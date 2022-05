Nouveau directeur au LS +++ Des blessés à Bâle

Bâle: Millar, Lang et Stocker blessés Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle fait face à une cascade de blessés. L'attaquant canadien Liam Millar s'est cassé un bras dimanche contre Zurich et a été opéré lundi. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Le défenseur Michael Lang est pour sa part indisponible pour une durée indéterminée. Il souffre d'une double déchirure du ligament externe d'une cheville. Lui aussi a été touché contre Zurich, de même que le capitaine Valentin Stocker. Ce dernier est sur le flanc en raison d'une blessure musculaire.

Lausanne-Sport annonce Leen Heemskerk comme directeur Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le Lausanne-Sport, qui aura de la peine à éviter la relégation en Challenge League au terme de la saison, a confirmé la nomination d'un nouveau directeur exécutif en la personne de Leen Heemskerk. Plusieurs médias romands avaient annoncé lundi un changement de directeur et d'entraîneur. Le Néerlandais succède ainsi au Britannique Bob Ratcliffe, le frère du patron d’Ineos Jim Ratcliffe. Dans son communiqué, le club de la Tuilière indique aussi que la première tâche de Leen Heemskerk sera de nommer un nouvel entraîneur, actant ainsi le départ du Français Alain Casanova. Le futur relégué insiste sur le fait que la gestion de l'OGC Nice et du Lausanne-Sport, tous deux propriétés d'Ineos, sera séparée afin que les deux clubs puissent se concentrer sur leurs championnats respectifs. Il est précisé qu'Ineos continuera de supporter pleinement le club vaudois. Le nouveau directeur ne s'exprimera pas en public avant le papet du club organisé le 12 mai. Le club précise qu'il ne donnera pas de plus amples informations sur ces annonces. Ainsi, il n'est fait mention nulle part de l'avenir du directeur sportif, Souleymane Cissé.

Thomas Müller prolonge au Bayern jusqu'en 2024 Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Thomas Müller, figure emblématique du Bayern Munich de 32 ans, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, annonce le club, qui vient de remporter son 10e titre de champion d'Allemagne consécutif. Les prolongations des deux autres piliers historiques, le capitaine Manuel Neuer et le buteur Robert Lewandowski, dont les contrats expirent aussi en juin 2023 (comme celui de Serge Gnabry), n'ont toujours pas été annoncées. La presse allemande spécule même sur un possible départ de Lewandowski cet été, ce que le club a jusqu'ici totalement exclu. Müller, originaire de la campagne bavaroise, est arrivé au Bayern à l'âge de dix ans et fait partie de l'effectif professionnel depuis 2008. Il a remporté deux Ligues des champions (2013, 2020), et il est depuis cette année seul détenteur du record de titres de champion d'Allemagne, avec 11 succès à son actif. "Thomas Müller est une icône qui porte l'écusson du club dans son coeur", a commenté le patron du Bayern Oliver Kahn: "c'est quelqu'un qui assume son rôle de leader, et c'est un personnage important dans le vestaire, de par sa personnalité".

Awang célèbre "une seconde chance" après une opération du coeur Azizulhasni Awang (au centre) lors des Jeux asiatiques en 2010. Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Le Malaisien Azizulhasni Awang, vice-champion olympique de keirin à Tokyo 2020, a exprimé sa joie d'avoir une "seconde chance" dans la vie, après une opération à coeur ouvert subie en Australie. "Cette année, Allah m'a donné une seconde chance de pouvoir encore célébrer ce jour glorieux", a déclaré le sportif de 34 ans dans un tweet publié dimanche pendant les festivités de l'Aïd, qui marque la fin du ramadan. Le texte est accompagné d'une photo où l'on peut le voir allongé sur un lit d'hôpital et entouré d'appareils médicaux. Mardi, il a publié une autre vidéo, également à l'hôpital où il a été opéré il y a un mois. Surnommé la "fusée de poche" en référence à sa petite taille, Awang s'était plaint de douleurs thoraciques en février. Dans le journal TheStar, Ahmad Faedzal Ramli, directeur général de l'Institut national des sports, a évoqué un "risque d'arrêt cardiaque très élevé" chez le cycliste dont la maladie est "très rare". Toujours selon la presse nationale, Azizulhasni Awang ne participera pas aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques en 2022, mais a pour objectif de décrocher la première médaille d'or olympique de son pays à Paris 2024. Médaillé d'argent du keirin, épreuve de cyclisme sur piste, à Tokyo, il avait également été médaillé de bronze en 2016 aux Jeux de Rio et champion du monde en 2017 à Hong-Kong.

