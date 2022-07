Nyon-Servette en Coupe ++ Griner écrit à Biden

"Ma femme me manque ! Ma famille me manque ! Mes coéquipières me manquent ! Cela me détruit de savoir qu'ils souffrent tant en ce moment. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour me ramener à la maison", implore-t-elle.

Le natif de Marseille, âgé de 55 ans, n'a encore jamais dirigé un groupe avec autant de stars mondiales que celui du PSG. Il n'a pas, non plus, remporté le moindre match de Ligue des champions en six rencontres.

Ryan Lochte fait don de ses médailles

Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER

Ryan Lochte a fait don de six médailles olympiques à une vente aux enchères. Les recettes sera reversé à une organisation qui permet à des enfants atteints de maladies incurables de voyager.

Le nageur n'a conservé que les six médailles d'or olympiques. On s'attend à ce que les six médailles d'argent et de bronze, plus une montre de luxe, rapportent près de 100'000 dollars lors de la vente aux enchères. "Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement sentimental à propos des médailles, a expliqué Lochte. Elles sont juste rangées dans un placard et prennent la poussière. Les souvenirs que j'ai sont ce qui compte le plus."

Ryan Lochte a remporté un total de douze médailles en natation aux JO d'Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012) et Rio (2016). Après avoir purgé une suspension de deux ans pour dopage, il a disputé sa dernière course lors des US Trials 2021, mais n'a pas réussi à se qualifier pour les JO de Tokyo.

Par le passé, Lochte avait déjà offert des médailles remportées lors de championnats nationaux à des enfants présents dans le public.