Nouvelle défaite de Dortmund ++ Magnussen en pole

Corée du sud: Son sélectionné mais toujours incertain Son Heung-min est toujours incertain pour la Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Son Heung-min (Tottenham) a bien été sélectionné pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais il n'est pas certain qu'il puisse jouer en raison de sa fracture orbitaire. Capitaine de la sélection sud-coréenne, l'attaquant des Spurs a été opéré la semaine dernière pour "consolider une fracture autour de son oeil gauche" occasionnée par un choc avec le défenseur marseillais Chancel Mbemba en Ligue des champions. "Nous sommes en contact avec lui et le service médical de Tottenham", a déclaré l'entraîneur portugais de la Corée du Sud, Paulo Bento, en annonçant le nom des joueurs sélectionnés. "Nous n'avons pas le jour exact où il pourra s'entraîner avec l'équipe", a-t-il ajouté. "Nous devons attendre, nous devons analyser son état au jour le jour. Nous avons le temps de décider. Le plus important est qu'il récupère aussi bien que possible, il se sent à l'aise et ensuite nous prendrons la décision finale", a ajouté Bento. Celui-ci a nommé un 27e joueur, l'attaquant Oh Hyeon-gyu, qui s'entraînera avec l'équipe au Qatar et pourrait remplacer Son le cas échéant. Le premier match de la Corée du Sud aura lieu le 24 novembre contre l'Uruguay. La Corée du Sud doit également affronter également le Ghana et le Portugal dans le groupe H.

La prochaine édition de la Coupe du monde reportée à 2025 Image: KEYSTONE/AP Pool Getty Images La NHL et l'Association des joueurs (NHLPA) ont annoncé vendredi que la prochaine Coupe du monde ne sera pas disputée en février 2024. Ils espèrent l'organiser en février 2025. "Malheureusement, dans le contexte actuel, il n'est pas possible d'organiser la Coupe du monde à ce moment-là", écrivent la NHL et la NHLPA dans un communiqué conjoint. L'incertitude règne notamment quant à la possibilité pour la Russie d'aligner une équipe, la NHL ayant suspendu toutes ses relations commerciales avec la Russie depuis son invasion de l'Ukraine. La Coupe du monde de 2024 aurait rassemblé au moins huit équipes nationales et peut-être dix, avec des matches prévus en Amérique du Nord et en Europe. L'idée était de disputer toutes les rencontres pendant une fenêtre de 17 jours en février. La quatrième et dernière édition de la Coupe du monde remonte à 2016, et tous les matches s'étaient joués à Toronto.

Meier marque au cours d'un 5e match consécutif Timo Meier est en feu depuis deux semaines Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Timo Meier est intenable depuis deux semaines. Auteur du but de la victoire et d'un assist vendredi, l'attaquant appenzellois a été désigné première étoile d'une partie gagnée 5-4 par San Jose à Dallas en NHL. Meier a inscrit le 3-2 - sa 7e réussite dans ce championnat 2022/23 - après 29'' de jeu dans le deuxième tiers d'un tir précis du poignet, trouvant ainsi le chemin des filets au cours d'un cinquième match consécutif. Il a ensuite signé la passe décisive sur le 5-2, marqué par Tomas Hertl après... 29'' dans le troisième tiers. Timo Meier en est désormais à 14 points en 16 matches dont 10 dans les sept dernières rencontres, au cours desquelles il a réussi à chaque fois au moins un point. Il avait en effet commencé timidement la saison avec seulement 2 points inscrits dans les neuf premiers matches. Grâce à ce succès, leur quatrième de la saison, les Sharks ont mis fin à une série de cinq matches sans victoire. La franchise californienne a pourtant été nettement dominée par les Stars, qui ont cadré 29 tirs contre seulement 18 pour les Sharks (2 pour Timo Meier). L'attaquant soleurois Denis Malgin a par ailleurs inscrit son quatrième point de la saison, le deuxième assist, lors d'un match perdu 4-2 par son équipe de Toronto face aux Pittsburgh Penguins. Cette partie a été marquée par le 450e but en saison régulière de la star russe des Penguins Evgeni Malkin.

