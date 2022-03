Omlin titulaire contre l'Angleterre +++ Vettel pas en Arabie saoudite

Omlin titulaire devant la cage suisse samedi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Jonas Omlin sera titulaire devant la cage de l'équipe de Suisse samedi en match amical contre l'Angleterre, à Wembley. Son rival et coéquipier Gregor Kobel jouera mardi à Zurich contre le Kosovo. Gardien de Montpellier en Ligue 1, Omlin est d'ordinaire le portier no 3 en équipe de Suisse. La hiérarchie derrière Yann Sommer, le no 1, est à nouveau ouverte alors que Kobel était le no 2 en septembre. Omlin (ex-Lucerne et Bâle), avait brillé le week-end dernier avec Montpellier lors du succès de l'équipe à Bordeaux (0-2), en Ligue 1. Il avait été nommé dans le onze idéal du journal L'Equipe.

La presse italienne dépitée après l'élimination des Azzurri Image: KEYSTONE/EPA/CARMELO IMBESI "Les Azzurri sous le choc": effondrement collectif ou responsabilité du sélectionneur, la presse italienne fait les comptes vendredi au lendemain de l'élimination de l'Italie du Mondial 2022, synonyme d'"adieu à la Nazionale" dans sa forme actuelle. "Tout le monde à la maison", titre La Repubblica, le grand quotidien de centre-gauche estimant que la déroute jeudi soir à Palerme face à la Macédoine du Nord (défaite 1-0) signe "l'adieu à une Nazionale perdue pour toujours". La Stampa fustige une "prestation désastreuse" des joueurs de Roberto Mancini qui n'ont cadré que cinq tirs sur 32 alors que les Macédoniens ont marqué sur un de leurs quatre tirs du match. Pour le grand journal milanais, l'élimination de l'Italie, quadruple championne du monde (1934, 1938, 1982, 2006) et championne d'Europe en titre, annonce "un changement de génération" et une "refondation". Pas de quoi s'étonner, relève La Gazzetta dello Sport: "l'Euro gagné a été une parenthèse heureuse entre des années de déception en sélection et dans les clubs", en berne sportivement et économiquement. "Tout le système à revoir" "Notre football paye un prix énorme: il manque encore une vision et il n'y a pas de courage (...). Faire le procès de Mancini serait une erreur, c'est tout le système Calcio qu'il faut revoir", analyse le quotidien sportif. Mancini qui devrait d'ailleurs rester à son poste. Le sélectionneur a été prolongé jusqu'en 2026 l'an dernier et il paraît protégé par sa victoire à l'Euro. "L'heure des responsabilités" est venue, tonne pourtant Il Corriere dello Sport. En dépit des absences (l'attaquant Federico Chiesa blessé notamment), son directeur, Ivan Zazzaroni, un proche du sélectionneur italien, ne lui trouve aucune circonstance atténuante: "Mancini a été l'artisan du triomphe européen, Mancini est le premier responsable de cet échec". "Aucune surprise", rappelle Il Messaggero, "mais la conséquence d'années de chute libre". "Nous ne gagnons pas en club de compétitions européennes depuis 2010, une disette aussi longue inédite dans l'histoire des coupes européennes". "Ces 15 dernières années, la Serie A s'est effondrée. La chute de la Juve après l'affaire Calciopoli [scandale d'arbitrage en 2006] puis les désengagements de Berlusconi et Moratti avec les Milanais ont affaibli les grands clubs historiques et sapé les équilibres, fragilisant l'ensemble du championnat", détaille le quotidien romain. Dans un communiqué, le patron de la Serie A Lorenzo Casini a appelé de ses voeux "une réflexion sérieuse et un profond changement de système". L'Italie, avant d'être éliminée dans ce barrage face à la Macédoine du Nord, avait déjà échoué à terminer première de son groupe de qualification, remporté par la Suisse.

