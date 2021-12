New York champion de MLS +++ Gottéron domine Bienne

Nef en embuscade après la 1re manche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tanguy Nef a été la bonne surprise côté suisse de la 1re manche du slalom de Val d'Isère. Le Genevois a signé le 4e temps, avec son dossard 18, à 0''41 du Français Clément Noël. Nef, pour son 35e départ en Coupe du monde, peut rêver d'un premier podium, à 25 ans. Le Genevois a bien maîtrisé son parcours sur la Face de Bellevarde, contrairement à ses compatriotes Luca Aerni, Loïc Meillard et Marc Rochat, qui ont "fauté" et subi l'élimination. L'étonnant Sandro Simonet, 9e à 0''98, et Daniel Yule, 10e à 1 seconde pile, après le passage de 35 concurrents, n'ont pas démérité. Mais le podium devrait se jouer entre les six premiers de cette première manche, qui se tiennent grosso modo en cinq dixièmes. Derrière Noël, qui visera devant son public un 9e succès sur le circuit, l'Italien Alex Vinatzer, 2e à 0''12, a dans le viseur un premier succès, tandis que le Norvégien Sebastian Voss-Solevaag, 3e à 0''17, semble s'être enhardi après sa première victoire il y a onze mois à Flachau. Il s'agit du premier slalom de l'hiver. Jamais à ce jour un Suisse n'est monté sur un podium à Val d'Isère. Silvan Zuirbriggen, 4e en 2010, avait été le plus près d'y parvenir.

Un 8e succès pour Julie Zogg Image: KEYSTONE/EPA/IGOR KUPLJENIK Julie Zogg a cueilli dimanche son 8e succès en Coupe du monde en s'adjugeant le slalom parallèle de Bannoye. La St-Galloise de 29 ans a battu la Japonaise Tsubaki Miki de 0''17 en finale. C'est la troisième fois déjà que Julie Zogg s'impose en slalom parallèle à Bannoye, après ses succès obtenus en décembre 2019 et en février 2021. Douzième la veille en géant sur la neige russe, la championne du monde 2019 n'avait pourtant signé que le 7e temps des qualifications dimanche matin. Meilleure Suissesse lors du géant (6e), Ladina Jenny a été éliminée au stade des quarts de finale dimanche, tout comme Patrizia Kummer. Chez les messieurs, Nelvin Galmarini a quelque peu sauvé l'honneur après la débâcle de la veille (aucun qualifié en géant). Mais le champion olympique a été stoppé dès les 8es de finale en slalom.

Mazepin, positif au Covid-19, est forfait (écurie Haas) Image: KEYSTONE/EPA/Antonin Vincent Le Russe Nikita Mazepin (Haas), testé positif au Covid-19, ne participera pas au dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abou Dhabi ce dimanche. Il ne sera pas remplacé, a annoncé son écurie. "Nikita se porte bien physiquement, étant asymptomatique, mais il va s'isoler et adhérer aux directives des autorités de santé publique", précise Haas dans un communiqué.

Les Sixers battent les Warriors et frustrent Curry Stephen Curry (Golden State Warriors) devra patienter. Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Stephen Curry devra encore patienter pour s'emparer du record de tirs à 3 points réussis en saison régulière de Ray Allen. Les Philadelphia Sixers l'ont contraint à un piteux 3 sur 14 dans l'exercice samedi, s'adjugeant la victoire 102-93 face aux Golden State Warriors. A son entrée sur le terrain, Curry n'avait besoin que de dix 3 points pour dépasser les 2973 tirs primés réussis par le légendaire shooteur, une performance qu'il a déjà réalisée 22 fois dans sa carrière. "Ce n'était un secret pour personne qu'il allait tenter de battre ce record dès maintenant", a déclaré après la rencontre Matisse Thybulle, qui a défendu sur Curry pendant la rencontre. "Pendant l'échauffement, Joel (Embiid) et moi avons parlé, et il m'a dit qu'il n'était pas question qu'on le laisse faire ça sur notre parquet." Stephen Curry a fini la rencontre avec 18 points, avec un mauvais 6/20 aux tirs. Côté Sixers, le pivot camerounais Joel Embiid a fini meilleur marqueur, avec 26 points et 9 rebonds, Tobias Harris ajoutant 16 points et 9 rebonds.

Jan Scherrer 2e à Copper Mountain Image: KEYSTONE/AP/Hugh Carey Jan Scherrer a idéalement lancé sa saison à Copper Mountain. Le St-Gallois a terminé au 2e rang de la première manche de la Coupe du monde de half-pipe, remportée par le Japonais Ruka Hirano. Cinquième des qualifications dans le Colorado, Jan Scherrer a obtenu 88,50 points sur son troisième "run" en finale pour échouer à 0,75 point du vainqueur. Il décroche ainsi à 27 ans le cinquième podium de sa carrière en Coupe du monde, le premier depuis sa (seule) victoire obtenue à Secret Garden en décembre 2018. Deux autres Helvètes ont pris part à cette finale. Pat Burgener n'a pas pu éviter la 10e et dernière place, David Hablützel se classant quant à lui 9e. La légende Shaun White, qui rêve d'un quatrième titre olympique, a fait à peine mieux: l'Américain a terminé 8e, avec 75,50 points.