Le Heat et les Suns trop chauds pour les Sixers et les Mavs Image: KEYSTONE/EPA/RHONA WISE Miami et Phoenix se sont imposés avec autorité dans le 1er match de leur demi-finale respective de Conférence en NBA. Le Heat a dominé Philadelphie 106-92, les Suns s'imposant 121-114 devant Dallas. Sans Joel Embiid, qui soigne une fracture de l'orbite de l'oeil droit et une commotion occasionnées la semaine passée contre Toronto, Philadelphie était forcément démuni. Les Sixers ont fini par craquer en seconde période après avoir bien résisté lors de la première, qu'ils ont même conclue avec un point d'avance (51-50). Tête de série no 1 à l'Est, Miami était trop bien armé, sur toutes les lignes et jusqu'au fond du banc: ses remplaçants ont apporté 42 points (contre 21 côté Philadelphie) dont 25 pour le seul Tyler Herro (9/17 au tir, 7 passes décisives). Bam Adebayo s'est quant à lui régalé dans la raquette (24 points, 12 rebonds). Doncic phénoménal, en vain Meilleure équipe de la Ligue en saison régulière, Phoenix a fait la démonstration de sa supériorité collective face à des Mavericks uniquement éclairés par leur soliste, certes de haut vol, Luka Doncic. Le prodige slovène pourtant été phénoménal lundi (45 points, 12 rebonds, 8 assists. C'est bien simple, dans ce match, Phoenix a mené tout le temps, comptant jusqu'à 21 points d'avance au troisième quart-temps. Les Suns ont pu compter sur DeAndre Ayton (25 points, 8 rebonds), Devin Booker (23 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) et Chris Paul (19 points) pour faire la différence.

Bon départ des Hurricanes face aux Bruins Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Nino Niederreiter et les Hurricanes ont entamé les play-off de NHL de manière idéale, Carolina s'imposant 5-1 face à Boston dans l'acte I de ce 1er tour de la Conférence Est. Auteur du 2-0 à la 19e minute sur un tir puissant et précis du poignet, Nino Niederreiter a été désigné troisième étoile de cette rencontre. La première est revenue au gardien des Canes Antti Raanta, qui a réalisé 35 arrêts. Antti Raanta (32 ans) a vécu lundi la première titularisation de sa carrière dans des play-off. Le Finlandais remplaçait devant le filet des Hurricanes Frederik Andersen, qui avait déjà manqué les six derniers matches de la saison régulière en raison d'une blessure. La soirée fut plus difficile pour Kevin Fiala et le Wild, qui ont été écrasés 4-0 à domicile par St. Louis. Le St-Gallois affichait un bilan de -2 au terme de cette partie, dans laquelle les Blues ont fait la différence grâce à un triplé de David Perron et à 37 parades de leur portier finlandais Ville Husso.

