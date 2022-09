P.d. Galles ou Bosnie pour la Nati ++ Premier League reportée

Une deuxième finale majeure pour Ruud Casper Ruud jouera dimanche sa 2e finale de Grand Chelem Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Casper Ruud (no 5) disputera sa deuxième finale de Grand Chelem de l'année dimanche à l'US Open. Le Norvégien s'est imposé 7-6 (7/5) 6-2 5-7 6-2 en 2h59' devant Karen Khachanov (no 27) en demi-finale. Rafael Nadal ne retrouvera donc pas la 1re place mondiale lundi. Elle reviendra à Casper Ruud (23 ans) ou à Carlos Alcaraz (no 3), lequel doit battre Frances Tiafoe (no 22) dans la deuxième demi-finale puis conquérir le titre pour devenir à 19 ans et 4 mois le plus jeune no 1 de l'histoire. La finale comportera donc un double enjeu si elle oppose Casper Ruud à Carlos Alcaraz. Le vainqueur s'offrirait un premier trophée majeur tout en se retrouvant au sommet de la hiérarchie. Un double bonheur promis depuis longtemps au prodige espagnol, mais que le Norvégien n'aurait pas imaginé pouvoir vivre il y a quelques jours à peine. Casper Ruud abordera cette finale en pleine confiance, et fort de l'expérience vécue à Roland-Garros où il avait subi la loi de Rafael Nadal en finale. Il n'a en outre pas gaspillé trop d'énergie face à un Karen Khachanov bien moins "saignant" que dans son quart de finale gagné en cinq sets face à Nick Kyrgios (no 22). 19 défaites de suite face aux top 10 Visiblement émoussé, Karen Khachanov a lâché prise après le premier tie-break, dans lequel il a payé cash la faute directe commise sur son premier point de service. Bien plus solide à l'échange, Casper Ruud a enfoncé le clou dans un deuxième set où il n'a pas perdu le moindre point sur son engagement. Karen Khachanov a retrouvé des couleurs dans la troisième manche, profitant aussi de la nervosité de son adversaire pour se relancer. Mais l'embellie n'a pas duré. Et Casper Ruud a su serrer sa garde dans le quatrième set pour infliger au Russe sa... 19e défaite consécutive face à un membre du top 10.

Tour d'Espagne: Mads Pedersen s'adjuge la 19e étape Image: KEYSTONE/AP/Angel Fernandez Le Danois Mads Pedersen a remporté la 19e étape du Tour d'Espagne, longue de 138,3 km, autour de Talavera de la Reina. Le maillot vert a ainsi fêté sa 3e victoire dans cette édition de la Vuelta. Le coureur de la Trek-Segafredo, sûr de sa force, n'a eu aucun mal à s'imposer devant l'Anglais Fred Wright et le Belge Gianni Vermeersch, au terme d'une étape plutôt tranquille qui n'a rien changer au classement général. Le maillot rouge est toujours solidement accroché sur les épaules du Belge Remco Evenepoel (Quick-Step), à deux jours de l'arrivée à Madrid. Il lui reste une très grosse étape à négocier samedi, mais son avance de 2'07 sur l'Espagnol Enric Mas devrait lui permettre de gérer cette 20e étape. Les coureurs de l'équipe Ineos Grenadier portaient un crêpe noir vendredi suite au décès de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, jeudi soir.

