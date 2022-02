Okagbare suspendue dix ans +++ Boe en or

Une finale Finlande-Team ROC Anton Slepyshev et la Russie en finale des JO Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum La finale du tournoi olympique de hockey sur glace opposera dimanche la Finlande au Team ROC. Les Russes ont battu la Suède 2-1 tab, alors que les Finlandais ont dominé la Slovaquie 2-0. Les athlètes russes ont eu les nerfs assez solides pour avoir le droit de défendre leur titre. Face à la Suède, ils ont dû aller loin dans une séance de tirs au but stressante pour prendre le meilleur sur le Tre Kronor. Les Scandinaves peuvent se dire qu'ils sont passés à côté de quelque chose de grand. Surtout après leur égalisation au parfum suisse. A la suite d'une déviation de Tömmernes, c'est le Zougois Anton Lander qui a pu pousser le puck au fond à la 47e et répondre à l'ouverture du score de Slepyshev à la 21e. Les joueurs de Johan Garpenlöv ont eu les meilleures chances de marquer lors d'une prolongation à 3 contre 3 très fermée et tactique. On a eu l'impression de revivre un peu celle entre les Suisses et les Allemands en quarts de finale du dernier Championnat du monde à Riga. Il a finalement fallu seize (!) penalties pour décider du vainqueur et c'est Arseni Gritsyuk qui a fait chavirer de bonheur la Sbornaïa. A la recherche d'un premier titre En finale, les Russes affronteront la Finlande, en quête d'un premier sacre olympique. Tombeuse de la Suisse en quarts de finale, la formation du coach Jukka Jalonen a battu la Slovaquie 2-0 dans la première demi-finale. La Finlande a dominé les débats, fêtant un succès mérité face à une équipe qu'elle avait écrasé 6-2 lors de la phase préliminaire. Mais elle n'a assuré son succès qu'à 39'' de la fin du temps réglementaire grâce à un but inscrit dans la cage vide par l'attaquant de Langnau Harri Pesonen. Les "Suisses" s'étaient également illustrés sur l'ouverture du score tombée à la 16e minute. Sakari Manninen fut alors le plus prompt à réagir sur un rebond accordé à la suite d'un tir de Petteri Lindbohm (ex-LHC et Bienne), après un premier assist du défenseur du GSHC Sami Vatanen. Stoppée par le Canada en quarts de finale en 2018, la Finlande disputera sa deuxième finale olympique après celle perdue en 2006 face à la Suède. Elle avait également obtenu l'argent en 1988 à Calgary lorsque le titre était encore décerné au terme d'une phase finale réunissant six équipes. Sous ses différents noms, la Russie tentera elle de décrocher une dixième couronne olympique et devancer ainsi le Canada.

Etonnante défaite des Suissesses en demi-finale face au Japon Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Les Suissesses ont manqué leur demi-finale olympique au National Aquatics Centre de Pékin. Elles ont été battues, en disputant leur plus mauvaise partie du tournoi, par le Japon (8-6). L'équipe de la skip Silvana Tirinzoni jouera donc pour la médaille de bronze samedi à 13h05 (heure suisse) contre le perdant de Grande-Bretagne - Suède. Le quatuor helvétique du CC Aarau (Tirinzoni, Esther Neuenschwander, Alina Pätz, Melanie Barbezat) a commis beaucoup trop d'erreurs vendredi face à des Nippones qu'elles avaient pourtant dominées 8-4 la veille dans leur dernière rencontre du tour préliminaire. Tirinzoni en particulier, les traits tendus, a été dans l'ombre de son homologue japonaise Satsuki Fujisawa, impeccable. La skip helvétique, championne du monde l'an dernier et en 2019, avait souffert d'un mollet (léger claquage) ces derniers jours au point d'être remplacée par Carole Howald dès le 6e end la veille contre les Japonaises. Son retour n'a pas été convaincant. La rencontre a basculé au 5e end. Les Japonaises, profitant aussi d'un coup de mou d'Alina Pätz, ont réussi un coup de quatre pour se détacher à 5-2. Les Suissesses sont revenues à 6-5 deux ends plus tard, sans jamais pouvoir rejoindre des Asiatiques qui n'ont craqué à aucun moment, dans une fin de partie très crispante. Lors du tour préliminaire, la Suisse s'était montrée souveraine, ne perdant qu'une rencontre, de justesse, face aux Suédoises tenantes du titre.

