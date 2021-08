Pacquiao président? +++ Ironman encore reporté

Arrivée de la flamme à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Yuichi Yamazaki Le flamme paralympique est arrivée dans la capitale japonaise vendredi, et le logo des Jeux paralympiques (24 août-5 septembre) a été installé au bord de la baie de Tokyo. Pendant ce temps, le pays fait face à un nombre record de cas de Covid-19, à quatre jours de la cérémonie d'ouverture. Le nombre d'infections quotidiennes a dépassé les 25'000 au niveau national pour la première fois jeudi, le nombre de patients en état grave atteignant également des sommets dans l'Archipel. Face à cette situation, les organisateurs des Jeux paralympiques ont appelé les participants à suivre scrupuleusement les strictes mesures sanitaires mises en place, et à ne pas relâcher leur vigilance. Les sportifs paralympiques présenteraient de plus grands risques que les athlètes olympiques de présenter des symptômes graves de la maladie Covid-19. Des cérémonies d'allumage de flammes ont eu lieu sans spectateurs à Tokyo vendredi après des événements similaires dans tout le pays au cours des dernières semaines, l'habituel relais ayant été annulé par crainte de la propagation du virus. Les flammes seront combinées vendredi soir lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre nippon, Yoshihide Suga. Les Jeux paralympiques, qui doivent s'ouvrir mardi et verront 4400 sportifs concourir dans 22 sports, se tiendront majoritairement à huis clos.

Nouveau report Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'Ironman de Hawaï n'aura pas lieu cette année mais est repoussé au 5 février 2022, en raison du Covid-19. Cette épreuve traditionnellement prévue à l'automne n'avait déjà pas pu se dérouler en 2020. Les spécialistes de cette course d'ultra-endurance, comme la Soleuroise Daniela Ryf, quadruple gagnante, doivent donc encore ronger leur frein.

Une dernière couronne avant la présidence pour Pacquiao ? Manny Pacquiao, "roi" des Philippines. Image: KEYSTONE/AP/John Locher Après deux ans d'inactivité, le légendaire Manny Pacquiao fait à 42 ans son retour sur les rings, samedi à Las Vegas face au Cubain Yordenis Ugas, champion WBA des welters. Il rêve de décrocher un énième titre, avant de se lancer peut-être dans la course à la présidence des Philippines. Rien ni personne ne peut faire douter "Pac-Man", sacré dans six catégories de poids différentes et vainqueur dans sa longue carrière de 62 combats (dont 39 avant la limite) pour sept défaites et deux nuls. Même un changement d'adversaire en dernière minute ne perturbe pas le placide boxeur philippin, icône nationale dans son pays. "Il m'a fallu deux jours seulement pour m'ajuster, j'ai affronté beaucoup de droitiers dans ma carrière (...) Il n'y a aucune raison de s'inquiéter", a-t-il martelé. Yordenis Ugas a accepté de relever le défi en dernière minute: à 35 ans, le Cubain n'est pas un faire-valoir avec à son palmarès une médaille de bronze olympique en 2008, un titre mondial chez les amateurs et depuis ses débuts chez les pros 26 victoires (dont 12 avant la limite) pour quatre défaites. Esprit de revanche Le Cubain détient depuis septembre 2020 le titre WBA des welters qui a été retiré à Pacquiao en raison de son inactivité. Une décision que le Philippin n'a toujours pas digérée et qu'il entend bien rectifier avec ses poings. Son entraîneur Freddie Roach n'a aucun doute sur l'issue du combat: "Il s'entraîne toujours autant et aussi bien qu'il y a vingt ans. Je m'attends à ce que combat se termine sur un k.-o." Alors qu'on lui prête l'ambition de se lancer en 2022 dans la course à l'élection présidentielle pour succéder au controversé Rodrigo Duterte, Pacquiao a, comme souvent dans sa carrière, pris un malin plaisir à brouiller les cartes. "Je me sens jeune. Je ne sais pas s'il s'agit de mon dernier combat, je prends les combats les uns après les autres", a-t-il dit.

