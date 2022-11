New Jersey gagne au Madison Square Garden ++ Atlanta perd encore

Mondial 2022: journée décisive dans les groupes A et B Les Pays-Bas et l'Angleterre sont bien placés pour se qualifier pour les 8es de finale du Mondial 2022 au Qatar. L'Equateur et l'Iran en rêvent. Qualification, première place importante pour la suite de l'épreuve... Voici les enjeux de ce mardi, qui marque le début de la troisième et dernière journée des phases de poules, avec les groupes A et B. Groupe A Trois équipes peuvent encore prétendre à la qualification, à savoir les Pays-Bas, l'Equateur et le Sénégal. Le Qatar, pays hôte, est déjà éliminé après deux défaites. Les Pays-Bas, après une victoire contre le Sénégal (2-0) et un nul face à l'Equateur (1-1), n'ont besoin que d'un nul contre le Qatar. Ils peuvent même se permettre une improbable défaite contre le pays organisateur si les Equatoriens battent le Sénégal. L'Equateur se qualifiera en cas de succès ou de nul contre le Sénégal. Voire de défaite si les Qataris battent les Néerlandais sur un plus gros score, ce qui relève toutefois de la théorie... La défaite est en revanche interdite pour les Sénégalais, et il leur faut même a priori gagner contre l'Equateur. Un nul pourrait les qualifier, mais à la condition très improbable que les Pays-Bas soient battus par le Qatar. Et par plus d'un but d'écart. Les Pays-Bas, l'Equateur et le Sénégal tous terminer en tête du groupe. Si l'Equateur et les Pays-Bas l'emportent, la première place sera pour celui qui réussira le score le plus large. Plus difficile d'en rêver pour le Sénégal: il lui faudrait gagner et tabler sur un nul ou une défaite des Pays-Bas. Groupe B En théorie, toutes les équipes peuvent se qualifier, même si la tâche s'annonce quasi impossible pour les Gallois et qu'elle est quasiment acquise pour l'Angleterre. Les Anglais sont en effet les mieux placés, seuls leaders avec quatre points et une différence de buts très favorable grâce à leur démonstration contre l'Iran (6-2). Une victoire ou un nul contre leurs voisins gallois les qualifierait à coup sûr. Une défaite par moins de quatre buts d'écart serait également suffisante. L'Iran a son destin en mains grâce à sa victoire sur les Gallois (2-0). S'ils battent les Etats-Unis, les Iraniens seront en 8es pour la première fois de leur histoire. Un nul les qualifierait aussi si l'Angleterre n'est pas battue par le Pays de Galles. En revanche, la défaite leur est interdite. Pour les Américains, pas d'arithmétique compliquée: seule une victoire sur l'Iran les qualifiera. Les Gallois doivent non seulement l'emporter contre les rivaux anglais, mais ils doivent aussi rêver d'un nul dans l'autre rencontre. Sauf à battre l'Angleterre sur un score fleuve, avec quatre buts d'écart. Théoriquement, tout le monde peut accrocher la première place. Mais si elle gagne, l'Angleterre s'en emparera. Même un nul lui suffira si l'Iran ne l'emporte pas.

New Jersey gagne au Madison Square Garden Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo New Jersey a signé un succès de prestige au Madison Square Garden. Les Devils ont battu 5-3 les New York Rangers pour cueillir un seizième succès en... dix-sept rencontres. Menés 2-0 après seulement 3'01'' de jeu, les Devils n'ont jamais paniqué pour revenir au score avant la fin de la période initiale grâce à des réussites de Tomas Tatar et de Yegor Sharangovich. Ils ont ensuite déroulé leur jeu pour le plus grand bonheur de leurs fans qui avait fait le déplacement pour ce derby dans la salle mythique. Nico Hischier a comptabilisé son 25e point de la saison. Le capitaine a délivré l'assist sur le premier but de ses couleurs. Il a rendu un bilan neutre alors que celui de Jonas Siegenthaler fut de +1.