La sprinteuse nigériane Okagbare suspendue dix ans Image: KEYSTONE/AP/NARIMAN EL-MOFTY La sprinteuse nigériane Blessing Okagbare a été suspendue dix ans pour usage de substances prohibées et non-coopération dans l'enquête menée par les autorités antidopage. L'annonce a été faite vendredi par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Okagbare, 33 ans, qui faisait partie des outsiders du 100 m aux Jeux olympiques de Tokyo, avait été suspendue provisoirement et exclue des JO juste avant les demi-finales de la ligne droite le 31 juillet 2021 pour dopage à l'hormone de croissance à la suite d'un contrôle réalisé hors compétition le 19 juillet. Début octobre 2021, elle avait été de nouveau épinglée pour un contrôle positif à l'EPO plus tôt dans la saison.

Quatrième titre en onze jours pour Johannes Boe Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le Norvégien Johannes Boe a conquis sa quatrième médaille d'or aux JO de Pékin, sa cinquième de la quinzaine, en remportant la mass-start sur 15 km. Il est le roi du biathlon de ces Jeux. Boe, avec ce quatrième sacre (le troisième en individuel), fait mieux que le Français Quentin Fillon Maillet, 4e vendredi et qui en reste à deux titres et trois médailles d'argent. Johannes Boe avait déjà gagné deux médailles, dont une d'or, aux JO 2018 à Pyeongchang et compte 12 titres mondiaux à son actif. Malgré deux tours de pénalité de plus que son dauphin, le Norvégien a devancé de 40'' le Suédois Martin Ponsiluoma et de 1''12 le Norvégien Vetle Sjaastad Christiansen. Boe devient le quatrième athlète de l'histoire des Jeux d'hiver à conquérir quatre titres ou plus dans la même édition, tous sports confondus. Le record (5) est détenu par l'Américain Eric Heiden en patinage de vitesse, à Lake Placid en 1980. Le biathlète norvégien Ole Einar Björndalen (en 2002 à Salt Lake City) et la patineuse de vitesse de l'ex-URSS Lidia Palovna Skoblikova (en 1964 à Innsbruck) en ont totalisé également quatre, comme Boe. Aucun Suisse n'était au départ. Ces JO auront été décevants pour le clan helvétique du biathlon, avec pour meilleurs résultats individuels une 19e place de Benjamin Weger et une 16e de Lena Häcki chez les femmes. Les Suisses s'étaient classés 8e en relais mixte. Il y a du pain sur la planche en vue des Mondiaux 2025 prévus à Lenzerheide, dans les Grisons.

Mercedes: Lewis Hamilton n'a jamais voulu arrêter Lewis Hamilton veut encore monter sur les podiums en F1 Image: KEYSTONE/AP Getty Pool Mercedes a présenté en ligne la W13, voiture avec laquelle la marque disputera la saison 2022 de formule 1. Lewis Hamilton en a profité pour clarifier son avenir dans la discipline. "Je n'ai jamais dit que j'allais m'arrêter, j'aime ce que je fais", a déclaré le septuple champion du monde anglais. Hamilton avait disparu des réseaux sociaux après le dernier Grand Prix 2021 à Abou Dhabi, où il avait perdu le titre dans des circonstances très controversées au profit du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda). Prendre du recul "C'était évidemment une période difficile pour moi et c'était un moment où j'avais vraiment besoin de prendre du recul", a expliqué Sir Lewis, âgé de 37 ans, vainqueur de 103 Grands Prix dans sa carrière. Il aura son compatriote George Russell (24 ans) comme nouveau coéquipier cette saison. Suite aux polémiques de la fin 2021, le directeur de course Michael Masi a perdu son poste jeudi, conséquence de l'enquête approfondie décidée par la FIA. Une décision qui a été saluée tant par Hamilton que par Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes. La W13 marque le retour à une livrée grise. Elle présente des lignes très épurées. Ses débuts en piste auront lieu lors des premiers essais de pré-saison à Barcelone, du 23 au 25 février.