La Suisse face au Pays de Galles ou la Bosnie en barrage Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'équipe de Suisse dames affrontera à domicile au 2e tour des barrages de la Coupe du monde 2023 le mardi 11 octobre le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine. Galloises et Bosniennes se seront affrontées cinq jours auparavant pour le 1er tour des barrages en vue d'une qualification pour le Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Suissesses semblent avoir bénéficié d'un tirage au sort favorable. Au classement FIFA, la Suisse figure au 21e rang tandis que le Pays de Galles (30e) et surtout la Bosnie-Herzégovine (63e) sont classés bien plus loin. La sélection nationale dames n'a encore jamais perdu contre les Galloises. Quatre victoires et un nul (0-0) lors du dernier duel il y a quatre ans à la Coupe de Chypre. Elle n'a jamais affronté la sélection bosnienne. Uun succès dans le barrage garantirait presque à la Suisse un billet pour une deuxième participation à la Coupe du monde après 2015. Seuls deux des trois vainqueurs du 2e tour des barrages seront directement qualifiés pour le tour final du 20 juillet au 20 août 2023. La Suisse grâce à ses bons résultats en qualification devrait toutefois être épargnée par l'ultime barrage intercontinental, qui attribuera la dernière place au Mondial. Nyon. Tirage des barrages européens pour la Coupe du monde dames 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. 1er tour (6 octobre); Ecosse - Autriche, Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine, Portugal - Belgique. 2e tour (11 octobre): Vainqueur de Portugal/Belgique - Islande, vainqueur Ecosse/Autriche - Eire, Suisse - vainqueur Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine. Les équipes vainqueures du 2e tour qualifiées pour la Coupe du monde ou pour un barrage intercontinental.

Les matches de Premier League du week-end reportés Pas de matches sur les pelouses britanniques ce week-end. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Tous les matches de Premier League anglaise du week-end ont été reportés, en signe de respect après le décès de la reine Elizabeth II jeudi, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué vendredi. "Lors de notre rencontre ce (vendredi) matin, les clubs de Premier League ont rendu hommage à sa majesté la reine Elizabeth II," a rapporté la Premier League dans son communiqué. "En honneur de sa vie extraordinaire et de sa contribution à la nation, et en signe de respect, la journée de Premier League de ce week-end sera reportée, y compris la rencontre de lundi soir", ont annoncé les organisateurs. La Premier League a pris cette décision alors même que le gouvernement britannique a indiqué que le report de compétitions sportives n'était pas obligatoire en cette période de deuil national. Toutes les rencontres des divisions inférieures professionnelles et du championnat féminin ont également été ajournées. Plusieurs autres événements sportifs prévus vendredi et ce week-end ont été annulés, toujours en signe de respect pour la reine Elizabeth II. Les responsables des courses hippiques britanniques ont suspendu les compétitions après le décès de la monarque britannique, qui a manifesté une passion intense pour ce sport tout au long de sa vie. De même la fédération écossaise de rugby a décidé de suspendre toutes les compétitions nationales prévues ce week-end, dont le match de préparation au Mondial de l'équipe féminine face à l'Espagne programmé dimanche. Le Tour de Grande-Bretagne écourté Avant cela, l'England and Wales Cricket Board (ECB) avait déclaré que le match de vendredi entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud n'aurait pas lieu. Le championnat PGA de Wentworth, près de Londres, a lui été suspendu jeudi soir lorsque la nouvelle du décès de la reine de 96 ans a été annoncée et il a ensuite été confirmé qu'il n'y aurait pas de match vendredi. Le Tour de Grande-Bretagne cycliste, qui devait s'achever dimanche sur l'île de Wight, a été entièrement annulé après la cinquième étape de jeudi. En revanche, le match de football de Manchester United en Ligue Europa contre la Real Sociedad a bien eu lieu, mais une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi et les joueurs ont porté des brassards noirs.

