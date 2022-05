Niederreiter encore au 7e match +++ Assist pour Shaqiri

Au Madison Square Garden, Nino Niederreiter et ses coéquipiers se sont inclinés 5-2 devant les Rangers. Auteur de 37 arrêts et de... 2 assists, Igor Shesterkin a été le grand homme de la soirée. Le Moscovite est devenu le cinquième gardien de l'histoire à délivrer deux passes décisives dans une rencontre de play-off.

Dernier de la Conférence Est, le Fire reste sur un bilan alarmant: trois nuls et sept défaites lors de ses dix derniers matches. A Toronto devant 25'906 spectateurs, Chicago, qui a mené 2-1, est tombé sur un doublé de l'Espagnol Alejandro Pozuelo inscrit en l'espace de 7 minutes (71e et 78e).

Le Real a donc cimenté sa place au sommet de l'Europe du ballon rond avec ce 14e sacre. Et son entraîneur italien Carlo Ancelotti a aussi écrit une page d'histoire: il est devenu le premier technicien à gagner quatre fois la compétition après ses succès à la tête de l'AC Milan (2003/2007) et du Real Madrid déjà (2014). Ancelotti avait aussi remporté l'épreuve à deux reprises en tant que joueur avec l'AC Milan.

Deuxième Suisse en lice dans ce "Prefontaine Classic", Jonas Raess a dû se contenter du 13e et avant-dernier rang sur 1500 m pour sa première sortie de la saison en plein air. Le Zurichois (3'42''56), spécialiste du 5000 et du 10'000 m, est resté à près de 5 secondes de son record personnel sur la distance. La victoire est revenue au Néo-Zélandais Samuel Tanner (3'34''37).

La championne du monde du 60 m en salle ne s'est pas montrée suffisamment explosive sur ses premiers appuis pour s'approcher de la barrière des 11 secondes, sous laquelle les cinq premières de cette course sont passées. Elle a néanmoins battu de 0''06 le chrono réussi une semaine plus tôt lors des championnats de Suisse des clubs à Genève pour son premier 100 m de la saison.

Ecrasés 93-46 à Fribourg dans le match no 2 de cette finale, les Unionistes du coach Mitar Trivunovic n'ont que brièvement pu croire en l'exploit samedi à la Riveraine. Bryan Colon et ses coéquipiers ont mené 6-2 puis 8-4, avant d'encaisser un partiel de 14-2. Ils ont pu recoller à deux longueurs à la fin du premier quart-temps (16-18), mais ont lâché définitivement prise dans le deuxième quart.

Déjà sacrés en SBL Cup et en Patrick Baumann Swiss Cup cette saison, les hommes de l'entraîneur Petar Aleksic signent donc le triplé sur la scène nationale, comme Elfic Fribourg chez les dames. Il s'agit du troisième triplé du genre pour Fribourg Olympic, après ceux réalisés en 2007 et en 2018.

Victorieuse 94-56 samedi sur le parquet d'Union Neuchâtel, la formation fribourgeoise s'est imposée 3-0 en finale des play-off de SBL pour décrocher le 20e titre de champion de Suisse de son histoire, le quatrième de suite et le cinquième sur les six derniers attribués.

Tour d'Italie: Jai Hindley prend la tête à un jour de l'arrivée

Image: KEYSTONE/AP

L'Australien Jai Hindley (Bora) a détrôné l'Equatorien Richard Carapaz lors de la 20e et avant-dernière étape du Giro. Celle-ci a été gagnée par l'Italien Alessandro Covi (UAE) au passo Fedaia.

Carapaz a perdu 1'28 sur Hindley dans les trois derniers kilomètres de la grande étape des Dolomites. L'Australien se présentera au départ du contre-la-montre dimanche à Vérone avec une avance de 1'25 sur le champion olympique, qui portait le maillot rose depuis la 14e étape.

Pour la victoire d'étape, Covi a précédé de 32 secondes le Slovène Domen Novak et de 37 secondes l'Italien Giulio Ciccone. Covi, qui est sorti de l'échappée dans le Pordoi, à 53 kilomètres de l'arrivée, a abordé l'ascension finale du Fedaia (14 km à 7,6 %) avec plus de deux minutes sur un groupe de contre-attaque et six minutes sur le peloton des favoris.

Démarrage d'Hindley

Les candidats au podium sont restés ensemble dans le San Pellegrino puis le Pordoi, les deux premiers cols du jour, dans le sillage des coéquipiers de l'Espagnol Mikel Landa. Ils ont attendu les pentes les plus raides du passo Fedaia pour s'expliquer.

Hindley a démarré à 3,5 kilomètres et a fait plier Carapaz à 2800 mètres de l'arrivée. Le porteur du maillot rose, en grande souffrance, a même été dépassé par Landa.

Hindley (26 ans) a terminé deuxième du Giro 2020. Cette année-là, il avait endossé le maillot rose à la veille de l'arrivée et l'avait perdu dans le contre-la-montre final à Milan. Mais il avait abordé le chrono à égalité de temps avec le futur lauréat, le Britannique Tao Geoghegan Hart.

Covi, jeune Piémontais de 23 ans, s'est quant à lui imposé pour la première fois dans le Giro. L'an passé, il avait pris la 2e place de l'étape de Montalcino, sur les "chemins blancs" de Toscane, et la 3e au sommet du Monte Zoncolan.

Ultime chrono

Dimanche, le contre-la-montre final long de 17,4 kilomètres emprunte le circuit de Torricelle à Vérone, utilisé lors des Mondiaux 1999 et 2004. Le Giro 2019 gagné par Carapaz s'était conclu par un chrono identique, jusqu'à l'arrivée dans les célèbres arènes où l'Italien Francesco Moser surpassa le Français Laurent Fignon dans une édition mémorable en 1984.