Atlanta tombe à Philadelphie Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Le retour aux affaires de Clint Capela, remis de ses maux dentaires, n'a pas permis à Atlanta de renouer avec la victoire. Les Hawks se sont inclinés 104-101 à Philadelphie. L'homme du match fut Joel Embiid. Le futur (?) international français a inscrit 7 de ses 30 points dans l'ultime minute de la rencontre pour donner la victoire aux 76ers. Blessé au pied, le pivot avait raté les quatre derniers matches de son équipe. En l'absence de James Harden toujours sur le flanc, il a su prendre ses responsabilités. Auteur de son dixième double double de la saison avec ses 10 points et ses 16 rebonds, Clint Capela a soigné ses statistiques après avoir dû faire l'impasse sur les rencontres contre Houston et Miami. Les Hawks, qui ont perdu pour la première fois de la saison un troisième match de rang, peuvent se reprocher leurs 20 turnovers qui ont pesé lourd dans la balance.

Démission du conseil d'administration de la Juventus Turin Image: KEYSTONE/EPA ANSA La totalité des membres du conseil d'administration de la Juventus Turin, y compris son président Andrea Agnelli, ont présenté leur démission, a annoncé lundi le club italien. Il est plongé dans des problèmes sportifs, financiers et judiciaires. Le directeur général, Maurizio Arrivabene, a été chargé de rester en place et d'expédier les affaires courantes le temps qu'un nouveau conseil soit constitué, a précisé le club dans un communiqué. La prochaine assemblée générale est programmée le 18 janvier prochain. Le conseil, dont font partie Andrea Agnelli et son vice-président Pavel Nedved, a démissionné en "considérant la centralité et la pertinence des questions juridiques et technico-comptables en suspens", une allusion à l'enquête que mène la justice italienne depuis plus d'un an. Le parquet de Turin s'intéresse à la pratique, que la Juve a multipliée, des "faux échanges" de joueurs: des ventes croisées avec d'autres clubs, sans échange d'argent mais permettant d'inscrire des plus-values dans les bilans. Les magistrats ont chiffré ces plus-values "fictives" à quelque 155 millions d'euros entre 2018 et 2021, selon les médias. Le club, coté en Bourse, aurait en outre caché à ses investisseurs l'existence d'accords privés avec des joueurs, dont l'attaquant vedette portugais Cristiano Ronaldo, pour régler certains salaires en différé. A ces déboires judiciaires s'ajoutent des problèmes financiers. La "Vieille Dame" a été éliminée dès les phases de poule de la Ligue des champions, une sortie prématurée qui va engendrer un manque à gagner de quelque 20 millions d'euros, selon le site Calcio e Finanza. Le club, dans le rouge ces cinq dernières années, avait enregistré la saison dernière 255 M EUR de pertes: un déficit record dans le football italien.

Le Portugal qualifié après son succès sur l'Uruguay Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Le Portugal a rejoint la France et le Brésil parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde à Doha. Les Lusitaniens ont battu 2-0 l'Uruguay lors de leur deuxième match. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont dominé cette partie. Leur victoire n'est pas imméritée pour avoir réussi à percer le coffre-fort uruguayen. Les Portugais ont toutefois payé un lourd tribu à une nouvelle blessure. Le défenseur du PSG, Nuno Mendes a quitté ses coéquipiers à la 41e minute après s'être blessé tout seul. Il rejoint Danilo et Otavio parmi les éclopés. Les Sud-Américains s'étaient créé la plus belle occasion de la première mi-temps avec un sensationnel solo de Rodrigo Bentancur. Le milieu de terrain de Tottenham est venu se briser sur le portier Diogo Costa (33e) après avoir transpercé la défense centrale portugaise. Les actions de cette classe furent malheureusement rares du côté uruguayen. Dans l'autre camp, le Portugal a fini par asseoir sa domination avec un premier but de Bruno Fernandes. Le capitaine a adressé une sorte de centre-tir qu'a semblé effleurer de la tête Cristiano Ronaldo. L'ancien coéquipier de Fernandes à Manchester United n'a pas hésité à s'approprier le but, mais les divers ralentis de la télévision n'ont pas laissé planer le moindre doute. Il n'avait pas touché la balle. Les coéquipiers d'Edilson Cavani - très discret - ont alors connu une période faste de près de quatre minutes où ils auraient pu égaliser par Maxi Gomez (poteau/75e), Suarez (de peu à côté/78e) et Arrascaeta (sur Diogo Costa/79e). Dans les arrêts de jeu, Bruno Fernandes a réussi un doublé sur penalty après une main de Coates. Dans cette poule, le Ghana est le mieux placé pour décrocher la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale. Il lui suffira d'un match nul contre l'Uruguay vendredi.

