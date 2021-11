New Jersey enchaîne +++ Le Brésil qualifié pour le Mondial 2022

Un 3e succès d'affilée pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger New Jersey a cueilli jeudi son troisième succès consécutif en NHL. Les Devils ont dominé les New York Islanders 4-0, avec notamment un assist de Nico Hischier. Le centre valaisan s'est illustré sur l'ouverture du score, survenue à la 13e alors que son équipe évoluait en infériorité numérique. Le Finlandais Janne Kuokkanen a alors trompé le gardien des Isles Ilya Sorokin en reprenant le palet après qu'une première tentative de son capitaine avait été contrée par un attaquant des Islanders. Nico Hischier a ainsi réussi au moins un point lors des quatre derniers matches. Il en totalise 8 (2 buts, 6 assists) depuis le début de la saison. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler n'a quant à lui pas inscrit de point jeudi, mais il a terminé la partie avec le même bilan de +2 que le Valaisan. L'homme du match fut Mackenzie Blackwood. Le gardien canadien de 24 ans s'est fait l'auteur de 42 arrêts pour signer son premier blanchissage d'une saison dans laquelle les Devils ont sept de leurs douze premiers matches.

Badosa écrase Sabalenka 6-4 6-0 La joie de Paula Badosa, qui a battu Aryna Sabalenka jeudi au Masters Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Paula Badosa (no 7) a créé une certaine surprise jeudi à Guadalajara pour le premier match de sa carrière dans un Masters WTA. L'Espagnole a dominé la tête de série no 1 Aryna Sabalenka dans le deuxième match de la poule "Chichen Itza". Qualifiée pour ce rendez-vous grâce à son sacre à Indian Wells le mois dernier, Paula Badosa a confirmé son excellente forme en étrillant la Bélarusse 6-4 6-0 en 1h16'. Elle rejoint en tête du groupe Maria Sakkari (no 4), qui avait battu Iga Swiatek (no 5) 6-2 6-4 plus tôt dans la journée. Si à Cincinnati cet été la lutte avait été serrée pour leur première confrontation, Paula Badosa s'imposant alors au tie-break dans la troisième manche, Aryna Sabalenka n'a cette fois pas opposé la même résistance. Elle a pourtant mené 4-2 dans un premier set assez serré. La favorite de l'épreuve, eu égard à sa place de no 2 mondial, a soudainement baissé de pied, notamment au service. Frustrée, elle n'a jamais su ensuite se remettre dans son match, face à une Paula Badosa qui, dans un contraste saisissant, a réussi tout ce qu'elle entreprenait pour aligner dix jeux d'affilée.

Le Brésil qualifié pour le Qatar Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira C'est fait pour le Brésil! La Seleçao a validé son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en battant la Colombie 1-0 jeudi, à Sao Paulo, grâce à un but de Paqueta sur une passe de Neymar. La qualification à cinq journées de la fin récompense un parcours quasi parfait pour les quintuples champions du monde, avec 11 victoires en 12 matches, 27 buts marqués et seulement quatre encaissés. Seule nation à avoir disputé toutes les éditions du tournoi, le Brésil rejoint ainsi trois autres sélections déjà qualifiées: l'Allemagne, le Danemark et le Qatar, pays-hôte. "Cette qualification est fruit de tous les efforts fournis depuis longtemps. J'ai pleuré de joie après le but parce que je suis très heureux de vivre ces moments sous le maillot du Brésil et avec l'Olympique Lyonnais", a déclaré Paqueta au micro de TV Globo après le match. Délivrance à la 71e Devant leur public, les Brésiliens ont dû batailler pour trouver la faille face à des vaillants Colombiens qui avaient gardé leur cage inviolée lors des trois dernières rencontres, y compris le match aller contre les hommes de Tite il y a un mois, à Barranquilla. C'est finalement Paqueta qui a libéré le Brésil. Marquinhos a récupéré un mauvais dégagement et a aussitôt servi Neymar, qui a mis le Lyonnais en orbite d'une sublime passe sans contrôle. L'action s'est poursuivie à une touche de balle, Paqueta fusillant Ospina d'une frappe croisée dans la surface (71e). Avec la qualification assurée, la Seleçao peut défier sereinement l'Argentine, mardi à San Juan, pour la revanche de la finale de la dernière Copa America, en juillet dernier, au Maracana (défaite 1-0).

