priori le Brésil, bien parti pour sortir en tête de son groupe, en huitième de finale. Le Portugal est le mieux placé avec 6 points et n'a besoin que d'un nul pour assurer la place de leader. Pour finir en tête, le Ghana doit s'imposer et compter sur une défaite du Portugal en remontant une différence de buts défavorable (le Portugal est à +3, le Ghana à 0).

Les clubs lémaniques battus en National League Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD A domicile, les deux clubs lémaniques n'ont guère brillé jeudi en National League. Lausanne s'est incliné 4-2 contre Bienne, alors que Genève a été défait 4-2 par Zoug. Lausanne est incapable d'enchaîner. La précieuse victoire acquise mardi à Ambri est déjà oubliée. Et si les hommes de Geoff Ward ont été maladroits ou malchanceux en attrapant au moins à trois reprises les montants, Bienne a été excellent. Les Seelandais ont ouvert la marque (8e) sur une très jolie action conclue par Jere Sallinen dans une cage vide à la suite d'une très belle passe de Tino Kessler. Les Lausannois ont mis du temps à réagir, mais ils ont su égaliser à un excellent moment, à 37 secondes de la première pause grâce à un lancer lointain de Robin Kovacs. Fautes stupides Malheureusement pour ce fragile LHC, une bonne nouvelle est souvent suivie d'une mauvaise. Comme cette double pénalité infligée à Damien Riat pour deux fautes stupides en toute fin de période. Conséquence fâcheuse de ces erreurs, les Vaudois ont commencé le tiers médian en infériorité numérique et les Biennois ont frappé deux fois par Rajala et Yakovenko. Si Kovacs s'est fait l'auteur d'un doublé, Jason Fuchs et Richard Panik ont touché du métal et manqué l'égalisation. Et après une nouvelle possibilité pour les Vaudois dans le troisième tiers, c'est Damien Brunner qui a jeté un froid dans les travées de Malley avec le 4-2 sur un 2 contre 1 très bien négocié avec Grossmann. Bienne revient à six points du leader Genève, tandis que Lausanne croupit à son 12e rang. Genève blasé Les Vernets ne sont plus une forteresse imprenable. Quasiment imbattables à domicile, les Aigles enchaînent un troisième revers devant leurs fans. Après Berne et Rapperswil, c'est Zoug qui est reparti du bout du Léman avec la victoire 4-2. Si Hartikainen a retrouvé le chemin des filets avec ses 14e et 15e buts, ce sont bien les joueurs de Dan Tangnes qui ont le mieux négocié les instants-clés de cette partie. Ils ont ainsi égalisé à quatre secondes de la deuxième pause avant de prendre deux longueurs d'avance en 65 secondes entre la 44 et la 46e. Et enfin dans le derby bernois, le CP Berne a remis les choses à leur place après la défaite de mardi face aux Emmentalois. Mais les Ours, vainqueurs 5-3, étaient tout de même menés 2-0 après dix minutes. Ils ont pu relever la tête grâce notamment à trois buts inscrits en power-play.

L'Allemagne KO, le Japon et l'Espagne OK Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Comme quatre ans plus tôt en Russie, l'Allemagne est éliminée dès la phase de poules du Mondial! La sélection de Hansi Flick a certes battu le Costa Rica (4-2) jeudi au Qatar. Mais elle échoue derrière l'étonnant Japon, 1er de ce groupe E, et l'Espagne (2e). Les Samurai Blue ont en effet signé un nouvel exploit remarquable, renversant la Roja (2-1) pour terminer en tête de cette poule. Les Japonais, qui avaient battu l'Allemagne sur le même score lors de la 1re journée, étaient pourtant logiquement menés 1-0 à la mi-temps. Comme face aux Allemands... A la pause, Espagne et Allemagne semblaient d'ailleurs sur la bonne voie pour terminer aux deux premières places. Mais tout s'est rapidement enchaîné au retour des vestiaires. Ritsu Doan (48e), déjà buteur face à la Mannschaft, et Ao Tanaka (51e) ont permis au Japon de prendre un avantage qu'ils allaient parfaitement gérer. L'Espagne virtuellement éliminée à la 70e Cette soirée a épousé un scenario complètement fou dans les deux stades. L'Espagne s'est en effet retrouvée virtuellement éliminée à vingt minutes de la fin du temps réglementaire lorsque Juan Pablo Vargas a profité d'une mauvaise sortie aérienne de Manuel Neuer pour inscrire le 2-1 pour le Costa Rica face à l'Allemagne. A ce moment-là, ce sont les Costariciens qui pointaient au 2e rang du groupe derrière le Japon! Mais le rêve n'a pas duré longtemps pour Yeltsin Tejeda (ex-Lausanne, auteur du 1-1 à la 58e) et ses coéquipiers. L'Allemagne a ainsi renversé la vapeur grâce à un doublé de Havertz (73e et 83e) et à un but de Füllkrug (89e). Japon-Croatie et Espagne-Maroc La Mannschaft avait alors besoin d'un coup de pouce de l'Espagne pour passer l'épaule. Mais la troupe de Luis Enrique n'est pas parvenue à égaliser face au Japon. Elle se satisfera certainement de la 2e place, qui lui offre un 8e de finale face au Maroc. Le Japon défiera pour sa part la Croatie pour une place en quarts de finale.