Murat Yakin: "Le courage a manqué" Image: KEYSTONE/EPA/Tolga Bozoglu "Le courage a manqué !" Visiblement atteint par cette défaite, Murat Yakin n'esquivait pas la réalité: son équipe a trop peu fait en attaque. A sa décharge, les absences de Xherdan Shaqiri et de Noah Okafor ont pesé. "Xherdan a connu une alerte musculaire hier soir, explique le sélectionneur. Nous avons fait un test ce matin. Il n'était pas à 100 %. Avec le match de la Serbie qui vient vendredi, il convenait de ne prendre aucun risque. Son génie nous aurait fait du bien. Tout comme la vitesse d'Okafor..." Sans deux de ses trois meilleurs attaquants, la Suisse fut trop démunie face à une équipe qui ne concède pas par ailleurs un milliard d'occasions par match. "Nous aurions pu toutefois tenter de jouer davantage dans le dos de leurs défenseurs. Tenter des quelques percées aussi, regrette le Bâlois. Mais je ne peux pas formuler d'immenses reproches à mes joueurs. On peut retirer de belles choses de ce match. Notre solidarité, notre intensité en phase défensive, notre faculté de bien doubler sur les côtés. Tout cela coûte bien des forces. Je peux comprendre qu'il était bien compliqué de basculer en mode attaque". "Presque impossible de ne jamais commettre d'erreurs" "Sur l'action qui amène le but de Casemiro, il y a peut-être une petite désorganisation chez nous. Mais il est presque impossible de ne jamais commettre d'erreurs face à une telle équipe, poursuit Murat Yakin. Il faut maintenant bien récupérer, évacuer la tristesse et se projeter vers le match de vendredi contre la Serbie." Face aux Serbes, un nul suffira pour se qualifier sous réserve - bien improbable - que le Cameroun s'impose dans le même temps face au Brésil. "Le nul 3-3 des Serbes contre le Cameroun fait, il est vrai, notre affaire, sourit Murat Yakin. Je sais qu'un point devrait suffire. Mais je ne suis pas un entraîneur qui va dire à son équipe de spéculer sur le nul. Nous allons jouer ce match pour le gagner. Et je suis sûr que nous serons à nouveau dominants dans le jeu, que nous allons prendre des risques et nous créer des occasions. Mon équipe a toutes les qualités pour gagner ce match qu'elle pourra livrer avec Manuel Akanji et Nico Elvedi, et, aussi, évacuer le contexte particulier dans lequel il va baigner." Murat Yakin fait donc une promesse solennelle aux fans de son équipe: la revanche de Kaliningrad dont les Serbes rêvent de plus de quatre ans ne se produira pas au Qatar.