La lutte pour le maintien, l'autre enjeu de la fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon C'est l'autre grand enjeu de la fin de saison et il crispe une partie du peloton: plusieurs équipes luttent pour leur maintien dans le World Tour, la première division du cyclisme. Un système complexe et souvent décrié régit l'élite du cyclisme. Certains s'y préparent depuis des mois: les Mondiaux sur route, du 18 au 25 septembre en Australie, sont un rendez-vous incontournable. Pourtant, plusieurs coureurs majeurs n'y seront pas. Interdits de voyage par leur équipe professionnelle qui préfère les voir multiplier les courses d'un jour et chasser les points UCI nécessaires pour se maintenir parmi les dix-huit formations de l'élite. Fin 2019, l'Union cycliste internationale a mis en place un classement général basé sur le cumul des points remportés sur les courses professionnelles, de la plus prestigieuse à la plus modeste. A l'heure du bilan, calculé sur les trois dernières saisons, les équipes les moins bien classées sont rétrogradées à l'échelon inférieur, les ProSeries, pour les trois prochaines années. L'enjeu est important: être membre du World Tour offre une participation automatique aux plus grandes courses. Descendre vous expose à perdre des contrats de sponsors ainsi que des coureurs. A ce stade, Lotto Soudal et Israel-Premier Tech naviguent en zone rouge. Alpecin-Deceuninck et Arkéa Samsic, actuellement en deuxième division, sont prêts à les remplacer. Movistar, BikeExchange, EF Education voire Cofidis restent sous la menace. "De la folie pure" Fin octobre, le verdict tombera. Et la tension monte, ainsi que les critiques par rapport à un classement qui obnubile les structures concernées par une éventuelle descente. Quitte donc à empêcher leurs coureurs d'aller aux Championnats du monde qui distribuent certes des points (600 pour le vainqueur, 475 pour le deuxième, etc...) mais mobilisent les coureurs pendant une semaine au moins à cause du déplacement et du décalage horaire. Plutôt que d'aller chercher fortune en Australie, ces formations préfèrent enquiller les courses, en Europe surtout, devant un plateau moins relevé la plupart du temps. C'est le programme qui attend par exemple le leader de la Cofidis, Guillaume Martin. "Cofidis attend que je sois présent pour scorer. Un voyage en Australie forcément long, avec le décalage horaire, risque de faire pâtir mon équipe", a-t-il confié au podcast Bistro vélo. Dans la même veine, l'équipe de Belgique sera privée aux Mondiaux des coureurs de l'équipe Lotto et le sélectionneur espagnol déplore que seuls deux des huit coureurs qu'il avait en tête sont disponibles. Le vénérable Alejandro Valverde, 42 ans, pourrait ainsi être privé d'une ultime tentative pour le maillot arc-en-ciel, afin d'aider son équipe Movistar à assurer le maintien. Eusebio Unzué, le manager de Movistar, a fait part de son exaspération dès juin: "c'est de la folie pure, il faut réformer ce système", a-t-il dit au site spécialisé Cyclingnews. Au coeur des critiques: la répartition des points et le fait que les courses de deuxième, voire troisième niveau récompensent parfois davantage qu'une épreuve renommée. Calculs d'épicier Si le Tour de France rapporte 1000 points au vainqueur du classement général, une victoire d'étape, aussi prestigieuse soit-elle, n'apporte ainsi "que" 120 points et une sixième place rien du tout (seuls les 5 premiers d'étape sont récompensés). A comparer avec la Polynormande, course d'un jour de la Coupe de France, où un succès permet d'empocher 125 points et une 6e place encore 40 points. "Essayez d'expliquer ca aux supporters d'autres sports, ça ne fait aucun sens", dénonce Unzué. Plusieurs coureurs ne ménagent pas leurs critiques non plus à l'image de Michael Woods qui regrette que le poids accordé aux petites courses "encourage une manière de courir bizarre" avec des calculs d'épicier pouvant frôler l'absurde. Certains coureurs déplorent aussi que le classement sur trois ans ait été maintenu malgré la pandémie du Covid. Dans ces conditions "mettre en péril l'avenir d'équipes vieilles de plusieurs dizaines d'années" n'est "tout simplement pas juste", a fustigé Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro en 2020. Mais tout le monde ne partage pas ces critiques. Et renvoient au spectre d'une ligue fermée sclérosée qui décourage les prétendants à la montée et les investisseurs.

