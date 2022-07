Ons Jabeur file en finale ++ Coup double de Pogacar

La Tunisienne Ons Jabeur qualifiée pour la finale Image: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert Ons Jabeur, 2e mondiale, s'est qualifiée pour la finale de Wimbledon. La Tunisienne a battu l'Allemande Tatjana Maria (103e) 6-2 3-6 6-1. Elle devient la première joueuse du continent africain à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem dans l'ère Open. "C'est un rêve qui se réalise après des années de travail acharné et de sacrifices. Je suis heureuse que tout ça paye enfin et que je puisse jouer encore un match", a déclaré la Tunisienne de 27 ans qui a lâché son premier set du tournoi. Ce prochain match, sa première finale de Grand Chelem, elle le jouera samedi contre la Roumaine Simona Halep (18e), lauréate 2019, ou la Kazakhe Elena Rybakina (23e). "Elle me doit un barbecue pour toutes les courses qu'elle m'a obligée à faire sur le court", a lancé Jabeur au sujet de Maria, son amie et "partenaire de barbecue", comme elle l'avait présentée mardi. Les deux joueuses ont d'ailleurs partagé une longue accolade au filet à l'issue de la rencontre. "Je voulais partager ce moment avec elle parce qu'elle est vraiment une source d'inspiration pour tant de gens, y compris moi", a expliqué Jabeur en référence à la performance réussie par Maria (103e). L'Allemande de 34 ans, mère de deux petites filles dont la dernière est née il y a moins d'un an, n'avait encore jamais dépassé le troisième tour d'un Majeur. Mais Jabeur est elle-même un modèle. Première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts de finale d'un Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2020, elle a monté deux marches de plus cette année à Wimbledon. "Je suis une fière femme tunisienne aujourd'hui. Je sais qu'en Tunisie ça doit être la folie en ce moment. J'essaie juste d'être autant que possible une source d'inspiration, je veux voir plus de joueurs arabes et africains sur le circuit", a-t-elle lancé avant de quitter le Centre Court. Elle venait d'y passer 1h43 pour écarter Maria. Le match a été plutôt atypique, à l'ancienne, avec beaucoup de balles placées, beaucoup de balles slicés, y compris en coup droit. Le set décisif a été à sens unique: Jabeur a rapidement mené 3-0 et, dans le quatrième jeu, accroché, Maria a offert à son adversaire un double break sur un smash a priori sans difficulté mais qu'elle a envoyé dans la bâche. Quelques minutes plus tard, la Tunisienne était toute à sa joie d'une première finale de Grand Chelem. Elle reste invaincue cette année sur gazon après son titre à Berlin il y a deux semaines.

Coup double pour Pogacar lors de la 6e étape Tadej Pogacar va troquer le blanc pour le jaune Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Tadej Pogacar (UAE) a remporté la 6e étape du Tour de France entre Binche et Longwy sur 220 km. Le Slovène fait coup double en récupérant le maillot jaune. Le patron a récupéré sa tunique. Impressionnant d'aisance dans la côte des Religieuses, dernière montée au programme, Tadej Pogacar a montré qu'il était tout simplement le plus fort. Lorsque le double vainqueur du Tour a décidé d'accélérer, ses adversaires n'ont pu que constater sa puissance hors normes. En deux coups de pédale, Pogacar a pris quelques mètres d'avance pour s'imposer facilement sur une étape taillée pour les baroudeurs. Après une belle échappée, le maillot jaune Wout van Aert a logiquement lâché dans les derniers kilomètres. Il appartient désormais à Pogacar qui compte 4 secondes de bonus sur Neilson Powless et 31 sur Jonas Vingegaard. Vendredi, le peloton ira de Tomblaine à La Super Planche des Belles Filles sur 176 km. La fin de l'étape s'annonce une fois encore explosive avec la montée finale de 7 km à 8,5% de moyenne. Attention à Pogacar qui avait gagné le contre-la-montre en 2020 sur le sommet des Vosges.