Nouvelle défaite du Borussia Dortmund La joie des joueurs de Gladbach, qui ont battu Dortmund 4-2 vendredi Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Borussia Dortmund se retrouvera loin de la tête du classement de Bundesliga à l'heure de la pause due à la Coupe du monde. La troupe d'Edin Terzic a subi vendredi sa sixième défaite de la saison, s'inclinant 4-2 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Le BVB pourrait accuser samedi soir neuf longueurs de retard sur le Bayern Munich, qui affronte Schalke 04 à Gelsenkirchen lors de cette 15e journée. Dortmund n'a par ailleurs plus que trois points d'avance sur son adversaire du jour. Toujours privé de Yann Sommer (convalescent) mais avec Nico Elvedi aligné pendant 90', Gladbach a forcé la décision grâce à des buts de Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini, Marcus Thuram et Kouadio Koné. Gregor Kobel a donc vécu une dernière soirée difficile dans la cage de Dormund avant de rejoindre l'équipe de Suisse.

Magnussen partira en pole de la course sprint Image: KEYSTONE/EPA Kevin Magnussen (Haas) partira samedi en pole position de la course sprint qualificative du Grand Prix du Brésil de Formule 1. Le Danois, qui signe sa première pole en F1, a devancé le double champion du monde Max Verstappen (Red Bull) vendredi lors des qualifications. Magnussen a profité d'une sortie de route de George Russell (Mercedes), qui a entraîné une interruption de Q3, pour s'offrir une pole position inespérée. La pluie s'étant invitée juste après l'incident, les concurrents n'avaient aucune chance de faire mieux que le Danois pendant les huit minutes restantes. Les pilotes de l'écurie Alfa Romeo-Ferrari ont tous deux été éliminés dès la 1re partie des qualifications de cette troisième course sprint de la saison. Zhou Guanyu (17e) et Valtteri Bottas (18e) ont même obtenu leur plus mauvais résultat qualificatif dans ce championnat du monde 2022.

La Suisse battue pour la der' de Nielsen Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse dames n'a pas offert le cadeau d'adieu espéré à son désormais ex-sélectionneur Nils Nielsen. La formation helvétique s'est inclinée 2-1 devant le Danemark vendredi à Schaffhouse en amical pour son dernier match de l'année. Le scenario de cette rencontre, dans laquelle Nils Nielsen a utilisé pas moins de 19 joueuses face à son pays d'origine, s'est pourtant écrit de manière idéale. Geraldine Reuteler a ouvert la marque à la 51e minute, concluant une belle action de Ramona Bachmann et Ana-Maria Crnogorcevic. Mais le Danemark, qui disputera comme la Suisse la phase finale du Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, a quelque peu gâché une soirée marquée également côté suisse par la 100e sélection de Noelle Maritz. Signe Bruun a en effet signé un doublé (65e et 81e) pour offrir la victoire aux Danoises.

Stricker stoppé en demi-finale à Milan Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Dominic Stricker (ATP 111) a été stoppé en demi-finale des Next Gen ATP Finals, le Masters réservé aux moins de 21 ans disputé à Milan. Le gaucher bernois de 20 ans s'est incliné 4-1 4-3 (7/4) 2-4 4-1 en 1h22' devant le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 74) vendredi soir. Impressionnant dans le Round Robin avec trois succès dont deux face à des membres du top 50 (Lorenzo Musetti/ATP 23 et Jack Draper/ATP 41), Dominic Stricker a été nettement dominé par Jiri Lehecka. Il a trouvé les ressources pour empocher le troisième set, mais a concédé un nouveau break dès le deuxième jeu de la quatrième manche. Le champion junior de Roland-Garros 2020 ne pouvait de toute manière pas progresser dans la hiérarchie grâce à ses performances milanaises, aucun point n'étant attribué pour ce tournoi. Mais il a démontré cette semaine qu'il était mûr pour franchir un nouveau palier, lui qui est désormais aux portes du top 100. Dominic Stricker, qui a fait le plein de confiance dans l'optique de la saison 2023, ne quittera qui plus est pas Milan les mains vides. Il empochera un chèque de 166'250 dollars (28'000 dollars par victoire plus 82'250 garantis pour sa participation), le plus gros d'une carrière dans laquelle il avait accumulé jusque-là un peu plus de 320'000 dollars de gains, simple et double confondus.

