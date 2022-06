Pablo Iglesias nouvel homme fort du FC Sion +++ Golden State égalise

Pablo Iglesias directeur du football du FC Sion Pabo Iglesias (au centre) dans les tribunes de Tourbillon le 11 mai dernier. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pablo Iglesias est le nouvel homme fort du FC Sion. L'ancien directeur sportif du Lausanne-Sport sera le directeur du football du FC Sion, un nouveau poste taillé à sa mesure. Agé de 51 ans, Pablo Iglesias sera le responsable de la formation et du développement de toutes les équipes du club. Sa nomination n'a rien d'une surprise. Il était courtisé depuis plusieurs semaines par Christian Constantin qui a dû faire face au départ de son vice-président Gelson Fernandes et de son directeur général Massimo Cosentino. Le FC Sion précise que Pablo Iglesias "jouera désormais un rôle central dans le nouveau cycle qui attend le club". La question est de savoir si son action pourra s'inscrire dans la durée dans un club dont la gouvernance est marquée par une instabilité chronique.

Stephen Curry relance la finale Image: KEYSTONE/AP/Elsa Il ne faut pas bousculer Stephen Curry ! Deux jours après son choc avec Al Horford, l'arrière de Golden State a livré l'un des plus beaux matches de sa carrière pour relancer la finale de la NBA. Auteur de 43 points, Stephen Curry a mené Golden State à la victoire à Boston (107-97) dans l'acte IV. Les Warriors ont ainsi égalisé à 2-2 dans cette finale. Avec cette victoire, Golden State a prolongé une série qui explique son succès ces dernières années. Pour la 26e fois de rang, les Warriors remportent, en effet un match à l'extérieur en play-off. La victoire de vendredi leur permet de bénéficier à nouveau de l'avantage de la salle avec l'acte V lundi et l'éventuel acte VII à San Francisco. Auteur de sa quatrième meilleure performance de sa carrière dans une rencontre de play-off, Stephen Curry, qui a également capté 10 rebonds, a inscrit deux paniers lors d'un partiel de 10-0 qui a permis à Golden State de mener 100-94. Durant cet instant crucial de la rencontre, les Celtics devaient accuser un 0 sur 6 au tir. Auteur seulement de 2 points dans l'ultime quarter, Jayson Tatum a personnifié le désarroi des Celtics dans cette fin de match à sens unique.

Ligue des nations: les Bleus ne gagnent toujours pas Image: KEYSTONE/AP/Michael Gruber La France a dû se contenter du nul 1-1 à Vienne dans le groupe 1 de la Ligue des nations. Après trois matches, les Bleus champions du monde n'ont toujours pas gagné et n'ont que deux points. Ce résultat est toutefois bien flatteur pour l'Autriche de Ralf Rangnick, qui a marqué quasiment sur sa seule occasion par Weimann (37e). Les Français ont par contre été souvent dangereux, mais ils ont souvent manqué de précision dans leurs tirs. Et, surtout, ils se sont brisés sur le gardien Pentz en état de grâce. Rentré en cours de jeu, Mbappé a au moins permis aux siens d'égaliser à la 83e. La star du PSG a ensuite vu une frappe être déviée par le portier autrichien sur la barre. Dans l'autre rencontre du groupe, le Danemark a été surpris chez lui par la Croatie. Les finalistes de la Coupe du monde 2018 se sont imposés 1-0 grâce à un but de Pasalic (69e). Les Danois restent en tête avec six points. L'Autriche et la Croatie en comptent quatre.

Tournoi sur gazon de Nottingham: Viktorija Golubic en demi-finales Image: KEYSTONE/AP/MARTA LAVANDIER Viktorija Golubic (WTA 55) s'est hissée dans le dernier carré du tournoi WTA 250 de Nottingham. La Suissesse a battu l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 45) 6-2 7-6 (8/6) en quarts de finale. La joueuse zurichoise disputera ainsi sur le gazon britannique sa première demi-finale de l'année. Face à une adversaire mieux classée qu'elle, Viktorija Golubic a perdu son service rapidement dans les deux manches, mais elle a parfaitement su réagir ensuite. Après 1h32, elle a conclu le match et reste désormais sur trois succès sans avoir lâché le moindre set. La prochaine adversaire de la Zurichoise sera samedi l'Américaine Alison Riske (WTA 40). Ce sera leur troisième affrontement, et chacune en a gagné un jusqu'ici.

