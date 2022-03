Olympic invincible +++ Trois GP de F1 aux Etats-Unis

Un 3e succès de suite pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings Atlanta a cueilli mercredi un troisième succès consécutif en NBA. Vainqueurs 136-118 sur le parquet d'Oklahoma City, les Hawks de Clint Capela ont pris une sérieuse option sur la 10e place de la Conférence Est, la dernière qui donnera accès aux "play in" (pré play-off). La franchise géorgienne, qui a gagné huit de ses onze derniers matches, affichait mercredi soir un bilan de 39 succès pour 37 défaites avec donc encore six parties à son programme en saison régulière. Les New York Knicks (11es/34-43) et les Washington Wizards (12es/33-43) n'ont donc plus le droit à l'erreur. Atlanta a forcé la décision en première mi-temps mercredi (85-58 à la pause). Elle a pu compter une nouvelle fois sur un Trae Young intenable, le meneur All Star ayant réussi 41 points et 8 assists. Brillant deux jours plus tôt face aux Pacers avec ses 22 points et 15 rebonds, Clint Capela s'est fait plus discret: l'intérieur genevois a réussi 4 points et 11 rebonds face au Thunder.

Le Mexique et les Etats-Unis qualifiés comme attendu Image: KEYSTONE/AP/Eduardo Verdugo Le Mexique, vainqueur du Salvador (2-0), et les Etats-Unis, bien que battus au Costa Rica (2-0), ont validé leur billet pour le Mondial 2022 mercredi dans la zone Concacaf. Mexicains et Américains finissent respectivement aux 2e et 3e places du groupe derrière le Canada, déjà qualifié et qui termine 1er malgré sa défaite au Panama (1-0). Ce sera la 17e participation à la Coupe du monde, la 8e d'affilée, pour la "Tri". Un nul lui suffisait contre les Salvadoriens, mais l'équipe de Tata Martino, si elle n'a pas toujours convaincu lors de cette phase éliminatoire, a fait en sorte de la finir avec un succès. Uriel Antuña a ouvert le score à la 17e minute et Raul Jimenez a ajouté le second but avant la pause. Les Etats-Unis eux savaient qu'ils pouvaient se permettre de perdre au Costa Rica, tant que ce n'était pas par un score de 6-0, afin de préserver leur meilleure différence de buts en cas d'égalité de points avec leur rival du soir. Au final ils se sont inclinés 2-0, sur deux buts en huit minutes au début de la seconde période. C'est donc sans gloire que les USA se qualifient pour leur 11e Mondial. Costa Rica - Nouvelle-Zélande en juin Pour les Costariciens, tout n'est cependant pas fini. Ils conservent encore une chance de participer à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). Ils disputeront un barrage intercontinental largement à leur portée le 13 ou le 14 juin, face à la Nouvelle-Zélande.