Jil Teichmann: sa plus belle victoire Le beau sourire de Jil Teichmann. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Fantastique Jil Teichmann ! La 76e mondiale a cueilli jeudi soir la plus belle victoire de sa carrière. Elle a éliminé Naomi Osaka au tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Victorieuse 3-6 6-3 6-3 de la no 2 mondiale, Jil Teichmann aura droit un derby suisse ce vendredi en night session. Elle affrontera, en effet, Belinda Bencic (WTA 12) en quart de finale. La Championne olympique s'est imposée avant la limite devant Karolina Muchova (WTA 23). La Tchèque a abandonné après 1h15' de jeu alors qu'elle était menée 7-5 2-1. Les deux Suissesses ont été opposées à une seule reprise par le passé, en 2017 dans un tournoi WTA 125 à Taèiwan où Belinda Bencic avait gagné 6-4 7-5. Jil Teichmann doit son succès à la variation de son jeu pour désarçonner une Naomi Osaka qui, il est vrai, nage en plein doute depuis des semaines. "J'ai bien bougé. J'ai su varier les effets et les hauteurs. J'ai vu qu'elle n'aimait pas cela, souligne Jil Teichmann. L'autre clé fut mon service. Il a parfaitement fonctionné aujourd'hui." Revenue deux fois de l'arrière Menée 6-3 2-1 service Osaka à suivre, Jil Teichmann a gagné alors cinq des six jeux qui ont suivi pour revenir à un set partout. Dans le troisième set, elle est également revenue de l'arrière dans la mesure où Naomi Osaka a mené 2-0 et 0-30 à la relance. Jil Teichmann devait gagner quatre jeux de rang pour prendre la main. Et pour signer sa troisième victoire contre une top ten après ses succès de 2019 devant Kiki Bertens à Palerme et de ce printemps à Madrid face à Elina Svitolina. Blessée à la cheville avant Roland-Garros, elle avait abordé ce rendez-vous de Cincinnati en panne de résultats. Elle n'avait seulement remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches. Jil Teichmann mesure pleinement ce qui l'attend ce vendredi face à Belina Bencic qui débutera à 19.00 (01.00 en Suisse). "J'ai été très heureuse de son parcours aux Jeux. Je l'ai d'ailleurs appelée après chaque match, dit-elle. Ses succès ont fait le plus grand bien au tennis suisse. Nous en avions besoin. Ce soir, cela va être très dur de la stopper. Mais je suis prête. Je saurai savourer ce quart de finale. Il sera chargé d'émotions.". Belinda Bencic reste désormais sur une série de neuf succès de rang. La gagnante de ce derby rencontrera la Tchèqque Karolina Pliskova (WTA 4) ou l'Espagnole Paula Badosa (WTA 29).

24 Heures du Mans: Toyota monopolise la première ligne Image: KEYSTONE/EPA/EDDY LEMAISTRE Les Toyota partiront samedi en première ligne lors des 24 Heures du Mans. La no 7 pilotée par le Japonais Kamui Kobayashi a été la plus rapide lors de l'hyperpole jeudi soir. Kobayashi - qui partage sa voiture avec le Britannique Mike Conway et l'Argentin Jose Maria Lopez, a tourné en 3'23''900. Il a été plus rapide de 0''295 que le Néo-Zélandais Brendon Hartley sur la no 8. Celle-ci sera aussi aux mains du Vaudois Sébastien Buemi et du Japonais Kazuki Nakajima ce week-end en course. Buemi a gagné les trois dernières éditions de la mythique course d'endurance. L'opposition pour les bolides japonais viendra de l'Alpine et des deux Glickenhaus, soit les autres voitures de la catégorie Hypercars. A noter que l'Oreca-Gibson du team WRT, notamment pilotée par le Genevois Louis Delétraz, a signé le 7e temps à 4''570 et fera partie des outsiders.