GP d'Argovie: victoire de Marc Hirschi Marc Hirschi: une victoire bonne pour la confiance Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marc Hirschi (UAE Emirates) semble fin prêt pour le Tour de Suisse. A deux jours du départ à Küsnacht, le Bernois a remporté le GP d'Argovie à Gippingen. Au terme des 174 km du parcours, Hirschi s'est imposé au sprint d'un groupe de six coureurs. Il a devancé l'Allemand Maximilian Schachmann et le Danois Andreas Kron pour fêter son deuxième succès de la saison. Aucun Suisse n'avait gagné cette course depuis 2013. A l'époque, c'est l'actuel entraîneur national Michael Albasini qui avait franchi la ligne en tête.

Dauphiné: Valentin Ferron s'impose à Gap dans la 6e étape Image: KEYSTONE/EPA/EDDY LEMAISTRE Le Français Valentin Ferron (TotalEnergies) a gagné la 6e étape du Dauphiné à Gap. Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a gardé le maillot jaune à la veille de l'entrée en haute montagne dans les Alpes. Ferron a surpris ses compagnons d'échappée dans le dernier kilomètre pour devancer Pierre Rolland et Warren Barguil. L'Italien Andrea Bagioli a pris la quatrième place devant deux autres Français, Geoffrey Bouchard et Victor Lafay. La victoire s'est jouée au sein d'une échappée formée après une cinquantaine de kilomètres dans cette étape de 196,5 kilomètres menée grand train. Le peloton des favoris, qui a compté jusqu'à 4'30 de retard, s'est présenté sur la ligne avec un retard d'une trentaine de secondes. Ferron est âgé de 24 ans. Il a signé le deuxième succès pour son équipe, après celui d'Alexis Vuillermoz lundi dernier, le troisième pour un coureur français depuis le début de l'épreuve. Professionnel depuis 2021, il ne comptait jusqu'à présent qu'un succès dans une étape du Tour du Rwanda 2021. Samedi, la 7e étape présente un calque partiel du parcours du 14 juillet dans le prochain Tour de France. Avec les montées du Galibier (2642 m), le point culminant de l'épreuve, puis de la Croix-de-Fer, autre géant alpestre, avant la montée finale de Vaujany (5,7 km à 7,2 %).

Zeki Amdouni: "Si je suis appelé, cela signifie que j'ai le niveau" Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI "J'espère disputer la Coupe du monde au Qatar !" Jeune homme de peu de mots, Zeki Amdouni n'a pas peur d'afficher clairement ses ambitions. Invité à rejoindre l'équipe de Suisse au lendemain de la fin de la campagne des M21, le futur ex-attaquant du Lausanne-Sport a pu mesurer vendredi matin à Meyrin lors de son premier entraînement avec les A tout le chemin parcouru depuis le jour où la porte du Servette FC s'était refermée - à jamais - devant lui. Passé par Meyrin, justement, par Etoile-Carouge et par Stade Lausanne-Ouchy avant de rejoindre Lausanne la saison dernière, l'attaquant de 21 ans a eu un parcours atypique qui n'est pas sans ressembler à celui de Chrisrian Fassnacht. "Oui, mon parcours est un peu différent, convient-il. Mais aujourd'hui, j'ai rejoint les autres en quelque sorte. Je le mérite. J'ai gravi les étapes les unes après les autres. J'ai toujours cru en moi." Un choix décisif Auteur de 12 buts cette saison en Super League au sein d'une équipe qui n'avait pourtant pas une attaque flamboyante, Zeki Amdouni sait qu'il est à la croisée des chemins. "Je suis encore sous contrat avec Lausanne, mais je ne me vois pas jouer la saison prochaine en Challenge League", lâche-t-il. Le choix qu'il s'apprête à arrêter ces prochains jours sera décisif. Il doit impérativement rejoindre "le" club qui favorisera sa progression pour entrer vraiment en novembre prochain dans les plans de Murat Yakin. Mais le présent pour Zeki Amdouni est ce match de dimanche contre le Portugal en Ligue des nations. "Etre dans le groupe est déjà merveilleux", glisse-t-il pour ne pas anticiper sur une éventuelle entrée jeu qui semble pourtant acquise. "Je pense pouvoir apporter mes qualités de finisseur, dit-il. Je me dis que si je suis appelé, cela signifie que j'ai le niveau." Né d'une mère tunisienne et d'un père turc, Zeki Amdouni a eu le choix entre trois pays pour embrasser sa carrière internationale. Jouer pour la Suisse lui est apparu comme le meilleur. "J'ai pris cette décision depuis un certain temps déjà, avoue-t-il. Je me sens suisse, c'est pourquoi je veux jouer pour la Suisse." Malgré les sollicitations des fédérations tunisienne et turque, il n'a pas nourri vraiment, à l'entendre, la moindre hésitation.

