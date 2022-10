Neymar au tribunal ++ Cavendish continue

Mark Cavendish joue les prolongations Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le sprinter britannique Mark Cavendish (37 ans) joue les prolongations. Il va s'engager avec l'équipe B&B Hôtels-KTM, a-t-on appris de sources proches de la formation bretonne. Ce vétéran du peloton est actuellement en fin de contrat avec l'équipe belge Quick-Step qui avait renoncé à l'aligner sur le Tour de France cette année. Après quelques années en mode mineur, il avait signé un retour fracassant lors de l'édition 2021, remportant le maillot vert ainsi que quatre étapes pour égaler le record de succès d'étapes toujours détenu par Eddy Merckx. A sa portée Il lui en manque un seul pour dépasser les 34 victoires de la légende belge. "Cav" a encore montré cette année que c'était à sa portée, malgré son âge canonique au sein du peloton. Le coureur de l'île de Man est en effet redevenu en juin champion de Grande-Bretagne, neuf ans après son titre précédent. Il a aussi remporté Milan - Turin en mars et sa 16e étape du Giro en mai. Avec B&B Hôtels-KTM, une formation Continental Pro basée à Theix (Morbihan), Cavendish s'est mis d'accord pour une saison et une autre en option. Pour l'équipe bretonne, l'arrivée du Britannique représente un atout supplémentaire pour décrocher une nouvelle participation au Tour de France, et une étape dans la montée en puissance espérée.

Les Suissesses à Sölden avec Gut-Behrami et Gisin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le coup d'envoi de la Coupe du monde sera donné samedi à Sölden avec le géant dames. Les Suissesses seront emmenées par Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin. La sélection helvétique devrait compter entre neuf et onze concurrentes. La participation de Corinne Suter est encore incertaine, annonce Swiss-Ski dans un communiqué. Deux athlètes supplémentaires pourront être convoquées en fonction des entraînements ces prochains jours sur le glacier de Diavolezza. Les athlètes suivantes seront au départ cette semaine lors du coup d’envoi de la Coupe du monde à Sölden: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Simone Wild, Corinne Suter (à confirmer), Vivianne Härri, Vanessa Kasper

A un mois du Mondial, Neymar jugé pour corruption à Barcelone Neymar pendant son proc Image: KEYSTONE/AP/Joan Mateu Parra A un mois du coup d'envoi du Mondial au Qatar, Neymar affronte son passé depuis lundi matin à Barcelone. En Catalogne, il doit s'expliquer devant la justice pour des malversations présumées lors de son transfert en 2013 de Santos au club catalan. La star brésilienne, qui a quitté le Barça de manière fracassante en 2017 pour le Paris Saint-Germain, est entrée dans le tribunal de la métropole catalane vers 09h45. Costume noir, lunettes de soleil, salut de la main aux nombreux journalistes présents, "Ney" était accompagné de ses parents, eux aussi poursuivis dans cette affaire. Après moins de deux heures d'audience consacrées à des questions de procédure, il a été autorisé à quitter la salle, avec sa mère, peu avant midi, ses avocats soutenant qu'il avait besoin de se reposer après avoir joué dimanche soir lors du "classique" contre l'OM au Parc des Princes. Une rencontre où il a brillé en inscrivant le seul but des Parisiens (1-0). L'attaquant brésilien, qui emmènera la "Seleçao" à partir du 20 novembre à la conquête d'une sixième Coupe du monde et soutient le président d'extrême droite Jair Bolsonaro pour la présidentielle dans son pays, est accusé de corruption dans ce procès qui doit durer jusqu'au 31 octobre. Le parquet réclame deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à son encontre. Témoignage du président du Real Madrid Outre Neymar et ses parents, deux ex-présidents du FC Barcelone - Sandro Rosell, qui encourt cinq ans de prison, et Josep María Bartomeu - et un ex-dirigeant de son ancien club brésilien Santos, Odilio Rodrigues Filho, sont aussi jugés dans cette affaire. Tout comme le FC Barcelone, le Santos FC et l'entreprise fondée par les parents du joueur pour gérer sa carrière. Selon le calendrier du procès, le joueur - qui avait assuré il y a six ans que c'était son père qui gérait à l'époque ses affaires - devrait témoigner le 21 ou le 28 octobre. La deuxième journée d'audience, mardi, s'annonce également comme un moment fort du procès, puisque l'accusation a appelé à témoigner le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui interviendra par vidéoconférence pour expliquer comment l'accord secret passé en 2011 entre le Barça et le joueur a pesé sur le mercato en empêchant d'autres clubs de lutter pour recruter Neymar. C'est la société d'investissement brésilienne DIS, alors détentrice de 40% des droits économiques du joueur, qui a porté l'affaire devant la justice en 2015.