Egan Bernal progresse dans sa rééducation Image: KEYSTONE/EPA Egan Bernal fait des progrès dans sa rééducation après son grave accident survenu le 24 janvier. Le coureur colombien a repris un léger entraînement chez lui sur home trainer. Le vainqueur du Tour de France 2019 a publié une vidéo sur son compte Instagram le montrant pédaler sur un vélo stationnaire. Il ne portait pas le collier cervical et le soutien lombaire comme sur une précédente vidéo dévoilée peu après sa sortie de l'hôpital le 6 février. Son équipe Ineos Grenadiers a indiqué ignorer quand le coureur pourrait à nouveau monter sur son vélo de course. Il va poursuivre sa rééducation dans son pays et "ne reviendra en Europe qu'une fois que sa progression aura atteint un niveau suffisant." Lors de son accident, Bernal (25 ans) avait percuté un bus alors qu'il s'entraînait sur sa machine de contre-la-montre. Il avait subi de sérieuses blessures, avec des fractures du fémur, de la rotule, de deux vertèbres et plusieurs côtes.

Ryan Regez: "Ce n'est qu'un jeu" Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "Peu importe d'où l'on vient: c'est génial d'être champion olympique", a expliqué le nouveau roi du skicross Ryan Regez. "Je suis heureux de tout le soutien que j'ai reçu tout au long de mon parcours, de la part de toute l'équipe, du staff technique, des servicemen, des physios. Tout s'est super bien passé, sans eux je ne serais pas là, c'est une sensation incroyablement excitante", a lâché Ryan Regez, qui était encore handicapé en début de saison par des blessures à une main et à une épaule subies en mars dernier. "Ce n'est qu'un jeu" "Faire une médaille, c'était l'objectif. On travaille pour ça, et c'est encore mieux si c'est de l'or. J'y aspirais parce que je suis en tête du classement général de la Coupe du monde. J'ai du coup ressenti beaucoup de pression, car on m'en parlait sans cesse", a poursuivi l'excentrique Bernois, qui s'est paré d'or en devançant le Grison Alex Fiva vendredi. "Ralph m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Car ce n'est qu'un jeu", a par ailleurs souligné Ryan Regez à propos de coach de l'équipe de Suisse Ralph Pfäffli. Ce dernier a en outre parfaitement su mobiliser ses troupes après la désillusion vécue jeudi à la suite de la disqualification de la Vaudoise Fanny Smith, privée de bronze. Pfäffli: "Quelque chose de grand" "Jeudi soir, nous avons analysé une nouvelle fois la course des dames", a raconté Ralph Pfäffli au micro de SRF. "Nous avons décidé lors d'une réunion d'équipe que nous devions transformer cette colère et cette déception en énergie positive. Cela a bien fonctionné", s'est-il réjoui. "Je reste sobre, car je sais tout ce qui peut arriver dans ce sport. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de grand", a également lâché Ralph Pfäffli. "Nous savions que Ryan en était capable, mais avant son premier run nous ne savions pas s'il allait livrer la marchandise", a-t-il souligné. "La pression est tout de même bien différente aux Jeux olympiques. Mais aussi banal que cela puisse paraître, tout cela n'est qu'un jeu. Il faut aussi avoir le courage de perdre", a conclu Ralph Pfäffli, pris dans un sacré ascenseur émotionnel depuis tout juste peine 24 heures.

Lena Häcki en délicatesse avec son arme Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Lena Häcki s'en voudra d'avoir tant fauté au tir. L'Obwaldienne a excellé à ski lors de la mass-start des JO, mais ses erreurs en rafale au tir (9 tours de pénalité) l'ont reléguée au 16e rang. A Zhangjiakou, Lena Häcki a démontré encore une fois son potentiel et amélioré quelque peu le bilan extrêmement terne des biathlètes suisses jusque-là à ces Jeux. Malgré un départ parfait, elle a cependant mal géré la suite et laissé filer l'occasion de réaliser un résultat flatteur au terme des 12,5 km. Elle a commis plus de fautes au tir (9) que toutes les autres concurrentes du top 20. Dans ces conditions, son retard sur la nouvelle championne olympique, l'inattendue Française Justine Braisaz-Boucher (4 fautes), apparaît limité (2'56). La native d'Albertville a fait la nique aux stars norvégiennes en s'imposant devant Tiril Eckhoff (à 34''), qui décroche sa huitième médaille olympique en carrière, et Marte Olsbu Roeiseland, qui, elle, obtient un cinquième podium à ces JO (trois fois l'or). Ce succès s'apparente à une sensation. Braisaz-Boucher s'était classée 48e du sprint et 40e de l'individuelle à Pékin et avait déclaré forfait pour la poursuite. Elle avait une première fois fait parler d'elle avec une médaille de bronze en individuel aux Mondiaux 2019.

