New York bat Tampa Bay 3-2 +++ L'Espagne sèche

Pas de points pour Lüthi, Gardner enchaîne Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Zéro pointé pour Thomas Lüthi au Sachsenring pour le GP d'Allemagne. Le pilote bernois, parti en fond de grille sur sa Kalex, n'a terminé que 19e d'une course Moto2 marquée par de nombreuses chutes. La victoire est revenue à Remy Gardner. L'Australien s'est imposé avec plus de six secondes d'avance sur l'Espagnol Aron Canet. La troisième place est revenue à l'Italien Marco Bezzecchi. Au classement du Championnat du Monde, Gardner a porté son avance sur son coéquipier KTM Raul Fernandez à 36 points (164 contre 128). En Moto3, le débutant espagnol de 17 ans Pedro Acosta a remporté son quatrième Grand Prix dans cette catégorie qu'il domine largement. Vainqueur de trois des quatre premières courses en début de saison, alors qu'il n'avait pas encore 17 ans, Acosta restait depuis en dehors du podium. Il renoue avec la victoire et compte désormais 55 points d'avance sur son premier poursuivant et compatriote Sergio Garcia.

Oosthuizen, Henley, Mackenzie, trio de tête inattendu à l'US Open Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Surprise, suspense à l'US Open de golf. Un eagle au no 18 a permis au Sud-Africain Louis Oosthuizen de former un étonnant trio de tête, avec l'Américain Russell Henley et le Canadien Mackenzie Hughes, lors du 3e tour, samedi à La Jolla. Derrière ces trois concurrents, la pression s'intensifie néanmoins puisque deux anciens lauréats de ce Majeur sont remontés au classement et pointent à deux longueurs, le tenant du titre Bryson DeChambeau et le Nord-Irlandais Rory McIlroy, sacré en 2011. Oosthuizen était encore à leur hauteur à l'entame de son dernier trou, sur le parcours de Torrey Pines, quand ses ailes se sont soudainement déployées sur cet ultime par cinq, avalé en trois coups dont un superbe putt de presque 16 mètres. Deuxième de l'US Open en 2015, il est de loin le plus expérimenté du trio de tête, ses deux acolytes n'ayant jamais été si bien placés à la veille du dimanche décisif dans un Grand Chelem. La grande question est désormais de savoir comment ce trio va aborder les 18 derniers trous dominicaux, sachant notamment l'identité des adversaires qui pointent leurs clubs derrière. Rory McIlroy (no 11) lui voudrait surtout embrasser une deuxième fois le trophée de ce tournoi, dix ans après. Et il a fait ce qu'il fallait pour s'en donner la possibilité, en rendant la meilleure carte du jour (67), grâce à cinq birdies (un bogey) dont un spectaculaire au no 12, sur un chip de presque 30 mètres. Le no 1 mondial Dustin Johnson, qui a failli ne pas passer le cut vendredi, a lui effectué une belle remontée au 9e rang (-1). Position partagée avec Collin Morikawa, lui aussi en progrès. Si ces cadors peuvent espérer encore jouer les trouble-fête dimanche, d'autres ont définitivement perdu tout espoir, tel le Japonais Hideki Matsuyama, lauréat du dernier Masters. Vainqueur de l'USPGA en mai, Phil Mickelson a lui aussi vu s'envoler son rêve de remporter le seul Majeur manquant à son palmarès, en vivant une nouvelle journée difficile, notamment marquée par un double bogey et cinq bogeys (63e, +7).