Bencic s'arrête en quarts Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Belinda Bencic (WTA 17) n'a pas enchaîné à Bois-le-Duc (NED). Elle a été sortie sèchement en quarts de finale par la Russe Viktoria Kudermetova (WTA 24), 6-4 6-2). Tête de série no 2, la St-Galloise a été dominée au service et dans les moments importants de ce match qui aura duré 1h27', sur le court central. La Russe a converti les trois balles de break en sa faveur, contre une sur quatre pour la Suissesse. Bencic, éliminée en 16es de finale à Roland-Garros, se doit de retrouver son élan en vue de Wimbledon, où elle pourra évoluer sans trop de pression après sa sortie au 1er tour l'an passé.

Zidane et le PSG proches d'un accord Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le PSG est proche de trouver un accord avec Zinédine Zidane pour que l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France devienne le prochain entraîneur du club. Il remplacerait Mauricio Pochettino, toujours en poste, annoncent vendredi Europe 1 et RMC Sport. Europe 1 affirme qu'un "accord de principe a été trouvé entre le PSG et Zinédine Zidane pour que l'ex-numéro 10 devienne le prochain entraîneur du club, dès la saison prochaine". Moins affirmatif, RMC indique que le club de la capitale, propriété du Qatar depuis 2011, "est proche de trouver un accord avec Zinédine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur". Sollicité par l'AFP, le PSG n'a ni confirmé ni infirmé ces informations. Né à Marseille, où il n'a jamais joué, Zidane (49 ans) s'est bâti une solide réputation sur le banc de touche du Real Madrid, avec qui il a remporté trois fois d'affilée la Ligue des champions (2016, 2017, 2018). A Paris, si son arrivée se confirme, sa mission principale sera de réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué depuis 2011 et l'arrivée du Qatar, de Carlo Ancelotti, qui vient de la remporter à nouveau avec la "Maison Blanche", à Mauricio Pochettino, qui n'effectuerait donc pas sa dernière année de contrat.

Oscar Lindberg à Berne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après Eric Gélinas et Chris DiDomenico, Berne a engagé un nouveau joueur étranger pour la saison prochaine, en la personne d'Oscar Lindberg. Le Suédois arrive en provenance du Dynamo Moscou (KHL). L'attaquant avait porté le maillot de Zoug lors de la saison 2019-20, avant de filer en Russie, où il a inscrit un point en moyenne la saison passée. Auparavant, de 2015 à 2019, le Suédois avait joué 269 matches de NHL avec les New York Rangers, les Vegas Golden Knights les Ottawa Senators (42 buts et autant d'assists au total). Il est double champion du monde avec son pays (2013 et 2017). Berne dispose de cinq étrangers sous contrat, avec encore Dominik Kahun et Kaspars Daugavins.