La Suède d'Ibrahimovic chute en Géorgie, l'Espagne vire en tête Image: KEYSTONE/AP/Shakh Aivazov Malgré la présence de Zlatan Ibrahimovic, la Suède a chuté en Géorgie (2-0). Elle a manqué l'occasion de faire un pas vers le Mondial au Qatar lors de l'avant-dernière journée des qualifications. En tête du groupe B avant cette journée, la Suède a été dépassée par l'Espagne qui a battu la Grèce 1-0. Les Espagnols comptent un point de plus avec un match à disputer. Ce sera d'ailleurs une finale à Séville dimanche entre les deux meilleures nations du groupe. Un nul peut suffire à la Roja pour se qualifier directement. Dominateurs en première mi-temps, les Scandinaves ont cédé en seconde période, encaissant un doublé de l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia (61e et 77e). Ibrahimovic, 40 ans, titulaire, a effectué son retour en sélection après sept mois d'absence, mais n'a pas concrétisé ses occasions, notamment une tête en première mi-temps. Dans le groupe A, le Portugal n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 en Irlande. Les Lusitaniens sont premiers avec 17 points juste parce qu'ils ont une meilleure différence de but que les Serbes. Dimanche aura lieu Portugal - Serbie pour décider du premier du groupe.

Un Giro pour grimpeurs, entre Budapest et Vérone Le Giro va retrouver l'Etna Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI L'Etna, le Blockhaus et le passo Fedaia au programme et seulement 26 kilomètres de contre-la-montre: le Giro 2022, qui partira pour la première fois de Hongrie, fera la part belle aux grimpeurs. Quatre arrivées au sommet sont prévues, la première sur l'Etna dès l'arrivée en Sicile après le prélude de trois jours en Hongrie. Le Blockhaus à la fin de la première semaine, Cogne dans le val d'Aoste puis le passo Fedaia dans le massif dolomitique de la Marmolada, seront les autres temps forts en montagne, avec une redoutable étape arrivant à Aprica après le Mortirolo grimpé par son versant sud peu utilisé puis la méconnue Santa Catarina (13,5 km à 8 %). Sept étapes sont dessinées pour les sprinters selon les organisateurs qui ont ciblé six étapes de haute montagne. En revanche, les spécialistes du chronomètre n'auront que deux tests courts en leur faveur, le premier en Hongrie (deuxième étape, dans les rues de Budapest) et le second en conclusion de l'épreuve le 29 mai dans les arènes de Vérone où le Giro revient trois ans après le succès de l'Equatorien Richard Carapaz. Il est assez inhabituel de voir le Giro finir ailleurs qu'à Milan, mais ce n'est pas non plus totalement inédit: Vérone accueillera ainsi sa cinquième arrivée après celles de 1981, 1984, 2010 et 2019. Le parcours, long de 3410,3 kilomètres (nombre sujet à de faibles variations d'ici mai), présente un dénivelé global de 51'000 mètres, un total historiquement élevé qui type ce 105e Giro comme un grand tour pour grimpeurs. Les organisateurs avaient annoncé la semaine dernière que le Giro partirait de Hongrie, comme c'était déjà prévu en 2020 avant que le Tour d'Italie ne soit reporté à l'automne dans une version modifiée en raison de la pandémie de covid. C'est la 14e fois que le Tour d'Italie partira de l'étranger, la précédente remontant à 2018 avec un départ donné de Jérusalem. Le tenant du titre est le Colombien Egan Bernal (Ineos), vainqueur en mai de son premier Giro.