Marco Odermatt 4e en Super-G, le titre à Murisier Justin Murisier champion de Suisse de Super-G. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le vainqueur de la Coupe du monde Marco Odermatt a échoué au pied du podium (4e) du Super-G des Championnats de Suisse à St-Moritz. Tout a été très serré. Le Nidwaldien a concédé 0''22 au vainqueur, le Valaisan Justin Murisier. Gino Caviezel a pris l'argent et Gilles Roulin, le bronze.

Vettel toujours absent à cause du Covid Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Sebastian Vettel, contaminé par le Covid, manquera également le 2e GP de F1 de la saison, ce week-end à Djeddah en Arabie Saoudite. Le pilote allemand n'a pas pu effectuer le voyage. Comme lors de l'ouverture de la saison au Bahreïn, son coéquipier et compatriote Nico Hülkenberg le remplacera, aux côtés de Lance Stroll, annonce vendredi son écurie Aston-Martin. Vettel avait été testé positif avant le GP du Bahreïn. Le quadruple champion du monde est toujours en quarantaine à son domicile en Suisse. Il devrait faire son retour dans quinze jours à Melbourne en Australie.

Phoenix assuré d'être tête de série no 1 Devin Booker et les Suns auront l'avantage du terrain tout au long des play-off Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Phoenix bénéficiera de l'avantage du parquet tout au long des play-off en NBA. Les Suns sont assurés de terminer la saison régulière avec le meilleur bilan de la Ligue grâce à leur septième victoire de rang, obtenue jeudi à Denver (140-130) où Devin Booker a été étincelant avec 49 points. Le soleil brille toujours autant chez les Suns, qui visent une deuxième finale consécutive après celle perdue face à Milwaukee en 2021. Ils ont encore réalisé une démonstration de force chez des Nuggets combatifs mais qui ont plié dans le dernier quart-temps (30-19). Leur adresse a été particulièrement redoutable (60,5%). Auteur d'un 16/25 au tir d'un 15/17 sur la ligne des lancers-francs, Devin Booker est devenu grâce à ses 49 points le quatrième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à passer la barre des 11'000 points après LeBron James, Kevin Durant et Kobe Bryant. Il a également réussi 10 assists, 4 rebonds et 3 interceptions jeudi. Paul de retour "Nous voulions cette 60e victoire de la saison et nous avons fini par la décrocher. Ca fait du bien", a expliqué Devin Booker au terme d'une partie également marquée par le retour du meneur All Star des Suns Chris Paul. Absent lors des 15 derniers matches en raison d'une fracture à un pouce, "CP3" a réussi 17 points et 13 passes décisives.

L'Equateur et l'Uruguay qualifiés pour le Qatar Image: KEYSTONE/EPA L'Equateur et l'Uruguay ont décroché leur billet pour la Coupe du monde jeudi lors de l'avant-dernière journée des qualifications sud-américaines. Ils se sont emparés des deux dernières places directement qualificatives dans cette poule unique, derrière le Brésil et l'Argentine. L'Uruguay, grâce à sa victoire sur le Pérou (1-0), et l'Equateur, malgré sa défaite au Paraguay (3-1), s'envoleront avec le Brésil et l'Argentine pour le Qatar (21 novembre-18 décembre). La 5e place, offrant un barrage contre une équipe d'Asie, se jouera mardi lors de l'ultime journée entre trois équipes: Pérou, Colombie et Chili. L'Equateur se qualifie pour la quatrième Coupe du monde de son histoire seulement, après 2002, 2006 (meilleur résultat avec un huitième de finale) et 2014. Sans vedette parmi ses joueurs, la Tri a imposé sa densité physique au fil de ces éliminatoires, se montrant plus régulière que ses concurrents. L'Uruguay est pour sa part depuis deux décennies un habitué et se qualifie pour sa quatrième Coupe du monde d'affilée. Pourtant, le feu a couvé durant ces éliminatoires: tombé à la 7e place fin novembre, il a fallu trancher dans le vif et se séparer de l'emblématique entraîneur Oscar Tabarez (74 ans). Le Brésil écrase le Chili L'Equateur et l'Uruguay ont surtout profité des faux-pas des autres prétendants, à l'image de la Colombie qui est passée à côté lors de ces éliminatoires survolées sans grande opposition par le Brésil et l'Argentine, toujours invaincus. La bande à Neymar a écrasé le Chili (4-0), et celle à Messi affrontera vendredi le Venezuela.