Deux passes décisives pour Meier Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Timo Meier a repris la main samedi dans le duel qui l'oppose à Roman Josi pour le titre de meilleur compteur suisse de NHL. L'attaquant des Sharks a réussi deux assists dans un match gagné 2-1 face à Dallas et totalise 28 points, soit un de plus que le défenseur bernois des Predators. L'Appenzellois a réussi deux passes décisives samedi. Son tir de la 9e minute a été dévié par le genou de Tomas Hertl pour l'ouverture du score, et sa passe en retrait de la 37e a été parfaitement exploitée par Erik Karlsson pour le 2-0. Il en est à 11 buts et 17 assists, en 23 matches. La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter. L'attaquant grison a inscrit son 6e but de la saison pour les Hurricanes, qui ont signé face à Edmonton (3-1) leur quatrième succès consécutif. Il affiche désormais 13 points à son compteur 2021/22, dont 6 dans les quatre derniers matches. Kevin Fiala (Minnesota), Jonas Siegenthaler (New Jersey) et Philipp Kurashev (Chicago) ont quant à eux signé un assist tout en connaissant la défaite. Le Wild a vu sa série de victoires s'arrêter à huit en s'inclinant 2-1 à Los Angeles, les Devils ont subi face aux Islanders (4-2) une sixième défaite dans leurs sept derniers matches, alors que les Blackhawks ont été battus 5-4 à Toronto.

New York remporte son premier titre Le New York City FC a cueilli le premier titre de son histoire Image: KEYSTONE/AP/Amanda Loman Le New York City FC a remporté le premier titre de son histoire en MLS. Les New-Yorkais ont battu les Portland Timbers aux tirs au but (1-1, 4-2) au terme d'une finale à rebondissements. La franchise new-yorkaise, qui avait ouvert le score à la 41e minute sur une tête de Valentin Castellanos, paraissait sûre de sa victoire après avoir largement dominé un match assez décousu. Mais Felipe Mora est parvenu à égaliser pour les Timbers de façon miraculeuse à quelques secondes du coup de sifflet final. Malgré les protestations furieuses des new-yorkais qui réclamaient un hors-jeu, les deux équipes ont dû disputer une prolongation. Celle-ci n'a rien donné, et le New York City FC a forcé la décision aux tirs au but grâce à deux parades de son gardien Sean Johnson. C'est le défenseur péruvien Alex Callens qui a eu l'honneur d'inscrire le penalty de la victoire. Cette finale, la première de l'histoire pour le New York City FC, a été marquée par un incident. Le Paraguayen de New York Jesus Medina a été touché à la tête par une canette de bière lancée depuis les tribunes, juste après le but de son équipe en première mi-temps.

Fribourg prend le large, Ajoie n'y arrive pas Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg-Gottéron prend gentiment le large en National League. Forts de leur succès 3-1 à Bienne, les Dragons comptent désormais cinq points d'avance sur Rapperswil. Christian Dubé peut aborder la pause de l'équipe nationale avec un joli sourire. Car les Fribourgeois trônent au sommet du classement avec cette baraka qui colle aux lames de ceux qui possèdent une confiance inébranlable. Gottéron fait-il tout juste durant ses matches? Absolument pas. Fait-il suffisamment de bonnes choses pour l'emporter? Très certainement. Moyens la veille contre Ajoie, les Dragons ont tout de même battu la lanterne rouge en redevenant eux-mêmes dès la mi-match. Face aux Seelandais, Desharnais et Cie ont pu démontrer l'efficacité de leur power-play. L'intelligence de DiDomenico et Mottet ont offert à Desharnais, seul devant van Pottelberghe, l'ouverture du score (5e). Le 0-2 est tombé à la 33e à 5 contre 5, mais dix secondes après la fin d'une supériorité numérique. Quant au 0-3 à la 39e, il est venu de Mottet, buteur létal quand il est en confiance. Bienne a finalement trouvé la faille à la 51e par l'entremise de Luca Hischier. Mais cette réponse est restée trop faible pour dérouter le train Gottéron qui compte aujourd'hui 66 points. Bagarre pour la 6e place Les clubs lémaniques étant déjà en pause, c'est vers Porrentruy que les regards romands étaient tournés. Mais Ajoie n'a pas réussi de miracle en s'inclinant 4-1 face à Ambri-Piotta. Les joueurs de Gary Sheehan ont de plus en plus de peine à suivre le rythme. Chez eux face à une équipe d'Ambri défaite huit fois lors de ses neuf dernières parties, les Jurassiens ont ouvert la marque à la 17e, mais ce fut tout. Les Léventins ont égalisé rapidement avant de s'envoler. Inexorablement. Dans l'autre duel du haut de classement, Rapperswil est parvenu à surprendre Zoug 5-2. C'est d'autant plus fort que les Saint-Gallois devaient composer sans leur défenseur suédois Djuse et l'ancien junior lausannois Vouardoux. Ils ont donc demandé l'aide d'Ambri, qui a prêté Rocco Pezzullo et de Thurgovie pour obtenir Misha Moor. Mais les héros s'appellent Leandro Profico (1 but/3 assists) et Sandro Zangger (2 buts/2 assists). La lutte pour la 6e place s'annonce épique avec Lugano, vainqueur de Langnau 4-1 et qui passe au 7e rang avec 44 points, juste un point devant Lausanne, et Berne qui a battu Davos 3-1 et qui pointe au 9e rang avec une unité de moins que les Vaudois.