Feu vert de la FIS pour les courses de Lake Louise Lake Louise accueillera bien la Coupe du monde fin novembre Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Lake Louise accueillera bien les premières épreuves de vitesse de la Coupe du monde masculine cet hiver, du 25 au 27 novembre. La FIS a donné son feu vert après le contrôle officiel de l'enneigement effectué vendredi. Une descente et deux super-G sont prévus sur la neige canadienne. Cette nouvelle intervient 24 heures après que la FIS avait confirmé la tenue des slaloms féminins de Levi les 19 et 20 novembre. Jusqu'à présent, seul le géant messieurs de Sölden a pu se dérouler, les conditions météorologiques ayant entraîné l'annulation du géant dames de Sölden, des deux descentes dames et messieurs à Zermatt/Cervinia et des deux parallèles de Lech/Zuers.

Sainz pénalisé de cinq places au départ dimanche Image: KEYSTONE/AP Carlos Sainz (Ferrari) partira avec cinq places de pénalité dimanche sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil en Formule 1. L'Espagnol est sanctionné en raison d'un changement de moteur. La Scuderia a installé sur la monoplace de Carlos Sainz un sixième moteur à combustion interne, au-delà des trois autorisés par an, lui valant une pénalité sur la grille de départ, a indiqué vendredi la Fédération internationale (FIA) dans un communiqué. L'Espagnol, 6e au championnat avec 212 points, n'est qu'à quatre points de la Mercedes de Lewis Hamilton (216 points) et à 19 longueurs de l'autre Flèche d'argent, celle de George Russell (231). Il peut donc encore espérer décrocher la 4e place au championnat à l'issue du dernier GP à Abou Dhabi la semaine prochaine.

L'Argentine de Messi avec Dybala mais sans Lo Celso Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a annoncé vendredi une liste de 26 joueurs pour le Mondial. Elle inclut l'attaquant de la Juventus Paulo Dybala, qui était incertain après une blessure début octobre, mais pas le milieu de Villarreal Giovanni lo Celso, blessé. Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de l'Albiceleste, Lionel Scaloni a égrené les noms d'une liste sans grande surprise, emmenée par le capitaine et septuple Ballon d'or Lionel Messi. L'attaquant de la Juventus Angel Di Maria sera de la partie, mais pas celui de l'Atlético Madrid Angel Correa (20 sélections). Le jeune défenseur de l'Atlético Madrid Juan Foyth, incertain jusqu'il y a peu, est également dans la liste, dont le seul grand absent - et titulaire habituel - est Lo Celso (41 sélections). Absent depuis plusieurs semaines en raison d'une déchirure musculaire aux ischio-jambiers, ce dernier devra être opéré. Angel Di Maria (34 ans, 123 sélections), dont la blessure début octobre - une lésion mineure à l'ischio-jambier - avait fait passer des frissons dans le dos des supporters argentins, sera par contre bien du voyage. Comme tous les piliers des deux-trois dernières saisons, qui ont porté l'Argentine sur une série de 35 matches sans défaite.