Au Qatar, les loyers s'envolent, les locataires paient le prix Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Une semaine de préavis seulement. Reem a été priée de quitter son appartement sur l'île de la Perle, à Doha, son propriétaire ayant décidé de le louer au prix fort pendant le Mondial 2022. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent et, selon des propos recueillis par l'AFP, de nombreux résidents du Qatar se sont retrouvés dans cette situation ces derniers mois, quand leur propriétaire a refusé de renouveler leur bail. D'autres ont dû choisir entre payer plus pendant un ou deux ans et chercher moins cher ailleurs. Le gouvernement reconnaît une "demande accrue" d'hébergements pendant le tournoi mais n'a pas commenté les cas individuels. Un responsable a précisé que les locataires "peuvent déposer une plainte auprès de la Commission de règlement des litiges locatifs". "Nous nous sommes sentis humiliés. Nous avons dû déménager (...) dans un hôtel avec toutes nos affaires dans des sacs et des cartons", raconte Reem (un pseudonyme), une trentenaire qui vit à Doha depuis quatre ans. Comme des dizaines de ses collègues, son entreprise lui avait trouvé il y a deux ans un appartement dans une tour. Récemment, sa direction les a informés que le propriétaire ne souhaitait pas renouveler leurs baux et qu'ils avaient une semaine pour quitter des appartements "réservés (...) pendant la Coupe du monde" du 20 novembre au 18 décembre. Un diplomate a également confié sous couvert d'anonymat que du personnel de son ambassade avait demandé une augmentation pour faire face à la hausse de leurs loyers. "Les loyers ont augmenté le mois dernier", constate aussi Nabil Ghorra, un Libano-Américain de 59 ans résidant également sur l'île de la Perle. "J'ai l'impression que des gens essayent de tirer parti de la situation". "Sans pitié" "La plupart des propriétaires sont des Qataris qui veulent profiter de la période (du Mondial), donc ils sont sans pitié", indique un responsable d'une société immobilière demandant à rester anonyme. Selon ce responsable, Doha subit actuellement une hausse moyenne des loyers de l'ordre de 10% (le pourcentage autorisé par la loi) mais certains propriétaires augmentent les prix "de manière folle". Anum Hassan, chargé de la recherche pour le cabinet de conseil international Valustrat Group au Qatar, estime que "les loyers ont augmenté de 40% en moyenne sur un an dans certaines zones". Ce phénomène touche aussi les supporters qui viendront dans le riche émirat gazier pour assister à la première Coupe du monde dans le monde arabe, dont l'organisation a coûté des milliards d'euros. Sur le site booking.com, des appartements de la tour dans laquelle vivait Reem sont loués 1700 euros par nuit pour 14 jours minimum (soit 24'000 euros au total), alors que son loyer était de 2500 euros par mois. Sur Airbnb, les appartements pour deux personnes sont loués en moyenne 2500 euros par nuit et 77'000 euros pour le mois. Le loyer mensuel minimal d'une villa est d'environ 13'000 euros mais les prix peuvent grimper jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Un million de visiteurs Le Qatar, petit pays aux capacités d'hébergement limitées, espère accueillir plus d'un million de visiteurs pendant le Mondial. Certains effectueront des allers-retours depuis les pays voisins le temps d'une journée. Pour loger les autres, les organisateurs ont mis en place une plateforme, avec des prix maîtrisés, pour 130'000 hébergements dans des hôtels, bateaux de croisière, appartements, préfabriqués et tentes. Hors de ce cadre, les propriétaires sont libres de fixer leurs tarifs mais la récente mise sur le marché de milliers de chambres d'hôtel (réservées par les organisateurs mais finalement annulées) pourrait faire baisser les prix. Pour capitaliser eux aussi sur l'événement, de nombreux locataires ont envisagé de sous-louer leur logement. Mais cela est impossible sans l'accord du propriétaire, comme l'a expérimenté à ses dépens le responsable de la société immobilière anonyme mentionné plus haut. Adel, qui a préféré témoigner sous pseudonyme, proposait aussi depuis avril sur Airbnb l'appartement d'une pièce qu'il loue, moyennant 900 dollars. "La demande était très forte", dit-il, mais l'homme a dû annuler les réservations après avoir reçu un courrier d'Airbnb lui réclamant l'accord de son propriétaire. Pour Reem et ses collègues, les difficultés ne sont pas terminées, leur hôtel étant réservé pendant le Mondial. "On nous a dit que nous allions emménager dans des appartements mais ce n'est pas sûr", s'inquiète la jeune femme.