Super League: le leader Zurich s'impose sans problème à Lausanne Deux buts pour Wilfried Gnonto Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le FC Zurich est vraiment un leader convaincant en Super League. Lors de la 17e journée, les Zurichois n'ont connu aucun problème pour s'imposer 3-1 à la Tuilière contre le Lausanne-Sport. Un doublé de Gnonto (12e/33e) et un penalty de Marchesano (56e) ont traduit dans les chiffres la nette domination des visiteurs, meilleurs dans tous les compartiments du jeu que des Vaudois dépassés. Ceux-ci ont néanmoins sauvé l'honneur de très belle manière par Coyle (77e). A dix pendant une heure La tâche du LS a été rendue encore plus difficile par l'expulsion de Thomas à la demi-heure. Trois minutes plus tard, Gnonto signait le deuxième but zurichois et mettait ainsi fin à tout suspense. Après avoir dominé Lucerne 4-0 le week-end dernier, Zurich a donc enchaîné face à un autre club mal classé. Lausanne reste ainsi avant-dernier avec deux points de plus que Lucerne, qui se déplacera dimanche à Zurich pour y affronter Grasshopper.

Premier League: les trois premiers gagnent difficilement Image: KEYSTONE/EPA/MAGI HAROUN Les trois premiers ont gagné difficilement lors de la 16e journée de Premier League. Manchester City reste donc leader avec un point d'avance sur Liverpool et deux sur Chelsea. Ces trois victoires ont toutes été obtenues grâce à des penalties. Manchester City a battu Wolverhampton 1-0 grâce à une sanction suprême transformée par Sterling (66e). City a joué en supériorité numérique dès la 45e après l'expulsion de Jimenez. Salah décisif A Anfield Road, Liverpool a peiné pour se défaire d'Aston Villa. Mo Salah a obtenu et converti un penalty à la 67e. Steven Gerrard n'a donc pas jouer un mauvais tour à son ancien club, mais Villa a très bien défendu. Pour sa part, Chelsea a battu Leeds 3-2. Les Blues ont passé l'épaule à la 94e sur un penalty de Jorginho, lequel en avait déjà réussi un autre à la 58e pour le 2-1. Avec Granit Xhaka, Arsenal a battu Southampton 3-0. Les Gunners pointent au 5e rang.

Bundesliga: six points d'avance pour le Bayern Kingsley Coman a inscrit le 1-1 pour le Bayern Image: KEYSTONE/EPA/PHILIPP GUELLAND Le Bayern Munich possède désormais six points d'avance en tête de la Bundesliga au terme de la 15e journée. Les Bavarois ont battu Mayence 2-1 et ont profité du nul du Borussia Dortmund 1-1 à Bochum. Les deux leaders ont été bousculés samedi. Le Bayern a concédé l'ouverture du score avant de réagir en seconde période et de renverser la situation grâce à des buts de Coman (53e) et Musiala (74e). Le Borussia a lui aussi été mené à Bochum. Mais le BVB a dû se contenter d'égaliser par Brandt à la 85e.

