Neymar absent six à huit semaines +++ Rangnick entraîneur de ManU

Neymar est sorti sur une civière à la 87e minute du match de Ligue 1 à St-Etienne dimanche. Sur un tacle du Stéphanois Yvann Maçon, le no 10 du Paris St-Germain est retombé sur son adversaire et sa cheville gauche s'est tordue sur l'impact.

Plus de 120 athlètes devaient défendre les couleurs suisses pour l'événement. Quelque 2500 adeptes des sports d'hiver entre 17 et 25 ans en provenance de 50 pays étaient attendus.

Après la pause, seuls sept joueurs de Belenenses ont eu le courage de revenir sur la pelouse et, après la blessure de l'un d'entre eux, l'arbitre a fini par siffler la fin anticipée du match conformément au règlement lorsqu'une équipe est réduite à six joueurs.

Frappée par plus d'une vingtaine de cas de Covid parmi son effectif et son encadrement, l'équipe professionnelle formée après une scission du club historique du quartier lisboète de Belém n'a pu débuter la rencontre qu'avec neuf joueurs, en faisant appel à des jeunes joueurs de son équipe de réserve et en repositionnant un gardien de but de 20 ans comme attaquant.

L'Italien d'origine brésilienne Jorginho a lui tout gagné, l'Euro avec la "Nazionale" et la C1 avec Chelsea, mais le milieu défensif n'a pas le talent des premiers cités, et le Ballon d'Or sacre presque toujours des attaquants. C'est aussi pour cette raison que le gardien Gianluigi Donnarumma, la deuxième chance du PSG, part de très loin, même s'il a été élu meilleur joueur de l'Euro.

Karim Benzema aussi possède la classe et la personnalité d'un lauréat, même s'il n'a remporté ni la Liga ni la C1 avec le Real Madrid et a échoué en 8e de finale avec la France à l'Euro. Sa récente condamnation à un an de prison avec sursis dans l'affaire de la "sextape", un jugement toutefois prononcé après la clôture du vote, ne plaide pas non plus en sa faveur. Mais, à 33 ans, "Benz" est au sommet de son art.

Messi serait le second joueur du PSG à finir Ballon d'Or, mais le premier à le soulever avec le maillot bleu et rouge. Le Libérien Georges Weah a joué la moitié de 1995 à Paris, mais il a été sacré sous les couleurs de l'AC Milan. Outre Messi, Lewandowski pourrait bien emporter les suffrages des 180 jurés, un journaliste par pays (le vote s'est terminé le 24 octobre).

Une septième merveille pour Lionel Messi? L'Argentin a pour lui la force de l'habitude. Depuis 2008, lui et "CR7" ont confisqué tous les Ballon d'Or sauf un, en 2018, remporté par Luka Modric. A 34 ans, Messi n'a pas réussi une grande année avec le FC Barcelone (seulement une Coupe du Roi) et a commencé doucement avec le PSG. Mais il a enfin guidé l'Argentine vers son premier trophée sous son règne, la Copa America, enlevée chez le grand rival brésilien.

Nino Niederreiter et Kevin Fiala se sont également distingués dimanche. Le Grison a marqué son quatrième but de la saison dans une partie perdue 4-2 par Carolina face à Washington, alors que le St-Gallois a réussi un assist dans une rencontre remportée 4-2 par Minnesota face à Tampa Bay.

Mais Feliciano Lopez et Marcel Granollers ont failli. Ils se sont inclinés 4-6 6-2 6-4 face à Rublev et Aslan Karatsev, lesquels ont propulsé la Russie en quart tout en éliminant l'Espagne. La Serbie s'en est ainsi sortie sur le fil, au ratio des sets gagnés et perdus, rejoignant la Suède parmi les meilleurs deuxièmes.

Et leur sort n'a été scellé qu'au bout du bout: au troisième set du troisième match du dernier duel. L'Espagne devait impérativement s'imposer pour se hisser en quarts de finale. La Russie n'avait besoin que d'un set, et la Serbie ne pouvait que croiser les doigts pour que cette dernière l'emporte et la qualifie dans le même temps.