Clint Capela et Atlanta prêts pour une saison pleine Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Clint Capela attaque sa 9e saison en NBA, la 3e avec les Atlanta Hawks. Et le centre meyrinois de 28 ans a le corps qui grince moins. Il en est ravi après deux saisons à lutter contre des maux au pied gauche. Prendre des nouvelles de la santé d'une personne lorsqu'on ne l'a pas vu ni entendu depuis un moment fait plus ou moins partie des conventions sociales. Mais quand il s'agit de Clint Capela, la convention sociale se transforme en obligation eu égard aux soucis de santé du Genevois ces deux dernières années. Voûte plantaire, tendon d'Achille, voûte plantaire à nouveau, les ennuis du seul Suisse de NBA se situent tous en bas de son corps. Il a fait tous les entraînements Croisé cet été à l'occasion de son camp, Clint Capela mettait l'accent sur les soins à apporter à ce pied gauche récalcitrant. Et à quelques jours du début de la saison NBA, où en est-il? "Je suis content d'avoir pu faire tous les entraînements, se réjouit-il au téléphone. J'ai rencontré de bons spécialistes, notamment à Houston. Du coup, j'ai emmené le physio d'Atlanta avec moi pour parler avec le spécialiste, histoire d'avoir un programme commun et cohérent pour renforcer mon pied et mes ischios. Et aujourd'hui je vois la différence, ce qui fait que je suis mieux dans ma tête." Eliminé par Miami au premier tour des play-off, Atlanta a choisi de prendre les choses en mains et de s'assurer les services de Dejounte Murray. Pour faire céder San Antonio, les Hawks ont envoyé Danilo Gallinari et trois premiers choix de draft en 2023, 25 et 27! Mais il faut dire que l'arrière all-star est un homme à tout faire sur le parquet. L'an dernier, il a affiché des moyennes de 21,1 points, 9,2 assists, 8,3 rebonds et 2 interceptions. "Je dois construire ma relation avec lui, explique Capela, qui s'entend très bien avec le meneur Trae Young. Murray est un point guard qui aime donner le ballon "ras terre", des 'bounce passes' à la Tony Parker, alors que Trae cherche les passes plus haut. En tout cas, il est arrivé dans l'équipe avec beaucoup d'humilité." Maximiser ses forces L'ambition d'Atlanta trouve écho avec celle de son centre no 1. "On veut être top 6 dans l'Est, je veux rester en double-double de moyenne si possible, assène-t-il. Pour ce qui est de mes objectifs personnels, je souhaite être meilleur et plus présent défensivement, plus fiable aux lancers francs et davantage marquer sur contre-attaque." Et pour ce qui est des tirs à mi-distance ou à trois points? "Je n'ai pas envie de me perdre. A 28 ans, le temps n'est pas venu de me créer une nouvelle identité. J'ai lu une interview de Draymond Green où il disait qu'il savait ce qui l'avait amené en NBA. C'est pareil pour moi. On compte sur moi en défense et sous les panneaux, pas sur la ligne des trois points." En ce qui concerne la lutte dans la Conférence Est, le Genevois imagine cinq adversaires coriaces: Milwaukee, Boston, Philadelphie, Miami et Brooklyn. "Ce sera une véritable lutte, mais on a le potentiel pour les déranger, note-t-il. La saison NBA est un marathon, il ne faut jamais l'oublier. Chaque match est un challenge."

