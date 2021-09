Nul entre Lucerne et GC +++ Absence prolongée pour Nadal

Super League: Lucerne et les Grasshoppers font 1-1 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne attend toujours son premier succès cette saison en Super League. Lors de la 6e journée, les vainqueurs de la Coupe ont été accrochés 1-1 à domicile par les Grasshoppers. Sous la direction d'Esther Staubli, première femme depuis douze ans à diriger un match dans l'élite du football suisse, chaque équipe a eu sa mi-temps. Lucerne a dominé avant la pause, ouvrant le score sur une frappe somptueuse de Sidler dès la 3e. Les hommes de Fabio Celestini auraient dû enfoncer le clou peu après, mais Sorgic ratait une montagne (7e). Un tir d'Ugrinic s'écrasait encore sur le poteau zurichois (29e). Bonne réaction de GC GC a bien réagi en deuxième mi-temps. Herc a égalisé à la 51e, signant le premier but dans le jeu du promu cette saison. Jusqu'ici, les Sauterelles n'avaient marqué que sur balle arrêtée. Ensuite, les visiteurs ont été plus près de la victoire. Lucerne peut remercier ses Allemands Badstuber (85e) et Müller (87e), qui ont sauvé la baraque dans les dernières minutes.

Premier League: retour triomphal pour Cristiano Ronaldo Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Cristiano Ronaldo a parfaitement réussi son retour en Premier League. Le Portugais a signé un doublé lors du net succès 4-1 de Manchester United contre Newcastle. CR7 a fait rugir Old Trafford de bonheur en marquant les deux premiers buts (45e/62e) des Red Devils, profitant d'erreurs du gardien Woodman. Les Magpies, sans Fabian Schär remplaçant, ont égalisé par Manquillo (56e). Les Mancuniens ont fait la différence en fin de rencontre avec Bruno Fernandes (80e) et Lingard (92e). Manchester City a aussi gagné. Les champions en titre se sont imposés 1-0 à Leicester grâce à une réussite de Bernardo Silva (62e). A noter aussi le succès d'Arsenal (sans Granit Xhaka) 1-0 contre Norwich dans le duel entre les deux clubs qui n'avaient pas encore de point. Les Gunners ont arraché la victoire sur un but de raccroc d'Aubameyang (66e).

Bundesliga: Wolfsburg fait le plein Image: KEYSTONE/AP/Michael Sohn Wolfsburg est seul en tête de la Bundesliga après quatre matches et autant de victoires. Lors de la 4e journée, les Loups se sont imposés 2-0 sur la pelouse du promu Greuther Fürth. Deux Suisses ont participé à ce succès en entrant en cours de seconde période, soit Kevin Mbabu et Renato Steffen. En face, Cédric Itten a disputé toute la rencontre pour Fürth. Gerardo Seoane a subi sa première défaite sur le banc du Bayer Leverkusen au terme d'une rencontre spectaculaire. Le Bayer a mené trois fois (1-0, 2-1, 3-2) avant de finalement s'incliner 4-3 à domicile contre Borussia Dortmund, avec Gregor Kobel et Manuel Akanji. Le Norvégien Erling Braut Haaland a marqué deux fois pour le BVB. Première pour Zeqiri Andi Zeqiri a effectué ses débuts en Bundesliga avec Augsburg. Le Suisse a relayé son compatriote Ruben Vargas après une heure de jeu lors du 0-0 obtenu par son équipe sur le terrain d'Union Berlin. Le club dirigé par Urs Fischer n'a pas été verni en tirant trois fois sur les montants bavarois.

