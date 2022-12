Örebro bat Helsinki ++ Victoire de Shiffrin, Gut-Behrami 7e

Coupe Spengler: Örebro domine IFK Helsinki Abols tente de passer entre deux joueurs d'Helsinki Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Örebro a remporté le derby contre IFK Helsinki lors de la 2e journée de la Coupe Spengler à Davos. Dans le groupe Torriani, les Suédois ont en effet battu les Finlandais 5-2. Dominée par Ambri-Piotta lors de leur entrée en lice lundi, la formation suédoise a donc bien redressé le tir. Elle s'est notamment montrée très efficace et réaliste sur les contres. Örebro a aussi marqué ses deux premiers buts en power-play et le quatrième à 4 contre 5. Pour leur part, les Finlandais ont accusé un trop grand manque de tranchant dans la zone de vérité. Helsinki a également été pénalisé par un jeu de puissance déficient.

Un 78e succès pour Shiffrin, un 7e rang pour Gut-Behrami Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin a signé son 78e succès en Coupe du monde en s'adjugeant mardi le premier géant de Semmering. L'Américaine a devancé de 0''13 sa dauphine, Petra Vlhova, alors que Lara Gut-Behrami a décroché la 7e place. Leader avec une marge de 0''72 sur la Slovaque au terme de la première manche, Mikaela Shiffrin a parfaitement géré son affaire sur le second parcours. Elle s'impose pour la 15e fois en géant, la première depuis Courchevel en décembre 2021. La skieuse du Colorado n'est donc plus qu'à huit longueurs du record absolu de victoires, propriété du Suédois Ingemar Stenmark, et à quatre du record féminin détenu par Lindsey Vonn. Elle prend par ailleurs le large au général de la Coupe du monde, où elle possède 205 points d'avance sur Sofia Goggia (absente à Semmering). Gut-Behrami dans le coup Victorieuse à Killigton et 7e à Sestrières dans la spécialité, Lara Gut-Behrami a terminé à 1''43 de Mikaela Shiffrin et à 1''12 de la troisième marche du podium occupée par Marta Bassino. La Tessinoise conserve la 3e place du classement de la discipline, avec désormais 68 points de retard sur la leader Marta Bassino. Michelle Gisin a quant à elle pris une encourageante 12e place (à 2''17 de la gagnante), sur la lancée de son quatrième rang obtenu en super-G à St-Moritz. L'Obwaldienne, 25e à Killington et 24e à Sestrières en géant, signe ainsi son premier top 15 de la saison dans une discipline technique. Rast 27e Quatre autres Suissesses ont inscrit des points dans ce géant, première des huit épreuves techniques consécutives programmées d'ici au 10 janvier. Mais seule Simone Wild (19e) est parvenue à progresser en deuxième manche. Andrea Ellenberger a reculé au 20e rang, Wendy Holdener se contentant d'une 23e place. Quatrième skieuse à s'élancer en deuxième manche sur une piste qui a rapidement marqué en raison du redoux, Camille Rast n'a pas non plus signé d'exploit. La Valaisanne de 23 ans, toujours en quête de repères sur son nouveau matériel (et d'un premier top 20 cette saison), a terminé 27e.

Grippé, Feuz renonce à s'aligner à Bormio Beat Feuz renonce aux courses de Bormio Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Le futur retraité Beat Feuz renonce à disputer les épreuves de Coupe du monde de Bormio. Le Bernois de 35 ans souffre d'une grippe, a annoncé Swiss-Ski mardi en fin de matinée. Beat Feuz n'avait pas disputé le premier entraînement de descente lundi à Bormio, se contentant d'une conférence de presse. Il disputera les dernières courses de sa carrière en janvier à Wengen (un super-G et une descente) et à Kitzbühel (deux descentes). Bormio doit accueillir une descente (mercredi) et un super-G (jeudi). Il s'agit de l'ultime étape de la Coupe du monde masculine en 2022.

