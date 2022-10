Nouveau gardien à Gottéron ++ Halep suspendue pour dopage

Le prêt dure jusqu'au 23 décembre, soit la dernière journée avant la pause. Toutefois, les Zurich Lions peuvent rappeler leur portier plus tôt en cas de blessure de Simon Hrubec ou Ludovic Waeber. Meier rentrerait plus tôt également en cas de retour précoce de Reto Berra.

Bien sûr, le Nidwaldien ne serait pas mécontent de rééditer la victoire obtenue à Sölden l'an dernier. "Sölden est bon pour la confiance, si tu es bon". En même temps, il est aussi conscient que "beaucoup d'autres coureurs veulent et peuvent s'imposer. L'été s'est tiré en longueur, ce qui peut changer des choses. Peut-être que de nouveaux athlètes vont émerger. On verra bien ce que la course de dimanche nous réservera." Mais même s'il ne réalise pas une toute grande performance sur le glacier du Rettenbach, il restera assez de temps à celui qui compte onze victoires en Coupe du monde pour affiner les réglages.

Même la question de savoir si elle visait le grand globe de cristal, qu'elle a remporté en 2016, lui a arraché un sourire. "Lorsque j'ai gagné le classement général, je prenais course après course."

Lara Gut-Behrami avait évoqué jeudi que ses deux médailles d'or ces dernières années - deux aux Mondiaux 2021 et une en février aux JO - l'avaient beaucoup aidée pour trouver une certaine détente. "Cela m'a certainement manqué auparavant. J'essayais juste de faire ce que je pouvais et je ne voulais pas forcer", souligne la Tessinoise, qui se sent plus en forme à 31 ans qu'à 21... "Fit ne signifie pas forcément rapide. Mais c'est clair: je suis en forme et j'essayerai tout pour être rapide."

Après deux saisons à Marseille, où il s'est vraiment révélé, l'ailier a fait les beaux jours du Bayern Munich, où il a évolué de 2007 à 2019 et remporté de nombreux trophées, dont la Ligue des champions en 2013 et neuf fois le championnat d'Allemagne. Après sa longue aventure en Bavière, il a joué en Italie, d'abord à la Fiorentina puis à la Salernitana.

"La douleur à mon genou n'a fait qu'empirer et les médecins sont formels: je n'ai plus le choix, il faut que j'arrête de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel", a expliqué Ribéry, qui évoluait depuis l'été 2021 à la Salernitana, en 1re division italienne.

Roman Josi et Nino Niederreiter ont concédé une quatrième défaite de rang avec Nashville. Les Predators se sont inclinés 5-3 à Columbus après avoir mené 3-1 à la fin du deuxième tiers. A noter enfin la déroute de Los Angeles à Pittsburgh, battu 6-1 avec un Kevin Fiala qui a accusé un bilan de -3, et le succès 3-2 en prolongation de Toronto devant Dallas sans Denis Malgin, prié de suivre le match depuis les tribunes...

Victorieux 4-2 d'Anaheim mardi, New Jersey s'est imposé 4-1 à New York face aux Islanders. Buteur contre les Ducks, Nico Hischier a inscrit le 4-1 dans la cage vide. Crédité d'un bilan de +3, le Valaisan avait auparavant tenu un rôle essentiel avec deux passes décisives pour le 2-0 et le 3-0 inscrits par le Tchèque Ondrej Palat, désigné homme du match.

Cela va beaucoup mieux pour le capitaine Nico Hischier et New Jersey ! Après deux défaites initiales, le Valaisan et les Devils ont parfaitement redressé la barre.

Aston Villa, propriété des milliardaires Nassef Sawiris et Wes Edens, serait prêt à payer l'un des salaires les plus élevés de la Premier League pour recruter le meilleur remplaçant pour Steven Gerrard, si l'on en croit les médias britanniques. Le nom de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Tottenham, Mauricio Pochettino, a été mentionné pour le poste, tout comme celui de l'ancien entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel.

Steven Gerrard avait mené Aston Villa à la 14e place la saison dernière. Il était arrivé des Rangers pour remplacer Dean Smith novembre 2021, avec un contrat de trois ans et demi. Le club avait espoir que l'ancien joueur de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre fasse monter le club dans le haut du classement. Mais à la place, Aston Villa lutte désormais contre la relégation.

Deuxième match programmé jeudi, le "Klassiker" entre Bâle et le FC Zurich s'est conclu sur un score nul et vierge qui n'arrange aucune des deux équipes. L'ambitieux FCB du coach Alex Frei se retrouve ainsi à 13 points du leader YB... Les Rhénans ont d'ailleurs quitté la pelouse sous les huées de leurs supporters.

La délivrance est venue du pied gauche de Patrick Pflücke, lequel s'est montré le plus prompt pour récupérer un ballon relâché par le portier des Sauterelles Justin Hammel (77e). Grasshopper était revenu à hauteur du SFC grâce à un autre doublé, signé par Hayao Kawabe (67e et 72e).

Le club ne remet pas en cause l'augmentation à douze clubs en Super League, ni la séparation en deux groupes (clubs classés 1-6 et 7-12) après une première partie de championnat. Selon le FCZ, les play-off sont sportivement injustes. En fin de saison, le hasard, des blessures, des suspensions, des maladies ou des décisions arbitrales (VAR) peuvent avoir une influence décisive sur l'issue de telles rencontres.

Fury a déjà battu Chisora (33 succès, 12 défaites) à deux reprises, sur décision unanime à Wembley en juillet 2011 et sur jet l'éponge au 10e round trois ans plus tard à l'ExCel de Londres. Ce choix d'un adversaire peu susceptible de le gêner fait suite à l'échec des négociations pour un éventuel combat contre le Britannique Anthony Joshua, ancien champion WBA, IBF et WBO des lourds.