Au lancement du double décisif entre l'Espagne et la Russie, à 22h30 passées, ils étaient encore trois - et pas des moindres - à prétendre aux deux derniers billets encore en jeu: précisément ces deux dernières nations, plus la Serbie du no 1 mondial Novak Djokovic, en ballotage depuis sa défaite contre l'Allemagne samedi.

Il a fallu attendre au-delà de minuit et demi pour enfin connaître les affiches des quarts de finale, toujours répartis entre Innsbruck, en Autriche, Turin, en Italie, et Madrid, et qui débutent dès ce lundi : dans l'ordre du tableau, Russie - Suède, Grande-Bretagne - Allemagne, Italie - Croatie et Kazakhstan - Serbie.

Naples a ainsi fort bien réagi après ses deux dernières défaites d'affilée, à Milan contre l'Inter (3-2) en championnat (sa première et unique de la saison en Serie A) et à Moscou face au Spartak (2-1) en Ligue Europa mercredi.

Michelle Gisin continue elle d'alterner le bon et le moins bon en ce début d'hiver, les effets de sa mononucléose estivale se faisant toujours ressentir. L'Obwaldienne n'a pu faire mieux qu'un 11e rang, elle qui s'était classée 8e et 5e en Finlande une semaine plus tôt. Elle n'a jamais trouvé le bon rythme dimanche.

Servette a su profiter de la situation favorable

Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Avec un homme de plus sur le terrain juste avant la pause, Servette a fait ce que l'on attendait de lui à la Tuilière. Les Genevois ont parfaitement géré ce derby lémanique (victoire 3-0).

"C'est certain que cette victoire fait plaisir, commente le gardien Jérémy Frick. Il y a un petit air de déjà vu avec ce succès sous la neige et nos supporters qui arrivent en retard. C'était le scénario parfait pour eux et pour nous. On a réussi à confirmer ce qu'on avait montré la semaine passée. On a eu du déchet et tout ne fut pas parfait, mais on va retenir qu'on a marqué trois buts et qu'on n'en a pas encaissé."

Mais le dernier rempart des Grenat ne voulait pas dépeindre un tableau trop idyllique sans revenir sur l'expulsion de Puertas juste avant la pause: "On ne va pas se mentir, cela nous a grandement facilité la tâche. Mais ce n'est jamais chose aisée de gagner contre une équipe comme Lausanne qui pouvait tout avoir de l'animal blessé. Il fallait marquer rapidement en deuxième mi-temps et ne pas encaisser. C'est ce qu'on a fait et plutôt bien."

Surfer sur ces deux victoires

Ce deuxième succès de rang ramène un peu de calme dans le vestiaire genevois. "Tout n'est pas parfait, mais effectivement il y a un peu plus de sourires à l'entraînement, confie le gardien. On doit maintenant tout faire pour arrêter avec ces séries de défaites. On rejoue sur un synthétique le week-end prochain contre un grand YB, à nous de faire en sorte d'aller chercher ces trois points."

Et si le portier affichait un beau sourire, c'est aussi parce qu'il a signé un "clean sheet": "Je le cherchais depuis un petit moment comme un attaquant cherche un but quand il ne marque pas. Cela fait du bien et apporte de la sérénité. C'est une préparation optimale avant d'affronter le champion."

Dans le camp des vaincus, les mines étaient forcément basses. Et bien entendu, les Lausannois n'ont pas occulté l'expulsion de leur coéquipier. "Ca tue le match, lance le défenseur Anel Husic. On était bien. On n'était pas meilleur qu'eux, mais c'est dommage de prendre un rouge juste avant la mi-temps. En deuxième, ils sont clairement au-dessus. Ils attaquent et ils marquent. Ensuite on lâche et ils mettent le deuxième. On pousse pour essayer de mettre le 2-1 et on prend le troisième. Maintenant il faut tourner la page."

A la mi-temps, le coach a cherché à motiver ses troupes. "Il nous a dit que même avec un joueur en moins, on pouvait le faire, relève Husic. Malheureusement ça ne l'a pas fait. Si on avait pris le premier but vers la 65e, cela aurait peut-être changé quelque chose."