Géant: Shiffrin remporte la 1re manche, Gut-Behrami 8e Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Mikaela Shiffrin a pris une option sur une 78e victoire en Coupe du monde monde mardi lors de la première manche du géant de Semmering. L'Américaine a signé le meilleur temps avec 0''72 d'avance sur sa dauphine provisoire, Petra Vlhova. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami est 8e à 1''00. Victorieuse en super-G à St-Moritz neuf jours plus tôt, Mikaela Shiffrin a survolé les débats avec le dossard no 1. Les douze premières poursuivantes de la skieuse du Colorado sont ainsi séparées par moins de 0''60. La Tessinoise Lara Gut-Behrami, qui avait remporté le premier géant de la saison à Killington, en fait partie. Tout comme l'Obwaldienne Michelle Gisin, 13e à 1''29, qui vise son premier top 15 de l'hiver dans une discipline technique. Andrea Ellenberger (20e à 2''28) et Simone Wild (22e à 2''50) seront également de la partie en deuxième manche dès 13h, tout comme Wendy Holdener (24e à 2''60). Camille Rast (27e après 39 concurrentes) peut en revanche trembler pour sa qualification.

Un 9e succès de suite pour les Nets Image: KEYSTONE/AP/Ron Schwane Brooklyn a porté à neuf sa série de victoires en NBA lundi. Les Nets sont allés s'imposer 125-117 à Cleveland grâce notamment à Kevin Durant et Kyrie Irving, auteurs de 32 points chacun. Vainqueur de 13 de ses 14 derniers matches, Brooklyn en a profité pour s'emparer de la 3e place de la Conférence est aux dépens des Cavaliers. Les Nets menaient de 10 points lorsque Durant a quitté le terrain à moins de deux minutes du terme après une faute offensive. Irving, qui avait joué un rôle-clé aux côtés de LeBron James lors du sacre de Cleveland en 2016, a eu le dernier mot contre son ancienne équipe. Au cours de la première mi-temps, Durant a dépassé l'ancienne star des San Antonio Spurs Tim Duncan à la 15e place de la liste des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Darius Garland a lui marqué 18 de ses 46 points dans le quatrième quart-temps pour maintenir les Cavaliers dans le match, mais cela n'a pas été suffisant en raison de la performance en dedans de la star de Cleveland, Donovan Mitchell, auteur de seulement 15 points.

Cody Gakpo transféré à Liverpool Cody Gakpo va rejoindre Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Moises Castillo Le PSV Eindhoven a annoncé lundi soir le transfert à Liverpool de sa pépite Cody Gakpo. L'attaquant s'est illustré lors du Mondial au Qatar en marquant trois buts pour les Pays-Bas, sortis aux tirs au but par l'Argentine en quart de finale. "Le PSV et le Liverpool FC sont parvenus à un accord sur le projet de transfert de Cody Gakpo", a déclaré le club néerlandais dans un communiqué. "L'attaquant de 23 ans part immédiatement pour l'Angleterre où il sera soumis aux formalités nécessaires pour la finalisation du transfert", a-t-il ajouté. Le montant de la transaction n'a pas été rendu public. "Mais c'est un transfert record pour le PSV", a précisé le directeur général du club néerlandais, Marcel Brands, cité dans le communiqué. Des médias avancent une somme de 50 millions d'euros.

Le Team Canada perd un match, une rareté Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Team Canada, vainqueur de quatre des cinq dernières éditions de la Coupe Spengler, a été battu d'entrée par le Sparta Prague (2-3) pour son premier match dans le tournoi. Les Canadiens, dirigés par Travis Green, ont concédé une défaite rare dans la station grisonne, ils n'avaient perdu qu'un seul de leurs seize derniers matches, la finale de 2018 contre KalPa Kuopio (1-2 tab). Les Tchèques ont construit leur succès en première période et en 30 secondes. Michal Repik et Daniel Pribyl ont permis au Sparta de mener 2-0 à la 19e minute. Repik, qui avait disputé quatre matches pour Zoug il y a huit ans, a ensuite réussi le 3-0. Les Canadiens ne sont jamais parvenus à combler l'écart malgré le doublé de l'attaquant de Lugano, Brett Connolly. Perdant de ce premier match, le Team Canada affrontera donc Davos dès ce mardi soir.