Pas de C1 pour les clubs russes, la Russie remplacée à l'Euro dames Image: KEYSTONE/AP/DMITRI LOVETSKY Les clubs russes ne disputeront pas les compétitions européennes en 2022/23 a annoncé l'UEFA. L'instance européenne a par ailleurs décidé de remplacer la Russie par le Portugal pour l'Euro 2022 dames. "Aucun club russe ne participera à la saison 2022/23 des compétitions interclubs de l'UEFA" dont les tours de qualification démarrent en juillet, à savoir la Ligue des champions, la Ligue Europa ou encore la Ligue Europa Conférence, a écrit l'UEFA. Cette mesure forte vient renforcer la mise à l'écart du football russe, déjà exclu fin février par la FIFA du Mondial 2022 à venir cet automne au Qatar, pour lequel la sélection russe masculine, quart de finaliste du Mondial 2018 organisé en Russie, pouvait encore se qualifier. Les Russes n'avaient donc pas pu participer aux barrages fin mars pour le tournoi qatari (21 novembre-18 décembre). La Fédération russe de football a retiré le 30 mars son recours contre la décision de la FIFA de bannir sa sélection des compétitions internationales, acceptant donc son exclusion du Mondial 2022. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait, quelques jours plus tôt, refusé de suspendre les sanctions de la FIFA, mais cela ne préjugeait pas de la future sentence de la justice sportive sur le fond du litige. Le Zenit privé de Ligue des champions La Fédération russe a en revanche maintenu sa procédure contre l'UEFA, qui a mis ses clubs et sélections au ban des compétitions européennes de cette saison, mais "aucun calendrier procédural n'a été établi pour l'instant", avait averti le TAS début avril. La décision adoptée lundi prive le Zenit St-Pétersbourg, sacré champion de Russie 2022, de son billet direct pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions. L'UEFA a par ailleurs acté le retrait de la Russie des 16 sélections participant à l'Euro féminin, la remplaçant par le Portugal, qui avait été battu par les Russes en barrage d'accès à la compétition. Cela signifie que la Suisse commencera par un match contre le Portugal le 9 juin. En Ligue des nations masculine, la Russie ne participera pas à la phase de poules qui débute en juin et finira automatiquement dernière de son groupe de Ligue B composé de l'Islande, Israël, et de l'Albanie, une place synonyme de rétrogradation en Ligue C. Enfin, la candidature russe à l'organisation de l'Euro de football en 2028 et 2032, a été jugée "irrecevable" par l'UEFA.

Bencic sortie par Jabeur Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Belinda Bencic (WTA 13) a concédé sa première défaite de l'année sur terre battue. Après huit succès de rang, la championne olympique s'est inclinée 6-2 3-6 6-2 contre Ons Jabeur (WTA 10) à Madrid. Le point culminant de ce début de saison réussi sur terre battue avait justement été célébré contre Jabeur. c'était il y a trois semaines en finale à Charleston. La Saint-Galloise avait battu la Tunisienne pour s'assurer son premier titre WTA sur terre battue. A Madrid, où elle avait atteint les quarts l'année dernière, Bencic n'a pas réussi à se hisser parmi les huit meilleures, car elle n'a pas bien entamé le troisième set après une interruption due à la pluie. Elle s'est retrouvée rapidement menée 3-0. Au classement mondial, Bencic va à nouveau perdre quelques points et ne pourra donc plus se rapprocher du top 10. La 13e au classement WTA devra attendre la semaine prochaine lors du tournoi de Rome pour espérer grimper dans la hiérarchie. A Madrid, une deuxième Suissesse sera présente en huitièmes de finale. Jil Teichmann jouera mardi contre la Kazakhe Elena Rybakina.

