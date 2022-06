Nouvelle vente de billets pour le Mondial +++ Serena battue

Négatif au covid, Bissegger peut faire le Tour Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Il a longtemps tremblé, mais c'est désormais officiel. Stefan Bissegger participera au Tour de France avec son équipe EF Education, comme l'année dernière. Le Thurgovien de 23 ans a fourni juste à temps un test covid négatif, après avoir dû quitter le Tour de Suisse au terme de la 5e étape en raison d'une infection. Il avait également dû renoncer la semaine dernière à participer aux championnats de Suisse à Steinmaur. Bissegger est le troisième Suisse, après Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), à recevoir une convocation pour le 109e Tour de France. Le Tour débutera vendredi à Copenhague par un contre-la-montre individuel de 13,2 km, dans lequel Bissegger et Küng ont de bonnes chances de bien figurer. La Grande Boucle se terminera le 24 juillet à Paris.

Nouvelle phase de vente de billets à partir du 5 juillet Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La FIFA a annoncé l'ouverture d'une nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). Ce sera pour le 5 juillet prochain. Cette vente, qui débutera à 11h00 sur le site de la FIFA et se terminera le 16 août à la même heure, s'organisera désormais sur le principe du premier arrivé, premier servi, et non plus sur un modèle de tirage au sort, jusque-là utilisé pour les deux premières phases. "En cas de forte demande, un système de liste d'attente sera mis en place", précise l'instance du football mondial dans un communiqué. Les billets seront proposés dans quatre catégories de prix, la quatrième étant réservée aux "résidents qatariens", et chaque acheteur pourra se procurer six billets au maximum par rencontre, 60 sur la totalité de la compétition. La FIFA a précisé qu'1,8 million de billets avaient été déjà vendus. Une semaine plus tôt, le secrétaire général du comité d'organisation du Mondial, Hassan Al-Thawadi, avait lui évoqué le chiffre d'1,2 million de billets vendus, et une demande "record" de 40 millions. Au total, 3 millions de billets sont disponibles pour l'événement (2 millions à la vente et un million réservé à la FIFA et à ses partenaires).

Williams ne s'est "pas entraînée pour des matches de 3 heures" Image: KEYSTONE/AP/John Walton Serena Williams regrette de ne pas s'être "entraînée pour des matches de 3 heures". Battue 7-5 1-6 7-6 (10/7) en 3h11' par la Française Harmony Tan mardi soir au 1er tour à Wimbledon après avoir passé un an loin du circuit, l'Américaine de 40 ans se dit aussi motivée à l'idée de disputer l'US Open. - Qu'est-ce qui vous a semblé le plus dur pour votre retour après un an d'absence du circuit ? "Physiquement, je ne m'en suis pas mal sortie. C'est vrai que les deux derniers points, j'ai souffert (sourires). Je me déplace bien, je renvoie beaucoup de balles qu'il faut aller chercher. Mais je ne me suis pas entraînée pour des matches de trois heures... c'est, je pense, là que j'ai fait une erreur. Sur les points-clés du match, il faut toujours être prête mentalement à les gagner. Je l'ai pas mal fait sur peut-être un ou deux de ces points, mais ce n'était clairement pas suffisant." - Pensez-vous que ces carences proviennent de votre longue absence ? "Absolument ! En jouant une semaine sur deux, sur trois ou même sur quatre, on gagne toujours un peu d'efficacité. Cela étant dit, je pense avoir pas mal joué certains des points importants. Pas tous, mais certains oui. Il y en a où j'aurais certainement pu mieux faire. Il faut se dire que si j'avais joué des matches, je n'aurais pas manqué certains de ces points ni perdu le match." - Pouvez-vous vous satisfaire de ce match comme dernier souvenir de Wimbledon ? "Evidemment que non ! Certainement pas ! Mais aujourd'hui, j'ai tout donné. Peut être que si j'avais joué demain j'en aurais donné plus, peut-être que la semaine dernière j'en aurais donné plus... Mais aujourd'hui je ne pouvais pas donner plus. Il vient un moment où il faut savoir s'en satisfaire. Et c'est tout ce que je peux faire. Je ne pouvais pas faire plus aujourd'hui." - Serez-vous de la partie à l'US Open (dès le 29 août)? "L'US Open, c'est là que j'ai gagné mon premier titre du Grand Chelem (en 1999), c'est super spécial. Je suis sans aucun doute très motivée pour m'améliorer et jouer à la maison."