GP d'Italie: la bonne affaire pour Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté le sprint qualificatif du GP d'Italie à Monza. Le Finlandais a devancé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes). Verstappen a réussi une excellente opération en marquant deux points, alors que Lewis Hamilton (Mercedes) est resté bredouille en finissant seulement cinquième. Le Néerlandais possède désormais cinq longueurs d'avance sur le septuple champion du monde anglais. Hamilton manque son départ Deuxième sur la grille derrière son coéquipier Bottas, Hamilton a en effet manqué son départ et perdu trois positions. Il s'est retrouvé bloqué derrière Lando Norris (McLaren-Mercedes) qu'il n'a jamais réussi à dépasser. Pour la course dominicale, dont le départ sera donné à 15h00, Bottas sera toutefois relégué en fond de grille en raison du changement de plusieurs éléments de son moteur. Verstappen héritera donc de la première place, avec Ricciardo à ses côtés. Gasly sorti dès le 1er tour Norris et Hamilton seront en deuxième ligne. La bataille s'annonce intense, d'autant plus que le choix des pneus sera libre. Surprenant vainqueur à Monza en 2020, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) a été victime d'une sortie de route dès le 1er tour. Il devra aussi partir en queue de peloton.

Lüthi 16e, la pole pour Lowes Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Thomas Lüthi (Kalex) s'élancera de la 16e place sur la grille lors du Grand Prix d'Aragon. Le Bernois a perdu 1''101 par rapport au poleman britannique Sam Lowes. Lüthi n'a fait mieux en qualifications que trois fois cette saison. Il y a quinze jours à Silverstone, le pilote de 34 ans était parti de la 17e place sur la grille et avait terminé 11e. Lors des deux derniers Grands Prix, l'Emmentalois a obtenu ses meilleurs résultats de la saison avec ses 9e et 11e places. En MotoGP, c'est l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) qui a décroché la pole en devançant son équipier australien Jack Miller et le leader du championnat Fabio Quartararo (Yamaha). "Pecco" Bagnaia a amélioré au passage le record de la piste en 1'46''322, le précédent étant détenu depuis 2015 par l'Espagnol Marc Marquez (Honda) en 1'46''635. Ce dernier a réalisé le 4e temps. Quant au futur retraité Valentino Rossi, il n'a pu faire mieux que 21e et avant-dernier. Dans la catégorie Moto3, c'est le Sud-Africain Darryn Binder (Honda) qui a réussi le meilleur temps.

Premier League: premier revers pour Tottenham Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Tottenham, qui avait gagné ses trois premiers matches de Premier League, a été battu 3-0 par Crystal Palace en ouverture de la 4e journée. Les Eagles ont marqué par Zaha et Edouard (2). Devant son public de Selhurst Park, Crystal Palace a fêté son premier succès sous la houlette de Patrick Vieira. Tottenham a joué à dix après l'expulsion de Tanganga (55e). Zaha a ouvert le score sur penalty (76e) avant d'offrir le deuxième but à Edouard, buteur sur son premier ballon pour ses débuts en Premier League. Le Français, arrivé du Celtic, était sur la pelouse depuis moins d'une minute. Il a encore ajouté le 3-0 dans les arrêts de jeu.

Rafael Nadal encore éloigné des courts plusieurs semaines Rafael Nadal a beaucoup souffert en 2021 Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Rafael Nadal a subi des soins à son pied gauche à Barcelone. Il devra rester au repos complet pendant quelques jours et éloigné des courts pendant encore quelques semaines, a-t-il dit sur Instagram. "J'étais à Barcelone avec mon équipe et une équipe médicale pour recevoir un traitement au pied, qui me maintiendra au repos pendant quelques jours et éloigné des courts pendant plusieurs semaines", a écrit Nadal, en-dessous d'une photo de lui, béquilles à la main et le pied gauche enserré dans un bandage ou un plâtre. Fin de saison "De retour à la maison et en voie de récupération", a ajouté l'Espagnol dans son message, sans prononcer le mot "opération" ni préciser de quel type de soins il s'agit. Le 20 août, le Majorquin, alors no 4 mondial, avait annoncé qu'il mettait un terme à sa saison en raison d'une douleur au pied gauche qui l'a quasiment privé de compétition depuis son élimination en demi-finale à Roland-Garros en juin. Selon la presse espagnole, Nadal souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied.