Un Grand Prix à Las Vegas en 2023, le troisième aux Etats-Unis Les pilotes de Formule 1, ici Lewis Hamilton, s'affronteront l'an prochain de nuit dans les rues de Las Vegas (archives). Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Trois courses américaines seront l'an prochain au calendrier de la F1: avec l'arrivée du Grand Prix de Las Vegas en 2023, la catégorie reine du sport auto poursuit sa route aux Etats-Unis. Autre fait marquant pour l'annonce de ce Grand Prix prévu pour le mois de novembre: la course se déroulera un samedi, de nuit. "C'est un moment incroyable pour la Formule 1 qui démontre l'énorme attrait et la croissance de notre sport avec une troisième course aux États-Unis. Las Vegas est une destination connue dans le monde entier pour son excitation, l'hospitalité, les sensations fortes et bien sûr, le célèbre Strip", la rue la plus célèbre de la ville qui a déjà accueilli deux Grands Prix de F1 en 1981 et 1982, s'est félicité le PDG de la F1 Stefano Domenicali dans un communiqué de Formula 1, le promoteur du championnat de F1. Le circuit, long de 6,12 km, comportera 14 virages et trois lignes droites, avec des vitesses de pointe estimées à plus 342 km/h, selon les organisateurs. Les Etats-Unis accueillent déjà depuis 2012 un GP à Austin, au Texas. Le 8 mai prochain, un deuxième GP en terres américaines verra le jour à Miami, en Floride. L'arrivée de cette nouvelle course "souligne l'énorme enthousiasme et l'excitation des États-Unis pour la Formule 1", à l'heure où la discipline "continue de développer sa base de fans mondiale", a déclaré Formula 1. Nouveau record ? L'annonce de cette nouvelle course arrive à l'heure où le calendrier de la saison 2022 comporte un total record de 23 Grands Prix. Si plusieurs des courses disputées cette année ne sont pas encore assurées d'être au calendrier l'année prochaine - notamment le GP de France - Stefano Domenicali avait assuré plus tôt en mars qu'il y a "du potentiel pour aller jusqu'à 24" Grands Prix dans une saison. Fort de l'intérêt croissant d'organisateurs locaux pour accueillir la F1, Domenicali avait même assuré lors d'une interview pour la chaîne Sky Sport "qu'il y a du potentiel pour aller jusqu'à 30" courses. Et d'ajouter: "en plus de l'Amérique, en plus de la Chine, je pense qu'il y a aussi un potentiel pour être bientôt en Afrique", où le dernier GP sur le continent remonte à 1993 en Afrique du Sud. Aux dépens des courses européennes ? Les Accords Concorde régissant la gouvernance et la répartition des revenus de la F1 limitent actuellement à 24 le nombre de courses par saison. Boom d'audiences Avec l'Asie et le Moyen-Orient, les Etats-Unis représentent actuellement l'un des marchés prioritaires du championnat du monde de monoplaces, lui-même étant contrôlé par le groupe américain Liberty Media qui a acquis les droits commerciaux de la F1 en 2017, mettant fin à 40 ans de règne du Britannique Bernie Ecclestone. La venue d'un troisième GP américain en 2023 marque donc davantage la volonté de la F1 de s'implanter au pays de l'IndyCar et de la NASCAR, où la série produite par Netflix "Formula 1: Drive to Survive" connaît un grand succès depuis son lancement en 2019. Les courses diffusées au pays de l'Oncle Sam témoignent aujourd'hui de l'intérêt croissant du public: la saison 2021 très disputée entre le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a rassemblé en moyenne 934'000 téléspectateurs par course ... soit 54% de plus qu'en 2020 - et très au-dessus du précédent record d'audience établi à 748'000 de moyenne en 1995. Sur les circuits, si la F1 compte déjà une écurie américaine avec Haas depuis 2016, sa compatriote Andretti Autosport voudrait désormais elle aussi intégrer la grille dès 2024. Michael Andretti, propriétaire de l'écurie éponyme évoluant en IndyCar aux Etats-Unis, aurait selon son entourage fait une demande début 2022 auprès de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour intégrer le championnat.

Un 21e succès de rang pour Olympic Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Olympic a décroché sa 21e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les Fribourgeois sont allés s'imposer 97-75 sur le parquet de Monthey-Chablais lors de la 24e journée de SB League. Le score ne dit cependant pas tout de la belle résistance chablaisienne. Invaincu depuis leur défaite - la seule de la saison en championnat - subie à Massagno le 5 décembre, Olympic était en effet encore mené 59-57 après 26'03''. Les hommes du coach Petar Aleksic ont cependant su serrer leur garde pour s'éviter toute mauvaise surprise. Emmenés par un excellent Robert Zinn (25 points, 4 rebonds), ils ont signé un partiel de 16-3 pour conclure le troisième quart, avant de prendre le large. Swiss Central devant les Lions Dauphin des Fribourgeois, Massagno a pour sa part battu Boncourt 94-85. Vainqueur 67-53 chez les Starwings grâce notamment aux 28 points de Selim Fofana, Union Neuchâtel a par ailleurs profité de la défaite subie mardi par les Lions de Genève face à Nyon pour conforter sa 3e place. A noter que les Lions ont également été dépassés par Swiss Central, qui a écrasé Lugano 114-68.