Serena Williams battue pour son retour en simple sur le circuit Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Après un an sans jouer en simple, Serena Williams a manqué son retour sur le circuit. A 40 ans, l'Américaine a été battue par la Française Harmony Tan 7-5 1-6 7-6 (10/7) au 1er tour de Wimbledon. Septuple championne du Majeur sur gazon et ex-no 1 mondiale incontestée, Serena Williams, redescendue au 1204e rang mondial, avait reçu une invitation pour pouvoir entrer dans le tableau principal. Tan a eu une première balle de match à 6-5 dans le troisième set sur le service de l'Américaine. Puis dans le tie-break décisif, la Française s'est retrouvée menée 4-0 avant de renverser la situation. Menée 6-5, elle a finalement inscrit cinq des six derniers points pour s'imposer 10-7.

Ritschard résiste bien à Tsitsipas mais s'incline Alexander Ritschard s'est bien battu contre Tsitsipas Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Alexander Ritschard (ATP 188) a déjà fini son tournoi de Wimbledon. Issu des qualifications, le Zurichois n'a pas passé le 1er tour en perdant 7-6 (7/1) 6-3 5-7 6-4 face à Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Comme ses compatriotes Hüsler, Laaksonen, Teichmann et Bencic, Ritschard n'a donc pas pu rejoindre Viktorija Golubic au 2e tour. Mais la tâche du Zurichois pour son premier match sur le circuit ATP était ardue puisqu'il devait écarter un joueur en pleine confiance sur gazon. Le Grec a en effet cueilli samedi dernier à Majorque le premier titre de sa carrière sur cette surface si particulière en battant en finale Roberto Bautista Agut, tombeur du Genevois Antoine Bellier en demi-finale. Ritschard a joué crânement sa chance en début de match, profitant des erreurs du finaliste de Roland-Garros 2021 pour mener 4-1. Mais sans doute rattrapé par le stress et par un Tsitsipas plus à son affaire, le Zurichois a finalement cédé facilement au tie-break. Jamais mieux classé à l'ATP que cette semaine, Ritschard s'est battu jusqu'au bout, enlevant même le troisième set sur une belle attaque en coup droit, mais la marche était trop haute pour lui au final. Sur son dernier jeu de service, le Zurichois a commis deux doubles fautes avant de placer un dernier coup droit dans le couloir. Le Grec de 23 ans, qui n'a passé qu'une seule fois le 1er tour à Wimbledon en quatre apparitions dans le tableau principal, a finalement obtenu son ticket pour le tour suivant en quatre manches. Il essaiera maintenant de faire aussi bien qu'en 2018 lorsqu'il avait atteint les 8es de finale.

Retour gagnant pour Nadal sur le gazon de Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Rafael Nadal (no 2) a signé un retour gagnant à Wimbledon, où il n'était plus apparu depuis 2019. L'homme aux 22 titres majeurs a toutefois dû batailler pendant 3h33' sur le Centre Court pour vaincre la résistance de l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 41) mardi au 1er tour. Sacré à deux reprises à Church Road (2008, 2010), Rafael Nadal s'est imposé 6-4 6-3 3-6 6-4. Cette victoire, sa 306e dans un "Major", lui permet de rejoindre Martina Navratilova au 4e rang du classement des joueurs et joueuses ayant gagné le plus de matches dans les quatre Majeurs. Et de continuer à rêver d'un Grand Chelem calendaire. "Je ne joue pas souvent sur cette surface. Pour des raisons diverses, je n'y avais pas évolué depuis trois ans", a-t-il rappelé. "Chaque jour constitue donc un test pour moi sur gazon, et ce 1er tour était un test important. Mais compte tenu des circonstances, l'essentiel était de gagner", a poursuivi Rafael Nadal. La révolte de Cerundolo Le Majorquin de 36 ans, qui n'avait pas joué de match officiel sur herbe depuis sa défaite face à Roger Federer en demi-finale de Wimbledon 2019, semblait pourtant se diriger vers un succès plutôt aisé à 6-4 6-3 2-1 service à suivre. Mais il peut finalement s'estimer heureux de s'en être sorti en quatre manches. Francisco Cerundolo a en effet su élever son niveau de jeu pour prendre l'ascendant, en se montrant bien plus agressif que son adversaire à l'échange. L'exploit semblait même à portée de l'Argentin lorsqu'il s'est procuré quatre balles de double break à 3-1 dans la quatrième manche. Mais Rafael Nadal a su serrer sa garde dans le "money time", Francisco Cerundolo se montrant quant à lui plus tendu dans le même temps. L'Espagnol a remporté les quatre derniers jeux de cette partie, s'adjugeant 16 des 19 derniers points pour s'éviter toute mauvaise surprise.