Lucerne: longue absence de Kadak Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le milieu de terrain slovaque du FC Lucerne Jakub Kadak s'est blessé samedi lors du match contre le FC Sion. Il souffre d'une déchirure du ligament externe du genou gauche et manquera plusieurs mois. Kadak (21 ans) s'est blessé lors d'un duel régulier à Tourbillon. Sa grave blessure au genou nécessitera une opération. Il s'ensuivra une longue période de convalescence et de rééducation. Le Slovaque avait disputé dix matches cette saison avec le FC Lucerne et s'était fait l'auteur d'un but.

Kylian Mbappé: "Je n'ai jamais demandé mon départ" Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Nouveau rebondissement dans l'affaire Kylian Mbappé: le joueur assure n'avoir "jamais demandé (son) départ en janvier". Après avoir donné sa première passe décisive de la saison, pour Neymar, et une victoire 1-0 dimanche soir contre Marseille, le champion du monde est venu en zone mixte éteindre l'incendie qui court depuis mardi. Cette "info sortie le jour du match" de Ligue des Champions contre Benfica (1-1), mardi, "je ne l'ai pas comprise, j'étais autant choqué que tout le monde", a répondu Mbappé. "Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne suis pas du tout impliqué", a-t-il insisté. Plusieurs sources concordantes assurent pourtant que le bruit d'une envie de quitter le club où il a prolongé en mai, après de très longues négociations, venaient bien de l'entourage du champion du monde. "Je suis très content" "J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit-frère Ethan, avec le PSG en Youth League, personne de mon entourage n'était pas là", a-t-il insisté. "On est tombé des nues quand on l'a appris". "Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer", a poursuivi Mbappé, disant à nouveau: "C'est juste pour dire que c'est complètement faux, moi je suis très content". Mercredi, une nouvelle affaire a éclaté autour du PSG, qui aurait recruté une "armée numérique" pour nuire à ses opposants, et même, selon certains médias, certains de ses propres joueurs, dont Mbappé. Sur ce point précis, le club nie farouchement, expliquant qu'il n'allait pas "troller" un joueur qu'il a passé une année entière a convaincre de prolonger pour être "au coeur du projet". Interrogé pour savoir si sa confiance en son club était égratignée par cette nouvelle révélation, Mbappé a répondu: "Je suis joueur de foot, le plus important pour moi c'est de jouer, de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, si je commence à trop m'éparpiller je vais me fatiguer très vite". Quant au président Nasser Al-Khelaïfi, "je ne l'ai pas vu, je l'ai vu aujourd'hui avant le match, il nous a souhaité bonne chance", a répondu Mbappé. "Quand tu joues au PSG tu sais dans quoi tu t'embarques", a-t-il encore ajouté, "tu sais ce que ça va impliquer dans le bien, dans le pas bien, donc il faut être prêt. Tous ceux qui viennent ici le savent, on les prévient." Avec cette histoire de velléités de départ supposées, "on est en plein là-dedans en ce moment, mais on est concentré uniquement sur gagner des matches et gagner des titres", a-t-il conclu.

