Odermatt 4e à Bormio ++ Crawford remplace Grönborg à Zurich

Odermatt (4e) et les Suisses battus en descente à Bormio Marco Odermatt a souffert mercredi sur la piste de Bormio Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt devra encore patienter avant de s'offrir un premier succès en Coupe du monde de descente. Le Nidwaldien a dû se contenter d'une 4e place mercredi à Bormio, où l'Autrichien Vincent Kriechmayr a triomphé avec une marge de 0''40 sur son dauphin canadien James Crawford. Déjà privé de podium lors de la descente précédente à Val Gardena (7e), Marco Odermatt n'a jamais semblé à l'aise sur une piste verglacée et extrêmement bosselée. Le vainqueur du dernier gros Globe de cristal espérait pourtant certainement mieux après avoir décroché une belle 2e place un an plus tôt à Bormio. Au final, Marco Odermatt a concédé 1''46 à Vincent Kriechmayr, qui a signé mardi sa 14e victoire en Coupe du monde. Il a échoué à 0''78 d'Aleksander Aamodt Kilde (3e), lequel conforte ainsi sa première place au classement de la discipline: la marge du Norvégien sur le Nidwaldien est désormais de 99 unités. En l'absence de Beat Feuz et de Niels Hintermann (3e l'an dernier sur cette piste du Stelvio), tous deux grippés, trois autres Helvètes sont parvenus à se glisser dans le top 10: Urs Kryenbühl, 6e à 1''88 pour son retour au premier plan, Justin Murisier, 7e à 2''17 avec le dossard 40, et Gilles Roulin, 8e à 2''18.

Crawford succède à Grönborg à la bande chez les Lions Marc Crawford est de retour chez les Zurich Lions Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Rikard Grönborg quitte bel et bien ses fonctions d'entraîneur des Zurich Lions avec effet immédiat. Les dirigeants du "Z" ont nommé le Canadien Marc Crawford pour succéder au Suédois. Vainqueur de la Coupe Stanley en 1996 à la tête de l'Avalanche du Colorado, Marc Crawford (61 ans) a signé un contrat portant jusqu'au terme de la saison 2024/25. Il avait déjà entraîné les Zurich Lions de 2012 à 2016, menant l'équipe au titre national en 2014. Il était ensuite reparti en NHL. Rikard Grönborg (54 ans), qui était arrivé à Zurich en 2019, bénéficiait d'un accord valable jusqu'au terme de la saison actuelle. Son départ prématuré semblait inévitable depuis qu'il avait annoncé fin octobre avoir trouvé un nouveau club pour l'exercice 2023/2024. Triple champion du monde avec la Suède, Rikard Grönborg a failli offrir le titre national au "Z" ce printemps, mais les Lions ont été battus 4-3 par Zoug en finale des play-off après avoir mené 3-0. La formation zurichoise avait remporté la saison régulière 2019/20, mais le championnat avait été stoppé en raison du coronavirus.

Géant: Gut-Behrami en tête après la 1re manche Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Lara Gut-Behrami a signé le meilleur temps de la première manche dans le deuxième géant de Semmering. La Tessinoise a devancé de 0''22 Mikaela Shiffrin, qui s'était imposée la veille. Septième mardi sur la neige autrichienne, Lara Gut-Behrami a pleinement profité d'un petit numéro de dossard (le 4). En démonstration, la championne du monde 2021 et médaillée de bronze 2022 de géant a pris tous les risques, se faisant néanmoins mal au poignet droit. Seule Mikaela Shiffrin a pu approcher le chrono de Lara Gut-Behrami, qui a déjà triomphé à Killington cette saison dans la discipline. Troisième après une première manche pourtant très courte (59''23 pour la Tessinoise), Marta Bassino a ainsi concédé 0''81. Federica Brignone et Sara Hector, 4es à égalité, pointent à 1''01. Les autres Suissesses se retrouvent hors du top 15. Wendy Holdener, décevante 23e la veille, est 16e à 2''33. Simone Wild (18e à 2''65) sera également de la partie en deuxième manche dès 13h. Tout comme vraisemblablement Andrea Ellenberger, 23e après le passage de 40 concurrentes. Michelle Gisin, qui avait décroché un encourageant 12e rang mardi, a pour sa part totalement manqué son affaire. Auteure d'une grosse faute, l'Obwaldienne a lâché plus de trois secondes (28e à 3''30). Camille Rast a fait à peine mieux (27e à 3''26) et pourrait elle aussi devoir suivre la deuxième manche en spectatrice.