Neuer devient le gardien le plus capé de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Titularisé dans les buts de l'Allemagne jeudi face au Costa Rica, Manuel Neuer a écrit une page d'histoire de la Coupe du monde. Le portier du Bayern Munich est devenu à 36 ans le gardien de but le plus capé du Mondial, avec 19 matches à son compteur. Champion du monde en 2014 au Brésil, Manuel Neuer dépasse désormais son compatriote Sepp Maier, champion du monde à domicile en 1974, et le Brésilien Claudio Taffarel, sacré avec la Seleçao en 1994 aux Etats-Unis, qui se sont tous les deux arrêtés à 18 matches dans le tournoi planétaire. Gardien no 1 de la Mannschaft depuis plus d'une décennie, Manuel Neuer a tout connu avec la sélection allemande à commencer par l'ascension vers les sommets en 2010 en Afrique du Sud, une élimination en demi-finales contre l'Espagne, future championne, et une troisième place au final. Puis est venu le temps de la consécration au Brésil, avec notamment une demi-finale mémorable contre le pays hôte remportée 7-1, et enfin la chute brutale en 2018 en Russie avec une élimination surprise dès le premier tour, après des revers contre le Mexique (1-0) et la Corée du Sud (2-0). Encore là en 2026? Manuel Neuer n'a pas exclu avant le départ pour le Qatar de participer au Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, Mais ses blessures de ces dernières années (pied gauche en 2017 et 2018, épaule gauche avant le Mondial qatari) pourraient compliquer son rêve.

Belgique: Roberto Martinez annonce son départ Image: KEYSTONE/EPA/Rungroj Yongrit Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez quitte ses fonctions. L'Espagnol a annnoncé sa décision après l'élimination de son équipe dès les phases de poules du Mondial 2022. "Je dis aurevoir à l'équipe nationale, et c'est plein d'émotion comme vous pouvez l'imaginer", a déclaré Roberto Martinez en conférence de presse. Il avait pris en mains les Diables Rouges en 2016, les conduisant notamment jusqu'en demi-finale de la Coupe du monde 2018.