Sion: un match de suspension supplémentaire pour Balotelli Balotelli est suspendu deux matches pour son doigt d'honneur Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Mario Balotelli est finalement suspendu pour deux matches pour son doigt d'honneur adressé aux supporters du FC Bâle dimanche dernier en Super League. L'attaquant du FC Sion a déjà purgé un match. L'Italien est "sanctionné rétroactivement sur la base des images télévisées car les arbitres du match et la VAR n'ont pas vu la scène en direct", souligne la SFL dans son communiqué. Sanctionné de manière provisoire, il a manqué le 8e de finale de Coupe de Suisse remporté mercredi à Wil. Cette suspension peut faire l'objet d'un recours écrit dans un délai de deux jours auprès du président de la commission disciplinaire, précise la SFL. Un tel appel aurait un effet suspensif.

La Serbie emmenée par Vlahovic et Mitrovic au Qatar Image: KEYSTONE/EPA NTB Le sélectionneur de la Serbie Dragan Stojkovic a dévoilé vendredi sa liste de 26 joueurs appelés à défendre les couleurs de leur pays au Mondial 2022, où son équipe affrontera notamment la Suisse. L'ancien meneur de jeu a notamment retenu les attaquants vedettes Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic, ce dernier étant toujours blessé. Dusan Vlahovic, victime d'une pubalgie fin octobre, a été retenu pour un tournoi que la Serbie entamera le 24 novembre contre le Brésil alors que la presse serbe spéculait sur son éventuelle absence. L'attaquant de 22 ans n'a plus joué depuis le déplacement de la Juventus en Ligue des champions contre le Benfica (4-3) fin octobre, mais il pourrait faire son retour dimanche contre la Lazio. Blessé quant à lui à une cheville contre la Suède fin septembre en Ligue des nations, le meilleur buteur de la sélection Aleksandar Mitrovic (28 ans) figure également sur la liste. La Serbie, qui participera pour la troisième fois à une phase finale de Coupe du monde après 2010 et 2018, sera opposée dans le groupe G au Brésil, au Cameroun (28 novembre) et à la Suisse (2 décembre).

Bencic envoie la Suisse en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Toujours en quête d'un premier titre dans la Billie Jean King Cup, la Suisse disputera samedi dès 17h à Glasgow sa deuxième demi-finale consécutive dans cette compétition. Belinda Bencic (WTA 12) a donné un deuxième point décisif à son équipe face au Canada en dominant la gauchère Leylah Fernandez (WTA 40) 6-0 7-5. Belinda Bencic a maîtrisé son sujet face à la finaliste de l'US Open 2021, qui avait pourtant écrasé l'Italienne Martina Trevisan 6-0 6-0 jeudi dans la deuxième journée de ce groupe A. Impériale jusqu'à 6-0 1-0, la championne olympique de Tokyo a su attendre son heure dans une deuxième manche nettement plus disputée. Leylah Fernandez a pu sortir la tête de l'eau en même temps que Belinda Bencic baissait logiquement d'un ton après avoir frisé la perfection pendant 30 minutes. Mais la St-Galloise a serré sa garde dans le "money time". Elle n'est certes pas parvenue à conclure à 5-4 sur son service, mais n'a pas manqué sa deuxième occasion à 6-5. USA ou Tchéquie en demie "Nous n'étions pas favorites dans cette partie. Mais Viki (Viktoria Golubic) a fait un super job" en battant Bianca Andreescu 2-6 6-3 6-4 dans le premier match. "C'est toujours plus simple à négocier lorsque l'on mène 1-0 que quand est obligé de gagner", a expliqué une Belinda Bencic satisfaite de son niveau de jeu. "Nous étions prêtes pour une longue bataille, mais je suis heureuse que nous nous soyons imposées en deux matches", a poursuivi la St-Galloise, dont l'équipe affrontera les Etats-Unis ou la République tchèque en demi-finale. La Suisse visera une deuxième finale d'affilée après celle perdue à Prague face à la Russie.