Richardson obtient son visa pour Tokyo sur 100 m, Bromell part fort Sha'Carri Richardson la meilleure sur 100 m Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La sprinteuse Sha'Carri Richardson s'est qualifiée samedi pour les JO de Tokyo. Elle sera une des attractions et le grand espoir d'une médaille d'or pour les Etats-Unis sur 100 m. L'athlète de 21 ans a, comme attendu, remporté la finale de l'épreuve aux sélections américaines. Elle a avalé la ligne droite sur la piste de Hayward Field à Eugene en 10''86. Ce qui était plus inattendu, c'est la révélation qu'elle a faite quelques instants plus tard, en disant qu'elle avait appris le décès de sa mère biologique il y a quelques jours. Alors c'est avec une très forte émotion qu'elle est allée dans les tribunes embrasser sa grand-mère et d'autres membres de sa famille après sa victoire. Si elle s'est imposée largement devant Javianne Oliver (10''99) et Teahna Daniels (11''03), Richardson a couru moins vite que lors de sa tonitruante course d'avril en 10''72, ayant fait d'elle la sixième femme la plus rapide du monde. En demi-finales, plus tôt dans la journée, elle avait fait bien mieux (10''64), mais avec un vent trop favorable. Felix dans les temps Son billet pour Tokyo en poche, elle sait qu'elle devra néanmoins travailler encore pour toucher l'or olympique car sa rivale annoncée, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée à Rio en 2016, a fait plus fort qu'elle cette année avec un chrono à 10''63 début juin à Kingston. Sur le 400 m féminin, Allyson Felix a fini deuxième de sa demi-finale dans un temps de 51''01. Felix, la seule femme athlète sur piste à avoir remporté six médailles d'or olympiques, vise une cinquième olympiade consécutive avant de prendre sa retraite. Keni Harrison, détentrice du record du monde, s'est elle qualifiée pour les demi-finales du 100 m haies, avec le temps le plus rapide des séries (12''49). Bromell solide Chez les hommes, Trayvon Bromell, qui s'impose depuis plusieurs semaines comme un des favoris pour le 100 m olympique, a aisément remporté en 9''84 secondes sa première série. L'auteur de la meilleure performance mondiale de l'année, avec un chrono de 9''77 réussi en Floride début juin, n'a pas forcé sa course, relâchant son effort assez tôt avant la ligne. Le sprinteur de 25 ans est depuis cette performance considéré comme un des candidats à la médaille d'or sur la ligne droite aux JO (23 juillet-8 août), lui qui n'a pas été épargné par les graves blessures entre 2016 et 2019 (tendon d'Achille, genou, cuisse). Il devra d'abord confirmer en demi-finales puis en finale dimanche, pour dans un premier temps obtenir son visa pour Tokyo. Un objectif également largement atteignable pour le vétéran Justin Gatlin, médaillé d'or du 100 m aux Jeux d'Athènes 2004 et qui tente de participer à une 4e olympiade. L'athlète de 39 ans a terminé deuxième derrière Bromell en 9''93. "Certains jours à l'entraînement, je sens mes 39 ans mais je vis pour ce moment", a-t-il confié. Le champion du monde du 200 m Noah Lyles, qui vise un doublé sur 100/200 m à Tokyo, a en revanche moins convaincu dans sa série, dont il s'est classé troisième en 9''95, derrière Ronnie Baker (9''88) et Fred Kerley (9''93).

Un deuxième podium pour Mortara Edoardo Mortara a pris une belle 3e place au Mexique Image: KEYSTONE/EPA/Carlos Ramirez Edoardo Mortara est monté pour la deuxième fois sur le podium en Formule E cette saison. Le Genevois a terminé 3e de la première des deux courses à Puebla au Mexique. La victoire est revenue à l'Allemand Pascal Wehrlein sur sa Porsche. Cependant, l'ancien pilote de Formule 1 a été disqualifié rétrospectivement parce que son équipe n'avait pas signalé le type de pneu utilisé aux commissaires de la course. Il était donc impossible pour Michelin de vérifier la pression des pneus comme l'exige le règlement. Le Brésilien Lucas di Grassi a du coup hérité de la victoire devant son coéquipier allemand René Rast pour un doublé Audi. Autre bénéficiaire de la disqualification de Wehrlein, Mortara s'est hissé à la troisième place. Il s'agit du deuxième meilleur résultat de la saison pour le Genevois. Lors de l'ouverture de la saison à Diriyah en Arabie Saoudite, fin février, il avait terminé 2e. Pour la même raison que Wehrlein, les pilotes de l'Equipe Nissan, Sébastien Buemi et le Britannique Oliver Rowland, ont été disqualifiés. Le Vaudois était déjà sous l'oeil des commissaires après les qualifications. Le remplacement de diverses pièces de la voiture, dont la boîte de vitesses, lui aurait fait perdre 60 places sur la grille. Cette décision insensée a ensuite été convertie en une pénalité "stop-and-go". En conséquence, Buemi a dû faire le détour par la voie des stands une fois et s'arrêter pendant dix secondes.