Renforcement des règles relatives aux prêts de joueurs Image: KEYSTONE/AP/Lujain Jo La FIFA renforce les règles internationales relatives aux prêts de joueurs pour la saison à venir, a-t-elle annoncé mercredi. A partir du 1er juillet, la durée d'un prêt sera ainsi limitée à un an, et le nombre de joueurs qu'un club peut prêter sera également limité. La décision a été prise par le Conseil de la FIFA à Doha. Les nouvelles règles "doivent favoriser le développement des jeunes joueurs et l'équilibre sportif et empêcher la thésaurisation des joueurs par les clubs", a indiqué la FIFA. A l'avenir, un club ne pourra prêter que trois joueurs à un club donné au cours d'une saison. En outre, le nombre total de prêts par saison sera limité pour chaque club: dès 2022/23, un club pourra prêter au maximum huit joueurs professionnels à la fois. Les joueurs de moins de 21 ans et ceux qu'un club a formés lui-même ne sont toutefois pas concernés par cette règle. Les nouvelles règles doivent être intégrées dans les réglementations nationales de chaque association membre de la FIFA dans un délai de trois ans, est-il encore précisé.

Six semaines de prison pour un adolescent auteur de propos racistes Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters Un adolescent a été condamné à six semaines de prison pour avoir tenu des propos racistes sur Twitter visant Marcus Rashford après la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro. Justin Lee Price (19 ans) avait tweeté le 11 juillet 2021, après que l'attaquant de Manchester United avait raté son tir au but lors de la finale de l'Euro perdue face à l'Italie. Selon le tribunal de Kidderminster, il avait d'abord tenté d'échapper à la justice en changeant son nom d'utilisateur sur le réseau social. L'adolescent avait ensuite nié les faits au moment de son arrestation, avant d'avouer être l'auteur du tweet. Il "a visé un footballeur en raison de la couleur de sa peau et son geste était clairement raciste et haineux", a estimé le procureur Mark Johnson. "J'espère que cette affaire enverra le message que nous ne tolérerons pas le racisme et que les délinquants seront poursuivis dans toute la mesure de la loi", a-t-il ajouté. Sancho et Saka aussi visés Outre Marcus Rashford, les joueurs Jadon Sancho et Bukayo Saka avait été visés par des attaques racistes après avoir manqué leur tir au but, scellant la défaite de l'Angleterre face à l'Italie (1-1 ap, 3-2 tab). Ces échecs avaient brisé le rêve de tout un pays qui espérait décrocher un deuxième titre majeur, 55 ans après son succès à domicile durant la Coupe du monde 1966. En septembre 2021, la justice britannique avait condamné un autre supporter de football à de la prison avec sursis pour des injures racistes publiées sur Facebook et ciblant les trois mêmes joueurs de couleur, Rashford, Sancho et Saka.

YB: Zesiger prolonge, Faivre dit stop Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Cédric Zesiger a prolongé jusqu'en 2025 le contrat le liant à Young Boys. Le défenseur seelandais de 23 ans est arrivé au Wankdorf en 2019, en provenance de Grasshopper. Sélectionné pour la première fois en équipe de Suisse A en septembre dernier, il a remporté deux titres de champion de Suisse avec YB. Le club de la capitale annonce par ailleurs dans le même communiqué que Guillaume Faivre va mettre fin à sa carrière sportive à l'issue de la présente saison. Portier no 2 derrière David von Ballmoos, le Neuchâtelois de 35 ans a disputé 22 matches avec les Young Boys dont trois en Ligue des champions.