Le contrat du sélectionneur prolongé jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/AP Le sélectionneur du Japon Hajime Moriyasu a prolongé son contrat jusqu'au Mondial 2026, a annoncé mercredi la Fédération japonaise (JFA). Son équipe a battu l'Allemagne et l'Espagne en phase de poules du Mondial 2022, avant d'être éliminée en 8e de finale. Agé de 54 ans, Hajime Moriyasu devient ainsi le premier sélectionneur du Japon à conserver son poste après une Coupe du monde. Ancien joueur international japonais (1992-1996), il avait pris ses fonctions après le Mondial 2018 en Russie, où il avait officié en tant que coach adjoint. "C'est vraiment le travail qui me comble le plus (...). C'est un travail qui me donne la chance de concourir sur la scène internationale en étant fier d'être Japonais. C'est pourquoi j'ai décidé d'accepter l'offre" de la JFA, a expliqué le sélectionneur lors d'une conférence de presse à Tokyo. Au Qatar, les "Samouraï Blue" ne sont pas parvenus à atteindre leur objectif des quarts de finale, ce qui aurait été inédit pour eux, échouant aux tirs au but contre la Croatie. Mais les Nippons ont fait des miracles au premier tour en renversant deux références du football mondial, l'Allemagne puis l'Espagne.

Un éblouissant triple-double record pour Doncic Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Luka Doncic a écrit mardi une nouvelle page dans le livre des records de la NBA mardi. La star de Dallas a signé un stratosphérique triple-double couronné de 60 points, permettant aux Mavericks de remporter une victoire à suspense en prolongation contre les New York Knicks (126-121). L'arrière slovène a ajouté 21 rebonds et 10 passes, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double avec au moins 60 points et 20 rebonds. Il est seulement le deuxième joueur à marquer 60 points dans un triple-double, après James Harden. Celui-ci avait réussi 60 points avec 10 rebonds et 11 passes dans un match pour Houston en 2018. "Il est spécial", a déclaré Jason Kidd, l'entraîneur des Mavericks, à propos de son meneur vedette, qui a également réalisé deux interceptions et un contre. "Pour un joueur, faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant - c'est difficile à réussir", a salué Kidd car "il y a eu de grands joueurs avant lui" dans la ligue. Un record personnel Plus que jamais candidat au titre de MVP, Luka Doncic a battu le record de rebonds de sa jeune carrière en NBA et a signé son septième triple-double de la saison. Les Knicks, grâce notamment aux 33 points de Quentin Grimes, menaient de neuf points à 33''9 secondes de la fin du quatrième quart-temps, mais Dallas est revenu. Doncic (23 ans) a remis les pendules à l'heure à une seconde de la fin, en récupérant le rebond d'un lancer franc qu'il avait intentionnellement raté et en s'élevant à travers une foule de joueurs pour effectuer un tir en suspension. "Je pense que j'ai eu un peu de chance", a-t-il déclaré. "Je l'ai juste lancé en l'air". "Besoin d'une bière" Luka Doncic a ensuite marqué 7 des 11 points des Mavericks en prolongation pour sceller la victoire, et a quitté le terrain sous une ovation massive du public de Dallas. "Je suis complètement épuisé", a-t-il confié à la fin du match. "J'ai besoin d'une bière pour récupérer", a plaisanté le natif de Ljubljana.

