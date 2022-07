Nouveau record du monde pour Duplantis +++ Basketteurs suisses battus

Une deuxième défaite pour la Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A Nicosie face à Chypre, la Suisse a concédé sa deuxième défaite dans le cadre du premier tour préliminaire de l'Euro 2025. Les joueurs d'Ilias Papatheodorou se sont inclinés 71-63. Battue en Autriche en novembre dernier, la Suisse demeure malgré cet échec dans une très bonne position. Elle sera qualifiée pour la seconde phase si elle s'impose ce dimanche à Dublin face à l'Irlande. Face à une équipe qualifiée d'office en qualité de l'un des quatre pays organisateurs de cet Euro 2025, les Suisses ont lâché prise dans un troisième quarter perdu sur le score improbable de 11-6. Malgré sa supériorité presque écrasante au rebond - 42 contre 28 -, la Suisse a balbutié son basket avec 12 ballons volés par les Chypriotes et 17 turnovers. A 3 points, la réussite ne fut, par ailleurs, pas au rendez-vous avec un 7 sur 29. Joueur le plus utilisé avec une présence de 34'45'' sur le parquet, Jonthan Kazadi (17 points) aurait pu permettre aux siens de revenir en fin de rencontre s'il avait pu réussir l'un des deux tirs primés qu'il a armés dans le money time alors que les score n'était que de 67-61. Le meneur bernois espère retrouver sa main dimanche.

Perche: nouveau record du monde en plein air pour Duplantis Armand Duplantis ne cesse de battre des records Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Armand Duplantis a signé un nouvel exploit. Le Suédois a remporté le concours du saut à la perche du meeting de Stockholm comptant pour la Ligue de diamant en passant une barre à 6m16. Cela constitue un nouveau record du monde en plein air. Duplantis (22 ans) a fait encore mieux en salle, où le vent ne joue pas de rôle, avec 6m20 lors des championnats du monde indoor à Belgrade à fin mars. Le champion évolue vraiment sur une autre planète. Il sera évidemment le grand favori des Mondiaux à Eugene dans deux semaines.

Rafael Nadal: le défi permanent Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Rafael Nadal est toujours en course pour le Grand Chelem. Le Champion d'Australie et de Roland-Garros s'est hissé en seizième de finale de Wimbledon. Il s'est imposé en quatre sets, 6-4 6-4 4-6 6-3, devant le Lithuanien Ricardas Berankis (ATP 197). Déjà accroché mardi par l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 41), Rafael Nadal n'a pas démontré lors de ses deux premiers tours qu'il avait retrouvé le pied jardinier. "Je n'ai plus joué à Wimbledon depuis 2019. On peut comprendre que chaque match représente un véritable défi", précise l'homme aux 22 titres du Grand Chelem. Samedi, Rafael Nadal sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 54). Comme Matteo Berrettini, l'herbe ne fait pas peur au joueur transalpin. Sur cette surface, il fut titré en 2019 à Antalya et finaliste en 2021 à Eastbourne. Mais dans un tableau dans lequel ne figurent déjà plus Berrettini, Félix Auger-Aliassime et Marin Cilic, Rafael Nadal voit sa route dégagée jusqu'à une éventuelle demi-finale contre Stefanos Tsitsipas ou Nick Kyrgios, appelés à s'affronter samedi dans un véritable "blockbuster".

Meilleure performance mondiale de l'année pour les Suissesses Les relayeuses suisses peuvent avoir le sourire Image: KEYSTONE/EPA/Magnus Andersson Le relais 4 x 100 m dames suisse a brillé à Stockholm lors du meeting de la Ligue de diamant. Les quatre Suissesses ont signé la meilleure performance mondiale de l'année en 42''13. Composé de Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora et Ajla Del Ponte, le quatuor helvétique s'est imposé en l'absence des meilleures nations de la spécialité. Les sprinteuses suisses ont échoué à huit centièmes du record de Suisse. Cette performance est de bon augure à deux semaines des Mondiaux à Eugene. Le relais suisse, quatrième des Jeux olympiques l'an passé à Tokyo, visera le podium aux Etats-Unis. Pour y parvenir, il faudra s'approcher des 42 secondes.