Le grand huit pour la no 1 mondiale Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Iga Swiatek a réussi la passe de huit ! La no 1 mondiale a enlevé le tournoi WTA 500 de San Diego pour cueillir son huitième titre de l'année. Championne de Roland-Garros et de l'US Open, Iga Swiatek s'est imposée 6-3 3-6 6-0 en finale devant Donna Vekic (WTA 77) qui était issue des qualifications. Deux semaines après son premier faux pas dans une finale en 2022, à Ostrava devant Tchèque Barbora Krejcikova, la Polonaise de 21 ans a, ainsi, poursuivi, imperturbable, sa marche en avant. Iga Swiatek ajoute un 11e trophée à son palmarès, le huitième pour cette seule année après ceux glanés à Doha, Indian Wells, Miami, Rome, Stuttgart, Roland-Garros et l'US Open. Elle étale une domination quasi sans partage sur le circuit WTA, depuis qu'Ashleigh Barty a pris sa retraite après son sacre à l'Open d'Australie fin janvier. Son bilan sur le ciment américain en 2022 est impressionnant: 24 succès, 1 défaite. Autant dire que l'actuelle meilleure joueuse du monde, qui en est désormais à 64 matches gagnés en 2022, partira largement favorite au Masters, qui se disputera du 31 octobre au 7 novembre à Fort Worth, au Texas.

National League: Bienne domine Ambri-Piotta 5-1 Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bienne s'est aisément imposé 5-1 contre Ambri-Piotta dans la seule rencontre dominicale en National League. Les Seelandais se hissent ainsi à la deuxième place du classement. Les visiteurs tessinois ont été largement dominés. Leur défense a éprouvé de la peine à contenir les attaquants adverses. Le Finlandais Rajala (9e/24e) et le Suédois Olofsson (16e/52e) ont chacun signé un doublé, l'autre réussite seelandaise étant l'oeuvre de Tanner (26e). Ambri avait égalisé par Heim (12e).

Bundesliga: Union Berlin solide leader Les joueurs d'Union Berlin se congratulent Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Union Berlin a conservé sa place de leader de Bundesliga au terme de la 10e journée. Le club dirigé par Urs Fischer a signé un succès de prestige en battant Borussia Dortmund 2-0. Les deux buts des Berlinois ont été inscrits en première mi-temps par Janik Haberer (8e/21e). Leur pressing intense et efficace a fait très mal à la défense du BVB. Dès la 8e, A la 9e minute, Guerreiro a été obligé de remettre en retrait sur Gregor Kobel. Le pied d'appui droit du gardien suisse a glissé, et Haberer n'a plus eu qu'à pousser la balle dans le but vide. Le même joueur a conclu à la 21e sur une passe de Siebatcheu, l'ancien attaquant des Young Boys. Meilleure défense de Bundesliga avec six buts encaissés seulement, les joueurs de Fischer ont tenu, notamment grâce à deux arrêts du gardien danois Rönnow devant Reus (78e) et Moukoko (83e). Le Bayern cartonne Le Bayern Munich a pour sa part largement dominé le SC Fribourg 5-0. Les tenants du titre ont marqué par Gnabry (13e), Choupo-Moting (33e), Sané (53e), Mané (55e) et Sabitzer (80e). Ils se hissent au 2e rang, à quatre points du leader. Fribourg recule à la 3e place, à cinq longueurs.