Exploit de la Suisse contre la Finlande au Mondial M20 Le Suisse Nick Meile tente de freiner le Finlandais Brad Lambert. Image: KEYSTONE/AP/Ron Ward Exploit de la Suisse pour son premier match au Mondial M20 à Moncton au Canada. La sélection helvétique s'est imposée 3-2 après prolongation contre la Finlande, l'un des favoris du tournoi. Les Suisses ont remporté un deuxième point après 41 secondes de prolongation grâce au capitaine tessinois Attilio Biasca, bien servi par le leader de la sélection helvétique, le défenseur Lian Bichsel. Auparavant, les joueurs de l'entraîneur Claudio Bayer avaient égalisé à 1-1 par le Luganais Lorenzo Canonica (33e). Puis Jeremy Jabola (CP Berne) avait donné l'avantage aux couleurs helvétiques à la 45e. Les Finlandais sont parvenus à égaliser par Kalle Vaisanen à la 49e. Ce succès surprenant mais mérité devra être confirmé dès mardi soir contre la Lettonie, l'adversaire désigné le plus faible du groupe. Une victoire contre les Baltes assurerait pratiquement un billet pour les quarts de finale.

"La famille est ma première priorité", affirme Beat Feuz Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Beat Feuz (35 ans) a expliqué les raisons de sa prochaine fin de carrière lors d'une conférence de presse à Bormio. Le champion olympique de descente a notamment évoqué sa vie familiale. "La famille occupe la première place pour moi, c'est ma première priorité. Nous avons du plaisir dans tout ce que nous entreprenons ensemble. L'agitation, l'entraînement, les voyages, je n'en ai plus vraiment besoin", a expliqué le Bernois, père de deux jeunes enfants. "Cela ne fait plus de sens pour moi de disputer des courses et de lutter pour des centièmes de seconde", a-t-il encore développé. Son corps, qui a beaucoup souffert tout au long de sa carrière, constitue aussi un élément qui a pesé dans sa décision. "On connaît mes problèmes aux genoux. J'ai dû énormément investir en temps et en efforts pour que mon corps soit en état de courir. Je ne suis désormais plus prêt le faire." La compréhension de sa compagne Beat Feuz a précisé avoir décidé d'arrêter lors de la reconnaissance de la descente de Lake Louise, même si c'était le résultat d'un processus déjà engagé. "Je suis arrivé en bas de la piste, j'ai pris le téléphone et appelé ma compagne Kathrin", a déclaré le champion. "Dans un premier temps, elle a été très surprise. Mais quand elle a réalisé après quelques secondes, elle m'a totalement soutenu." Le Bernois a apprécié les nombreux messages reçus après l'annonce de sa retraite. "Cela m'a fait très plaisir que toute une série de skieurs internationaux m'ont contacté. Cela montre que j'étais apprécié et cela me plaît beaucoup." "Être dans le coup" Pourquoi a-t-il décidé de finir après la descente de Kitzbühel? "Il fait être fidèle à sa ligne de conduite. Les classiques, les Mondiaux et les Jeux olympiques, c'étaient mes courses. J'aimerais être au départ à Wengen et à Kitzbühel et être dans le coup. Après, ce sera fini." Mais que se passerait-il en cas de succès au Lauberhorn et sur la Streif? Feuz jouerait-il alors les prolongations pour gagner le classement de la descente? "Un cinquième Globe de descente n'est plus ma priorité", a affirmé le champion olympique de manière péremptoire. Le Bernois a aussi dit avoir hésité à poursuivre jusqu'aux Mondiaux de Courchevel/Méribel en février. "Mais pour pouvoir lutter pour les médailles, je devrais prendre 100% de risques. Et je ne suis plus prêt à le faire."

Premier League: Newcastle en pleine bourre Image: KEYSTONE/AP/Mike Egerton Fabian Schär peut avoir le sourire. Le défenseur suisse de Newcastle joue les premiers rôles en Premier League. Les Magpies ont gagné 3-0 à Leicester lors du Boxing Day pour se hisser au 2e rang. Il n'y a pas eu de match au Kings Power Stadium, où Newcastle a rapidement pris les devants par Wood (3e/penalty) et Almiron (7e). Joelinton a ajouté le numéro trois (32e) et a mis fin à toute incertitude. Les Magpies restent ainsi sur six victoires consécutives en Premier League et font de plus en plus figure de candidats crédibles à une place dans le top 4. Tottenham a pour sa part sauvé un point à Brentford (2-2). Menés de deux longueurs, les Spurs sont revenus grâce à Kane (65e) et Hojbjerg (71e).