Par superstition, le père de Fernandez n'assistera pas à la finale Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Jorge Fernandez n'assistera pas à la finale de l'US Open qui opposera sa fille Leylah, dont il est aussi l'entraîneur, à Emma Raducanu samedi à New York. Superstitieux, il craint de perturber des habitudes qui ont bien fonctionné jusque-là. "Non, je ne serai pas à là. Je suis extrêmement superstitieux. Ma fille l'est aussi", a expliqué lors d'une conférence téléphonique cet ancien joueur de foot professionnel équatorien, qui a pris en mains la carrière tennistique de sa fille alors qu'elle avait sept ans, sans connaître grand-chose à ce sport. "On n'y touche pas" "J'utilise le même shampoing le jour du match, je porte le même jean, les mêmes chaussettes et les mêmes sous-vêtements. Ce n'est pas nouveau. Vous faites vos lacets d'une certaine manière. Leylah et moi, quand on a trouvé quelque chose qui marche, on n'y touche pas", a déclaré Jorge Fernandez, qui regardera sa fille jouer depuis chez lui en Floride, comme il le fait depuis le début du tournoi. Jorge Fernandez sait que Leylah (19 ans) aura fort à faire face à Emma Raducanu (18 ans). "Elle va jouer contre une autre guerrière. Je ne pense pas que l'âge ou le classement devraient avoir de l'importance. Il s'agit d'une finale. Il faut tout donner, il faut faire en sorte que, quelle que soit la façon dont ça se termine, il n'y ait pas de regrets", a-t-il dit. Le souvenir d'Acapulco Il se souvient avec aigreur de la dernière fois où il était présent en tribunes pour une finale impliquant sa fille. "C'était à Acapulco l'an passé et elle avait perdu. Je me suis détesté pendant deux bons mois après. Les gens me disaient: +Allez, c'est juste un match, elle est allée en finale". Mais au fond de moi, c'était +Non, je n'aurais pas dû venir. Je n'aurais pas dû être là+." "C'est vraiment une question de superstition. Elle sait que je la soutiens de loin. Je suis dans son coeur et elle est dans le mien. Tous ceux qui l'ont vue dans le stade, c'est fantastique. Mais je vais la regarder de l'autre côté de ma table de la cuisine, là où nous dînons habituellement, et nous allons nous en sortir", a-t-il conclu.

Pelé se remet "de manière satisfaisante" Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Pelé (80 ans) se trouvait toujours vendredi dans une unité de soins intensifs à Sao Paulo. Mais la légende brésilienne se remet "de manière satisfaisante" de l'ablation d'une tumeur "suspecte" au côlon samedi dernier. "Le patient Edson Arantes do Nascimento se rétablit de manière satisfaisante, il est conscient, parle normalement et maintient des signes vitaux normaux", a indiqué vendredi dans un communiqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. La tumeur a été découverte durant des examens de routine, avait expliqué lundi l'hôpital, où "le Roi" Pelé se trouve depuis le 31 août. Dans ce précédent rapport médical, un transfert en chambre dès mardi dernier avait été évoqué. Cependant, le triple champion du monde (1958, 1962, 1970) reste dans une unité de soins intensifs. "Je récupère bien", avait déclaré Pelé mercredi sur les réseaux sociaux, dans un message de condoléances envoyé au chanteur brésilien Roberto Carlos qui a perdu l'un de ses enfants, victime d'un cancer.