Suisse - Brésil: une défaite malgré tout bien cruelle Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Il n'aura manqué qu'une poignée de minutes à la Suisse à Doha. Battue 1-0 par le Brésil sur un but de Casemiro à la 83e, la Suisse ne méritait peut-être pas de connaître une telle issue. Le joueur de Manchester United a armé une frappe de l'extérieur parfaite qui a laissé Yann Sommer sans réaction pour offrir au Brésil un succès qui le qualifie pour les huitièmes de finale. Aussi cruelle soit-elle, cette défaite ne remet toutefois pas en question la qualification de la Suisse. Elle sera en huitièmes de finale si elle ne perd pas contre la Serbie et, si dans le même temps, le Cameroun ne bat pas le Brésil. Il n'est pas absurde de prétendre que ce dernier lundi de novembre a finalement été profitable à l'équipe de Suisse avec ce 3-3 de la Serbie contre le Cameroun qui a bien changé la donne. Un geste presque venu d'ailleurs Sans Xherdan Shaqiri finalement ménagé, la Suisse a livré une performance de choix sur le plan défensif. Le but brésilien n'est pas imputable à une erreur individuelle mais bien à un geste presque venu d'ailleurs de la part d'un homme qui est avant tout un joueur de devoir. Le nom de l'auteur de ce but magnifique rend la pilule encore plus amère sans doute. Si Neymar, l'autre grand absent de la soirée l'avait inscrit, il n'y aurait eu rien d'autre à faire que de s'incliner. Pour être honnête, il convient de relever que la Suisse n'a pratiquement pas existé dans les trente mètres adverses. Bien défendre a sans doute trop coûté. Avec celle de Shaqiri, l'absence de Noah Okafor a pesé. Par sa vitesse, le joueur de Salzbourg aurait pu poser d'autres problèmes à des défenseurs brésiliens qui sont très vite parvenus à juguler la puissance de Breel Embolo. Il reste quatre jours aux Suisses pour récupérer et à Murat Yakin pour trouver la bonne tactique face à la Serbie. Le sélectionneur pourra aligner Manuel Akanji et Nico Elvedi vendredi, lesquels étaient sous la menace d'une suspension en cas d'un nouveau carton jaune. Il espère pouvoir compter sur le retour d'Okafor, touché à un mollet. Une discipline collective remarquable Bien pauvre en occasions, la première période ne restera pas dans les annales. Elle fut marquée par l'emprise très nette du Brésil avec une possession de 58 %, pour une seule chance réelle, une reprise de Vinicius Junior sur un centre de Raphinha (27e). Mais Yann Sommer pouvait s'interposer. Réduit presque à l'inaction, le portier bâlois ne pouvait que se féliciter de la discipline collective de ses coéquipiers qui ont su admirablement fermer les espaces. La Suisse de Murat Yakin est vraiment devenue une équipe contre laquelle il est très ardu de manoeuvrer. Après l'Italie, le Portugal et l'Espagne, le Brésil a pu le vérifier. Ce souci de fermer la porte à l'adversaire a sans doute été l'une des raisons qui a conduit Murat Yakin à se priver de Xherdan Shaqiri. Le Bâlois aurait-il témoigné du même souffle que son remplaçant Fabian Rieder dans le repli défensif ? L'autre raison, tout aussi légitime, fut de préserver son joyau dans l'optique du match de vendredi contre la Serbie. Un Shaqiri en jambes peut, doit plutôt faire très mal face à cette défense serbe qui aura bu le calice jusqu'à la lie devant le Cameroun. Un seul décalage La suite se déclinait toujours d'une manière identique. Sauf que la Suisse a commencé à mettre le nez à la fenêtre avec un long décalage de Granit Xhaka pour Silvan Widmer qui abusait la défense brésilienne (53e). Seulement, le bon centre de l'Argovien ne trouvait pas preneur. Avant l'heure de jeu, Murat Yakin lançait Edimilson Fernandes et Renato Steffen pour Ruben Vargas et Rieder dans l'espoir de donner plus d'allant sur les flancs. D'entrée de jeu, Edimilson Fernandes créait une situation intéressante comme pour montrer au sélectionneur combien il a eu raison de l'appeler enfin. Le Valaisan et ses coéquipiers devaient toutefois s'avouer battus à la 64e sur un but de Vinicius Junior. Mais sans que personne ne l'avait vu venir, la VAR annulait cette réussite pour un hors-jeu de Richarlison au départ de l'action. A cet instant, on ne trouvait personne en Suisse qui ne saluait pas l'instauration de la règle du hors-jeu semi-automatique.

Balotelli amendé, Constantin blanchi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'attaquant du FC Sion Mario Balotelli a été sanctionné d'une amende de 5000 francs pour avoir manqué de respect à la Ligue. Le président du club valaisan, Christian Constantin n'est pas puni. Mario Balotelli avait posté le 7 novembre sur Instagram des propos, pour le moins, vifs à l'encontre de Swiss Football League. Des déclarations qui contreviennent au règlement disciplinaire, comme l'a reconnu le principal intéressé selon un communiqué de la Swiss Football League (SFL). "Nous retenons les propos blessants, peu respectueux et même insultants tenus par le joueur, ils sont inadmissibles. Nous prenons néanmoins en compte ses excuses, son engagement à ne pas récidiver et l'effacement du message", précise la Commission de discipline de la SFL. A l'inverse, le président du FC Sion Christian Constantin est exempté de toute sanction pour ses déclarations relayées dans le "Blick" du 8 novembre. "La Commission s'est plutôt fondée sur les propos de l'interview publiée quasi simultanément sur "Le Matin", média francophone, et considère que les déclarations de Christian Constantin n'excèdent pas sa liberté d'expression et son droit de critiquer et donc ne transgressent pas le règlement disciplinaire." Dont acte.