Victoire de van der Poel, Küng 6e Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Mathieu van der Poel (Alpecin) a remporté la 76e édition d'A travers la Flandre, mercredi à Waregem, à quatre jours du Tour des Flandres. Stefan Küng a pris une belle 6e place, à 5'' du vainqueur. Van der Poel a devancé son dernier compagnon, le Belge Tiesj Benoot. Derrière les deux hommes, sortis dans les deux derniers kilomètres, le Britannique Tom Pidcock a pris la troisième place, à 5 secondes. Le Thurgovien Stefan Küng a terminé dans le même temps. La course a commencé à se dénouer à 68 km de l'arrivée sur une attaque de l'équipe Ineos (Pidcock) relayée par Mathieu van der Poel, qui a piégé le Slovène Tadej Pogacar. Ce dernier, qui a tenté en vain de rentrer seul, s'est retrouvé ensuite dans un groupe de chasse sans parvenir à rentrer sur les hommes de tête. Mathieu van der Poel (27 ans) s'était déjà imposé en 2019 dans cette course. Le Néerlandais sera l'un des grands favoris du Tour des Flandres, au même titre que Tadej Pogacar. Chabbey 3e chez les dames Elise Chabbey a par ailleurs signé une performance de choix dans la course féminine, disputée juste avant celle des hommes. La Genevoise de 28 ans a pris la 3e place, battue au sprint par l'Italienne Chiara Consonni (1re) et la Belge Julie de Wilde.

Plus de 800'000 billets achetés lors de la première phase Image: KEYSTONE/EPA Plus de 800'000 billets pour le Mondial 2022 au Qatar ont été achetés lors de la première phase de vente ouverte le 19 janvier. La FIFA précise que les "dix pays les plus demandeurs (sont) le Qatar, les Etats-Unis, l'Angleterre, le Mexique, les Emirats arabes unis, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, l'Argentine et l'Arabie saoudite. Dix-sept millions de billets avaient été demandés en vingt jours lors de cette première phase, avait fait savoir la FIFA le 8 février. Mais il n'y aura qu'un peu plus de deux millions de billets effectivement disponibles pour le premier Mondial organisé dans un pays arabe. La finale, prévue le 18 décembre, est le match qui avait suscité le plus d'engouement avec 1,8 million de demandes. Selon les modalités de vente mises en place par les organisateurs, un système de loterie permet aux candidats internationaux d'acheter des billets pour un prix débutant à 69 dollars (61 euros) pour les rencontres de la phase de groupes. Les résidents du Qatar ont accès à une catégorie de prix préférentielle qui démarre à 11 dollars. Prochaine phase dès le 5 avril Le prix d'un sésame pour la finale peut atteindre 1607 dollars. La FIFA espère retirer plus de 500 millions de dollars des billets, des droits de retransmission et d'autres revenus commerciaux de cette Coupe du monde, programmée du 21 novembre au 18 décembre. La prochaine phase de vente ouvrira le 5 avril à 11h00, après le tirage au sort de la phase finale du Mondial qui aura lieu ce vendredi à 18h00 (heure suisse). "Lors de cette prochaine phase de vente, les supporters pourront donc choisir leurs billets en fonction du calendrier des matches", précise la FIFA.