"Nous avons fait une offre" pour Lewandowski, affirme Laporta Image: KEYSTONE/EPA/Leszek Szymanski Le FC Barcelone a formulé une offre au Bayern Munich pour l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Le club catalan espère avoir "une réponse positive", a affirmé son président Joan Laporta. "Nous avons fait une offre pour le joueur, nous attendons la réponse, on verra si elle est positive", a indiqué Laporta jeudi lors de la présentation du défenseur central danois Andreas Christensen, nouvelle recrue du Barça. "Nous remercions le joueur (Lewandowski) pour toutes les manifestations qu'il a faites pour montrer qu'il a envie de venir" à Barcelone, a ajouté le dirigeant blaugrana, qui a toutefois souhaité montrer du respect envers le Bayern. Laporta n'a pas précisé le montant de l'offre, et a balayé certaines rumeurs disant que le club allemand, méfiant de la situation économique du Barça, souhaitait que le club catalan paye le transfert de "Lewy" sur-le-champ. "Je n'y crois, je crois que ce sont des informations venues d'un chat et ça a été une blague, ça ne vient pas du Bayern", a glissé Laporta. Fin juin, la presse allemande indiquait que le Barça avait offert 40 millions plus 5 millions d'euros de bonus au Bayern pour enrôler l'avant-centre. "Nous avons fait une offre et ils doivent être en train de l'évaluer", a simplement indiqué Laporta, sans donner davantage de détails.

Nadal souffre d'une déchirure abdominale de 7 mm Image: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert Rafael Nadal souffre d'une déchirure abdominale de sept millimètres de longueur, rapporte jeudi le quotidien espagnol Marca. L'Espagnol souhaite néanmoins tout de même disputer sa demi-finale de Wimbledon contre l'Australien Nick Kyrgios vendredi. Le 4e mondial, double lauréat (2008 et 2010) du Majeur sur gazon, a passé des examens jeudi matin après son succès difficile la veille en quart de finale face à Taylor Fritz (3-6 7-5 3-6 7-5 7-6). "Je ne sais pas", avait-il répondu après le match quand les journalistes lui ont demandé s'il serait en mesure d'affronter Kyrgios. Marca rappelle que ce n'est pas la première fois que Rafael Nadal doit jouer dans ces conditions. En 2009, à l'US Open, il avait disputé le tournoi avec une déchirure d'une longueur de deux centimètres et s'était incliné contre l'Argentin Juan Martin del Potro au stade des demi-finales.

YB: Rieder prolonge jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Young Boys a prolongé d'une année le contrat du prometteur milieu de terrain Fabian Rieder (20 ans). Les deux parties sont désormais liées jusqu'à l'été 2025. "Nous avons déjà reçu plusieurs offres de grands clubs étrangers pour Fabian", souligne dans un communiqué Christoph Spycher, patron de la Commission des sports d'YB. "Mais nous sommes convaincus qu'il est préférable pour son développement de rester au moins une saison de plus. Le fait que Fabian et son entourage partagent cette opinion en dit long sur la clairvoyance de leur plan de carrière". Fabian Rieder a brillé durant l'exercice 2021/22, effectuant 30 apparitions en Super League (deux buts, huit passes décisives). L'international M21 a également disputé les six matches de la phase de poules de la Ligue des champions, inscrivant un but face à Manchester United lors de la dernière journée.

Un marathon de Londres décisif pour l'avenir de Mo Farah Mo Farah jouera son avenir lors du prochain marathon de Londres Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECCOQ Mo Farah, quadruple champion olympique, a reconnu que le marathon de Londres (2 octobre) sera décisif pour déterminer s'il poursuit sa carrière sur route ou s'il prend sa retraite. "Est-ce que j'ai encore la volonté, est-ce que je suis prêt à travailler et à faire des kilomètres ? Oui", a déclaré Farah au quotidien Daily Mirror. "La vérité est que je vieillis un peu et que parfois, votre corps ne vous permet pas de faire certaines choses", a poursuivi l'athlète de 39 ans, qui a confirmé qu'il ne reviendrait plus sur piste. "J'ai toujours la volonté en moi et tant que je ne la perds pas, je ne pense pas que je dois penser à arrêter (...). Mais soyons réaliste, mon corps peut-il le faire ?", s'est interrogé Mo Farah, qui avait terminé 3e de son premier marathon, celui de Londres en 2018, avant de remporter la même année celui de Chicago avec un record personnel à 2h05'11''. "Cette décision (de prendre sa retraite) ne peut venir que de moi, pas de mon manager, pas de ma femme ou de mes enfants", a reconnu le Britannique aux six titres mondiaux en plein air. Il était d'ailleurs revenu sur piste en 2020 dans l'espoir de se qualifier pour les JO de Tokyo, sans y parvenir.

