NHL: des Suisses «on fire» ++ Première défaite pour le PSG

Accueil enthousiaste pour la première de Djokovic en Australie Image: KEYSTONE/AP/Kelly Barnes Novak Djokovic a eu le droit à un accueil chaleureux lundi à Adelaide. Le no 5 mondial y jouait sa première rencontre officielle en Australie depuis le feuilleton de son expulsion du pays l'an dernier en raison de son statut de non vacciné contre le Covid-19. Le Serbe aux 21 titres du Grand Chelem a effectué ses débuts dans le cadre d'un double au côté du Canadien Vasek Pospisil, conclu par une défaite en trois sets face aux spécialistes Tomislav Brkic et Gonzalo Escobar. Mais l'essentiel était ailleurs pour Nole. Applaudissements, encouragements au rythme des "Novak, Novak", puis séances de selfies et d'autographes à sa sortie, Novak Djokovic a reçu un accueil particulièrement enthousiaste. Certes, les drapeaux serbes dans les tribunes bondées témoignaient de la présence de nombreux compatriotes, mais il a semblé faire l'unanimité. Un monde d'écart par rapport au traitement dont il avait fait l'objet il y a un an de la part des autorités. Cet épisode lui avait valu d'être expulsé après un séjour dans un centre de rétention, des critiques de la classe politique locale et un recours en justice. Novak Djokovic avait également écopé d'une interdiction de territoire de trois ans, mais cette mesure a été levée à la faveur d'un changement de gouvernement en Australie. A son arrivée dans le pays la semaine dernière, le Serbe a admis qu'il n'oublierait jamais cette mésaventure mais a précisé vouloir "aller de l'avant". Il fera son entrée en simple mardi à Adelaide face au Français Constant Lestienne.

Les Brésiliens rendent un dernier hommage au Roi Pelé Image: KEYSTONE/EPA/GUILHERME DIONIZIO Les Brésiliens font leurs adieux lundi au légendaire Pelé, quatre jours après sa mort à l'âge de 82 ans, lors d'une veillée publique de 24 heures au stade de la ville de Santos. Le cercueil du seul joueur de football à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970) reposera au centre du terrain du Vila Belmiro qui doit ouvrir ses portes à 10 heures, selon le FC Santos, son club de toujours. Trois banderoles géantes étaient visibles dimanche dans les tribunes de l'enceinte de 16'000 places: l'une montrant Pelé de dos avec le maillot "10" que l'ex-attaquant a immortalisé, tandis que sur les deux autres on pouvait lire "Vive le roi" et "Pelé 82 ans". L'entrée du stade sera autorisée "sans interruption" jusqu'au mardi à 10h puis une procession parcourra les rues de Santos, ville située à 75 kilomètres au sud-est de Sao Paulo, avant l'enterrement, réservé à la famille. Le cortège passera notamment devant la maison de la mère centenaire de l'ex-footballeur Dona Celeste, qui "ne sait pas" que son fils est mort, selon Maria Lucia do Nascimento, l'une des soeurs du défunt. "Elle est dans son monde", a-t-elle assuré vendredi à la chaîne ESPN. Affluence attendue La mort du joueur de génie, qui a marqué 1283 buts en 21 ans de carrière, la plupart avec son club de Santos, a choqué au-delà du Brésil et suscité un tsunami de condoléances. Mais sa mort, des suites d'un cancer du côlon détecté en septembre 2021, n'a pas provoqué pour l'heure de manifestation massive dans le pays: l'affluence à l'hôpital de Sao Paulo où il s'est éteint entouré de sa famille n'a pas été très importante, tout comme au stade Vila Belmiro dans les jours qui ont suivi sa mort. Les raisons possibles? Les vacances de fin d'année quand de nombreux Brésiliens se rendent dans les stations balnéaires, le temps qui s'est écoulé (presque un demi-siècle) depuis que "O Rei" a pris sa retraite et l'antipathie qu'il suscite chez certains pour son silence sur la dictature militaire (1964-1985) et le racisme. "Il savait" Des bouquets de fleurs ornaient un buste et une statue de Pelé érigés à l'extérieur du Vila Belmiro, tandis que des bannières à son effigie étaient déployées dans un autre quartier de la ville où se trouve également un monument à sa mémoire. "J'ai enchanté le monde avec le ballon à mes pieds", pouvait-on lire sur l'une d'elles. Dans le reste du pays, des hommages à sa mémoire étaient également visibles comme sur l'un des murs du siège de la Confédération brésilienne (CBF) à Rio de Janeiro, où figure une image géante de l'ancien numéro "10" avec le maillot de la "Seleçao" et le mot "éternel". Une minute de silence en son hommage a par ailleurs été respectée lors de l'investiture du président Luiz Inacio Lula da Silva, à Brasilia. La sécurité a été renforcée à l'aéroport de Congonhas de Sao Paulo, en prévision de l'arrivée de sportifs, hommes politiques et autres personnalités prévoyant d'assister à la veillée funèbre, selon le journal Folha de S. Paulo. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a passé un mois à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo jusqu'à sa mort, le 29 décembre, des suites d'une insuffisance rénale et cardiaque, d'une bronchopneumonie et d'un adénocarcinome du côlon, selon le certificat de décès publié par plusieurs médias locaux. "Nous étions avec lui" le 21 décembre, a assuré sa soeur Maria Lucia. "Il était très calme, on a parlé un peu, mais je sentais déjà qu'il le sentait, il savait déjà qu'il allait partir".