L'Egypte porte plainte pour "racisme" Image: KEYSTONE/AP/Amr Nabil La Fédération égyptienne a déposé une plainte officielle contre son homologue sénégalaise pour violence et "racisme", a-t-elle annoncé. Son équipe nationale a échoué à se qualifier pour le Mondial 2022 après sa défaite contre le Sénégal mardi. Mardi soir, les Pharaons ont été éliminés par le Sénégal après une séance de tirs au but acharnée (3-1) et dans une atmosphère plus qu'effervescente dans les tribunes. "L'équipe égyptienne a fait l'objet de racisme après l'apparition de banderoles offensantes dans les tribunes du stade à l'intention des joueurs, en particulier Mohamed Salah, le capitaine. Le tout documenté par des photos et vidéos jointes à la plainte", a déclaré la Fédération égyptienne dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les photos publiées par la Fédération montrent les vitres cassées du bus transportant les Pharaons, des banderoles d'insultes contre Mohamed Salah et des membres du public faisant des gestes injurieux aux joueurs. La plainte officielle a été déposée auprès de la Confédération africaine (CAF) et la FIFA, indique la Fédération égyptienne. Des lasers pour gêner les tireurs de penalty L'impressionnant public sénégalais au stade Abdoulaye-Wade, à Diamniadio près de Dakar, n'a pas manqué d'utiliser des lasers pour perturber les Pharaons durant les tirs au but. Résultat, trois des quatre tireurs égyptiens ont manqué leur pénalty. Des séries d'images montrant le visage de Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, masqué par des lasers à pointeur vert ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux contre le comportement des Sénégalais. D'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des projectiles et des bouteilles lancés par le public sur le capitaine des Pharaons.

Raffainer nommé CEO à Berne, Lüthi démissionne Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Chambardement au CP Berne: Marc Lüthi, l'homme fort du club depuis 24 ans, a annoncé sa démission de son poste de CEO pour fin août. Il deviendra président du conseil d'administration. Son successeur sera Raeto Raffainer, jusqu'à présent directeur sportif et qui endossera donc le rôle de chef d'orchestre au plan opérationnel, a annoncé mercredi le club de la capitale.

La FIFA laisse son Mondial biennal sur la touche Image: KEYSTONE/AP/Lujain Jo La FIFA a écarté son projet de Mondial biennal du menu de son Congrès jeudi à Doha. Cela laisse planer le doute sur l'avenir de cette réforme qui a rencontré beaucoup d'hostilité, notamment parmi les stars du ballon rond ou les fédérations d'Europe et d'Amérique latine. Mise en sommeil ou abandon pur et simple? Impossible d'obtenir une réponse claire de l'instance sur sa détermination à doubler la fréquence de sa compétition reine à partir de 2026, alors qu'elle se tient tous les quatre ans depuis 1930 chez les hommes et 1991 chez les femmes. Il n'y a aucune mention de ce dossier brûlant à l'ordre du jour du Congrès réunissant les 211 fédérations membres de la FIFA jeudi au Centre des expositions de Doha. "Pour tous les acteurs du football, une Coupe du monde biennale est hors de question. Je suis heureux que la FIFA l'ait également compris", assurait début mars Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, persuadé que le projet était désormais "exclu". Nombre de responsables au sein des instances partagent cet avis, d'autant que la FIFA avait renoncé dès décembre à programmer un vote lors de son Congrès à Doha, et ne prévoit même pas de discuter plus largement de la refonte du calendrier international à l'horizon 2024. Manne financière Ce souci de temporiser - sinon d'enterrer l'affaire - contraste avec le lancement en fanfare à l'été dernier d'une "étude de faisabilité" sur un Mondial tous les deux ans, alors présenté comme une piste de réforme parmi d'autres, mais qui a aussitôt suscité une farouche opposition. La FIFA assure pourtant qu'organiser une phase finale de grand tournoi chaque été, en alternant Coupe du monde et compétitions continentales comme l'Euro et la Copa America, bénéficierait "à tous". En décembre, l'instance mondiale promettait ainsi 19 millions de dollars supplémentaires par cycle de quatre ans à chacune de ses fédérations, quadruplant donc leur "financement de solidarité" de 6 à 25 millions de dollars sur cette période si sa réforme aboutit. Se défendant de vouloir uniquement faire flamber ses recettes, la FIFA insistait par ailleurs sur les chances accrues "de briller" qu'elle veut offrir aux joueurs et sur la réduction du nombre de trêves internationales infligées chaque année aux clubs. Politiquement, l'organisation s'est aussi posée en unique rempart face au creusement des inégalités sportives et financières sur la planète foot, s'assurant le soutien des fédérations africaines et asiatiques face au richissime football européen. Ligue transatlantique des nations? Mais l'UEFA avait immédiatement pris la tête du front du refus, vite rejointe par son homologue sud-américaine (la Conmebol), puis par le Forum des ligues mondiales regroupant une quarantaine de championnats professionnels, et nombre d'organisations. Quel impact sur la santé physique et mentale des joueurs, l'économie des compétitions nationales, les clubs contraints de libérer leurs internationaux, les supporters qui économisent argent et congés pour accompagner leur sélection? "Pour nous ce n'est pas une idée, donc il est inutile d'en discuter: ça n'existe pas", a encore balayé mardi le dirigeant qatarien Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de la puissante Association européenne des clubs (ECA). Quelle issue pour la FIFA? Parmi les autres pistes à l'étude figurent un retour de la Coupe des confédérations, mini-tournoi à huit sélections disputé entre 1992 et 2019, ou un élargissement aux équipes américaines de la Ligue des nations, créée en 2018 par l'UEFA. Mais "aucune discussion concrète n'a été engagée", indique à l'AFP une source ayant connaissance des négociations.