Les Islanders égalisent Image: KEYSTONE/AP/Jim McIsaac Les Islanders sont toujours dans la course. Sur sa glace, New York a battu Tampa Bay 3-2 pour égaliser à 2-2 dans cette demi-finale. New York a forcé la décision lors du deuxième tiers avec des réussites de Johsh Bailey (26e), de Mathew Barzal (34e) et de Matt Martin (36e) qui lui a permis de mener 3-0. Le Champion en titre n'abdiquait pas. Brayden Point, pour son 12e but dans ces séries finales, et Tyler Johnson marquaient en l'espace de 2'58''. Le Lightning aurait même pu égaliser à 2''77 de la sirène si Ryan Pullock n'avait pas suppléé son gardien Semyon Varlamov sur un tir en backand de Ryan McDonagh. Le sauvetage de l'année sans doute. L'acte V aura lieu lundi à Tampa.

Une prolongation fatale aux Nets Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES Malgré les 48 points de Kevin Durant, Brooklyn ne disputera pas la finale de la Conférence Est. Les Nets se sont inclinés 115-111 en prolongation face à Milwaukee dans l'acte VII. Emmenés par Giannis Antetokounmpo, auteur de 40 points, les Bucks affronteront en finale le vainqueur du septième match qui oppose ce dimanche Philadelphia à Atlanta. Milwaukee a su exploiter le 1 sur 12 au tir des Nets dans la prolongation. Menés 111-109, les Bucks ont raflé la mise sur une percée de Giannis Antetokounmp et sur un tir en suspension à 5 m de Khris Middleton. Après avoir stoppé une tentative de Kevin Durant, Brook Lpez a ajouté deux lancers pour sceller le score. Kevin Durant est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire 48 points dans un septième match des play-off. Il peut nourrir bien des regrets, notamment si sa chaussure n'avait pas mordu la ligne des 3 points sur un shoot incroyable au buzzer qui a permis aux Nets d'arracher la prolongation. Au final, Kevin Durant s'est retrouvé trop seul. L'absence de Kyrie Irving et la relative discrétion de James Harden, qui traîne une blessure à l'ischio-jambier droit, ont pesé trop lourd.

La Pologne contraint l'Espagne au nul Image: KEYSTONE/EPA/Marcel Del Pozo L'Espagne n'a pu faire mieux que match nul 1-1 contre la Pologne à Séville pour son deuxième match du groupe E. Les joueurs de Luis Enrique ont manqué un penalty. Dur dur pour l'Espagne. Après deux journées, la Roja pointe au 3e rang de son groupe avec deux points. Avec ce nouveau nul, les Espagnols vont devoir impérativement battre la Slovaquie mercredi pour voir les huitièmes de finale. Les Espagnols avaient pourtant ouvert le score à la 25e via Alvaro Morata sur un centre de Gerard Moreno. Mais ils ont par la suite eu de la peine à traduire leur domination dans la possession de balle par des attaques tranchantes. La partie s'est un peu emballée dans les premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est tout d'abord l'égalisation de l'inévitable Lewandowski qui a secoué les Espagnols. A la 54e, l'artilleur du Bayern Munich, très bon pour se faire de la place devant Laporte, a repris victorieusement un centre parfait de Jozwiak. Les Ibères auraient pu et dû reprendre l'avantage quelques minutes plus tard lorsque Gerard Moreno a eu droit à un penalty pour une faute dans la surface manquée au préalable par l'arbitre, mais validée ensuite après visionnage des images. Seulement l'attaquant de Villareal a trouvé le poteau de Szczesny (58e) avant que Morata n'expédie le ballon bien loin des cages. C'est d'ailleurs le quatrième penalty de suite raté par les Espagnols. Avant Gerard Moreno, Abel Ruiz avait manqué son essai et Sergio Ramos à deux reprises contre la Suisse. A noter que durant ce match, le Polonais Kacper Kozlowski est devenu le plus jeune joueur à disputer un Euro à 17 ans et 246 jours, Il bat le record de l'Anglais Jude Bellingham établi il y a six jours (17 ans et 349 jours). La Pologne, opposée à la Suède, peut encore espérer voir les huitièmes de finale en cas de victoire.