Une Espagne jeune, avec Ansu Fati Image: KEYSTONE/EPA EFE Ansu Fati ira au Qatar, pas Sergio Ramos. Luis Enrique a annoncé une liste de 26 joueurs pour le Mondial qui comprend notamment le jeune prodige du FC Barcelone, mais pas le taulier défensif du PSG. Luis Enrique a constitué une liste jeune, mais sans surprise majeure, qui comprend l'expérimenté Sergio Busquets, mais surtout une multitude de pépites, dont Hugo Guillamon (Valence), Yeremi Pino (Villarreal), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pedri et Gavi (FC Barcelone), mais pas les anciens cadres Ramos et Gerard Piqué. Avec plus de la moitié de la liste qui a moins de 25 ans, l'Espagne avance une des sélections les plus jeunes au Qatar, et rêve de retrouver le toit du monde, douze ans après son sacre en 2010 en Afrique du Sud. Les grands absents de la liste se nomment Inigo Martinez (Athletic Bilbao) et Marcos Alonso (FC Barcelone) en défense, ainsi que Thiago Alcantara (Liverpool), blessé aux ischio-jambiers en début de saison, au milieu du terrain. L'avant-centre du Betis Séville Borja Iglesias, qui a été convoqué pour la première fois lors de la fenêtre de fin septembre, ne fait pas partie de la liste. "On a réfléchi à la liste jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à hier soir, on avait encore un doute en attaque, mais on a fini par le lever dans la nuit", a affirmé Luis Enrique en conférence de presse, vendredi midi. Au sujet des surprises Yeremi Pino et Ansu Fati, le sélectionneur s'est justifié: "Yeremi Pino grandit en tant que joueur, il réunit toutes les caractéristiques que l'on demande à un ailier. Ansu est dans un processus pour retrouver le joueur qu'il était avant sa blessure. On verra s'il est au niveau ou s'il va récupérer son niveau d'avant. Il a été l'un de nos doutes jusqu'à la dernière minute. Qu'est-ce qu'y a joué? L'illusion que j'ai de revoir la meilleure version d'Ansu. En est-il proche? Oui, non... on verra. Mais pour lui, revenir ici peut représenter un bon stimulus", a-t-il expliqué. Le "Lucho" Enrique a affirmé qu'il ne va pas "tout changer avant le Mondial". "C'est la sélection de Luis Enrique. On ne va pas mourir de peur. Il n'y a aucun doute sur ce que vous allez voir. Ce sont nos qualités", a harangué le sélectionneur, en référence à un style de jeu fait de passes courtes, de possession et de pression haute. Gavi, le prodige du Barça qui vient de fêter ses 18 ans le 5 août, deviendra le plus jeune Espagnol à aller à une Coupe du monde, battant ainsi le record de Cesc Fabregas en 2006 (19 ans et un mois). La liste de l'Espagne pour le Mondial : Gardiens: Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), Robert Sánchez (Brighton/ENG), David Raya (Brentford/ENG). Défenseurs: Dani Carvajal (Real Madrid/ESP), César Azpilicueta (Chelsea/ENG), Eric García (FC Barcelone/ESP), Hugo Guillamon (Valence CF/ESP), Pau Torres (Villarreal/ESP), Aymeric Laporte (Manchester City/ENG), Jordi Alba (FC Barcelone/ESP), José Gaya (Valence CF/ESP). Milieux de terrains: Sergio Busquets (FC Barcelone/ESP), Rodri (Manchester City/ENG), Pablo Martín Paéz Gaviria 'Gavi' (FC Barcelone/ESP), Carlos Soler (Paris Saint-Germain/FRA), Marcos Llorente (Atlético Madrid/ESP), Pedro González López 'Pedri' (FC Barcelone/ESP), Koke (Atlético Madrid/ESP). Attaquants: Ferran Torres (FC Barcelone/ESP), Nico Williams (Athletic Bilbao/ESP), Yeremi Pino (Villarreal/ESP), Álvaro Morata (Atlético Madrid/ESP), Marco Asensio (Real Madrid/ESP), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain/FRA), Dani Olmo (RB Leipzig/GER), Ansu Fati (FC Barcelone/ESP).