Maroc et Croatie en 8es de finale, Belgique à la trappe Image: KEYSTONE/EPA/Noushad Thekkayil Vainqueur 2-1 du Canada jeudi, le Maroc a décroché sans trembler son ticket pour les 8es de finale du Mondial au Qatar. La 2e place qualificative dans le groupe F revient à la Croatie, qui a renvoyé la Belgique à la maison en faisant match nul 0-0 face aux Diables Rouges. Vieillissante, la génération dorée du football belge a probablement laissé filer sa dernière opportunité de conquérir un grand titre. Parfois malmenée par la Croatie, elle n'est pourtant pas passée loin de la qualification - et donc de la qualification, comme lorsqu'un tir de Romelu Lukaku a heurté le poteau à la 60e. Une chance en or à la 90e Mais la troupe de Roberto Martinez - qui n'a introduit son capitaine Eden Hazard qu'à la 87e minute - n'est pas parvenue à trouver la faille. Elle a aussi manqué d'efficacité et de lucidité, à l'image du même Lukaku qui s'est pourtant retrouvé seul à trois mètres du but croate à la 90e minute... Finaliste malheureuse de l'édition 2018, la Croatie passe ainsi pour la deuxième fois de son histoire la phase de poules d'un Mondial. Luka Modric et ses partenaires n'ont il est vrai rien volé jeudi soir. Dominés en début de partie, les hommes du coach Zlatko Dalic auraient pu "tuer" le match sans la classe de Thibaut Courtois. La maîtrise marocaine En position de force avant cette journée, le Maroc a maîtrisé son sujet face à une équipe de Canada déjà éliminée. Les Lions de l'Atlas ont assuré le coup dans la première demi-heure de jeu grâce à des buts de Hakim Ziyech, qui a profité d'une bourde du portier canadien Milan Borjan dès la 4e, et de Youssef En-Nesyri (23e, 2-0). La troupe de Walid Regragui permet ainsi au Maroc de se hisser pour la deuxième fois de son histoire en 8es de finale d'une Coupe du monde. Battus 1-0 par la RFA en 1986 pour leur seule précédente apparition à ce stade de la compétition, les Marocains pourraient retrouver l'Allemagne mardi pour une place en quarts de finale.

Mauro Caviezel souffre d'un traumatisme crânien Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Victime d'une terrible chute dimanche lors du super-G de Lake Louise, Mauro Caviezel est de retour à la maison. Les examens effectués par le Grison à son retour en Suisse ont confirmé le traumatisme crânien diagnostiqué au Canada. Le reste de son corps, outre les égratignures, les contusions et quelques élongations, est heureusement resté en grande partie indemne, est-il précisé dans un communiqué de Swiss-Ski. Mais Mauro Caviezel passera des examens neurologiques supplémentaires la semaine prochaine. Le Grison avait été évacué par hélicoptère et hospitalisé à Canmore après sa chute, avant d'être rapatrié dès lundi en Suisse. Il venait de retrouver la compétition après quasiment deux ans d'absence à la suite d'une autre grave chute subie début 2021.

Suisse - Serbie: tout le monde d'attaque ! Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Murat Yakin a tenu à rassurer le pays: Yann Sommer, Nico Elvedi, Xherdan Shaqiri et Noha Okafor seront aptes à tenir leur place vendredi contre la Serbie. "Sommer et Elvedi ont passé une mavaise nuit. Mais d'ici vendredi soir, ils ont le temps de récupérer", indique le sélectionneur. Comme le coup de froid dont ont été les victimes le gardien et le défenseur central, les gênes musculaires ressenties par Shaqiri et Okafor ont disparu. "Les quatre joueurs seront à ma disposition vendredi", affirme le Bâlois. Comme Manuel Akanji qui l'accompagnait sur l'estrade de la "petite" salle no 2 du centre de presse, Murat Yakin a témoigné d'une confiance totale avant ce dernier match de la phase de poules qui doit, en principe, ouvrir les portes d'un nouveau huitième de finale de Coupe du monde. "Mon équipe a l'expérience et la maturité pour assurer sa qualification, assure le sélectionneur. Une qualification pour les huitièmes de finale d'une Coupe du monde est, il ne faut jamais l'oublier, un résultat fantastique. Je veux que mon équipe soit dominante dès les premières minutes. Elle doit mettre l'adversaire sous pression. Nous avons tout en mains pour passer et pour rendre fiers nos fans." Murat Yakin ne dévoile rien Murat Yakin n'a, bien sûr, rien dévoilé sur ses intentions quant à son onze de départ. Jouera-t-il en 4-3-3 avec Shaqiri et Ruben Vargas sur les côtés face au Cameroun ou optera-t-il pour un autre système ? Avec un entraîneur qui cherche toujours à avoir un coup d'avance, il est bien ardu d'émettre le moindre pronostic. "Je veux davantage de joueurs dans la zone de vérité, lance-t-il toutefois. Je veux que l'équipe se procure de nombreuses situations de but. Je veux aussi que mes joueurs soient capables de maîtriser leurs émotions." Manuel Akanji a, lui aussi, a insisté sur les forces de l'équipe de Suisse. "La Serbie doit gagner. Elle va donc attaquer. Nous aussi, nous jouerons un football offensif, promet le défenseur de Manchester City. On verra bien qui va prendre les commandes du match. J'ai toutefois l'intime conviction que la Suisse est bien celle qui pratique le meilleur football entre les deux équipes."