L'Allemagne se réveille et fait exploser le Portugal Image: KEYSTONE/AP/Matthias Hangst L'Allemagne s'est réveillée ! Pour son deuxième match de l'Euro, la sélection germanique a largement dominé 4-2 le Portugal, terrassé sur deux autogoals, à l'occasion d'une partie spectaculaire. Après son échec contre la France, la sélection dirigée par Joachim Löw avait retrouvé certaines de ses valeurs contre les Portugais. Cette fois-ci, les coéquipiers de Joshua Kimmich ont imposé un pressing étouffant aux Lusitaniens. Pourtant, ils se sont fait piéger sur un contre digne de figurer dans le manuel. A la 15e minute, Cristiano Ronaldo dégageait un corner de la tête devant son but. Le ballon parvenait à Bernardo Silva tandis que "Usain" Ronaldo piquait à 36 ans un sprint de près de 90 m pour se retrouver au bon endroit lorsque Diogo Jota, bien servi par Silva, lui a adressé une passe parfaite pour l'ouverture du score. Action magnifique mais très dure pour les Allemands. Ce fut le coup d'éclat pour le Portugal. Ensuite, il a sombré sous les coups de boutoir des deux latéraux Robin Gosens et Kimmich. Ils ont fait vivre l'enfer à la défense centrale lusitanienne avec leur pilonnage des cinq mètres portugais. Sous pression, les défenseurs Ruben Diaz (35e) sur une reprise de Gosens et Raphael Guerrero (39e) sur un centre de Kimmich ont remis l'Allemagne en tête avec deux autogoals. Sur un nouveau centre de Gosens, Kai Havertz a inscrit le 3-1 au début de la deuxième mi-temps avant que le défenseur "couteau suisse" de l'Atalanta n'inscrive lui-même le quatrième but allemand. Le Portugal a réduit l'écart par Jota sur une remise de Ronaldo (67e). Un poteau de Renato Sanchez suite à un tir puissant (78e) aurait pu permettre aux Portugais de revenir dans le match. Mais les Allemands ont tenu. Désormais, l'Allemagne doit faire au moins un point contre la Hongrie pour songer à une qualification aux huitièmes de finale. Le Portugal est condamné à la même tâche, mais ce sera contre la France.

Exploit de la Hongrie qui contraint la France au match nul Le Hongrois Attila Fiola jubile, il vient d'ouvrir le score contre la France. Image: Keystone/EPA/Tibor Illyes / POOL Devant un public conquis à Budapest, la Hongrie a contraint la France au match nul (1-1) au cours de la deuxième journée du groupe F de l'Euro 2021. Les Français ont sauvé la face grâce à Griezmann. Les Hongrois, soutenus par plus de 50'000 fans au stade Ferenc Puskas, ont livré un match admirable face aux Français moins à l'aise que mardi face à l'Allemagne. Les joueurs de Didier Deschamps ont largement monopolisé le ballon à l'exception du premier quart d'heure de la première mi-temps mais leur rendement offensif fut minimal. Les Tricolores auraient dû mener à la mi-temps après les occasions de Mbappé (tête/17e), Benzema (31e/frappe à côté du cadre) ou encore une fois Mbappé (33e/slalom mal conclu). Mais finalement, ce sont les Hongrois qui ont ouvert le score dans le temps supplémentaire de la première période. Une hésitation du duo Pavard-Varane a permis à Attila Fiola - après un une-deux avec Roland Sallai - de battre imparablement Lloris. Les Français ont poursuivi leur domination en seconde période. Ousmane Dembélé est entré à la place d'Adrien Rabiot pour donner encore plus de poids à l'attaque. Le Barcelonais a failli égaliser à la 59e mais il a ajusté le poteau extérieur. Le sauvetage est venu des pieds d'Antoine Griezmann, à la peine jusque-là. Il a parfaitement exploité un mauvais renvoi de Orban après un centre de Mbappé (66e). Les Hongrois ont su ensuite préserver les alentours de la cage du gardien Gulasci pour aller cueillir un point mérité, vu leur débauche d'énérgie.