Conference League: Bâle en position favorable Cabral scelle le score final sur penalty Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a pris l'avantage lors du match aller des play-off de Conference League. Les Rhénans ont en effet battu Hammarby Stockholm 3-1 au Parc Saint-Jacques grâce à un triplé de Cabral. Après avoir gagné ses huit premiers matches de la saison, Bâle a bien failli voir cette belle série être stoppée. Alors que l'équipe était dans le dur, une frappe somptueuse d'Arthur Cabral lui a donné la victoire in extremis (87e). L'attaquant brésilien transformait ensuite un penalty à la 90e pour mettre les Bâlois en position favorable avant d'aller en Suède jeudi prochain pour tenter de décrocher sa place en phase de groupes. Tête victorieuse Les hommes de Patrick Rahmen s'étaient procuré plusieurs occasions en première mi-temps avant d'ouvrir le score par l'inévitable Cabral, qui déviait de la tête un coup franc bien botté par Esposito (30e), toujours aussi intéressant dans ses inspirations. Les Suédois ont pourtant pris de l'assurance au fil des minutes. Ils passaient tout près de l'égalisation juste avant la pause par Selmani, mais Lindner faisait bonne garde. A la reprise, Xhaka voyait son missile se briser sur la barre (47e). Ensuite, les Rhénans marquaient le pas physiquement et laissaient trop d'espaces en défense. Egalisation Les visiteurs en profitaient pour égaliser par Khalili, juste après son entrée en jeu (71e). A ce moment-là, Hammarby semblait vraiment en mesure de frustrer les rotblau. Mais c'était sans compter sur l'efficacité de Cabral, le héros de la soirée. A ce rythme, le Brésilien va fatalement susciter l'intérêt de clubs étrangers.

La Suisse s'incline 3-0 contre la Croatie Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse dames a subi une nette défaite 3-0 contre la Croatie pour son entrée en lice dans le championnat d'Europe. Les Helvètes n'ont pas eu l'ombre d'une chance face aux Croates. Contre une équipe classée au 9e rang de la hiérarchie continentale, les Suissesses ont montré quelques éclairs, mais il leur a manqué la constance pour rivaliser sur la durée avec leurs adversaires. Au premier set, la Suisse a tenu le choc jusqu'à 11-11, avant de céder en fin de manche et de perdre 25-20. Le deuxième set a été lâché 25-19 alors que, dans le troisième, les Suissesses n'ont pas su tenir la distance après avoir eu quatre points d'avance (12-8). Elles ont fini par s'incliner 25-21. Les filles de la coach Saskia van Hintum, qui visent l'une des quatre premières places du groupe C synonymes de participation aux 8es de finale, joueront une carte importante samedi lors de leur prochain match contre la Hongrie. Sur le papier, cet adversaire est à leur portée.

Tour d'Espagne: Roglic leader après la 6e étape Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est le nouveau leader de la Vuelta au terme de la 6e étape. Le Slovène a fini 2e à Cullera derrière le Danois Magnus Cort Nielsen (EF), rescapé de l'échappée du jour. Le peloton a repris le groupe de cinq échappés juste avant l'abrupte côte finale, longue de 2 km, de la Cullera près de Valence. Cort Nielsen, parti avant tout le monde, a franchi la ligne d'arrivée en premier, juste devant Roglic. Le Slovène a ainsi repris le maillot rouge trois jours après l'avoir perdu. Roglic a été le seul du groupe des favoris à tenir tête au Danois dans la côte finale: Enric Mas à fini quatre secondes derrière, Michael Matthews a cédé six secondes et Egan Bernal est arrivé à huit secondes. Roglic pour un triplé Parmi les concurrents à la victoire finale, Adam Yates a encore perdu du temps, terminant l'étape 25 secondes derrière Cort Nielsen et Roglic, juste devant Mikel Landa (à 27''). Au général, Roglic, candidat au triplé après ses succès en 2019 et 2020, compte désormais 25 secondes d'avance sur Mas, son premier poursuivant. Tous les autres favoris se trouvent entre la demi-minute et la minute et demie de retard: Yates est 11e, à 1'22.

Pedro quitte la Roma pour son grand rival, la Lazio Image: KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI L'Espagnol Pedro Rodriguez, qui ne figurait pas dans les plans de José Mourinho à la Roma, s'est engagé avec la Lazio Rome. C'est le premier transfert direct depuis 40 ans entre les deux clubs rivaux. "Présentation de notre nouveau numéro 9", écrit le club laziale dans un message sur Twitter avec une photo de l'ancien attaquant de Barcelone et Chelsea, vêtu du maillot bleu ciel. Arrivé il y a un an chez les Giallorossi, l'attaquant international espagnol aux 65 sélections a disputé quarante matches avec la Roma (pour 6 buts marqués), mais il ne figurait pas dans le groupe sur lequel compte s'appuyer José Mourinho cette saison. Même s'il était encore sous contrat pour deux ans, la Roma l'a laissé partir libre afin d'économiser son salaire, de l'ordre de 3 millions d'euros annuels (3,3 mio de frs), selon la presse italienne. La Lazio, en manque de liquidités, en a profité pour se renforcer sans avoir à verser d'indemnités de transfert, avec un joueur que l'entraîneur Maurizio Sarri connaît pour l'avoir eu sous ses ordres à Chelsea (2018-19). Ce passage direct d'un joueur entre les deux clubs rivaux de la capitale est une rareté: ce n'est arrivé que cinq fois dans l'histoire, selon la Gazzetta dello Sport, et jamais depuis quasiment quarante ans: le dernier en date était en effet le défenseur Carlo Perrone, qui a joué à la Lazio entre 1977 et 1981 avant de rejoindre la Roma pour une saison avant de revenir chez les Laziali.