Nadal attend Djokovic de pied ferme Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS Rafael Nadal s'est réjoui mercredi de retrouver à l'Open d'Australie (16-29 janvier) son rival Novak Djokovic, privé de tournoi en 2022. L'Espagnol estime ce retour "bon pour le tennis". L'an dernier, Rafael Nadal avait remporté la première levée du Grand Chelem au terme d'une finale en cinq sets dantesques contre le Russe Daniil Medvedev, alors que Novak Djokovic se retrouvait banni du territoire australien en raison d'un imbroglio politico-juridique lié à son statut vaccinal. L'Australie a depuis levé l'obligation pour les visiteurs de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 et permis au Serbe de revenir. Il a atterri mardi. "Novak est là, c'est bon pour le tennis, bon probablement pour les fans", a déclaré à Sydney Rafael Nadal, 22 titres du Grand Chelem et heureux de retrouver son rival, qui en totalise un de moins. Le gaucher majorquin, devenu père tout récemment, commencera sa préparation pour l'Open d'Australie par la United Cup, un tournoi mixte organisé à partir dès jeudi à Sydney, Brisbane et Perth. Impatient Après une seconde moitié de saison 2022 mitigée à cause d'une sérieuse déchirure abdominale qui l'avait privé d'une demi-finale à Wimbledon, Rafael Nadal s'est dit impatient d'affronter le 14e joueur mondial Cameron Norrie, puis le fantasque Australien Nick Kyrgios. "Les derniers mois n'ont pas été faciles pour moi. Mon principal objectif est maintenant de retrouver de bonnes sensations sur le court, d'être compétitif. J'espère l'être", a dit l'Espagnol, vainqueur de son 14e Roland-Garros en juin. La superstar de 36 ans en a profité pour écarter les rumeurs selon lesquelles il s'agirait de sa dernière participation au Grand Chelem de Melbourne. "Je ne pense pas que ce soit ma dernière fois ici. Je suis heureux de faire ce que je fais. J'aimerais continuer de le faire", a insisté l'Espagnol, qui espère démarrer fort pour engranger de la confiance. Mais à 36 ans, "tu ne sais jamais quand ce sera la dernière fois", a concédé le numéro 2 mondial, deux fois vainqueur de l'Open d'Australie et dont la première participation remonte à 2004. Djokovic en lice à Adélaïde Quant à Novak Djokovic, neuf fois champion à Melbourne et en quête d'un 10e sacre, il entamera sa tournée australienne par le tournoi d'Adélaïde. Actuellement 5e au classement ATP, le Serbe de 35 ans fait figure de grand favori à Melbourne après avoir remporté cinq titres en 2022 dont Wimbledon.

Sans Capela, Atlanta s'incline face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/John Raoux Privé de Clint Capela, Atlanta a connu la défaite mardi en NBA pour son premier match après sa courte pause de Noël. Les Hawks se sont inclinés 129-114 sur le parquet des Indiana Pacers. Clint Capela souffre toujours du mollet droit. Le pivot genevois avait été victime de crampes quatre jours plus tôt en deuxième mi-temps face à Detroit, alors qu'il effectuait son retour après avoir manqué trois matches consécutifs. Son absence s'est forcément ressentie dans le camp d'Atlanta, qui a été dominé au rebond par les Pacers (42 prises, contre 49 pour Indiana). Les Hawks, qui affichent à nouveau un bilan équilibré (17 victoires-17 défaites), n'ont, surtout, pas été capables de stopper l'arrière Buddy Hield (28 points, à 6/7 à 3 points).