Nouvelle large défaite pour les Suissesses avant l'Euro Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse dames a connu une nouvelle défaite lors de son ultime rencontre de préparation pour l'Euro. A Zurich, les filles de Nils Nielsen ont été battues 4-0 par l'Angleterre. Alors certes, l'addition a été quand même moins lourde qu'à Erfurt contre l'Allemagne le 24 juin (7-0), grâce à une meilleure résistance, notamment en première période, et plus de présence dans les duels. Mais au fil du temps, la meilleure équipe a fini par passer l'épaule. Les Anglaises, qui feront partie des favorites dès la semaine prochaine à domicile, ont marqué par Russo (56e), Stanway (74e/penalty), England (76e) et Scott (94e). Pas de danger La Suisse avait auparavant plusieurs fois frisé le code, surtout en début de rencontre. Un comportement défensif exemplaire, mélangé à un manque de justesse à la finition chez les visiteuses, avait toutefois permis aux Helvètes de conserver le 0-0 pendant un peu moins d'une heure. Mais en contrepartie, elles n'ont quasiment pas réussi à créer le danger. Il s'agira désormais de se concentrer sur le premier match de l'Euro, prévu le samedi 9 juillet contre le Portugal dans le groupe C. Cette partie risque d'être cruciale, les deux autres équipes de cette poule - les Pays-Bas et la Suède - semblant supérieures aux Suissesses.

Yann Sommer: l'appel de Lucien Favre Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Yann Sommer rejoindra-t-il Lucien Favre à Nice ? La presse française assure que le club azuréen entend recruter le gardien de l'équipe de Suisse, lequel susciterait également l'intérêt de Rennes. Lucien Favre doit faire face au départ au PSV Eindhoven de l'Argentin Walter Benitez, qu'il avait intronisé comme no 1 à Nice en 2017 lors de son premier passage. Lundi devant la presse, l'entraîneur vaudois avait confirmé que Nice était bien à la recherche d'un gardien. Le pari de confier la place de no 1 au Polonais Marcin Bulka (22 ans), le no 2 de la saison dernière, apparaît. aux yeux des décideurs azuréens, un brin risqué. Agé de 33 ans, Yann Sommer évolue au Borussia Ménchengladbach depuis l'été 2014. Il s'est affirmé très rapidement comme l'un des meilleurs gardiens de la Bundesliga. Et il a conservé un excellent souvenir de sa première saison en Allemagne qu'il avait vécue sous les ordres de Lucien Favre. Yann Sommer est sous contrat avec le Borussia Mönchengéadbach jusqu'au 30 juin 2023. Mais en proie à de réelles difficultés financières, le Borussia ne serait pas contre l'idée de réduire sa masse salariale.

C'est - déjà - fini pour les Suisses Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Quart de finaliste l'an dernier, Viktorija Golubic (WTA 58) n'écrira pas une nouvelle belle page à Wimbledon. La Zurichpise est tombée au deuxième tour. La dernière des huit joueuses et joueurs de Swiss Tennis encore en lice en simple s'est inclinée 6-3 6-4 devant la Championne 2021 de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 14). Même si elle a mené 3-1 au deuxième set, Vitkroja Golubic ne peut pas nourrir de grands regrets. La Tchèque était bien la meilleure joueuse sur le court, la plus entreprenante et, surtout, la plus percutante en coup droit. Après un excellent début de rencontre, Viktorija Golubic a lâché son service pour la première fois au huitième jeu. Dans la seconde manche, elle sauvait tout d'abord cinq balles de break dans le jeu initial avant de ravir le service de son adversaire à 2-1. Malheureusement, elle ne devait pas confirmer ce break pour permettre à Barbora Krejcikova de revenir au score sur un jeu de service perdu "blanc". A 3-2, elle galvaudait trois balles de 4-2 pour laisser passer son ultime chance de reprendre la main sur cette rencontre. Elle s'inclinait sur la quatrième balle de match de la Tchèque après 1h.39'de jeu.

Jordan Siebatcheu quitte YB pour Union Berlin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jordan Siebatcheu (26 ans) quitte les Young Boys pour aller tenter sa chance en Bundesliga. L'international américain a en effet été transféré à Union Berlin, club entraîné par le Suisse Urs Fischer. Siebatcheu a été le meilleur buteur du dernier championnat de Super League avec 22 réussites. Union Berlin va verser entre six et huit millions d'euros (selon les bonus) pour le transfert de l'attaquant. Le joueur américain était arrivé à Berne en été 2020, en prêt de Rennes. Lors de sa première saison, il avait été champion mais il était un peu resté dans l'ombre de Jean-Pierre Nsame. Lors de l'exercice écoulé, moins bon pour YB, il s'est illustré en inscrivant 27 buts en 45 matches, toutes compétitions confondues. Dans la capitale allemande, Siebatcheu remplacera en pointe le Nigérian Taiwo Awoniyi, recruté par Nottingham Forest, promu en Premier League.