Aucune interpellation après les affrontements entre supporters Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Il n'y a eu aucune interpellation jeudi soir, après les affrontements entre supporters de Nice et de Cologne, à l'Allianz Riviera, avant le coup d'envoi de la rencontre de Ligue Europa Conférence. "Il n'y a pas eu d'interpellation, mais des enquêtes seront diligentées avec notamment un travail d'analyse de la vidéo" pour identifier les supporters responsables, a indiqué vendredi à l'AFP le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme. Au total 32 personnes, dont deux policiers et un stadier, ont été blessées jeudi soir, lors des violents affrontements entre supporters des deux clubs, dans les tribunes du stade niçois. Ces affrontements ont entraîné le report du coup d'envoi du match de près d'une heure, de 18h45 à 19h40. Ce bilan de la préfecture n'avait pas évolué vendredi matin. Parmi les quatre supporters hospitalisés se trouve notamment un supporter parisien "très alcoolisé" infiltré parmi les fans du club allemand et victime d'une chute de 5 mètres entre deux niveaux des tribunes, avait révélé la préfecture des Alpes-Maritimes jeudi soir. Son pronostic vital n'est plus engagé, a-t-on confirmé vendredi matin de même source. "Ce sont les Allemands qui ont chargé", avait affirmé dès jeudi soir la préfecture. De fait, une heure avant le coup d'envoi du match de cette 1re journée de Ligue Europa Conférence, la plus petite des trois Coupes d'Europe, ce sont plusieurs centaines de supporters cagoulés aux couleurs du club de Cologne, sur les plus de 8000 présents dans la tribune Ray, qui ont envahi la tribune présidentielle, ou tribune Ségurane, pour aller en découdre avec les supporteurs niçois, installés eux en tribune populaire sud, ont constaté des journalistes de l'AFP dans le stade. Les supporters en sont venus aux mains, parfois armés de fauteuils ou de barres de fer arrachées dans le stade. Facture adressée au club allemand Selon la préfecture, 650 policiers et gendarmes avaient été déployés jeudi pour assurer la sécurité autour de ce match, ainsi que 600 stadiers au sein de l'Allianz Riviera. "Nous allons faire le point avec @Interieur_Gouv sur les faits et responsabilités derrière les graves incidents de ce soir à Nice et cette violence inacceptable que nos forces de l'ordre mobilisées autour du préfet et du maire mettent tout en oeuvre pour finir de juguler", avait twitté mercredi en fin de soirée la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. "Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporters de @fckoeln et le non respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle. Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne", avait twitté de son côté jeudi soir le maire de Nice, Christian Estrosi.

Le frère du footballeur se dit "totalement étranger" aux extorsions Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Mathias Pogba se dit "totalement étranger" aux extorsions dénoncées par son frère, Paul Pogba, qui font l'objet depuis une semaine d'une information judiciaire confiée à deux juges d'instruction. "Compte tenu de l'évolution de l'affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu'il est totalement étranger à toute manoeuvre d'extorsion à l'égard de son frère, Paul Pogba", écrit Me Richard Arbib, avocat de Mathias Pogba. "Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la justice, désormais saisie, prendra la mesure", ajoute-t-il. "Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère, réservera dorénavant sa parole aux juges d'instruction en charge de ce dossier, le cas échéant", poursuit Me Arbib. Dans une plainte déposée le 16 juillet auprès du parquet de Turin, Paul Pogba dénonce des tentatives d'extorsion entre mars et juillet 2022 se chiffrant à plusieurs millions d'euros. Cette plainte a entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris le 3 août, puis d'une information judiciaire le 2 septembre pour notamment extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. L'affaire a été révélée au grand jour avec la publication le 27 août d'une vidéo énigmatique de Mathias Pogba, lui-même footballeur professionnel, qui promettait des "révélations" sur Paul. La star de l'équipe de France de football a raconté lors de sa première audition avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut, lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement, selon France Info. Paul a reconnu Mathias Une somme de 13 millions d'euros lui aurait été réclamée et il assure avoir versé 100'000 euros. Il avait alors affirmé avoir reconnu son frère aîné Mathias parmi les suspects. Lors d'une autre audition, il a estimé auprès des enquêteurs que son frère Mathias était "sous la pression" des personnes voulant lui soutirer de l'argent. Dans cette affaire, le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparaît aussi, à son corps défendant: Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce que le joueur de la Juve dément.