Eviter le zéro pointé Silvan Widmer assure que la Suisse a eu une "prise de conscience". Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe de Suisse évitera-t-elle le zéro pointé dimanche soir ? Incongrue il y a encore quelques jours pour un quart de finaliste de l'Euro, cette question est devenue brûlante. Après ses défaites en République tchèque (2-1), au Portugal (4-0) et jeudi à Genève face à l'Espagne (1-0), la Suisse retrouve ce dimanche le Portugal, toujours à Genève, dans un match devenu crucial dans la course au maintien. L'équipe de Murat Yakin doit cueillir au moins un point contre les Champions d'Europe 2016 pour conserver l'espoir de se maintenir en première division de la Ligue des Nations. Si elle devait concéder un quatrième revers, son salut passerait alors par un improbable exploit le 24 septembre en Espagne. Malgré le résultat et aussi cette impuissance à créer vraiment le danger devant la cage adverse, les Suisses avaient retrouvé un semblant de moral jeudi soir. "Nous avons témoigné d'un certain courage face à l'Espagne. Je pense que le public a dû apprécier", lâche Yann Sommer. "Il y a eu une véritable prise de conscience au sein de l'équipe, ajoute Silvan Widmer. Tout le monde a compris qu'il était minuit moins cinq." Le poids des individualités On a peur toutefois qu'il soit déjà trop tard pour l'Argovien et ses coéquipiers. Une semaine après la gifle de Lisbonne, la Suisse retrouve un adversaire qui possède tout ce qui lui fait cruellement défaut: des individualités capables de forcer la décision à tout instant. Ainsi jeudi soir face à la République tchèque, c'est Bernardo Silva qui a été le grand artisan de la victoire 2-0. Le joueur de Manchester City, qui n'avait été introduit qu'à la 67e contre la Suisse, a illuminé de toute sa classe cette rencontre. La Suisse n'a pas aujourd'hui un Bernardo Silva ou un Bruno Fernandes dans ses rangs. Maître à jouer de l'équipe, Xherdan Shaqiri ne tient plus vraiment son rang. Comme on pouvait le redouter, son exil doré à Chicago l'a éloigné du haut niveau. Brillant comme Shaqiri l'automne dernier, Breel Embolo se montre également très décevant dans cette campagne de juin. Placé à la pointe de l'attaque dans un rôle qui révèle au grand jour ses lacunes techniques, le Bâlois ne peut pas exploiter ses qualités dans le jeu en profondeur. Son positionnement demeure l'un des chantiers auxquels devra s'attaquer Murat Yakin d'ici la Coupe du monde. Le sélectionneur a maintenu jeudi sa défense à quatre à laquelle il tient tellement malgré la suspension de Fabian Schär et la blessure de Nico Elvedi. Le retour aux affaires de Manuel Akanji fut salutaire. Le Zurichois a livré la marchandise malgré les hésitations de son partenaire Eray Cömert, dont l'une a permis à l'Espagne de marquer. Une occasion à saisir pour Lotomba Titulaire à Genève comme à Prague et à Lisbonne, Ricardo Rodriguez suscite toujours les mêmes réserves. Brillant l'an dernier à l'Euro comme axial gauche dans la défense à trois de Vladimir Petkovic, le joueur du Torino n'a plus vraiment les jambes pour remplir pleinement la mission imposée à un latéral. Dimanche, l'heure de Jordan Lotomba pourrait à nouveau sonner. Le Vaudois aura sans doute une occasion - la dernière ? - pour s'affirmer comme une alternative valable à ce poste. Il est loin le temps - heureux - où trois joueurs de premier plan, Ludovic Magnin, Christoph Spycher et Raphaël Wicky, étaient en concurrence pour cette place de latéral gauche en sélection. Dimanche, Murat Yakin est pleinement conscient du besoin impérieux d'obtenir un résultat. Mais le Bâlois sait aussi que cette rencontre contre le Portugal doit également lui servir de laboratoire. Il voudra sans doute un test grandeur nature pour Jordan Lotomba. Il devrait aussi profiter de cette rencontre pour donner du temps de jeu aux deux joueurs issus des M21, Leonidas Stergiou et Zeki Amdouni. Avec le Saint-Gallois et le Lausannois, Murat Yakin pourrait faire d'une pierre deux coups: les mesurer à l'épreuve du feu et, aussi, lier à jamais leur destin international à l'équipe de Suisse.

Débuts victorieux pour Heidrich/Vergé-Dépré Joana Heidrich ( Image: KEYSTONE/EPA/WU HONG Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré ont bien entamé les Championnats du monde à Rome. Elles ont battu les Japonaises Miki Ishii/Sayaka Mizoe (21-16 21-18) pour leur premier match de poules. Les médaillées de bronze des JO de Tokyo l'été dernier ont toujours mené au score. Samedi matin, elles joueront contre les Marocaines Imane Zeroual/Mahassine Siad, en étant largement favorites. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient directement pour les 16es de finale.