Morata quitte la Juve après ses deux années de prêt Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'attaquant international espagnol Alvaro Morata a annoncé jeudi qu'il quittait la Juventus Turin, où il était prêté depuis deux ans par l'Atlético Madrid. Il est encore sous contrat avec le club madrilène jusqu'en 2023. "J'ai toujours défendu ce maillot de toutes mes forces et je serai toujours +juventino+", a écrit l'attaquant de 29 ans dans un message sur Instagram, sans préciser où il évoluera la saison prochaine. La Juventus a confirmé que "l'aventure d'Alvaro Morata se termine" chez les Bianconeri, dont il avait déjà porté les couleurs entre 2014 et 2016 avant ces deux dernières saisons. "Son ultime (but) restera celui, magnifique, marqué à Turin contre la Lazio (2-2) le 16 mai dernier lors de sa dernière apparition avec le maillot bianconero", souligne le club turinois sur son site. Avec la "Vieille dame", Morata a remporté deux titres de champion (2015, 2016) et trois Coupes d'Italie (2015, 2016, 2021). L'ex-attaquant du Real Madrid et de Chelsea était revenu à Turin en septembre 2020 sous forme de prêt. La formule conclue à l'époque avec l'Atlético prévoyait un prêt payant de 10 millions d'euros pour une saison, assorti de deux options: un rachat définitif à hauteur de 45 M EUR à l'issue de cette première saison de prêt ou une prolongation du prêt - exercée par la Juve l'an dernier - avec une nouvelle option d'achat de 35 M EUR. Si la Juventus et Morata (auteur de 32 buts en deux saisons) se seraient bien vu continuer ensemble, le club turinois n'est en revanche pas prêt à verser cette somme convenue il y a deux ans avec le club madrilène, selon la presse italienne. Dybala s'en va aussi Malgré ces nouveaux adieux officialisés jeudi, date marquant la fin de la seconde année de prêt, il n'est toutefois sans doute pas totalement impossible que Morata puisse revenir à Turin, si l'Atlético venait à baisser ses prétentions financières. La Juventus a également officialisé jeudi la fin de l'aventure commune avec le meneur argentin Paulo Dybala, actée déjà depuis quelques mois faute d'avoir trouvé un accord pour prolonger son contrat, et avec l'international italien Federico Bernardeschi, également en fin de contrat.

L'Athletic Bilbao officialise le retour d'Ernesto Valverde Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL L'Athletic Bilbao a officialisé le retour d'Ernesto Valverde comme entraîneur, une annonce attendue après la victoire de Jon Uriarte lors de l'élection à la présidence du club basque vendredi dernier. Valverde, qui a dirigé le plus grand nombre de matches en tant qu'entraîneur de l'Athletic, était le choix privilégié pour diriger le banc des rouge et blanc à la fois pour Uriarte et son challenger Ricardo Barkala. Le troisième candidat dans la course à la présidence, Inaki Arechabaleta, souhaitait lui nommer l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa. Valverde, 58 ans, revient pour la troisième fois sur le banc du club basque après avoir entraîné les "Lions" entre 2003 et 2006, puis entre 2013 et 2017. Lors de ces deux passages, il est parvenu à faire gagner à l'Athletic son premier titre en 31 ans en remportant la Supercoupe d'Espagne en 2015. Valverde retrouve un banc de touche deux ans après avoir quitté le FC Barcelone, qu'il a entraîné entre 2017 et janvier 2020, remportant deux titres de champion, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne avec les Catalans.