Dean Kukan et Janis Moser rejoignent l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/AP/ROSS D. FRANKLIN Patrick Fischer a effectué une première mise à jour de sa formation en vue du Championnat du monde. Pour les Beijer Games en Finlande et Suède, le sélectionneur a convoqué Dean Kukan et Janis Moser. Absents des play-off de NHL avec leurs équipes respectives, Columbus pour Kukan et Arizona pour Moser, les deux défenseurs prennent la place de Noah Delémont et, plus surprenant, de Santeri Alatalo. Patrick Fischer a également renvoyé à la maison l'attaquant lausannois Ken Jäger et le gardien bernois Philip Wüthrich. Pas trace donc de Timo Meier, Nico Hischier ni de Jonas Siegenthaler qui ont pourtant annoncé partir au Championnat du monde. Dans le cas de Hischier, ce sont même les New Jersey Devils qui ont mentionné sur Twitter qu'il arriverait en Suède. Il est à noter que le communiqué de la Fédération précise à la fin que les prochaines nominations seront annoncées en temps voulu. La sélection pour les Beijer Games (5-8 mai): Gardiens (2): Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron) Défenseurs (8): Dominik Egli (Davos), Michael Fora (Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (Lausanne), Dean Kukan (Columbus Blue Jackets), Janis Moser (Arizona Coyotes), Simon Le Coultre (Genève-Servette), Romain Loeffel (Lugano). Attaquants (12): Andres Ambühl (Davos), Christoph Bertschy (Lausanne), Enzo Corvi (Davos), Nando Eggenberger (Rapperswil), André Heim (Ambrì-Piotta), Mike Künzle (Bienne), Marco Miranda (Genève-Servette), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Damien Riat (Lausanne), Noah Rod (Genève-Servette), Tristan Scherwey (Berne), Calvin Thürkauf (Lugano)

Ciaccio quitte Ambri pour Ajoie Damiano Ciaccio ira dans le Jura. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le gardien neuchâtelois Damiano Ciaccio quitte Ambri-Piotta pour rejoindre Ajoie. Selon les médias jurassiens, il a signé pour une saison. Ciaccio (33 ans) était arrivé en Léventine en 2020-21 et compte près de 200 matches au plus haut niveau. Ambri-Piotta continuera en revanche à faire confiance au gardien finlandais Janne Juvonen, qui a débarqué en mars en provenance de Jokerit Helsinki et pris une part considérable dans la qualification des Tessinois pour les pré-play-off. Il a signé pour un an, annonce lundi le club. Le champion olympique finlandais Juuso Hietanen quitte de son côté le club léventin pour retourner dans son pays. Ambri-Piotta perd aussi Matt D'Agostini, qui aura disputé six saisons au Tessin. Enfin, les contrats arrivant à échéance de Patrick Incir, Giacomo Dal Pian, Joël Neuenschwander et Cédric Hächler ne sont pas renouvelés.

Changements en vue à la tête du LS (médias) Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Des bouleversements se préparent au Lausanne-Sport, selon des médias romands. Outre la relégation quasi actée en Challenge League, le club serait sur le point de changer de président et d'entraîneur. Actuel responsable financier chez Ineos, le propriétaire du club, le Néerlandais Leen Heemskerk sera le prochain président du LS, annonce lundi 24 Heures, alerté par une "information exclusive" mais non confirmée donnée la veille par Blick.ch. Contacté lundi matin par Keystone-ATS sur les changements annoncés, le vice-président Vincent Steinmann a indiqué que le club ne faisait "aucun commentaire pour l'heure". Trois départs Selon Blick, le pensionnaire de La Tuilière subira des changements radicaux à sa tête. L'article affirme que trois départs vont avoir lieu dans les plus hautes sphères et qu'une communication officielle est attendue prochainement. Le directeur sportif français Souleymane Cissé devrait quitter son poste, tout en gardant "un rôle dans la structure d’Ineos pour la détection de talents". Le Lausanne-Sport devrait aussi changer de président. Le Britannique Bob Ratcliffe, le frère du patron d’Ineos Jim Ratcliffe, est appelé à quitter ses fonctions. Selon 24 Heures, il sera remplacé par Leen Heemskerk au plus tard une fois que la relégation sera entérinée (il faudrait un miracle pour que l'équipe, qui compte 10 points de retard sur l'avant-dernier Lucerne à 4 journées de la fin, puisse se sauver). L'entraîneur français Alain Casanova va aussi s'en aller, relève le quotidien lausannois. Engagé jusqu’au 30 juin prochain, il disposait dans son contrat d’une clause de prolongation automatique en cas de maintien en Super League.