Ibrahimovic "espère" continuer malgré l'élimination Image: KEYSTONE/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER A 40 ans, Zlatan Ibrahimovic "espère" continuer avec la Suède en sélection, a-t-il confié, malgré l'élimination des Scandinaves de la course au Mondial 2022 contre la Pologne mardi soir. "Aussi longtemps que je peux rester en forme et jouer et apporter quelque chose, j'espère", a-t-il déclaré à la chaîne CMore qui l'interrogeait sur son avenir en sélection après la rencontre. La star suédoise de l'AC Milan a ensuite réitéré en conférence de presse son intention de ne pas reprendre sa retraite internationale, dont il était sorti l'an dernier après une longue pause de plus de quatre ans. "Je continuerai aussi longtemps que je peux. Vous n'aurez pas d'autre réponse ici juste parce qu'on n'a pas gagné ce match et qu'on ne s'est pas qualifié au Mondial", a répondu le géant suédois, entré en fin de rencontre alors que la Suède était déjà menée 2-0. "Cela vaut pour la sélection, mais aussi pour Milan", a-t-il souligné. L'ancien attaquant du PSG avait confié la semaine dernière avoir un corps de "vieux gars" mais vouloir continuer à jouer le plus temps possible, racontant ressentir une certaine "panique" à l'idée de raccrocher les crampons.

Tiger Woods se teste à Augusta Image: KEYSTONE/FR171219 AP/RYAN KANG Tiger Woods a joué mardi 18 trous sur le parcours d'Augusta. L'ex-no 1 mondial voulait tester sa forme physique avant le Masters, qui se déroulera la semaine prochaine sur ce même parcours mythique. Vainqueur de cinq Masters au cours de sa carrière, l'Américain de 46 ans a joué avec son fils Charlie et son rival et ami Justin Thomas, selon la chaîne sportive américaine ESPN et le magazine Sports Illustrated, qui citent des sources anonymes. Grièvement blessé aux jambes après un accident de voiture en février 2021, Tiger Woods est arrivé en Géorgie à bord de son jet privé, pour vérifier s'il était toujours capable d'arpenter ce parcours tout en montées et descentes. Mais rien ne dit qu'il y participera. Le champion aux 15 titres du Grand Chelem a indiqué son intention de revenir sur les greens en compétition, mais de façon limitée. Il n'a pas non plus donné la moindre indication sur le prochain tournoi auquel il pourrait participer. Les informations faisant état de son arrivée mardi à Augusta ont renforcé les spéculations sur son retour pour l'édition 2022, après sa victoire en 2019, la première dans un Majeur depuis celle en 2008 à l'US Open, obtenue avec une jambe cassée. Cette victoire en 2019 signait son grand retour après de multiples opérations du dos.