La Suisse livre une performance catastrophique Enzo Corvi auteur du seul but suisse contre la Slovaquie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a offert un spectacle proche du néant face à la Slovaquie pour le début de la Deutschland Cup. A Krefeld, les Helvètes se sont inclinés 7-1. Heureusement que les JO ne sont pas dans une semaine parce que c'est tout un pays qui suerait à grosses gouttes. Opposée à une Slovaquie expérimentale, la Suisse a offert une bien pâle copie. A tel point que l'on peine à dégager un nom qui aurait pu voir son stock monter en flèche et valider, déjà, son billet pour la Chine. Patrick Fischer aura bien entendu cocher le nom d'Enzo Corvi, auteur de la seule réussite de sa sélection après un bon travail de harcèlement de la part de Simon Moser. Mais à part ça... Le sélectionneur aurait très certainement préféré commencer le tiers médian autrement qu'en infériorité numérique. Surtout pendant cinq minutes. La cause de ce moment inconfortable, une faute de Calvin Thürkauf sur un joueur slovaque. Tout d'abord sanctionné de deux minutes, le joueur luganais a vu sa pénalité commuée en cinq minutes plus match pour une charge à la tête. Gageons que si Thürkauf doit prendre exemple sur quelqu'un, autant qu'il ne choisisse pas Fabrice Herzog! Dans les buts, Philip Wüthrich a montré ses limites au niveau international. Mais pas de panique, le gardien du CP Berne est jeune et a encore un très bel avenir devant lui. Ceci étant, il ne sert à rien de blâmer un portier néophyte dans une rencontre de ce type. Les protégés de Craig Ramsay avaient sans doute à coeur d'estomper la gifle reçue lors du dernier Mondial à Riga lorsque la Suisse s'était imposée 8-1. Le score est sévère et il convient de noter que le 4-1 et le 5-1 ont été inscrits dans la cage vide, mais quand même. Le 6-1 résume à lui seul les errements helvétiques. Porteur du puck, Santeri Alatalo est allé s'empaler sur Nando Eggenberger. Les Slovaques ont sauté sur l'occasion pour partir en contre et mystifier une fois de plus le pauvre Wüthrich. Au final, la Suisse se prend une baffe, peut-être salutaire. Elle doit encore affronter l'Allemagne samedi et la Russie dimanche. Mais elle doit surtout montrer un autre visage, le constat est sans équivoque.

Murat Yakin: "Nous sommes prêts" Xherdan Shaqiri sait qu'il devra livrer une grande performance contre l'Italie vendredi soir Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS "Nous sommes prêts. Prêts à engager le combat. Et nous savons que seule une victoire nous donnera la première place du groupe!" Murat Yakin sait qu'il a rendez-vous avec son destin vendredi à Rome. Une victoire face à l'Italie, Championne d'Europe en titre, malgré l'absence du quatuor formé de Granit Xhaka, de Steven Zuber, de Breel Embolo et de Haris Seferovic qui a tout de même inscrit 54 buts en sélection, permettra à Murat Yakin de signer un exploit aussi authentique que celui réalisé par son prédécesseur face à la France en huitièmes de finale de l'Euro. De fermer à jamais le débat sur sa légitimité dans ce rôle de sélectionneur qu'il a embrassé après le départ abrupt de Vladimir Petkovic. "Faire mal à l'adversaire" "C'est un grand match qui nous attend vendredi. J'entends le savourer comme il le faut, lance Murat Yakin. Après avoir, j'espère, fait les bons choix et avoir insufflé à la fois de la confiance et du courage à mes joueurs. Il serait absurde de miser essentiellement sur notre rigueur défensive pour nous en sortir. Il faudra prendre des risques. Venir très haut sur le terrain. Faire mal à l'adversaire." Murat Yakin indique qu'il a arrêté son onze de départ. "Mais je ne le divulguerai aux joueurs que vendredi", glisse-t-il. La Suisse devrait opérer en 4-4-2 avec Xherdan Shaqiri qui fera la paire avec Noah Okafor en attaque. Les deux seules incertitudes pour les observateurs résident dans le choix du latéral droit entre Silvan Widmer et Kevin Mbabu et du demi gauche entre Ruben Vargas et Ulisses Garcia. Comme Widmer qui a l'avantage face à un Mbabu qui vient de perdre sa place de titulaire à Wolfsbirg, Vargas part avec une longueur d'avance. Titulariser Garcia serait un choix très défensif qui s'inscrirait en faux contre les propos tenus jeudi par le sélectionneur, lequel veut voir une Suisse portée vers l'avant. Ruben Vargas possède la vitesse qui peut offrir à l'équipe un réel tranchant dans la transition. Xherdan Shaqiri: "Un meilleur feeling" Mais une fois encore, il est acquis que rien ne sera possible si Xherdan Shaqiri, pour sa 99e sélection, ne signe pas une grande performance. Le Bâlois brûle de rappeler à Roberto Mancini qu'il fut parfois sous ses ordres à l'Inter Milan en 2015 un joueur capable de délivrer d'aussi beaux récitals qu'un ténor de la Scala. "C'est peut-être le match de l'année pour nous", salive le Bâlois qui a entendu son entraîneur lâcher quelques secondes plus tôt que "les grands joueurs forçaient toujours la décision dans les grands matches". "Je n'oublie pas que nous avons perdu 3-0 à Rome le 16 juin dernier lors de l'Euro, concède Xherdan Shaqiri. Nous étions vraiment dans un mauvais soir. Mais j'ai un meilleur feeling aujourd'hui. Nous avons un nouveau coach et c'est une autre compétition. Il y a, c'est vrai, le poids des absences. Mais les blessures ont toujours fait partie du foot. Il faut composer avec. Elles offrent aussi une chance à d'autres joueurs de se relever." Le capitaine pense alors très fort à un Ruben Vargas ou à un Noah Okafor. "Une chose est sûre: pour gagner vendredi face à une telle équipe, il conviendra de dépasser nos limites."