Julien Sprunger une saison de plus avec Gottéron Julien Sprunger va prolonger le plaisir avec Gott Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Julien Sprunger a prolongé d'un an son contrat avec Fribourg. L'attaquant de 36 ans, dans son club d'origine en National League depuis la saison 2002/03, est lié avec les Dragons jusqu'en 2024. Il restait en effet un an de contrat au capitaine des Dragons, mais le no 86 a déclaré avoir toujours faim de glace. Avec ses 307 buts, il est le 6e meilleur buteur de l'histoire du championnat de Suisse. Il aura donc normalement 104 rencontres de saison régulière pour essayer d'aller chercher Richmond Gosselin (323), Jörg Eberle (337) voire Roman Wäger (340). La saison dernière, Sprunger a inscrit 37 points (18 buts) en 41 matches de saison régulière. Il a ajouté 3 buts et 1 assist en 8 matches de play-off.

Teichmann battue 6-2 6-3 par Tomljanovic Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jil Teichmann (no 18) devra encore patienter avant de remporter un premier match sur gazon. La Seelandaise s'est inclinée 6-2 6-3 devant l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 44) au 1er tour à Wimbledon. Battue pour la cinquième fois en cinq matches disputés sur herbe dans un tableau final depuis ses débuts sur le circuit principal, Jil Teichmann n'avait il est vrai pas été gâtée par le tirage au sort. Ajla Tomljanovic avait en effet atteint les quarts de finale l'an dernier à Wimbledon. Jil Teichmann fut bien trop vulnérable sur son engagement mardi. La gauchère de 24 ans a dû faire face à pas moins de 17 balles de break, perdant quatre fois son engagement. Elle s'est quant à elle emparée une seule fois du service adverse, pour revenir à 3-2 dans la deuxième manche, mais a concédé le break dans la foulée.

Hüsler dominé par un "lucky loser" Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Marc-Andrea Hüsler (ATP 105) a connu la défaite pour le premier match de sa carrière dans un tableau final de Grand Chelem. Issu des qualifications, le Zurichois a été battu 6-3 7-6 (7/0) 6-7 (5/7) 2-6 6-4 par le Français Hugo Grenier (ATP 141) après 3h37' de jeu au 1er tour à Wimbledon. L'échec de Marc-Andrea Hüsler, lequel avait gagné sept de ses neuf derniers matches joués sur herbe, constitue une déception. Le gaucher de 26 ans a subi la loi d'un joueur qui avait connu la défaite au 3e tour des qualifications avant d'être repêché comme "lucky loser". Le Zurichois a pourtant trouvé les ressources pour recoller à deux manches partout, après avoir livré un tie-break catastrophique au deuxième set. Et il s'est procuré la première balle de break enregistrée dans le cinquième set, à 3-3. Mais il a craqué au moment de servir une première fois pour rester dans le match à 4-5.

Bencic échoue d'entrée face à Qiang Wang Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Déception pour Belinda Bencic (no 14), qui a connu l'élimination dès le 1er tour à Wimbledon. La St-Galloise s'est inclinée 6-4 5-7 6-2 face à la Chinoise Qiang Wang (WTA 140) dans une partie qui avait été interrompue lundi soir à l'issue du deuxième set. La championne olympique de simple n'a pas pu signer un deuxième "comeback" dans ce match, elle qui s'était retrouvée menée 5-1 dans la deuxième manche lundi avant d'empocher six jeux d'affilée. Qiang Wang n'a cette fois-ci pas tremblé au moment de conclure, convertissant sa deuxième balle de match après 2h11' de jeu. L'échec de Belinda Bencic ne constitue toutefois qu'une demi-surprise, même si le gazon est sa surface favorite. La St-Galloise a en effet abordé ce tournoi londonien diminuée par la blessure à la cheville gauche dont elle avait été victime en finale sur le gazon de Berlin neuf jours plus tôt.