Porsche annonce l'arrêt des négociations avec Red Bull Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Le constructeur automobile allemand Porsche a annoncé vendredi l'arrêt des discussions pour un partenariat avec l'écurie de Formule 1 Red Bull, après plusieurs mois de négociations. "Dans le cadre d'une éventuelle entrée de Porsche dans le monde de la Formule 1, la société Porsche et Red Bull ont mené des discussions au cours des derniers mois. Les deux entreprises sont arrivées ensemble à la conclusion que ces discussions ne seraient pas poursuivies", a déclaré Porsche dans un communiqué. Cet échec est inattendu alors que les discussions semblaient avoir trouvé une conclusion en juillet dernier, avant d'être finalement prolongées. "Les prémices (de ces discussions) ont toujours été un partenariat d'égal à égal (...) Cela n'a pas pu être réalisé", a justifié le constructeur sans donner d'autres détails. "La course automobile reste cependant un environnement attractif pour Porsche" qui veut continuer à "observer" les opportunités. Rachat à 50% Le groupe automobile allemand Volkswagen, propriétaire de Porsche, avait annoncé en avril être favorable au projet avec Red Bull, pour un partenariat permettant le retour de la marque dans le championnat. Les discussions portaient sur un rachat de l'écurie Red Bull, actuelle leader au championnat du monde des constructeurs, par Porsche à hauteur de 50%. Porsche a déjà couru en Formule 1, entre 1957 et 1962, puis a fourni les moteurs de Mclaren à partir de 1983. McLaren les a abandonnés pour Honda en 1988 et la dernière participation de Porsche à la F1 a été un bref retour en 1991. Audi, autre marque de Volkswagen, a de son côté avancé dans son projet et devrait faire effectivement ses débuts en Formule 1 en 2026. Un partenariat avec une écurie devrait être "annoncé d'ici la fin de l'année", a indiqué le PDG de la société, Markus Duesman fin août. Engagé comme l'ensemble du groupe Volkswagen dans un vaste virage électrique, Audi et Porsche espèrent profiter d'une entrée en Formule 1 pour afficher leurs technologies et ambitions "vertes".

Pellaud et Lienhard complètent la sélection suisse Simon Pellaud (au centre) entreprendra le long voyage pour l'Australie. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Valaisan Simon Pellaud et le Zurichois Fabian Lienhard complètent la sélection suisse pour les Championnats du monde sur route à Wollongong le 25 septembre. L'entraîneur national Michael Albasini a le droit d'aligner six coureurs en Australie pour l'épreuve en ligne. L'Appenzellois avait déjà retenu Stefan Bissegger, Silvan Dillier, Stefan Küng et Mauro Schmid. Lienhard, qui vient de prolonger son contrat avec l'équipe Groupama-FDJ et Pellaud, qui n'a pas été épargné par les blessures et la maladie cette saison avec son équipe Trek, complèteront donc la sélection helvétique. Le parcours tracé autour et dans la ville de 250'000 habitants au sud de Sydney est difficile, et pas seulement en raison de sa longueur (266,9 km), explique Swiss Cycling dans un communiqué. Albasini a fait le choix de deux athlètes capables de tirer leur carte du jeu dans le final (Bissegger et Schmid) et dispose avec Stefan Küng d’un athlète qui a déjà régulièrement prouvé qu’il n’avait rien à envier aux meilleurs lors des grandes courses sur de telles distances. Bissegger et Küng disputeront également l'épreuve contre-la-montre.