Roberto Mancini: "le match le plus important de l'année" Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI "Nous livrerons vendredi notre match le plus important de l'année !" Roberto Mancini n'a pas peur des effets d'annonce. A ses yeux, la venue de la Suisse à Rome prime sur la victoire à l'Euro. "Vendredi, nous jouerons notre participation à la Coupe du monde, précise le sélectionneur de l'équipe d'Italie. Contre une équipe qui nous pose bien souvent des problèmes." Roberto Mancini a sans doute davantage en mémoire le 0-0 du match aller de Bâle que le 3-0 du 16 juin à Rome dans le cadre de l'Euro qui a vu l'Italie s'imposer en finale face à l'Angleterre. Souvenir Il est certain que la "Squadra Azzurra" aborderait cette finalissima avec une plus grande sérénité si Yann Sommer n'avait pas détourné le penalty de Jorginho à Bâle. Vendredi, le souvenir de l'échec de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2018 en Russie risque bien de hanter les Italiens. "Mais nous ne devons pas jouer avec la peur au ventre, lâche Roberto Mancini. Nous devons jouer d'une manière entreprenante pour gagner très vite le soutien de nos tifosi." Le sélectionneur sait aussi que l'Italie reste sur une série magnifique à Rome. Elle n'a plus perdu un seul match à enjeu à l'Olimpico depuis... 1953. Une chance pour Belotti Roberto Mancini a, enfin, laissé entendre qu'Andrea Belotti prendra la place de Ciro Immobile, qui est blessé, à la pointe de l'attaque. Blessé jusqu'à la mi-octobre, le joueur du Torino n'avait pas inscrit le moindre but à l'Euro lors des 220 minutes que lui avait accordé Roberto Mancini sur l’ensemble de la compétition.

World Tour: Mauro Schmid pour deux ans chez Deceuninck Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO Mauro Schmid (21 ans) portera le maillot de l'équipe belge Deceuninck lors des deux prochaines saisons. Le jeune Zurichois, âgé de 21 ans, avait gagné une étape du Giro en mai. Schmid courait cette année avec la formation Qhubeka Assos, dont l'avenir est plus qu'incertain. Coureur polyvalent, à l'aise en cyclocross et aussi sur piste - il a participé aux JO de Tokyo avec l'équipe de Suisse de poursuite -, le Zurichois est promis à un bel avenir. "Mauro est encore très jeune, mais il a déjà remporté une étape sur un Grand Tour. Il a encore une grande marge de progression", a déclaré Patrick Lefevere, CEO de la formation Deceuninck qui aligne notamment le champion du monde français Julian Alaphilippe. Schmid va se concentrer sur sa carrière sur route. "Arriver dans cette équipe est un rêve qui devient réalité", a-t-il commenté. Au Giro, le Suisse avait remporté la 11e étape, qui utilisait le final des Strade bianche, après une longue échappée.