Jorand: "Il s'agit pour l'heure de créer une dynamique de travail"

La 37e Coupe de l'America démarrera dans un peu moins de deux ans, et Alinghi Red Bull Racing est déjà à pied d'oeuvre à Barcelone comme en Suisse.

"Il s'agit pour l'heure de créer une dynamique de travail", lâche Pierre-Yves Jorand, co-directeur et responsable sportif du défi suisse.

"Beaucoup de monde travaille à Barcelone et en Suisse, dans nos différents départements", souligne-t-il. "La +sailing team+ comprend ainsi une quinzaine de marins, qui sont entourés par tout un staff s'occupant de la préparation mentale, physique, physiologique, médicale, mais aussi de la sécurité" énumère-t-il.

Challenge technologique

"Le département design comprend lui des ingénieurs, des designers, des architectes. Il est en charge de l'analyse des performances, de la simulation, de l'analyse des matériaux. Le challenge est très technologique pour cette 37e édition", rappelle Pierre-Yves Jorand dans un entretien accordé à Keystone-ATS.

"Il y a également l'équipe de construction et de maintenance qui s'occupe du bateau dès qu'il rentre au port afin de le préparer au plus vite pour sa sortie du lendemain. En Suisse, on est en train de monter l'équipe qui construira notre futur bateau dans nos ateliers à Lausanne. Il y a encore la partie administrative, le marketing, les finances, les médias...", poursuit-il.

"Tout ce petit monde est basé depuis peu à Barcelone, où on travaille au quotidien. Aujourd'hui, une centaine de personnes travaillent sur ce projet. C'est un chiffre de croisière, qui évolue néanmoins en permanence", précise encore l'ancien skieur de vitesse, qui avait d'ailleurs représenté la Suisse aux JO d'Albertville en 1992 dans la discipline.

Cicatrice béante

On l'a compris, Alinghi et son patron Ernesto Bertarelli veulent mettre tous les atouts de leur côté pour récupérer l'Aiguière d'argent à l'automne 2024 à Barcelone. "La défaite subie en 2010 (à Valence, face au défi américain Oracle, sur le score de 2-0) avait été difficile à encaisser. La cicatrice était béante, il a fallu pas mal d'années pour qu'elle s'estompe", glisse Pierre-Yves Jorand.

"Notre propriétaire attendait surtout que le Protocole (réd: le règlement qui régit la compétition) soit attractif. On compare toujours l'America's Cup à l'Everest de la voile. Pour avoir une chance de le gravir, il faut un bulletin météo irréprochable. Pour nous, ce bulletin est tombé l'an dernier. Quand on l'a lu, on a compris que c'était le bon moment pour revenir", poursuit-il.

"Une fusion magnifique"

En quoi le Protocole est-il particulièrement attractif? "On craignait qu'il y ait trop de temps avant la prochaine Coupe. Mais 2024, c'est dans nos plans. On voulait aussi que les bateaux (réd: des monocoques à foils AC75) puissent perdurer sur la 37e puis sur la 38e édition. Et la règle de nationalité (réd: tous les membres d'équipage doivent posséder la même nationalité) nous parlait", explique Pierre-Yves Jorand.

"Le format de la compétition nous intéressait aussi. L'introduction d'une épreuve pour les femmes et la reconduction d'une America's Cup pour les jeunes a également attiré Red Bull Racing", souligne-t-il. "L'amour du sport, de la voile, de la compétition, de la technologie et de la vitesse nous inspire depuis toujours. L'ADN d'Alinghi est de construire des bateaux rapides, qui volent", ajoute-t-il.

"On a une équipe qui navigue depuis 2010 sur ces multicoques. Elle est très performante, c'est donc d'autant plus le bon moment pour nous relancer dans cette aventure", répète Pierre-Yves Jorand, pour qui la règle de la nationalité n'a pas été difficile à appliquer: "Le foiling, les multicoques et les bateaux rapides font partie de la culture suisse de la voile. On a reçu 30 dossiers de candidats", souffle-t-il, alors que seuls huit marins prendront place à bord.

Le partenariat avec la Red Bull Racing Team est forcément prometteur. "C'est une fusion magnifique. On est en mode start-up, mais à grande échelle, Alinghi a l'expérience du foiling, Red Bull amène sa technologie via la Formule 1. Nous avons beaucoup d'échanges avec l'écurie et ses ingénieurs. Cette fusion nous pousse à amener beaucoup de créativité", assure Pierre-Yves Jorand.

"Stimuler les échanges"

Cette créativité est indispensable pour mener à bien ce projet au long cours. Tout comme les échanges entre les différents départements. "On parle beaucoup du bateau, du barreur, des équipiers. Mais il ne faut surtout pas oublier ceux qui oeuvrent derrière la scène, comme pour une écurie de Formule 1", explique-t-il.

"Pour nous, l'important est de s'être très vite mis au travail avec cette nouvelle équipe. Il s'agit pour l'heure de créer une dynamique de travail", lâche Pierre-Yves Jorand. "Notre but est d'emmagasiner un maximum d'heures de navigation pour connaître au mieux le plan d'eau. Pour construire notre nouveau bateau, nous aurons besoin de bonnes idées. Pour trouver ces idées, il faut un bon feedback, que l'on obtient en naviguant", précise-t-il.

"Il faut stimuler les échanges entre les marins et l'équipe de designers pour avoir tous éléments afin de dessiner, je l'espère, le bateau le plus rapide de cette 37e Cup", clame-t-il. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence en septembre et octobre 2024: "Avoir des ailes qui nous portent encore plus vite et plus loin", rigole Pierre-Yves Jorand.