Le calcio au stade des économies d'énergie Image: KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO PERI Allumer moins longtemps les projecteurs des stades, indispensables y compris lors des matches en plein jour: en Italie, le football aussi est appelé à maîtriser sa consommation d'énergie. Il doit faire face aux risques de pénurie cet hiver et aux enjeux climatiques. Ce n'est qu'un "premier pas", pour donner "un exemple vertueux dans un moment difficile de crise énergétique", a admis le patron de la Serie A, Lorenzo Casini, en annonçant des mesures visant à réduire de 25% la durée de l'éclairage dans les stades. Depuis le week-end dernier, les projecteurs doivent être allumés quatre heures maximum, en tout en pour tout. Pour les matches en journée (jusqu'à 18h00), l'éclairage complet n'est plus requis qu'une heure avant le coup d'envoi, contre 90 minutes auparavant, durée toujours en vigueur pour les rencontres de 20h45. Se passer des projecteurs en journée n'est pas envisagé: une luminosité parfaite et uniforme est nécessaire aux diffuseurs TV comme au fonctionnement des technologies comme l'assistance-vidéo (VAR) ou la Goal Line, permettant de dire si un ballon a franchi la ligne de but, souligne la Ligue. Ce "premier pas" fait écho à d'autres en Allemagne (le Bayern a limité l'éclairage extérieur de son stade) et aux débats en France sur l'éventuelle suppression des matches nocturnes ou, après la blague du "char à voile" de l'entraîneur du PSG Christophe Galtier, sur les déplacements des équipes. Baisser la facture L'annonce de la Serie A s'inscrit dans le cadre des mesures d'économies adoptées en Italie, prévoyant notamment une réduction du chauffage cet hiver (température abaissée dans les bâtiments, période et durée quotidienne de chauffage raccourcies). Au-delà de l'urgence énergétique, la Ligue assure être engagée dans une réflexion plus globale sur la sobriété énergétique des stades: un groupe de travail est en place et doit examiner les stades du championnat un par un. A court terme, la poignée d'enceintes non encore équipées d'éclairage à LED le seront rapidement. A plus long terme, l'idée est d'encourager l'installation de panneaux photovoltaïques et de systèmes de chauffage d'origine renouvelable. Avec un vrai intérêt économique pour des clubs italiens exsangues après la pandémie de coronavirus. Car même si les stades sont publics pour la plupart, "ce sont les clubs qui paient les factures", rappelle-t-on au sein de la Ligue. "La prise de conscience du monde du football augmente sur les sujets environnementaux", assure à l'AFP Tiberio Daddi, chercheur à l'Institut de gestion de l'Ecole supérieure Sainte-Anne de Pise, spécialiste des questions d'environnement et de sport. "Et l'impact d'un match de football est réel, cela a du sens de regarder ce qui peut être fait", ajoute cet expert, qui travaille notamment avec la Juventus sur l'impact des activités du club. "Cela a du sens" Selon ses travaux, basés sur des données du Betis Séville, un match génère des émissions de gaz à effet de serre équivalant au CO2 que peuvent absorber quelque 2400 arbres en un an. Si un club a peu de marge sur des sujets comme les déplacements des supporters, poste majeur d'émissions pour les événements sportifs, il "en a davantage" en ce qui concerne la consommation énergétique au stade, observe ce chercheur. Au-delà de l'éclairage des matches, les systèmes de lampes simulant la lumière du jour pour stimuler la croissance de la pelouse constituent une autre source d'économie importante, selon lui: "Ils sont très utilisés, or il existe aussi des technologies LED" moins énergivores, rappelle le chercheur. Au Stadio olimpico de Rome, enceinte gérée par l'organisme public Sport e Salute, un autre "premier pas" a eu lieu l'an dernier avec l'installation de LED dans tous les espaces, pour un gain de consommation estimé à 30%. "Mais c'est un long parcours (...) Sur toutes les installations sportives en Italie, on doit réfléchir à la façon de travailler en cette période qui va devenir très compliquée, notamment en octobre et novembre", indique à l'AFP Diego Nepi Molineris, directeur général de cet organisme chargé de promouvoir le sport dans le pays.