Ambri-Piotta réussit son entrée dans le tournoi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Ambri-Piotta a réussi son entrée dans la Coupe Spengler à Davos. Pour leur premier match, les Léventins ont battu 5-2 les Suédois de Örebro. Spectacle, intensité, buts splendides, les Tessinois se sont montrés à la hauteur de leurs nombreux supporters montés dans la station grisonne. Comme en 2019, Ambri-Piotta a remporté sa première rencontre à Davos. Les victimes cette fois-ci, sont les Suédois d'Örebro, cinquième de leur championnat. Les joueurs de l'entraîneur Luca Cereda ont ouvert le score par leur nouveau Canadien Alex Formenton (13e). L'ancien attaquant des Ottawa Senators s'est retrouvé seul face au portier suédois Enroth pour le battre imparablement. Les Léventins ont encore fait plus fort sur le 2-1 du Servettien Josh Jooris (34e). Le Canadien avait été parfaitement servi après une triangulation avec Zwerger et Pestoni, auteur d'un "caviar" en retrait. Vingt-huit secondes plus tard, le Canadien McMillan donnait deux buts d'avance à Ambri après un superbe service de Formenton. Les Suédois ne se sont jamais remis de ce coup double. Les Léventins affronteront mercredi les Finlandais de l'IFK Helsinki pour une place directe en demi-finales.

Connor Hughes appelé par le Team Canada Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le portier de Fribourg-Gottéron, Connor Hughes a été appelé à la rescousse par le Team Canada pour la première journée de la Coupe Spengler. L'un des deux gardiens de la sélection canadienne n'avait pas reçu son équipement lundi. Hughes sera donc sur le banc à l'occasion du premier match contre Sparta Prague ce lundi. "Le Team Canada nous a demandé si Connor Hughes, qui possède la double nationalité canado-suisse, était disponible pour la Coupe Spengler, explique Lars Weibel, le directeur des équipes nationales à la Fédération suisse de hockey sur glace. Etant donné que les matches de la Coupe Sperngler ne sont pas des matches internationaux, il n’y a aucun problème à cet égard. Connor pourra continuer de jouer pour l'équipe nationale suisse." Hughes avait porté pour la première fois le maillot de l'équipe de Suisse lors du récent tournoi de Fribourg.

Super League: Ziegler ne jouera plus pour le FC Lugano Reto Ziegler ne portera plus le maillot du FC Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS/DAVIDE AGOSTA Reto Ziegler (36 ans) ne jouera plus pour le FC Lugano. Le club tessinois et l'ancien international suisse ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait. Les raisons de cette décision n'ont pas été précisées. Ziegler était encore sous contrat avec les bianconeri jusqu'à fin juin 2023. Le défenseur ne faisait déjà plus partie du groupe lors des quatre dernières rencontres avant la pause. Il avait été suspendu à l'interne.

Les Celtics matent les Bucks Image: KEYSTONE/AP/Mary Schwalm Le choc programmé le jour de Noël entre les deux meilleures équipes de la NBA a tourné à l'avantage de Boston. Les Celtics ont dominé Milwaukee 139-118. Boston a forcé la décision dans le troisième quart-temps, faisant alors passer l'écart de +1 (62-61 à la pause) à +14 (100-86). Jayson Tatum a inscrit 20 de ses 41 points dans ce troisième "quarter", les Celtics assurant ensuite leur succès grâce à Jaylen Brown (29 points dont 13 marqués dans l'ultime quart-temps). La franchise du Massachusetts affiche désormais 24 victoires pour 10 défaites à son tableau de chasse 2022/23. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo (27 points et 9 rebonds dimanche) en sont quant à eux à 22 succès pour 11 défaites. Leader de la Conférence Ouest, Denver (21-11) a par ailleurs battu Phoenix 128-125 après prolongation grâce notamment aux 41 points, 15 rebonds et 15 passes décisives de sa superstar Nikola Jokic. Les Nuggets ont souffert face à des Suns pourtant rapidement privés de leur arrière-vedette Devin Booker (blessure à l'aine).