Aucune chance pour Laaksonen face à Peniston Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Henri Laaksonen (ATP 96) n'a pas fait honneur à son nouveau statut de no 1 helvétique à Wimbledon. Le Schaffhousois a été battu dès le 1er tour, dominé 6-4 6-3 6-2 par le gaucher Britannique Ryan Peniston (ATP 135) après 1h58' de jeu. La défaite de Henri Laaksonen, dont le dernier succès sur gazon remonte au 1er tour des qualifications de Wimbledon 2018, était attendue. Ryan Peniston s'est en effet révélé cet été en atteignant les quarts de finale au Queen's puis à Eastbourne, sur herbe. Henri Laaksonen a connu un bref sursaut d'orgueil dans le troisième set, signant son unique break de la journée pour revenir à 3-2. Mais il a perdu les trois derniers jeux du match, concédant ses deux derniers jeux de service.

Golubic domine Petkovic en deux sets Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Quart de finaliste l'an dernier à Church Road, Viktorija Golubic (WTA 58) s'est qualifié sans difficulté pour le 2e tour à Wimbledon. La Zurichoise a dominé Andrea Petkovic (WTA 57) 6-4 6-3. Viktorija Golubic a mis 1h16' pour décrocher mardi son troisième succès en trois duels livrés face à l'Allemande. Elle affrontera au 2e tour la championne de Roland-Garros 2021 Barbora Krejcikova (no 13) ou la Belge Maryna Zanevska (WTA 68) La Zurichoise n'a eu besoin que d'un break - signé dans le cinquième jeu - pour faire la différence dans le set initial. Elle a dominé plus nettement les débats dans la seconde manche, s'emparant à trois reprises de la mise en jeu adverse. Elle n'a quant à elle concédé qu'une seule fois son engagement, alors qu'elle menait 6-4 1-0. Quoi qu'il advienne dans cette quinzaine, Viktorija Golubic va perdre environ 40 places dans la hiérarchie. Elle ne peut en effet pas défendre les 430 points glanés l'an dernier en raison de la décision prise par la WTA (et l'ATP) de ne pas attribuer de points en réponse à l'exclusion des Russes et des Bélarusses.

L'Autrichien Heinz Lindner rejoint le FC Sion Le gardien Heinz Lindner lors d'un match contre le FC Sion en avril dernier. , Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le gardien autrichien Heinz Lindner (31 ans) poursuivra sa carrière à Tourbillon. L'ancien portier du FC Bâle a signé un contrat de trois ans avec le FC Sion. Lindner sort d'une belle saison avec les Rhénans avec lesquels il a passé deux saisons. Auparavant, il avait disputé deux championnats sous les couleurs de Grasshopper (2017-2019). Formé à Linz, il a ensuite porté les couleurs de l'Austria Vienne. Il a tâté de la Bundesliga avec l'Eintracht Francfort pendant deux saisons. Heinz Lindner possède une expérience riche de plus de 200 matches avec l'Austria Vienne et plus de 130 matches en première division helvétique. Il a également participé à plusieurs parcours européens et est devenu le titulaire de sa sélection après avoir notamment participé à l'Euro 2016. "Les discussions avec Heinz Lindner se sont accélérées ces dernières semaines. Aujourd'hui, nous sommes heureux que celles-ci aient abouti. Nous accueillons en Valais un gardien confirmé et en pleine confiance après une saison exceptionnelle", s'est réjoui le directeur sportif Bathélémy Constantin. A Sion, il partagera la place devant le filet avec Kevin Fickentscher. En revanche, le portier Timothy Fayulu a préféré tenter sa chance dans les buts du néo-promu Winterthour.

Positif au Covid, Berrettini se retire Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Finaliste malheureux l'an dernier, Matteo Berrettini (ATP 11) se retire de Wimbledon. L'Italien a annoncé mardi avoir été testé positif au Covid-19. "C'est avec le coeur brisé que j'annonce devoir me retirer de Wimbledon en raison d'un test positif au covid-19", a écrit Matteo Berrettini, qui venait de remporter deux tournois coup sur coup sur gazon (Stuttgart et Queen's), sur Instagram. L'Italien, qui est remplacé dans le tableau final par le Suédois Elias Ymer, faisait partie des favorites sur l'herbe londonienne. Il est le deuxième joueur contraint de renoncer à la suite d'un test positif au Covid-19, après Marin Cilic.