Une finale de rêve chez les dames Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La finale du simple dames de l'US Open opposera les deux meilleures joueuses de la saison. Ons Jabeur (no 5) défiera en effet Iga Swiatek (no 1) samedi dès 22h heure suisse. Finaliste malheureuse cet été à Wimbledon, Ons Jabeur bénéficie donc d'une deuxième opportunité de conquérir le premier trophée majeur de l'histoire pour le tennis arabe. La Tunisienne de 28 ans a survolé les débats dans la première demi-finale, écrasant la Française Caroline Garcia (no 17) 6-1 6-3 en 66' de jeu. Ce fut plus compliqué pour Iga Swiatek. La double lauréate de Roland-Garros (2020, 2022) a eu besoin de trois sets et 2h11' pour prendre la mesure de la surpuissante Aryna Sabalenka (no 6). La Polonaise de 21 ans s'est imposée 3-6 6-1 6-4 devant la Bélarusse, battue pour la troisième fois en trois demi-finales majeures. Iga Swiatek, qui jouera sa troisième finale de Grand Chelem, est revenue de loin dans cette partie. Loin de son meilleur niveau dans le premier set, elle a également renversé une situation compromise dans la manche décisive. Menée 2-4, elle a serré sa garde pour s'adjuger les quatre derniers jeux du match en ne lâchant que quatre points au passage. Ons Jabeur avait survolé les débats dans la première demi-finale. Extrêmement solide, la Tunisienne a aussi profité de la nervosité affichée par son adversaire, présente pour la première fois à ce stade de la compétition dans un Majeur. Caroline Garcia, qui restait pourtant sur une série de 13 succès et un titre à Cincinnati, ne s'est ainsi pas procuré la moindre balle de break.

Bâle assure l'essentiel face au Pyunik Erevan Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a souffert jeudi au Parc St-Jacques dans la 1re journée de la phase de poules de Conference League. Les Rhénans ont néanmoins assuré l'essentiel en battant leur adversaire présumé le plus faible dans le groupe H, le Pyunik Erevan (3-1). Seulement 8e en Super League avec une victoire en six sorties, l'équipe d'Alex Frei espérait se refaire une santé face au champion d'Arménie. Il n'en fut rien. Le FCB ne s'est mis à l'abri qu'à la 76e lorsque Wouter Burger a inscrit le 3-1 d'une puissante frappe du gauche après un centre de Dan Ndoye. Le jeune milieu néerlandais (21 ans) fut d'ailleurs l'homme du match. Il avait en effet permis au FCB de reprendre l'avantage (2-1) à la 54e, sur un tir précis. Les Bâlois, qui avaient ouvert la marque à la 23e grâce à un penalty transformé par Darian Males, avaient concédé l'égalisation à la 27e sur un errement défensif.

Soirée dense sur le sprint et Suisses fatigués Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'édition 2022 du Weltklasse a vu plusieurs performances de choix pour les finales de la Diamond League. Comme par exemple la victoire de Shelly-Ann Fraser-Pryce sur 100 m, en 10''65. 26 finales, trois heures de meeting, il y avait à faire et à regarder au Letzigrund. Et pour le public zurichois, dix Suissesses et Suisses à suivre. Mais les athlètes helvétiques se sont faits plus discrets, à l'image de Simon Ehammer qui a dû se contenter de la 5e place à la longueur avec un saut à 7m93. Le médaillé de bronze des Mondiaux a laissé la victoire au Grec Miltiadis Tentoglou (8m42). Les courses de sprint féminin n'ont en revanche pas déçu. A commencer par le 100 m où la reine cette saison se nomme bel et bien Shelly-Ann Fraser-Pryce. Il n'y avait guère de doute, mais la quintuple championne du monde a préféré le rappeler encore une fois en coupant la ligne en 10''65. La constance de SAFP en impose. A 35 ans, elle a réussi sa neuvième course dans les 10''60, la septième cette saison! Visiblement fatiguée par une très longue saison, Mujinga Kambundji a pour sa part pris la 5e place du 200 m en 22''65, un chrono loin de ses standards habituels. C'est la championne du monde Shericka Jackson qui l'a emporté en 21''80. Le 100 m haies a offert un très bon spectacle avec la victoire de Tobi Amusan en 12''29. La recordwoman du monde a battu le record du