Le Ghana bat la Corée du Sud (3-2) et se relance Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Dans un match totalement débridé, le Ghana est venu à bout de la Corée du Sud 3-2 à Doha pour la deuxième journée du groupe H du Mondial 2022. Les Africains se sont imposés grâce notamment à un doublé de Mohammed Kudus et deux passes décisives de l'ex-Marseillais Jordan Ayew. Dos au mur, les Black Stars se relancent totalement dans la course aux huitièmes de finale qu'ils se disputeront avec l'Uruguay le 2 décembre à Doha pour un remake de la Coupe du monde 2010. Le Ghana a remporté ce match parce que l'équipe d'Otto Addo a nettement dominé en première période et a pu répondre au doublé des Sud-Coréens. A la 68e minute, soit seulement sept minutes après le 2-2 des Asiatiques, Mohammed Kudus a inscrit le but victorieux. Pour le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, il s'agissait de son deuxième but de l'après-midi après avoir marqué en première mi-temps sur un service de Jordan Ayew. Les Coréens ont longtemps été dépassés par le jeu physique des Ghanéens. Ils ne sont parvenus à s'adapter qu'en deuxième période. Ils ont alors réussi à égaliser en trois minutes grâce à Cho Gue-Sung les deux fois de la tête (58e/61e). Par la suite, les Coréens ont buté sur le portier de St-Gall, Lawrence Ati Zigi, décisif à plusieurs reprises. Grâce à ce succès, le Ghana s'est bien repositionné avant la dernière journée. Les Africains en découdront avec l'Uruguay tandis que les Coréens retrouveront le Portugal. Ils seront privés de leur entraîneur Paul Bento - un Portugais - qui a récolté un carton rouge après le coup de sifflet final pour réclamations.

Murat Yakin lance Fabian Rieder pour Shaqiri Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Murat Yakin a réservé une surprise de taille dans le onze appelé à défier le Brésil ce soir à Doha. Xherdan Shaqiri commencera, en effet, la rencontre sur le banc. Apparemment touché à la cuisse, le Bâlois a été remplacé par Fabian Rieder, qui a connu son baptême du feu il y a quatre jours lors du succès 1-0 devant le Cameroun. Sous la menace d'une suspension contre la Serbie en cas d'un carton jaune, Manuel Akanji et Nico Elvedi sont titularisés. Dans le camp brésilien, Tite présente l'équipe attendue avec Militao sur le flanc droit pour remplacer Danilo et Fred à mi-terrain à la place de Neymar pour permettre à Lucas Paqueta de jouer un cran plus haut. Après le nul de la Serbie contre le Cameroun, la situation de l'équipe de Suisse est devenue plus "confortable". Elle sera qualifiée si elle gagne ce soir. En cas de match nul, elle pourra se permettre de perdre par un but d'écart contre la Serbie. Si elle s'incline, le point du nul contre la Serbie sera suffisant pour passer à moins que le Cameroun s'impose largement dans le même temps contre le Brésil. La Suisse évoluera dans la composition suivante pour cette rencontre qui débute à 17.00 (heure suisse): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Rieder, Sow, Vargas; Embolo.