Doublé de Niederreiter, 79e point pour Josi Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Un doublé de Nino Niederreiter n'a pas suffi à Carolina jeudi en NHL. Les Hurricanes se sont inclinés 4-3 aux tirs au but face à Dallas. Roman Josi a quant à lui inscrit son 79e point de la saison dans un match perdu 6-1 par Nashville à Las Vegas. Nino Niederreiter a signé ses 18e et 19e buts de la saison, héritant de la troisième étoile du match. Battus pour la cinquième fois dans leurs six dernières sorties, les Hurricanes se sont heurtés à un gardien euphorique: Scott Wedgewood a en effet été crédité de 44 arrêts, alors que Dallas n'a cadré que 15 tirs dans le même temps. Roman Josi a également connu la défaite avec Nashville, mais le capitaine des Predators poursuit sa fabuleuse série. Auteur d'un assist sur l'unique but des Preds, le défenseur bernois a inscrit au moins 1 point au cours d'un 12e match consécutif. Il affiche désormais 79 points (18 buts, 61 assists) à son compteur. Un 21e but pour Fiala Pius Suter (1 but) et Timo Meier (2 assists) se sont également illustrés en vain jeudi, Detroit et San Jose s'inclinant tous deux 5-2 respectivement face aux New York Islanders et à Edmonton. La soirée fut en revanche plus douce pour Kevin Fiala, auteur d'un but - son 21e de la saison lors d'un match remporté 3-2 après prolongation par Minnesota face à Vancouver.

Les Suissesses remportent le Round Robin Silvana Tirinzoni sont en demi-finales du Mondial Image: KEYSTONE/AP/James Doyle L'équipe de Suisse dames est assurée de terminer en tête du Round Robin du championnat du monde avant même ses deux derniers matches. En quête d'un historique troisième titre mondial consécutif, le CC Aarau a cueilli jeudi à Prince George son 10e succès en 10 parties, dominant la Corée du Sud 8-5. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, la skip Silvana Tirinzoni et Alina Pätz sont ainsi assurées de se qualifier directement pour les demi-finales. La 2e place du Round Robin reviendra à l'un des deux autres favoris, la Suède ou le Canada. Les équipes classées du 3e au 6e rang devront disputer des quarts de finale.

Bencic impériale pour son entrée en lice Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Belinda Bencic (WTA 28) a signé un sans-faute pour son entrée en lice dans le tournoi WTA 1000 de Miami. La championne olympique a écrasé Marta Kostyuk (WTA 55) 6-3 6-1 au 2e tour. Exemptée de 1er tour en tant que tête de série no 22 du tableau, Belinda Bencic n'a mis que 68 minutes pour prendre la mesure de l'Ukrainienne. Elle s'est montrée particulièrement efficace sur son engagement, ne perdant au total que 7 points en 8 jeux de service. La St-Galloise affrontera en 16es de finale la Britannique Heather Watson (WTA 115), tombeuse au 2e tour de l'Elina Svitolina (WTA 20). A noter également l'élimination au 2e tour de la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 5), que Belinda Bencic aurait pu retrouver au stade des 8es de finale.