Marlen Reusser chez les Néerlandais Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marlen Reusser s'est engagée pour les deux prochaines saisons avec l'équipe néerlandaise SD Worx. La vice-championne olympique du contre-la-montre a un "énorme potentiel", estime sa nouvelle équipe. La Bernoise sera ainsi chaperonnée par la multiple championne du monde Anna van der Breggen (NED), qui arrêtera sa carrière en fin de saison et prendra des fonctions dirigeantes dans la formation. Le directeur sportif de SD Worx, Danny Stamm déclare dans un communiqué jeudi vouloir contribuer "à épanouir le talent de Reusser dans les courses sur route", après que la Bernoise a fait ses preuves en clm. Diplômée en médecine, Marlen Reusser, relativement néophyte dans ce sport malgré ses 29 ans, courait jusqu'à présent sous les couleurs du Team Alé BTC Ljubljana.

Thomas Lüthi met fin à sa carrière dans trois mois Image: KEYSTONE/KARL FRITZ GLAENZEL Thomas Lüthi mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Le Bernois, qui aura 35 ans en septembre, l'a annoncé jeudi, alors qu'il connaît une année difficile en Moto2. Actuel 23e du Championnat du monde avec un seul "top 10" après onze courses, l'Emmentalois disputera son dernier Grand Prix le 14 novembre à Valence. Il posera ainsi son guidon près de 20 ans après ses débuts en 125 cmc, en juillet 2002 au Sachsenring. Deux courses plus tard, à Estoril, il marquait déjà ses premiers points, avant de remporter le titre mondial de la catégorie en 2005. Il devenait alors le premier Suisse champion du monde moto après Stefan Dörflinger en 1985. Une ascension qui lui a valu d'être élu sportif suisse de l'année 17 victoires, 65 podiums Dès 2010, Thomas Lüthi s'est hissé parmi les meilleurs en Moto2. Il n'est pas parvenu à remporter de nouveau titre mondial mais est arrivé deux fois deuxième du Championnat du monde, en 2016 et 2017, et encore troisième en 2019. Il a pu fêter en tout 17 victoires en Grand Prix, pour 65 podiums, en 311 courses. Le Bernois n'aura effectué qu'une saison en MotoGP, la catégorie reine, en 2018. Sans récolter de point. Depuis deux ans, cela ne tourne plus très rond pour le pilote de Linden. Son dernier podium remonte à novembre 2019.Le Grand Prix d'Autriche dimanche dernier, avec une 9e place, lui a redonné un peu le sourire. Mais ce résultat n'a pas suffi à convaincre le patron de son team espagnol Pertamina Mandalika SAG de le garder sous contrat. Thomas Lüthi ne disputera ainsi plus que sept courses avant de tirer sa révérence, au terme d'une trajectoire sportive qui aura fait vibrer de nombreux amateurs au pays. L'Emmentalois restera dans le milieu. Il deviendra notamment directeur sportif de l'équipe allemande de Moto3 PrüstelGP.