Djokovic rejoint Medvedev en finale Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Novak Djokovic jouera sa quatrième finale de Grand Chelem de l'année dimanche à l'US Open. Sacré à Melbourne, Roland-Garros et Wimbledon, le Serbe s'est imposé 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 en 3h33' devant Alexander Zverev pour se retrouver à un succès d'un Grand Chelem calendaire. Le seul joueur susceptible désormais de le priver de ce sacre historique, qui lui permettrait de dépasser Roger Federer et Rafael Nadal avec un 21e trophée majeur, est Daniil Medvedev. Novak Djokovic mène 5-3 dans son face-à-face avec le Russe, qu'il avait dominé 7-5 6-2 6-2 en finale de l'Open d'Australie en février. Alexander Zverev, qui avait privé le Serbe d'un "Golden Slam" en le battant en demi-finale des JO de Tokyo, n'est cette fois-ci pas parvenu à stopper la marche en avant du Serbe. L'Allemand a trouvé les ressources pour recoller à deux sets partout mais il n'a rien pu faire dans la cinquième manche, perdant les cinq premiers jeux.

Medvedev domine Auger-Aliassime en trois sets Daniil Medvedev disputera dimanche sa 3e finale de Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Daniil Medvedev (no 2) est le premier finaliste du simple messieurs à l'US Open. Le Russe de 25 ans se frottera Novak Djokovic (no 1), qui vise le Grand Chelem calendaire, ou à Alexander Zverev (no 4) dimanche dès 22h15. Homme à battre dans le bas du tableau, Daniil Medvedev n'a eu besoin que de trois sets et 2h03' pour vaincre la résistance de Felix Auger-Aliassime (no 12). Il s'est imposé 6-4 7-5 6-2 devant le Canadien de 21 ans, trop fébrile sur les points importants pour sa première demi-finale dans un Majeur. Felix Auger-Aliassime a pourtant eu sa chance vendredi, se procurant deux balles d'égalisation à un set partout à 5-3 sur son propre engagement. Mais Daniil Medvedev les a effacées, remportant les cinq derniers jeux de la deuxième manche - et 15 des 17 derniers points ! - pour prendre définitivement l'ascendant. Une 3e opportunité Le Russe de 25 ans disputera dimanche sa troisième finale de Grand Chelem, après celles perdues en 2019 à Flushing Meadows en cinq sets face à Rafael Nadal puis en février dernier à Melbourne face à Novak Djokovic. Il avait alors été nettement dominé (7-5 6-2 6-2) par le Serbe pour leur dernier duel en date. Daniil Medvedev a néanmoins battu Novak Djokovic à trois reprises en huit affrontements, son dernier succès remontant au Masters 2020 à Londres où il avait cueilli le titre. Le Moscovite est par ailleurs mené 5-4 dans son face-à-face avec Alexander Zverev, face à qui il reste toutefois sur trois succès consécutifs.

Kym et Scilipoti stoppés en demi-finales Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La journée de vendredi a été fatale aux deux derniers représentants de Swiss Tennis à l'US Open. Jérôme Kym (ATP 1087) et Sebastianna Scilipoti (WTA 726) ont tous deux connu l'élimination en demi-finales des tableaux juniors. Tombeur du champion junior de Wimbledon Samir Banerjee jeudi soir en quart de finale, Jérôme Kym (18 ans) a été battu 3-6 7-6 (7/4) 6-4 en 2h22' par l'Espagnol Daniel Rincon (ATP 1215). Sebastianna Scilipoti (18 ans elle aussi) s'est quant à elle lourdement inclinée - 6-1 6-2 en 52' - devant la Bélarusse Kristina Dmitruk. Jérôme Kym a manqué le coche dans le deuxième set, où il a servi pour le titre à 6-5. L'Argovien a trouvé les ressources pour écarter sept balles d'égalisation à une manche partout (dont cinq à 3-5 à la relance) mais a cédé sur la huitième. Il a en revanche été dominé dans le set décisif, concédant les quatre premiers jeux avant de recoller en vain à 3-4. Sebastianna Scilipoti n'avait quant à elle aucun regret à avoir au terme de sa demi-finale. Cette lourde défaite ne ternira pas l'excellent bilan que peut tirer l'espoir genevoise, qui avait atteint le 3e tour à Roland-Garros mais avait échoué d'entrée à Wimbledon. Elle a notamment sorti jeudi soir en quart de finale la Philippine Alexandra Eala (WTA 513), tête de série no 2.