Suisse - Serbie: "Le chemin le plus difficile..." Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco "Je ne lis pas la presse !" D'entrée de jeu, Dragan Stojkovic plante le décor. Le sélectionneur de la Serbie se dit imperméable aux critiques émises au pays depuis le 3-3 contre le Cameroun. "Nous avons commis des erreurs lors de cette rencontre. C'est pourquoi que nous nous retrouvons dans cette situation qui commande de battre la Suisse, poursuit l'ancien entraîneur de Marseille. La Suisse a deux chances sur trois de se qualifier, la Serbie une seule. Mais je sais aussi que les Serbes suivent très souvent le chemin le plus difficile pour arriver à leurs fins..." Vendredi, Dragan Stojkovic affirme pouvoir compter sur tout son effectif et que le buteur de la Juventus Dusan Vlahovic pourrait commencer la rencontre. "Vlahovic va de mieux en mieux. Il est en forme. Mais je ne dévoilerai pas mon équipe comme vous pouvez l'imaginer, sourit-il. Depuis le tirage au sort, il était clair que la deuxième place qualificative derrière le Brésil se jouerait entre la Suisse et la Serbie. Ce match ne sera pas simple. La Suisse est une équipe redoutable, très bien organisée et très disciplinée. Il est difficile de percer sa défense. Mais le football est un jeu de patience. Nous saurons l'être."

La FFF a porté réclamation contre le score de Tunisie-France Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La Fédération française de football (FFF) a officiellement déposé jeudi une réclamation auprès de la FIFA pour faire changer le score de Tunisie-France (1-0) au Mondial, a-t-elle confirmée à l'AFP. Le but égalisateur d'Antoine Griezmann avait été annulé après le coup de sifflet final. L'équipe de France, battue mercredi par les Tunisiens au stade Education City de Doha, avait émis des doutes quant à l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour annuler un but de Griezmann à la 98e minute. Dans sa réclamation à la FIFA, la France relève que la VAR a été utilisée "après la reprise du jeu et après la fin du match", ce qui est contraire au protocole d'utilisation de cette technologie, selon l'explication d'une source fédérale. Sollicitée par l'AFP mercredi soir et jeudi, la FIFA n'a pas réagi à cette situation rocambolesque. Une hypothétique modification du résultat final ne changerait rien au classement du groupe D: la Tunisie est éliminée dans les deux cas de figure et la France affronterait dans tous les cas la Pologne dimanche (16h00) en huitièmes de finale.

L'édition 2024 du Tour finira à Nice avec un contre-la-montre Image: KEYSTONE/EPA/BOUTROUX Le Tour de France arrivera à Nice en 2024, désertant Paris pour la première fois depuis 1905 en raison des Jeux olympiques, ont indiqué la ville de Nice et les organisateurs de la Grande Boucle. Autre annonce: la dernière étape, traditionnellement un sprint sur les Champs-Elysées, sera cette fois un contre-la-montre individuel. Ce sera la première fois que le Tour se termine sur un chrono depuis le dénouement légendaire de 1989 où le Français Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour huit secondes, plus faible écart de l'histoire, face à l'Américain Greg Lemond.

Yann Sommer et Nico Elvedi ne se sont pas entraînés Yann Sommer pourra-t-il tenir sa place vendredi ? Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yann Sommer et Nico Elvedi seront-ils présents vendredi soir face à la Serbie ? Le Bâlois et le Zurichois, victimes d'un refroidissement, ne se sont pas entraînés jeudi. Les deux joueurs sont restés sagement à l'hôtel. Plus réjouissant, Xherdan Shaqiri et Noah Okafor étaient, en revanche, présents lors de cet entraînement matinal. Les deux attaquants devraient être en mesure de tenir leur place vendredi. Si Yann Sommer et Nico Elvedi devaient renoncer, ils seraient remplacés par Gregor Kobel, intronisé no 2 par Murat Yakin avant les trois coups de cette Coupe du monde, et par Fabian Schär.