Gaël Clichy prolonge d'une année son contrat à Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Gaël Clichy portera toujours le maillot du Servette FC lors du championnat 2022/23 de Super League. Le latéral gauche a prolongé d'une année son contrat, annonce le club genevois. Ancien international français (20 sélections) passé notamment par Arsenal et Manchester City, Gaël Clichy (37 ans le 26 juillet) est l'un des leaders du vestiaire grenat. Il avait débarqué à Genève en décembre 2020, s'engageant alors pour 18 mois. "Le club est heureux de pouvoir continuer à collaborer avec Gaël. C'est une pièce importante de notre effectif qui saura continuer de tirer tout le groupe vers le haut", déclare le directeur sportif genevois Philippe Senderos, cité dans le communiqué.

L'Angleterre débute bien son Euro Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL L'Angleterre a commencé son Euro de la meilleure des façons. Devant 68'000 spectateurs, les Anglaises ont dominé les Autrichiennes 1-0 à Old Trafford lors du match d'ouverture. Dans le "Théâtre des rêves" de Manchester United, les joueuses de Sarina Wiegman ont cherché à faire de leurs songes une réalité. Et c'est Bethany Mead qui a ouvert le score à la 16e. Mais le but de la joueuse d'Arsenal a dû être revu par la VAR et la "goal line technology", car une Autrichienne est revenue en catastrophe pour expédier le ballon sur la transversale. Heureusement pour les Britanniques, le ballon avait complètement franchi la ligne. Favorites de cette rencontre, les Anglaises ont bien géré leurs émotions. En face, les Autrichiennes ont eu une peine folle à tirer en direction des cages de Mary Earps. La gardienne de Man U a effectué sa première parade à la 78e sur un essai de Barbara Dunst. Les Britanniques joueront leur deuxième match lundi soir à Bighton face à la Norvège.

Nadal en demi-finales Rafael Nadal est en demi-finale de Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/KIERAN GALVIN Rafael Nadal (ATP 4) s'est qualifié pour les demi-finales à Wimbledon. L'Espagnol a dominé Taylor Fritz (ATP 14) 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 (10/4). L'homme aux 22 titres du Grand Chelem n'a pas manqué son huitième quart de finale à Londres. Il rencontrera l'Australien Nick Kyrgios en demi-finale vendredi. Cette partie ne pouvait que se terminer au super tie-break, mais l'Américain peut s'en vouloir. Il a eu des occasions de prendre le meilleur sur le Majorquin, mais il n'a pas su faire la différence au moment opportun. En face, Nadal n'a pas semblé au mieux mais il s'est comme toujours battu avec sa volonté de fer en poussant son adversaire à la faute à force de remettre la balle dans le court. Victorieux de Nadal en mars à Indian Wells et dernièrement du tournoi d'Eastbourne, Fritz pensait pouvoir passer l'écueil, mais cela n'a pas suffi. Dans le super tie-break, Nadal a rapidement mené 5-0 avant de voir son adversaire revenir à 5-3. Mais là encore, l'expérience du numéro 4 mondial a fait la différence et il a pu conclure sur son engagement.

Nick Kyrgios bat Cristian Garin et jouera sa première demi-finale Nick Kyrgios est en demi-finales de Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Nick Kyrgios (ATP 40) s'est qualifié pour sa première demi-finale de Grand Chelem à Wimbledon. L'Australien a écarté le Chilien Cristian Garin (ATP 43) 6-4 6-3 7-6 (7/5). A 27 ans, le volcanique Australien tentera vendredi de se hisser en finale du Majeur sur gazon, où il avait déjà joué les quarts en 2014 pour sa première participation. Il affrontera le double lauréat Rafael Nadal (4e) ou l'Américain Taylor Fritz (14e).