Regez et Fiva signent le doublé en skicross Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Le skicross helvétique a retrouvé des couleurs au lendemain de la disqualification de Fanny Smith, privée du bronze par le jury. Ryan Regez et Alex Fiva ont même tout simplement signé un doublé vendredi à Pékin, offrant à la Suisse ses 13e et 14e médailles dans ces JO. "C'est incroyable. Champion olympique!", s'est exclamé face caméra Ryan Regez, au bord des larmes dans l'aire d'arrivée. Le Bernois de 29 ans a affiché une insolente maîtrise en finale, faisant toujours la course en tête devant un Alex Fiva tout aussi impressionnant vendredi dans le Genting Snow Park. Ce doublé est le 12e de l'histoire pour la Suisse dans des Jeux d'hiver, le deuxième en ski freestyle après celui réalisé par Sarah Höfflin et Mathilde Gremaud en slopestyle en 2018. Il est même le deuxième en l'espace de 24 heures, Michelle Gisin ayant devancé Wendy Holdener jeudi dans le combiné alpin. Regez sur un nuage Ryan Regez a devancé de 0''26 Alex Fiva pour devenir le deuxième champion olympique suisse de skicross, douze ans après le sacre de Mike Schmid à Vancouver pour l'apparition de la discipline au programme des Jeux. Il évolue sur un nuage depuis les courses d'Idre Fjäll, où il avait remporté les deux courses disputées fin janvier pour prendre la tête de la Coupe du monde. Si Ryan Regez vivait sa première expérience olympique, Alex Fiva a quant à lui dû attendre ses troisièmes Jeux pour cueillir enfin une médaille. Décevant tant à Sotchi (31e) qu'à PyeongChang (9e) alors qu'il faisait déjà partie des favoris, le Grison de 36 ans saura se satisfaire de cette deuxième place, conquise un an après la quête de son premier titre mondial. Détraz éliminé en 8es de finale Le rêve olympique avait en revanche pris fin prématurément pour les deux derniers Suisses en lice. Le Grison Joos Berry a été éliminé en quarts de finale, terminant 4e et dernier de sa série. Le Vaudois Romain Détraz, déjà peu à l'aise dans la manche qualificative (27e sur 32), avait quant à lui été éliminé dès les 8es de finale.

Fiva et Regez en finale du skicross Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Deux Suisses figurent en finale de l'épreuve masculine de skicross aux Jeux de Pékin. Le Grison Alex Fiva et le Bernois Ryan Regez se frotteront au Russe Sergey Ridzik et le Suédois Erik Mobaerg. Une 13e médaille est donc assurée pour la délégation helvétique, au lendemain de la disqualification de Fanny Smith. Vainqueur des qualifications, le champion du monde 2021 Alex Fiva a poursuivi sur sa lancée en remportant successivement son 8e, son quart puis sa demi-finale. Le leader de la Coupe du monde Ryan Regez a quant à lui terminé en tête tant en 8es qu'en quarts de finale, avant de prendre la 2e place de sa demi-finale. Le rêve olympique avait pris fin en quarts de finale pour le Grison Joos Berry, 4e et dernier de sa série. Le Vaudois Romain Détraz, déjà peu à l'aise dans la manche qualificative (27e sur 32), avait quant à lui été éliminé dès les 8es de finale dans le Genting Snow Park.

Deux buts et un assist pour Meier, en vain Timo Meier a atteint la barre des 50 points cette saison Image: KEYSTONE/FR170553 AP Timo Meier a atteint la barre des 50 points dans cette saison de NHL jeudi soir. L'attaquant appenzellois a réussi deux buts et 1 assist pour les Sharks, qui se sont toutefois inclinés 5-4 après prolongation face à Vancouver. Auteur d'un seul but dans les sept matches ayant suivi son quintuplé du 17 janvier, Timo Meier a signé jeudi ses 22e et 23e réussites de la saison, à chaque fois en supériorité numérique. Il a ainsi permis à son équipe de recoller à 3-3 à la 41e minute. Menés 2-0, 3-1 puis 4-3, les Sharks ont égalisé à 4-4 dans la dernière seconde du temps réglementaire, Timo Meier réussissant son 27e assist de la saison sur le but d'Alexander Barabanov. San Jose a néanmoins cédé en "overtime", J.T. Miller offrant la victoire à Vancouver après 2'39'' de prolongation. Deux points pour Kurashev "Muet" depuis le 26 janvier, Philipp Kurashev a lui aussi retrouvé des couleurs sous le maillot de Chicago jeudi. Les deux points réussis par l'attaquant bernois n'ont toutefois pas suffi aux Blackhawks, battus 7-4 à domicile par les Blue Jackets de Dean Kukan. Auteur d'un seul point dans ses 11 matches précédents, Philipp Kurashev a inscrit le premier but de Chicago en supériorité numérique avant d'être crédité d'un assist sur le 2-2 signé Ryan Carpenter à la 15e minute. Il affiche désormais 14 points à son compteur 2021/22, en 43 parties disputées.