Mondial 2022: le Cameroun et la Serbie ont fait 3-3 Aboubakar signe le 3-2 en lobant le gardien serbe Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Le Cameroun et la Serbie se sont séparés sur un spectaculaire nul 3-3 à Al Wakrah dans le groupe G du Mondial 2022. Ce résultat constitue sans doute une bonne nouvelle pour la Suisse. Le scénario de cette partie a été assez fou. Le Cameroun a pris l'avantage par Castelletto (29e) avant que les Serbes ne marquent deux fois dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par Pavlovic et Sergej Milinkovic-Savic. Superbe action collective Quand Mitrovic a signé le numéro trois serbe à la 55e après une action collective somptueuse, le sort du match semblait scellé. Mais le Cameroun s'est rebellé et a recollé grâce à Aboubakar (63e) et Choupo-Moting (66e). Le score n'a ensuite plus bougé malgré quelques occasions des deux côtés. Deux éléments expliquent le retour camerounais alors que tout semblait perdu à 3-1. La sortie sur blessure de Pavlovic a d'une part fragilisé la défense serbe (55e). Entrée décisive Simultanément, les Lions indomptables ont été revigorés par l'entrée d'Aboubakar, qui a redonné de la vigueur aux actions offensives de son équipe. Il a d'ailleurs marqué le but de l'espoir avant de signer l'assist sur l'égalisation. Les deux formations ne comptent ainsi qu'un point après deux rencontres. Pour le Cameroun, qui affrontera ensuite le Brésil, les chances de poursuivre son parcours semblent assez minces. Les Serbes, quant à eux, devront absolument battre la Suisse vendredi...

FC Bâle: Heiko Vogel nommé directeur sportif Heiko Vogel en 2012 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Heiko Vogel (47 ans) revient au FC Bâle. L'ancien assistant et entraîneur occupera dès le début 2023 le poste de directeur sportif du club rhénan. Le technicien allemand travaillé au FCB de l'été 2009 à octobre 2012, d'abord comme assistant de son compatriote Thorsten Fink, puis comme entraîneur depuis octobre 2011. Il avait mené le FC Bâle au doublé coupe-championnat en 2012. Après des passages chez les M19 et la 2e équipe du Bayern Munich, il avait dirigé Sturm Graz et Uerdingen 05. Son dernier poste était au Borussia Mönchengladbach, où il a entraîné la 2e équipe de 2020 jusqu'à cet été. La mission de Vogel sera d'accompagner la première équipe dans son travail quotidien, d'être en soutien de l'entraîneur Alex Frei et de son staff. Il fera aussi le lien entre le domaine sportif et le conseil d'administration, notamment le président David Degen. "Pour moi, c'est un émouvant retour à la maison. Je n'ai pas hésité une seconde quand on m'a posé la question. Les discussions avec les responsables du FCB ont été passionnantes et agréables. Je me réjouis de commencer cette nouvelle tâche", a déclaré Heiko Vogel. David Degen a lui aussi manifesté sa satisfaction. "Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un spécialiste absolu pour cette fonction importante. Il connaît le club et son environnement, il sait ce qui est nécessaire pour avoir du succès", a-t-il notamment dit.

Après sa terrible chute, Mauro Caviezel va rentrer au pays Image: KEYSTONE/EPA/Nick Didlick Les conséquences de la terrible chute de Mauro Caviezel lors du super-G dominical à Lake Louise ne sont pas encore connues avec précision. Le Grison sera rapatrié en Suisse dès ce lundi. Caviezel a été évacué par hélicoptère et hospitalisé à Canmore, souffrant probablement d'une commotion cérébrale. Des examens complémentaires seront effectués à son retour au pays. Après un peu moins d'une minute de course, le skieur est tombé avec violence et sa tête a frappé la neige. Il semble avoir momentanément perdu conscience. Caviezel venait de retrouver samedi la compétition après presque deux ans d'absence en raison d'une autre grave chute subie au début 2021.

Le Portugal avec les 8es de finale en ligne de mire Le neuvième jour du Mondial verra lundi le Portugal de Cristiano Ronaldo viser la qualification pour les 8es de finale. La Seleçao, qui a dominé jeudi dans la douleur le Ghana (3-2), sera assurée de poursuivre l'aventure en cas de victoire face à l'Uruguay (20h00). Cette rencontre constitue une revanche du huitième de finale du Mondial 2018 qui avait vu les Uruguayens éliminer les Portugais (2-1). Mais les coéquipiers de Luis Suarez et Darwin Nunez ont de leur côté vécu une entrée en matière poussive au Qatar contre la Corée du Sud (0-0). Avant cela, la Corée du Sud, demi-finaliste en 2002 à domicile, et le Ghana, quart-de-finaliste en 2010 en Afrique du Sud, se retrouvent (14h00) avec la perspective d'une élimination en cas de défaite pour les Black Stars d'André Ayew.