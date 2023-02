Nico Hischier flambe face à Kevin Fiala ++ Exploit du FC Bâle

Auteur d'un doublé, son premier sous les couleurs de Nashville, pour ses 198e et 199 réussites en saison régulière, Nino Niederreiter a mené les siens vers une victoire attendue. Déjà buteur lors de ses deux précédents matches, El Nino retrouve la grande forme alors que son équipe est engagée dans une lutte sans merci pour une place en play-off.

Timo Meier, quant à lui, reste bloqué à 52 points. Blessé en haut du corps et dans l'attente aussi d'un éventuel transfert, l'Appenzellois n'a pas été aligné par San Jose, battu 6-2 sur sa glace par Nashville.

Kevin Fiala a également tiré son épingle du jeu. Le Saint-Gallois a délivré deux passes décisives pour le 2-0 et le 3-2 des Kings. Il totalise désormais 63 points contre 53 à Nico Hischier.

Nico Hischier a tenu un rôle déterminant dans cette 38e victoire de Devils. Le capitaine a, en effet, arraché la prolongation à 39'' de la sirène grâce à son 24e but de la saison. C'est David Mercer qui a forcé la décision pour New Jersey après 2'30'' de jeu dans la prolongation.

Nico Hischier a enlevé face à Kevin Fiala le duel entre les deux meilleurs compteurs suisses de la NHL. Sur sa glace, New Jersey a battu Los Angeles 4-3 en prolongation.

Marwin Hitz a, par ailleurs, prouvé qu'il demeurait un gardien de grande valeur avec un arrêt magnifique en début de rencontre qui devait peser très lourd en finale. Et, surtout, le FCB possède désormais avec Amdouni et Zeqiri deux attaquants qui donnent enfin leur pleine mesure. Après un tel match, les deux buteurs méritent sans aucun doute de revenir en équipe de Suisse.

Même s'ils n'ont rien volé dans ce match où son public a retrouvé une équipe portée enfin par un supplément d'âme, les Rhénans ont bénéficié d'une réussite insolente. Les Turcs n'ont-ils pas manqué un penalty avant que la VAR ne leur annule un second, puis un but pour l'égalisation à 1-1. Contrairement à dimanche dernier contre le Servette FC, la technologie était cette fois du côté du FCB.

La formation de Heiko Vogel disputera bien les huitièmes de finale de la Conference League après avoir déjoué les pronostics contre Trabzonspor. Battue 1-0 en Turquie, elle s'est imposée 2-0 au Parc St. Jacques sur des réussites de ses deux attaquants internationaux, Zeki Amdouni (13e) et Andi Zeqiri (77e).

Comme l'AS Monaco, le parcours de Nantes s'est arrêté bien brutalement. Les Nantais ont été battus 3-0 par la Juventus devant leur public alors qu'ils avaient cueilli le nul 1-1 une semaine plus tôt au Piémont. Auteur d'un triplé, Angel di Maria a été le grand homme de la rencontre. Comme si la conquête du titre mondial au Qatar lui avait donné une seconde jeunesse.

Victorieux 3-2 en Allemagne mais battus sur le même score à domicile, les Monégasque se sont inclinés 5-4 aux tirs au but. C'est le malheureux Eliot Matazo qui a été le seul à échouer lors de cette séance à laquelle Breel Embolo a participé. Introduit à la 78e minute, le Bâlois a inscrit à la 84e, d'une superbe tête piquée, le but qui a permis à l'AS Monaco d'aller en prolongations.

Breel Embolo et l'AS Monaco ne peuvent plus rêver d'Europe. La formation de la Principauté a connu une cruelle désillusion devant le Bayer Leverkusen en 16e de finale de l'Europa League.

Dernier rescapé helvétique, Stan Wawrinka (ATP 105) sera opposé à 18h00 à Athur Fils (AT 118), l'espoir de 18 ans qui fait déjà rêver toute la France du tennis. Le Tricolore s'est qualifié sans jouer en raison du forfait de Jannik Sinner.

Issu des qualifications, le 187e mondial s'est incliné 6-3 6-3 devant Alex de Minaur (ATP 23). L'Australien a fait ce qu'il fallait pour fermer la porte à son adversaire: un break au deuxième jeu pour lancer parfaitement son match et un second au cinquième jeu de la seconde manche pour forcer la décision.

La Suisse frôle l'exploit

Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Suisse a bien failli écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Face à la Croatie, les Helvètes ont fait la course en tête durant plus de trois quarts temps, avant de craquer (56-64).

Devant 1387 spectateurs à la salle Saint-Léonard de Fribourg, l'équipe de Suisse a réalisé une prestation beaucoup plus aboutie qu'à l'occasion du match aller (53-84), où elle avait été surclassée dans le jeu intérieur. Face à une Croatie, 23e équipe mondiale mais privée de neuf éléments sur son habituel douze de base, les hommes d'Ilias Papatheodorou ont crânement joué leur chance.

Dès la première seconde de jeu, Roberto Kovac et ses coéquipiers ont fait preuve d'esprit de corps, cherchant la meilleure fluidité possible en attaque et à ne laissant qu'un minimum de tirs faciles aux visiteurs.

Sans complexe, à l'instar du joueur de Hambourg Anthony Polite et de l'intérieur genevois Michel-Ofik Nzege, les Suisses ont tout de même souffert d'un certain manque d'expérience du haut niveau, commentant de nombreuses fautes, face à une majorité de joueurs habitués à disputer l'Atlantic League ou des compétitions européennes de clubs.

Paul Gravet montre l'exemple

En tête au score à la mi-temps (38-32), grâce notamment aux 9 points et 2 assists lors du premier quart d'un brillant Paul Gravet, Arnaud Cotture et consorts ont ensuite souffert face à une Croatie beaucoup plus à son affaire défensivement. Les cinq points consécutifs du pivot du Fribourg Olympic (de 38-37 à 43-37, à la 25e) ont toutefois permis aux Helvètes de ne pas se retrouver menés dès l'entame du troisième quart.

Le rêve de battre un grand d'Europe après la Russie en 2014 et la Serbie en 2020 aura finalement duré 34 minutes (53-55). Méritée au vu de sa deuxième mi-temps, la victoire croate s'est finalement avérée sévère au coup de sifflet final pour une Suisse en panne offensivement dans l'ultime quart (7 points marqués).

Battue, l'équipe de Suisse recevra encore la Pologne, ce dimanche à Fribourg (17h) puis disputera un ultime tournoi de pré-qualification donnant accès aux qualifications proprement dites pour l'Euro 2025. Ses futurs adversaires ne sont pas encore connus.