Verstappen (Red Bull) en pole position au Grand Prix de France Max Verstappen en pole au Castellet Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori Max Verstappen (Red Bull) a détrôné Lewis Hamilton (Mercedes) sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. Le Néerlandais a décroché la pole position du Grand Prix de France de F1. Hamilton, qui était en pole lors des deux éditions précédentes en 2018 et 2019 et les a remportées, s'est classé deuxième des qualifications de la 7e manche de la saison. La deuxième ligne revient au Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et au Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et la troisième ligne à la première Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz Jr et au Français Pierre Gasly (AlphaTauri). Les pilotes Alfa Romeo-Ferrari sont plus loin. Antonio Giovinazzi s'élancera de la 13e place, alors que Kimi Räikkönen sera sur la 9e ligne en 17e position. Avant le départ de ce Grand Prix, dimanche à 14h devant 15'000 spectateurs répartis depuis vendredi en trois tribunes de 5000 personnes, Vestappen devance au classement des pilotes Hamilton de 4 longueurs. Chez les constructeurs, Red Bull a 26 points de plus que Mercedes. La première partie des qualifications (Q1) a été interrompue dix minutes après un crash du Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri), puis s'est arrêtée à moins de 30 secondes de son terme après un autre accident de l'Allemand Michael Schumacher (Haas).

Tokyo supprime les fan-zones prévues pour suivre les compétitions Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Les 6 fan-zones initialement prévues pour suivre sur des écrans géants les compétitions olympiques à Tokyo lors des Jeux olympiques (23 juillet-8 août) sont supprimées en raison de la crise sanitaire. L'annonce a été faite samedi la gouverneure de la capitale japonaise, Yuriko Koike. "Nous avons décidé d'annuler ces événements qui rassemblent du monde", a-t-elle déclaré devant des journalistes après une rencontre avec le premier ministre japonais Yoshihide Suga. "Pour compenser, nous allons utiliser encore plus internet pour créer l'atmosphère des Jeux et diffuser de nombreuses informations culturelles", a continué Mme Suga. Le Japon a déjà interdit l'entrée du public étranger sur son territoire pour l'événement et a également réduit le nombre de bénévoles et d'invités. Cette annonce intervient deux jours avant une réunion importante avec les membres de l'organisation des Jeux afin de finaliser ce qui sera autorisé pour les spectateurs locaux. Politiques et organisateurs poussent pour autoriser quelques spectateurs à assister aux compétitions, mais les experts sanitaires conseillant le gouvernement estiment qu'il serait plus sûr d'organiser les Jeux à huis clos. L'archipel nippon a été relativement épargné par la pandémie, ayant déploré officiellement jusqu'ici 14'000 morts liés au Covid-19 depuis début 2020. Mais la crise sanitaire a mis sous pression le système hospitalier et l'accueil des JO fait redouter une recrudescence des cas et une propagation aggravée de variants, d'autant qu'à peine 6% de la population japonaise est complètement vaccinée pour l'heure.