Nouvelle perquisition pour l'équipe Bahrain à Copenhague Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe Bahrain a annoncé jeudi avoir fait l'objet d'une nouvelle perquisition, à son hôtel, à la veille du départ du Tour de France à Copenhague et à la demande des enquêteurs français. Aucun objet n'a été saisi lors de cette fouille qui a duré deux heures, a précisé l'équipe dont plusieurs membres ont déjà fait l'objet de perquisitions en début de semaine à leurs domiciles. La formation, dont est membre le Bernois Gino Mäder, pas retenu pour la Grande Boucle, fait l'objet depuis le Tour de France 2021 d'une enquête du parquet de Marseille. L'opération a été menée par la police danoise, jeudi matin à 5h30, selon les précisions de l'équipe. L'Italien Damiano Caruso, deuxième du Giro 2021, le Slovène Matej Mohoric et le Belge Dylan Teuns, déjà vainqueurs d'étapes sur le Tour, sont les coureurs les plus connus du groupe aligné sur le Tour de France aux côtés de l'Australien Jack Haig, troisième de la dernière Vuelta. "Les officiers ont fouillé tous les véhicules de l'équipe, le personnel et les chambres des coureurs", a ajouté Bahrain qui a déclaré ne vouloir faire "aucun autre commentaire sur le sujet": "l'équipe a maintenant hâte de se concentrer sur la plus grande course cycliste au monde, le Tour de France". Cette perquisition intervient trois jours après les fouilles menées dans différents pays aux domiciles de plusieurs membres de l'équipe. Bahrain avait alors déclaré que l'enquête ouverte depuis près d'un an "n'a donné aucun résultat". "A ce jour, l'équipe n'a été informée de l'avancée, des résultats ou n'a reçu de retour sur l'enquête de la part du parquet de Marseille", avait relevé Bahrain en regrettant "l'atteinte à la réputation des personnes et de l'équipe". Suite à la perquisition opérée à Pau pendant la dernière semaine du Tour de France 2021, des fuites avaient révélé en octobre dernier que des traces de tizanidine, un puissant relaxant musculaire utilisé contre la sclérose en plaques (mais non interdit par la réglementation antidopage), avaient été trouvées dans les analyses capillaires de plusieurs coureurs. L'équipe bahreinie avait démenti avoir été informée et le laboratoire n'avait pas confirmé les identités. Dans l'équipe alignée sur le Tour 2022, Mohoric, Teuns et le Britannique Fred Wright sont les seuls coureurs de la formation qui étaient encore en course l'an dernier lors de la perquisition de Pau.

Shaqiri assure pour son retour après une blessure Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Xherdan Shaqiri a fêté une victoire en Major League Soccer avec le Chicago Fire 1-0 contre l'ancien leader Philadelphie Union. L'international suisse, qui avait manqué les deux parties précédentes en raison d'une blessure à la cuisse, a été crédité d'une bonne performance. Le seul but de la rencontre est à mettre à l'actif de l'Argentin Federico Navarro à la 68e minute. Il s'agit pour Chicago de la deuxième victoire au cours des trois derniers matches, après n'avoir pas remporté une série de onze parties, Coupe incluse (trois nuls). Les Fire occupent la 13e et avant-dernière place dans la Conférence Est.

Kevin Fiala en route pour L.A Fiala rejoint les Kings de Los Angeles Image: KEYSTONE/FRE Kevin Fiala quitte Minnesota pour prendre le chemin de Los Angeles, où il se serait engagé pour sept ans et environ huit millions de dollars par saison. Les droits de l'attaquant st-gallois ont été acquis en échange du 19e choix de la prochaine draft et d'un jeune défenseur des Kings. No 11 de la draft 2014, Kevin Fiala a réussi une remarquable saison régulière 2021/22, établissant son record personnel avec 85 points en 82 matches. Mais le vice-champion du monde 2018 s'est fait plus discret en play-off, se contentant de 3 points dans un 1er tour perdu en six matches par Minnesota face aux St. Louis Blues. Certaines rumeurs avaient envoyé Kevin Fiala (25 ans) du côté des New Jersey Devils, où il aurait retrouvé Nico Hischier et Jonas Siegenthaler. Le St-Gallois va donc finalement rester à l'Ouest pour y découvrir un troisième club après Nashville (2014-2019) et Minnesota. Il s'était engagé pour une seule saison l'été dernier avec le Wild, avec un salaire de 5,1 millions.

Isner frustre Murray au 2e tour Isner a sorti Murray en quatre sets mercredi Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Sacré en 2013 et 2016 à Wimbledon, Andy Murray (ATP 52) a subi une défaite frustrante au 2e tour de l'édition 2022. L'Ecossais s'est incliné 6-4 7-6 (7/4) 6-7 (3/7) 6-4 en 3h23' devant le géant John Isner (no 20). Son accession en finale sur le gazon de Stuttgart le 12 juin avait ravivé la flamme de l'espoir, même si une blessure aux abdominaux avait alors tempéré ses ardeurs. Mercredi, Andy Murray a une nouvelle fois fait vibrer ses supporters, mais il n'est pas parvenu à faire véritablement douter John Isner. Le Britannique de 35 ans a essuyé un déluge d'aces (36) face à John Isner (2m08), de deux ans son aîné. Il a bénéficié d'une seule ouverture sur le service de l'Américain, dans le premier set, mais n'est parvenu à concrétiser aucune des deux balles de break dont il a bénéficié dans le quatrième jeu. John Isner s'est en revanche montré d'une efficacité redoutable. Il a converti deux des trois occasions qu'il s'est procurées à la relance, signant le break décisif de la quatrième manche dans le cinquième jeu.