Derniers jours pour l'appellation "Mannschaft" avant liquidation? Image: KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER Après des années de polémique, la Fédération allemande (DFB) envisage de renoncer avant la Coupe du monde au Qatar au surnom officiel de la sélection nationale, "Die Mannschaft". Celui-ci est accusé de n'avoir jamais séduit les fans et de faire de l'ombre à d'autres équipes. Peinte en lettres énormes sur le bus de l'équipe et utilisée dans toute la communication de la Fédération allemande depuis 2015, l'expression "Die Mannschaft" signifie simplement en allemand: "L'Equipe". De sorte que beaucoup d'autres formations allemandes ont trouvé l'appellation arrogante, comme s'il n'existait qu'une seule "équipe" au monde, la sélection A masculine de football. "Cette expression (...) est un manque de respect pour toutes les autres équipes qui gagnent", a ainsi attaqué l'influent vice-président de la DFB Hans-Joachim Watzke, également patron du Borussia Dortmund, qui demande à sa propre fédération de "remettre les pieds sur terre". Un autre vice-président de la DFB, Hermann Winkler, estime pour sa part que "quasiment plus un seul supporter ne s'identifie avec cette expression, et donc avec notre équipe nationale". Oliver Bierhoff, manager de l'équipe nationale, voit les choses différemment: "Je le sais, l'expression +Die Mannschaft+ divise", admet-il, "mais à l'étranger les fans n'appellent notre équipe que comme cela depuis des années. C'est devenu un concept très fort avec une immense diffusion." Décision en juillet Le sélectionneur Hansi Flick est également partisan de garder l'expression: "Pour moi c'est +L'Equipe+, parce que chaque joueur est une parcelle de l'Allemagne et aime jouer pour cette nation." Le présidium (organe suprême) de la Fédération doit trancher en juillet, pour "trouver une solution à temps avant le Mondial", selon M. Winkler. Le paradoxe est que cette appellation, qui n'a jamais convaincu les Allemands, est utilisée - comme le souligne Bierhoff - par toute la presse internationale pour désigner les quadruples champions du monde. Après le titre mondial de l'Allemagne au Brésil en 2014, la DFB avait donc décidé d'officialiser le surnom, avec création d'un nouveau logo en juillet 2015. Mais la frange traditionaliste des fans allemands a mal accueilli l'initiative, y voyant une opération commerciale de la DFB, déconnectée de la culture nationale des supporters. La presse allemande n'a pas suivi non plus et continue aujourd'hui d'utiliser les mots "Nationalelf" (le onze national), DFB-Elf (le onze de la DFB), DFB-Auswahl (la sélection de la DFB) ou DFB-Team. On peut pourtant parier que la "Mannschaft" survivra longtemps - hors d'Allemagne - à sa disparition officielle, car les reporters du monde entier aiment les surnoms. Depuis des années, les tribunes des commentateurs résonnent des mots "Squadra Azzurra" pour l'Italie ou "équipe tricolore" pour la France, bien que ces deux expressions ne soient pas utilisées dans ces deux pays, qui leur préfèrent d'une part "la Nazionale" ou les "Azzurri", d'autre part "Les Bleus". Quant aux internationaux allemands eux-mêmes, à en croire Hansi Flick, ils ne s'intéressent pas le moins du monde à ce débat sémantique. "Et ce n'est pas le nom qui contribue à ce que nous gagnions ou pas", ajoute le sélectionneur, plus concentré sur son match de Ligue des nations contre la Hongrie samedi que sur le slogan peint sur le bus.

Le Lightning gagne à New York Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Double tenant du titre, Tampa Bay a pris une option sur une troisième présence de rang en finale de la Coupe Stanley. Le Lightning a enlevé à New York l'acte III de sa série face aux Rangers. Tampa Bay s'est imposé 3-2 à New York pour mener désormais 3-2 dans cette finale de la Conférence Est. On rappellera que les Rangers avaient enlevé les deux premiers matches de cette série dans leur antre du Madison Square Garden. L'acte V s'est joué à 1'50'' de la sirène avec le 2-1 signé par Ondrej Palat. Déjà buteur lors des deux derniers matches, le Tchèque a dévié du genou un lancer de Mikhail Sergachev. Brandon Hagel devait ensuite marquer dans la cage vide. "La patience a été la clé. Il fallait être fort pour jouer dans une telle ambiance, souligne le capitaine du Lightning Steven Stamkos. Nous savions que ce match allait être très fermé. Nous avons pu suivre le plan établi pour l'emporter." L'acte VI de cette finale de la Conférence Est se déroulera samedi à Tampa. Le vainqueur de cette série affrontera Colorado en finale de la Cooupe Stanley.