Un 21e but pour Meier, un 16e pour Hischier Image: KEYSTONE/AP/Paul Beaty Timo Meier et Nico Hischier ont tous deux trouvé le chemin des filets le 1er janvier en NHL. Mais si l'Appenzellois s'est imposé avec San Jose à Chicago (5-2), le Valaisan a connu la défaite avec les Devils face à Carolina (5-4 aux tirs au but). Neuvième meilleur buteur de la Ligue, Timo Meier a signé sa 21e réussite dans cet exercice dimanche. Il a marqué le but de la sécurité, le 4-2, à la 44e minute d'une rencontre dans laquelle les Sharks furent menés 2-0. San Jose a renversé la vapeur en moins de 10 minutes de jeu pour infliger aux Blackhawks de Philipp Kurashev une 12e défaite lors de leurs 13 derniers matches. Gadjovich et Vlasic ont notamment marqué le 1-2 et le 2-2 en l'espace de 41 secondes à la 36e. Les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont quant à eux subi face aux Hurricanes une 9e défaite dans leurs 11 dernières parties. Le centre valaisan a inscrit le 3-3 à la 49e en faisant le tour de la cage, pour signer son 16e but dans cet exercice 2022/23. New Jersey a même mené 4-3 à la 54e à la suite d'un but de Jesper Bratt. Mais les Devils n'ont pas trouvé la faille dans le "shootout", Andrei Svechnikov offrant alors à Carolina sa 11e victoire consécutive (record de la franchise).

Ligue 1: première défaite de la saison pour Paris Saint-Germain Image: KEYSTONE/EPA Lens a infligé au Paris Saint-Germain sa première défaite de la saison en Ligue 1. Lors de la 17e journée, les Sang et Or ont battu le leader 3-1 et reviennent ainsi à 4 points. Les Lensois ont marqué par Frankowski (5e), Openda (28e) et Claude-Maurice (47e), alors que les visiteurs avaient égalisé grâce à Ekitike (8e). Privés de Neymar et Messi, les Parisiens ont été dominés, notamment dans les duels, et ont laissé apparaître des failles en défense. Mbappé a pour sa part eu parfois le tort de jouer de manière trop individualiste. Lens a gagné tous ses matches à domicile cette saison en championnat, soit désormais neuf. Avec 4 points de retard sur leur victime de dimanche, le club du nord se profile vraiment comme un adversaire très sérieux pour le PSG dans la course au titre.

National League: les Zurich Lions entament 2023 avec un succès Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les Zurich Lions ont entamé 2023 sur un succès. Pour le premier match sur le banc du nouvel entraîneur Marc Crawford, ils ont battu Bienne 2-1 au terme d'une partie serrée. Les Zurichois ont ainsi empêché les Seelandais de prendre la tête du classement. Mais leur victoire a été acquise dans la sueur, les deux équipes étant très proches l'une de l'autre. Texier a donné l'avantage aux Lions dès la 4e en supériorité numérique. Bienne a répliqué par Brunner (23e), également à 5 contre 4. Ensuite, malgré plusieurs pénalités des deux côtés, le score est resté longtemps bloqué sur ce 1-1. Zurich a fini par passer l'épaule grâce à une réussite d'Azevedo (52e). Les visiteurs ont poussé tant et plus pour tenter d'égaliser, mais en vain. Même la sortie de leur gardien Rytz après 58'44 ne leur a pas permis de revenir.

Premier League: Tottenham battu à domicile Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Tottenham a effectué une bien mauvaise affaire dans la course au top 4 de Premier League. Lors du premier match de l'an 2023, les Spurs ont perdu 2-0 à domicile contre Aston Villa. Sans inspiration, les Londoniens d'Antonio Conte n'ont jamais semblé en mesure d'aller inquiéter la défense des visiteurs. Ceux-ci ont marqué en seconde période par Buendia (50e) et Douglas Luiz (73e). Tottenham reste au 5e rang, à deux points de Manchester United mais en ayant joué un match de plus.