Stan Wawrinka: une ambition réaffirmée Dans une interview accordée à Watson avant son départ pour Marbella où il fera son retour après plus d'un an d'absence, Stan Wawrinka réaffirme son grand objectif: gagner un nouveau titre. "Peu importe que ce soit un petit ou un grand tournoi, juste pour le sentiment d'accomplissement", dit-il. le Vaudois est revenu sur sa blessure au tendon gauche qui l'a tenu éloigné des courts depuis des mois. Il souligne qu'il a eu "la chance de rencontrer le Dr. Christophe Baudot, le médecin du PSG, qui a l'habitude de ce genre de blessure." Stan Wawrinka a suivi ainsi sa rééducation dans le complexe du PSG avant de retrouver son fidèle Pierre Paganini pour entamer sa préparation. Il avoue avoir accompli d'énormes progrès en l'espace d'un mois pour prendre la décision de rejouer dès la semaine prochaine à Marbella dans le cadre d'un Challenger. "Il faudra de la compétition pour retrouver la forme parce que je n'ai pas beaucoup joué au tennis, poursuit-il. Mais ce n'est pas grave si je perds au début. Je suis surtout impatient de pouvoir pousser la machine au maximum. Enfin." A 36 ans, le vainqueur de trois titres du Grand Chelem affirme "avoir envie de revivre ces grands matches avec le public et de terminer ma carrière comme il faut."

Sensation à Palerme, l'Italie éliminée Image: KEYSTONE/EPA/CARMELO IMBESI L'Italie n'ira pas au Qatar! La squadra azzurra, championne d'Europe en titre, a été éliminée dès la demi-finale du barrage de qualification, battue 1-0 à Palerme par la Macédoine du Nord. Une réussite de Trajkovski à la 92e a fait le malheur des Italiens, qui vont ainsi manquer une deuxième phase finale de Coupe du monde de suite. Pourtant, les vainqueurs de l'Euro ont copieusement dominé, mais ils ont galvaudé trop d'occasions, ce qui a fini par leur coûter très cher. Le Portugal en finale Malgré son exploit inattendu, la Macédoine du Nord n'est pas encore qualifiée pour la Qatar. Il lui faudra en réussir un autre mardi au Portugal. Les champions d'Europe 2016 ont pour leur part franchi la première étape en dominant la Turquie 3-1. Otavio (15e), Diogo Jota (42e) et Luiz (94e) ont inscrit les réussites portugaises. Yilmaz avait réduit l'écart (65e) avant de rater le penalty de l'égalisation potentielle à la 85e. Bale décisif A Cardiff, un doublé de la star Gareth Bale (25e/51e) a donné la victoire au Pays de Galles contre l'Autriche (2-1). Très peu utilisé au Real Madrid, souvent blessé aussi, Bale est transformé quand il revêt le maillot national: son coup franc sur l'ouverture du score a été somptueux, et le 2-0 pas mal non plus. L'Autriche a réduit le score en vain par Sabitzer (64e). Les Gallois devront patienter jusqu'en juin pour savoir contre quel adversaire ils joueront leur billet pour la phase finale au Qatar. La demi-finale Ecosse - Ukraine a été repoussée à juin en raison de l'invasion russe en Ukraine.

Mondial dames: neuf matches, neuf victoires pour le CC Aarau Silvana Tirinzoni dispute un tournoi parfait pour l'instant Image: KEYSTONE/AP/James Doyle Le CC Aarau semble avoir digéré sa déception olympique. Au championnat du monde de Prince George, l'équipe de Silvana Tirinzoni n'a toujours pas perdu: elle a gagné ses neuf matches jusqu'ici. Jeudi, la formation suisse a d'abord battu difficilement les Etats-Unis (Cory Christensen) 8-7 avant de dominer le Danemark (Madeleine Dupont) 7-3. La Suisse dispute un parcours idéal dans le Round Robin. Invaincue après neuf des douze rencontres, elle fait figure de favorite pour obtenir un troisième titre mondial de suite. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz sont déjà assurées de continuer la compétition après le Round Robin. Il s'agira pour elles de terminer dans les deux premières afin de se hisser directement en demi-finales, sans passer par les quarts.