Lausanne défait à Bienne, Sprunger sauve Fribourg Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Lausanne a commencé sa saison de National League par une défaite. A Bienne, les Vaudois ont été battus 3-2, alors que Fribourg a cravaché pour écarter Rapperswil 3-1. L'agitation en coulisses n'a pas aidé le club lausannois à retrouver la paix intérieure malgré une rencontre équilibrée. Mais une belle action du nouveau Finlandais Jere Sallinen au cours du troisième tiers a fait pencher la balance du côté seelandais. Le match a démarré par une domination biennoise. Les joueurs d'Antti Törmänen ont réussi à prendre deux buts d'avance grâce à un missile de Rajala (11e) et un habile backend de Brunner (18e). Mais les Vaudois ont relevé la tête lors d'un tiers médian nettement mieux maîtrisé. Les Lions ont tout d'abord profité d'une situation spéciale pour réduire la marque par le Slovaque Martin Gernat (22e), puis le Tchèque Jiri Sekac (33e) a joliment dévié une belle passe d'Emmerton à la suite d'une belle entrée de zone des hommes de John Fust. Puis Sallinen a surgi pour battre Stephan et les Biennois enchaînent une deuxième victoire après celle décrochée en Ajoie. Langnau et Ambri gagnent A Fribourg, on aime dire que la réponse à chaque question compliquée se nomme Julien Sprunger. Rejoint par Rapperswil en fin de partie (58e), Gottéron a pu compter sur son éternel capitaine pour reprendre l'avantage et finalement s'imposer 3-1 à domicile. A St-Léonard, ce sont d'ailleurs les Fribourgeois de l'équipe (Marchon, Sprunger et Schmid) qui ont permis aux Dragons de l'emporter au terme d'une partie que les Fribourgeois n'ont pas toujours dominée. Rappi pouvant même se sentir lésé avant l'égalisation d'Eggenberger. Vainqueur de Rapperswil (2-0) mercredi pour la première de Chris McSorley sur le banc tessinois en championnat, Lugano n'a pas connu la même réussite devant Langnau. Sur leur glace, les Bianconeri ont été surpris par d'opportunistes Emmentalois qui l'ont emporté 4-1 au Tessin. Un but du jeune Salzgeber (18e), puis une réussite d'Olofsson à la 22e ont mis Chiesa & Cie dans une situation inconfortable. Pesonen puis Olofsson ont prouvé que les étrangers de Langnau avaient un petit quelque chose. Dans la capitale, Zoug a gâché la fête de Beat Gerber, désormais joueur le plus capé de National League avec ses 1168 parties. Parce que même avec le soutien de plus de 12'500 fans et deux buts de Conacher, les Ours ont dû se rendre compte de la puissance du champion. Lander, Simion, Senteler et Martschini ont inscrit les buts zougois pour un succès 4-3. Dans le dernier match, Ambri est allé gratter deux points fort de son succès 2-1 ap au Hallenstadion. C'est le Canadien Brendan Kozun qui a marqué le but décisif.

Bottas partira en tête de la course sprint qualificative Valtteri Bottas le plus rapide Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Valtteri Bottas (Mercedes) a dominé les qualifications. Le Finlandais partira samedi en tête devant son équipier Lewis Hamilton (Mercedes) lors de la course sprint qualificative du GP d'Italie. Max Verstappen (Red Bull), en tête du championnat du monde et Lando Norris (McLaren), ont pris les troisième et quatrième temps. Mais rien n'est encore fait pour la pole position du Grand Prix dimanche, qui se jouera lors de la course sprint qualificative, samedi à 16h30. Verstappen compte avant cette manche trois points d'avance sur Hamilton au championnat du monde. C'est la deuxième fois de la saison, après Silverstone en juillet, que la F1 teste ce format de course sprint qualificative d'une demi-heure environ, qui définit la grille de dimanche et qui offre des points aux trois premiers (3, 2 et 1).