Paterlini quitte les Abeilles pour "un club de National League" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Chaux-de-Fonds enregistre le départ de son entraîneur principal Thierry Paterlini (47 ans). La nouvelle, qui était dans l'air, a été confirmée lundi par le club neuchâtelois de Swiss League. L’ancien international suisse poursuivra sa carrière à la tête d’un club de National League, précise le communiqué, sans autre précision. Selon une information non confirmée de Watson.ch, Paterlini aurait signé à Langnau, pour deux ans. Le technicien avait rejoint le banc des Abeilles lors de la saison 2020/21 et avait été reconduit récemment pour une troisième année à la tête du HCC. Une option lui permettant de rejoindre la National League avait cependant été conclue. "C’est donc avec regret, mais aussi une certaine fierté d’avoir contribué à lancer sa carrière d’entraîneur, que le HCC laisse partir Thierry Paterlini pour qu'il tente l’aventure à l’étage supérieur", indique le communiqué. Le club - éliminé cette année en demi-finale des play-off de Swiss League par Olten - est à la recherche d'un successeur.

Belle 9e place d'Albane Valenzuela à Palos Verdes Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Albane Valenzuela a signé une performance de choix dans le tournoi de Palos Verdes, qui réunissait l'élite mondiale. La professionnelle genevoise de 24 ans a pris le 9e rang de cette épreuve du LPGA Tour, dotée de 1,5 million de dollars. En terminant six coups en dessous du par, Albane Valenzuela n'a concédé que quatre coups à la gagnante, Marina Alex, et deux à la dauphine de l'Américaine, le no 1 mondial Ko Jin-Young. Ce 9e rang lui permet d'encaisser un chèque de 30'000 dollars. La Genevoise progresse ainsi de 47 places dans la hiérarchie du Ladies PGA Tour pour se retrouver 74e. Elle aurait pu faire encore mieux à Palos Verdes si elle n'avait pas manqué son affaire dans le 2e des 4 tours (+3).

Golden State et Milwaukee gagnent à l'extérieur Klay Thompson a inscrit le panier de la victoire pour les Warriors Image: KEYSTONE/AP Golden State et Milwaukee se sont tous deux imposés à l'extérieur dimanche en ouverture des demi-finales de Conférence de NBA. Les Warriors ont gagné d'un souffle à Memphis (117-116), alors que les Bucks ont dominé les Celtics 101-89 à Boston. A l'Ouest, c'est au terme d'une rencontre irrespirable jusqu'à la dernière seconde que les Warriors se sont imposés. Klay Thompson (15 points, à 6/19), quoique longtemps en difficulté, a été clinique pour définitivement faire repasser devant son équipe d'un panier derrière l'arc à 36''6 du buzzer. L'arrière l'a été un peu moins ensuite, en ratant de façon surprenante deux lancers-francs qui auraient pu donner trois points d'avance. Il n'a pas masqué son soulagement en voyant Ja Morant (34 points, 10 assists, 9 rebonds, 3 interceptions) rater son double-pas sur la dernière action. Antetokounmpo décisif Milwaukee est le champion en titre et a fait passer le message dimanche en s'imposant avec autorité à Boston pour récupérer l'avantage du parquet dès l'entame de cette demi-finale de la Conférence Est. Ils ont réussi une démonstration de force, dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (24 points, 13 rebonds, 12 passes). La performance des Bucks est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée en l'absence de Khris Middleton, qui soigne une entorse ligamentaire au genou gauche et ne devrait pas pouvoir faire son retour de sitôt. Mais les forces en présence ne manquent pas, à l'image de Jrue Holiday (25 points, 10 rebonds).