Equipe nationale: l'énigme Shaqiri Xherdan Shaqiri va devoir traverser l'Atlantique plusieurs fois Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS A-t-il perdu son football après quatre matches de Major League Soccer (MLS) ? Xherdan Shaqiri livrera la réponse à cette interrogation légitime, mais sans doute précoce, ce samedi à Wembley. Face à l'Angleterre, le Bâlois devra prouver qu'il demeure ce joueur capable de toutes les audaces, de toutes les folies même, comme il l'avait démontré avec un rare brio l'automne dernier lors de ses 99e et 100e sélections à Rome contre l'Italie et à Lucerne face à la Bulgarie. Avec son choix de rejoindre Chicago, il a choisi une option presque inattendue pour rebondir après son expérience malheureuse à Lyon. En France, il ne jouait pas à la place qui devait être la sienne dans l'axe. Aux Etats-Unis, il est, comme en équipe de Suisse, ce 9,5 qui peut, qui doit, éclairer le jeu. Seulement, la MLS souffre toujours d'un déficit sur le plan de l'intensité et du rythme par rapport aux cinq grands championnats européens. Hausser le curseur Pour Xherdan Shaqiri, la difficulté sera de hausser le curseur à chaque fois qu'il traverse l'Atlantique. Le contenu des matches qu'il a livré contre Miami, Orlando, Washington et Kansas City, s'il fût récompensé par trois victoires et un nul, suggère que la transition pourrait être un peu ardue. "Attention, la MLS est sous-estimée, se défend-il. On y travaille très bien au quotidien. Et à Chicago, un véritable projet existe. Je veux aider l'équipe à retrouver les premières places. Pour l'instant, les débuts sont encourageants. Cela fait neuf ans que l'équipe n'avait pas réussi une si belle entame de championnat." Un des leaders, même sans brassard Par rapport aux matches de l'automne, Xherdan Shaqiri doit composer également avec une autre donne: il a perdu le brassard de capitaine qui l'avait littéralement transcendé en raison du retour aux affaires de Granit Xhaka. "Cette décision appartient à l'entraîneur. Je m'y plie, dit-il. Mais je n'ai pas attendu de porter le brassard pour m'investir pleinement avec l'équipe de Suisse. Je suis l'un de ses leaders, avec ou sans le brassard." Qu'il joue en Europe ou en Etats-Unis doit-on aussi ajouter, non ?

Eriksen "heureux" de retrouver la sélection Image: KEYSTONE/EPA/Bo Amstrup Le meneur de jeu Christian Eriksen s'est dit "très heureux" de retrouver la sélection danoise jeudi. Son retour intervient neuf mois après son arrêt cardiaque en plein Euro, qui a nécessité l'implantation d'un défibrillateur interne. "Je suis très heureux et content de revenir dans la sélection. Ca faisait longtemps, donc je suis content d'y retourner", a affirmé Eriksen devant la presse à Marbella, où s'entraîne cette semaine l'équipe danoise. Le Danois, âgé de 30 ans, était resté inanimé sur la pelouse pendant de longues minutes le 12 juin face à la Finlande, sous les yeux médusés de ses coéquipiers, du stade et de millions de téléspectateurs, avant de finalement revenir à lui après un sauvetage d'urgence. "J'ai eu de la chance avec les médecins et le diagnostic. Tout est bon pour jouer à nouveau et ça me motive encore plus à retrouver mon ancienne vie", a ajouté le joueur de Brentford, qui devrait entrer en cours de match samedi en amical aux Pays-Bas. "Je ne me serais pas présenté ici si je n'avais pas su si j'étais capable de revenir sans que rien de mal ne m'arrive", a-t-il souligné. Pour le sélectionneur danois Kasper Hjulmand, "c'est une sensation forte, nous sommes très heureux de l'avoir ici". "Ca a été un grand moment quand il s'est joint au groupe hier", a ajouté le technicien, qui avait indiqué mercredi que "le plus probable est qu'(Eriksen) commence en tant que remplaçant contre les Pays-Bas, et après nous verrons comment ça se passe à Amsterdam. Mais il sera disponible à 100% pour rentrer à la maison" contre la Serbie.