Meier rejoint et dépasse Fiala Image: KEYSTONE/AP/TONY GUTIERREZ Timo Meier est en feu. L'Appenzellois a signé un doublé mardi en NHL, réussissant ainsi deux points pour la cinquième fois dans ses sept derniers matches. Sa verve n'a toutefois pas suffi aux Sharks, battus 6-2 à Vancouver. Auteur du but de l'espoir - le 2-1 - à la 20e minute en supériorité numérique puis du 5-2 à la 55e, Timo Meier a atteint mardi le plateau des 300 points en saison régulière de NHL, en 430 matches disputés. Il en a également réussi 20 en play-off, en 35 apparitions dans les séries finales. Avec désormais 36 points - dont 20 buts - à son actif, Timo Meier est également le meilleur compteur suisse de la saison. L'attaquant de San Jose a rejoint et dépassé le St-Gallois Kevin Fiala, qui a connu la victoire avec les Kings mardi (4-2 face aux Golden Knights) mais est scotché à 35 points depuis trois matches. Un deuxième Suisse a trouvé le chemin des filets mardi. Le défenseur des Coyotes Janis Moser a signé sa 4e réussite de la saison, sa première depuis le 27 novembre, lors d'un match gagné 6-3 par Arizona face à l'Avalanche de Denis Malgin. Le Biennois n'avait pas inscrit de point dans ses six dernières sorties.

La Suisse arrache un 2e succès à Moncton Attilio Biasca (17) et la Suisse ont battu la Lettonie aux tirs au but mardi Image: KEYSTONE/AP/Ron Ward La Suisse a arraché un deuxième succès mardi pour son deuxième match dans le championnat du monde M20 au Canada. La sélection de Marco Bayer a battu la Lettonie 3-2 aux tirs au but à Moncton. Victorieuse en prolongation de la Finlande lundi, la Suisse a égalisé à 2-2 à la 59e minute face aux Lettons. Alors que le portier Kevin Pasche avait cédé sa place à un sixième joueur de champ depuis 12 secondes, Rodwin Dionicio a trouvé la faille d'un tir précis de la ligne bleue. Les Helvètes, qui affronteront les Etats-Unis jeudi, avaient ouvert la marque grâce à Louis Robin à la 9e minute avant de concéder deux buts aux 14e et 38e. Ils ont forcé la décision dans le "shoot-out" sur des réussites d'Attilio Biasca et de Liekit Reichle. Un Biasca qui avait inscrit le but de la victoire face à la Finlande.

Coupe Spengler: Davos bat le Team Canada 2-1 Duel entre Leduc et Nygren Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le HC Davos a réussi son entrée dans la Coupe Spengler. Dans le groupe Torriani, les Grisons ont battu de haute lutte le Team Canada 2-1. Davos, qui avait déçu lors de la dernière édition en 2019 en perdant ses trois rencontres, est cette fois bien mieux parti. Ce succès a trouvé son origine dans les toutes premières minutes du match. Les Grisons ont en effet entamé la partie tambour battant, ouvrant le score par Rowe après 31 secondes de jeu. Le 2-0 n'a mis longtemps non plus à arriver. Bristedt a trompé Connor Hughes après 1'55. Avec cet avantage, Davos a ensuite pu voir venir. Les Canadiens, déjà battus lundi par le Sparta Prague, ont certes lutté avec acharnement pour revenir. Mais ils ne sont parvenus qu'à réduire l'écart par Connolly (38e). En fin de match, ils ont en vain fait sortir leur gardien au profit d'un sixième joueur de champ. Le Team Canada devra donc transiter par les quarts de finale s'il entend aller loin dans le tournoi.

Chelsea: débuts victorieux de Zakaria en championnat Denis Zakaria en action contre Bournemouth Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Denis Zakaria a effectué des débuts victorieux en Premier League. L'international suisse a fêté sa première titularisation avec Chelsea lors de la 17e journée. Les Blues, qui avaient perdu leurs trois derniers matches de championnat avant la pause, ont battu Bournemouth 2-0. Les buts ont été inscrits par Havertz (16e) et Mount (24e). Zakaria, impliqué sur le 2-0, a été remplacé à la 82e après une belle prestation.