Fähndrich 2e du sprint à Davos Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a obtenu une belle 2e place lors du sprint de Coupe du monde à Davos. En finale, la Lucernoise de 26 ans n'a été battue que par la Suédoise Maja Dahlqvist, déjà vainqueure des séries. Fähndrich est montée sur le podium pour la cinquième fois en Coupe du monde. Elle a fait forte impression tout au long de la journée. Lors du prologue, la médaillée d'argent du sprint par équipe aux championnats du monde avait pris la 4e place. Elle a ensuite remporté son quart de finale de manière souveraine et s'est qualifiée pour la finale grâce à un très bon temps en demi-finales. L'année dernière, Fähndrich avait été très déçue de sa 4e place. Cette fois, elle a jubilé en franchissant la ligne et en montant sur le podium. Il y a un an à Dresde, elle avait fêté sa première victoire en Coupe du monde, à la fois en individuel et avec Laurien van der Graaff en sprint par équipe. Van der Graaff a échoué en quarts de finale lors de sa course d'adieu à domicile. Chez les hommes, cinq Suisses ont passé l'écueil des qualifications, mais pas Dario Cologna. Le quadruple champion olympique s'est classé 66e du prologue. Cologna se concentre toutefois sur le 15 km de dimanche, il a pris part au sprint avant tout pour retrouver l'odeur de la compétition. Le meilleur Suisse a été Roman Schaad, 10e. Comme Valerio Grond, sensationnel finaliste l'an dernier, il a échoué en demi-finale. Chez les hommes, la victoire est revenue au champion du monde norvégien Johannes Hösflot Klaebo. Janik Riebli, Jovian Hediger et Erwan Käser ont eux été éliminés en huitièmes de finale. Hediger, leader de l'équipe, va se retirer à la fin de la saison. Et comme d'habitude, il n'a pas réussi à apprivoiser la piste de la Flüela pour sa dernière apparition à Davos. Le Vaudois n'a jamais fini dans le top 12 lors des épreuves de Coupe du monde à domicile.

GP d'Abou Dhabi: Verstappen et Hamilton en première ligne Image: KEYSTONE/EPA/Ali Haider Les deux candidats au titre se partageront la première ligne dimanche lors du GP d'Abou Dhabi. Max Verstappen (Red Bull-Honda) partira en pole devant Lewis Hamilton (Mercedes). Le Néerlandais a précédé son rival anglais de 0''371. Mais les deux ne seront pas sur la même stratégie lors de la course. Verstappen devra s'élancer en pneus tendres alors qu'Hamilton entamera le GP avec les gommes medium. Cela ouvre donc diverses perspectives pour l'épreuve et augmente encore le suspense. Derrière les deux dominateurs de la saison, la deuxième ligne sera composée par Lando Norris (McLaren-Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull-Honda). Carlos Sainz (Ferrrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) seront pour leur part en troisième ligne. Pour la dernière qualification de sa longue carrière en F1, Kimi Raikkonen a connu une déception. Le vétéran finlandais n'a signé que le 18e temps en Q1 et s'élancera ainsi en 9e ligne dimanche. Son coéquipier italien Antonio Giovinazzi a fait mieux en passant en Q2 où il a obtenu le 14e chrono.

Troisième succès de l'hiver pour Odermatt Odermatt est quasiment intouchable cette saison Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Marco Odermatt est quasiment intouchable en cette première partie de saison olympique. Le Nidwaldien a remporté le géant de Val d'Isère pour cueillir sa troisième victoire de l'hiver, la septième au total, en devançant de 0''59 Alexis Pinturault (2e). Loïc Meillard (7e) et Justin Murisier (9e) ont également fini dans le top 10. "Seulement" 15e en descente à Beaver Creek une semaine plus tôt, Marco Odermatt (24 ans) affiche déjà 446 points au général de la Coupe du monde 2021/22. En six courses disputées! Outre ses trois victoires, le prodige de Hergiswil a également terminé 2e du second super-G de Beaver Creek et 4e de la descente de Lake Louise. Marco Odermatt, qui s'était déjà imposé en géant à Sölden en ouverture de saison, a maîtrisé son sujet samedi sur la Face de Bellevarde. Le sextuple champion du monde junior a d'ailleurs réussi le 5e temps de la deuxième manche, sur une piste dégradée, pour augmenter de 0''27 sa marge sur son dauphin Alexis Pinturault. La réaction de Meillard A la peine sur un premier parcours où ils ont perdu respectivement 1''74 et 2''26 sur leur chef de file, Loïc Meillard et Justin Murisier ont quant à eux parfaitement su réagir l'après-midi. Le Neuchâtelo-Valaisan a progressé de neuf places, le Bagnard gagnant quant à lui onze rangs. Loïc Meillard doit même être particulièrement soulagé. Il a signé samedi son premier top 15 dans une saison jusqu'ici compliquée pour lui. Justin Murisier confirme pour sa part ses bonnes dispositions: 12e à Sölden, il avait décroché une remarquable 8e place dans le premier super-G de Beaver Creek. La "remontada" de Tumler Thomas Tumler, qui s'était révélé en terminant 3e du géant de Beaver Creek en 2018, a pour sa part profité de conditions idéales pour signer le meilleur temps de la deuxième manche et remonter de la 29e à la 14e place. A l'inverse, Gino Caviezel (15e sur le parcours initial) et Daniele Sette (21e en première manche) ont manqué le coche sur le second tracé pour terminer respectivement 17e et 23e.