meeting et encore une fois pris le meilleur sur la championne olympique Jasmine Camachio-Quinn, 4e en 12''49. Trop juste physiquement, Ditaji Kambundji a fini au 9e rang en 13''22. Trois MPM Performance très moyenne également pour Jason Joseph sur 110 m haies. Le Bâlois a pris la 6e place d'une course remportée par l'Américain Grant Holloway en 13''02. Le Valaisan Julien Bonvin s'est quant à lui classé 7e du 400 m haies en 49''63. La victoire est revenue au Brésilien Alison dos Santos en 46''98. Lore Hoffmann est, elle, passée tout près de réaliser sa meilleure marque de l'année sur 800 m, mais la Valaisanne a manqué de jus sur la fin de course. Elle s'est classée 8e en 1'59''69, soit 0''04 de plus que ce qu'elle a réussi cette saison. Sur 1500 m, Jakob Ingebrigtsen a prouvé qu'il était définitivement le maître. Le Norvégien a dominé la course en accélérant progressivement pour un dernier 400 m de feu. Timothy Cheruiyot a tenté de s'accrocher, mais Ingebrigtsen n'a absolument pas ralenti pour signer la meilleure performance de l'année en 3'29''02. Autre performance de choix, les 48''99 sur 400 m de Marileidy Paulino. La Dominicaine a réussi le meilleur chrono de l'année en battant son record personnel de 0''21. Le 800 m masculin a vu Emmanuel Korir s'emparer de la MPM en 1'43''26. Noah Lyles n'est pas allé chercher sa MPM établie à Eugene aux Mondiaux (19''31) sur 200 m, mais il a battu le record du meeting en 19''52. Yulimar Rojas a logiquement enlevé le triple saut féminin avec un bond à 15m28. Yaroslava Mahuchikh a fait pareil à la hauteur avec une barre à 2m03. Quant à Mondo Duplantis, il a remis les pendules à l'heure en franchissant 6m07 à la perche. A Eugene l'an prochain A noter que l'année prochaine Zurich n'organisera pas les finales de la Diamond League. Celles-ci se tiendront à Eugene. Cela permettra au meeting alémanique de gagner quelques jours sur le calendrier avec une édition agendée le 31 août, quelques jours après la fin des Mondiaux de Budapest, et surtout de pouvoir proposer son propre plateau, sans les contraintes liées aux finales.

Zurich logiquement battu par Arsenal Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Zurich n'a pas souffert autant qu'il pouvait le craindre pour son entrée dans la phase de poules de l'Europa League. Vaillant, le champion de Suisse en titre s'est néanmoins incliné (2-1) face au leader de la Premier League Arsenal dans le cadre du groupe A. "Exilés" à St-Gall en raison du meeting Weltklasse disputé au Letzigrund, les joueurs du coach Franco Foda n'ont pas fait illusion bien longtemps. Ils ont concédé l'ouverture du score dès la 16e minute sur une action de rupture conclue tranquillement et sobrement par le jeune Brésilien Marquinhos (19 ans). Mais les "Gunners" du capitaine Granit Xhaka se sont ensuite reposés sur leurs lauriers. Et le FCZ en a profité pour égaliser juste avant la mi-temps, Mirlind Kryeziu transformant à la 44e un penalty obtenu pour une faute d'Eddie Nketiah sur Fidan Aliti, en prenant à contre-pied le gardien d'Arsenal Matt Turner. Les Londoniens ont cependant entamé avec de meilleures intentions la deuxième mi-temps, qui fut précédée d'une minute de silence observée en hommage à la Reine Elisabeth II. A nouveaux dominateurs, ils ont vu leurs efforts récompensés à la 62e sur un centre rentrant de Marquinhos repris de la tête par un Nketiah revanchard. En Norvège jeudi prochain Pas vraiment à son affaire sur l'action du 2-1, le portier du FCZ Yanick Brecher a ensuite gardé son équipe dans le match. Ses partenaires ont poussé tant et plus en fin de match mais sans parvenir à inquiéter véritablement Arsenal, qui n'alignait pourtant pas son équipe-type jeudi soir en terre saint-galloise. Zurich poursuivra son aventure européenne jeudi prochain en Norvège face à Bodö/Glimt, qui a fait match nul 1-1 à Eindhoven jeudi. D'ici-là, le FCZ cherchera à se refaire une santé en Super League, où il n'a obtenu que 2 points en cinq matches. Mais le déplacement de dimanche, sur la pelouse de Servette, s'annonce périlleux.