Granerud récidive à Garmisch, Deschwanden 21e Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Vainqueur à Oberstdorf jeudi, Halvor Egner Granerud a également remporté le deuxième concours de la Tournée des Quatre tremplins dimanche à Garmisch-Partenkirchen. Seul Suisse en lice, Gregor Deschwanden a inscrit quelques points en se classant 21e. Halvor Egner Granerud est pour l'heure intouchable sur cette Tournée austro-allemande. Le Norvégien de 26 ans, en tête après un premier saut mesuré à 140 mètres dimanche, n'a pas tremblé en finale pour se poser à 142 mètres. Il s'est imposé avec 6,4 points d'avance sur son dauphin, le Slovène Anze Lanisek (140,5 et 137 mètres). Cette 16e victoire en Coupe du monde permet à Halvor Egner Granerud de faire un premier pas vers la victoire finale dans cette Tournée. Après deux concours, sa marge sur son dauphin polonais Dawid Kubacki, 3e tant à Oberstdorf qu'à Garmisch, est en effet de plus de 26 unités. Troisième, Piotr Zyla est à 40 points déjà! Privé de manche finale à Oberstdorf, Gregor Deschwanden a rectifié le tir lors de ce saut du Nouvel-An. Le Lucernois a réalisé deux sauts solides (127,5 et 126,5 mètres) pour se classer 21e, son meilleur résultat de la saison. Il inscrit des points pour la troisième fois en dix concours disputés dans cet exercice 2022/23.

Fähndrich 9e de la poursuite du Val Müstair Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Nadine Fähndrich a souffert dimanche lors de la poursuite sur 10 km en style classique du Val Müstair, 2e étape du Tour de Ski. La gagnante du sprint de samedi a terminé au 9e rang. La Lucernoise a parfaitement résisté durant la première moitié du parcours, lâchant prise à l'entame de la troisième des quatre boucles. Encore 6e - à 17''3 de la tête - après 6,2 km, elle a concédé au final 1'03''5 à la gagnante, la Norvégienne Tiril Weng, qui s'offre une première victoire individuelle en Coupe du monde. Les 3e et 4e étapes de ce Tour de Ski sont prévues à Oberstdorf mardi et mercredi. Les trois dernières étapes se dérouleront dans le Val di Fiemme, avec notamment un sprint dans lequel Nadine Fähndrich tentera de s'illustrer vendredi et la montée de l'Alpe Cermis dimanche prochain.

Abandon du vainqueur 2022 motos Sam Sunderland Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Britannique Sam Sunderland (GasGas), vainqueur de l'édition du Dakar 2022 en catégorie motos, a chuté lors de la première étape et a été contraint à l'abandon. "Le tenant du titre a chuté au km 52 de la spéciale et a été pris en charge par le service médical", a indiqué l'organisateur ASO dans un communiqué. "Conscient et disposant de toute sa mobilité, il souffre toutefois de douleurs dorsales et a été héliporté vers l'hôpital de Yanbu pour des examens complémentaires", poursuit le communiqué. Sunderland (33 ans) a remporté le Dakar à deux reprises en 2017 et l'an dernier. En 2018, un an après sa première victoire, il avait déjà été contraint à l'abandon.

Décès de Pierre Carraz, entraîneur historique de Lemaitre Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Pierre Carraz, l'entraîneur qui a conduit Christophe Lemaitre au sommet du sprint européen, est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé la Fédération française (FFA). "La FFA (...) salue la mémoire d'un immense entraîneur et éducateur, figure du club de l'AS Aix-les-Bains, qui emmena notamment au plus haut niveau Christophe Lemaitre", a-t-elle indiqué samedi sur son compte Twitter. Avec Carraz, qui l'entraînait bénévolement depuis 2005, Lemaitre est passé sous le seuil mythique des 10 secondes sur 100 m en 2010 (9''98), une première pour un sprinter blanc. Il a réussi la même année un triplé inédit en remportant les 100 m, 200 m et relais 4x100 m des Championnats d'Europe de Barcelone. Au palmarès de ce duo improbable, séparé par un demi-siècle d'écart d'âge, figurent aussi deux médailles olympiques (3e du relais 4x100 m en 2012 et du 200 m en 2016) et deux médailles mondiales (2e du relais 4x100 m et 3e du 200 m des Mondiaux 2011). S'il avait pris un peu de recul, l'ancien éducateur gardait toujours un regard attentif sur son élève le plus connu, âgé de 32 ans et qui aimerait terminer sa carrière lors des JO 2024 à Paris.