Belinda Bencic s'est qualifiée pour la finale Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER A Berlin, Belinda Bencic s'est qualifiée pour sa douzième finale du circuit WTA. La St-Galloise s'est imposée en demi-finale 7-5 6-4 face à la Française Alizé Cornet (WTA 63). Pour la deuxième fois cette année après Adelaïde en février, Bencic disputera une finale WTA. En Australie, elle avait échoué face à la Polonaise Iga Swiatek. Pour la première édition du tournoi à Berlin, la St-Galloise semble mieux armée pour aller chercher son cinquième sacre dans un tournoi WTA, le premier depuis octobre 2019 à Moscou. Dans le stade Steffi Graf à Berlin, ses adversaires ne furent pas les plus renommées. Elle a successivement battu Jule Niemeier (WTA 167), Petra Martic (WTA 25), Ekaterina Alexandrova (WTA 34) et Alizé Cornet (WTA 63). Mais la Suissesse fut quand même mise sous pression dans sa demi-finale contre Cornet. Au cours de la première manche, la Française, accrocheuse, avait réussi un break et a repoussé trois balles de set. Bencic s'est énervée à propos de son service qui laissait à désirer ou sur un smash manqué en deuxième manche. Toutefois, la douzième du classement mondial est restée concentrée sur le cours de la partie. "Je joue mieux quand je m'énerve", lâchait-elle lors de son interview sur le court. Elle a trouvé presque instantanément les bonnes réponses à chaque retour et à chaque réaction de Cornet. Dimanche sur le coup de 11h00, Bencic disputera sa quatrième finale sur le gazon (victoire à Eastbourne en 2015, défaites à Bois-le-Duc 2015 et à Majorque en 2019). Son adversaire sera soit la double lauréate de l'Open d'Australie, la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 16) ou la qualifiée russe Ludmilla Samsonova (WTA 106).

Petkovic adresse une lettre ouverte à la Suisse Vladimir Petkovic a fait part de son ressenti dans une lettre ouverte. Image: KEYSTONE/EPA L'entraîneur de l'équipe de Suisse Vladimir Petkovic s'est adressé par le biais d'une lettre ouverte samedi dans "Schweiz am Wochenende" aux "chères/chers Suissesses et Suisses". Il est question d'attentes non comblées, d'humanité et de solidarité. Après une prestation manquée contre l'Italie et avant le match décisif contre la Turquie dimanche, Petkovic donne un petit aperçu de la vie intérieure du groupe. Il exprime son regret à propos de la performance très décevante contre l'Italie et appelle au soutien "de tous". Quelques extraits de la lettre. Attentes et objectifs "Nous voulions vous offrir une nuit magique. Que vous soyez fiers de nous et de notre Suisse. Nous voulions à nouveau vous rendre heureux avec une victoire face à l'Italie après les nombreuses privations dues à la pandémie. Nous avions visé haut. Trop peut-être. Et à la fin, il n'est resté que la déception. Pour vous, pour nous et pour les quatre mille Suissesses et Suisses qui avaient fait le déplacement à Rome. Cela a touché nos coeurs." "Demain est un nouveau jour. Nous avons encore une chance contre la Turquie de nous qualifier pour les huitièmes de finale. (...) Dans ce match de la dernière chance, nous devons, outre suivre les consignes tactiques, mettre sur la pelouse toutes nos valeurs et nos vertus: solidarité, identification, joie et respect. Ainsi nous pouvons réussir" "Chacun veut donner le meilleur" "Depuis le 26 mai, le premier jour de la préparation, nous vivons ensemble. Dans les hôtels entre chambres, salles à manger et terrains de football. Nous poursuivons là un seul but: gagner pour vous et pour la Suisse. (...) Chacun veut donner le meilleur de soi-même. Chaque minute et chaque seconde." "Hier, Yann Sommer est revenu après un court voyage à la maison. Comme papa tout frais de sa fille Nayla. Ce fut un superbe moment pour nous tous. Les joueurs et les entraîneurs ont des sensations, des soucis, des craintes et des joies comme tous les autres. Nous sommes aussi vulnérables."

Belinda Bencic s'est qualifiée pour la finale Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER A Berlin, Belinda Bencic s'est qualifiée pour sa douzième finale du circuit WTA. La St-Galloise s'est imposée en demi-finale 7-5 6-4 face à la Française Alizé Cornet (WTA 63). Dimanche à 11h00, Bencic disputera sa quatrième finale sur le gazon (victoire à Eastbourne en 2015, défaites à Bois-le-Duc 2015 et à Majorque en 2019). Son adversaire sera soit la double lauréate de l'Open d'Australie, la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 16) ou la qualifiée russe Ludmilla Samsonova (WTA 106).