Coupe Spengler: Örebro domine IFK Helsinki Abols tente de passer entre deux joueurs d'Helsinki Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Örebro a remporté le derby contre IFK Helsinki lors de la 2e journée de la Coupe Spengler à Davos. Dans le groupe Torriani, les Suédois ont en effet battu les Finlandais 5-2. Dominée par Ambri-Piotta lors de leur entrée en lice lundi, la formation suédoise a donc bien redressé le tir. Elle s'est notamment montrée très efficace et réaliste sur les contres. Örebro a aussi marqué ses deux premiers buts en power-play et le quatrième à 4 contre 5. Pour leur part, les Finlandais ont accusé un trop grand manque de tranchant dans la zone de vérité. Helsinki a également été pénalisé par un jeu de puissance déficient.

Un 78e succès pour Shiffrin, un 7e rang pour Gut-Behrami Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin a signé son 78e succès en Coupe du monde en s'adjugeant mardi le premier géant de Semmering. L'Américaine a devancé de 0''13 sa dauphine, Petra Vlhova, alors que Lara Gut-Behrami a décroché la 7e place. Leader avec une marge de 0''72 sur la Slovaque au terme de la première manche, Mikaela Shiffrin a parfaitement géré son affaire sur le second parcours. Elle s'impose pour la 15e fois en géant, la première depuis Courchevel en décembre 2021. La skieuse du Colorado n'est donc plus qu'à huit longueurs du record absolu de victoires, propriété du Suédois Ingemar Stenmark, et à quatre du record féminin détenu par Lindsey Vonn. Elle prend par ailleurs le large au général de la Coupe du monde, où elle possède 205 points d'avance sur Sofia Goggia (absente à Semmering). Gut-Behrami dans le coup Victorieuse à Killigton et 7e à Sestrières dans la spécialité, Lara Gut-Behrami a terminé à 1''43 de Mikaela Shiffrin et à 1''12 de la troisième marche du podium occupée par Marta Bassino. La Tessinoise conserve la 3e place du classement de la discipline, avec désormais 68 points de retard sur la leader Marta Bassino. Michelle Gisin a quant à elle pris une encourageante 12e place (à 2''17 de la gagnante), sur la lancée de son quatrième rang obtenu en super-G à St-Moritz. L'Obwaldienne, 25e à Killington et 24e à Sestrières en géant, signe ainsi son premier top 15 de la saison dans une discipline technique. Rast 27e Quatre autres Suissesses ont inscrit des points dans ce géant, première des huit épreuves techniques consécutives programmées d'ici au 10 janvier. Mais seule Simone Wild (19e) est parvenue à progresser en deuxième manche. Andrea Ellenberger a reculé au 20e rang, Wendy Holdener se contentant d'une 23e place. Quatrième skieuse à s'élancer en deuxième manche sur une piste qui a rapidement marqué en raison du redoux, Camille Rast n'a pas non plus signé d'exploit. La Valaisanne de 23 ans, toujours en quête de repères sur son nouveau matériel (et d'un premier top 20 cette saison), a terminé 27e.

Grippé, Feuz renonce à s'aligner à Bormio Beat Feuz renonce aux courses de Bormio Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Le futur retraité Beat Feuz renonce à disputer les épreuves de Coupe du monde de Bormio. Le Bernois de 35 ans souffre d'une grippe, a annoncé Swiss-Ski mardi en fin de matinée. Beat Feuz n'avait pas disputé le premier entraînement de descente lundi à Bormio, se contentant d'une conférence de presse. Il disputera les dernières courses de sa carrière en janvier à Wengen (un super-G et une descente) et à Kitzbühel (deux descentes). Bormio doit accueillir une descente (mercredi) et un super-G (jeudi). Il s'agit de l'ultime étape de la Coupe du monde masculine en 2022.