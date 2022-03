On sait qui organisera l'Euro 2028 de foot ++ Curleuses suisses au top

Selon le communiqué officiel du Tour de Catalogne publié lundi soir, l'Italien a connu "un épisode de perte de conscience avec convulsions et arrêt cardio-respiratoire ultérieur". Les secouristes, qui ont ranimé le coureur, ont pratiqué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur.

"Sonny Colbrelli a depuis été en contact avec sa famille et ses amis alors qu'il se rétablit à l'hôpital. Il subira d'autres tests aujourd'hui pour découvrir la cause de l'incident d'hier", a ajouté l'équipe Bahrain.

Le salaire moyen au PSG s'élève à 990'000 euros, quand pour toutes les équipes de L1, il s'élève à 100'000 euros (67'000 sans le PSG) selon les calculs de L'Equipe. Derrière le PSG, les clubs les plus dispendieux en matière de salaires sont Marseille (salaire moyen brut de 226'000 euros), Monaco (185'000 euros), Nice (130'000 euros) et Lyon (120'000 euros).

Le Paris Saint-Germain, leader du championnat de France mais éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, est sans surprise le club le plus généreux avec ses joueurs et son encadrement en France. Dans le classement du salaire des joueurs de Ligue 1 établi par L'Equipe, les 14 premières places sont occupées par des éléments du PSG, contrôlé depuis 2011 par le fonds souverain qatarien Qatar Investment Authority (QIA).

Roman Josi a inscrit un but et a délivré un assist lors du succès 6-3 des Predators à Anaheim. Il a signé le 1-1 pour sa 18e réussite de la saison avant d'être impliqué sur le 5-3 de Matt Duchene sur une séquence à cinq contre quatre. Désormais auteur de 77 points, dont 24 lors de ses dix derniers matches, Roman Josi occupe après 61 matches de saison régulière la sixième place du classement des compteurs de la NHL dont le leader est Connor McDavid (Edmonton/91 points).

Les Trail Blazers ont déclaré que Lillard "a fait des progrès dans la phase de réathlétisation de son protocole de rééducation" et "a satisfait à plusieurs étapes de performance-clé à ce jour et poursuivra la phase finale de rééducation au cours des prochaines semaines".

Le meneur All Star de 31 ans a tourné à 24 points, 7,3 passes et 4,1 rebonds de moyenne par match, en 29 apparitions pour Portland cette saison. Actuellement 12e de la Conférence Ouest, son équipe est pratiquement éliminée de la course au play-off avec un bilan de 26 victoires pour 44 défaites.

L'unique "distraction" pour le demi de l'Eintracht Francfort et pour ses coéquipiers réside dans la présence dans ce même complexe du "Marbella Football Center" de l'équipe du Danemark, qui prépare ses deux rencontres amicales contre les Pays-Bas et la Serbie. Rappelé en sélection, le "miraculé" Christian Eriksen n'avait toutefois pas rejoint l'équipe lundi en raison d'un test positif au coronavirus.

La moitié des billets à moins de 50 euros en 2023

Les organisateurs des JO de Paris 2024 ont présenté lundi les grands axes de la billetterie. Le processus se déroulera en 2023, avec la moitié des billets affichés à un tarif de 50 euros ou moins.

Au total, 13,4 millions de billets seront disponibles: 10 millions pour les JO et 3,4 millions pour les Jeux paralympiques. La billetterie représente un tiers des revenus du comité d'organisation, les deux autres tiers étant les sponsors et une contribution du CIO pour un budget - entièrement privé - de près de 4 milliards d'euros.

Détails à fixer

Concernant les tarifs pour les JO, un million de billets, soit 10%, sera vendu à 24 euros et ce pour tous les sports. Et 50% des billets olympiques seront accessibles à 50 euros et moins. Un billet correspondra à une "session" et variera en fonction des sports. Les détails n'ont pas encore été fixés.

Le processus sera lancé en décembre 2022: il faudra s'inscrire au tirage au sort pour gagner un créneau horaire d'achat, d'abord pour les billets en pack (regroupements de billets représentant plusieurs sports) en février puis pour les billets à l'unité en mai.

Ce système est jugé "plus transparent" et "moins chronophage", selon les organisateurs. Les dernières ventes devraient intervenir à la fin 2023.

80% des billets sont réservés au grand public et 20% aux hospitalités (prestations sur mesure, accès privilégié...), via le partenaire On location, et aux parties prenantes (collectivités, mouvement sportif, invités sponsors ...).

Second marché

Pour les Jeux paralympiques, le prix d'entrée minimum sera de 15 euros pour 500'000 billets. 50% des billets seront à 25 euros ou moins, et un pass journée à 24 euros pour plusieurs parasports. La vente aura lieu à l'automne.

L'inscription au "club Paris 2024" permettra d'avoir des dates et des détails sur la billetterie. Il y a aura également une "plateforme de second marché" pour revendre et échanger les billets.