Premier League: Steven Gerrard nommé manager d'Aston Villa Steven Gerrard: retour en Angleterre Image: KEYSTONE/AP/LUIS VIEIRA L'ancien international anglais Steven Gerrard (41 ans) a été nommé manager d'Aston Villa. Les Villans avaient limogé Dean Smith la semaine dernière après une cinquième défaite consécutive. "Le conseil d'administration d'Aston Villa est ravi d'annoncer la nomination de Steven au poste d'entraîneur", a indiqué le club qui est actuellement 16e de Premier League. Ancien joueur emblématique de Liverpool et de la sélection anglaise, Gerrard entraînait depuis 2018 les Glasgow Rangers. Il les a conduits en 2021 à leur premier titre de champion d'Ecosse depuis dix ans, en terminant invaincus. Gerrard "a pris une décision courageuse en testant ses capacités dans l'environnement intense et à forte pression" du championnat d'Ecosse, "et cela a attiré notre attention", de même que "son expérience en Europe", a ajouté Aston Villa. Fierté Gerrard est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League. Il a marqué 186 buts en 710 matches sous le maillot des Reds. Ce sera sa première expérience d'entraîneur au plus haut niveau du football anglais. "Aston Villa a une riche histoire et une tradition dans le football anglais. Je suis immensément fier de devenir son nouvel entraîneur en chef", a réagi Gerrard, séduit par "les plans ambitieux" du club de la banlieue de Birmingham.

Fiala réussit 3 points face aux Coyotes Image: KEYSTONE/FR45452 AP/TOM GANNAM Kevin Fiala a sorti le grand jeu mercredi en NHL. L'attaquant saint-gallois a réussi trois points dans un match gagné 5-2 par Minnesota sur la glace des Arizona Coyotes. Auteur d'un but et de deux assists, Kevin Fiala a été désigné première étoile de cette rencontre, la quatrième consécutive gagnée par le Wild qui a pris mercredi soir tête de la Central Division. Il en est désormais à 8 points, dont 2 buts, en 12 matches disputés cette saison. Crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0 de Marcus Foligno (10e) et sur le 5-1 de Kirill Kaprizov (39e), Kevin Fiala a inscrit lui-même le 3-1 à la 23e. Ce but est d'ailleurs somptueux: le Saint-Gallois a repris un puck dévié par un défenseur adverse de volée au premier poteau, à hauteur de hanche.

Pliskova bat Muguruza en trois sets Pliskova a battu Muguruza en trois sets mercredi au Masters Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Karolina Pliskova (no 3) a battu Garbiñe Muguruza (no 6) 4-6 6-2 7-6 (8/6) dans le deuxième match du groupe "Teotihuacan" mercredi au Masters WTA. Demi-finaliste des trois dernières éditions, Karolina Pliskova peut donc entrevoir une quatrième accession. La Tchèque a vaincu Garbiñe Muguruza pour la 9e fois en 11 confrontations, et pour la troisième fois consécutive au Masters, après 2h26' de lutte. Anett Kontaveit (no 8) avait dominé Barbora Krejcikova (no 2) 6-3 6-4 dans la première partie de cette poule, cueillant son 11e succès consécutif sur le Circuit. L'Estonienne, qui reste sur deux sacres d'affilée (Moscou et Cluj-Napoca), n'a eu besoin que de 1h15' pour vaincre la championne de Roland-Garros.

L'Italie sans Chiellini contre la Suisse Giorgio Chiellini a mal aux adducteurs. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Les rangs s'éclaircissent dans la sélection italienne. Le patron de la défense de l'équipe championne d'Europe Giorgio Chiellini déclare forfait pour le choc de vendredi contre la Suisse, à Rome. Cette défection s'ajoute à celles de Ciro Immobile, Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini et Nicolo Zaniolo. Chiellini (37 ans/Juventus) souffre de problèmes aux adducteurs.

Alexandre Balmer chez BikeExchange Alexandre Balmer ambitieux. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'espoir chaux-de-fonnier Alexandre Balmer prend du galon. Il a signé pour l'équipe australienne BikeExchange, en lice sur le World Tour, a repéré mercredi Arcinfo.ch. Il s'est engagé pour deux ans et disputera des courses sur route et de VTT, à chaque fois sous le maillot de la formation australienne. Balmer (21 ans) entend participer à la plupart des manches de Coupe du monde de VTT en 2022 et s'aligner pendant 45 ou 50 jours au total sur des épreuves sur route. Le Neuchâtelois s'est jusqu'à présent illustré en espoirs et juniors. En VTT, son palmarès est orné d'un titre de champion du monde M19 en 2018 et d'une 3e place au général de la Coupe du monde M23 en 2020. Sur route, ce grand gabarit (1m92, 74 kg) a été vice-champion d'Europe M19 sur route en 2018 et champion de Suisse M23 du contre-la-montre en 2020. Balmer courait jusqu'à présent au sein de la formation continentale Grouporama.FdJ, un échelon au-dessous du World Tour.