Halep jette l'éponge Image: KEYSTONE/AP/Sam Greene La Roumaine Simona Halep (WTA 13) s'est retirée du tournoi de Cincinnati mercredi. Un examen médical a révélé une blessure à un adducteur. Halep venait tout juste de revenir sur les courts après une précédente blessure à Rome en mai dernier qui l'avait privée de Roland Garros, Wimbledon et des Jeux olympiques. La Roumaine, tête de série no 12 de ce tournoi considéré comme une préparation en amont de l'US Open, s'est adressée directement à ses supporters sur les réseaux sociaux: "Malheureusement, ce matin un scanner a montré que j'ai une petite déchirure à l'adducteur droit et qu'il serait donc trop risqué pour moi de jouer ce soir. Je vais me reposer et faire tout ce que je peux pour être prête pour l'US Open. Aux fans de "Cincy", c'était magnifique de vous revoir." C'est lors de son match du tour précédent contre la Polonaise Magda Linette, battue en 3 sets mardi, que l'ancienne numéro un mondial s'est blessée. "Après avoir ressenti une vive douleur à l'adducteur droit pendant le match d'hier, j'ai appelé le physio et, grâce à un bandage épais, j'ai pu continuer et gagner", avait alors également déclaré la joueuse de 29 ans.

Belinda Bencic rejoint Jil Teichmann Cela passe toujours pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Il y aura bien deux Suissesses en lice ce jeudi en night session lors des huitièmes de finale de Cincinnati: Jil Teichmann et Belinda Bencic, lesquelles ne sont plus qu'à une victoire de se défier. Jil Teichmann aura le redoutable honneur de rencontrer la no 2 mondiale Naomi Osaka. Quant à Belinda Bencic (WTA 11), elle sera opposée à la Tchèque Karolina Muchova (WTA 23). La Championne olympique s'est qualifiée à la faveur de son succès 7-6 (7/1) 6-1 devant l'Américaine Shelby Rogers (WTA 43). Comme la veille face à Marketa Vondrousova, Belinda Bencic a su parfaitement négocier les points importants avec une 6 sur 6 sur les balles de break contre elle. Demi-finaliste cette année à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Wimbledon, Karolina Muchova s'avance vers ce huitième de finale avec de solides références. Mais sur la lancée de son titre olympique, Belinda Bencic évolue actuellement en totale confiance. La Saint-Galloise ne semble plus se fixer la moindre limite à ses ambitions. La rencontre entre Jil Teichmann et Naomi Osaka débutera à 19.00 (01.00 en Suisse) et celle de Belinda Bencic face à Karolina Muchova pas avant 20.30 (02.30 en Suisse).

YB gagne au courage Ulisses Garcia a inscrit un but au terme d'un solo rageur Image: KEYSTONE/EPA Réduit à dix, YB a réussi à dominer Ferencvaros lors du match aller des play-off de la Ligue des champions. Au Wankdorf, les Bernois se sont imposés 3-2. Les coups du sort n'ont pas eu raison du mental des joueurs de David Wagner. Le champion de Suisse conserve toutes ses chances d'accéder à la Ligue des champions en ayant fait preuve d'une sacrée force de caractère pour battre le champion de Hongrie avec un homme de moins dès la 25e minute. On peut dire que les supporters bernois sont passés par tous les états d'âme durant cette partie et plus précisément au cours d'une première mi-temps riche en rebondissements. Il a tout d'abord fallu digérer l'ouverture du score hongroise de la 14e par l'Ivoirien Franck Boli. Seulement les Young Boys ont de la ressource et deux minutes plus tard, Elia, d'une frappe déviée, a pu remettre les deux équipes à niveau. Puis il y eut ce coup du sort de la 25e et l'expulsion de Silvan Hefti pour une faute stupide dans les 16 mètres. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est un penalty qui est justement venu sanctionner ce déséquilibre dans la surface. Mais Uzuni a frappé le poteau avant que le ballon ne rebondisse sur le dos de Faivre et qu'une marée de joueurs se jette pour pousser le ballon au fond. Seulement la VAR a refusé ce but pour une faute de Martins Pereira. A dix, les joueurs de David Wagner se sont offert une première percée victorieuse à la 40e quand sur un renvoi hasardeux de la défense de Ferencvaros, Vincent Sierro a pu placer le ballon dans la lucarne d'une superbe demi-volée. Et à la 65e, c'est un solo rageur de l'ancien junior servettien Ulisses Garcia qui a donné deux longueurs d'avance aux Bernois. Forcément, les Hongrois ont poussé en fin de match et YB a dû faire le dos rond en infériorité numérique. Ferencvaros a pu marquer un deuxième but par Boli, mais les Bernois ont tenu. Ils espèrent en faire de même dans six jours à Budapest pour le match retour. Mais l'état d'esprit affiché sur ce premier duel laisse entrevoir de belles choses.