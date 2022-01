Odermatt et Feuz sur le podium +++ Alphonso Davies sur la touche

Vainqueur du super-G avec 0''23 d'avance sur le Norvégien jeudi, Marco Odermatt a échoué à 0''19 du Norvégien 24 heures plus tard. Il s'offre ainsi un deuxième podium consécutif en descente, après avoir terminé 2e fin décembre à Bormio derrière le maître des lieux Dominik Paris, le 10e en 14 courses disputées cette saison.

"Il sera absent un temps encore indéterminé. Ce n'est pas si dramatique, mais il doit guérir, et ça va prendre un certain temps", a ajouté le coach des Bavarois.

Le problème du latéral gauche sera "entre bénin et emmerdant", a déclaré Nagelsmann, interrogé sur la gravité de cette inflammation. Les médecins n'ont pas de certitude scientifique sur l'origine de cette pathologie chez Davies, "mais la probabilité est grande que ça vienne de son Covid", a admis Nagelsmann.

Le no 1 mondial avait vu son visa annulé pour la deuxième fois par le gouvernement quelques heures plus tôt.

En tête depuis la première étape, Nasser Al-Attiyah a compté jusqu'à 48 minutes d'avance avant de contrôler les derniers jours, tout en gestion. Il s'impose avec une marge de 27'46 sur Loeb et de 1h01'13 sur le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota), troisième du classement général final.

Le Qatarien, vainqueur du prologue et d'une étape, devance le Français Sébastien Loeb (Prodrive) au terme d'une 12e et dernière étape gagnée par Henk Lategan (Toyota) vendredi à Jeddah.

Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté son quatrième rallye-raid Dakar en auto, après 2011, 2015 et 2019.

Sam Sunderland avait déjà failli doubler la mise en 2019, terminant 3e derrière ses coéquipiers Toby Price et Matthias Walkner, et en 2021, quand il avait de nouveau fini 3e dans le sillage de Kevin Benavides et Ricky Brabec. Cet hiver, il a rejoint le team officiel GasGas après six éditions disputées au sein de l'équipe d'usine Red Bull KTM. Cette remise en question a donc été fructueuse.

Premier motard britannique vainqueur du Dakar, Sam Sunderland devance le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), qui a gagné l'ultime étape, et l'Autrichien Matthias Walkner (KTM). Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), leader au départ de l'avant-dernière étape et beau-frère du Britannique, termine au pied du podium final.

Cette décision a été prise "sur des bases sanitaires et d'ordre public", a précisé le ministre dans un communiqué. Elle implique que le no 1 mondial, qui vise un 21e titre record en Grand Chelem, sera interdit d'entrée dans le pays pendant trois ans, sauf dans certaines circonstances.

A noter enfin la défaite 3-2 de New Jersey face aux Islanders dans une rencontre qui a vu le capitaine Nico Hischier délivrer sa 15e passe décisive de la saison.

Philipp Kurashev a été le héros suisse de la soirée jeudi en NHL. Le Zurichois a inscrit son troisième but de la saison pour donner la victoire 3-2 à Chicago sur sa glace face à Montréal.

A la faveur de ce succès, Stefanie Vögele est assurée de toucher au minimum un chèque de 140'000 dollars australiens - 93'000 francs -, un montant qui correspond au "prize money" alloué aux joueurs et joueuses battues au premier tour du grand tableau.

Stefanie Vögele (WTA 147) a passé une troisième fois le cap des qualifications de l'Open d'Australie. Elle rejoint ainsi Belinda Bencic, Jil Teichmann et Viktorija Golubic dans le tableau principal.

Ils possèdent en outre un leader avec leur capitaine "Abou", très large meilleur buteur de la compétition (4 buts), son doublé de jeudi (53e, 55e) complétant ses deux penalties contre le Burkina-Faso (2-1) en match d'ouverture. L'attaquant des Young Boys Moumi Ngamaleu a joué jusqu'à la 69e minute et a réussi la passe décisive sur le 3-1 d'Aboubakar.

Seule équipe du tournoi à marquer plus d'un but par match, les hôtes ont assumé leur statut de favoris. Avec 6 points, ils sont sûrs de figurer parmi les deux premiers de leur groupe ou au pire parmi les quatre meilleurs deuxièmes.

Le Cameroun a foudroyé une bien naïve Ethiopie (4-1), avec des doublés de Vincent Aboubakar et Karl Toko-Ekambi, pour assurer sa qualification en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Carlo Janka: "Le retrait était un pas logique"

Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Carlo Janka a annoncé son retrait de la compétition après les courses de Wengen. Il s'est expliqué devant la presse.

- Carlo Janka, vous avez pris la décision de vous retirer. Pourquoi aujourd'hui ?

- Ce n'était pas une décision soudaine, mais elle se dessinait toujours plus. Depuis mon ligament croisé déchiré (réd: en automne 2017), cela devenait plus difficile année après année. Les facteurs dérangeants prenaient le dessus. C'est pourquoi j'ai dû renoncer à plusieurs disciplines. A la fin, il ne m'en restait qu'une: la descente.

- Ce départ vous pèse-t-il ?

- Pas trop. En tout cas pas jusqu'à maintenant. Des paramètres ne se sont pas développés dans la direction souhaitée ces derniers temps. J'avais perdu un peu la foi de pouvoir m'améliorer l'été dernier. C'est pourquoi le retrait est le pas logique.

- Vous prendrez encore deux fois le départ à Wengen ?

- Mon sentiment me dit que je ne suis plus concurrentiel sauf peut-être à Wengen. Sur le Lauberhorn, ça peut encore marcher comme dans le passé. J'espère pouvoir encore disputer deux belles courses. La piste et le temps sont parfaits.

- Et si vous décrochiez une sélection pour les Jeux olympiques ?

- Même si je devais gagner les trois prochaines courses ici en y incluant le slalom, cela ne changerait rien pour moi. Je ne peux régater sur le plan sportif qu'ici à Wengen. La différence entre ce que la tête voudrait et ce que le corps peut encore offrir est simplement trop grande.

- Quels sont les plus grands motifs de fierté dans votre carrière ?

- Je suis très satisfait dans les grandes lignes. Je suis particulièrement heureux naturellement d'avoir pu aligner trois, quatre super saisons au début de ma carrière. Ensuite, ce fut plus des hauts et des bas, mais cela fait partie d'une carrière. J'ai toujours tout essayé et donné, c'est pourquoi ça marche comme ça pour moi.

- Que va-t-il se passer - en plus de la future naissance de votre deuxième enfant - après votre départ de la compétition ?

- La planification familiale est ainsi faite que cela ne sera pas ennuyeux (rires). Mais sérieusement: je ne sais pas encore où va me mener mon chemin. Ce n'est pas facile de trouver quelque chose qui fasse autant plaisir que le ski.