Premier League: Manchester City chute à Anfield Road Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City a subi sa première défaite de la saison en Premier League. Les tenants du titre ont été battus 1-0 par Liverpool dans un Anfield Road en ébullition. Ce choc de la 11e journée de Premier League a été d'une intensité parfois hallucinante. Mohamed Salah a inscrit le seul but à la 76e sur une passe de son gardien Alisson. Après son triplé mercredi en Ligue des champions, l'Egyptien semble avoir retrouvé confiance et sensations. Il n'a pas été le seul à livrer une grande prestation. Alisson et van Dijk ont ainsi tenu la baraque derrière, avec l'aide du vétéran Milner, et Erling Haaland n'a pour une fois par réussi à marquer. Manuel Akanji, titulaire dans la défense des Citizens, a connu quelques difficultés notamment face à Jota. Le Suisse a été averti. Ce revers de City fait les affaires d'Arsenal. Les Gunners, avec Granit Xhaka, ont gagné 1-0 à Leeds grâce à Saka (35e). Cela leur permet de prendre quatre points d'avance sur l'équipe de Pep Guardiola et sur Tottenham.

Un cinquième but en Ligue 1 pour Breel Embolo Breel Embolo: l'atout no 1 de l'AS Monaco. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le cinquième but de Breel Embolo n'a pas offert à l'AS Monaco une sixième victoire de rang en Ligue 1. Réduits à 10 dès le quart d'heure, les Monégasques ont partagé l'enjeu devant Clermont (1-1). Breel Embolo a ouvert le score à la 30e sur un penalty qu'il avait provoqué. Le Bâlois a trouvé toutefois l'ex-Lausannois Mory Diaw sur sa frappe pour marquer sur le renvoi. Clermont devait exploiter sa supériorité numérique pour égaliser à la 55e par le Serbe Kommen Andric. Batailleur comme jamais, Breel Embolo a encore livré une performance de choix. L'international suisse s'affirme comme l'atout no 1 de sa nouvelle équipe.

Le leader cale Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Après trois succès de rang, les Young Boys ont calé au Letzigrund. Le leader a été tenu en échec (0-0) par le FC Zurich dans le choc des extrêmes. La position des Bernois demeure toutefois confortable dans la mesure où le Servette FC, son dauphin, reste désormais sur trois matches sans victoire. A la Praille, les Genevois ont partagé l'enjeu avec le FC Bâle sur ce même score de 0-0 dans une rencontre qui n'a pas tenu ses promesses. La faute aux Rhénans. Au point de se poser une question pertinente: comment une équipe si séduisante sur le papier peut-elle balbutier autant son football ? Alex Frei tarde à trouver la bonne formule. Dimanche, ses joueurs ont, ainsi, attendu la 88e minute pour se créer leur première occasion par Dan Ndoye. Freiné par la limite de son contingent, le Servette FC n'a pas été en mesure de sauter sur l'occasion. De battre ce pâle FCB pour revenir à 3 points du leader. Comme les Bâlois, les Servettiens n'ont été dangereux qu'en fin de match, notamment sur une frappe de l'international M19 Alexandre Patricio qui a frôlé le poteau de Marwin Hitz. Au Letzigrund, les Young Boys n'ont pas été plus flamboyants que les Genevois et les Bâlois. Face un FC Zurich attaché à bien défendre pour la première en Super League de son nouvel entraîneur Bo Henriksen, la formation de Raphaël Wicky a singulièrement manqué de mordant. On attendait plus d'elle devant une équipe qui n'a toujours gagné une seule rencontre de championnat cette saison...

Coupe du monde: le premier concours pour Balsiger Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Bryan Balsiger (25 ans) a remporté le concours d'Oslo, étape d'ouverture de la Coupe du monde. Le Neuchâtelois, chevauchant Dubai du Bois, a réussi deux parcours sans faute en Norvège. Onze cavaliers s'étaient qualifiés pour le barrage. A ce stade, Balsiger n'a une fois encore pas commis la moindre erreur. Le Suisse s'est en plus montré le plus rapide en 41''38, soit un peu plus de deux secondes de mieux que la Norvégienne Victoria Gulliksen. Steve Guerdat, sur Maddox, a commis une erreur en première manche et n'a donc pas pu participer au barrage. Le Jurassien a fini au 19e rang.