Doncic à nouveau monstrueux Image: KEYSTONE/AP/Darren Abate Auteur d'un triple double historique avec 60 points, 21 rebonds et 10 assists mardi face aux Knicks, Luka Doncic a signé une nouvelle performance majuscule samedi. L'arrière de Dallas a inscrit 51 points face aux Spurs, qui se sont inclinés 126-125 face aux Mavs. La superstar slovène a notamment inscrit deux lancers-francs à 4''1 de la fin, permettant aux Mavericks de mener 126-123. Il a ensuite manqué volontairement deux lancers-francs à 1''1 du "buzzer" pour empêcher San Antonio de tenter un dernier tir, récupérant même le rebond offensif dans la foulée. Egalement auteur de 9 passes décisives, 6 rebonds et 4 interceptions en ce 31 décembre, Luka Doncic a marqué au moins 50 points à trois reprises dans ses cinq dernières sorties. Dans son sillage, Dallas a remporté ses six derniers matches.

Premier but depuis le 17.11 pour Pius Suter Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Pius Suter a conclu en beauté 2022. L'attaquant zurichois a inscrit samedi son cinquième but de la saison, le premier depuis le 17 novembre, lors d'un match remporté 4-2 par Detroit face à Ottawa. Suter, qui n'avait pas marqué lors de ses 17 dernières apparitions, a sonné la révolte pour les Red Wings en ce 31 décembre. Il a signé le 1-2 à la 29e en profitant d'une passe en retrait de Lucas Raymond, lui-même auteur du 2-2. Mené 2-0 à la 16e minute, Detroit a renversé la vapeur en marquant trois fois lors de l'ultime période. Kevin Fiala a pour sa part réussi un assist - son 27e cette saison - lors d'un match perdu 4-2 par Los Angeles face à Philadelphie. Avec 37 points en 2022/23, l'attaquant saint-gallois des Kings est à hauteur de Timo Meier, "muet" au cours d'une partie perdue 5-2 par San José à Dallas, en tête du classement des compteurs suisses. Fin de disette pour Malgin Roman Josi a, lui, été crédité de sa 20e mention d'assistance dans ce championnat 2022/23 dans une rencontre perdue 5-4 après prolongation par Nashville à Las Vegas. Le capitaine de Nashville s'est illustré sur le 4-4 des Preds, inscrit par Filip Forsberg à 5 secondes de la fin du temps réglementaire. Denis Malgin a par ailleurs réussi samedi son premier point - un assist - sous le maillot de l'Avalanche. Colorado s'est toutefois lourdement incliné (6-2) face à Toronto, l'ancienne équipe du Soleurois. Celui-ci n'avait pas inscrit le moindre point lors de ses 16 dernières parties.

Une troisième victoire pour la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Ron Ward Troisième succès en quatre matches pour la Suisse au Championnat du monde M20 ! A Moncton, elle s'est imposée 4-3 aux tirs au but face à la Slovaquie. Déjà qualifiés pour les quarts de finale avant cette rencontre après leurs victoires face à la Finlande et à la Lettonie, les Suisses ont eu le mérite de ne jamais renoncer. Menés 3-1, ils sont restés tout d'abord dans le match grâce à un arrêt remarquable de Kevin Pasche devant Adam Zlnka à la 43e minute avant de réduire le score sur l'action suivante par Mischa Ramel. L'égalisation tombait six minutes plus tard par Lorenzo Canonica sur la première réussite des Suisses en power play dans ce tournoi. Lors du shootout, ils raflaient la mise lors du... 20e penalty de la séance réussi par Rodwin Dionico. La Suisse ne connait pas encore son adversaire en quart de finale. Il s'agira selon toute vraisemblance de la République tchèque ou de l'Allemagne.

Une journée parfaite pour les Gunners Image: KEYSTONE/EPA/Vince Mignott Le dernier jour de l'année a souri à Arsenal. Victorieux 4-2 à Brighton, les Gunners ont pris le large en tête de la Premier League. A la faveur de ce succès, Granit Xhaka et ses coéquipiers possèdent désormais une marge que l'on peut qualifier de confortable sur Manchester City, tenu en échec plus tôt dans la journée à domicile par Everton (1-1). L'écart se chiffre, en effet, à sept points. Même si la ligne d'arrivée est encore très loin - il reste 22 matches à jouer -, il n'est pas aberrant de considérer qu'Arsenal a bien pris une première option sur le titre. A Brighton, le leader a frappé d'entrée avec l'ouverture du score de Bukayo Saka à la 2e minute. Après une telle entame, les Gunners ont joué sur du velours. Ils ont marqué trois autres buts par le capitaine Martin Odegaard, par Edward Nketiah et par l'étincelant Gabriel Martinelli. Malgré le 21e but d'Erling Haaland, Manchester City a lâché deux points devant Everton. L'homme du match fut Demarai Gray, auteur d'une superbe égalisation à la 64e minute. La manière avec laquelle l'ancien attaquant de Leicester a abusé Manuel Akanji fut tout simplement magnifique.