La Finlande bat la Slovaquie en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek En quête d'un premier sacre olympique, la Finlande est la première finaliste du tournoi masculin. Tombeuse de la Suisse en quarts de finale, la formation du coach Jukka Jalonen a battu la Slovaquie 2-0 dans la première demi-finale vendredi à Pékin. La Finlande a dominé les débats, fêtant un succès mérité face à une équipe qu'elle avait écrasée 6-2 lors de la phase préliminaire. Mais elle n'a assuré son succès qu'à 39'' de la fin du temps réglementaire grâce à un but inscrit dans la cage vide par l'attaquant de Langnau Harri Pesonen. Les "Suisses" s'étaient également illustrés sur l'ouverture du score tombée à la 16e minute. Sakari Manninen fut alors le plus prompt à réagir sur un rebond accordé à la suite d'un tir de Petteri Lindbohm (ex-LHC et Bienne), après un premier assist du défenseur du GSHC Sami Vatanen. Stoppée par le Canada en quarts de finale en 2018, la Finlande disputera sa deuxième finale olympique après celle perdue en 2006 face à la Suède. Egalement en argent en 1988 à Calgary, où le titre était décerné au terme d'une phase finale réunissant six équipes, les Finnois se mesureront à la Team ROC ou à la Suède dimanche.

Fiva gagne les qualifications, Regez 7e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Alex Fiva a frappé fort dans les qualifications de l'épreuve olympique vendredi à Pékin. Le champion du monde 2021 a signé le meilleur temps. Leader de la Coupe du monde, le Bernois Ryan Regez s'est quant à lui classé 7e. Quatrième skieur à s'élancer sur le parcours du Genting Snow Park, Alex Fiva a devancé de 0''34 son dauphin russe Igor Omelin grâce à une excellente glisse. Ryan Regez, qui reste sur deux succès à Idre Fjäll, a concédé 0''50 au Grison de 36 ans pour prendre la 7e place. Les deux autres Suisses engagés se sont montrés moins convaincants dans ce "Seeding Run", qui sert à désigner les têtes de série en vue de la phase à élimination directe prévue dès 7h heure suisse. Joos Berry a réalisé le 21e chrono à 1''49, le Vaudois Romain Détraz terminant 27e à 1''75.

Bach "très troublé" par la prestation de Kamila Valieva Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Le président du CIO Thomas Bach a indiqué avoir été "très troublé" par la prestation sur la glace de Kamila Valieva. Au coeur d'une retentissante affaire de dopage et visiblement éprouvée, la Russe fut incapable d'évoluer à son niveau habituel dans le programme libre des JO jeudi, chutant à plusieurs reprises. M. Bach a également indiqué lors de cette conférence de presse qu'il n'avait pas "beaucoup confiance" en l'entourage de Kamila Valieva. Il regrette notamment sa froideur et son attitude à l'égard de la favorite de l'épreuve féminine après la compétition, qui a terminé au 4e rang. "J'étais très troublé hier quand j'ai regardé à la TV (le programme libre de patinage artistique). J'ai vu une performance où on a vu la pression sur ses épaules. Ma carrière fait que je sais ce qu'est la pression, mais celle-ci était au-dessus de ce je peux me représenter", a-t-il déclaré. Stress immense "La voir craquer sur la glace, pleurer et essayer de finir son programme était difficile. Dans chaque mouvement, son langage corporel, on voyait le stress immense", a poursuivi le patron de l'instance olympique. "Elle aurait sûrement préféré quitter la glace et laisser tout cela derrière elle". "Et comment elle fut reçue par son entourage en sortant de la glace... C'était glacial, au lieu d'essayer de l'aider et de la réconforter. On sentait la distance et en interprétant son langage corporel (réd: de son entraîneure) c'était dédaigneux. Comment peut-on être si froid avec son athlète ?", a déploré M. Bach. "Cela ne me donne pas confiance dans son entourage, indépendamment de ce qui a pu se passer ou va se passer dans le futur, comment (est-il possible de) traiter une athlète mineure de 15 ans comme cela ?", a-t-il conclu.