L'étape pour Clarke, van Aert reste en jaune Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Simon Clarke (Israel) a remporté la 5e étape du Tour de France entre Lille et Wallers-Arenberg sur 157 km. Une étape et une fin digne de Paris-Roubaix avec des secteurs pavés. Cette étape avait été entourée par les spécialistes et elle n'a pas déçu. Même si ce n'est pas un pur spécialiste des pavés qui l'a emporté, ces 157 km ont été haletants. A 35 ans, Simon Clarke a signé la plus belle victoire de sa carrière. L'Australien a su surgir au meilleur moment alors que l'on ne misait pas forcément sur lui dans un sprint à cinq avec notamment Edvald Boasson Hagen. Outre la victoire du jour, la lutte pour le maillot jaune fut intense. Et la précieuse tunique protège toujours les épaules de Wout van Aert (Jumbo), mais le Belge a eu chaud. Et c'est enfin la lutte pour le classement général qui a animé la fin de la journée avec un Tadej Pogacar déguisé en attaquant et qui a profité de la chute de son rival et compatriote Primoz Roglic pour lui prendre plus de 2'15. Jeudi, le peloton ira de Bintche à Longwy sur 220 km. La fin de l'étape s'annonce explosive avec la côte finale de Pulventeux, une rampe de 800 mètres à 10,9% de moyenne.

Simona Halep en demi-finales, trois ans après son titre Image: KEYSTONE/EPA/KIERAN GALVIN Simona Halep (WTA 18) s'est qualifiée pour les demi-finales de Wimbledon. La Roumaine a battu l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 25) 6-2 6-4, trois ans après son titre sur le gazon londonien. A 30 ans, l'ex-no 1 mondiale tentera de se qualifier pour sa deuxième finale du Majeur sur gazon, jeudi, en affrontant Elena Rybakina (WTA 23). La Kazakhe a obtenu son billet pour sa première demi-finale de Grand Chelem en battant l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 44) 4-6 6-2 6-3. Rybakina, 23 ans, avait déjà atteint les quarts à Roland-Garros en 2021, mais elle n'avait jamais dépassé les 8es de finale à Wimbledon.

Nicky Beloko quitte Xamax pour Lucerne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le milieu de terrain Nicky Beloko (22 ans) quitte immédiatement Neuchâtel Xamax pour rejoindre le FC Lucerne en Super League. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2025. Formé au FC Sion, Beloko avait été transféré chez les juniors de la Fiorentina. En février 2019, le robuste milieu de terrain avait même effectué ses débuts en Serie A avant d'être prêté la saison suivante à la Gantoise en Belgique. Il était arrivé à Neuchâtel Xamax au cours de la pause hivernale 2020-2021. Il a disputé 41 matches avec les "rouge et noir". "Avec ses qualités, Nicky est exactement le profil recherché pour notre milieu de terrain", a souligné le directeur sportif du FC Lucerne, Remo Meyer, dans un communiqué du club.

Francesco Bagnaia sort de route à Ibiza en état d'ivresse Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Le pilote de MotoGP Francesco Bagnaia, en vacances à Ibiza, est sorti de route en voiture sans se blesser ni impliquer d'autres personnes. Toutefois, il a présenté un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée, a expliqué l'Italien mardi soir. "En sortant de discothèque à 03h00 du matin (dans la nuit de lundi à mardi, NDLR), je faisais face à un rond-point quand j'ai fini avec les roues avant dans un fossé sans impliquer d'autres véhicules ou personnes", a écrit le pilote de 25 ans, qui fêtait sur l'île espagnole sa victoire au Grand Prix des Pays-Bas le 26 juin. "Le test d'alcoolémie effectué par la police a révélé que le taux d'alcoolémie était supérieur à ce qui est autorisé par la loi espagnole", a continué l'Italien de l'écurie Ducati, se disant "désolé" pour cette "grave imprudence qui n'aurait pas dû se produire". Selon la presse insulaire, "Pecco" Bagnaia a été contrôlé après l'accident avec un taux de 0,87 mg d'alcool par litre d'air expiré, au-delà de la limite autorisée de 0,25 mg. "Quasiment non-buveur", le sportif de haut-niveau assure avoir "appris la leçon" et a mis en garde ses fans sur les réseaux sociaux: "Ne prenez jamais le volant après avoir bu". Vice-champion du monde 2021 derrière le Français Fabio Quartararo, l'Italien est quatrième cette année à mi-saison. Le championnat, en trêve estivale, reprendra le 7 août en Grande-Bretagne.